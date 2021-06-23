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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

23.06.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,260,38-32,04
Acıpayam Selüloz17,140,120,12
Adel Kalemcilik26,302,26-23,18
Adese Gayrimenkul1,224,27-56,43
Afyon Çimento3,97-0,50-22,31
Ak Enerji1,360,74-38,46
Akbank5,34-0,56-20,98
Akçansa17,610,069,36
Akdeniz Yatırım Hold.1,841,10-23,43
Akfen GMYO4,240,24-12,76
Akın Tekstil34,780,649,51
Akiş GMYO1,921,05-31,24
Akmerkez GMYO42,182,53-32,46
Aksa15,531,4412,42
Aksa Enerji12,100,8362,63
Aksigorta7,930,13-8,83
Aksu Enerji6,156,77-18,51
Alarko Carrıer282,904,39-22,18
Alarko GMYO21,080,09-16,78
Alarko Holding8,50-0,70-0,25
Albaraka Türk1,55-1,27-20,10
Alcatel Lucent Teletaş23,580,34-20,50
Alkim Kağıt14,93-0,4715,35
Alkim Kimya15,15-0,987,55
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,77-3,28-19,18
Altınyunus Çeşme68,50-5,7837,11
Anadolu Efes22,601,895,80
Anadolu Grubu Holding22,400,45-14,26
Anadolu Hayat Emek.9,00-0,5512,00
Anadolu Isuzu16,32-0,49-9,33
Anadolu Sigorta6,22-0,80-13,86
Anel Elektrik2,974,58-6,31
Arçelik29,12-1,492,32
ARD Bilişim Teknolojileri57,200,3518,97
Arena Bilgisayar39,30-0,3015,35
Armada Bilgisayar41,50-0,86-15,44
Arsan Tekstil4,48-1,1011,02
Arzum Ev Aletleri18,27-1,35-24,39
Aselsan15,16-1,17-16,93
Ata GMYO3,70-2,63-32,85
Atakule GMYO2,14-0,93-8,59
Atlantis Yatırım Holding3,85-2,78-30,76
Atlas Yat. Ort.1,832,814,57
ATP Ticari Bilgisayar24,061,09

AvivaSA Emeklilik Hayat18,43-0,974,81
Avrasya GMYO2,400,00-8,37
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-0,65-4,69
Avrupa Yatırım Holding5,80-0,34-3,33
Aydem Enerji6,85-0,15

Ayen Enerji4,696,11-13,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,91-4,9767,65
Aygaz13,652,94-3,78
Bagfaş15,903,05-20,50
Bak Ambalaj19,95-1,04-1,24
Balatacılar Balatacılık5,33-2,74-35,32
Bantaş Ambalaj5,683,2721,11
Banvit56,00-0,887,69
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,720,00

Baştaş Başkent Çimento12,65-2,32-27,17
Batı Çimento12,311,99161,36
Batısöke Çimento2,302,22-5,74
Bayrak Taban Sanayi10,39-1,42-2,07
Bera Holding14,47-3,21-28,65
Berkosan Yalıtım9,620,527,85
Beşiktaş Futbol Yat.6,54-1,6561,88
Beyaz Filo9,723,18-4,52
Bilici Yatırım16,48-2,43148,19
Bim Mağazalar62,85-1,95-11,85
Biotrend Çevre ve Enerji19,420,36

Birko Mensucat1,08-2,70-2,70
Birlik Mensucat2,141,90-38,15
Bizim Mağazaları12,091,34-21,29
BMS Çelik Hasır Sanayi5,51-1,61

Boğaziçi Beton5,26-6,90

Borusan Mannesmann23,500,09-15,47
Borusan Yat. Paz.295,001,51-35,06
Bosch Fren Sistemleri845,301,17-31,26
Bossa26,12-1,6646,33
Brisa21,342,0110,21
Burçelik18,450,27-12,23
Burçelik Vana22,100,27-55,50
Bursa Çimento3,692,50-25,87
Carrefoursa37,701,29-47,49
Casa Emtia Petrol119,00-4,0312,26
Ceo Event Medya14,989,99132,97
Coca Cola İçecek79,60-1,1825,34
Cosmos Yat. Holding9,27-0,3215,01
Credıtwest Faktorıng4,00-0,25-31,86
Çan2 Termik7,925,60

Çelebi218,30-2,8919,60
Çelik Halat6,051,85-33,50
Çemaş Döküm1,20-1,64-29,52
Çemtaş13,131,23-16,43
Çimbeton221,305,13-25,36
Çimentaş28,92-3,34-20,02
Çimsa22,08-2,2124,04
Çuhadaroğlu Metal7,220,00-5,09
Dagi Giyim2,285,07-33,07
Dagi Yatırım Holding13,699,966,12
Dardanel14,21-3,07-57,58
Datagate Bilgisayar12,341,15-23,40
Demısaş Döküm7,109,919,64
Denge Holding3,10-2,82-43,43
Deniz GMYO1,96-0,516,40
Derimod11,53-1,3718,38
Derlüks Yatırım Holding4,05-4,03-54,08
Desa Deri12,842,0731,83
Despec Bilgisayar9,260,33-29,10
Deva Holding24,560,992,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,81-0,090,32
Diriteks Diriliş Tekstil5,00-0,9934,05
Ditaş Doğan14,67-2,5912,79
DO-CO834,00-2,1132,38
Doğan Burda14,09-0,07-37,21
Doğan Holding2,970,34-0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,090,48-10,26
Doğusan5,611,8128,08
Doğuş GMYO8,611,415,39
Doğuş Otomotiv22,44-2,94-17,87
Döktaş Dökümcülük31,000,001,24
Duran Doğan Basım10,50-0,280,10
Dyo Boya11,501,052,25
Eczacıbaşı İlaç5,870,51-18,49
Eczacıbaşı Yatırım38,840,7344,28
Edip Gayrimenkul2,342,18-29,52
Ege Endüstri1.270,002,10-23,72
Ege Gübre172,603,9820,32
Ege Profil26,86-0,44-29,76
Ege Seramik12,283,9827,09
Egeplast25,06-1,49-24,74
Ekiz Kimya5,980,00-16,13
Emek Elektrik2,273,65-20,50
Eminiş Ambalaj23,20-0,17-37,02
Emlak Konut GMYO2,11-1,86-0,22
Enerjisa Enerji10,460,58-9,28
Enka İnşaat9,101,7929,23
Erbosan98,80-2,95143,62
Ereğli Demir Çelik17,98-1,2636,87
Ersu Gıda3,76-1,05-23,89
Escort Teknoloji5,81-6,29-11,57
Esenboğa Elektrik29,941,0857,36
Etiler Gıda6,003,4550,75
Euro Kapital Yat. Ort.8,42-5,92118,70
Euro Trend Yat. Ort.3,720,543,33
Euro Yat. Ort.4,649,952,88
Euro Yatırım Holding3,44-0,2921,13
Fade Gıda21,42-1,11246,04
Fenerbahçe Futbol38,68-0,9730,85
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,729,68-7,73
F-M İzmit Piston108,803,13-11,25
Fonet Bilgi Teknolojileri13,291,142,00
Ford Otosan171,70-0,5240,58
Formet Celik Kapi Sanayi1,13-0,88-53,94
Frigo Pak Gıda18,561,70-11,53
Galata Wind Enerji3,69-0,81

Galatasaray Sportif3,75-2,34-7,41
Garanti Bankası8,27-0,60-18,53
Garanti Faktoring9,47-1,15-14,91
Garanti Yat. Ort.2,32-0,85-28,17
Gedik Y. Men. Değ.7,29-1,8823,01
Gediz Ambalaj42,483,9158,51
Gentaş4,141,22-29,37
Gersan Elektrik5,70-1,04-7,17
Global Men. Değ.5,711,06-4,99
Global Yat. Holding3,14-0,32-32,91
Good-Year7,032,18-11,78
Göltaş Çimento43,40-0,055,19
Gözde Girişim5,670,53-28,95
GSD Denizcilik6,251,3024,01
GSD Holding1,93-1,03-23,11
Gübre Fabrik.54,050,19-37,19
Güler Yat. Holding2,449,91-29,53
Halk GMYO2,60-1,89-14,70
Hatay Tekstil18,042,8532,30
Hedef Girişim2,61-0,383,37
Hektaş8,252,3654,43
HUB Girişim12,081,09-33,63
Hürriyet Gzt.1,38-0,72-34,29
ICBC Turkey Bank5,58-1,93-14,15
İdealist Danışmanlık66,75-1,26395,91
İdealist GMYO5,93-5,42-12,79
İhlas Ev Aletleri1,06-0,93-43,10
İhlas Gayrimenkul1,16-1,69-7,20
İhlas Gazetecilik1,010,00-59,00
İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,720,00-36,84
İndeks Bilgisayar6,42-1,0838,18
Info Yatırım4,340,23-7,08
İntema41,70-1,794,51
Inveo Yatırım Holding114,50-2,47158,93
İpek Doğal Enerji12,771,67-2,37
İskenderun Demir Çelik11,50-0,1727,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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