Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,19
|0,19
|-32,95
|Acıpayam Selüloz
|17,18
|-0,69
|0,35
|Adel Kalemcilik
|27,00
|2,35
|-21,13
|Adese Gayrimenkul
|1,26
|-3,82
|-55,00
|Afyon Çimento
|3,94
|-1,25
|-22,90
|Ak Enerji
|1,35
|-0,74
|-38,91
|Akbank
|5,34
|-0,93
|-20,98
|Akçansa
|17,09
|-4,79
|6,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-2,58
|-21,35
|Akfen GMYO
|4,15
|-0,48
|-14,61
|Akın Tekstil
|33,70
|-2,21
|6,11
|Akiş GMYO
|1,94
|-2,51
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|43,00
|2,14
|-31,15
|Aksa
|15,31
|-4,25
|10,82
|Aksa Enerji
|11,88
|-1,82
|59,68
|Aksigorta
|7,75
|-2,15
|-10,90
|Aksu Enerji
|6,63
|2,00
|-12,15
|Alarko Carrıer
|271,80
|-1,84
|-25,23
|Alarko GMYO
|20,92
|-1,04
|-17,41
|Alarko Holding
|8,45
|-1,40
|-0,84
|Albaraka Türk
|1,54
|-0,65
|-20,62
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,96
|-3,70
|-19,22
|Alkim Kağıt
|16,50
|10,00
|27,48
|Alkim Kimya
|15,95
|4,73
|13,23
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,76
|-2,22
|-19,63
|Altınyunus Çeşme
|67,25
|-2,54
|34,61
|Anadolu Efes
|22,40
|-1,67
|4,86
|Anadolu Grubu Holding
|22,06
|-1,16
|-15,56
|Anadolu Hayat Emek.
|8,97
|0,00
|11,63
|Anadolu Isuzu
|16,28
|-2,63
|-9,56
|Anadolu Sigorta
|6,15
|-1,13
|-14,82
|Anel Elektrik
|2,87
|-1,71
|-9,46
|Arçelik
|29,54
|1,37
|3,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,25
|-1,32
|16,99
|Arena Bilgisayar
|40,00
|-0,74
|17,41
|Armada Bilgisayar
|41,54
|0,87
|-15,36
|Arsan Tekstil
|4,51
|-0,44
|11,77
|Arzum Ev Aletleri
|18,14
|-0,87
|-24,93
|Aselsan
|15,03
|-1,18
|-17,64
|Ata GMYO
|3,70
|-3,14
|-32,85
|Atakule GMYO
|2,13
|-1,39
|-9,02
|Atlantis Yatırım Holding
|3,96
|-1,49
|-28,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-3,21
|3,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,00
|-0,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,45
|1,82
|4,92
|Avrasya GMYO
|2,29
|-2,97
|-12,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,15
|-0,63
|-1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,80
|0,17
|-3,33
|Aydem Enerji
|6,73
|-1,17
|Ayen Enerji
|4,46
|-2,83
|-17,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|5,26
|77,31
|Aygaz
|13,26
|-1,56
|-6,53
|Bagfaş
|19,23
|9,95
|-3,85
|Bak Ambalaj
|19,34
|-1,68
|-4,26
|Balatacılar Balatacılık
|5,57
|-1,59
|-32,40
|Bantaş Ambalaj
|5,65
|0,00
|20,47
|Banvit
|56,55
|0,09
|8,75
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|10,50
|6,17
|Baştaş Başkent Çimento
|12,79
|-0,85
|-26,37
|Batı Çimento
|12,01
|-0,91
|154,99
|Batısöke Çimento
|2,28
|-0,44
|-6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|10,42
|1,26
|-1,79
|Bera Holding
|12,69
|-9,94
|-37,43
|Berkosan Yalıtım
|9,46
|-0,42
|6,05
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,26
|-1,42
|54,95
|Beyaz Filo
|9,54
|-0,21
|-6,29
|Bilici Yatırım
|17,03
|1,79
|156,48
|Bim Mağazalar
|62,05
|-1,74
|-12,97
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,93
|-0,94
|Birko Mensucat
|1,09
|-0,91
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,10
|-0,94
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|12,16
|0,83
|-20,83
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,58
|-2,11
|Boğaziçi Beton
|5,40
|-4,09
|Borusan Mannesmann
|23,20
|-2,03
|-16,55
|Borusan Yat. Paz.
|289,00
|-2,69
|-36,38
|Bosch Fren Sistemleri
|838,90
|0,36
|-31,78
|Bossa
|25,70
|-1,15
|43,98
|Brisa
|20,80
|-1,23
|7,42
|Burçelik
|18,50
|-2,37
|-11,99
|Burçelik Vana
|22,52
|-1,14
|-54,65
|Bursa Çimento
|3,62
|-2,95
|-27,27
|Carrefoursa
|42,50
|2,51
|-40,81
|Casa Emtia Petrol
|139,80
|6,80
|31,89
|Ceo Event Medya
|12,15
|-9,93
|88,96
|Coca Cola İçecek
|80,00
|-0,31
|25,97
|Cosmos Yat. Holding
|9,71
|7,65
|20,47
|Credıtwest Faktorıng
|4,24
|0,24
|-27,77
|Çan2 Termik
|8,18
|0,74
|Çelebi
|213,50
|-1,07
|16,97
|Çelik Halat
|6,17
|-2,06
|-32,18
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-28,35
|Çemtaş
|13,29
|-1,92
|-15,41
|Çimbeton
|240,30
|9,98
|-18,95
|Çimentaş
|31,06
|7,40
|-14,10
|Çimsa
|21,86
|-2,76
|22,81
|Çuhadaroğlu Metal
|7,20
|-1,64
|-5,35
|Dagi Giyim
|2,23
|-4,70
|-34,53
|Dagi Yatırım Holding
|14,79
|-1,73
|14,65
|Dardanel
|14,00
|-1,13
|-58,21
|Datagate Bilgisayar
|12,60
|2,02
|-21,79
|Demısaş Döküm
|7,67
|-1,79
|18,45
|Denge Holding
|3,75
|9,97
|-31,57
|Deniz GMYO
|1,91
|-3,05
|3,69
|Derimod
|11,86
|1,98
|21,77
|Derlüks Yatırım Holding
|3,99
|-2,44
|-54,76
|Desa Deri
|12,74
|1,03
|30,80
|Despec Bilgisayar
|9,43
|-0,21
|-27,79
|Deva Holding
|25,28
|1,44
|5,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,29
|3,39
|4,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,65
|-3,12
|24,66
|Ditaş Doğan
|14,47
|-1,83
|11,26
|DO-CO
|830,10
|-0,23
|31,76
|Doğan Burda
|13,83
|-0,50
|-38,37
|Doğan Holding
|2,89
|-1,37
|-3,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|1,40
|-6,82
|Doğusan
|5,83
|4,86
|33,11
|Doğuş GMYO
|8,64
|-0,46
|5,75
|Doğuş Otomotiv
|22,92
|2,60
|-16,11
|Döktaş Dökümcülük
|29,12
|-4,52
|-4,90
|Duran Doğan Basım
|10,25
|-2,29
|-2,29
|Dyo Boya
|11,30
|-1,65
|0,47
|Eczacıbaşı İlaç
|5,91
|0,34
|-17,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,74
|-1,07
|43,91
|Edip Gayrimenkul
|2,32
|0,43
|-30,12
|Ege Endüstri
|1.245,60
|-0,67
|-25,18
|Ege Gübre
|179,10
|-3,40
|24,85
|Ege Profil
|26,92
|0,82
|-29,60
|Ege Seramik
|12,86
|1,34
|33,09
|Egeplast
|25,84
|-0,23
|-22,40
|Ekiz Kimya
|6,09
|2,01
|-14,59
|Emek Elektrik
|2,36
|3,06
|-17,35
|Eminiş Ambalaj
|23,16
|0,70
|-37,13
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|-3,30
|-3,06
|Enerjisa Enerji
|10,63
|0,09
|-7,81
|Enka İnşaat
|9,01
|-2,49
|27,95
|Erbosan
|104,50
|7,29
|157,68
|Ereğli Demir Çelik
|18,14
|-0,44
|38,09
|Ersu Gıda
|3,65
|-2,14
|-26,11
|Escort Teknoloji
|5,68
|0,53
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|28,90
|-3,92
|51,90
|Etiler Gıda
|5,90
|-3,28
|48,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,70
|3,57
|125,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|0,56
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,40
|-1,57
|-2,44
|Euro Yatırım Holding
|3,25
|0,62
|14,44
|Fade Gıda
|20,78
|-1,98
|235,70
|Fenerbahçe Futbol
|39,00
|0,52
|31,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|-0,78
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|108,10
|0,84
|-11,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,35
|-0,30
|2,46
|Ford Otosan
|167,30
|-2,79
|36,98
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,19
|-4,03
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|18,18
|-5,26
|-13,35
|Galata Wind Enerji
|3,65
|-1,08
|Galatasaray Sportif
|3,76
|0,00
|-7,16
|Garanti Bankası
|8,20
|-1,68
|-19,22
|Garanti Faktoring
|10,00
|-2,91
|-10,15
|Garanti Yat. Ort.
|2,34
|-0,43
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,58
|3,55
|27,91
|Gediz Ambalaj
|41,34
|-1,24
|54,25
|Gentaş
|4,23
|2,17
|-27,83
|Gersan Elektrik
|5,83
|1,22
|-5,05
|Global Men. Değ.
|5,74
|-0,17
|-4,49
|Global Yat. Holding
|3,11
|-1,58
|-33,55
|Good-Year
|6,76
|-2,31
|-15,16
|Göltaş Çimento
|42,40
|-2,17
|2,76
|Gözde Girişim
|5,74
|-1,71
|-28,07
|GSD Denizcilik
|6,28
|-0,32
|24,60
|GSD Holding
|1,91
|-2,05
|-23,90
|Gübre Fabrik.
|54,35
|-5,97
|-36,84
|Güler Yat. Holding
|2,45
|-7,89
|-29,25
|Halk GMYO
|2,56
|-1,54
|-16,01
|Hatay Tekstil
|17,80
|-0,56
|30,54
|Hedef Girişim
|2,73
|3,80
|8,13
|Hektaş
|8,00
|-2,32
|49,75
|HUB Girişim
|11,98
|-0,25
|-34,18
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|-2,88
|-35,71
|ICBC Turkey Bank
|5,60
|-2,61
|-13,85
|İdealist Danışmanlık
|65,05
|-1,44
|383,28
|İdealist GMYO
|5,53
|-4,49
|-18,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|-1,87
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|-1,74
|-9,60
|İhlas Gazetecilik
|1,04
|1,96
|-57,78
|İhlas Holding
|0,59
|-1,67
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|0,00
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|6,30
|-1,56
|35,60
|Info Yatırım
|4,16
|-2,12
|-10,93
|İntema
|41,68
|1,07
|4,46
|Inveo Yatırım Holding
|112,20
|-0,09
|153,73
|İpek Doğal Enerji
|12,42
|-1,82
|-5,05
|İskenderun Demir Çelik
|11,51
|0,09
|27,38
??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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