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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

29.06.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,020,20-35,14
Acıpayam Selüloz16,65-2,35-2,75
Adel Kalemcilik27,641,02-19,26
Adese Gayrimenkul1,220,83-56,43
Afyon Çimento3,79-0,79-25,83
Ak Enerji1,310,00-40,72
Akbank5,32-0,19-21,28
Akçansa15,22-4,52-5,48
Akdeniz Yatırım Hold.1,780,00-25,93
Akfen GMYO3,87-2,52-20,37
Akın Tekstil32,800,993,27
Akiş GMYO1,85-2,63-33,75
Akmerkez GMYO41,40-0,34-33,71
Aksa15,502,2412,20
Aksa Enerji11,751,7357,93
Aksigorta7,79-0,64-10,44
Aksu Enerji6,90-4,70-8,58
Alarko Carrıer258,80-0,77-28,81
Alarko GMYO20,26-1,94-20,02
Alarko Holding8,50-0,12-0,25
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,28-0,85-21,51
Alkim Kağıt16,90-4,9530,57
Alkim Kimya15,42-2,599,46
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,67-5,11-23,74
Altınyunus Çeşme62,10-3,0424,30
Anadolu Efes22,18-0,813,83
Anadolu Grubu Holding21,76-0,37-16,71
Anadolu Hayat Emek.8,76-1,029,02
Anadolu Isuzu15,75-0,63-12,50
Anadolu Sigorta6,10-0,81-15,52
Anel Elektrik2,730,00-13,88
Arçelik29,440,553,45
ARD Bilişim Teknolojileri51,65-6,097,43
Arena Bilgisayar37,50-4,2910,07
Armada Bilgisayar45,149,99-8,03
Arsan Tekstil4,370,238,30
Arzum Ev Aletleri17,04-1,84-29,48
Aselsan15,010,74-17,75
Ata GMYO3,47-2,80-37,02
Atakule GMYO2,02-0,98-13,72
Atlantis Yatırım Holding3,81-1,04-31,47
Atlas Yat. Ort.1,710,59-2,29
ATP Ticari Bilgisayar24,94-5,53

AvivaSA Emeklilik Hayat18,10-2,002,93
Avrasya GMYO2,23-2,62-14,86
Avrasya Petrol ve Tur.3,18-2,45-0,63
Avrupa Yatırım Holding5,50-5,34-8,33
Aydem Enerji5,98-4,17

Ayen Enerji4,411,38-18,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,000,1668,44
Aygaz13,321,45-6,11
Bagfaş16,60-5,41-17,00
Bak Ambalaj18,740,75-7,23
Balatacılar Balatacılık5,20-3,70-36,89
Bantaş Ambalaj5,482,6216,84
Banvit55,550,096,83
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO10,380,10

Baştaş Başkent Çimento11,20-2,78-35,52
Batı Çimento11,971,18154,14
Batısöke Çimento2,12-2,30-13,11
Bayrak Taban Sanayi9,96-0,50-6,13
Bera Holding12,460,24-38,56
Berkosan Yalıtım9,151,222,58
Beşiktaş Futbol Yat.6,112,3551,24
Beyaz Filo9,14-1,61-10,22
Bilici Yatırım17,582,57164,76
Bim Mağazalar63,301,44-11,21
Biotrend Çevre ve Enerji20,161,41

Birko Mensucat1,07-1,83-3,60
Birlik Mensucat2,010,00-41,91
Bizim Mağazaları11,65-0,85-24,15
BMS Çelik Hasır Sanayi5,50-2,14

Boğaziçi Beton5,33-1,30

Borusan Mannesmann23,444,74-15,68
Borusan Yat. Paz.284,401,03-37,39
Bosch Fren Sistemleri805,10-1,46-34,53
Bossa26,600,5349,02
Brisa20,682,276,80
Burçelik17,44-2,24-17,03
Burçelik Vana21,28-2,92-57,15
Bursa Çimento3,44-0,58-30,89
Carrefoursa38,76-1,32-46,02
Casa Emtia Petrol135,804,7828,11
Ceo Event Medya10,65-2,6565,63
Coca Cola İçecek77,50-1,7722,03
Cosmos Yat. Holding9,40-3,0916,63
Credıtwest Faktorıng4,09-2,15-30,32
Çan2 Termik9,519,94

Çelebi194,30-4,756,45
Çelik Halat5,96-1,00-34,49
Çemaş Döküm1,181,72-30,69
Çemtaş12,82-1,46-18,40
Çimbeton214,90-2,36-27,52
Çimentaş29,62-1,27-18,09
Çimsa21,360,4720,00
Çuhadaroğlu Metal7,031,74-7,59
Dagi Giyim2,25-3,85-33,95
Dagi Yatırım Holding16,320,3726,51
Dardanel13,89-1,63-58,54
Datagate Bilgisayar12,12-0,33-24,77
Demısaş Döküm7,63-2,1817,83
Denge Holding3,07-9,17-43,98
Deniz GMYO1,85-1,070,43
Derimod11,600,3519,10
Derlüks Yatırım Holding3,993,64-54,76
Desa Deri11,55-3,6718,58
Despec Bilgisayar9,27-0,32-29,02
Deva Holding24,581,572,17
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,67-4,90-0,97
Diriteks Diriliş Tekstil4,36-0,6816,89
Ditaş Doğan14,221,509,33
DO-CO800,00-1,1026,98
Doğan Burda13,080,23-41,71
Doğan Holding2,86-0,69-4,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,08-1,89-10,69
Doğusan6,023,7937,44
Doğuş GMYO7,90-3,89-3,30
Doğuş Otomotiv24,529,96-10,25
Döktaş Dökümcülük30,003,45-2,02
Duran Doğan Basım10,220,00-2,57
Dyo Boya11,132,20-1,04
Eczacıbaşı İlaç5,920,68-17,80
Eczacıbaşı Yatırım36,46-1,1435,44
Edip Gayrimenkul2,304,55-30,72
Ege Endüstri1.208,40-0,98-27,42
Ege Gübre168,80-3,5417,67
Ege Profil25,80-0,08-32,53
Ege Seramik12,803,9832,47
Egeplast26,48-5,16-20,48
Ekiz Kimya6,540,77-8,27
Emek Elektrik2,330,00-18,40
Eminiş Ambalaj22,00-0,09-40,28
Emlak Konut GMYO1,92-1,03-9,20
Enerjisa Enerji10,30-1,90-10,67
Enka İnşaat9,230,9831,07
Erbosan118,403,05191,95
Ereğli Demir Çelik18,270,5539,08
Ersu Gıda3,48-1,42-29,55
Escort Teknoloji5,843,36-11,11
Esenboğa Elektrik28,542,2950,00
Etiler Gıda5,68-1,5642,71
Euro Kapital Yat. Ort.7,40-9,9892,21
Euro Trend Yat. Ort.3,55-1,39-1,39
Euro Yat. Ort.4,04-2,42-10,42
Euro Yatırım Holding3,19-5,3412,32
Fade Gıda20,401,39229,56
Fenerbahçe Futbol38,423,0629,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,471,65-16,21
F-M İzmit Piston100,10-2,82-18,35
Fonet Bilgi Teknolojileri13,211,461,38
Ford Otosan170,602,4639,68
Formet Celik Kapi Sanayi1,173,54-52,31
Frigo Pak Gıda18,072,85-13,87
Galata Wind Enerji3,37-3,16

Galatasaray Sportif3,691,37-8,89
Garanti Bankası8,250,86-18,73
Garanti Faktoring9,980,30-10,33
Garanti Yat. Ort.2,300,88-28,79
Gedik Y. Men. Değ.7,21-0,2821,67
Gediz Ambalaj41,50-2,3154,85
Gentaş4,05-0,98-30,90
Gersan Elektrik6,07-0,98-1,14
Global Men. Değ.5,930,00-1,33
Global Yat. Holding3,08-3,14-34,19
Good-Year6,791,80-14,79
Göltaş Çimento39,62-2,03-3,97
Gözde Girişim5,540,54-30,58
GSD Denizcilik6,220,6523,41
GSD Holding1,84-2,13-26,69
Gübre Fabrik.53,40-0,84-37,94
Güler Yat. Holding2,413,43-30,40
Halk GMYO2,46-1,20-19,29
Hatay Tekstil16,87-1,2323,72
Hedef Girişim2,691,516,54
Hektaş7,932,0648,44
HUB Girişim11,36-1,39-37,58
Hürriyet Gzt.1,320,76-37,14
ICBC Turkey Bank5,34-1,48-17,85
İdealist Danışmanlık59,75-3,63343,91
İdealist GMYO5,350,75-21,32
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul1,03-1,90-17,60
İhlas Gazetecilik1,070,00-56,57
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,67-2,90-41,23
İndeks Bilgisayar6,05-0,3330,22
Info Yatırım3,95-0,50-15,43
İntema39,12-2,78-1,95
Inveo Yatırım Holding107,80-1,55143,78
İpek Doğal Enerji12,130,08-7,26
İskenderun Demir Çelik11,28-0,0924,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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