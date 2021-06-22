Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.06.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,24-1,87-32,30
Acıpayam Selüloz17,121,000,00
Adel Kalemcilik25,72-4,17-24,87
Adese Gayrimenkul1,170,00-58,21
Afyon Çimento3,990,25-21,92
Ak Enerji1,35-1,46-38,91
Akbank5,371,32-20,54
Akçansa17,600,119,30
Akdeniz Yatırım Hold.1,822,25-24,27
Akfen GMYO4,23-1,63-12,96
Akın Tekstil34,56-1,378,82
Akiş GMYO1,900,53-31,96
Akmerkez GMYO41,140,69-34,13
Aksa15,310,9210,82
Aksa Enerji12,00-0,8361,29
Aksigorta7,922,86-8,95
Aksu Enerji5,762,13-23,68
Alarko Carrıer271,000,33-25,45
Alarko GMYO21,060,67-16,86
Alarko Holding8,560,590,45
Albaraka Türk1,570,64-19,07
Alcatel Lucent Teletaş23,501,12-20,77
Alkim Kağıt15,001,0815,89
Alkim Kimya15,300,338,61
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,831,10-16,44
Altınyunus Çeşme72,70-6,3145,52
Anadolu Efes22,180,913,83
Anadolu Grubu Holding22,300,27-14,64
Anadolu Hayat Emek.9,051,5712,63
Anadolu Isuzu16,401,61-8,89
Anadolu Sigorta6,270,64-13,16
Anel Elektrik2,841,79-10,41
Arçelik29,560,273,87
ARD Bilişim Teknolojileri57,001,5118,55
Arena Bilgisayar39,42-3,3315,70
Armada Bilgisayar41,860,10-14,71
Arsan Tekstil4,53-0,4412,26
Arzum Ev Aletleri18,522,21-23,36
Aselsan15,340,66-15,95
Ata GMYO3,80-1,04-31,03
Atakule GMYO2,162,86-7,74
Atlantis Yatırım Holding3,965,88-28,78
Atlas Yat. Ort.1,783,491,71
ATP Ticari Bilgisayar23,80-1,65

AvivaSA Emeklilik Hayat18,61-0,595,83
Avrasya GMYO2,401,27-8,37
Avrasya Petrol ve Tur.3,071,32-4,06
Avrupa Yatırım Holding5,82-3,48-3,00
Aydem Enerji6,860,44

Ayen Enerji4,423,03-18,30
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,902,3776,42
Aygaz13,261,22-6,53
Bagfaş15,430,19-22,85
Bak Ambalaj20,169,45-0,20
Balatacılar Balatacılık5,480,00-33,50
Bantaş Ambalaj5,502,6117,27
Banvit56,500,098,65
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,72-0,10

Baştaş Başkent Çimento12,95-0,38-25,45
Batı Çimento12,07-0,90156,26
Batısöke Çimento2,251,35-7,79
Bayrak Taban Sanayi10,54-1,31-0,66
Bera Holding14,95-1,90-26,28
Berkosan Yalıtım9,570,107,29
Beşiktaş Futbol Yat.6,65-2,9264,60
Beyaz Filo9,420,64-7,47
Bilici Yatırım16,891,44154,37
Bim Mağazalar64,10-0,70-10,09
Biotrend Çevre ve Enerji19,352,98

Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat2,102,94-39,31
Bizim Mağazaları11,931,27-22,33
BMS Çelik Hasır Sanayi5,60-3,11

Boğaziçi Beton5,65-9,89

Borusan Mannesmann23,480,95-15,54
Borusan Yat. Paz.290,60-0,55-36,03
Bosch Fren Sistemleri835,50-0,23-32,06
Bossa26,562,1548,80
Brisa20,921,458,04
Burçelik18,40-0,27-12,46
Burçelik Vana22,04-1,69-55,62
Bursa Çimento3,600,84-27,68
Carrefoursa37,22-0,37-48,16
Casa Emtia Petrol124,00-1,6716,98
Ceo Event Medya13,629,93111,82
Coca Cola İçecek80,552,3526,83
Cosmos Yat. Holding9,30-0,5315,38
Credıtwest Faktorıng4,011,26-31,69
Çan2 Termik7,50-1,45

Çelebi224,80-0,2723,16
Çelik Halat5,94-2,78-34,71
Çemaş Döküm1,221,67-28,35
Çemtaş12,971,81-17,45
Çimbeton210,500,48-29,01
Çimentaş29,92-0,27-17,26
Çimsa22,580,2726,85
Çuhadaroğlu Metal7,224,18-5,09
Dagi Giyim2,170,00-36,30
Dagi Yatırım Holding12,455,51-3,49
Dardanel14,663,68-56,24
Datagate Bilgisayar12,200,66-24,27
Demısaş Döküm6,466,60-0,24
Denge Holding3,19-3,63-41,79
Deniz GMYO1,974,796,95
Derimod11,69-0,3420,02
Derlüks Yatırım Holding4,229,04-52,15
Desa Deri12,582,5329,16
Despec Bilgisayar9,230,98-29,33
Deva Holding24,324,291,09
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,823,050,42
Diriteks Diriliş Tekstil5,052,4335,39
Ditaş Doğan15,061,2815,79
DO-CO852,00-1,3535,24
Doğan Burda14,10-0,84-37,17
Doğan Holding2,961,02-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,081,46-10,69
Doğusan5,51-2,1325,80
Doğuş GMYO8,49-1,053,92
Doğuş Otomotiv23,123,68-15,38
Döktaş Dökümcülük31,003,331,24
Duran Doğan Basım10,530,000,38
Dyo Boya11,380,711,18
Eczacıbaşı İlaç5,840,52-18,91
Eczacıbaşı Yatırım38,560,2143,24
Edip Gayrimenkul2,29-0,43-31,02
Ege Endüstri1.243,90-0,21-25,29
Ege Gübre166,00-1,8915,71
Ege Profil26,983,61-29,45
Ege Seramik11,811,8122,22
Egeplast25,44-2,30-23,60
Ekiz Kimya5,980,84-16,13
Emek Elektrik2,19-2,67-23,30
Eminiş Ambalaj23,244,03-36,92
Emlak Konut GMYO2,150,941,67
Enerjisa Enerji10,400,29-9,80
Enka İnşaat8,941,8226,96
Erbosan101,80-0,59151,02
Ereğli Demir Çelik18,210,1138,62
Ersu Gıda3,80-1,04-23,08
Escort Teknoloji6,209,93-5,63
Esenboğa Elektrik29,623,2155,68
Etiler Gıda5,80-2,6845,73
Euro Kapital Yat. Ort.8,952,99132,47
Euro Trend Yat. Ort.3,705,412,78
Euro Yat. Ort.4,229,90-6,43
Euro Yatırım Holding3,455,1821,48
Fade Gıda21,664,74249,92
Fenerbahçe Futbol39,06-0,8632,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,486,44-15,87
F-M İzmit Piston105,500,00-13,95
Fonet Bilgi Teknolojileri13,141,000,84
Ford Otosan172,600,5841,31
Formet Celik Kapi Sanayi1,142,70-53,53
Frigo Pak Gıda18,254,41-13,01
Galata Wind Enerji3,72-0,53

Galatasaray Sportif3,84-4,00-5,19
Garanti Bankası8,321,59-18,04
Garanti Faktoring9,580,21-13,93
Garanti Yat. Ort.2,341,30-27,55
Gedik Y. Men. Değ.7,432,3425,38
Gediz Ambalaj40,884,2352,54
Gentaş4,090,74-30,22
Gersan Elektrik5,763,78-6,19
Global Men. Değ.5,652,54-5,99
Global Yat. Holding3,152,94-32,69
Good-Year6,881,93-13,66
Göltaş Çimento43,421,735,24
Gözde Girişim5,641,44-29,32
GSD Denizcilik6,171,1522,42
GSD Holding1,951,04-22,31
Gübre Fabrik.53,950,28-37,30
Güler Yat. Holding2,22-2,20-35,89
Halk GMYO2,653,11-13,06
Hatay Tekstil17,54-0,4528,64
Hedef Girişim2,62-2,243,77
Hektaş8,06-0,2550,87
HUB Girişim11,95-0,42-34,34
Hürriyet Gzt.1,391,46-33,81
ICBC Turkey Bank5,693,45-12,46
İdealist Danışmanlık67,60-3,43402,23
İdealist GMYO6,27-5,43-7,79
İhlas Ev Aletleri1,070,94-42,57
İhlas Gayrimenkul1,180,00-5,60
İhlas Gazetecilik1,012,02-59,00
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,72-1,37-36,84
İndeks Bilgisayar6,49-0,1539,69
Info Yatırım5,980,50-7,29
İntema42,461,636,42
Inveo Yatırım Holding117,405,01165,49
İpek Doğal Enerji12,562,11-3,98
İskenderun Demir Çelik11,52-0,6927,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor 18:23 Tasarı yasalaştı, trafik sigortası poliçe fiyatları düşüyor Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı 17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak 17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 16:46 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda 16:25 Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi 16:08 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
18:14 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti
17:51 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi         
18:40
Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi         
18:15
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı         
17:47
O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi         
16:59
Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlara Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlara "Müsilaj nedeniyle denize girmeyin" tabelaları asıldı         
16:30
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC         
16:08
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 19:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement