Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,24 -1,87 -32,30 Acıpayam Selüloz 17,12 1,00 0,00 Adel Kalemcilik 25,72 -4,17 -24,87 Adese Gayrimenkul 1,17 0,00 -58,21 Afyon Çimento 3,99 0,25 -21,92 Ak Enerji 1,35 -1,46 -38,91 Akbank 5,37 1,32 -20,54 Akçansa 17,60 0,11 9,30 Akdeniz Yatırım Hold. 1,82 2,25 -24,27 Akfen GMYO 4,23 -1,63 -12,96 Akın Tekstil 34,56 -1,37 8,82 Akiş GMYO 1,90 0,53 -31,96 Akmerkez GMYO 41,14 0,69 -34,13 Aksa 15,31 0,92 10,82 Aksa Enerji 12,00 -0,83 61,29 Aksigorta 7,92 2,86 -8,95 Aksu Enerji 5,76 2,13 -23,68 Alarko Carrıer 271,00 0,33 -25,45 Alarko GMYO 21,06 0,67 -16,86 Alarko Holding 8,56 0,59 0,45 Albaraka Türk 1,57 0,64 -19,07 Alcatel Lucent Teletaş 23,50 1,12 -20,77 Alkim Kağıt 15,00 1,08 15,89 Alkim Kimya 15,30 0,33 8,61 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,83 1,10 -16,44 Altınyunus Çeşme 72,70 -6,31 45,52 Anadolu Efes 22,18 0,91 3,83 Anadolu Grubu Holding 22,30 0,27 -14,64 Anadolu Hayat Emek. 9,05 1,57 12,63 Anadolu Isuzu 16,40 1,61 -8,89 Anadolu Sigorta 6,27 0,64 -13,16 Anel Elektrik 2,84 1,79 -10,41 Arçelik 29,56 0,27 3,87 ARD Bilişim Teknolojileri 57,00 1,51 18,55 Arena Bilgisayar 39,42 -3,33 15,70 Armada Bilgisayar 41,86 0,10 -14,71 Arsan Tekstil 4,53 -0,44 12,26 Arzum Ev Aletleri 18,52 2,21 -23,36 Aselsan 15,34 0,66 -15,95 Ata GMYO 3,80 -1,04 -31,03 Atakule GMYO 2,16 2,86 -7,74 Atlantis Yatırım Holding 3,96 5,88 -28,78 Atlas Yat. Ort. 1,78 3,49 1,71 ATP Ticari Bilgisayar 23,80 -1,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,61 -0,59 5,83 Avrasya GMYO 2,40 1,27 -8,37 Avrasya Petrol ve Tur. 3,07 1,32 -4,06 Avrupa Yatırım Holding 5,82 -3,48 -3,00 Aydem Enerji 6,86 0,44 Ayen Enerji 4,42 3,03 -18,30 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,90 2,37 76,42 Aygaz 13,26 1,22 -6,53 Bagfaş 15,43 0,19 -22,85 Bak Ambalaj 20,16 9,45 -0,20 Balatacılar Balatacılık 5,48 0,00 -33,50 Bantaş Ambalaj 5,50 2,61 17,27 Banvit 56,50 0,09 8,65 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,72 -0,10 Baştaş Başkent Çimento 12,95 -0,38 -25,45 Batı Çimento 12,07 -0,90 156,26 Batısöke Çimento 2,25 1,35 -7,79 Bayrak Taban Sanayi 10,54 -1,31 -0,66 Bera Holding 14,95 -1,90 -26,28 Berkosan Yalıtım 9,57 0,10 7,29 Beşiktaş Futbol Yat. 6,65 -2,92 64,60 Beyaz Filo 9,42 0,64 -7,47 Bilici Yatırım 16,89 1,44 154,37 Bim Mağazalar 64,10 -0,70 -10,09 Biotrend Çevre ve Enerji 19,35 2,98 Birko Mensucat 1,11 0,00 0,00 Birlik Mensucat 2,10 2,94 -39,31 Bizim Mağazaları 11,93 1,27 -22,33 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,60 -3,11 Boğaziçi Beton 5,65 -9,89 Borusan Mannesmann 23,48 0,95 -15,54 Borusan Yat. Paz. 290,60 -0,55 -36,03 Bosch Fren Sistemleri 835,50 -0,23 -32,06 Bossa 26,56 2,15 48,80 Brisa 20,92 1,45 8,04 Burçelik 18,40 -0,27 -12,46 Burçelik Vana 22,04 -1,69 -55,62 Bursa Çimento 3,60 0,84 -27,68 Carrefoursa 37,22 -0,37 -48,16 Casa Emtia Petrol 124,00 -1,67 16,98 Ceo Event Medya 13,62 9,93 111,82 Coca Cola İçecek 80,55 2,35 26,83 Cosmos Yat. Holding 9,30 -0,53 15,38 Credıtwest Faktorıng 4,01 1,26 -31,69 Çan2 Termik 7,50 -1,45 Çelebi 224,80 -0,27 23,16 Çelik Halat 5,94 -2,78 -34,71 Çemaş Döküm 1,22 1,67 -28,35 Çemtaş 12,97 1,81 -17,45 Çimbeton 210,50 0,48 -29,01 Çimentaş 29,92 -0,27 -17,26 Çimsa 22,58 0,27 26,85 Çuhadaroğlu Metal 7,22 4,18 -5,09 Dagi Giyim 2,17 0,00 -36,30 Dagi Yatırım Holding 12,45 5,51 -3,49 Dardanel 14,66 3,68 -56,24 Datagate Bilgisayar 12,20 0,66 -24,27 Demısaş Döküm 6,46 6,60 -0,24 Denge Holding 3,19 -3,63 -41,79 Deniz GMYO 1,97 4,79 6,95 Derimod 11,69 -0,34 20,02 Derlüks Yatırım Holding 4,22 9,04 -52,15 Desa Deri 12,58 2,53 29,16 Despec Bilgisayar 9,23 0,98 -29,33 Deva Holding 24,32 4,29 1,09 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,82 3,05 0,42 Diriteks Diriliş Tekstil 5,05 2,43 35,39 Ditaş Doğan 15,06 1,28 15,79 DO-CO 852,00 -1,35 35,24 Doğan Burda 14,10 -0,84 -37,17 Doğan Holding 2,96 1,02 -1,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 1,46 -10,69 Doğusan 5,51 -2,13 25,80 Doğuş GMYO 8,49 -1,05 3,92 Doğuş Otomotiv 23,12 3,68 -15,38 Döktaş Dökümcülük 31,00 3,33 1,24 Duran Doğan Basım 10,53 0,00 0,38 Dyo Boya 11,38 0,71 1,18 Eczacıbaşı İlaç 5,84 0,52 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 38,56 0,21 43,24 Edip Gayrimenkul 2,29 -0,43 -31,02 Ege Endüstri 1.243,90 -0,21 -25,29 Ege Gübre 166,00 -1,89 15,71 Ege Profil 26,98 3,61 -29,45 Ege Seramik 11,81 1,81 22,22 Egeplast 25,44 -2,30 -23,60 Ekiz Kimya 5,98 0,84 -16,13 Emek Elektrik 2,19 -2,67 -23,30 Eminiş Ambalaj 23,24 4,03 -36,92 Emlak Konut GMYO 2,15 0,94 1,67 Enerjisa Enerji 10,40 0,29 -9,80 Enka İnşaat 8,94 1,82 26,96 Erbosan 101,80 -0,59 151,02 Ereğli Demir Çelik 18,21 0,11 38,62 Ersu Gıda 3,80 -1,04 -23,08 Escort Teknoloji 6,20 9,93 -5,63 Esenboğa Elektrik 29,62 3,21 55,68 Etiler Gıda 5,80 -2,68 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 8,95 2,99 132,47 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 5,41 2,78 Euro Yat. Ort. 4,22 9,90 -6,43 Euro Yatırım Holding 3,45 5,18 21,48 Fade Gıda 21,66 4,74 249,92 Fenerbahçe Futbol 39,06 -0,86 32,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 6,44 -15,87 F-M İzmit Piston 105,50 0,00 -13,95 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,14 1,00 0,84 Ford Otosan 172,60 0,58 41,31 Formet Celik Kapi Sanayi 1,14 2,70 -53,53 Frigo Pak Gıda 18,25 4,41 -13,01 Galata Wind Enerji 3,72 -0,53 Galatasaray Sportif 3,84 -4,00 -5,19 Garanti Bankası 8,32 1,59 -18,04 Garanti Faktoring 9,58 0,21 -13,93 Garanti Yat. Ort. 2,34 1,30 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 7,43 2,34 25,38 Gediz Ambalaj 40,88 4,23 52,54 Gentaş 4,09 0,74 -30,22 Gersan Elektrik 5,76 3,78 -6,19 Global Men. Değ. 5,65 2,54 -5,99 Global Yat. Holding 3,15 2,94 -32,69 Good-Year 6,88 1,93 -13,66 Göltaş Çimento 43,42 1,73 5,24 Gözde Girişim 5,64 1,44 -29,32 GSD Denizcilik 6,17 1,15 22,42 GSD Holding 1,95 1,04 -22,31 Gübre Fabrik. 53,95 0,28 -37,30 Güler Yat. Holding 2,22 -2,20 -35,89 Halk GMYO 2,65 3,11 -13,06 Hatay Tekstil 17,54 -0,45 28,64 Hedef Girişim 2,62 -2,24 3,77 Hektaş 8,06 -0,25 50,87 HUB Girişim 11,95 -0,42 -34,34 Hürriyet Gzt. 1,39 1,46 -33,81 ICBC Turkey Bank 5,69 3,45 -12,46 İdealist Danışmanlık 67,60 -3,43 402,23 İdealist GMYO 6,27 -5,43 -7,79 İhlas Ev Aletleri 1,07 0,94 -42,57 İhlas Gayrimenkul 1,18 0,00 -5,60 İhlas Gazetecilik 1,01 2,02 -59,00 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,72 -1,37 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,49 -0,15 39,69 Info Yatırım 5,98 0,50 -7,29 İntema 42,46 1,63 6,42 Inveo Yatırım Holding 117,40 5,01 165,49 İpek Doğal Enerji 12,56 2,11 -3,98 İskenderun Demir Çelik 11,52 -0,69 27,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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