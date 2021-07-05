Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,81
|0,63
|-37,86
|Acıpayam Selüloz
|16,75
|0,78
|-2,16
|Adel Kalemcilik
|26,52
|3,92
|-22,53
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,81
|1,87
|-25,44
|Ak Enerji
|1,36
|3,82
|-38,46
|Akbank
|5,44
|2,06
|-19,50
|Akçansa
|14,96
|-0,13
|-7,09
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,83
|4,57
|-23,85
|Akfen GMYO
|3,91
|0,26
|-19,55
|Akın Tekstil
|35,84
|3,58
|12,85
|Akiş GMYO
|1,83
|2,23
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|42,16
|1,35
|-32,49
|Aksa
|15,44
|0,92
|11,77
|Aksa Enerji
|11,52
|2,22
|54,84
|Aksigorta
|8,00
|1,78
|-8,03
|Aksu Enerji
|7,36
|0,68
|-2,48
|Alarko Carrıer
|271,00
|2,42
|-25,45
|Alarko GMYO
|20,82
|1,56
|-17,81
|Alarko Holding
|9,46
|1,94
|11,01
|Albaraka Türk
|1,52
|2,01
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,82
|2,23
|-19,69
|Alkim Kağıt
|15,67
|-0,19
|21,06
|Alkim Kimya
|15,47
|0,45
|9,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,67
|1,83
|-23,74
|Altınyunus Çeşme
|65,75
|-1,20
|31,61
|Anadolu Efes
|22,48
|0,99
|5,24
|Anadolu Grubu Holding
|22,38
|2,19
|-14,33
|Anadolu Hayat Emek.
|9,07
|2,60
|12,87
|Anadolu Isuzu
|16,19
|1,89
|-10,06
|Anadolu Sigorta
|6,25
|-0,32
|-13,44
|Anel Elektrik
|2,85
|2,52
|-10,09
|Arçelik
|33,06
|2,10
|16,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,05
|-1,05
|8,26
|Arena Bilgisayar
|12,10
|1,51
|10,99
|Armada Bilgisayar
|50,75
|9,90
|3,40
|Arsan Tekstil
|4,30
|1,42
|6,56
|Arzum Ev Aletleri
|17,14
|0,00
|-29,07
|Aselsan
|15,03
|2,04
|-17,64
|Ata GMYO
|3,46
|0,00
|-37,21
|Atakule GMYO
|2,05
|0,00
|-12,43
|Atlantis Yatırım Holding
|3,80
|-1,04
|-31,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|4,55
|5,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|26,06
|6,63
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,75
|2,68
|6,63
|Avrasya GMYO
|2,77
|2,21
|5,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,42
|-0,87
|6,87
|Avrupa Yatırım Holding
|5,99
|3,99
|-0,17
|Aydem Enerji
|6,25
|3,48
|Ayen Enerji
|4,58
|1,33
|-15,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,55
|9,12
|64,46
|Aygaz
|13,90
|3,89
|-2,02
|Bagfaş
|17,06
|-1,78
|-14,70
|Bak Ambalaj
|19,87
|2,95
|-1,63
|Balatacılar Balatacılık
|5,16
|-2,09
|-37,38
|Bantaş Ambalaj
|5,43
|2,65
|15,78
|Banvit
|55,20
|0,36
|6,15
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,01
|0,50
|Baştaş Başkent Çimento
|11,70
|1,39
|-32,64
|Batı Çimento
|12,29
|2,67
|160,93
|Batısöke Çimento
|2,22
|3,26
|-9,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,04
|2,34
|-5,37
|Bera Holding
|12,63
|-2,47
|-37,72
|Berkosan Yalıtım
|9,42
|0,00
|5,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,08
|2,53
|50,50
|Beyaz Filo
|9,21
|1,88
|-8,62
|Bilici Yatırım
|17,59
|5,90
|217,89
|Bim Mağazalar
|62,60
|0,24
|-12,20
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,74
|9,96
|Birko Mensucat
|1,04
|-3,70
|-6,31
|Birlik Mensucat
|1,99
|-0,50
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|11,78
|0,94
|-23,31
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,58
|2,01
|Boğaziçi Beton
|5,62
|4,46
|Borusan Mannesmann
|24,52
|2,68
|-11,80
|Borusan Yat. Paz.
|303,00
|3,41
|-33,30
|Bosch Fren Sistemleri
|875,00
|5,21
|-28,84
|Bossa
|27,74
|2,97
|55,41
|Brisa
|22,12
|4,64
|14,24
|Burçelik
|20,16
|9,92
|-4,09
|Burçelik Vana
|23,80
|5,78
|-52,07
|Bursa Çimento
|3,42
|0,88
|-31,29
|Carrefoursa
|39,86
|1,17
|-44,48
|Casa Emtia Petrol
|133,10
|-0,67
|25,57
|Ceo Event Medya
|8,79
|-0,57
|36,70
|Coca Cola İçecek
|78,40
|0,38
|23,45
|Cosmos Yat. Holding
|9,45
|0,53
|17,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,34
|1,17
|-26,06
|Çan2 Termik
|9,55
|0,00
|Çelebi
|203,00
|-0,64
|11,22
|Çelik Halat
|6,28
|1,29
|-30,97
|Çemaş Döküm
|1,20
|2,56
|-29,52
|Çemtaş
|13,33
|2,38
|-15,16
|Çimbeton
|222,60
|3,68
|-24,92
|Çimentaş
|29,50
|1,86
|-18,42
|Çimsa
|22,30
|3,72
|25,28
|Çuhadaroğlu Metal
|7,03
|0,00
|-7,59
|Dagi Giyim
|2,16
|0,47
|-36,59
|Dagi Yatırım Holding
|14,42
|-2,24
|11,78
|Dardanel
|14,21
|-2,67
|-57,58
|Datagate Bilgisayar
|12,16
|0,25
|-24,52
|Demısaş Döküm
|7,49
|-0,93
|15,67
|Denge Holding
|2,39
|1,27
|-56,39
|Deniz GMYO
|1,92
|2,13
|4,23
|Derimod
|12,04
|1,78
|23,61
|Derlüks Yatırım Holding
|4,09
|1,24
|-53,63
|Desa Deri
|11,78
|-0,59
|20,94
|Despec Bilgisayar
|9,74
|3,40
|-25,42
|Deva Holding
|25,04
|2,29
|4,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,08
|-0,18
|2,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,75
|-5,78
|0,54
|Ditaş Doğan
|14,81
|2,42
|13,87
|DO-CO
|801,00
|0,75
|27,14
|Doğan Burda
|15,10
|-1,95
|-32,71
|Doğan Holding
|2,85
|0,35
|-4,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|0,48
|-10,69
|Doğusan
|6,27
|0,80
|43,15
|Doğuş GMYO
|7,85
|0,38
|-3,92
|Doğuş Otomotiv
|26,84
|7,19
|-1,76
|Döktaş Dökümcülük
|28,50
|-3,06
|-6,92
|Duran Doğan Basım
|10,16
|0,10
|-3,15
|Dyo Boya
|11,81
|2,34
|5,00
|Eczacıbaşı İlaç
|5,91
|0,51
|-17,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,40
|4,12
|50,08
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,60
|Edip Gayrimenkul
|2,63
|-0,38
|-20,78
|Ege Endüstri
|1.314,00
|3,87
|-21,08
|Ege Gübre
|182,20
|5,93
|27,01
|Ege Profil
|27,60
|1,02
|-27,82
|Ege Seramik
|12,12
|1,08
|25,43
|Egeplast
|24,04
|-2,12
|-27,81
|Ekiz Kimya
|6,66
|-4,17
|-6,59
|Emek Elektrik
|2,47
|-1,20
|-13,49
|Eminiş Ambalaj
|21,54
|-1,91
|-41,53
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|0,53
|-10,15
|Enerjisa Enerji
|10,58
|0,67
|-8,24
|Enka İnşaat
|9,09
|-1,41
|29,09
|Erbosan
|144,40
|5,63
|256,06
|Ereğli Demir Çelik
|18,22
|0,28
|38,70
|Ersu Gıda
|3,71
|0,27
|-24,90
|Escort Teknoloji
|5,43
|0,74
|-17,35
|Esenboğa Elektrik
|31,78
|9,97
|67,03
|Etiler Gıda
|5,98
|-0,17
|50,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,26
|10,00
|88,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,50
|0,29
|-2,78
|Euro Yat. Ort.
|4,11
|-0,72
|-8,87
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|-2,84
|8,45
|Fade Gıda
|23,62
|0,43
|281,58
|Fenerbahçe Futbol
|37,68
|-0,21
|27,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|0,41
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|104,70
|4,08
|-14,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,15
|-0,60
|0,92
|Ford Otosan
|174,00
|-0,11
|42,46
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|0,82
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,90
|0,22
|-14,68
|Galata Wind Enerji
|3,40
|2,10
|Galatasaray Sportif
|3,73
|4,78
|-7,90
|Garanti Bankası
|8,64
|2,86
|-14,88
|Garanti Faktoring
|9,79
|0,93
|-12,04
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|0,44
|-30,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,43
|5,24
|42,25
|Gediz Ambalaj
|42,40
|-1,72
|58,21
|Gentaş
|4,10
|2,50
|-30,05
|Gersan Elektrik
|6,04
|1,51
|-1,63
|Global Men. Değ.
|6,45
|1,57
|7,32
|Global Yat. Holding
|3,30
|0,30
|-29,49
|Good-Year
|7,08
|4,58
|-11,15
|Göltaş Çimento
|40,34
|3,12
|-2,23
|Gözde Girişim
|5,54
|2,03
|-30,58
|GSD Denizcilik
|6,18
|-0,80
|22,62
|GSD Holding
|1,85
|1,65
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|52,05
|-0,38
|-39,51
|Güler Yat. Holding
|2,30
|-2,13
|-33,58
|Halk GMYO
|2,47
|1,23
|-18,96
|Hatay Tekstil
|17,37
|1,58
|27,39
|Hedef Girişim
|3,11
|4,36
|23,18
|Hektaş
|7,84
|0,77
|46,75
|HUB Girişim
|11,64
|1,31
|-36,04
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|2,29
|-36,19
|ICBC Turkey Bank
|5,27
|-0,38
|-18,92
|İdealist Danışmanlık
|63,40
|0,88
|371,03
|İdealist GMYO
|1,72
|-2,82
|-27,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,98
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|2,70
|-53,72
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|1,47
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,22
|1,80
|33,88
|Info Yatırım
|4,02
|0,25
|-13,93
|İntema
|39,96
|1,01
|0,15
|Inveo Yatırım Holding
|127,10
|4,87
|187,43
|İpek Doğal Enerji
|11,54
|-1,37
|-11,77
|İskenderun Demir Çelik
|11,34
|0,53
|25,50
(Sürecek)
Kaynak: AA
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