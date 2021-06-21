Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,34
|-4,30
|-31,01
|Acıpayam Selüloz
|16,95
|-2,53
|-0,99
|Adel Kalemcilik
|26,84
|7,53
|-21,60
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-4,10
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,98
|1,27
|-22,11
|Ak Enerji
|1,37
|0,00
|-38,01
|Akbank
|5,30
|0,76
|-21,57
|Akçansa
|17,58
|-1,07
|9,18
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|-0,56
|-25,93
|Akfen GMYO
|4,30
|1,90
|-11,52
|Akın Tekstil
|35,04
|-2,12
|10,33
|Akiş GMYO
|1,89
|0,53
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|40,86
|-2,71
|-34,57
|Aksa
|15,17
|-0,20
|9,81
|Aksa Enerji
|12,10
|0,83
|62,63
|Aksigorta
|7,70
|0,13
|-11,48
|Aksu Enerji
|5,64
|0,53
|-25,27
|Alarko Carrıer
|270,10
|-4,22
|-25,70
|Alarko GMYO
|20,92
|-0,57
|-17,41
|Alarko Holding
|8,51
|0,00
|-0,13
|Albaraka Türk
|1,56
|1,30
|-19,59
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,24
|0,17
|-21,65
|Alkim Kağıt
|14,84
|-0,74
|14,65
|Alkim Kimya
|15,25
|0,07
|8,26
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,81
|-4,74
|-17,35
|Altınyunus Çeşme
|77,60
|7,78
|55,32
|Anadolu Efes
|21,98
|-1,08
|2,90
|Anadolu Grubu Holding
|22,24
|0,18
|-14,87
|Anadolu Hayat Emek.
|8,91
|0,68
|10,88
|Anadolu Isuzu
|16,14
|0,25
|-10,33
|Anadolu Sigorta
|6,23
|0,32
|-13,72
|Anel Elektrik
|2,79
|-2,45
|-11,99
|Arçelik
|29,48
|0,96
|3,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,15
|-1,32
|16,78
|Arena Bilgisayar
|40,78
|-4,50
|19,70
|Armada Bilgisayar
|41,82
|1,95
|-14,79
|Arsan Tekstil
|4,55
|2,25
|12,76
|Arzum Ev Aletleri
|18,12
|-1,25
|-25,01
|Aselsan
|15,24
|2,21
|-16,49
|Ata GMYO
|3,84
|-1,79
|-30,31
|Atakule GMYO
|2,10
|-1,41
|-10,30
|Atlantis Yatırım Holding
|3,74
|-3,86
|-32,73
|Atlas Yat. Ort.
|1,72
|1,78
|-1,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,20
|1,68
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,72
|-0,16
|6,46
|Avrasya GMYO
|2,37
|-4,82
|-9,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,03
|3,06
|-5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|6,03
|-6,80
|0,50
|Aydem Enerji
|6,83
|-2,01
|Ayen Enerji
|4,29
|-0,69
|-20,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,44
|-4,05
|72,35
|Aygaz
|13,10
|-2,24
|-7,66
|Bagfaş
|15,40
|-0,90
|-23,00
|Bak Ambalaj
|18,42
|-3,31
|-8,81
|Balatacılar Balatacılık
|5,48
|-2,14
|-33,50
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|0,00
|14,29
|Banvit
|56,45
|-0,35
|8,56
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,73
|-0,21
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|0,00
|-25,16
|Batı Çimento
|12,18
|-1,85
|158,60
|Batısöke Çimento
|2,22
|0,00
|-9,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,68
|1,71
|0,66
|Bera Holding
|15,24
|-9,98
|-24,85
|Berkosan Yalıtım
|9,56
|-1,95
|7,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,85
|-2,00
|69,55
|Beyaz Filo
|9,36
|1,41
|-8,06
|Bilici Yatırım
|16,65
|-0,72
|150,75
|Bim Mağazalar
|64,55
|1,65
|-9,46
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,79
|4,45
|Birko Mensucat
|1,11
|-4,31
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,04
|-7,27
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|11,78
|-1,83
|-23,31
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,78
|1,76
|Boğaziçi Beton
|6,27
|10,00
|Borusan Mannesmann
|23,26
|0,87
|-16,33
|Borusan Yat. Paz.
|292,20
|-3,82
|-35,68
|Bosch Fren Sistemleri
|837,40
|-1,33
|-31,90
|Bossa
|26,00
|-3,20
|45,66
|Brisa
|20,62
|1,48
|6,49
|Burçelik
|18,45
|-3,10
|-12,23
|Burçelik Vana
|22,42
|-4,92
|-54,85
|Bursa Çimento
|3,57
|0,28
|-28,28
|Carrefoursa
|37,36
|-1,94
|-47,97
|Casa Emtia Petrol
|126,10
|-5,19
|18,96
|Ceo Event Medya
|12,39
|9,07
|92,69
|Coca Cola İçecek
|78,70
|-1,32
|23,92
|Cosmos Yat. Holding
|9,35
|-1,27
|16,00
|Credıtwest Faktorıng
|3,96
|1,02
|-32,54
|Çan2 Termik
|7,61
|0,40
|Çelebi
|225,40
|6,93
|23,49
|Çelik Halat
|6,11
|-2,71
|-32,84
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|12,74
|-0,39
|-18,91
|Çimbeton
|209,50
|-0,90
|-29,34
|Çimentaş
|30,00
|-2,85
|-17,04
|Çimsa
|22,52
|-1,66
|26,52
|Çuhadaroğlu Metal
|6,93
|-1,84
|-8,90
|Dagi Giyim
|2,17
|2,36
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|11,80
|0,51
|-8,53
|Dardanel
|14,14
|-3,35
|-57,79
|Datagate Bilgisayar
|12,12
|-0,66
|-24,77
|Demısaş Döküm
|6,06
|3,59
|-6,42
|Denge Holding
|3,31
|-9,81
|-39,60
|Deniz GMYO
|1,88
|-0,53
|2,06
|Derimod
|11,73
|1,56
|20,43
|Derlüks Yatırım Holding
|3,87
|-3,73
|-56,12
|Desa Deri
|12,27
|3,81
|25,98
|Despec Bilgisayar
|9,14
|-2,14
|-30,02
|Deva Holding
|23,32
|1,75
|-3,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,50
|-1,50
|-2,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,93
|0,20
|32,17
|Ditaş Doğan
|14,87
|-0,67
|14,33
|DO-CO
|863,70
|4,78
|37,10
|Doğan Burda
|14,22
|0,64
|-36,63
|Doğan Holding
|2,93
|0,34
|-2,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|-0,97
|-11,98
|Doğusan
|5,63
|4,07
|28,54
|Doğuş GMYO
|8,58
|-3,49
|5,02
|Doğuş Otomotiv
|22,30
|-0,36
|-18,38
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|0,54
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|10,53
|-1,96
|0,38
|Dyo Boya
|11,30
|-1,57
|0,47
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|1,22
|-19,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,48
|-0,57
|42,95
|Edip Gayrimenkul
|2,30
|0,88
|-30,72
|Ege Endüstri
|1.246,50
|-0,44
|-25,13
|Ege Gübre
|169,20
|1,62
|17,95
|Ege Profil
|26,04
|-1,59
|-31,90
|Ege Seramik
|11,60
|-1,19
|20,05
|Egeplast
|26,04
|1,40
|-21,80
|Ekiz Kimya
|5,93
|-0,67
|-16,83
|Emek Elektrik
|2,25
|1,81
|-21,20
|Eminiş Ambalaj
|22,34
|-0,71
|-39,36
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|3,40
|0,73
|Enerjisa Enerji
|10,37
|1,27
|-10,06
|Enka İnşaat
|8,78
|-0,11
|24,68
|Erbosan
|102,40
|6,06
|152,50
|Ereğli Demir Çelik
|18,19
|2,25
|38,47
|Ersu Gıda
|3,84
|-0,52
|-22,27
|Escort Teknoloji
|5,64
|0,00
|-14,16
|Esenboğa Elektrik
|28,70
|-1,17
|50,84
|Etiler Gıda
|5,96
|-1,49
|49,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,69
|10,00
|125,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,51
|-1,13
|-2,50
|Euro Yat. Ort.
|3,84
|-0,78
|-14,86
|Euro Yatırım Holding
|3,28
|9,70
|15,49
|Fade Gıda
|20,68
|0,10
|234,09
|Fenerbahçe Futbol
|39,40
|6,66
|33,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|6,88
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|105,50
|-2,41
|-13,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,01
|-0,69
|-0,15
|Ford Otosan
|171,60
|0,76
|40,50
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,11
|-2,63
|-54,75
|Frigo Pak Gıda
|17,48
|-2,89
|-16,68
|Galata Wind Enerji
|3,74
|-0,53
|Galatasaray Sportif
|4,00
|1,27
|-1,23
|Garanti Bankası
|8,19
|0,37
|-19,32
|Garanti Faktoring
|9,56
|-0,93
|-14,11
|Garanti Yat. Ort.
|2,31
|0,00
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,26
|1,82
|22,51
|Gediz Ambalaj
|39,22
|-2,24
|46,34
|Gentaş
|4,06
|-0,49
|-30,73
|Gersan Elektrik
|5,55
|3,35
|-9,61
|Global Men. Değ.
|5,51
|-1,43
|-8,32
|Global Yat. Holding
|3,06
|-0,97
|-34,62
|Good-Year
|6,75
|0,00
|-15,29
|Göltaş Çimento
|42,68
|-2,20
|3,44
|Gözde Girişim
|5,56
|-0,18
|-30,33
|GSD Denizcilik
|6,10
|-3,02
|21,03
|GSD Holding
|1,93
|-1,53
|-23,11
|Gübre Fabrik.
|53,80
|-0,09
|-37,48
|Güler Yat. Holding
|2,27
|-0,87
|-34,44
|Halk GMYO
|2,57
|-0,77
|-15,68
|Hatay Tekstil
|17,62
|-0,73
|29,22
|Hedef Girişim
|2,68
|5,51
|6,15
|Hektaş
|8,08
|2,80
|51,25
|HUB Girişim
|12,00
|-2,36
|-34,07
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|-2,14
|-34,76
|ICBC Turkey Bank
|5,50
|0,36
|-15,38
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|-0,71
|420,06
|İdealist GMYO
|6,63
|9,59
|-2,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,06
|-1,85
|-43,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|1,72
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|0,99
|-1,98
|-59,81
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|-1,35
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,50
|-0,46
|39,90
|Info Yatırım
|5,95
|-2,46
|-7,75
|İntema
|41,78
|-1,56
|4,71
|Inveo Yatırım Holding
|111,80
|-2,87
|152,83
|İpek Doğal Enerji
|12,30
|-0,32
|-5,96
|İskenderun Demir Çelik
|11,60
|0,43
|28,37
(Sürecek)
Kaynak: AA
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