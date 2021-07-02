Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,78
|-1,65
|-38,24
|Acıpayam Selüloz
|16,62
|-0,24
|-2,92
|Adel Kalemcilik
|25,52
|4,16
|-25,46
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,74
|-1,84
|-26,81
|Ak Enerji
|1,31
|0,77
|-40,72
|Akbank
|5,33
|-0,93
|-21,13
|Akçansa
|14,98
|-0,99
|-6,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|-0,57
|-27,18
|Akfen GMYO
|3,90
|2,36
|-19,75
|Akın Tekstil
|34,60
|2,85
|8,94
|Akiş GMYO
|1,79
|-0,56
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|41,60
|0,43
|-33,39
|Aksa
|15,30
|-1,03
|10,75
|Aksa Enerji
|11,27
|-3,68
|51,48
|Aksigorta
|7,86
|-1,01
|-9,64
|Aksu Enerji
|7,31
|1,67
|-3,14
|Alarko Carrıer
|264,60
|-1,19
|-27,21
|Alarko GMYO
|20,50
|0,89
|-19,07
|Alarko Holding
|9,28
|4,98
|8,90
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,30
|0,69
|-21,44
|Alkim Kağıt
|15,70
|-1,01
|21,29
|Alkim Kimya
|15,40
|0,39
|9,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,64
|0,00
|-25,11
|Altınyunus Çeşme
|66,55
|-4,04
|33,21
|Anadolu Efes
|22,26
|-0,18
|4,21
|Anadolu Grubu Holding
|21,90
|1,20
|-16,17
|Anadolu Hayat Emek.
|8,84
|-0,79
|10,01
|Anadolu Isuzu
|15,89
|0,89
|-11,72
|Anadolu Sigorta
|6,27
|0,00
|-13,16
|Anel Elektrik
|2,78
|0,00
|-12,30
|Arçelik
|32,38
|8,51
|13,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,60
|0,38
|9,40
|Arena Bilgisayar
|11,92
|0,03
|9,33
|Armada Bilgisayar
|46,18
|1,49
|-5,91
|Arsan Tekstil
|4,24
|0,47
|5,07
|Arzum Ev Aletleri
|17,14
|0,29
|-29,07
|Aselsan
|14,73
|-1,01
|-19,29
|Ata GMYO
|3,46
|-1,14
|-37,21
|Atakule GMYO
|2,05
|-0,49
|-12,43
|Atlantis Yatırım Holding
|3,84
|2,40
|-30,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|2,33
|0,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,44
|-0,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,26
|-0,22
|3,84
|Avrasya GMYO
|2,71
|5,04
|3,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,45
|2,37
|7,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,76
|4,35
|-4,00
|Aydem Enerji
|6,04
|-1,47
|Ayen Enerji
|4,52
|0,44
|-16,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,00
|-6,13
|50,71
|Aygaz
|13,38
|-0,67
|-5,68
|Bagfaş
|17,37
|0,99
|-13,15
|Bak Ambalaj
|19,30
|-0,67
|-4,46
|Balatacılar Balatacılık
|5,27
|-0,38
|-36,04
|Bantaş Ambalaj
|5,29
|-1,12
|12,79
|Banvit
|55,00
|0,00
|5,77
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|11,95
|-0,83
|Baştaş Başkent Çimento
|11,54
|-1,79
|-33,56
|Batı Çimento
|11,97
|0,25
|154,14
|Batısöke Çimento
|2,15
|-1,38
|-11,89
|Bayrak Taban Sanayi
|9,81
|0,31
|-7,54
|Bera Holding
|12,95
|-1,97
|-36,14
|Berkosan Yalıtım
|9,42
|1,40
|5,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,93
|-0,84
|46,78
|Beyaz Filo
|9,13
|-0,87
|-10,31
|Bilici Yatırım
|16,61
|2,43
|200,18
|Bim Mağazalar
|62,45
|0,89
|-12,41
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,50
|9,97
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,00
|-7,41
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,67
|-0,17
|-24,02
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,47
|-0,36
|Boğaziçi Beton
|5,38
|1,32
|Borusan Mannesmann
|23,88
|2,84
|-14,10
|Borusan Yat. Paz.
|293,00
|1,24
|-35,50
|Bosch Fren Sistemleri
|831,70
|2,04
|-32,37
|Bossa
|26,94
|-0,66
|50,92
|Brisa
|21,14
|1,63
|9,18
|Burçelik
|18,34
|-0,97
|-12,75
|Burçelik Vana
|22,50
|-2,34
|-54,69
|Bursa Çimento
|3,39
|-0,88
|-31,89
|Carrefoursa
|39,40
|-1,10
|-45,13
|Casa Emtia Petrol
|134,00
|-3,67
|26,42
|Ceo Event Medya
|8,84
|-5,25
|37,48
|Coca Cola İçecek
|78,10
|1,56
|22,98
|Cosmos Yat. Holding
|9,40
|-3,09
|16,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,29
|1,18
|-26,92
|Çan2 Termik
|9,55
|3,58
|Çelebi
|204,30
|-2,62
|11,93
|Çelik Halat
|6,20
|2,31
|-31,85
|Çemaş Döküm
|1,17
|-1,68
|-31,28
|Çemtaş
|13,02
|-0,53
|-17,13
|Çimbeton
|214,70
|-0,60
|-27,59
|Çimentaş
|28,96
|0,00
|-19,91
|Çimsa
|21,50
|1,42
|20,79
|Çuhadaroğlu Metal
|7,03
|-1,13
|-7,59
|Dagi Giyim
|2,15
|-2,27
|-36,88
|Dagi Yatırım Holding
|14,75
|-3,85
|14,34
|Dardanel
|14,60
|-2,01
|-56,42
|Datagate Bilgisayar
|12,13
|0,25
|-24,71
|Demısaş Döküm
|7,56
|0,00
|16,75
|Denge Holding
|2,36
|-9,92
|-56,93
|Deniz GMYO
|1,88
|-0,53
|2,06
|Derimod
|11,83
|0,60
|21,46
|Derlüks Yatırım Holding
|4,04
|-2,18
|-54,20
|Desa Deri
|11,85
|-1,41
|21,66
|Despec Bilgisayar
|9,42
|-0,11
|-27,87
|Deva Holding
|24,48
|0,49
|1,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,10
|1,09
|3,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,98
|-6,35
|6,70
|Ditaş Doğan
|14,46
|-0,96
|11,18
|DO-CO
|795,00
|0,88
|26,19
|Doğan Burda
|15,40
|2,67
|-31,37
|Doğan Holding
|2,84
|-0,35
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|0,49
|-11,12
|Doğusan
|6,22
|2,47
|42,01
|Doğuş GMYO
|7,82
|-1,39
|-4,28
|Doğuş Otomotiv
|25,04
|2,12
|-8,35
|Döktaş Dökümcülük
|29,40
|-0,34
|-3,98
|Duran Doğan Basım
|10,15
|-0,29
|-3,24
|Dyo Boya
|11,54
|-0,43
|2,60
|Eczacıbaşı İlaç
|5,88
|-0,84
|-18,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,80
|-2,02
|44,14
|Edip Gayrimenkul
|2,64
|-1,86
|-20,48
|Ege Endüstri
|1.265,00
|2,26
|-24,02
|Ege Gübre
|172,00
|0,58
|19,90
|Ege Profil
|27,32
|-4,81
|-28,56
|Ege Seramik
|11,99
|0,76
|24,09
|Egeplast
|24,56
|-0,24
|-26,25
|Ekiz Kimya
|6,95
|-4,66
|-2,52
|Emek Elektrik
|2,50
|3,31
|-12,44
|Eminiş Ambalaj
|21,96
|0,09
|-40,39
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|0,00
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,51
|0,48
|-8,85
|Enka İnşaat
|9,22
|-2,64
|30,93
|Erbosan
|136,70
|7,64
|237,07
|Ereğli Demir Çelik
|18,17
|0,78
|38,32
|Ersu Gıda
|3,70
|2,49
|-25,10
|Escort Teknoloji
|5,39
|-2,53
|-17,96
|Esenboğa Elektrik
|28,90
|1,62
|51,90
|Etiler Gıda
|5,99
|-0,17
|50,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,60
|10,00
|71,43
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|0,00
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,14
|0,98
|-8,20
|Euro Yatırım Holding
|3,17
|-0,63
|11,62
|Fade Gıda
|23,52
|0,09
|279,97
|Fenerbahçe Futbol
|37,76
|-1,56
|27,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|-1,22
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|100,60
|-1,18
|-17,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,23
|0,61
|1,53
|Ford Otosan
|174,20
|0,69
|42,62
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|1,67
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|17,86
|0,06
|-14,87
|Galata Wind Enerji
|3,33
|-0,89
|Galatasaray Sportif
|3,56
|-1,11
|-12,10
|Garanti Bankası
|8,40
|-0,59
|-17,25
|Garanti Faktoring
|9,70
|-1,02
|-12,85
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-1,75
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,01
|-8,14
|35,16
|Gediz Ambalaj
|43,14
|-1,95
|60,97
|Gentaş
|4,00
|-0,99
|-31,76
|Gersan Elektrik
|5,95
|-0,34
|-3,09
|Global Men. Değ.
|6,35
|1,93
|5,66
|Global Yat. Holding
|3,29
|2,17
|-29,70
|Good-Year
|6,77
|0,30
|-15,04
|Göltaş Çimento
|39,12
|-0,51
|-5,19
|Gözde Girişim
|5,43
|-0,55
|-31,95
|GSD Denizcilik
|6,23
|0,16
|23,61
|GSD Holding
|1,82
|-1,09
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|52,25
|-0,85
|-39,28
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,44
|-0,81
|-19,95
|Hatay Tekstil
|17,10
|0,53
|25,41
|Hedef Girişim
|2,98
|5,67
|18,03
|Hektaş
|7,78
|0,13
|45,63
|HUB Girişim
|11,49
|-1,20
|-36,87
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|-2,24
|-37,62
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-0,94
|-18,62
|İdealist Danışmanlık
|62,85
|1,95
|366,94
|İdealist GMYO
|1,77
|-5,55
|-25,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,99
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-2,63
|-54,94
|İhlas Holding
|0,57
|-1,72
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|0,00
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,11
|-1,61
|31,51
|Info Yatırım
|4,01
|-2,43
|-14,14
|İntema
|39,56
|-1,64
|-0,85
|Inveo Yatırım Holding
|121,20
|-6,98
|174,08
|İpek Doğal Enerji
|11,70
|-2,50
|-10,55
|İskenderun Demir Çelik
|11,28
|0,36
|24,83
(Sürecek)
Kaynak: AA
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