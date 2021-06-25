Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,19 0,19 -32,95 Acıpayam Selüloz 17,18 -0,69 0,35 Adel Kalemcilik 27,00 2,35 -21,13 Adese Gayrimenkul 1,26 -3,82 -55,00 Afyon Çimento 3,94 -1,25 -22,90 Ak Enerji 1,35 -0,74 -38,91 Akbank 5,34 -0,93 -20,98 Akçansa 17,09 -4,79 6,13 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -2,58 -21,35 Akfen GMYO 4,15 -0,48 -14,61 Akın Tekstil 33,70 -2,21 6,11 Akiş GMYO 1,94 -2,51 -30,52 Akmerkez GMYO 43,00 2,14 -31,15 Aksa 15,31 -4,25 10,82 Aksa Enerji 11,88 -1,82 59,68 Aksigorta 7,75 -2,15 -10,90 Aksu Enerji 6,63 2,00 -12,15 Alarko Carrıer 271,80 -1,84 -25,23 Alarko GMYO 20,92 -1,04 -17,41 Alarko Holding 8,45 -1,40 -0,84 Albaraka Türk 1,54 -0,65 -20,62 Alcatel Lucent Teletaş 23,96 -3,70 -19,22 Alkim Kağıt 16,50 10,00 27,48 Alkim Kimya 15,95 4,73 13,23 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,76 -2,22 -19,63 Altınyunus Çeşme 67,25 -2,54 34,61 Anadolu Efes 22,40 -1,67 4,86 Anadolu Grubu Holding 22,06 -1,16 -15,56 Anadolu Hayat Emek. 8,97 0,00 11,63 Anadolu Isuzu 16,28 -2,63 -9,56 Anadolu Sigorta 6,15 -1,13 -14,82 Anel Elektrik 2,87 -1,71 -9,46 Arçelik 29,54 1,37 3,80 ARD Bilişim Teknolojileri 56,25 -1,32 16,99 Arena Bilgisayar 40,00 -0,74 17,41 Armada Bilgisayar 41,54 0,87 -15,36 Arsan Tekstil 4,51 -0,44 11,77 Arzum Ev Aletleri 18,14 -0,87 -24,93 Aselsan 15,03 -1,18 -17,64 Ata GMYO 3,70 -3,14 -32,85 Atakule GMYO 2,13 -1,39 -9,02 Atlantis Yatırım Holding 3,96 -1,49 -28,78 Atlas Yat. Ort. 1,81 -3,21 3,43 ATP Ticari Bilgisayar 24,00 -0,83 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,45 1,82 4,92 Avrasya GMYO 2,29 -2,97 -12,57 Avrasya Petrol ve Tur. 3,15 -0,63 -1,56 Avrupa Yatırım Holding 5,80 0,17 -3,33 Aydem Enerji 6,73 -1,17 Ayen Enerji 4,46 -2,83 -17,56 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 5,26 77,31 Aygaz 13,26 -1,56 -6,53 Bagfaş 19,23 9,95 -3,85 Bak Ambalaj 19,34 -1,68 -4,26 Balatacılar Balatacılık 5,57 -1,59 -32,40 Bantaş Ambalaj 5,65 0,00 20,47 Banvit 56,55 0,09 8,75 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 10,50 6,17 Baştaş Başkent Çimento 12,79 -0,85 -26,37 Batı Çimento 12,01 -0,91 154,99 Batısöke Çimento 2,28 -0,44 -6,56 Bayrak Taban Sanayi 10,42 1,26 -1,79 Bera Holding 12,69 -9,94 -37,43 Berkosan Yalıtım 9,46 -0,42 6,05 Beşiktaş Futbol Yat. 6,26 -1,42 54,95 Beyaz Filo 9,54 -0,21 -6,29 Bilici Yatırım 17,03 1,79 156,48 Bim Mağazalar 62,05 -1,74 -12,97 Biotrend Çevre ve Enerji 19,93 -0,94 Birko Mensucat 1,09 -0,91 -1,80 Birlik Mensucat 2,10 -0,94 -39,31 Bizim Mağazaları 12,16 0,83 -20,83 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,58 -2,11 Boğaziçi Beton 5,40 -4,09 Borusan Mannesmann 23,20 -2,03 -16,55 Borusan Yat. Paz. 289,00 -2,69 -36,38 Bosch Fren Sistemleri 838,90 0,36 -31,78 Bossa 25,70 -1,15 43,98 Brisa 20,80 -1,23 7,42 Burçelik 18,50 -2,37 -11,99 Burçelik Vana 22,52 -1,14 -54,65 Bursa Çimento 3,62 -2,95 -27,27 Carrefoursa 42,50 2,51 -40,81 Casa Emtia Petrol 139,80 6,80 31,89 Ceo Event Medya 12,15 -9,93 88,96 Coca Cola İçecek 80,00 -0,31 25,97 Cosmos Yat. Holding 9,71 7,65 20,47 Credıtwest Faktorıng 4,24 0,24 -27,77 Çan2 Termik 8,18 0,74 Çelebi 213,50 -1,07 16,97 Çelik Halat 6,17 -2,06 -32,18 Çemaş Döküm 1,22 0,00 -28,35 Çemtaş 13,29 -1,92 -15,41 Çimbeton 240,30 9,98 -18,95 Çimentaş 31,06 7,40 -14,10 Çimsa 21,86 -2,76 22,81 Çuhadaroğlu Metal 7,20 -1,64 -5,35 Dagi Giyim 2,23 -4,70 -34,53 Dagi Yatırım Holding 14,79 -1,73 14,65 Dardanel 14,00 -1,13 -58,21 Datagate Bilgisayar 12,60 2,02 -21,79 Demısaş Döküm 7,67 -1,79 18,45 Denge Holding 3,75 9,97 -31,57 Deniz GMYO 1,91 -3,05 3,69 Derimod 11,86 1,98 21,77 Derlüks Yatırım Holding 3,99 -2,44 -54,76 Desa Deri 12,74 1,03 30,80 Despec Bilgisayar 9,43 -0,21 -27,79 Deva Holding 25,28 1,44 5,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,29 3,39 4,78 Diriteks Diriliş Tekstil 4,65 -3,12 24,66 Ditaş Doğan 14,47 -1,83 11,26 DO-CO 830,10 -0,23 31,76 Doğan Burda 13,83 -0,50 -38,37 Doğan Holding 2,89 -1,37 -3,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 1,40 -6,82 Doğusan 5,83 4,86 33,11 Doğuş GMYO 8,64 -0,46 5,75 Doğuş Otomotiv 22,92 2,60 -16,11 Döktaş Dökümcülük 29,12 -4,52 -4,90 Duran Doğan Basım 10,25 -2,29 -2,29 Dyo Boya 11,30 -1,65 0,47 Eczacıbaşı İlaç 5,91 0,34 -17,94 Eczacıbaşı Yatırım 38,74 -1,07 43,91 Edip Gayrimenkul 2,32 0,43 -30,12 Ege Endüstri 1.245,60 -0,67 -25,18 Ege Gübre 179,10 -3,40 24,85 Ege Profil 26,92 0,82 -29,60 Ege Seramik 12,86 1,34 33,09 Egeplast 25,84 -0,23 -22,40 Ekiz Kimya 6,09 2,01 -14,59 Emek Elektrik 2,36 3,06 -17,35 Eminiş Ambalaj 23,16 0,70 -37,13 Emlak Konut GMYO 2,05 -3,30 -3,06 Enerjisa Enerji 10,63 0,09 -7,81 Enka İnşaat 9,01 -2,49 27,95 Erbosan 104,50 7,29 157,68 Ereğli Demir Çelik 18,14 -0,44 38,09 Ersu Gıda 3,65 -2,14 -26,11 Escort Teknoloji 5,68 0,53 -13,55 Esenboğa Elektrik 28,90 -3,92 51,90 Etiler Gıda 5,90 -3,28 48,24 Euro Kapital Yat. Ort. 8,70 3,57 125,97 Euro Trend Yat. Ort. 3,62 0,56 0,56 Euro Yat. Ort. 4,40 -1,57 -2,44 Euro Yatırım Holding 3,25 0,62 14,44 Fade Gıda 20,78 -1,98 235,70 Fenerbahçe Futbol 39,00 0,52 31,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -0,78 -13,50 F-M İzmit Piston 108,10 0,84 -11,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,35 -0,30 2,46 Ford Otosan 167,30 -2,79 36,98 Formet Celik Kapi Sanayi 1,19 -4,03 -51,49 Frigo Pak Gıda 18,18 -5,26 -13,35 Galata Wind Enerji 3,65 -1,08 Galatasaray Sportif 3,76 0,00 -7,16 Garanti Bankası 8,20 -1,68 -19,22 Garanti Faktoring 10,00 -2,91 -10,15 Garanti Yat. Ort. 2,34 -0,43 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 7,58 3,55 27,91 Gediz Ambalaj 41,34 -1,24 54,25 Gentaş 4,23 2,17 -27,83 Gersan Elektrik 5,83 1,22 -5,05 Global Men. Değ. 5,74 -0,17 -4,49 Global Yat. Holding 3,11 -1,58 -33,55 Good-Year 6,76 -2,31 -15,16 Göltaş Çimento 42,40 -2,17 2,76 Gözde Girişim 5,74 -1,71 -28,07 GSD Denizcilik 6,28 -0,32 24,60 GSD Holding 1,91 -2,05 -23,90 Gübre Fabrik. 54,35 -5,97 -36,84 Güler Yat. Holding 2,45 -7,89 -29,25 Halk GMYO 2,56 -1,54 -16,01 Hatay Tekstil 17,80 -0,56 30,54 Hedef Girişim 2,73 3,80 8,13 Hektaş 8,00 -2,32 49,75 HUB Girişim 11,98 -0,25 -34,18 Hürriyet Gzt. 1,35 -2,88 -35,71 ICBC Turkey Bank 5,60 -2,61 -13,85 İdealist Danışmanlık 65,05 -1,44 383,28 İdealist GMYO 5,53 -4,49 -18,68 İhlas Ev Aletleri 1,05 -1,87 -43,64 İhlas Gayrimenkul 1,13 -1,74 -9,60 İhlas Gazetecilik 1,04 1,96 -57,78 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,71 0,00 -37,72 İndeks Bilgisayar 6,30 -1,56 35,60 Info Yatırım 4,16 -2,12 -10,93 İntema 41,68 1,07 4,46 Inveo Yatırım Holding 112,20 -0,09 153,73 İpek Doğal Enerji 12,42 -1,82 -5,05 İskenderun Demir Çelik 11,51 0,09 27,38 ??????? ??????? ??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek

Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023

Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi

Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü