Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,86 -2,21 -37,21 Acıpayam Selüloz 16,66 0,48 -2,69 Adel Kalemcilik 24,50 -2,08 -28,44 Adese Gayrimenkul 1,19 0,00 -57,50 Afyon Çimento 3,81 0,53 -25,44 Ak Enerji 1,30 1,56 -41,18 Akbank 5,38 1,89 -20,39 Akçansa 15,13 0,67 -6,04 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 1,73 -26,76 Akfen GMYO 3,81 2,97 -21,60 Akın Tekstil 33,64 5,13 5,92 Akiş GMYO 1,80 1,69 -35,54 Akmerkez GMYO 41,42 1,07 -33,68 Aksa 15,46 3,20 11,91 Aksa Enerji 11,70 1,21 57,26 Aksigorta 7,94 1,28 -8,72 Aksu Enerji 7,19 0,42 -4,73 Alarko Carrıer 267,80 2,61 -26,33 Alarko GMYO 20,32 1,70 -19,78 Alarko Holding 8,84 4,86 3,74 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,14 1,31 -21,98 Alkim Kağıt 15,86 0,70 22,53 Alkim Kimya 15,34 0,92 8,90 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,64 -1,20 -25,11 Altınyunus Çeşme 69,35 1,54 38,81 Anadolu Efes 22,30 0,18 4,39 Anadolu Grubu Holding 21,64 -0,28 -17,17 Anadolu Hayat Emek. 8,91 1,14 10,88 Anadolu Isuzu 15,75 0,38 -12,50 Anadolu Sigorta 6,27 2,79 -13,16 Anel Elektrik 2,78 0,36 -12,30 Arçelik 29,84 0,13 4,85 ARD Bilişim Teknolojileri 52,40 2,04 8,99 Arena Bilgisayar 37,24 -0,69 9,31 Armada Bilgisayar 45,50 3,41 -7,29 Arsan Tekstil 4,22 4,71 4,58 Arzum Ev Aletleri 17,09 -0,52 -29,28 Aselsan 14,88 1,09 -18,47 Ata GMYO 3,50 1,45 -36,48 Atakule GMYO 2,06 1,48 -12,01 Atlantis Yatırım Holding 3,75 0,54 -32,55 Atlas Yat. Ort. 1,72 0,58 -1,71 ATP Ticari Bilgisayar 24,58 0,41 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,30 -0,81 4,07 Avrasya GMYO 2,58 5,31 -1,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,37 4,66 5,31 Avrupa Yatırım Holding 5,52 2,79 -8,00 Aydem Enerji 6,13 2,00 Ayen Enerji 4,50 3,45 -16,82 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,11 1,80 60,55 Aygaz 13,47 1,20 -5,05 Bagfaş 17,20 1,18 -14,00 Bak Ambalaj 19,43 3,90 -3,81 Balatacılar Balatacılık 5,29 3,93 -35,80 Bantaş Ambalaj 5,35 0,19 14,07 Banvit 55,00 0,00 5,77 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 12,05 6,45 Baştaş Başkent Çimento 11,75 0,00 -32,35 Batı Çimento 11,94 0,84 153,50 Batısöke Çimento 2,18 0,46 -10,66 Bayrak Taban Sanayi 9,78 -2,20 -7,82 Bera Holding 13,21 9,99 -34,86 Berkosan Yalıtım 9,29 3,45 4,15 Beşiktaş Futbol Yat. 5,98 -0,33 48,02 Beyaz Filo 9,21 1,54 -9,53 Bilici Yatırım 19,46 9,20 193,07 Bim Mağazalar 61,90 -0,40 -13,18 Biotrend Çevre ve Enerji 20,46 2,40 Birko Mensucat 1,08 2,86 -2,70 Birlik Mensucat 2,16 2,86 -37,57 Bizim Mağazaları 11,69 0,52 -23,89 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,49 1,86 Boğaziçi Beton 5,31 1,34 Borusan Mannesmann 23,22 0,78 -16,47 Borusan Yat. Paz. 289,40 0,17 -36,29 Bosch Fren Sistemleri 815,10 1,13 -33,72 Bossa 27,12 -0,29 51,93 Brisa 20,80 3,07 7,42 Burçelik 18,52 2,60 -11,89 Burçelik Vana 23,04 6,96 -53,60 Bursa Çimento 3,42 0,88 -31,29 Carrefoursa 39,84 3,21 -44,51 Casa Emtia Petrol 139,10 -2,59 31,23 Ceo Event Medya 9,33 -5,18 45,10 Coca Cola İçecek 76,90 -1,09 21,09 Cosmos Yat. Holding 9,70 -1,92 20,35 Credıtwest Faktorıng 4,24 2,42 -27,77 Çan2 Termik 9,22 -3,96 Çelebi 209,80 4,48 14,94 Çelik Halat 6,06 1,85 -33,39 Çemaş Döküm 1,19 1,71 -30,11 Çemtaş 13,09 2,43 -16,68 Çimbeton 216,00 0,14 -27,15 Çimentaş 28,96 0,35 -19,91 Çimsa 21,20 0,47 19,10 Çuhadaroğlu Metal 7,11 0,99 -6,54 Dagi Giyim 2,20 1,38 -35,42 Dagi Yatırım Holding 15,34 1,93 18,91 Dardanel 14,90 9,96 -55,52 Datagate Bilgisayar 12,10 0,08 -24,89 Demısaş Döküm 7,56 -0,66 16,75 Denge Holding 2,62 -5,42 -52,19 Deniz GMYO 1,89 3,28 2,60 Derimod 11,76 0,34 20,74 Derlüks Yatırım Holding 4,13 -5,71 -53,17 Desa Deri 12,02 -0,83 23,41 Despec Bilgisayar 9,43 1,07 -27,79 Deva Holding 24,36 1,84 1,25 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,98 1,10 1,90 Diriteks Diriliş Tekstil 4,25 0,00 13,94 Ditaş Doğan 14,60 3,77 12,26 DO-CO 788,10 0,82 25,10 Doğan Burda 15,00 6,38 -33,16 Doğan Holding 2,85 0,35 -4,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 1,48 -11,55 Doğusan 6,07 0,83 38,58 Doğuş GMYO 7,93 0,89 -2,94 Doğuş Otomotiv 24,52 -3,31 -10,25 Döktaş Dökümcülük 29,50 1,37 -3,66 Duran Doğan Basım 10,18 -0,20 -2,96 Dyo Boya 11,59 3,39 3,05 Eczacıbaşı İlaç 5,93 1,02 -17,66 Eczacıbaşı Yatırım 39,60 7,61 47,11 Edip Gayrimenkul 2,69 9,80 -18,98 Ege Endüstri 1.237,00 2,31 -25,70 Ege Gübre 171,00 1,97 19,20 Ege Profil 28,70 9,96 -24,95 Ege Seramik 11,90 -0,83 23,16 Egeplast 24,62 -3,68 -26,07 Ekiz Kimya 7,29 6,58 2,24 Emek Elektrik 2,42 5,22 -15,25 Eminiş Ambalaj 21,94 2,05 -40,45 Emlak Konut GMYO 1,89 1,07 -10,62 Enerjisa Enerji 10,46 1,06 -9,28 Enka İnşaat 9,47 1,50 34,48 Erbosan 127,00 -2,46 213,16 Ereğli Demir Çelik 18,03 0,17 37,25 Ersu Gıda 3,61 4,34 -26,92 Escort Teknoloji 5,53 -0,72 -15,83 Esenboğa Elektrik 28,44 0,92 49,48 Etiler Gıda 6,00 0,84 50,75 Euro Kapital Yat. Ort. 6,00 -9,91 55,84 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 0,58 -3,06 Euro Yat. Ort. 4,10 0,74 -9,09 Euro Yatırım Holding 3,19 0,63 12,32 Fade Gıda 23,50 4,72 279,64 Fenerbahçe Futbol 38,36 1,11 29,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 4,70 -16,89 F-M İzmit Piston 101,80 2,52 -16,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,15 0,15 0,92 Ford Otosan 173,00 1,65 41,64 Formet Celik Kapi Sanayi 1,20 4,35 -51,08 Frigo Pak Gıda 17,85 0,17 -14,92 Galata Wind Enerji 3,36 1,20 Galatasaray Sportif 3,60 0,28 -11,11 Garanti Bankası 8,45 1,81 -16,76 Garanti Faktoring 9,80 -0,81 -11,95 Garanti Yat. Ort. 2,29 1,33 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 8,72 9,96 47,15 Gediz Ambalaj 44,00 1,62 64,18 Gentaş 4,04 1,76 -31,07 Gersan Elektrik 5,97 1,02 -2,77 Global Men. Değ. 6,23 0,81 3,66 Global Yat. Holding 3,22 4,21 -31,20 Good-Year 6,75 0,45 -15,29 Göltaş Çimento 39,32 2,93 -4,70 Gözde Girişim 5,46 0,74 -31,58 GSD Denizcilik 6,22 1,97 23,41 GSD Holding 1,84 1,66 -26,69 Gübre Fabrik. 52,70 2,23 -38,76 Güler Yat. Holding 2,35 0,00 -32,13 Halk GMYO 2,46 -0,81 -19,29 Hatay Tekstil 17,01 2,10 24,75 Hedef Girişim 2,82 2,17 11,69 Hektaş 7,77 2,64 45,44 HUB Girişim 11,63 0,26 -36,10 Hürriyet Gzt. 1,34 3,08 -36,19 ICBC Turkey Bank 5,34 0,75 -17,85 İdealist Danışmanlık 61,65 2,75 358,02 İdealist GMYO 5,37 -8,67 -21,03 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 1,04 1,96 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,14 -0,87 -53,72 İhlas Holding 0,58 3,57 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,68 3,03 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,21 4,02 33,66 Info Yatırım 4,11 1,73 -12,00 İntema 40,22 1,93 0,80 Inveo Yatırım Holding 130,30 9,96 194,66 İpek Doğal Enerji 12,00 0,93 -8,26 İskenderun Demir Çelik 11,24 -0,18 24,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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