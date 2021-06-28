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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

28.06.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,01-3,47-35,27
Acıpayam Selüloz17,05-0,76-0,41
Adel Kalemcilik27,361,33-20,08
Adese Gayrimenkul1,21-3,97-56,79
Afyon Çimento3,82-3,05-25,24
Ak Enerji1,31-2,96-40,72
Akbank5,33-0,19-21,13
Akçansa15,94-6,73-1,01
Akdeniz Yatırım Hold.1,78-5,82-25,93
Akfen GMYO3,97-4,34-18,31
Akın Tekstil32,48-3,622,27
Akiş GMYO1,90-2,06-31,96
Akmerkez GMYO41,54-3,40-33,48
Aksa15,16-0,989,74
Aksa Enerji11,55-2,7855,24
Aksigorta7,841,16-9,87
Aksu Enerji7,249,20-4,07
Alarko Carrıer260,80-4,05-28,26
Alarko GMYO20,66-1,24-18,44
Alarko Holding8,510,71-0,13
Albaraka Türk1,50-2,60-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,48-2,00-20,84
Alkim Kağıt17,787,7637,36
Alkim Kimya15,83-0,7512,37
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,760,00-19,63
Altınyunus Çeşme64,05-4,7628,20
Anadolu Efes22,36-0,184,68
Anadolu Grubu Holding21,84-1,00-16,40
Anadolu Hayat Emek.8,85-1,3410,14
Anadolu Isuzu15,85-2,64-11,94
Anadolu Sigorta6,150,00-14,82
Anel Elektrik2,73-4,88-13,88
Arçelik29,28-0,882,89
ARD Bilişim Teknolojileri55,00-2,2214,39
Arena Bilgisayar39,18-2,0515,00
Armada Bilgisayar41,04-1,20-16,38
Arsan Tekstil4,36-3,338,05
Arzum Ev Aletleri17,36-4,30-28,16
Aselsan14,90-0,86-18,36
Ata GMYO3,57-3,51-35,21
Atakule GMYO2,04-4,23-12,86
Atlantis Yatırım Holding3,85-2,78-30,76
Atlas Yat. Ort.1,70-6,08-2,86
ATP Ticari Bilgisayar26,4010,00

AvivaSA Emeklilik Hayat18,470,115,04
Avrasya GMYO2,290,00-12,57
Avrasya Petrol ve Tur.3,263,491,87
Avrupa Yatırım Holding5,810,17-3,17
Aydem Enerji6,24-7,28

Ayen Enerji4,35-2,47-19,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,97-5,1568,18
Aygaz13,13-0,98-7,45
Bagfaş17,55-8,74-12,25
Bak Ambalaj18,60-3,83-7,92
Balatacılar Balatacılık5,40-3,05-34,47
Bantaş Ambalaj5,34-5,4913,86
Banvit55,50-1,866,73
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO10,37-1,24

Baştaş Başkent Çimento11,52-9,93-33,68
Batı Çimento11,83-1,50151,17
Batısöke Çimento2,17-4,82-11,07
Bayrak Taban Sanayi10,01-3,93-5,66
Bera Holding12,43-2,05-38,71
Berkosan Yalıtım9,04-4,441,35
Beşiktaş Futbol Yat.5,97-4,6347,77
Beyaz Filo9,29-2,62-8,74
Bilici Yatırım17,140,65158,13
Bim Mağazalar62,400,56-12,48
Biotrend Çevre ve Enerji19,88-0,25

Birko Mensucat1,090,00-1,80
Birlik Mensucat2,01-4,29-41,91
Bizim Mağazaları11,75-3,37-23,50
BMS Çelik Hasır Sanayi5,620,72

Boğaziçi Beton5,400,00

Borusan Mannesmann22,38-3,53-19,50
Borusan Yat. Paz.281,50-2,60-38,03
Bosch Fren Sistemleri817,00-2,61-33,56
Bossa26,462,9648,24
Brisa20,22-2,794,42
Burçelik17,84-3,57-15,13
Burçelik Vana21,92-2,66-55,86
Bursa Çimento3,46-4,42-30,49
Carrefoursa39,28-7,58-45,29
Casa Emtia Petrol129,60-7,3022,26
Ceo Event Medya10,94-9,9670,14
Coca Cola İçecek78,90-1,3724,24
Cosmos Yat. Holding9,70-0,1020,35
Credıtwest Faktorıng4,18-1,42-28,79
Çan2 Termik8,655,75

Çelebi204,00-4,4511,77
Çelik Halat6,02-2,43-33,83
Çemaş Döküm1,16-4,92-31,87
Çemtaş13,01-2,11-17,19
Çimbeton220,10-8,41-25,77
Çimentaş30,00-3,41-17,04
Çimsa21,26-2,7419,44
Çuhadaroğlu Metal6,91-4,03-9,17
Dagi Giyim2,344,93-31,31
Dagi Yatırım Holding16,269,9426,05
Dardanel14,120,86-57,85
Datagate Bilgisayar12,16-3,49-24,52
Demısaş Döküm7,801,6920,45
Denge Holding3,38-9,87-38,32
Deniz GMYO1,87-2,091,52
Derimod11,56-2,5318,69
Derlüks Yatırım Holding3,85-3,51-56,35
Desa Deri11,99-5,8923,10
Despec Bilgisayar9,30-1,38-28,79
Deva Holding24,20-4,270,59
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,22-0,624,13
Diriteks Diriliş Tekstil4,39-5,5917,69
Ditaş Doğan14,01-3,187,72
DO-CO808,90-2,5528,40
Doğan Burda13,05-5,64-41,84
Doğan Holding2,88-0,35-3,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,12-2,30-8,97
Doğusan5,80-0,5132,42
Doğuş GMYO8,22-4,860,61
Doğuş Otomotiv22,30-2,71-18,38
Döktaş Dökümcülük29,00-0,41-5,29
Duran Doğan Basım10,22-0,29-2,57
Dyo Boya10,89-3,63-3,18
Eczacıbaşı İlaç5,88-0,51-18,36
Eczacıbaşı Yatırım36,88-4,8037,00
Edip Gayrimenkul2,20-5,17-33,73
Ege Endüstri1.220,30-2,03-26,70
Ege Gübre175,00-2,2921,99
Ege Profil25,82-4,09-32,48
Ege Seramik12,31-4,2827,40
Egeplast27,928,05-16,16
Ekiz Kimya6,496,57-8,98
Emek Elektrik2,33-1,27-18,40
Eminiş Ambalaj22,02-4,92-40,23
Emlak Konut GMYO1,94-5,37-8,26
Enerjisa Enerji10,50-1,22-8,94
Enka İnşaat9,141,4429,80
Erbosan114,909,95183,32
Ereğli Demir Çelik18,170,1738,32
Ersu Gıda3,53-3,29-28,54
Escort Teknoloji5,65-0,53-14,00
Esenboğa Elektrik27,90-3,4646,64
Etiler Gıda5,77-2,2044,97
Euro Kapital Yat. Ort.8,22-5,52113,51
Euro Trend Yat. Ort.3,60-0,550,00
Euro Yat. Ort.4,14-5,91-8,20
Euro Yatırım Holding3,373,6918,66
Fade Gıda20,12-3,18225,04
Fenerbahçe Futbol37,28-4,4126,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,43-4,71-17,57
F-M İzmit Piston103,00-4,72-15,99
Fonet Bilgi Teknolojileri13,02-2,47-0,08
Ford Otosan166,50-0,4836,32
Formet Celik Kapi Sanayi1,13-5,04-53,94
Frigo Pak Gıda17,57-3,36-16,25
Galata Wind Enerji3,48-4,66

Galatasaray Sportif3,64-3,19-10,12
Garanti Bankası8,18-0,24-19,42
Garanti Faktoring9,95-0,50-10,60
Garanti Yat. Ort.2,28-2,56-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,23-4,6222,00
Gediz Ambalaj42,482,7658,51
Gentaş4,09-3,31-30,22
Gersan Elektrik6,135,15-0,16
Global Men. Değ.5,933,31-1,33
Global Yat. Holding3,182,25-32,05
Good-Year6,67-1,33-16,29
Göltaş Çimento40,44-4,62-1,99
Gözde Girişim5,51-4,01-30,95
GSD Denizcilik6,18-1,5922,62
GSD Holding1,88-1,57-25,10
Gübre Fabrik.53,85-0,92-37,42
Güler Yat. Holding2,33-4,90-32,71
Halk GMYO2,49-2,73-18,31
Hatay Tekstil17,08-4,0425,26
Hedef Girişim2,65-2,934,96
Hektaş7,77-2,8845,44
HUB Girişim11,52-3,84-36,70
Hürriyet Gzt.1,31-2,96-37,62
ICBC Turkey Bank5,42-3,21-16,62
İdealist Danışmanlık62,00-4,69360,62
İdealist GMYO5,31-3,98-21,91
İhlas Ev Aletleri1,01-3,81-45,79
İhlas Gayrimenkul1,05-7,08-16,00
İhlas Gazetecilik1,072,88-56,57
İhlas Holding0,57-3,39-49,23
İhlas Yayın Holding0,69-2,82-39,47
İndeks Bilgisayar6,07-3,6530,65
Info Yatırım3,97-4,57-15,00
İntema40,24-3,450,85
Inveo Yatırım Holding109,50-2,41147,63
İpek Doğal Enerji12,12-2,42-7,34
İskenderun Demir Çelik11,29-1,9124,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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