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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

17.06.2021 18:58
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,36-3,60-30,75
Acıpayam Selüloz17,18-2,220,35
Adel Kalemcilik24,521,66-28,38
Adese Gayrimenkul1,27-3,79-54,64
Afyon Çimento3,93-1,75-23,09
Ak Enerji1,39-2,11-37,10
Akbank5,26-3,13-22,17
Akçansa17,68-0,739,80
Akdeniz Yatırım Hold.1,750,57-27,18
Akfen GMYO4,27-0,93-12,14
Akın Tekstil36,50-1,4614,92
Akiş GMYO1,91-2,05-31,60
Akmerkez GMYO41,600,97-33,39
Aksa15,31-0,1310,82
Aksa Enerji12,02-4,4561,56
Aksigorta7,70-1,03-11,48
Aksu Enerji5,623,12-25,54
Alarko Carrıer292,500,79-19,54
Alarko GMYO21,22-2,84-16,23
Alarko Holding8,73-2,892,45
Albaraka Türk1,57-1,26-19,07
Alcatel Lucent Teletaş24,02-3,92-19,02
Alkim Kağıt15,13-2,3916,89
Alkim Kimya15,41-0,969,39
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,96-1,01-10,50
Altınyunus Çeşme66,409,9332,91
Anadolu Efes22,16-1,863,74
Anadolu Grubu Holding22,46-0,62-14,03
Anadolu Hayat Emek.8,79-2,449,39
Anadolu Isuzu16,52-2,13-8,22
Anadolu Sigorta6,450,00-10,67
Anel Elektrik2,96-1,33-6,62
Arçelik30,18-1,246,05
ARD Bilişim Teknolojileri55,10-0,3614,60
Arena Bilgisayar43,500,6927,68
Armada Bilgisayar42,70-2,91-13,00
Arsan Tekstil4,55-3,1912,76
Arzum Ev Aletleri18,75-0,48-22,41
Aselsan15,09-1,82-17,32
Ata GMYO4,021,01-27,04
Atakule GMYO2,15-0,46-8,16
Atlantis Yatırım Holding3,98-0,50-28,42
Atlas Yat. Ort.1,59-4,22-9,14
ATP Ticari Bilgisayar25,16-3,97

AvivaSA Emeklilik Hayat19,50-0,8610,89
Avrasya GMYO2,59-1,52-1,12
Avrasya Petrol ve Tur.2,980,34-6,88
Avrupa Yatırım Holding6,81-2,0113,50
Aydem Enerji7,02-0,57

Ayen Enerji4,42-2,64-18,30
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,004,6986,18
Aygaz13,50-1,17-4,84
Bagfaş17,26-9,96-13,70
Bak Ambalaj19,56-2,49-3,17
Balatacılar Balatacılık5,721,42-30,58
Bantaş Ambalaj5,35-2,1914,07
Banvit57,00-0,359,62
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,730,83

Baştaş Başkent Çimento13,001,80-25,16
Batı Çimento12,59-2,78167,30
Batısöke Çimento2,31-4,15-5,33
Bayrak Taban Sanayi10,543,64-0,66
Bera Holding18,81-10,00-7,25
Berkosan Yalıtım9,96-1,7811,66
Beşiktaş Futbol Yat.6,790,1568,07
Beyaz Filo9,35-1,99-8,15
Bilici Yatırım17,06-1,73156,93
Bim Mağazalar64,05-1,39-10,16
Biotrend Çevre ve Enerji18,030,00

Birko Mensucat1,213,429,01
Birlik Mensucat2,280,44-34,10
Bizim Mağazaları12,15-0,25-20,90
BMS Çelik Hasır Sanayi5,66-0,70

Boğaziçi Beton5,613,12

Borusan Mannesmann23,88-0,75-14,10
Borusan Yat. Paz.322,004,27-29,12
Bosch Fren Sistemleri834,00-1,26-32,18
Bossa27,20-0,5152,38
Brisa20,72-1,717,01
Burçelik19,60-0,96-6,76
Burçelik Vana24,160,25-51,35
Bursa Çimento3,64-1,62-26,87
Carrefoursa38,70-2,76-46,10
Casa Emtia Petrol135,50-4,3827,83
Ceo Event Medya10,55-0,0964,07
Coca Cola İçecek79,601,0225,34
Cosmos Yat. Holding9,11-2,6713,03
Credıtwest Faktorıng4,035,22-31,35
Çan2 Termik7,50-1,57

Çelebi213,60-0,0517,03
Çelik Halat6,28-1,41-30,97
Çemaş Döküm1,22-1,61-28,35
Çemtaş13,04-2,61-17,00
Çimbeton207,50-1,61-30,02
Çimentaş30,30-0,98-16,21
Çimsa23,78-2,0633,60
Çuhadaroğlu Metal7,14-0,83-6,14
Dagi Giyim2,080,00-38,94
Dagi Yatırım Holding11,68-0,85-9,46
Dardanel14,70-3,92-56,12
Datagate Bilgisayar12,54-2,56-22,16
Demısaş Döküm6,09-5,14-5,95
Denge Holding3,852,39-29,74
Deniz GMYO1,93-2,034,77
Derimod11,653,1019,61
Derlüks Yatırım Holding4,05-3,80-54,08
Desa Deri11,75-3,6120,64
Despec Bilgisayar9,65-2,92-26,11
Deva Holding23,30-3,24-3,15
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,02-3,422,27
Diriteks Diriliş Tekstil4,48-6,6720,11
Ditaş Doğan14,90-1,2614,56
DO-CO825,005,7230,95
Doğan Burda14,10-1,26-37,17
Doğan Holding2,93-0,68-2,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,11-2,76-9,40
Doğusan5,512,2325,80
Doğuş GMYO8,69-2,256,36
Doğuş Otomotiv23,30-1,02-14,72
Döktaş Dökümcülük28,52-8,24-6,86
Duran Doğan Basım10,95-1,534,39
Dyo Boya11,52-2,782,42
Eczacıbaşı İlaç5,82-1,85-19,19
Eczacıbaşı Yatırım39,50-3,4246,74
Edip Gayrimenkul2,376,28-28,61
Ege Endüstri1.250,60-0,59-24,88
Ege Gübre175,30-3,3622,20
Ege Profil26,90-1,54-29,65
Ege Seramik12,160,4125,85
Egeplast26,00-1,52-21,92
Ekiz Kimya6,02-0,17-15,57
Emek Elektrik2,169,64-24,35
Eminiş Ambalaj23,142,84-37,19
Emlak Konut GMYO2,12-4,500,25
Enerjisa Enerji10,22-1,06-11,36
Enka İnşaat8,760,9224,40
Erbosan91,90-0,86126,61
Ereğli Demir Çelik18,71-1,1642,43
Ersu Gıda3,87-0,77-21,66
Escort Teknoloji5,68-2,24-13,55
Esenboğa Elektrik29,60-0,5455,57
Etiler Gıda6,01-1,4851,01
Euro Kapital Yat. Ort.7,40-3,0192,21
Euro Trend Yat. Ort.3,53-4,08-1,94
Euro Yat. Ort.3,82-4,02-15,30
Euro Yatırım Holding3,00-0,995,63
Fade Gıda21,40-0,47245,72
Fenerbahçe Futbol38,52-3,7030,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,23-3,46-24,35
F-M İzmit Piston109,20-1,44-10,93
Fonet Bilgi Teknolojileri13,34-0,822,38
Ford Otosan172,10-2,6040,91
Formet Celik Kapi Sanayi1,15-3,36-53,12
Frigo Pak Gıda18,38-1,29-12,39
Galata Wind Enerji3,80-0,52

Galatasaray Sportif3,90-0,76-3,70
Garanti Bankası8,19-2,03-19,32
Garanti Faktoring9,75-1,61-12,40
Garanti Yat. Ort.2,34-1,68-27,55
Gedik Y. Men. Değ.7,25-2,4222,34
Gediz Ambalaj41,28-0,5854,03
Gentaş4,19-0,48-28,52
Gersan Elektrik5,55-1,77-9,61
Global Men. Değ.5,64-2,76-6,16
Global Yat. Holding3,15-0,32-32,69
Good-Year6,81-0,15-14,54
Göltaş Çimento43,34-1,055,04
Gözde Girişim5,65-2,59-29,20
GSD Denizcilik6,26-2,6424,21
GSD Holding2,050,00-18,33
Gübre Fabrik.55,35-2,89-35,68
Güler Yat. Holding2,251,35-35,02
Halk GMYO2,71-3,21-11,09
Hatay Tekstil17,75-2,4230,18
Hedef Girişim2,67-2,915,75
Hektaş8,10-2,5351,62
HUB Girişim12,51-0,48-31,26
Hürriyet Gzt.1,42-2,07-32,38
ICBC Turkey Bank5,33-3,62-18,00
İdealist Danışmanlık70,253,77421,92
İdealist GMYO5,5010,00-19,12
İhlas Ev Aletleri1,10-0,90-40,96
İhlas Gayrimenkul1,21-0,82-3,20
İhlas Gazetecilik1,05-3,67-57,38
İhlas Holding0,60-3,23-46,56
İhlas Yayın Holding0,751,35-34,21
İndeks Bilgisayar6,680,7543,78
Info Yatırım6,303,62-2,33
İntema42,48-2,706,47
Inveo Yatırım Holding116,50-3,88163,46
İpek Doğal Enerji12,68-2,39-3,06
İskenderun Demir Çelik12,21-1,6135,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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