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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

02.07.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,78-1,65-38,24
Acıpayam Selüloz16,62-0,24-2,92
Adel Kalemcilik25,524,16-25,46
Adese Gayrimenkul1,200,84-57,14
Afyon Çimento3,74-1,84-26,81
Ak Enerji1,310,77-40,72
Akbank5,33-0,93-21,13
Akçansa14,98-0,99-6,97
Akdeniz Yatırım Hold.1,75-0,57-27,18
Akfen GMYO3,902,36-19,75
Akın Tekstil34,602,858,94
Akiş GMYO1,79-0,56-35,89
Akmerkez GMYO41,600,43-33,39
Aksa15,30-1,0310,75
Aksa Enerji11,27-3,6851,48
Aksigorta7,86-1,01-9,64
Aksu Enerji7,311,67-3,14
Alarko Carrıer264,60-1,19-27,21
Alarko GMYO20,500,89-19,07
Alarko Holding9,284,988,90
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,300,69-21,44
Alkim Kağıt15,70-1,0121,29
Alkim Kimya15,400,399,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,640,00-25,11
Altınyunus Çeşme66,55-4,0433,21
Anadolu Efes22,26-0,184,21
Anadolu Grubu Holding21,901,20-16,17
Anadolu Hayat Emek.8,84-0,7910,01
Anadolu Isuzu15,890,89-11,72
Anadolu Sigorta6,270,00-13,16
Anel Elektrik2,780,00-12,30
Arçelik32,388,5113,78
ARD Bilişim Teknolojileri52,600,389,40
Arena Bilgisayar11,920,039,33
Armada Bilgisayar46,181,49-5,91
Arsan Tekstil4,240,475,07
Arzum Ev Aletleri17,140,29-29,07
Aselsan14,73-1,01-19,29
Ata GMYO3,46-1,14-37,21
Atakule GMYO2,05-0,49-12,43
Atlantis Yatırım Holding3,842,40-30,94
Atlas Yat. Ort.1,762,330,57
ATP Ticari Bilgisayar24,44-0,57

AvivaSA Emeklilik Hayat18,26-0,223,84
Avrasya GMYO2,715,043,46
Avrasya Petrol ve Tur.3,452,377,81
Avrupa Yatırım Holding5,764,35-4,00
Aydem Enerji6,04-1,47

Ayen Enerji4,520,44-16,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,00-6,1350,71
Aygaz13,38-0,67-5,68
Bagfaş17,370,99-13,15
Bak Ambalaj19,30-0,67-4,46
Balatacılar Balatacılık5,27-0,38-36,04
Bantaş Ambalaj5,29-1,1212,79
Banvit55,000,005,77
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO11,95-0,83

Baştaş Başkent Çimento11,54-1,79-33,56
Batı Çimento11,970,25154,14
Batısöke Çimento2,15-1,38-11,89
Bayrak Taban Sanayi9,810,31-7,54
Bera Holding12,95-1,97-36,14
Berkosan Yalıtım9,421,405,61
Beşiktaş Futbol Yat.5,93-0,8446,78
Beyaz Filo9,13-0,87-10,31
Bilici Yatırım16,612,43200,18
Bim Mağazalar62,450,89-12,41
Biotrend Çevre ve Enerji22,509,97

Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birlik Mensucat2,00-7,41-42,20
Bizim Mağazaları11,67-0,17-24,02
BMS Çelik Hasır Sanayi5,47-0,36

Boğaziçi Beton5,381,32

Borusan Mannesmann23,882,84-14,10
Borusan Yat. Paz.293,001,24-35,50
Bosch Fren Sistemleri831,702,04-32,37
Bossa26,94-0,6650,92
Brisa21,141,639,18
Burçelik18,34-0,97-12,75
Burçelik Vana22,50-2,34-54,69
Bursa Çimento3,39-0,88-31,89
Carrefoursa39,40-1,10-45,13
Casa Emtia Petrol134,00-3,6726,42
Ceo Event Medya8,84-5,2537,48
Coca Cola İçecek78,101,5622,98
Cosmos Yat. Holding9,40-3,0916,63
Credıtwest Faktorıng4,291,18-26,92
Çan2 Termik9,553,58

Çelebi204,30-2,6211,93
Çelik Halat6,202,31-31,85
Çemaş Döküm1,17-1,68-31,28
Çemtaş13,02-0,53-17,13
Çimbeton214,70-0,60-27,59
Çimentaş28,960,00-19,91
Çimsa21,501,4220,79
Çuhadaroğlu Metal7,03-1,13-7,59
Dagi Giyim2,15-2,27-36,88
Dagi Yatırım Holding14,75-3,8514,34
Dardanel14,60-2,01-56,42
Datagate Bilgisayar12,130,25-24,71
Demısaş Döküm7,560,0016,75
Denge Holding2,36-9,92-56,93
Deniz GMYO1,88-0,532,06
Derimod11,830,6021,46
Derlüks Yatırım Holding4,04-2,18-54,20
Desa Deri11,85-1,4121,66
Despec Bilgisayar9,42-0,11-27,87
Deva Holding24,480,491,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,101,093,02
Diriteks Diriliş Tekstil3,98-6,356,70
Ditaş Doğan14,46-0,9611,18
DO-CO795,000,8826,19
Doğan Burda15,402,67-31,37
Doğan Holding2,84-0,35-5,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,070,49-11,12
Doğusan6,222,4742,01
Doğuş GMYO7,82-1,39-4,28
Doğuş Otomotiv25,042,12-8,35
Döktaş Dökümcülük29,40-0,34-3,98
Duran Doğan Basım10,15-0,29-3,24
Dyo Boya11,54-0,432,60
Eczacıbaşı İlaç5,88-0,84-18,36
Eczacıbaşı Yatırım38,80-2,0244,14
Edip Gayrimenkul2,64-1,86-20,48
Ege Endüstri1.265,002,26-24,02
Ege Gübre172,000,5819,90
Ege Profil27,32-4,81-28,56
Ege Seramik11,990,7624,09
Egeplast24,56-0,24-26,25
Ekiz Kimya6,95-4,66-2,52
Emek Elektrik2,503,31-12,44
Eminiş Ambalaj21,960,09-40,39
Emlak Konut GMYO1,890,00-10,62
Enerjisa Enerji10,510,48-8,85
Enka İnşaat9,22-2,6430,93
Erbosan136,707,64237,07
Ereğli Demir Çelik18,170,7838,32
Ersu Gıda3,702,49-25,10
Escort Teknoloji5,39-2,53-17,96
Esenboğa Elektrik28,901,6251,90
Etiler Gıda5,99-0,1750,50
Euro Kapital Yat. Ort.6,6010,0071,43
Euro Trend Yat. Ort.3,490,00-3,06
Euro Yat. Ort.4,140,98-8,20
Euro Yatırım Holding3,17-0,6311,62
Fade Gıda23,520,09279,97
Fenerbahçe Futbol37,76-1,5627,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,42-1,22-17,91
F-M İzmit Piston100,60-1,18-17,94
Fonet Bilgi Teknolojileri13,230,611,53
Ford Otosan174,200,6942,62
Formet Celik Kapi Sanayi1,221,67-50,27
Frigo Pak Gıda17,860,06-14,87
Galata Wind Enerji3,33-0,89

Galatasaray Sportif3,56-1,11-12,10
Garanti Bankası8,40-0,59-17,25
Garanti Faktoring9,70-1,02-12,85
Garanti Yat. Ort.2,25-1,75-30,34
Gedik Y. Men. Değ.8,01-8,1435,16
Gediz Ambalaj43,14-1,9560,97
Gentaş4,00-0,99-31,76
Gersan Elektrik5,95-0,34-3,09
Global Men. Değ.6,351,935,66
Global Yat. Holding3,292,17-29,70
Good-Year6,770,30-15,04
Göltaş Çimento39,12-0,51-5,19
Gözde Girişim5,43-0,55-31,95
GSD Denizcilik6,230,1623,61
GSD Holding1,82-1,09-27,49
Gübre Fabrik.52,25-0,85-39,28
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,44-0,81-19,95
Hatay Tekstil17,100,5325,41
Hedef Girişim2,985,6718,03
Hektaş7,780,1345,63
HUB Girişim11,49-1,20-36,87
Hürriyet Gzt.1,31-2,24-37,62
ICBC Turkey Bank5,29-0,94-18,62
İdealist Danışmanlık62,851,95366,94
İdealist GMYO1,77-5,55-25,41
İhlas Ev Aletleri1,020,99-45,25
İhlas Gayrimenkul1,040,00-16,80
İhlas Gazetecilik1,11-2,63-54,94
İhlas Holding0,57-1,72-49,23
İhlas Yayın Holding0,680,00-40,35
İndeks Bilgisayar6,11-1,6131,51
Info Yatırım4,01-2,43-14,14
İntema39,56-1,64-0,85
Inveo Yatırım Holding121,20-6,98174,08
İpek Doğal Enerji11,70-2,50-10,55
İskenderun Demir Çelik11,280,3624,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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