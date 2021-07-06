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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

06.07.2021 19:01
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,76-1,04-38,50
Acıpayam Selüloz16,780,18-1,99
Adel Kalemcilik26,04-1,81-23,94
Adese Gayrimenkul1,18-1,67-57,86
Afyon Çimento3,78-0,79-26,03
Ak Enerji1,33-2,21-39,82
Akbank5,37-1,29-20,54
Akçansa15,100,94-6,22
Akdeniz Yatırım Hold.1,893,28-21,35
Akfen GMYO3,961,28-18,52
Akın Tekstil36,441,6714,74
Akiş GMYO1,830,00-34,46
Akmerkez GMYO42,440,66-32,04
Aksa15,631,2313,14
Aksa Enerji11,862,9559,41
Aksigorta7,92-1,00-8,95
Aksu Enerji7,410,68-1,82
Alarko Carrıer266,00-1,85-26,83
Alarko GMYO20,52-1,44-18,99
Alarko Holding9,28-1,908,90
Albaraka Türk1,48-2,63-23,71
Alcatel Lucent Teletaş24,121,26-18,68
Alkim Kağıt15,690,1321,22
Alkim Kimya15,42-0,329,46
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,65-1,20-24,66
Altınyunus Çeşme62,60-4,7925,30
Anadolu Efes22,24-1,074,11
Anadolu Grubu Holding23,022,86-11,88
Anadolu Hayat Emek.9,070,0012,87
Anadolu Isuzu16,14-0,31-10,33
Anadolu Sigorta6,21-0,64-13,99
Anel Elektrik2,901,75-8,52
Arçelik32,78-0,8515,18
ARD Bilişim Teknolojileri52,150,198,47
Arena Bilgisayar12,170,5811,63
Armada Bilgisayar55,659,6613,39
Arsan Tekstil4,351,167,80
Arzum Ev Aletleri17,220,47-28,74
Aselsan14,82-1,40-18,79
Ata GMYO3,552,60-35,57
Atakule GMYO2,091,95-10,73
Atlantis Yatırım Holding3,892,37-30,04
Atlas Yat. Ort.1,892,728,00
ATP Ticari Bilgisayar26,361,15

AvivaSA Emeklilik Hayat18,70-0,276,34
Avrasya GMYO2,70-2,533,08
Avrasya Petrol ve Tur.3,27-4,392,19
Avrupa Yatırım Holding5,89-1,67-1,83
Aydem Enerji6,595,44

Ayen Enerji4,580,00-15,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,70-4,5856,92
Aygaz14,151,80-0,26
Bagfaş16,39-3,93-18,05
Bak Ambalaj19,10-1,82-3,42
Balatacılar Balatacılık5,15-0,19-37,50
Bantaş Ambalaj5,440,1815,99
Banvit55,300,186,35
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,403,25

Baştaş Başkent Çimento11,38-2,74-34,48
Batı Çimento12,461,38164,54
Batısöke Çimento2,20-0,90-9,84
Bayrak Taban Sanayi9,70-3,39-8,58
Bera Holding12,59-0,32-37,92
Berkosan Yalıtım9,490,746,39
Beşiktaş Futbol Yat.5,99-1,4848,27
Beyaz Filo9,260,54-8,13
Bilici Yatırım18,022,44225,66
Bim Mağazalar62,30-0,48-12,62
Biotrend Çevre ve Enerji25,342,43

Birko Mensucat1,050,96-5,41
Birlik Mensucat2,032,01-41,33
Bizim Mağazaları12,022,04-21,74
BMS Çelik Hasır Sanayi5,773,41

Boğaziçi Beton5,61-0,18

Borusan Mannesmann24,18-1,39-13,02
Borusan Yat. Paz.298,00-1,65-34,40
Bosch Fren Sistemleri895,302,32-27,19
Bossa28,201,6657,98
Brisa21,74-1,7212,27
Burçelik19,70-2,28-6,28
Burçelik Vana22,88-3,87-53,93
Bursa Çimento3,41-0,29-31,49
Carrefoursa39,960,25-44,35
Casa Emtia Petrol127,80-3,9820,57
Ceo Event Medya9,336,1445,10
Coca Cola İçecek79,000,7724,39
Cosmos Yat. Holding9,32-1,3815,63
Credıtwest Faktorıng4,31-0,69-26,58
Çan2 Termik9,701,57

Çelebi199,00-1,979,03
Çelik Halat6,19-1,43-31,96
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş13,18-1,13-16,11
Çimbeton217,90-2,11-26,51
Çimentaş29,06-1,49-19,63
Çimsa22,300,0025,28
Çuhadaroğlu Metal7,050,28-7,33
Dagi Giyim2,233,24-34,53
Dagi Yatırım Holding15,869,9922,95
Dardanel15,639,99-53,34
Datagate Bilgisayar12,381,81-23,15
Demısaş Döküm7,42-0,9314,59
Denge Holding2,38-0,42-56,57
Deniz GMYO1,90-1,043,15
Derimod11,66-3,1619,71
Derlüks Yatırım Holding4,305,13-51,25
Desa Deri11,75-0,2520,64
Despec Bilgisayar9,66-0,82-26,03
Deva Holding24,76-1,122,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,98-0,901,90
Diriteks Diriliş Tekstil3,52-6,13-5,63
Ditaş Doğan14,810,0013,87
DO-CO797,40-0,4526,57
Doğan Burda15,05-0,33-32,93
Doğan Holding2,83-0,70-5,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,05-1,44-11,98
Doğusan6,10-2,7139,27
Doğuş GMYO7,78-0,89-4,77
Doğuş Otomotiv26,34-1,86-3,59
Döktaş Dökümcülük28,901,40-5,62
Duran Doğan Basım10,301,38-1,81
Dyo Boya11,69-1,023,94
Eczacıbaşı İlaç5,89-0,34-18,22
Eczacıbaşı Yatırım39,98-1,0448,52
E-Data Teknoloji Pazarlama7,2610,00

Edip Gayrimenkul2,899,89-12,95
Ege Endüstri1.280,00-2,59-23,12
Ege Gübre178,00-2,3124,08
Ege Profil27,10-1,81-29,13
Ege Seramik12,291,4027,19
Egeplast24,100,25-27,63
Ekiz Kimya6,893,45-3,37
Emek Elektrik2,43-1,62-14,90
Eminiş Ambalaj21,600,28-41,37
Emlak Konut GMYO1,88-1,05-11,10
Enerjisa Enerji10,56-0,19-8,42
Enka İnşaat9,08-0,1128,94
Erbosan141,70-1,87249,40
Ereğli Demir Çelik18,02-1,1037,18
Ersu Gıda3,64-1,89-26,32
Escort Teknoloji5,42-0,18-17,50
Esenboğa Elektrik30,20-4,9758,73
Etiler Gıda5,83-2,5146,48
Euro Kapital Yat. Ort.7,929,96107,36
Euro Trend Yat. Ort.3,584,071,18
Euro Yat. Ort.4,091,05-7,91
Euro Yatırım Holding3,152,2710,92
Fade Gıda21,88-7,37253,47
Fenerbahçe Futbol36,56-2,9723,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,471,65-16,21
F-M İzmit Piston105,000,29-14,35
Fonet Bilgi Teknolojileri13,321,292,23
Ford Otosan170,10-2,2439,27
Formet Celik Kapi Sanayi1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda17,75-0,84-15,40
Galata Wind Enerji3,7410,00

Galatasaray Sportif3,771,07-6,91
Garanti Bankası8,61-0,35-15,18
Garanti Faktoring9,77-0,20-12,22
Garanti Yat. Ort.2,270,44-29,72
Gedik Y. Men. Değ.8,22-2,4938,71
Gediz Ambalaj43,021,4660,52
Gentaş4,03-1,71-31,25
Gersan Elektrik6,070,50-1,14
Global Men. Değ.6,490,627,99
Global Yat. Holding3,300,00-29,49
Good-Year7,05-0,42-11,52
Göltaş Çimento39,58-1,88-4,07
Gözde Girişim5,570,54-30,20
GSD Denizcilik6,12-0,9721,43
GSD Holding1,84-0,54-26,69
Gübre Fabrik.51,50-1,06-40,15
Güler Yat. Holding2,300,00-33,58
Halk GMYO2,42-2,02-20,60
Hatay Tekstil17,571,1528,86
Hedef Girişim2,96-4,8217,24
Hektaş7,75-1,1545,07
HUB Girişim11,740,86-35,49
Hürriyet Gzt.1,361,49-35,24
ICBC Turkey Bank5,280,19-18,77
İdealist Danışmanlık63,00-0,63368,05
İdealist GMYO1,751,74-26,25
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul1,040,00-16,80
İhlas Gazetecilik1,11-2,63-54,94
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,735,80-35,96
İndeks Bilgisayar6,15-1,1332,37
Info Yatırım4,276,22-8,58
İntema39,58-0,95-0,80
Inveo Yatırım Holding122,90-3,30177,93
İpek Doğal Enerji11,51-0,26-12,00
İskenderun Demir Çelik11,19-1,3223,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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