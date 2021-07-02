Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,78 -1,65 -38,24 Acıpayam Selüloz 16,62 -0,24 -2,92 Adel Kalemcilik 25,52 4,16 -25,46 Adese Gayrimenkul 1,20 0,84 -57,14 Afyon Çimento 3,74 -1,84 -26,81 Ak Enerji 1,31 0,77 -40,72 Akbank 5,33 -0,93 -21,13 Akçansa 14,98 -0,99 -6,97 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 -0,57 -27,18 Akfen GMYO 3,90 2,36 -19,75 Akın Tekstil 34,60 2,85 8,94 Akiş GMYO 1,79 -0,56 -35,89 Akmerkez GMYO 41,60 0,43 -33,39 Aksa 15,30 -1,03 10,75 Aksa Enerji 11,27 -3,68 51,48 Aksigorta 7,86 -1,01 -9,64 Aksu Enerji 7,31 1,67 -3,14 Alarko Carrıer 264,60 -1,19 -27,21 Alarko GMYO 20,50 0,89 -19,07 Alarko Holding 9,28 4,98 8,90 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 23,30 0,69 -21,44 Alkim Kağıt 15,70 -1,01 21,29 Alkim Kimya 15,40 0,39 9,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,64 0,00 -25,11 Altınyunus Çeşme 66,55 -4,04 33,21 Anadolu Efes 22,26 -0,18 4,21 Anadolu Grubu Holding 21,90 1,20 -16,17 Anadolu Hayat Emek. 8,84 -0,79 10,01 Anadolu Isuzu 15,89 0,89 -11,72 Anadolu Sigorta 6,27 0,00 -13,16 Anel Elektrik 2,78 0,00 -12,30 Arçelik 32,38 8,51 13,78 ARD Bilişim Teknolojileri 52,60 0,38 9,40 Arena Bilgisayar 11,92 0,03 9,33 Armada Bilgisayar 46,18 1,49 -5,91 Arsan Tekstil 4,24 0,47 5,07 Arzum Ev Aletleri 17,14 0,29 -29,07 Aselsan 14,73 -1,01 -19,29 Ata GMYO 3,46 -1,14 -37,21 Atakule GMYO 2,05 -0,49 -12,43 Atlantis Yatırım Holding 3,84 2,40 -30,94 Atlas Yat. Ort. 1,76 2,33 0,57 ATP Ticari Bilgisayar 24,44 -0,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,26 -0,22 3,84 Avrasya GMYO 2,71 5,04 3,46 Avrasya Petrol ve Tur. 3,45 2,37 7,81 Avrupa Yatırım Holding 5,76 4,35 -4,00 Aydem Enerji 6,04 -1,47 Ayen Enerji 4,52 0,44 -16,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,00 -6,13 50,71 Aygaz 13,38 -0,67 -5,68 Bagfaş 17,37 0,99 -13,15 Bak Ambalaj 19,30 -0,67 -4,46 Balatacılar Balatacılık 5,27 -0,38 -36,04 Bantaş Ambalaj 5,29 -1,12 12,79 Banvit 55,00 0,00 5,77 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 11,95 -0,83 Baştaş Başkent Çimento 11,54 -1,79 -33,56 Batı Çimento 11,97 0,25 154,14 Batısöke Çimento 2,15 -1,38 -11,89 Bayrak Taban Sanayi 9,81 0,31 -7,54 Bera Holding 12,95 -1,97 -36,14 Berkosan Yalıtım 9,42 1,40 5,61 Beşiktaş Futbol Yat. 5,93 -0,84 46,78 Beyaz Filo 9,13 -0,87 -10,31 Bilici Yatırım 16,61 2,43 200,18 Bim Mağazalar 62,45 0,89 -12,41 Biotrend Çevre ve Enerji 22,50 9,97 Birko Mensucat 1,08 0,00 -2,70 Birlik Mensucat 2,00 -7,41 -42,20 Bizim Mağazaları 11,67 -0,17 -24,02 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,47 -0,36 Boğaziçi Beton 5,38 1,32 Borusan Mannesmann 23,88 2,84 -14,10 Borusan Yat. Paz. 293,00 1,24 -35,50 Bosch Fren Sistemleri 831,70 2,04 -32,37 Bossa 26,94 -0,66 50,92 Brisa 21,14 1,63 9,18 Burçelik 18,34 -0,97 -12,75 Burçelik Vana 22,50 -2,34 -54,69 Bursa Çimento 3,39 -0,88 -31,89 Carrefoursa 39,40 -1,10 -45,13 Casa Emtia Petrol 134,00 -3,67 26,42 Ceo Event Medya 8,84 -5,25 37,48 Coca Cola İçecek 78,10 1,56 22,98 Cosmos Yat. Holding 9,40 -3,09 16,63 Credıtwest Faktorıng 4,29 1,18 -26,92 Çan2 Termik 9,55 3,58 Çelebi 204,30 -2,62 11,93 Çelik Halat 6,20 2,31 -31,85 Çemaş Döküm 1,17 -1,68 -31,28 Çemtaş 13,02 -0,53 -17,13 Çimbeton 214,70 -0,60 -27,59 Çimentaş 28,96 0,00 -19,91 Çimsa 21,50 1,42 20,79 Çuhadaroğlu Metal 7,03 -1,13 -7,59 Dagi Giyim 2,15 -2,27 -36,88 Dagi Yatırım Holding 14,75 -3,85 14,34 Dardanel 14,60 -2,01 -56,42 Datagate Bilgisayar 12,13 0,25 -24,71 Demısaş Döküm 7,56 0,00 16,75 Denge Holding 2,36 -9,92 -56,93 Deniz GMYO 1,88 -0,53 2,06 Derimod 11,83 0,60 21,46 Derlüks Yatırım Holding 4,04 -2,18 -54,20 Desa Deri 11,85 -1,41 21,66 Despec Bilgisayar 9,42 -0,11 -27,87 Deva Holding 24,48 0,49 1,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,10 1,09 3,02 Diriteks Diriliş Tekstil 3,98 -6,35 6,70 Ditaş Doğan 14,46 -0,96 11,18 DO-CO 795,00 0,88 26,19 Doğan Burda 15,40 2,67 -31,37 Doğan Holding 2,84 -0,35 -5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 0,49 -11,12 Doğusan 6,22 2,47 42,01 Doğuş GMYO 7,82 -1,39 -4,28 Doğuş Otomotiv 25,04 2,12 -8,35 Döktaş Dökümcülük 29,40 -0,34 -3,98 Duran Doğan Basım 10,15 -0,29 -3,24 Dyo Boya 11,54 -0,43 2,60 Eczacıbaşı İlaç 5,88 -0,84 -18,36 Eczacıbaşı Yatırım 38,80 -2,02 44,14 Edip Gayrimenkul 2,64 -1,86 -20,48 Ege Endüstri 1.265,00 2,26 -24,02 Ege Gübre 172,00 0,58 19,90 Ege Profil 27,32 -4,81 -28,56 Ege Seramik 11,99 0,76 24,09 Egeplast 24,56 -0,24 -26,25 Ekiz Kimya 6,95 -4,66 -2,52 Emek Elektrik 2,50 3,31 -12,44 Eminiş Ambalaj 21,96 0,09 -40,39 Emlak Konut GMYO 1,89 0,00 -10,62 Enerjisa Enerji 10,51 0,48 -8,85 Enka İnşaat 9,22 -2,64 30,93 Erbosan 136,70 7,64 237,07 Ereğli Demir Çelik 18,17 0,78 38,32 Ersu Gıda 3,70 2,49 -25,10 Escort Teknoloji 5,39 -2,53 -17,96 Esenboğa Elektrik 28,90 1,62 51,90 Etiler Gıda 5,99 -0,17 50,50 Euro Kapital Yat. Ort. 6,60 10,00 71,43 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 0,00 -3,06 Euro Yat. Ort. 4,14 0,98 -8,20 Euro Yatırım Holding 3,17 -0,63 11,62 Fade Gıda 23,52 0,09 279,97 Fenerbahçe Futbol 37,76 -1,56 27,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,42 -1,22 -17,91 F-M İzmit Piston 100,60 -1,18 -17,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,23 0,61 1,53 Ford Otosan 174,20 0,69 42,62 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 1,67 -50,27 Frigo Pak Gıda 17,86 0,06 -14,87 Galata Wind Enerji 3,33 -0,89 Galatasaray Sportif 3,56 -1,11 -12,10 Garanti Bankası 8,40 -0,59 -17,25 Garanti Faktoring 9,70 -1,02 -12,85 Garanti Yat. Ort. 2,25 -1,75 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 8,01 -8,14 35,16 Gediz Ambalaj 43,14 -1,95 60,97 Gentaş 4,00 -0,99 -31,76 Gersan Elektrik 5,95 -0,34 -3,09 Global Men. Değ. 6,35 1,93 5,66 Global Yat. Holding 3,29 2,17 -29,70 Good-Year 6,77 0,30 -15,04 Göltaş Çimento 39,12 -0,51 -5,19 Gözde Girişim 5,43 -0,55 -31,95 GSD Denizcilik 6,23 0,16 23,61 GSD Holding 1,82 -1,09 -27,49 Gübre Fabrik. 52,25 -0,85 -39,28 Güler Yat. Holding 2,35 0,00 -32,13 Halk GMYO 2,44 -0,81 -19,95 Hatay Tekstil 17,10 0,53 25,41 Hedef Girişim 2,98 5,67 18,03 Hektaş 7,78 0,13 45,63 HUB Girişim 11,49 -1,20 -36,87 Hürriyet Gzt. 1,31 -2,24 -37,62 ICBC Turkey Bank 5,29 -0,94 -18,62 İdealist Danışmanlık 62,85 1,95 366,94 İdealist GMYO 1,77 -5,55 -25,41 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,99 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,11 -2,63 -54,94 İhlas Holding 0,57 -1,72 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,68 0,00 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,11 -1,61 31,51 Info Yatırım 4,01 -2,43 -14,14 İntema 39,56 -1,64 -0,85 Inveo Yatırım Holding 121,20 -6,98 174,08 İpek Doğal Enerji 11,70 -2,50 -10,55 İskenderun Demir Çelik 11,28 0,36 24,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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