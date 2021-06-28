Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,01
|-3,47
|-35,27
|Acıpayam Selüloz
|17,05
|-0,76
|-0,41
|Adel Kalemcilik
|27,36
|1,33
|-20,08
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|-3,97
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,82
|-3,05
|-25,24
|Ak Enerji
|1,31
|-2,96
|-40,72
|Akbank
|5,33
|-0,19
|-21,13
|Akçansa
|15,94
|-6,73
|-1,01
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|-5,82
|-25,93
|Akfen GMYO
|3,97
|-4,34
|-18,31
|Akın Tekstil
|32,48
|-3,62
|2,27
|Akiş GMYO
|1,90
|-2,06
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|41,54
|-3,40
|-33,48
|Aksa
|15,16
|-0,98
|9,74
|Aksa Enerji
|11,55
|-2,78
|55,24
|Aksigorta
|7,84
|1,16
|-9,87
|Aksu Enerji
|7,24
|9,20
|-4,07
|Alarko Carrıer
|260,80
|-4,05
|-28,26
|Alarko GMYO
|20,66
|-1,24
|-18,44
|Alarko Holding
|8,51
|0,71
|-0,13
|Albaraka Türk
|1,50
|-2,60
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,48
|-2,00
|-20,84
|Alkim Kağıt
|17,78
|7,76
|37,36
|Alkim Kimya
|15,83
|-0,75
|12,37
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,76
|0,00
|-19,63
|Altınyunus Çeşme
|64,05
|-4,76
|28,20
|Anadolu Efes
|22,36
|-0,18
|4,68
|Anadolu Grubu Holding
|21,84
|-1,00
|-16,40
|Anadolu Hayat Emek.
|8,85
|-1,34
|10,14
|Anadolu Isuzu
|15,85
|-2,64
|-11,94
|Anadolu Sigorta
|6,15
|0,00
|-14,82
|Anel Elektrik
|2,73
|-4,88
|-13,88
|Arçelik
|29,28
|-0,88
|2,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,00
|-2,22
|14,39
|Arena Bilgisayar
|39,18
|-2,05
|15,00
|Armada Bilgisayar
|41,04
|-1,20
|-16,38
|Arsan Tekstil
|4,36
|-3,33
|8,05
|Arzum Ev Aletleri
|17,36
|-4,30
|-28,16
|Aselsan
|14,90
|-0,86
|-18,36
|Ata GMYO
|3,57
|-3,51
|-35,21
|Atakule GMYO
|2,04
|-4,23
|-12,86
|Atlantis Yatırım Holding
|3,85
|-2,78
|-30,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,70
|-6,08
|-2,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|26,40
|10,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,47
|0,11
|5,04
|Avrasya GMYO
|2,29
|0,00
|-12,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|3,49
|1,87
|Avrupa Yatırım Holding
|5,81
|0,17
|-3,17
|Aydem Enerji
|6,24
|-7,28
|Ayen Enerji
|4,35
|-2,47
|-19,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,97
|-5,15
|68,18
|Aygaz
|13,13
|-0,98
|-7,45
|Bagfaş
|17,55
|-8,74
|-12,25
|Bak Ambalaj
|18,60
|-3,83
|-7,92
|Balatacılar Balatacılık
|5,40
|-3,05
|-34,47
|Bantaş Ambalaj
|5,34
|-5,49
|13,86
|Banvit
|55,50
|-1,86
|6,73
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|10,37
|-1,24
|Baştaş Başkent Çimento
|11,52
|-9,93
|-33,68
|Batı Çimento
|11,83
|-1,50
|151,17
|Batısöke Çimento
|2,17
|-4,82
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|10,01
|-3,93
|-5,66
|Bera Holding
|12,43
|-2,05
|-38,71
|Berkosan Yalıtım
|9,04
|-4,44
|1,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,97
|-4,63
|47,77
|Beyaz Filo
|9,29
|-2,62
|-8,74
|Bilici Yatırım
|17,14
|0,65
|158,13
|Bim Mağazalar
|62,40
|0,56
|-12,48
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,88
|-0,25
|Birko Mensucat
|1,09
|0,00
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,01
|-4,29
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|11,75
|-3,37
|-23,50
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,62
|0,72
|Boğaziçi Beton
|5,40
|0,00
|Borusan Mannesmann
|22,38
|-3,53
|-19,50
|Borusan Yat. Paz.
|281,50
|-2,60
|-38,03
|Bosch Fren Sistemleri
|817,00
|-2,61
|-33,56
|Bossa
|26,46
|2,96
|48,24
|Brisa
|20,22
|-2,79
|4,42
|Burçelik
|17,84
|-3,57
|-15,13
|Burçelik Vana
|21,92
|-2,66
|-55,86
|Bursa Çimento
|3,46
|-4,42
|-30,49
|Carrefoursa
|39,28
|-7,58
|-45,29
|Casa Emtia Petrol
|129,60
|-7,30
|22,26
|Ceo Event Medya
|10,94
|-9,96
|70,14
|Coca Cola İçecek
|78,90
|-1,37
|24,24
|Cosmos Yat. Holding
|9,70
|-0,10
|20,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,18
|-1,42
|-28,79
|Çan2 Termik
|8,65
|5,75
|Çelebi
|204,00
|-4,45
|11,77
|Çelik Halat
|6,02
|-2,43
|-33,83
|Çemaş Döküm
|1,16
|-4,92
|-31,87
|Çemtaş
|13,01
|-2,11
|-17,19
|Çimbeton
|220,10
|-8,41
|-25,77
|Çimentaş
|30,00
|-3,41
|-17,04
|Çimsa
|21,26
|-2,74
|19,44
|Çuhadaroğlu Metal
|6,91
|-4,03
|-9,17
|Dagi Giyim
|2,34
|4,93
|-31,31
|Dagi Yatırım Holding
|16,26
|9,94
|26,05
|Dardanel
|14,12
|0,86
|-57,85
|Datagate Bilgisayar
|12,16
|-3,49
|-24,52
|Demısaş Döküm
|7,80
|1,69
|20,45
|Denge Holding
|3,38
|-9,87
|-38,32
|Deniz GMYO
|1,87
|-2,09
|1,52
|Derimod
|11,56
|-2,53
|18,69
|Derlüks Yatırım Holding
|3,85
|-3,51
|-56,35
|Desa Deri
|11,99
|-5,89
|23,10
|Despec Bilgisayar
|9,30
|-1,38
|-28,79
|Deva Holding
|24,20
|-4,27
|0,59
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,22
|-0,62
|4,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,39
|-5,59
|17,69
|Ditaş Doğan
|14,01
|-3,18
|7,72
|DO-CO
|808,90
|-2,55
|28,40
|Doğan Burda
|13,05
|-5,64
|-41,84
|Doğan Holding
|2,88
|-0,35
|-3,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,12
|-2,30
|-8,97
|Doğusan
|5,80
|-0,51
|32,42
|Doğuş GMYO
|8,22
|-4,86
|0,61
|Doğuş Otomotiv
|22,30
|-2,71
|-18,38
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|-0,41
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|10,22
|-0,29
|-2,57
|Dyo Boya
|10,89
|-3,63
|-3,18
|Eczacıbaşı İlaç
|5,88
|-0,51
|-18,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,88
|-4,80
|37,00
|Edip Gayrimenkul
|2,20
|-5,17
|-33,73
|Ege Endüstri
|1.220,30
|-2,03
|-26,70
|Ege Gübre
|175,00
|-2,29
|21,99
|Ege Profil
|25,82
|-4,09
|-32,48
|Ege Seramik
|12,31
|-4,28
|27,40
|Egeplast
|27,92
|8,05
|-16,16
|Ekiz Kimya
|6,49
|6,57
|-8,98
|Emek Elektrik
|2,33
|-1,27
|-18,40
|Eminiş Ambalaj
|22,02
|-4,92
|-40,23
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|-5,37
|-8,26
|Enerjisa Enerji
|10,50
|-1,22
|-8,94
|Enka İnşaat
|9,14
|1,44
|29,80
|Erbosan
|114,90
|9,95
|183,32
|Ereğli Demir Çelik
|18,17
|0,17
|38,32
|Ersu Gıda
|3,53
|-3,29
|-28,54
|Escort Teknoloji
|5,65
|-0,53
|-14,00
|Esenboğa Elektrik
|27,90
|-3,46
|46,64
|Etiler Gıda
|5,77
|-2,20
|44,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,22
|-5,52
|113,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|-0,55
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|4,14
|-5,91
|-8,20
|Euro Yatırım Holding
|3,37
|3,69
|18,66
|Fade Gıda
|20,12
|-3,18
|225,04
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|-4,41
|26,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|-4,71
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|103,00
|-4,72
|-15,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,02
|-2,47
|-0,08
|Ford Otosan
|166,50
|-0,48
|36,32
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,13
|-5,04
|-53,94
|Frigo Pak Gıda
|17,57
|-3,36
|-16,25
|Galata Wind Enerji
|3,48
|-4,66
|Galatasaray Sportif
|3,64
|-3,19
|-10,12
|Garanti Bankası
|8,18
|-0,24
|-19,42
|Garanti Faktoring
|9,95
|-0,50
|-10,60
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|-2,56
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,23
|-4,62
|22,00
|Gediz Ambalaj
|42,48
|2,76
|58,51
|Gentaş
|4,09
|-3,31
|-30,22
|Gersan Elektrik
|6,13
|5,15
|-0,16
|Global Men. Değ.
|5,93
|3,31
|-1,33
|Global Yat. Holding
|3,18
|2,25
|-32,05
|Good-Year
|6,67
|-1,33
|-16,29
|Göltaş Çimento
|40,44
|-4,62
|-1,99
|Gözde Girişim
|5,51
|-4,01
|-30,95
|GSD Denizcilik
|6,18
|-1,59
|22,62
|GSD Holding
|1,88
|-1,57
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|53,85
|-0,92
|-37,42
|Güler Yat. Holding
|2,33
|-4,90
|-32,71
|Halk GMYO
|2,49
|-2,73
|-18,31
|Hatay Tekstil
|17,08
|-4,04
|25,26
|Hedef Girişim
|2,65
|-2,93
|4,96
|Hektaş
|7,77
|-2,88
|45,44
|HUB Girişim
|11,52
|-3,84
|-36,70
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|-2,96
|-37,62
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|-3,21
|-16,62
|İdealist Danışmanlık
|62,00
|-4,69
|360,62
|İdealist GMYO
|5,31
|-3,98
|-21,91
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-3,81
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-7,08
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|2,88
|-56,57
|İhlas Holding
|0,57
|-3,39
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-2,82
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,07
|-3,65
|30,65
|Info Yatırım
|3,97
|-4,57
|-15,00
|İntema
|40,24
|-3,45
|0,85
|Inveo Yatırım Holding
|109,50
|-2,41
|147,63
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|-2,42
|-7,34
|İskenderun Demir Çelik
|11,29
|-1,91
|24,94
(Sürecek)
Kaynak: AA
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