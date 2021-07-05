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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

05.07.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,810,63-37,86
Acıpayam Selüloz16,750,78-2,16
Adel Kalemcilik26,523,92-22,53
Adese Gayrimenkul1,200,00-57,14
Afyon Çimento3,811,87-25,44
Ak Enerji1,363,82-38,46
Akbank5,442,06-19,50
Akçansa14,96-0,13-7,09
Akdeniz Yatırım Hold.1,834,57-23,85
Akfen GMYO3,910,26-19,55
Akın Tekstil35,843,5812,85
Akiş GMYO1,832,23-34,46
Akmerkez GMYO42,161,35-32,49
Aksa15,440,9211,77
Aksa Enerji11,522,2254,84
Aksigorta8,001,78-8,03
Aksu Enerji7,360,68-2,48
Alarko Carrıer271,002,42-25,45
Alarko GMYO20,821,56-17,81
Alarko Holding9,461,9411,01
Albaraka Türk1,522,01-21,65
Alcatel Lucent Teletaş23,822,23-19,69
Alkim Kağıt15,67-0,1921,06
Alkim Kimya15,470,459,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,671,83-23,74
Altınyunus Çeşme65,75-1,2031,61
Anadolu Efes22,480,995,24
Anadolu Grubu Holding22,382,19-14,33
Anadolu Hayat Emek.9,072,6012,87
Anadolu Isuzu16,191,89-10,06
Anadolu Sigorta6,25-0,32-13,44
Anel Elektrik2,852,52-10,09
Arçelik33,062,1016,17
ARD Bilişim Teknolojileri52,05-1,058,26
Arena Bilgisayar12,101,5110,99
Armada Bilgisayar50,759,903,40
Arsan Tekstil4,301,426,56
Arzum Ev Aletleri17,140,00-29,07
Aselsan15,032,04-17,64
Ata GMYO3,460,00-37,21
Atakule GMYO2,050,00-12,43
Atlantis Yatırım Holding3,80-1,04-31,65
Atlas Yat. Ort.1,844,555,14
ATP Ticari Bilgisayar26,066,63

AvivaSA Emeklilik Hayat18,752,686,63
Avrasya GMYO2,772,215,75
Avrasya Petrol ve Tur.3,42-0,876,87
Avrupa Yatırım Holding5,993,99-0,17
Aydem Enerji6,253,48

Ayen Enerji4,581,33-15,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,559,1264,46
Aygaz13,903,89-2,02
Bagfaş17,06-1,78-14,70
Bak Ambalaj19,872,95-1,63
Balatacılar Balatacılık5,16-2,09-37,38
Bantaş Ambalaj5,432,6515,78
Banvit55,200,366,15
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,010,50

Baştaş Başkent Çimento11,701,39-32,64
Batı Çimento12,292,67160,93
Batısöke Çimento2,223,26-9,02
Bayrak Taban Sanayi10,042,34-5,37
Bera Holding12,63-2,47-37,72
Berkosan Yalıtım9,420,005,61
Beşiktaş Futbol Yat.6,082,5350,50
Beyaz Filo9,211,88-8,62
Bilici Yatırım17,595,90217,89
Bim Mağazalar62,600,24-12,20
Biotrend Çevre ve Enerji24,749,96

Birko Mensucat1,04-3,70-6,31
Birlik Mensucat1,99-0,50-42,49
Bizim Mağazaları11,780,94-23,31
BMS Çelik Hasır Sanayi5,582,01

Boğaziçi Beton5,624,46

Borusan Mannesmann24,522,68-11,80
Borusan Yat. Paz.303,003,41-33,30
Bosch Fren Sistemleri875,005,21-28,84
Bossa27,742,9755,41
Brisa22,124,6414,24
Burçelik20,169,92-4,09
Burçelik Vana23,805,78-52,07
Bursa Çimento3,420,88-31,29
Carrefoursa39,861,17-44,48
Casa Emtia Petrol133,10-0,6725,57
Ceo Event Medya8,79-0,5736,70
Coca Cola İçecek78,400,3823,45
Cosmos Yat. Holding9,450,5317,25
Credıtwest Faktorıng4,341,17-26,06
Çan2 Termik9,550,00

Çelebi203,00-0,6411,22
Çelik Halat6,281,29-30,97
Çemaş Döküm1,202,56-29,52
Çemtaş13,332,38-15,16
Çimbeton222,603,68-24,92
Çimentaş29,501,86-18,42
Çimsa22,303,7225,28
Çuhadaroğlu Metal7,030,00-7,59
Dagi Giyim2,160,47-36,59
Dagi Yatırım Holding14,42-2,2411,78
Dardanel14,21-2,67-57,58
Datagate Bilgisayar12,160,25-24,52
Demısaş Döküm7,49-0,9315,67
Denge Holding2,391,27-56,39
Deniz GMYO1,922,134,23
Derimod12,041,7823,61
Derlüks Yatırım Holding4,091,24-53,63
Desa Deri11,78-0,5920,94
Despec Bilgisayar9,743,40-25,42
Deva Holding25,042,294,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,08-0,182,83
Diriteks Diriliş Tekstil3,75-5,780,54
Ditaş Doğan14,812,4213,87
DO-CO801,000,7527,14
Doğan Burda15,10-1,95-32,71
Doğan Holding2,850,35-4,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,080,48-10,69
Doğusan6,270,8043,15
Doğuş GMYO7,850,38-3,92
Doğuş Otomotiv26,847,19-1,76
Döktaş Dökümcülük28,50-3,06-6,92
Duran Doğan Basım10,160,10-3,15
Dyo Boya11,812,345,00
Eczacıbaşı İlaç5,910,51-17,94
Eczacıbaşı Yatırım40,404,1250,08
E-Data Teknoloji Pazarlama6,60

Edip Gayrimenkul2,63-0,38-20,78
Ege Endüstri1.314,003,87-21,08
Ege Gübre182,205,9327,01
Ege Profil27,601,02-27,82
Ege Seramik12,121,0825,43
Egeplast24,04-2,12-27,81
Ekiz Kimya6,66-4,17-6,59
Emek Elektrik2,47-1,20-13,49
Eminiş Ambalaj21,54-1,91-41,53
Emlak Konut GMYO1,900,53-10,15
Enerjisa Enerji10,580,67-8,24
Enka İnşaat9,09-1,4129,09
Erbosan144,405,63256,06
Ereğli Demir Çelik18,220,2838,70
Ersu Gıda3,710,27-24,90
Escort Teknoloji5,430,74-17,35
Esenboğa Elektrik31,789,9767,03
Etiler Gıda5,98-0,1750,25
Euro Kapital Yat. Ort.7,2610,0088,57
Euro Trend Yat. Ort.3,500,29-2,78
Euro Yat. Ort.4,11-0,72-8,87
Euro Yatırım Holding3,08-2,848,45
Fade Gıda23,620,43281,58
Fenerbahçe Futbol37,68-0,2127,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,430,41-17,57
F-M İzmit Piston104,704,08-14,60
Fonet Bilgi Teknolojileri13,15-0,600,92
Ford Otosan174,00-0,1142,46
Formet Celik Kapi Sanayi1,230,82-49,86
Frigo Pak Gıda17,900,22-14,68
Galata Wind Enerji3,402,10

Galatasaray Sportif3,734,78-7,90
Garanti Bankası8,642,86-14,88
Garanti Faktoring9,790,93-12,04
Garanti Yat. Ort.2,260,44-30,03
Gedik Y. Men. Değ.8,435,2442,25
Gediz Ambalaj42,40-1,7258,21
Gentaş4,102,50-30,05
Gersan Elektrik6,041,51-1,63
Global Men. Değ.6,451,577,32
Global Yat. Holding3,300,30-29,49
Good-Year7,084,58-11,15
Göltaş Çimento40,343,12-2,23
Gözde Girişim5,542,03-30,58
GSD Denizcilik6,18-0,8022,62
GSD Holding1,851,65-26,29
Gübre Fabrik.52,05-0,38-39,51
Güler Yat. Holding2,30-2,13-33,58
Halk GMYO2,471,23-18,96
Hatay Tekstil17,371,5827,39
Hedef Girişim3,114,3623,18
Hektaş7,840,7746,75
HUB Girişim11,641,31-36,04
Hürriyet Gzt.1,342,29-36,19
ICBC Turkey Bank5,27-0,38-18,92
İdealist Danışmanlık63,400,88371,03
İdealist GMYO1,72-2,82-27,52
İhlas Ev Aletleri1,030,98-44,71
İhlas Gayrimenkul1,040,00-16,80
İhlas Gazetecilik1,142,70-53,72
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,691,47-39,47
İndeks Bilgisayar6,221,8033,88
Info Yatırım4,020,25-13,93
İntema39,961,010,15
Inveo Yatırım Holding127,104,87187,43
İpek Doğal Enerji11,54-1,37-11,77
İskenderun Demir Çelik11,340,5325,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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