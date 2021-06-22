Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,24
|-1,87
|-32,30
|Acıpayam Selüloz
|17,12
|1,00
|0,00
|Adel Kalemcilik
|25,72
|-4,17
|-24,87
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,99
|0,25
|-21,92
|Ak Enerji
|1,35
|-1,46
|-38,91
|Akbank
|5,37
|1,32
|-20,54
|Akçansa
|17,60
|0,11
|9,30
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,82
|2,25
|-24,27
|Akfen GMYO
|4,23
|-1,63
|-12,96
|Akın Tekstil
|34,56
|-1,37
|8,82
|Akiş GMYO
|1,90
|0,53
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|41,14
|0,69
|-34,13
|Aksa
|15,31
|0,92
|10,82
|Aksa Enerji
|12,00
|-0,83
|61,29
|Aksigorta
|7,92
|2,86
|-8,95
|Aksu Enerji
|5,76
|2,13
|-23,68
|Alarko Carrıer
|271,00
|0,33
|-25,45
|Alarko GMYO
|21,06
|0,67
|-16,86
|Alarko Holding
|8,56
|0,59
|0,45
|Albaraka Türk
|1,57
|0,64
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,50
|1,12
|-20,77
|Alkim Kağıt
|15,00
|1,08
|15,89
|Alkim Kimya
|15,30
|0,33
|8,61
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,83
|1,10
|-16,44
|Altınyunus Çeşme
|72,70
|-6,31
|45,52
|Anadolu Efes
|22,18
|0,91
|3,83
|Anadolu Grubu Holding
|22,30
|0,27
|-14,64
|Anadolu Hayat Emek.
|9,05
|1,57
|12,63
|Anadolu Isuzu
|16,40
|1,61
|-8,89
|Anadolu Sigorta
|6,27
|0,64
|-13,16
|Anel Elektrik
|2,84
|1,79
|-10,41
|Arçelik
|29,56
|0,27
|3,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,00
|1,51
|18,55
|Arena Bilgisayar
|39,42
|-3,33
|15,70
|Armada Bilgisayar
|41,86
|0,10
|-14,71
|Arsan Tekstil
|4,53
|-0,44
|12,26
|Arzum Ev Aletleri
|18,52
|2,21
|-23,36
|Aselsan
|15,34
|0,66
|-15,95
|Ata GMYO
|3,80
|-1,04
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,16
|2,86
|-7,74
|Atlantis Yatırım Holding
|3,96
|5,88
|-28,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|3,49
|1,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|23,80
|-1,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,61
|-0,59
|5,83
|Avrasya GMYO
|2,40
|1,27
|-8,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,07
|1,32
|-4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,82
|-3,48
|-3,00
|Aydem Enerji
|6,86
|0,44
|Ayen Enerji
|4,42
|3,03
|-18,30
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,90
|2,37
|76,42
|Aygaz
|13,26
|1,22
|-6,53
|Bagfaş
|15,43
|0,19
|-22,85
|Bak Ambalaj
|20,16
|9,45
|-0,20
|Balatacılar Balatacılık
|5,48
|0,00
|-33,50
|Bantaş Ambalaj
|5,50
|2,61
|17,27
|Banvit
|56,50
|0,09
|8,65
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,72
|-0,10
|Baştaş Başkent Çimento
|12,95
|-0,38
|-25,45
|Batı Çimento
|12,07
|-0,90
|156,26
|Batısöke Çimento
|2,25
|1,35
|-7,79
|Bayrak Taban Sanayi
|10,54
|-1,31
|-0,66
|Bera Holding
|14,95
|-1,90
|-26,28
|Berkosan Yalıtım
|9,57
|0,10
|7,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,65
|-2,92
|64,60
|Beyaz Filo
|9,42
|0,64
|-7,47
|Bilici Yatırım
|16,89
|1,44
|154,37
|Bim Mağazalar
|64,10
|-0,70
|-10,09
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,35
|2,98
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,10
|2,94
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|11,93
|1,27
|-22,33
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,60
|-3,11
|Boğaziçi Beton
|5,65
|-9,89
|Borusan Mannesmann
|23,48
|0,95
|-15,54
|Borusan Yat. Paz.
|290,60
|-0,55
|-36,03
|Bosch Fren Sistemleri
|835,50
|-0,23
|-32,06
|Bossa
|26,56
|2,15
|48,80
|Brisa
|20,92
|1,45
|8,04
|Burçelik
|18,40
|-0,27
|-12,46
|Burçelik Vana
|22,04
|-1,69
|-55,62
|Bursa Çimento
|3,60
|0,84
|-27,68
|Carrefoursa
|37,22
|-0,37
|-48,16
|Casa Emtia Petrol
|124,00
|-1,67
|16,98
|Ceo Event Medya
|13,62
|9,93
|111,82
|Coca Cola İçecek
|80,55
|2,35
|26,83
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|-0,53
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|4,01
|1,26
|-31,69
|Çan2 Termik
|7,50
|-1,45
|Çelebi
|224,80
|-0,27
|23,16
|Çelik Halat
|5,94
|-2,78
|-34,71
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,67
|-28,35
|Çemtaş
|12,97
|1,81
|-17,45
|Çimbeton
|210,50
|0,48
|-29,01
|Çimentaş
|29,92
|-0,27
|-17,26
|Çimsa
|22,58
|0,27
|26,85
|Çuhadaroğlu Metal
|7,22
|4,18
|-5,09
|Dagi Giyim
|2,17
|0,00
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|12,45
|5,51
|-3,49
|Dardanel
|14,66
|3,68
|-56,24
|Datagate Bilgisayar
|12,20
|0,66
|-24,27
|Demısaş Döküm
|6,46
|6,60
|-0,24
|Denge Holding
|3,19
|-3,63
|-41,79
|Deniz GMYO
|1,97
|4,79
|6,95
|Derimod
|11,69
|-0,34
|20,02
|Derlüks Yatırım Holding
|4,22
|9,04
|-52,15
|Desa Deri
|12,58
|2,53
|29,16
|Despec Bilgisayar
|9,23
|0,98
|-29,33
|Deva Holding
|24,32
|4,29
|1,09
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,82
|3,05
|0,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,05
|2,43
|35,39
|Ditaş Doğan
|15,06
|1,28
|15,79
|DO-CO
|852,00
|-1,35
|35,24
|Doğan Burda
|14,10
|-0,84
|-37,17
|Doğan Holding
|2,96
|1,02
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|1,46
|-10,69
|Doğusan
|5,51
|-2,13
|25,80
|Doğuş GMYO
|8,49
|-1,05
|3,92
|Doğuş Otomotiv
|23,12
|3,68
|-15,38
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|3,33
|1,24
|Duran Doğan Basım
|10,53
|0,00
|0,38
|Dyo Boya
|11,38
|0,71
|1,18
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|0,52
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,56
|0,21
|43,24
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|-0,43
|-31,02
|Ege Endüstri
|1.243,90
|-0,21
|-25,29
|Ege Gübre
|166,00
|-1,89
|15,71
|Ege Profil
|26,98
|3,61
|-29,45
|Ege Seramik
|11,81
|1,81
|22,22
|Egeplast
|25,44
|-2,30
|-23,60
|Ekiz Kimya
|5,98
|0,84
|-16,13
|Emek Elektrik
|2,19
|-2,67
|-23,30
|Eminiş Ambalaj
|23,24
|4,03
|-36,92
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|0,94
|1,67
|Enerjisa Enerji
|10,40
|0,29
|-9,80
|Enka İnşaat
|8,94
|1,82
|26,96
|Erbosan
|101,80
|-0,59
|151,02
|Ereğli Demir Çelik
|18,21
|0,11
|38,62
|Ersu Gıda
|3,80
|-1,04
|-23,08
|Escort Teknoloji
|6,20
|9,93
|-5,63
|Esenboğa Elektrik
|29,62
|3,21
|55,68
|Etiler Gıda
|5,80
|-2,68
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,95
|2,99
|132,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|5,41
|2,78
|Euro Yat. Ort.
|4,22
|9,90
|-6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,45
|5,18
|21,48
|Fade Gıda
|21,66
|4,74
|249,92
|Fenerbahçe Futbol
|39,06
|-0,86
|32,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|6,44
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|105,50
|0,00
|-13,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,14
|1,00
|0,84
|Ford Otosan
|172,60
|0,58
|41,31
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,14
|2,70
|-53,53
|Frigo Pak Gıda
|18,25
|4,41
|-13,01
|Galata Wind Enerji
|3,72
|-0,53
|Galatasaray Sportif
|3,84
|-4,00
|-5,19
|Garanti Bankası
|8,32
|1,59
|-18,04
|Garanti Faktoring
|9,58
|0,21
|-13,93
|Garanti Yat. Ort.
|2,34
|1,30
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,43
|2,34
|25,38
|Gediz Ambalaj
|40,88
|4,23
|52,54
|Gentaş
|4,09
|0,74
|-30,22
|Gersan Elektrik
|5,76
|3,78
|-6,19
|Global Men. Değ.
|5,65
|2,54
|-5,99
|Global Yat. Holding
|3,15
|2,94
|-32,69
|Good-Year
|6,88
|1,93
|-13,66
|Göltaş Çimento
|43,42
|1,73
|5,24
|Gözde Girişim
|5,64
|1,44
|-29,32
|GSD Denizcilik
|6,17
|1,15
|22,42
|GSD Holding
|1,95
|1,04
|-22,31
|Gübre Fabrik.
|53,95
|0,28
|-37,30
|Güler Yat. Holding
|2,22
|-2,20
|-35,89
|Halk GMYO
|2,65
|3,11
|-13,06
|Hatay Tekstil
|17,54
|-0,45
|28,64
|Hedef Girişim
|2,62
|-2,24
|3,77
|Hektaş
|8,06
|-0,25
|50,87
|HUB Girişim
|11,95
|-0,42
|-34,34
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|1,46
|-33,81
|ICBC Turkey Bank
|5,69
|3,45
|-12,46
|İdealist Danışmanlık
|67,60
|-3,43
|402,23
|İdealist GMYO
|6,27
|-5,43
|-7,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,07
|0,94
|-42,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|1,01
|2,02
|-59,00
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|-1,37
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|-0,15
|39,69
|Info Yatırım
|5,98
|0,50
|-7,29
|İntema
|42,46
|1,63
|6,42
|Inveo Yatırım Holding
|117,40
|5,01
|165,49
|İpek Doğal Enerji
|12,56
|2,11
|-3,98
|İskenderun Demir Çelik
|11,52
|-0,69
|27,49
(Sürecek)
Kaynak: AA
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