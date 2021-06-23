Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,26
|0,38
|-32,04
|Acıpayam Selüloz
|17,14
|0,12
|0,12
|Adel Kalemcilik
|26,30
|2,26
|-23,18
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|4,27
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,97
|-0,50
|-22,31
|Ak Enerji
|1,36
|0,74
|-38,46
|Akbank
|5,34
|-0,56
|-20,98
|Akçansa
|17,61
|0,06
|9,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,84
|1,10
|-23,43
|Akfen GMYO
|4,24
|0,24
|-12,76
|Akın Tekstil
|34,78
|0,64
|9,51
|Akiş GMYO
|1,92
|1,05
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|42,18
|2,53
|-32,46
|Aksa
|15,53
|1,44
|12,42
|Aksa Enerji
|12,10
|0,83
|62,63
|Aksigorta
|7,93
|0,13
|-8,83
|Aksu Enerji
|6,15
|6,77
|-18,51
|Alarko Carrıer
|282,90
|4,39
|-22,18
|Alarko GMYO
|21,08
|0,09
|-16,78
|Alarko Holding
|8,50
|-0,70
|-0,25
|Albaraka Türk
|1,55
|-1,27
|-20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,58
|0,34
|-20,50
|Alkim Kağıt
|14,93
|-0,47
|15,35
|Alkim Kimya
|15,15
|-0,98
|7,55
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,77
|-3,28
|-19,18
|Altınyunus Çeşme
|68,50
|-5,78
|37,11
|Anadolu Efes
|22,60
|1,89
|5,80
|Anadolu Grubu Holding
|22,40
|0,45
|-14,26
|Anadolu Hayat Emek.
|9,00
|-0,55
|12,00
|Anadolu Isuzu
|16,32
|-0,49
|-9,33
|Anadolu Sigorta
|6,22
|-0,80
|-13,86
|Anel Elektrik
|2,97
|4,58
|-6,31
|Arçelik
|29,12
|-1,49
|2,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,20
|0,35
|18,97
|Arena Bilgisayar
|39,30
|-0,30
|15,35
|Armada Bilgisayar
|41,50
|-0,86
|-15,44
|Arsan Tekstil
|4,48
|-1,10
|11,02
|Arzum Ev Aletleri
|18,27
|-1,35
|-24,39
|Aselsan
|15,16
|-1,17
|-16,93
|Ata GMYO
|3,70
|-2,63
|-32,85
|Atakule GMYO
|2,14
|-0,93
|-8,59
|Atlantis Yatırım Holding
|3,85
|-2,78
|-30,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|2,81
|4,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,06
|1,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,43
|-0,97
|4,81
|Avrasya GMYO
|2,40
|0,00
|-8,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|-0,65
|-4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,80
|-0,34
|-3,33
|Aydem Enerji
|6,85
|-0,15
|Ayen Enerji
|4,69
|6,11
|-13,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,91
|-4,97
|67,65
|Aygaz
|13,65
|2,94
|-3,78
|Bagfaş
|15,90
|3,05
|-20,50
|Bak Ambalaj
|19,95
|-1,04
|-1,24
|Balatacılar Balatacılık
|5,33
|-2,74
|-35,32
|Bantaş Ambalaj
|5,68
|3,27
|21,11
|Banvit
|56,00
|-0,88
|7,69
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,72
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|12,65
|-2,32
|-27,17
|Batı Çimento
|12,31
|1,99
|161,36
|Batısöke Çimento
|2,30
|2,22
|-5,74
|Bayrak Taban Sanayi
|10,39
|-1,42
|-2,07
|Bera Holding
|14,47
|-3,21
|-28,65
|Berkosan Yalıtım
|9,62
|0,52
|7,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,54
|-1,65
|61,88
|Beyaz Filo
|9,72
|3,18
|-4,52
|Bilici Yatırım
|16,48
|-2,43
|148,19
|Bim Mağazalar
|62,85
|-1,95
|-11,85
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,42
|0,36
|Birko Mensucat
|1,08
|-2,70
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,14
|1,90
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|12,09
|1,34
|-21,29
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,51
|-1,61
|Boğaziçi Beton
|5,26
|-6,90
|Borusan Mannesmann
|23,50
|0,09
|-15,47
|Borusan Yat. Paz.
|295,00
|1,51
|-35,06
|Bosch Fren Sistemleri
|845,30
|1,17
|-31,26
|Bossa
|26,12
|-1,66
|46,33
|Brisa
|21,34
|2,01
|10,21
|Burçelik
|18,45
|0,27
|-12,23
|Burçelik Vana
|22,10
|0,27
|-55,50
|Bursa Çimento
|3,69
|2,50
|-25,87
|Carrefoursa
|37,70
|1,29
|-47,49
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|-4,03
|12,26
|Ceo Event Medya
|14,98
|9,99
|132,97
|Coca Cola İçecek
|79,60
|-1,18
|25,34
|Cosmos Yat. Holding
|9,27
|-0,32
|15,01
|Credıtwest Faktorıng
|4,00
|-0,25
|-31,86
|Çan2 Termik
|7,92
|5,60
|Çelebi
|218,30
|-2,89
|19,60
|Çelik Halat
|6,05
|1,85
|-33,50
|Çemaş Döküm
|1,20
|-1,64
|-29,52
|Çemtaş
|13,13
|1,23
|-16,43
|Çimbeton
|221,30
|5,13
|-25,36
|Çimentaş
|28,92
|-3,34
|-20,02
|Çimsa
|22,08
|-2,21
|24,04
|Çuhadaroğlu Metal
|7,22
|0,00
|-5,09
|Dagi Giyim
|2,28
|5,07
|-33,07
|Dagi Yatırım Holding
|13,69
|9,96
|6,12
|Dardanel
|14,21
|-3,07
|-57,58
|Datagate Bilgisayar
|12,34
|1,15
|-23,40
|Demısaş Döküm
|7,10
|9,91
|9,64
|Denge Holding
|3,10
|-2,82
|-43,43
|Deniz GMYO
|1,96
|-0,51
|6,40
|Derimod
|11,53
|-1,37
|18,38
|Derlüks Yatırım Holding
|4,05
|-4,03
|-54,08
|Desa Deri
|12,84
|2,07
|31,83
|Despec Bilgisayar
|9,26
|0,33
|-29,10
|Deva Holding
|24,56
|0,99
|2,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,81
|-0,09
|0,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,00
|-0,99
|34,05
|Ditaş Doğan
|14,67
|-2,59
|12,79
|DO-CO
|834,00
|-2,11
|32,38
|Doğan Burda
|14,09
|-0,07
|-37,21
|Doğan Holding
|2,97
|0,34
|-0,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|0,48
|-10,26
|Doğusan
|5,61
|1,81
|28,08
|Doğuş GMYO
|8,61
|1,41
|5,39
|Doğuş Otomotiv
|22,44
|-2,94
|-17,87
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,00
|1,24
|Duran Doğan Basım
|10,50
|-0,28
|0,10
|Dyo Boya
|11,50
|1,05
|2,25
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|0,51
|-18,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,84
|0,73
|44,28
|Edip Gayrimenkul
|2,34
|2,18
|-29,52
|Ege Endüstri
|1.270,00
|2,10
|-23,72
|Ege Gübre
|172,60
|3,98
|20,32
|Ege Profil
|26,86
|-0,44
|-29,76
|Ege Seramik
|12,28
|3,98
|27,09
|Egeplast
|25,06
|-1,49
|-24,74
|Ekiz Kimya
|5,98
|0,00
|-16,13
|Emek Elektrik
|2,27
|3,65
|-20,50
|Eminiş Ambalaj
|23,20
|-0,17
|-37,02
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|-1,86
|-0,22
|Enerjisa Enerji
|10,46
|0,58
|-9,28
|Enka İnşaat
|9,10
|1,79
|29,23
|Erbosan
|98,80
|-2,95
|143,62
|Ereğli Demir Çelik
|17,98
|-1,26
|36,87
|Ersu Gıda
|3,76
|-1,05
|-23,89
|Escort Teknoloji
|5,81
|-6,29
|-11,57
|Esenboğa Elektrik
|29,94
|1,08
|57,36
|Etiler Gıda
|6,00
|3,45
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,42
|-5,92
|118,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,72
|0,54
|3,33
|Euro Yat. Ort.
|4,64
|9,95
|2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,44
|-0,29
|21,13
|Fade Gıda
|21,42
|-1,11
|246,04
|Fenerbahçe Futbol
|38,68
|-0,97
|30,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|9,68
|-7,73
|F-M İzmit Piston
|108,80
|3,13
|-11,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,29
|1,14
|2,00
|Ford Otosan
|171,70
|-0,52
|40,58
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,13
|-0,88
|-53,94
|Frigo Pak Gıda
|18,56
|1,70
|-11,53
|Galata Wind Enerji
|3,69
|-0,81
|Galatasaray Sportif
|3,75
|-2,34
|-7,41
|Garanti Bankası
|8,27
|-0,60
|-18,53
|Garanti Faktoring
|9,47
|-1,15
|-14,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,32
|-0,85
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,29
|-1,88
|23,01
|Gediz Ambalaj
|42,48
|3,91
|58,51
|Gentaş
|4,14
|1,22
|-29,37
|Gersan Elektrik
|5,70
|-1,04
|-7,17
|Global Men. Değ.
|5,71
|1,06
|-4,99
|Global Yat. Holding
|3,14
|-0,32
|-32,91
|Good-Year
|7,03
|2,18
|-11,78
|Göltaş Çimento
|43,40
|-0,05
|5,19
|Gözde Girişim
|5,67
|0,53
|-28,95
|GSD Denizcilik
|6,25
|1,30
|24,01
|GSD Holding
|1,93
|-1,03
|-23,11
|Gübre Fabrik.
|54,05
|0,19
|-37,19
|Güler Yat. Holding
|2,44
|9,91
|-29,53
|Halk GMYO
|2,60
|-1,89
|-14,70
|Hatay Tekstil
|18,04
|2,85
|32,30
|Hedef Girişim
|2,61
|-0,38
|3,37
|Hektaş
|8,25
|2,36
|54,43
|HUB Girişim
|12,08
|1,09
|-33,63
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|-0,72
|-34,29
|ICBC Turkey Bank
|5,58
|-1,93
|-14,15
|İdealist Danışmanlık
|66,75
|-1,26
|395,91
|İdealist GMYO
|5,93
|-5,42
|-12,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,06
|-0,93
|-43,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|-1,69
|-7,20
|İhlas Gazetecilik
|1,01
|0,00
|-59,00
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|0,00
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,42
|-1,08
|38,18
|Info Yatırım
|4,34
|0,23
|-7,08
|İntema
|41,70
|-1,79
|4,51
|Inveo Yatırım Holding
|114,50
|-2,47
|158,93
|İpek Doğal Enerji
|12,77
|1,67
|-2,37
|İskenderun Demir Çelik
|11,50
|-0,17
|27,27
(Sürecek)
Kaynak: AA
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