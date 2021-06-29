Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,02
|0,20
|-35,14
|Acıpayam Selüloz
|16,65
|-2,35
|-2,75
|Adel Kalemcilik
|27,64
|1,02
|-19,26
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|0,83
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,79
|-0,79
|-25,83
|Ak Enerji
|1,31
|0,00
|-40,72
|Akbank
|5,32
|-0,19
|-21,28
|Akçansa
|15,22
|-4,52
|-5,48
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|0,00
|-25,93
|Akfen GMYO
|3,87
|-2,52
|-20,37
|Akın Tekstil
|32,80
|0,99
|3,27
|Akiş GMYO
|1,85
|-2,63
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|41,40
|-0,34
|-33,71
|Aksa
|15,50
|2,24
|12,20
|Aksa Enerji
|11,75
|1,73
|57,93
|Aksigorta
|7,79
|-0,64
|-10,44
|Aksu Enerji
|6,90
|-4,70
|-8,58
|Alarko Carrıer
|258,80
|-0,77
|-28,81
|Alarko GMYO
|20,26
|-1,94
|-20,02
|Alarko Holding
|8,50
|-0,12
|-0,25
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,28
|-0,85
|-21,51
|Alkim Kağıt
|16,90
|-4,95
|30,57
|Alkim Kimya
|15,42
|-2,59
|9,46
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,67
|-5,11
|-23,74
|Altınyunus Çeşme
|62,10
|-3,04
|24,30
|Anadolu Efes
|22,18
|-0,81
|3,83
|Anadolu Grubu Holding
|21,76
|-0,37
|-16,71
|Anadolu Hayat Emek.
|8,76
|-1,02
|9,02
|Anadolu Isuzu
|15,75
|-0,63
|-12,50
|Anadolu Sigorta
|6,10
|-0,81
|-15,52
|Anel Elektrik
|2,73
|0,00
|-13,88
|Arçelik
|29,44
|0,55
|3,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,65
|-6,09
|7,43
|Arena Bilgisayar
|37,50
|-4,29
|10,07
|Armada Bilgisayar
|45,14
|9,99
|-8,03
|Arsan Tekstil
|4,37
|0,23
|8,30
|Arzum Ev Aletleri
|17,04
|-1,84
|-29,48
|Aselsan
|15,01
|0,74
|-17,75
|Ata GMYO
|3,47
|-2,80
|-37,02
|Atakule GMYO
|2,02
|-0,98
|-13,72
|Atlantis Yatırım Holding
|3,81
|-1,04
|-31,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|0,59
|-2,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,94
|-5,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,10
|-2,00
|2,93
|Avrasya GMYO
|2,23
|-2,62
|-14,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,18
|-2,45
|-0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,50
|-5,34
|-8,33
|Aydem Enerji
|5,98
|-4,17
|Ayen Enerji
|4,41
|1,38
|-18,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|0,16
|68,44
|Aygaz
|13,32
|1,45
|-6,11
|Bagfaş
|16,60
|-5,41
|-17,00
|Bak Ambalaj
|18,74
|0,75
|-7,23
|Balatacılar Balatacılık
|5,20
|-3,70
|-36,89
|Bantaş Ambalaj
|5,48
|2,62
|16,84
|Banvit
|55,55
|0,09
|6,83
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|10,38
|0,10
|Baştaş Başkent Çimento
|11,20
|-2,78
|-35,52
|Batı Çimento
|11,97
|1,18
|154,14
|Batısöke Çimento
|2,12
|-2,30
|-13,11
|Bayrak Taban Sanayi
|9,96
|-0,50
|-6,13
|Bera Holding
|12,46
|0,24
|-38,56
|Berkosan Yalıtım
|9,15
|1,22
|2,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,11
|2,35
|51,24
|Beyaz Filo
|9,14
|-1,61
|-10,22
|Bilici Yatırım
|17,58
|2,57
|164,76
|Bim Mağazalar
|63,30
|1,44
|-11,21
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,16
|1,41
|Birko Mensucat
|1,07
|-1,83
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,01
|0,00
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|11,65
|-0,85
|-24,15
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,50
|-2,14
|Boğaziçi Beton
|5,33
|-1,30
|Borusan Mannesmann
|23,44
|4,74
|-15,68
|Borusan Yat. Paz.
|284,40
|1,03
|-37,39
|Bosch Fren Sistemleri
|805,10
|-1,46
|-34,53
|Bossa
|26,60
|0,53
|49,02
|Brisa
|20,68
|2,27
|6,80
|Burçelik
|17,44
|-2,24
|-17,03
|Burçelik Vana
|21,28
|-2,92
|-57,15
|Bursa Çimento
|3,44
|-0,58
|-30,89
|Carrefoursa
|38,76
|-1,32
|-46,02
|Casa Emtia Petrol
|135,80
|4,78
|28,11
|Ceo Event Medya
|10,65
|-2,65
|65,63
|Coca Cola İçecek
|77,50
|-1,77
|22,03
|Cosmos Yat. Holding
|9,40
|-3,09
|16,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,09
|-2,15
|-30,32
|Çan2 Termik
|9,51
|9,94
|Çelebi
|194,30
|-4,75
|6,45
|Çelik Halat
|5,96
|-1,00
|-34,49
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,72
|-30,69
|Çemtaş
|12,82
|-1,46
|-18,40
|Çimbeton
|214,90
|-2,36
|-27,52
|Çimentaş
|29,62
|-1,27
|-18,09
|Çimsa
|21,36
|0,47
|20,00
|Çuhadaroğlu Metal
|7,03
|1,74
|-7,59
|Dagi Giyim
|2,25
|-3,85
|-33,95
|Dagi Yatırım Holding
|16,32
|0,37
|26,51
|Dardanel
|13,89
|-1,63
|-58,54
|Datagate Bilgisayar
|12,12
|-0,33
|-24,77
|Demısaş Döküm
|7,63
|-2,18
|17,83
|Denge Holding
|3,07
|-9,17
|-43,98
|Deniz GMYO
|1,85
|-1,07
|0,43
|Derimod
|11,60
|0,35
|19,10
|Derlüks Yatırım Holding
|3,99
|3,64
|-54,76
|Desa Deri
|11,55
|-3,67
|18,58
|Despec Bilgisayar
|9,27
|-0,32
|-29,02
|Deva Holding
|24,58
|1,57
|2,17
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,67
|-4,90
|-0,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,36
|-0,68
|16,89
|Ditaş Doğan
|14,22
|1,50
|9,33
|DO-CO
|800,00
|-1,10
|26,98
|Doğan Burda
|13,08
|0,23
|-41,71
|Doğan Holding
|2,86
|-0,69
|-4,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|-1,89
|-10,69
|Doğusan
|6,02
|3,79
|37,44
|Doğuş GMYO
|7,90
|-3,89
|-3,30
|Doğuş Otomotiv
|24,52
|9,96
|-10,25
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|3,45
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|10,22
|0,00
|-2,57
|Dyo Boya
|11,13
|2,20
|-1,04
|Eczacıbaşı İlaç
|5,92
|0,68
|-17,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,46
|-1,14
|35,44
|Edip Gayrimenkul
|2,30
|4,55
|-30,72
|Ege Endüstri
|1.208,40
|-0,98
|-27,42
|Ege Gübre
|168,80
|-3,54
|17,67
|Ege Profil
|25,80
|-0,08
|-32,53
|Ege Seramik
|12,80
|3,98
|32,47
|Egeplast
|26,48
|-5,16
|-20,48
|Ekiz Kimya
|6,54
|0,77
|-8,27
|Emek Elektrik
|2,33
|0,00
|-18,40
|Eminiş Ambalaj
|22,00
|-0,09
|-40,28
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|-1,03
|-9,20
|Enerjisa Enerji
|10,30
|-1,90
|-10,67
|Enka İnşaat
|9,23
|0,98
|31,07
|Erbosan
|118,40
|3,05
|191,95
|Ereğli Demir Çelik
|18,27
|0,55
|39,08
|Ersu Gıda
|3,48
|-1,42
|-29,55
|Escort Teknoloji
|5,84
|3,36
|-11,11
|Esenboğa Elektrik
|28,54
|2,29
|50,00
|Etiler Gıda
|5,68
|-1,56
|42,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,40
|-9,98
|92,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|-1,39
|-1,39
|Euro Yat. Ort.
|4,04
|-2,42
|-10,42
|Euro Yatırım Holding
|3,19
|-5,34
|12,32
|Fade Gıda
|20,40
|1,39
|229,56
|Fenerbahçe Futbol
|38,42
|3,06
|29,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|1,65
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|100,10
|-2,82
|-18,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,21
|1,46
|1,38
|Ford Otosan
|170,60
|2,46
|39,68
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|3,54
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|18,07
|2,85
|-13,87
|Galata Wind Enerji
|3,37
|-3,16
|Galatasaray Sportif
|3,69
|1,37
|-8,89
|Garanti Bankası
|8,25
|0,86
|-18,73
|Garanti Faktoring
|9,98
|0,30
|-10,33
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|0,88
|-28,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,21
|-0,28
|21,67
|Gediz Ambalaj
|41,50
|-2,31
|54,85
|Gentaş
|4,05
|-0,98
|-30,90
|Gersan Elektrik
|6,07
|-0,98
|-1,14
|Global Men. Değ.
|5,93
|0,00
|-1,33
|Global Yat. Holding
|3,08
|-3,14
|-34,19
|Good-Year
|6,79
|1,80
|-14,79
|Göltaş Çimento
|39,62
|-2,03
|-3,97
|Gözde Girişim
|5,54
|0,54
|-30,58
|GSD Denizcilik
|6,22
|0,65
|23,41
|GSD Holding
|1,84
|-2,13
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|53,40
|-0,84
|-37,94
|Güler Yat. Holding
|2,41
|3,43
|-30,40
|Halk GMYO
|2,46
|-1,20
|-19,29
|Hatay Tekstil
|16,87
|-1,23
|23,72
|Hedef Girişim
|2,69
|1,51
|6,54
|Hektaş
|7,93
|2,06
|48,44
|HUB Girişim
|11,36
|-1,39
|-37,58
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|0,76
|-37,14
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|-1,48
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|59,75
|-3,63
|343,91
|İdealist GMYO
|5,35
|0,75
|-21,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|0,00
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-1,90
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|0,00
|-56,57
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|-2,90
|-41,23
|İndeks Bilgisayar
|6,05
|-0,33
|30,22
|Info Yatırım
|3,95
|-0,50
|-15,43
|İntema
|39,12
|-2,78
|-1,95
|Inveo Yatırım Holding
|107,80
|-1,55
|143,78
|İpek Doğal Enerji
|12,13
|0,08
|-7,26
|İskenderun Demir Çelik
|11,28
|-0,09
|24,83
(Sürecek)
Kaynak: AA
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