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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

25.06.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,190,19-32,95
Acıpayam Selüloz17,18-0,690,35
Adel Kalemcilik27,002,35-21,13
Adese Gayrimenkul1,26-3,82-55,00
Afyon Çimento3,94-1,25-22,90
Ak Enerji1,35-0,74-38,91
Akbank5,34-0,93-20,98
Akçansa17,09-4,796,13
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-2,58-21,35
Akfen GMYO4,15-0,48-14,61
Akın Tekstil33,70-2,216,11
Akiş GMYO1,94-2,51-30,52
Akmerkez GMYO43,002,14-31,15
Aksa15,31-4,2510,82
Aksa Enerji11,88-1,8259,68
Aksigorta7,75-2,15-10,90
Aksu Enerji6,632,00-12,15
Alarko Carrıer271,80-1,84-25,23
Alarko GMYO20,92-1,04-17,41
Alarko Holding8,45-1,40-0,84
Albaraka Türk1,54-0,65-20,62
Alcatel Lucent Teletaş23,96-3,70-19,22
Alkim Kağıt16,5010,0027,48
Alkim Kimya15,954,7313,23
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,76-2,22-19,63
Altınyunus Çeşme67,25-2,5434,61
Anadolu Efes22,40-1,674,86
Anadolu Grubu Holding22,06-1,16-15,56
Anadolu Hayat Emek.8,970,0011,63
Anadolu Isuzu16,28-2,63-9,56
Anadolu Sigorta6,15-1,13-14,82
Anel Elektrik2,87-1,71-9,46
Arçelik29,541,373,80
ARD Bilişim Teknolojileri56,25-1,3216,99
Arena Bilgisayar40,00-0,7417,41
Armada Bilgisayar41,540,87-15,36
Arsan Tekstil4,51-0,4411,77
Arzum Ev Aletleri18,14-0,87-24,93
Aselsan15,03-1,18-17,64
Ata GMYO3,70-3,14-32,85
Atakule GMYO2,13-1,39-9,02
Atlantis Yatırım Holding3,96-1,49-28,78
Atlas Yat. Ort.1,81-3,213,43
ATP Ticari Bilgisayar24,00-0,83

AvivaSA Emeklilik Hayat18,451,824,92
Avrasya GMYO2,29-2,97-12,57
Avrasya Petrol ve Tur.3,15-0,63-1,56
Avrupa Yatırım Holding5,800,17-3,33
Aydem Enerji6,73-1,17

Ayen Enerji4,46-2,83-17,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,005,2677,31
Aygaz13,26-1,56-6,53
Bagfaş19,239,95-3,85
Bak Ambalaj19,34-1,68-4,26
Balatacılar Balatacılık5,57-1,59-32,40
Bantaş Ambalaj5,650,0020,47
Banvit56,550,098,75
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO10,506,17

Baştaş Başkent Çimento12,79-0,85-26,37
Batı Çimento12,01-0,91154,99
Batısöke Çimento2,28-0,44-6,56
Bayrak Taban Sanayi10,421,26-1,79
Bera Holding12,69-9,94-37,43
Berkosan Yalıtım9,46-0,426,05
Beşiktaş Futbol Yat.6,26-1,4254,95
Beyaz Filo9,54-0,21-6,29
Bilici Yatırım17,031,79156,48
Bim Mağazalar62,05-1,74-12,97
Biotrend Çevre ve Enerji19,93-0,94

Birko Mensucat1,09-0,91-1,80
Birlik Mensucat2,10-0,94-39,31
Bizim Mağazaları12,160,83-20,83
BMS Çelik Hasır Sanayi5,58-2,11

Boğaziçi Beton5,40-4,09

Borusan Mannesmann23,20-2,03-16,55
Borusan Yat. Paz.289,00-2,69-36,38
Bosch Fren Sistemleri838,900,36-31,78
Bossa25,70-1,1543,98
Brisa20,80-1,237,42
Burçelik18,50-2,37-11,99
Burçelik Vana22,52-1,14-54,65
Bursa Çimento3,62-2,95-27,27
Carrefoursa42,502,51-40,81
Casa Emtia Petrol139,806,8031,89
Ceo Event Medya12,15-9,9388,96
Coca Cola İçecek80,00-0,3125,97
Cosmos Yat. Holding9,717,6520,47
Credıtwest Faktorıng4,240,24-27,77
Çan2 Termik8,180,74

Çelebi213,50-1,0716,97
Çelik Halat6,17-2,06-32,18
Çemaş Döküm1,220,00-28,35
Çemtaş13,29-1,92-15,41
Çimbeton240,309,98-18,95
Çimentaş31,067,40-14,10
Çimsa21,86-2,7622,81
Çuhadaroğlu Metal7,20-1,64-5,35
Dagi Giyim2,23-4,70-34,53
Dagi Yatırım Holding14,79-1,7314,65
Dardanel14,00-1,13-58,21
Datagate Bilgisayar12,602,02-21,79
Demısaş Döküm7,67-1,7918,45
Denge Holding3,759,97-31,57
Deniz GMYO1,91-3,053,69
Derimod11,861,9821,77
Derlüks Yatırım Holding3,99-2,44-54,76
Desa Deri12,741,0330,80
Despec Bilgisayar9,43-0,21-27,79
Deva Holding25,281,445,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,293,394,78
Diriteks Diriliş Tekstil4,65-3,1224,66
Ditaş Doğan14,47-1,8311,26
DO-CO830,10-0,2331,76
Doğan Burda13,83-0,50-38,37
Doğan Holding2,89-1,37-3,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,171,40-6,82
Doğusan5,834,8633,11
Doğuş GMYO8,64-0,465,75
Doğuş Otomotiv22,922,60-16,11
Döktaş Dökümcülük29,12-4,52-4,90
Duran Doğan Basım10,25-2,29-2,29
Dyo Boya11,30-1,650,47
Eczacıbaşı İlaç5,910,34-17,94
Eczacıbaşı Yatırım38,74-1,0743,91
Edip Gayrimenkul2,320,43-30,12
Ege Endüstri1.245,60-0,67-25,18
Ege Gübre179,10-3,4024,85
Ege Profil26,920,82-29,60
Ege Seramik12,861,3433,09
Egeplast25,84-0,23-22,40
Ekiz Kimya6,092,01-14,59
Emek Elektrik2,363,06-17,35
Eminiş Ambalaj23,160,70-37,13
Emlak Konut GMYO2,05-3,30-3,06
Enerjisa Enerji10,630,09-7,81
Enka İnşaat9,01-2,4927,95
Erbosan104,507,29157,68
Ereğli Demir Çelik18,14-0,4438,09
Ersu Gıda3,65-2,14-26,11
Escort Teknoloji5,680,53-13,55
Esenboğa Elektrik28,90-3,9251,90
Etiler Gıda5,90-3,2848,24
Euro Kapital Yat. Ort.8,703,57125,97
Euro Trend Yat. Ort.3,620,560,56
Euro Yat. Ort.4,40-1,57-2,44
Euro Yatırım Holding3,250,6214,44
Fade Gıda20,78-1,98235,70
Fenerbahçe Futbol39,000,5231,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-0,78-13,50
F-M İzmit Piston108,100,84-11,83
Fonet Bilgi Teknolojileri13,35-0,302,46
Ford Otosan167,30-2,7936,98
Formet Celik Kapi Sanayi1,19-4,03-51,49
Frigo Pak Gıda18,18-5,26-13,35
Galata Wind Enerji3,65-1,08

Galatasaray Sportif3,760,00-7,16
Garanti Bankası8,20-1,68-19,22
Garanti Faktoring10,00-2,91-10,15
Garanti Yat. Ort.2,34-0,43-27,55
Gedik Y. Men. Değ.7,583,5527,91
Gediz Ambalaj41,34-1,2454,25
Gentaş4,232,17-27,83
Gersan Elektrik5,831,22-5,05
Global Men. Değ.5,74-0,17-4,49
Global Yat. Holding3,11-1,58-33,55
Good-Year6,76-2,31-15,16
Göltaş Çimento42,40-2,172,76
Gözde Girişim5,74-1,71-28,07
GSD Denizcilik6,28-0,3224,60
GSD Holding1,91-2,05-23,90
Gübre Fabrik.54,35-5,97-36,84
Güler Yat. Holding2,45-7,89-29,25
Halk GMYO2,56-1,54-16,01
Hatay Tekstil17,80-0,5630,54
Hedef Girişim2,733,808,13
Hektaş8,00-2,3249,75
HUB Girişim11,98-0,25-34,18
Hürriyet Gzt.1,35-2,88-35,71
ICBC Turkey Bank5,60-2,61-13,85
İdealist Danışmanlık65,05-1,44383,28
İdealist GMYO5,53-4,49-18,68
İhlas Ev Aletleri1,05-1,87-43,64
İhlas Gayrimenkul1,13-1,74-9,60
İhlas Gazetecilik1,041,96-57,78
İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,710,00-37,72
İndeks Bilgisayar6,30-1,5635,60
Info Yatırım4,16-2,12-10,93
İntema41,681,074,46
Inveo Yatırım Holding112,20-0,09153,73
İpek Doğal Enerji12,42-1,82-5,05
İskenderun Demir Çelik11,510,0927,38
???????

??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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