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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

01.07.2021 18:33
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,86-2,21-37,21
Acıpayam Selüloz16,660,48-2,69
Adel Kalemcilik24,50-2,08-28,44
Adese Gayrimenkul1,190,00-57,50
Afyon Çimento3,810,53-25,44
Ak Enerji1,301,56-41,18
Akbank5,381,89-20,39
Akçansa15,130,67-6,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,761,73-26,76
Akfen GMYO3,812,97-21,60
Akın Tekstil33,645,135,92
Akiş GMYO1,801,69-35,54
Akmerkez GMYO41,421,07-33,68
Aksa15,463,2011,91
Aksa Enerji11,701,2157,26
Aksigorta7,941,28-8,72
Aksu Enerji7,190,42-4,73
Alarko Carrıer267,802,61-26,33
Alarko GMYO20,321,70-19,78
Alarko Holding8,844,863,74
Albaraka Türk1,500,67-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,141,31-21,98
Alkim Kağıt15,860,7022,53
Alkim Kimya15,340,928,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,64-1,20-25,11
Altınyunus Çeşme69,351,5438,81
Anadolu Efes22,300,184,39
Anadolu Grubu Holding21,64-0,28-17,17
Anadolu Hayat Emek.8,911,1410,88
Anadolu Isuzu15,750,38-12,50
Anadolu Sigorta6,272,79-13,16
Anel Elektrik2,780,36-12,30
Arçelik29,840,134,85
ARD Bilişim Teknolojileri52,402,048,99
Arena Bilgisayar37,24-0,699,31
Armada Bilgisayar45,503,41-7,29
Arsan Tekstil4,224,714,58
Arzum Ev Aletleri17,09-0,52-29,28
Aselsan14,881,09-18,47
Ata GMYO3,501,45-36,48
Atakule GMYO2,061,48-12,01
Atlantis Yatırım Holding3,750,54-32,55
Atlas Yat. Ort.1,720,58-1,71
ATP Ticari Bilgisayar24,580,41

AvivaSA Emeklilik Hayat18,30-0,814,07
Avrasya GMYO2,585,31-1,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,374,665,31
Avrupa Yatırım Holding5,522,79-8,00
Aydem Enerji6,132,00

Ayen Enerji4,503,45-16,82
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,111,8060,55
Aygaz13,471,20-5,05
Bagfaş17,201,18-14,00
Bak Ambalaj19,433,90-3,81
Balatacılar Balatacılık5,293,93-35,80
Bantaş Ambalaj5,350,1914,07
Banvit55,000,005,77
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,056,45

Baştaş Başkent Çimento11,750,00-32,35
Batı Çimento11,940,84153,50
Batısöke Çimento2,180,46-10,66
Bayrak Taban Sanayi9,78-2,20-7,82
Bera Holding13,219,99-34,86
Berkosan Yalıtım9,293,454,15
Beşiktaş Futbol Yat.5,98-0,3348,02
Beyaz Filo9,211,54-9,53
Bilici Yatırım19,469,20193,07
Bim Mağazalar61,90-0,40-13,18
Biotrend Çevre ve Enerji20,462,40

Birko Mensucat1,082,86-2,70
Birlik Mensucat2,162,86-37,57
Bizim Mağazaları11,690,52-23,89
BMS Çelik Hasır Sanayi5,491,86

Boğaziçi Beton5,311,34

Borusan Mannesmann23,220,78-16,47
Borusan Yat. Paz.289,400,17-36,29
Bosch Fren Sistemleri815,101,13-33,72
Bossa27,12-0,2951,93
Brisa20,803,077,42
Burçelik18,522,60-11,89
Burçelik Vana23,046,96-53,60
Bursa Çimento3,420,88-31,29
Carrefoursa39,843,21-44,51
Casa Emtia Petrol139,10-2,5931,23
Ceo Event Medya9,33-5,1845,10
Coca Cola İçecek76,90-1,0921,09
Cosmos Yat. Holding9,70-1,9220,35
Credıtwest Faktorıng4,242,42-27,77
Çan2 Termik9,22-3,96

Çelebi209,804,4814,94
Çelik Halat6,061,85-33,39
Çemaş Döküm1,191,71-30,11
Çemtaş13,092,43-16,68
Çimbeton216,000,14-27,15
Çimentaş28,960,35-19,91
Çimsa21,200,4719,10
Çuhadaroğlu Metal7,110,99-6,54
Dagi Giyim2,201,38-35,42
Dagi Yatırım Holding15,341,9318,91
Dardanel14,909,96-55,52
Datagate Bilgisayar12,100,08-24,89
Demısaş Döküm7,56-0,6616,75
Denge Holding2,62-5,42-52,19
Deniz GMYO1,893,282,60
Derimod11,760,3420,74
Derlüks Yatırım Holding4,13-5,71-53,17
Desa Deri12,02-0,8323,41
Despec Bilgisayar9,431,07-27,79
Deva Holding24,361,841,25
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,981,101,90
Diriteks Diriliş Tekstil4,250,0013,94
Ditaş Doğan14,603,7712,26
DO-CO788,100,8225,10
Doğan Burda15,006,38-33,16
Doğan Holding2,850,35-4,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,061,48-11,55
Doğusan6,070,8338,58
Doğuş GMYO7,930,89-2,94
Doğuş Otomotiv24,52-3,31-10,25
Döktaş Dökümcülük29,501,37-3,66
Duran Doğan Basım10,18-0,20-2,96
Dyo Boya11,593,393,05
Eczacıbaşı İlaç5,931,02-17,66
Eczacıbaşı Yatırım39,607,6147,11
Edip Gayrimenkul2,699,80-18,98
Ege Endüstri1.237,002,31-25,70
Ege Gübre171,001,9719,20
Ege Profil28,709,96-24,95
Ege Seramik11,90-0,8323,16
Egeplast24,62-3,68-26,07
Ekiz Kimya7,296,582,24
Emek Elektrik2,425,22-15,25
Eminiş Ambalaj21,942,05-40,45
Emlak Konut GMYO1,891,07-10,62
Enerjisa Enerji10,461,06-9,28
Enka İnşaat9,471,5034,48
Erbosan127,00-2,46213,16
Ereğli Demir Çelik18,030,1737,25
Ersu Gıda3,614,34-26,92
Escort Teknoloji5,53-0,72-15,83
Esenboğa Elektrik28,440,9249,48
Etiler Gıda6,000,8450,75
Euro Kapital Yat. Ort.6,00-9,9155,84
Euro Trend Yat. Ort.3,490,58-3,06
Euro Yat. Ort.4,100,74-9,09
Euro Yatırım Holding3,190,6312,32
Fade Gıda23,504,72279,64
Fenerbahçe Futbol38,361,1129,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,454,70-16,89
F-M İzmit Piston101,802,52-16,96
Fonet Bilgi Teknolojileri13,150,150,92
Ford Otosan173,001,6541,64
Formet Celik Kapi Sanayi1,204,35-51,08
Frigo Pak Gıda17,850,17-14,92
Galata Wind Enerji3,361,20

Galatasaray Sportif3,600,28-11,11
Garanti Bankası8,451,81-16,76
Garanti Faktoring9,80-0,81-11,95
Garanti Yat. Ort.2,291,33-29,10
Gedik Y. Men. Değ.8,729,9647,15
Gediz Ambalaj44,001,6264,18
Gentaş4,041,76-31,07
Gersan Elektrik5,971,02-2,77
Global Men. Değ.6,230,813,66
Global Yat. Holding3,224,21-31,20
Good-Year6,750,45-15,29
Göltaş Çimento39,322,93-4,70
Gözde Girişim5,460,74-31,58
GSD Denizcilik6,221,9723,41
GSD Holding1,841,66-26,69
Gübre Fabrik.52,702,23-38,76
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,46-0,81-19,29
Hatay Tekstil17,012,1024,75
Hedef Girişim2,822,1711,69
Hektaş7,772,6445,44
HUB Girişim11,630,26-36,10
Hürriyet Gzt.1,343,08-36,19
ICBC Turkey Bank5,340,75-17,85
İdealist Danışmanlık61,652,75358,02
İdealist GMYO5,37-8,67-21,03
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul1,041,96-16,80
İhlas Gazetecilik1,14-0,87-53,72
İhlas Holding0,583,57-48,34
İhlas Yayın Holding0,683,03-40,35
İndeks Bilgisayar6,214,0233,66
Info Yatırım4,111,73-12,00
İntema40,221,930,80
Inveo Yatırım Holding130,309,96194,66
İpek Doğal Enerji12,000,93-8,26
İskenderun Demir Çelik11,24-0,1824,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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