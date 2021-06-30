Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,97
|-1,00
|-35,79
|Acıpayam Selüloz
|16,58
|-0,42
|-3,15
|Adel Kalemcilik
|25,02
|-9,48
|-26,92
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|-2,46
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,79
|0,00
|-25,83
|Ak Enerji
|1,28
|-2,29
|-42,08
|Akbank
|5,28
|-0,75
|-21,87
|Akçansa
|15,03
|-1,25
|-6,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,73
|-2,81
|-28,01
|Akfen GMYO
|3,70
|-4,39
|-23,87
|Akın Tekstil
|32,00
|-2,44
|0,76
|Akiş GMYO
|1,77
|-4,32
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|40,98
|-1,01
|-34,38
|Aksa
|14,98
|-3,35
|8,44
|Aksa Enerji
|11,56
|-1,62
|55,38
|Aksigorta
|7,84
|0,64
|-9,87
|Aksu Enerji
|7,16
|3,77
|-5,13
|Alarko Carrıer
|261,00
|0,85
|-28,20
|Alarko GMYO
|19,98
|-1,38
|-21,12
|Alarko Holding
|8,43
|-0,82
|-1,07
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,84
|-1,89
|-22,99
|Alkim Kağıt
|15,75
|-6,80
|21,68
|Alkim Kimya
|15,20
|-1,43
|7,90
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,66
|-0,60
|-24,20
|Altınyunus Çeşme
|68,30
|9,98
|36,71
|Anadolu Efes
|22,26
|0,36
|4,21
|Anadolu Grubu Holding
|21,70
|-0,28
|-16,94
|Anadolu Hayat Emek.
|8,81
|0,57
|9,64
|Anadolu Isuzu
|15,69
|-0,38
|-12,83
|Anadolu Sigorta
|6,10
|0,00
|-15,52
|Anel Elektrik
|2,77
|1,47
|-12,62
|Arçelik
|29,80
|1,22
|4,71
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,35
|-0,58
|6,80
|Arena Bilgisayar
|37,50
|0,00
|10,07
|Armada Bilgisayar
|44,00
|-2,53
|-10,35
|Arsan Tekstil
|4,03
|-7,78
|-0,13
|Arzum Ev Aletleri
|17,18
|0,82
|-28,90
|Aselsan
|14,72
|-1,93
|-19,34
|Ata GMYO
|3,45
|-0,58
|-37,39
|Atakule GMYO
|2,03
|0,50
|-13,29
|Atlantis Yatırım Holding
|3,73
|-2,10
|-32,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|0,00
|-2,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,48
|-1,84
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,45
|1,93
|4,92
|Avrasya GMYO
|2,45
|9,87
|-6,47
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|1,26
|0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,37
|-2,36
|-10,50
|Aydem Enerji
|6,01
|0,50
|Ayen Enerji
|4,35
|-1,36
|-19,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,79
|-6,37
|57,72
|Aygaz
|13,31
|-0,08
|-6,18
|Bagfaş
|17,00
|2,41
|-15,00
|Bak Ambalaj
|18,70
|-0,21
|-7,43
|Balatacılar Balatacılık
|5,09
|-2,12
|-38,23
|Bantaş Ambalaj
|5,34
|-2,55
|13,86
|Banvit
|55,00
|-0,99
|5,77
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|11,32
|9,06
|Baştaş Başkent Çimento
|11,75
|4,91
|-32,35
|Batı Çimento
|11,84
|-1,09
|151,38
|Batısöke Çimento
|2,17
|2,36
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|10,00
|0,40
|-5,75
|Bera Holding
|12,01
|-3,61
|-40,78
|Berkosan Yalıtım
|8,98
|-1,86
|0,67
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,00
|-1,80
|48,51
|Beyaz Filo
|9,07
|-0,77
|-10,90
|Bilici Yatırım
|17,82
|1,37
|168,37
|Bim Mağazalar
|62,15
|-1,82
|-12,83
|Biotrend Çevre ve Enerji
|19,98
|-0,89
|Birko Mensucat
|1,05
|-1,87
|-5,41
|Birlik Mensucat
|2,10
|4,48
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|11,63
|-0,17
|-24,28
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,39
|-2,00
|Boğaziçi Beton
|5,24
|-1,69
|Borusan Mannesmann
|23,04
|-1,71
|-17,12
|Borusan Yat. Paz.
|288,90
|1,58
|-36,40
|Bosch Fren Sistemleri
|806,00
|0,11
|-34,46
|Bossa
|27,20
|2,26
|52,38
|Brisa
|20,18
|-2,42
|4,22
|Burçelik
|18,05
|3,50
|-14,13
|Burçelik Vana
|21,54
|1,22
|-56,63
|Bursa Çimento
|3,39
|-1,45
|-31,89
|Carrefoursa
|38,60
|-0,41
|-46,24
|Casa Emtia Petrol
|142,80
|5,15
|34,72
|Ceo Event Medya
|9,84
|-7,61
|53,03
|Coca Cola İçecek
|77,75
|0,32
|22,42
|Cosmos Yat. Holding
|9,89
|5,21
|22,70
|Credıtwest Faktorıng
|4,14
|1,22
|-29,47
|Çan2 Termik
|9,60
|0,95
|Çelebi
|200,80
|3,35
|10,01
|Çelik Halat
|5,95
|-0,17
|-34,60
|Çemaş Döküm
|1,17
|-0,85
|-31,28
|Çemtaş
|12,78
|-0,31
|-18,66
|Çimbeton
|215,70
|0,37
|-27,25
|Çimentaş
|28,86
|-2,57
|-20,19
|Çimsa
|21,10
|-1,22
|18,54
|Çuhadaroğlu Metal
|7,04
|0,14
|-7,46
|Dagi Giyim
|2,17
|-3,56
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|15,05
|-7,78
|16,67
|Dardanel
|13,55
|-2,45
|-59,55
|Datagate Bilgisayar
|12,09
|-0,25
|-24,95
|Demısaş Döküm
|7,61
|-0,26
|17,52
|Denge Holding
|2,77
|-9,77
|-49,45
|Deniz GMYO
|1,83
|-1,08
|-0,65
|Derimod
|11,72
|1,03
|20,33
|Derlüks Yatırım Holding
|4,38
|9,77
|-50,34
|Desa Deri
|12,12
|4,94
|24,44
|Despec Bilgisayar
|9,33
|0,65
|-28,56
|Deva Holding
|23,92
|-2,69
|-0,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,86
|1,78
|0,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,25
|-2,52
|13,94
|Ditaş Doğan
|14,07
|-1,05
|8,18
|DO-CO
|781,70
|-2,29
|24,08
|Doğan Burda
|14,10
|7,80
|-37,17
|Doğan Holding
|2,84
|-0,70
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,03
|-2,40
|-12,84
|Doğusan
|6,02
|0,00
|37,44
|Doğuş GMYO
|7,86
|-0,51
|-3,79
|Doğuş Otomotiv
|25,36
|3,43
|-7,18
|Döktaş Dökümcülük
|29,10
|-3,00
|-4,96
|Duran Doğan Basım
|10,20
|-0,20
|-2,76
|Dyo Boya
|11,21
|0,72
|-0,33
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|-0,84
|-18,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,80
|0,93
|36,71
|Edip Gayrimenkul
|2,45
|6,52
|-26,20
|Ege Endüstri
|1.209,10
|0,06
|-27,38
|Ege Gübre
|167,70
|-0,65
|16,90
|Ege Profil
|26,10
|1,16
|-31,75
|Ege Seramik
|12,00
|-6,25
|24,19
|Egeplast
|25,56
|-3,47
|-23,24
|Ekiz Kimya
|6,84
|4,59
|-4,07
|Emek Elektrik
|2,30
|-1,29
|-19,45
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|-2,27
|-41,64
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|-2,60
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|10,35
|0,49
|-10,24
|Enka İnşaat
|9,33
|1,08
|32,49
|Erbosan
|130,20
|9,97
|221,05
|Ereğli Demir Çelik
|18,00
|-1,48
|37,02
|Ersu Gıda
|3,46
|-0,57
|-29,96
|Escort Teknoloji
|5,57
|-4,62
|-15,22
|Esenboğa Elektrik
|28,18
|-1,26
|48,11
|Etiler Gıda
|5,95
|4,75
|49,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,66
|-10,00
|72,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|-2,25
|-3,61
|Euro Yat. Ort.
|4,07
|0,74
|-9,76
|Euro Yatırım Holding
|3,17
|-0,63
|11,62
|Fade Gıda
|22,44
|10,00
|262,52
|Fenerbahçe Futbol
|37,94
|-1,25
|28,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|-5,26
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|99,30
|-0,80
|-19,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,13
|-0,61
|0,77
|Ford Otosan
|170,20
|-0,23
|39,35
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|-1,71
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|17,82
|-1,38
|-15,06
|Galata Wind Enerji
|3,32
|-1,48
|Galatasaray Sportif
|3,59
|-2,71
|-11,36
|Garanti Bankası
|8,30
|0,61
|-18,23
|Garanti Faktoring
|9,88
|-1,00
|-11,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|-1,74
|-30,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,93
|9,99
|33,81
|Gediz Ambalaj
|43,30
|4,34
|61,57
|Gentaş
|3,97
|-1,98
|-32,27
|Gersan Elektrik
|5,91
|-2,64
|-3,75
|Global Men. Değ.
|6,18
|4,22
|2,83
|Global Yat. Holding
|3,09
|0,32
|-33,97
|Good-Year
|6,72
|-1,03
|-15,67
|Göltaş Çimento
|38,20
|-3,58
|-7,42
|Gözde Girişim
|5,42
|-2,17
|-32,08
|GSD Denizcilik
|6,10
|-1,93
|21,03
|GSD Holding
|1,81
|-1,63
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|51,55
|-3,46
|-40,09
|Güler Yat. Holding
|2,35
|-2,49
|-32,13
|Halk GMYO
|2,48
|0,81
|-18,63
|Hatay Tekstil
|16,66
|-1,24
|22,18
|Hedef Girişim
|2,76
|2,60
|9,32
|Hektaş
|7,57
|-4,54
|41,70
|HUB Girişim
|11,60
|2,11
|-36,26
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|-1,52
|-38,10
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|-0,75
|-18,46
|İdealist Danışmanlık
|60,00
|0,42
|345,77
|İdealist GMYO
|5,88
|9,91
|-13,53
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|0,00
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|-0,97
|-18,40
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|7,48
|-53,32
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|-1,49
|-42,11
|İndeks Bilgisayar
|5,97
|-1,32
|28,50
|Info Yatırım
|4,04
|2,28
|-13,50
|İntema
|39,46
|0,87
|-1,10
|Inveo Yatırım Holding
|118,50
|9,93
|167,98
|İpek Doğal Enerji
|11,89
|-1,98
|-9,10
|İskenderun Demir Çelik
|11,26
|-0,18
|24,61
(Sürecek)
Kaynak: AA
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