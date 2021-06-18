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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

18.06.2021 18:58
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,584,10-27,91
Acıpayam Selüloz17,391,221,58
Adel Kalemcilik24,961,79-27,09
Adese Gayrimenkul1,22-3,94-56,43
Afyon Çimento3,930,00-23,09
Ak Enerji1,37-1,44-38,01
Akbank5,260,00-22,17
Akçansa17,770,5110,36
Akdeniz Yatırım Hold.1,792,29-25,51
Akfen GMYO4,22-1,17-13,17
Akın Tekstil35,80-1,9212,72
Akiş GMYO1,88-1,57-32,67
Akmerkez GMYO42,000,96-32,75
Aksa15,20-0,7210,03
Aksa Enerji12,00-0,1761,29
Aksigorta7,69-0,13-11,59
Aksu Enerji5,61-0,18-25,67
Alarko Carrıer282,00-3,59-22,42
Alarko GMYO21,04-0,85-16,94
Alarko Holding8,51-2,52-0,13
Albaraka Türk1,54-1,91-20,62
Alcatel Lucent Teletaş23,20-3,41-21,78
Alkim Kağıt14,95-1,1915,50
Alkim Kimya15,24-1,108,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,90-3,06-13,24
Altınyunus Çeşme72,008,4344,12
Anadolu Efes22,220,274,02
Anadolu Grubu Holding22,20-1,16-15,02
Anadolu Hayat Emek.8,850,6810,14
Anadolu Isuzu16,10-2,54-10,56
Anadolu Sigorta6,21-3,72-13,99
Anel Elektrik2,86-3,38-9,78
Arçelik29,20-3,252,61
ARD Bilişim Teknolojileri56,903,2718,34
Arena Bilgisayar42,70-1,8425,33
Armada Bilgisayar41,02-3,93-16,42
Arsan Tekstil4,45-2,2010,28
Arzum Ev Aletleri18,35-2,13-24,06
Aselsan14,91-1,19-18,30
Ata GMYO3,91-2,74-29,04
Atakule GMYO2,13-0,93-9,02
Atlantis Yatırım Holding3,89-2,26-30,04
Atlas Yat. Ort.1,696,29-3,43
ATP Ticari Bilgisayar23,80-5,41

AvivaSA Emeklilik Hayat18,75-3,856,63
Avrasya GMYO2,49-3,86-4,94
Avrasya Petrol ve Tur.2,94-1,34-8,13
Avrupa Yatırım Holding6,47-4,997,83
Aydem Enerji6,97-0,71

Ayen Enerji4,32-2,26-20,15
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,26-3,5279,62
Aygaz13,40-0,74-5,54
Bagfaş15,54-9,97-22,30
Bak Ambalaj19,05-2,61-5,69
Balatacılar Balatacılık5,60-2,10-32,04
Bantaş Ambalaj5,360,1914,29
Banvit56,65-0,618,94
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,750,21

Baştaş Başkent Çimento13,000,00-25,16
Batı Çimento12,41-1,43163,48
Batısöke Çimento2,22-3,90-9,02
Bayrak Taban Sanayi10,50-0,38-1,04
Bera Holding16,93-9,99-16,52
Berkosan Yalıtım9,75-2,119,30
Beşiktaş Futbol Yat.6,992,9573,02
Beyaz Filo9,23-1,28-9,33
Bilici Yatırım16,77-1,70152,56
Bim Mağazalar63,50-0,86-10,93
Biotrend Çevre ve Enerji17,99-0,22

Birko Mensucat1,16-4,134,50
Birlik Mensucat2,20-3,51-36,42
Bizim Mağazaları12,00-1,23-21,87
BMS Çelik Hasır Sanayi5,680,35

Boğaziçi Beton5,701,60

Borusan Mannesmann23,06-3,43-17,05
Borusan Yat. Paz.303,80-5,65-33,12
Bosch Fren Sistemleri848,701,76-30,98
Bossa26,86-1,2550,48
Brisa20,32-1,934,94
Burçelik19,04-2,86-9,42
Burçelik Vana23,58-2,40-52,52
Bursa Çimento3,56-2,20-28,48
Carrefoursa38,10-1,55-46,94
Casa Emtia Petrol133,00-1,8525,47
Ceo Event Medya11,367,6876,67
Coca Cola İçecek79,750,1925,57
Cosmos Yat. Holding9,473,9517,49
Credıtwest Faktorıng3,92-2,73-33,22
Çan2 Termik7,581,07

Çelebi210,80-1,3115,49
Çelik Halat6,280,00-30,97
Çemaş Döküm1,20-1,64-29,52
Çemtaş12,79-1,92-18,59
Çimbeton211,401,88-28,70
Çimentaş30,881,91-14,60
Çimsa22,90-3,7028,65
Çuhadaroğlu Metal7,06-1,12-7,19
Dagi Giyim2,121,92-37,76
Dagi Yatırım Holding11,740,51-8,99
Dardanel14,63-0,48-56,33
Datagate Bilgisayar12,20-2,71-24,27
Demısaş Döküm5,85-3,94-9,66
Denge Holding3,67-4,68-33,03
Deniz GMYO1,89-2,072,60
Derimod11,55-0,8618,58
Derlüks Yatırım Holding4,02-0,74-54,42
Desa Deri11,820,6021,36
Despec Bilgisayar9,34-3,21-28,48
Deva Holding22,92-1,63-4,73
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,66-3,27-1,07
Diriteks Diriliş Tekstil4,929,8231,90
Ditaş Doğan14,970,4715,10
DO-CO824,30-0,0830,84
Doğan Burda14,130,21-37,03
Doğan Holding2,92-0,34-2,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,07-1,90-11,12
Doğusan5,41-1,8123,52
Doğuş GMYO8,892,308,81
Doğuş Otomotiv22,38-3,95-18,09
Döktaş Dökümcülük29,844,63-2,55
Duran Doğan Basım10,74-1,922,38
Dyo Boya11,48-0,352,07
Eczacıbaşı İlaç5,74-1,37-20,30
Eczacıbaşı Yatırım38,70-2,0343,76
Edip Gayrimenkul2,28-3,80-31,33
Ege Endüstri1.252,000,11-24,80
Ege Gübre166,50-5,0216,06
Ege Profil26,46-1,64-30,81
Ege Seramik11,74-3,4521,50
Egeplast25,68-1,23-22,88
Ekiz Kimya5,97-0,83-16,27
Emek Elektrik2,212,31-22,60
Eminiş Ambalaj22,50-2,77-38,93
Emlak Konut GMYO2,06-2,83-2,58
Enerjisa Enerji10,240,20-11,19
Enka İnşaat8,790,3424,83
Erbosan96,555,06138,07
Ereğli Demir Çelik17,79-4,9235,42
Ersu Gıda3,86-0,26-21,86
Escort Teknoloji5,64-0,70-14,16
Esenboğa Elektrik29,04-1,8952,63
Etiler Gıda6,050,6752,01
Euro Kapital Yat. Ort.7,906,76105,19
Euro Trend Yat. Ort.3,550,57-1,39
Euro Yat. Ort.3,871,31-14,19
Euro Yatırım Holding2,99-0,335,28
Fade Gıda20,66-3,46233,76
Fenerbahçe Futbol36,94-4,1024,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,18-2,24-26,05
F-M İzmit Piston108,10-1,01-11,83
Fonet Bilgi Teknolojileri13,10-1,800,54
Ford Otosan170,30-1,0539,43
Formet Celik Kapi Sanayi1,14-0,87-53,53
Frigo Pak Gıda18,00-2,07-14,20
Galata Wind Enerji3,76-1,05

Galatasaray Sportif3,951,28-2,47
Garanti Bankası8,16-0,37-19,61
Garanti Faktoring9,65-1,03-13,30
Garanti Yat. Ort.2,31-1,28-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,13-1,6620,32
Gediz Ambalaj40,12-2,8149,70
Gentaş4,08-2,63-30,39
Gersan Elektrik5,37-3,24-12,54
Global Men. Değ.5,59-0,89-6,99
Global Yat. Holding3,09-1,90-33,97
Good-Year6,75-0,88-15,29
Göltaş Çimento43,640,695,77
Gözde Girişim5,57-1,42-30,20
GSD Denizcilik6,290,4824,80
GSD Holding1,96-4,39-21,91
Gübre Fabrik.53,85-2,71-37,42
Güler Yat. Holding2,291,78-33,87
Halk GMYO2,59-4,43-15,02
Hatay Tekstil17,750,0030,18
Hedef Girişim2,54-4,870,60
Hektaş7,86-2,9647,13
HUB Girişim12,29-1,76-32,47
Hürriyet Gzt.1,40-1,41-33,33
ICBC Turkey Bank5,482,81-15,69
İdealist Danışmanlık70,500,36423,77
İdealist GMYO6,0510,00-11,03
İhlas Ev Aletleri1,08-1,82-42,03
İhlas Gayrimenkul1,16-4,13-7,20
İhlas Gazetecilik1,01-3,81-59,00
İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar6,53-2,2540,55
Info Yatırım6,10-3,17-5,43
İntema42,44-0,096,37
Inveo Yatırım Holding115,10-1,20160,29
İpek Doğal Enerji12,34-2,68-5,66
İskenderun Demir Çelik11,55-5,4127,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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