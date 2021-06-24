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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

24.06.2021 18:52
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,18-1,52-33,07
Acıpayam Selüloz17,300,931,05
Adel Kalemcilik26,380,30-22,94
Adese Gayrimenkul1,317,38-53,21
Afyon Çimento3,990,50-21,92
Ak Enerji1,360,00-38,46
Akbank5,390,94-20,24
Akçansa17,951,9311,47
Akdeniz Yatırım Hold.1,945,43-19,27
Akfen GMYO4,17-1,65-14,20
Akın Tekstil34,46-0,928,50
Akiş GMYO1,993,65-28,73
Akmerkez GMYO42,10-0,19-32,59
Aksa15,992,9615,75
Aksa Enerji12,100,0062,63
Aksigorta7,92-0,13-8,95
Aksu Enerji6,505,69-13,88
Alarko Carrıer276,90-2,12-23,83
Alarko GMYO21,140,28-16,54
Alarko Holding8,570,820,57
Albaraka Türk1,550,00-20,10
Alcatel Lucent Teletaş24,885,51-16,12
Alkim Kağıt15,000,4715,89
Alkim Kimya15,230,538,11
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,801,69-17,81
Altınyunus Çeşme69,000,7338,11
Anadolu Efes22,780,806,64
Anadolu Grubu Holding22,32-0,36-14,56
Anadolu Hayat Emek.8,97-0,3311,63
Anadolu Isuzu16,722,45-7,11
Anadolu Sigorta6,220,00-13,86
Anel Elektrik2,92-1,68-7,89
Arçelik29,140,072,39
ARD Bilişim Teknolojileri57,00-0,3518,55
Arena Bilgisayar40,302,5418,29
Armada Bilgisayar41,18-0,77-16,10
Arsan Tekstil4,531,1212,26
Arzum Ev Aletleri18,300,16-24,27
Aselsan15,210,33-16,66
Ata GMYO3,823,24-30,67
Atakule GMYO2,160,93-7,74
Atlantis Yatırım Holding4,024,42-27,70
Atlas Yat. Ort.1,872,196,86
ATP Ticari Bilgisayar24,200,58

AvivaSA Emeklilik Hayat18,12-1,683,04
Avrasya GMYO2,36-1,67-9,90
Avrasya Petrol ve Tur.3,173,93-0,94
Avrupa Yatırım Holding5,79-0,17-3,50
Aydem Enerji6,81-0,58

Ayen Enerji4,59-2,13-15,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,000,4868,44
Aygaz13,47-1,32-5,05
Bagfaş17,4910,00-12,55
Bak Ambalaj19,67-1,40-2,62
Balatacılar Balatacılık5,666,19-31,31
Bantaş Ambalaj5,65-0,5320,47
Banvit56,500,898,65
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,891,75

Baştaş Başkent Çimento12,901,98-25,73
Batı Çimento12,12-1,54157,32
Batısöke Çimento2,29-0,43-6,15
Bayrak Taban Sanayi10,29-0,96-3,02
Bera Holding14,09-2,63-30,52
Berkosan Yalıtım9,50-1,256,50
Beşiktaş Futbol Yat.6,35-2,9157,18
Beyaz Filo9,56-1,65-6,09
Bilici Yatırım16,731,52151,96
Bim Mağazalar63,150,48-11,42
Biotrend Çevre ve Enerji20,123,60

Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birlik Mensucat2,12-0,93-38,73
Bizim Mağazaları12,06-0,25-21,48
BMS Çelik Hasır Sanayi5,703,45

Boğaziçi Beton5,637,03

Borusan Mannesmann23,680,77-14,82
Borusan Yat. Paz.297,000,68-34,62
Bosch Fren Sistemleri835,90-1,11-32,02
Bossa26,00-0,4645,66
Brisa21,06-1,318,76
Burçelik18,952,71-9,85
Burçelik Vana22,783,08-54,13
Bursa Çimento3,731,08-25,06
Carrefoursa41,469,97-42,26
Casa Emtia Petrol130,9010,0023,49
Ceo Event Medya13,49-9,95109,80
Coca Cola İçecek80,250,8226,36
Cosmos Yat. Holding9,02-2,7011,91
Credıtwest Faktorıng4,235,75-27,94
Çan2 Termik8,122,53

Çelebi215,80-1,1518,23
Çelik Halat6,304,13-30,75
Çemaş Döküm1,221,67-28,35
Çemtaş13,553,20-13,76
Çimbeton218,50-1,27-26,31
Çimentaş28,920,00-20,02
Çimsa22,481,8126,29
Çuhadaroğlu Metal7,321,39-3,78
Dagi Giyim2,342,63-31,31
Dagi Yatırım Holding15,059,9316,67
Dardanel14,16-0,35-57,73
Datagate Bilgisayar12,350,08-23,34
Demısaş Döküm7,8110,0020,61
Denge Holding3,4110,00-37,77
Deniz GMYO1,970,516,95
Derimod11,630,8719,40
Derlüks Yatırım Holding4,090,99-53,63
Desa Deri12,61-1,7929,47
Despec Bilgisayar9,452,05-27,64
Deva Holding24,921,473,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,921,021,35
Diriteks Diriliş Tekstil4,80-4,0028,69
Ditaş Doğan14,740,4813,33
DO-CO832,00-0,2432,06
Doğan Burda13,90-1,35-38,06
Doğan Holding2,93-1,35-2,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,142,39-8,11
Doğusan5,56-0,8926,94
Doğuş GMYO8,680,816,24
Doğuş Otomotiv22,34-0,45-18,23
Döktaş Dökümcülük30,50-1,61-0,39
Duran Doğan Basım10,49-0,100,00
Dyo Boya11,49-0,092,16
Eczacıbaşı İlaç5,890,34-18,22
Eczacıbaşı Yatırım39,160,8245,47
Edip Gayrimenkul2,31-1,28-30,42
Ege Endüstri1.254,00-1,26-24,68
Ege Gübre185,407,4229,24
Ege Profil26,70-0,60-30,18
Ege Seramik12,693,3431,33
Egeplast25,903,35-22,22
Ekiz Kimya5,97-0,17-16,27
Emek Elektrik2,290,88-19,80
Eminiş Ambalaj23,00-0,86-37,57
Emlak Konut GMYO2,120,470,25
Enerjisa Enerji10,621,53-7,90
Enka İnşaat9,241,5431,22
Erbosan97,40-1,42140,17
Ereğli Demir Çelik18,221,3338,70
Ersu Gıda3,73-0,80-24,49
Escort Teknoloji5,65-2,75-14,00
Esenboğa Elektrik30,080,4758,10
Etiler Gıda6,101,6753,27
Euro Kapital Yat. Ort.8,40-0,24118,18
Euro Trend Yat. Ort.3,60-3,230,00
Euro Yat. Ort.4,47-3,66-0,89
Euro Yatırım Holding3,23-6,1013,73
Fade Gıda21,20-1,03242,49
Fenerbahçe Futbol38,800,3131,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,57-5,51-12,82
F-M İzmit Piston107,20-1,47-12,56
Fonet Bilgi Teknolojileri13,390,752,76
Ford Otosan172,100,2340,91
Formet Celik Kapi Sanayi1,249,73-49,45
Frigo Pak Gıda19,193,39-8,53
Galata Wind Enerji3,690,00

Galatasaray Sportif3,760,27-7,16
Garanti Bankası8,340,85-17,84
Garanti Faktoring10,308,76-7,46
Garanti Yat. Ort.2,351,29-27,24
Gedik Y. Men. Değ.7,320,4123,52
Gediz Ambalaj41,86-1,4656,19
Gentaş4,140,00-29,37
Gersan Elektrik5,761,05-6,19
Global Men. Değ.5,750,70-4,33
Global Yat. Holding3,160,64-32,48
Good-Year6,92-1,56-13,16
Göltaş Çimento43,34-0,145,04
Gözde Girişim5,843,00-26,82
GSD Denizcilik6,300,8025,00
GSD Holding1,951,04-22,31
Gübre Fabrik.57,806,94-32,83
Güler Yat. Holding2,669,02-23,18
Halk GMYO2,600,00-14,70
Hatay Tekstil17,90-0,7831,28
Hedef Girişim2,630,774,17
Hektaş8,19-0,7353,30
HUB Girişim12,01-0,58-34,01
Hürriyet Gzt.1,390,72-33,81
ICBC Turkey Bank5,753,05-11,54
İdealist Danışmanlık66,00-1,12390,34
İdealist GMYO5,79-2,36-14,85
İhlas Ev Aletleri1,070,94-42,57
İhlas Gayrimenkul1,15-0,86-8,00
İhlas Gazetecilik1,020,99-58,60
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,71-1,39-37,72
İndeks Bilgisayar6,40-0,3137,75
Info Yatırım4,25-2,07-9,00
İntema41,24-1,103,36
Inveo Yatırım Holding112,30-1,92153,96
İpek Doğal Enerji12,65-0,94-3,29
İskenderun Demir Çelik11,500,0027,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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