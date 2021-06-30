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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

30.06.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,97-1,00-35,79
Acıpayam Selüloz16,58-0,42-3,15
Adel Kalemcilik25,02-9,48-26,92
Adese Gayrimenkul1,19-2,46-57,50
Afyon Çimento3,790,00-25,83
Ak Enerji1,28-2,29-42,08
Akbank5,28-0,75-21,87
Akçansa15,03-1,25-6,66
Akdeniz Yatırım Hold.1,73-2,81-28,01
Akfen GMYO3,70-4,39-23,87
Akın Tekstil32,00-2,440,76
Akiş GMYO1,77-4,32-36,61
Akmerkez GMYO40,98-1,01-34,38
Aksa14,98-3,358,44
Aksa Enerji11,56-1,6255,38
Aksigorta7,840,64-9,87
Aksu Enerji7,163,77-5,13
Alarko Carrıer261,000,85-28,20
Alarko GMYO19,98-1,38-21,12
Alarko Holding8,43-0,82-1,07
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş22,84-1,89-22,99
Alkim Kağıt15,75-6,8021,68
Alkim Kimya15,20-1,437,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,66-0,60-24,20
Altınyunus Çeşme68,309,9836,71
Anadolu Efes22,260,364,21
Anadolu Grubu Holding21,70-0,28-16,94
Anadolu Hayat Emek.8,810,579,64
Anadolu Isuzu15,69-0,38-12,83
Anadolu Sigorta6,100,00-15,52
Anel Elektrik2,771,47-12,62
Arçelik29,801,224,71
ARD Bilişim Teknolojileri51,35-0,586,80
Arena Bilgisayar37,500,0010,07
Armada Bilgisayar44,00-2,53-10,35
Arsan Tekstil4,03-7,78-0,13
Arzum Ev Aletleri17,180,82-28,90
Aselsan14,72-1,93-19,34
Ata GMYO3,45-0,58-37,39
Atakule GMYO2,030,50-13,29
Atlantis Yatırım Holding3,73-2,10-32,91
Atlas Yat. Ort.1,710,00-2,29
ATP Ticari Bilgisayar24,48-1,84

AvivaSA Emeklilik Hayat18,451,934,92
Avrasya GMYO2,459,87-6,47
Avrasya Petrol ve Tur.3,221,260,63
Avrupa Yatırım Holding5,37-2,36-10,50
Aydem Enerji6,010,50

Ayen Enerji4,35-1,36-19,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,79-6,3757,72
Aygaz13,31-0,08-6,18
Bagfaş17,002,41-15,00
Bak Ambalaj18,70-0,21-7,43
Balatacılar Balatacılık5,09-2,12-38,23
Bantaş Ambalaj5,34-2,5513,86
Banvit55,00-0,995,77
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO11,329,06

Baştaş Başkent Çimento11,754,91-32,35
Batı Çimento11,84-1,09151,38
Batısöke Çimento2,172,36-11,07
Bayrak Taban Sanayi10,000,40-5,75
Bera Holding12,01-3,61-40,78
Berkosan Yalıtım8,98-1,860,67
Beşiktaş Futbol Yat.6,00-1,8048,51
Beyaz Filo9,07-0,77-10,90
Bilici Yatırım17,821,37168,37
Bim Mağazalar62,15-1,82-12,83
Biotrend Çevre ve Enerji19,98-0,89

Birko Mensucat1,05-1,87-5,41
Birlik Mensucat2,104,48-39,31
Bizim Mağazaları11,63-0,17-24,28
BMS Çelik Hasır Sanayi5,39-2,00

Boğaziçi Beton5,24-1,69

Borusan Mannesmann23,04-1,71-17,12
Borusan Yat. Paz.288,901,58-36,40
Bosch Fren Sistemleri806,000,11-34,46
Bossa27,202,2652,38
Brisa20,18-2,424,22
Burçelik18,053,50-14,13
Burçelik Vana21,541,22-56,63
Bursa Çimento3,39-1,45-31,89
Carrefoursa38,60-0,41-46,24
Casa Emtia Petrol142,805,1534,72
Ceo Event Medya9,84-7,6153,03
Coca Cola İçecek77,750,3222,42
Cosmos Yat. Holding9,895,2122,70
Credıtwest Faktorıng4,141,22-29,47
Çan2 Termik9,600,95

Çelebi200,803,3510,01
Çelik Halat5,95-0,17-34,60
Çemaş Döküm1,17-0,85-31,28
Çemtaş12,78-0,31-18,66
Çimbeton215,700,37-27,25
Çimentaş28,86-2,57-20,19
Çimsa21,10-1,2218,54
Çuhadaroğlu Metal7,040,14-7,46
Dagi Giyim2,17-3,56-36,30
Dagi Yatırım Holding15,05-7,7816,67
Dardanel13,55-2,45-59,55
Datagate Bilgisayar12,09-0,25-24,95
Demısaş Döküm7,61-0,2617,52
Denge Holding2,77-9,77-49,45
Deniz GMYO1,83-1,08-0,65
Derimod11,721,0320,33
Derlüks Yatırım Holding4,389,77-50,34
Desa Deri12,124,9424,44
Despec Bilgisayar9,330,65-28,56
Deva Holding23,92-2,69-0,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,861,780,79
Diriteks Diriliş Tekstil4,25-2,5213,94
Ditaş Doğan14,07-1,058,18
DO-CO781,70-2,2924,08
Doğan Burda14,107,80-37,17
Doğan Holding2,84-0,70-5,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,03-2,40-12,84
Doğusan6,020,0037,44
Doğuş GMYO7,86-0,51-3,79
Doğuş Otomotiv25,363,43-7,18
Döktaş Dökümcülük29,10-3,00-4,96
Duran Doğan Basım10,20-0,20-2,76
Dyo Boya11,210,72-0,33
Eczacıbaşı İlaç5,87-0,84-18,49
Eczacıbaşı Yatırım36,800,9336,71
Edip Gayrimenkul2,456,52-26,20
Ege Endüstri1.209,100,06-27,38
Ege Gübre167,70-0,6516,90
Ege Profil26,101,16-31,75
Ege Seramik12,00-6,2524,19
Egeplast25,56-3,47-23,24
Ekiz Kimya6,844,59-4,07
Emek Elektrik2,30-1,29-19,45
Eminiş Ambalaj21,50-2,27-41,64
Emlak Konut GMYO1,87-2,60-11,57
Enerjisa Enerji10,350,49-10,24
Enka İnşaat9,331,0832,49
Erbosan130,209,97221,05
Ereğli Demir Çelik18,00-1,4837,02
Ersu Gıda3,46-0,57-29,96
Escort Teknoloji5,57-4,62-15,22
Esenboğa Elektrik28,18-1,2648,11
Etiler Gıda5,954,7549,50
Euro Kapital Yat. Ort.6,66-10,0072,99
Euro Trend Yat. Ort.3,47-2,25-3,61
Euro Yat. Ort.4,070,74-9,76
Euro Yatırım Holding3,17-0,6311,62
Fade Gıda22,4410,00262,52
Fenerbahçe Futbol37,94-1,2528,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,34-5,26-20,62
F-M İzmit Piston99,30-0,80-19,00
Fonet Bilgi Teknolojileri13,13-0,610,77
Ford Otosan170,20-0,2339,35
Formet Celik Kapi Sanayi1,15-1,71-53,12
Frigo Pak Gıda17,82-1,38-15,06
Galata Wind Enerji3,32-1,48

Galatasaray Sportif3,59-2,71-11,36
Garanti Bankası8,300,61-18,23
Garanti Faktoring9,88-1,00-11,23
Garanti Yat. Ort.2,26-1,74-30,03
Gedik Y. Men. Değ.7,939,9933,81
Gediz Ambalaj43,304,3461,57
Gentaş3,97-1,98-32,27
Gersan Elektrik5,91-2,64-3,75
Global Men. Değ.6,184,222,83
Global Yat. Holding3,090,32-33,97
Good-Year6,72-1,03-15,67
Göltaş Çimento38,20-3,58-7,42
Gözde Girişim5,42-2,17-32,08
GSD Denizcilik6,10-1,9321,03
GSD Holding1,81-1,63-27,89
Gübre Fabrik.51,55-3,46-40,09
Güler Yat. Holding2,35-2,49-32,13
Halk GMYO2,480,81-18,63
Hatay Tekstil16,66-1,2422,18
Hedef Girişim2,762,609,32
Hektaş7,57-4,5441,70
HUB Girişim11,602,11-36,26
Hürriyet Gzt.1,30-1,52-38,10
ICBC Turkey Bank5,30-0,75-18,46
İdealist Danışmanlık60,000,42345,77
İdealist GMYO5,889,91-13,53
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul1,02-0,97-18,40
İhlas Gazetecilik1,157,48-53,32
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,66-1,49-42,11
İndeks Bilgisayar5,97-1,3228,50
Info Yatırım4,042,28-13,50
İntema39,460,87-1,10
Inveo Yatırım Holding118,509,93167,98
İpek Doğal Enerji11,89-1,98-9,10
İskenderun Demir Çelik11,26-0,1824,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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