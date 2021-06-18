Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,58 4,10 -27,91 Acıpayam Selüloz 17,39 1,22 1,58 Adel Kalemcilik 24,96 1,79 -27,09 Adese Gayrimenkul 1,22 -3,94 -56,43 Afyon Çimento 3,93 0,00 -23,09 Ak Enerji 1,37 -1,44 -38,01 Akbank 5,26 0,00 -22,17 Akçansa 17,77 0,51 10,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 2,29 -25,51 Akfen GMYO 4,22 -1,17 -13,17 Akın Tekstil 35,80 -1,92 12,72 Akiş GMYO 1,88 -1,57 -32,67 Akmerkez GMYO 42,00 0,96 -32,75 Aksa 15,20 -0,72 10,03 Aksa Enerji 12,00 -0,17 61,29 Aksigorta 7,69 -0,13 -11,59 Aksu Enerji 5,61 -0,18 -25,67 Alarko Carrıer 282,00 -3,59 -22,42 Alarko GMYO 21,04 -0,85 -16,94 Alarko Holding 8,51 -2,52 -0,13 Albaraka Türk 1,54 -1,91 -20,62 Alcatel Lucent Teletaş 23,20 -3,41 -21,78 Alkim Kağıt 14,95 -1,19 15,50 Alkim Kimya 15,24 -1,10 8,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 -3,06 -13,24 Altınyunus Çeşme 72,00 8,43 44,12 Anadolu Efes 22,22 0,27 4,02 Anadolu Grubu Holding 22,20 -1,16 -15,02 Anadolu Hayat Emek. 8,85 0,68 10,14 Anadolu Isuzu 16,10 -2,54 -10,56 Anadolu Sigorta 6,21 -3,72 -13,99 Anel Elektrik 2,86 -3,38 -9,78 Arçelik 29,20 -3,25 2,61 ARD Bilişim Teknolojileri 56,90 3,27 18,34 Arena Bilgisayar 42,70 -1,84 25,33 Armada Bilgisayar 41,02 -3,93 -16,42 Arsan Tekstil 4,45 -2,20 10,28 Arzum Ev Aletleri 18,35 -2,13 -24,06 Aselsan 14,91 -1,19 -18,30 Ata GMYO 3,91 -2,74 -29,04 Atakule GMYO 2,13 -0,93 -9,02 Atlantis Yatırım Holding 3,89 -2,26 -30,04 Atlas Yat. Ort. 1,69 6,29 -3,43 ATP Ticari Bilgisayar 23,80 -5,41 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,75 -3,85 6,63 Avrasya GMYO 2,49 -3,86 -4,94 Avrasya Petrol ve Tur. 2,94 -1,34 -8,13 Avrupa Yatırım Holding 6,47 -4,99 7,83 Aydem Enerji 6,97 -0,71 Ayen Enerji 4,32 -2,26 -20,15 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,26 -3,52 79,62 Aygaz 13,40 -0,74 -5,54 Bagfaş 15,54 -9,97 -22,30 Bak Ambalaj 19,05 -2,61 -5,69 Balatacılar Balatacılık 5,60 -2,10 -32,04 Bantaş Ambalaj 5,36 0,19 14,29 Banvit 56,65 -0,61 8,94 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,75 0,21 Baştaş Başkent Çimento 13,00 0,00 -25,16 Batı Çimento 12,41 -1,43 163,48 Batısöke Çimento 2,22 -3,90 -9,02 Bayrak Taban Sanayi 10,50 -0,38 -1,04 Bera Holding 16,93 -9,99 -16,52 Berkosan Yalıtım 9,75 -2,11 9,30 Beşiktaş Futbol Yat. 6,99 2,95 73,02 Beyaz Filo 9,23 -1,28 -9,33 Bilici Yatırım 16,77 -1,70 152,56 Bim Mağazalar 63,50 -0,86 -10,93 Biotrend Çevre ve Enerji 17,99 -0,22 Birko Mensucat 1,16 -4,13 4,50 Birlik Mensucat 2,20 -3,51 -36,42 Bizim Mağazaları 12,00 -1,23 -21,87 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,68 0,35 Boğaziçi Beton 5,70 1,60 Borusan Mannesmann 23,06 -3,43 -17,05 Borusan Yat. Paz. 303,80 -5,65 -33,12 Bosch Fren Sistemleri 848,70 1,76 -30,98 Bossa 26,86 -1,25 50,48 Brisa 20,32 -1,93 4,94 Burçelik 19,04 -2,86 -9,42 Burçelik Vana 23,58 -2,40 -52,52 Bursa Çimento 3,56 -2,20 -28,48 Carrefoursa 38,10 -1,55 -46,94 Casa Emtia Petrol 133,00 -1,85 25,47 Ceo Event Medya 11,36 7,68 76,67 Coca Cola İçecek 79,75 0,19 25,57 Cosmos Yat. Holding 9,47 3,95 17,49 Credıtwest Faktorıng 3,92 -2,73 -33,22 Çan2 Termik 7,58 1,07 Çelebi 210,80 -1,31 15,49 Çelik Halat 6,28 0,00 -30,97 Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -29,52 Çemtaş 12,79 -1,92 -18,59 Çimbeton 211,40 1,88 -28,70 Çimentaş 30,88 1,91 -14,60 Çimsa 22,90 -3,70 28,65 Çuhadaroğlu Metal 7,06 -1,12 -7,19 Dagi Giyim 2,12 1,92 -37,76 Dagi Yatırım Holding 11,74 0,51 -8,99 Dardanel 14,63 -0,48 -56,33 Datagate Bilgisayar 12,20 -2,71 -24,27 Demısaş Döküm 5,85 -3,94 -9,66 Denge Holding 3,67 -4,68 -33,03 Deniz GMYO 1,89 -2,07 2,60 Derimod 11,55 -0,86 18,58 Derlüks Yatırım Holding 4,02 -0,74 -54,42 Desa Deri 11,82 0,60 21,36 Despec Bilgisayar 9,34 -3,21 -28,48 Deva Holding 22,92 -1,63 -4,73 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,66 -3,27 -1,07 Diriteks Diriliş Tekstil 4,92 9,82 31,90 Ditaş Doğan 14,97 0,47 15,10 DO-CO 824,30 -0,08 30,84 Doğan Burda 14,13 0,21 -37,03 Doğan Holding 2,92 -0,34 -2,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 -1,90 -11,12 Doğusan 5,41 -1,81 23,52 Doğuş GMYO 8,89 2,30 8,81 Doğuş Otomotiv 22,38 -3,95 -18,09 Döktaş Dökümcülük 29,84 4,63 -2,55 Duran Doğan Basım 10,74 -1,92 2,38 Dyo Boya 11,48 -0,35 2,07 Eczacıbaşı İlaç 5,74 -1,37 -20,30 Eczacıbaşı Yatırım 38,70 -2,03 43,76 Edip Gayrimenkul 2,28 -3,80 -31,33 Ege Endüstri 1.252,00 0,11 -24,80 Ege Gübre 166,50 -5,02 16,06 Ege Profil 26,46 -1,64 -30,81 Ege Seramik 11,74 -3,45 21,50 Egeplast 25,68 -1,23 -22,88 Ekiz Kimya 5,97 -0,83 -16,27 Emek Elektrik 2,21 2,31 -22,60 Eminiş Ambalaj 22,50 -2,77 -38,93 Emlak Konut GMYO 2,06 -2,83 -2,58 Enerjisa Enerji 10,24 0,20 -11,19 Enka İnşaat 8,79 0,34 24,83 Erbosan 96,55 5,06 138,07 Ereğli Demir Çelik 17,79 -4,92 35,42 Ersu Gıda 3,86 -0,26 -21,86 Escort Teknoloji 5,64 -0,70 -14,16 Esenboğa Elektrik 29,04 -1,89 52,63 Etiler Gıda 6,05 0,67 52,01 Euro Kapital Yat. Ort. 7,90 6,76 105,19 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 0,57 -1,39 Euro Yat. Ort. 3,87 1,31 -14,19 Euro Yatırım Holding 2,99 -0,33 5,28 Fade Gıda 20,66 -3,46 233,76 Fenerbahçe Futbol 36,94 -4,10 24,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,18 -2,24 -26,05 F-M İzmit Piston 108,10 -1,01 -11,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,10 -1,80 0,54 Ford Otosan 170,30 -1,05 39,43 Formet Celik Kapi Sanayi 1,14 -0,87 -53,53 Frigo Pak Gıda 18,00 -2,07 -14,20 Galata Wind Enerji 3,76 -1,05 Galatasaray Sportif 3,95 1,28 -2,47 Garanti Bankası 8,16 -0,37 -19,61 Garanti Faktoring 9,65 -1,03 -13,30 Garanti Yat. Ort. 2,31 -1,28 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,13 -1,66 20,32 Gediz Ambalaj 40,12 -2,81 49,70 Gentaş 4,08 -2,63 -30,39 Gersan Elektrik 5,37 -3,24 -12,54 Global Men. Değ. 5,59 -0,89 -6,99 Global Yat. Holding 3,09 -1,90 -33,97 Good-Year 6,75 -0,88 -15,29 Göltaş Çimento 43,64 0,69 5,77 Gözde Girişim 5,57 -1,42 -30,20 GSD Denizcilik 6,29 0,48 24,80 GSD Holding 1,96 -4,39 -21,91 Gübre Fabrik. 53,85 -2,71 -37,42 Güler Yat. Holding 2,29 1,78 -33,87 Halk GMYO 2,59 -4,43 -15,02 Hatay Tekstil 17,75 0,00 30,18 Hedef Girişim 2,54 -4,87 0,60 Hektaş 7,86 -2,96 47,13 HUB Girişim 12,29 -1,76 -32,47 Hürriyet Gzt. 1,40 -1,41 -33,33 ICBC Turkey Bank 5,48 2,81 -15,69 İdealist Danışmanlık 70,50 0,36 423,77 İdealist GMYO 6,05 10,00 -11,03 İhlas Ev Aletleri 1,08 -1,82 -42,03 İhlas Gayrimenkul 1,16 -4,13 -7,20 İhlas Gazetecilik 1,01 -3,81 -59,00 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,53 -2,25 40,55 Info Yatırım 6,10 -3,17 -5,43 İntema 42,44 -0,09 6,37 Inveo Yatırım Holding 115,10 -1,20 160,29 İpek Doğal Enerji 12,34 -2,68 -5,66 İskenderun Demir Çelik 11,55 -5,41 27,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi

Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor

HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi

Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı

Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu

75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz

Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun