Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|-1,52
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|17,30
|0,93
|1,05
|Adel Kalemcilik
|26,38
|0,30
|-22,94
|Adese Gayrimenkul
|1,31
|7,38
|-53,21
|Afyon Çimento
|3,99
|0,50
|-21,92
|Ak Enerji
|1,36
|0,00
|-38,46
|Akbank
|5,39
|0,94
|-20,24
|Akçansa
|17,95
|1,93
|11,47
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,94
|5,43
|-19,27
|Akfen GMYO
|4,17
|-1,65
|-14,20
|Akın Tekstil
|34,46
|-0,92
|8,50
|Akiş GMYO
|1,99
|3,65
|-28,73
|Akmerkez GMYO
|42,10
|-0,19
|-32,59
|Aksa
|15,99
|2,96
|15,75
|Aksa Enerji
|12,10
|0,00
|62,63
|Aksigorta
|7,92
|-0,13
|-8,95
|Aksu Enerji
|6,50
|5,69
|-13,88
|Alarko Carrıer
|276,90
|-2,12
|-23,83
|Alarko GMYO
|21,14
|0,28
|-16,54
|Alarko Holding
|8,57
|0,82
|0,57
|Albaraka Türk
|1,55
|0,00
|-20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,88
|5,51
|-16,12
|Alkim Kağıt
|15,00
|0,47
|15,89
|Alkim Kimya
|15,23
|0,53
|8,11
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|1,69
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|69,00
|0,73
|38,11
|Anadolu Efes
|22,78
|0,80
|6,64
|Anadolu Grubu Holding
|22,32
|-0,36
|-14,56
|Anadolu Hayat Emek.
|8,97
|-0,33
|11,63
|Anadolu Isuzu
|16,72
|2,45
|-7,11
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,00
|-13,86
|Anel Elektrik
|2,92
|-1,68
|-7,89
|Arçelik
|29,14
|0,07
|2,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,00
|-0,35
|18,55
|Arena Bilgisayar
|40,30
|2,54
|18,29
|Armada Bilgisayar
|41,18
|-0,77
|-16,10
|Arsan Tekstil
|4,53
|1,12
|12,26
|Arzum Ev Aletleri
|18,30
|0,16
|-24,27
|Aselsan
|15,21
|0,33
|-16,66
|Ata GMYO
|3,82
|3,24
|-30,67
|Atakule GMYO
|2,16
|0,93
|-7,74
|Atlantis Yatırım Holding
|4,02
|4,42
|-27,70
|Atlas Yat. Ort.
|1,87
|2,19
|6,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,20
|0,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,12
|-1,68
|3,04
|Avrasya GMYO
|2,36
|-1,67
|-9,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,17
|3,93
|-0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,79
|-0,17
|-3,50
|Aydem Enerji
|6,81
|-0,58
|Ayen Enerji
|4,59
|-2,13
|-15,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|0,48
|68,44
|Aygaz
|13,47
|-1,32
|-5,05
|Bagfaş
|17,49
|10,00
|-12,55
|Bak Ambalaj
|19,67
|-1,40
|-2,62
|Balatacılar Balatacılık
|5,66
|6,19
|-31,31
|Bantaş Ambalaj
|5,65
|-0,53
|20,47
|Banvit
|56,50
|0,89
|8,65
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,89
|1,75
|Baştaş Başkent Çimento
|12,90
|1,98
|-25,73
|Batı Çimento
|12,12
|-1,54
|157,32
|Batısöke Çimento
|2,29
|-0,43
|-6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|10,29
|-0,96
|-3,02
|Bera Holding
|14,09
|-2,63
|-30,52
|Berkosan Yalıtım
|9,50
|-1,25
|6,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,35
|-2,91
|57,18
|Beyaz Filo
|9,56
|-1,65
|-6,09
|Bilici Yatırım
|16,73
|1,52
|151,96
|Bim Mağazalar
|63,15
|0,48
|-11,42
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,12
|3,60
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,12
|-0,93
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,06
|-0,25
|-21,48
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,70
|3,45
|Boğaziçi Beton
|5,63
|7,03
|Borusan Mannesmann
|23,68
|0,77
|-14,82
|Borusan Yat. Paz.
|297,00
|0,68
|-34,62
|Bosch Fren Sistemleri
|835,90
|-1,11
|-32,02
|Bossa
|26,00
|-0,46
|45,66
|Brisa
|21,06
|-1,31
|8,76
|Burçelik
|18,95
|2,71
|-9,85
|Burçelik Vana
|22,78
|3,08
|-54,13
|Bursa Çimento
|3,73
|1,08
|-25,06
|Carrefoursa
|41,46
|9,97
|-42,26
|Casa Emtia Petrol
|130,90
|10,00
|23,49
|Ceo Event Medya
|13,49
|-9,95
|109,80
|Coca Cola İçecek
|80,25
|0,82
|26,36
|Cosmos Yat. Holding
|9,02
|-2,70
|11,91
|Credıtwest Faktorıng
|4,23
|5,75
|-27,94
|Çan2 Termik
|8,12
|2,53
|Çelebi
|215,80
|-1,15
|18,23
|Çelik Halat
|6,30
|4,13
|-30,75
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,67
|-28,35
|Çemtaş
|13,55
|3,20
|-13,76
|Çimbeton
|218,50
|-1,27
|-26,31
|Çimentaş
|28,92
|0,00
|-20,02
|Çimsa
|22,48
|1,81
|26,29
|Çuhadaroğlu Metal
|7,32
|1,39
|-3,78
|Dagi Giyim
|2,34
|2,63
|-31,31
|Dagi Yatırım Holding
|15,05
|9,93
|16,67
|Dardanel
|14,16
|-0,35
|-57,73
|Datagate Bilgisayar
|12,35
|0,08
|-23,34
|Demısaş Döküm
|7,81
|10,00
|20,61
|Denge Holding
|3,41
|10,00
|-37,77
|Deniz GMYO
|1,97
|0,51
|6,95
|Derimod
|11,63
|0,87
|19,40
|Derlüks Yatırım Holding
|4,09
|0,99
|-53,63
|Desa Deri
|12,61
|-1,79
|29,47
|Despec Bilgisayar
|9,45
|2,05
|-27,64
|Deva Holding
|24,92
|1,47
|3,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,92
|1,02
|1,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,80
|-4,00
|28,69
|Ditaş Doğan
|14,74
|0,48
|13,33
|DO-CO
|832,00
|-0,24
|32,06
|Doğan Burda
|13,90
|-1,35
|-38,06
|Doğan Holding
|2,93
|-1,35
|-2,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,14
|2,39
|-8,11
|Doğusan
|5,56
|-0,89
|26,94
|Doğuş GMYO
|8,68
|0,81
|6,24
|Doğuş Otomotiv
|22,34
|-0,45
|-18,23
|Döktaş Dökümcülük
|30,50
|-1,61
|-0,39
|Duran Doğan Basım
|10,49
|-0,10
|0,00
|Dyo Boya
|11,49
|-0,09
|2,16
|Eczacıbaşı İlaç
|5,89
|0,34
|-18,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,16
|0,82
|45,47
|Edip Gayrimenkul
|2,31
|-1,28
|-30,42
|Ege Endüstri
|1.254,00
|-1,26
|-24,68
|Ege Gübre
|185,40
|7,42
|29,24
|Ege Profil
|26,70
|-0,60
|-30,18
|Ege Seramik
|12,69
|3,34
|31,33
|Egeplast
|25,90
|3,35
|-22,22
|Ekiz Kimya
|5,97
|-0,17
|-16,27
|Emek Elektrik
|2,29
|0,88
|-19,80
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|-0,86
|-37,57
|Emlak Konut GMYO
|2,12
|0,47
|0,25
|Enerjisa Enerji
|10,62
|1,53
|-7,90
|Enka İnşaat
|9,24
|1,54
|31,22
|Erbosan
|97,40
|-1,42
|140,17
|Ereğli Demir Çelik
|18,22
|1,33
|38,70
|Ersu Gıda
|3,73
|-0,80
|-24,49
|Escort Teknoloji
|5,65
|-2,75
|-14,00
|Esenboğa Elektrik
|30,08
|0,47
|58,10
|Etiler Gıda
|6,10
|1,67
|53,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,40
|-0,24
|118,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|-3,23
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|4,47
|-3,66
|-0,89
|Euro Yatırım Holding
|3,23
|-6,10
|13,73
|Fade Gıda
|21,20
|-1,03
|242,49
|Fenerbahçe Futbol
|38,80
|0,31
|31,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,57
|-5,51
|-12,82
|F-M İzmit Piston
|107,20
|-1,47
|-12,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,39
|0,75
|2,76
|Ford Otosan
|172,10
|0,23
|40,91
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,24
|9,73
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|19,19
|3,39
|-8,53
|Galata Wind Enerji
|3,69
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,76
|0,27
|-7,16
|Garanti Bankası
|8,34
|0,85
|-17,84
|Garanti Faktoring
|10,30
|8,76
|-7,46
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|1,29
|-27,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,32
|0,41
|23,52
|Gediz Ambalaj
|41,86
|-1,46
|56,19
|Gentaş
|4,14
|0,00
|-29,37
|Gersan Elektrik
|5,76
|1,05
|-6,19
|Global Men. Değ.
|5,75
|0,70
|-4,33
|Global Yat. Holding
|3,16
|0,64
|-32,48
|Good-Year
|6,92
|-1,56
|-13,16
|Göltaş Çimento
|43,34
|-0,14
|5,04
|Gözde Girişim
|5,84
|3,00
|-26,82
|GSD Denizcilik
|6,30
|0,80
|25,00
|GSD Holding
|1,95
|1,04
|-22,31
|Gübre Fabrik.
|57,80
|6,94
|-32,83
|Güler Yat. Holding
|2,66
|9,02
|-23,18
|Halk GMYO
|2,60
|0,00
|-14,70
|Hatay Tekstil
|17,90
|-0,78
|31,28
|Hedef Girişim
|2,63
|0,77
|4,17
|Hektaş
|8,19
|-0,73
|53,30
|HUB Girişim
|12,01
|-0,58
|-34,01
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|0,72
|-33,81
|ICBC Turkey Bank
|5,75
|3,05
|-11,54
|İdealist Danışmanlık
|66,00
|-1,12
|390,34
|İdealist GMYO
|5,79
|-2,36
|-14,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,07
|0,94
|-42,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|-0,86
|-8,00
|İhlas Gazetecilik
|1,02
|0,99
|-58,60
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|-1,39
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|6,40
|-0,31
|37,75
|Info Yatırım
|4,25
|-2,07
|-9,00
|İntema
|41,24
|-1,10
|3,36
|Inveo Yatırım Holding
|112,30
|-1,92
|153,96
|İpek Doğal Enerji
|12,65
|-0,94
|-3,29
|İskenderun Demir Çelik
|11,50
|0,00
|27,27
(Sürecek)
Kaynak: AA
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