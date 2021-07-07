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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

07.07.2021 18:35
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,770,21-38,37
Acıpayam Selüloz16,71-0,42-2,39
Adel Kalemcilik26,180,54-23,53
Adese Gayrimenkul1,190,85-57,50
Afyon Çimento3,810,79-25,44
Ak Enerji1,340,75-39,37
Akbank5,380,19-20,39
Akçansa15,150,33-5,91
Akdeniz Yatırım Hold.1,900,53-20,94
Akfen GMYO3,92-1,01-19,34
Akın Tekstil36,520,2214,99
Akiş GMYO1,851,09-33,75
Akmerkez GMYO41,82-1,46-33,04
Aksa15,851,4114,73
Aksa Enerji11,910,4260,08
Aksigorta7,89-0,38-9,29
Aksu Enerji7,724,182,29
Alarko Carrıer269,001,13-26,00
Alarko GMYO20,640,58-18,52
Alarko Holding9,461,9411,01
Albaraka Türk1,501,35-22,68
Alcatel Lucent Teletaş24,160,17-18,54
Alkim Kağıt15,63-0,3820,75
Alkim Kimya15,430,069,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,650,00-24,66
Altınyunus Çeşme64,002,2428,10
Anadolu Efes22,300,274,39
Anadolu Grubu Holding23,100,35-11,58
Anadolu Hayat Emek.9,02-0,5512,25
Anadolu Isuzu16,10-0,25-10,56
Anadolu Sigorta6,20-0,16-14,13
Anel Elektrik2,951,72-6,94
Arçelik33,241,4016,80
ARD Bilişim Teknolojileri52,350,388,88
Arena Bilgisayar12,492,6314,56
Armada Bilgisayar53,00-4,767,99
Arsan Tekstil4,472,7610,77
Arzum Ev Aletleri17,10-0,70-29,24
Aselsan14,870,34-18,52
Ata GMYO3,560,28-35,39
Atakule GMYO2,299,57-2,18
Atlantis Yatırım Holding3,992,57-28,24
Atlas Yat. Ort.1,87-1,066,86
ATP Ticari Bilgisayar27,042,58

AvivaSA Emeklilik Hayat18,35-1,874,35
Avrasya GMYO2,741,484,61
Avrasya Petrol ve Tur.3,342,144,37
Avrupa Yatırım Holding5,920,51-1,33
Aydem Enerji6,45-2,12

Ayen Enerji4,600,44-14,97
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,69-0,0656,83
Aygaz14,301,060,80
Bagfaş16,00-2,38-20,00
Bak Ambalaj19,200,52-2,91
Balatacılar Balatacılık5,10-0,97-38,11
Bantaş Ambalaj5,714,9621,75
Banvit55,20-0,186,15
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO13,045,16

Baştaş Başkent Çimento11,32-0,53-34,83
Batı Çimento12,470,08164,76
Batısöke Çimento2,200,00-9,84
Bayrak Taban Sanayi9,912,16-6,60
Bera Holding12,37-1,75-39,00
Berkosan Yalıtım9,580,957,40
Beşiktaş Futbol Yat.6,101,8450,99
Beyaz Filo9,23-0,32-8,43
Bilici Yatırım18,130,61227,65
Bim Mağazalar62,600,48-12,20
Biotrend Çevre ve Enerji26,685,29

Birko Mensucat1,03-1,90-7,21
Birlik Mensucat1,99-1,97-42,49
Bizim Mağazaları11,92-0,83-22,40
BMS Çelik Hasır Sanayi5,72-0,87

Boğaziçi Beton5,56-0,89

Borusan Mannesmann23,96-0,91-13,81
Borusan Yat. Paz.296,50-0,50-34,73
Bosch Fren Sistemleri889,00-0,70-27,71
Bossa28,00-0,7156,86
Brisa21,920,8313,20
Burçelik19,60-0,51-6,76
Burçelik Vana23,060,79-53,56
Bursa Çimento3,410,00-31,49
Carrefoursa40,300,85-43,87
Casa Emtia Petrol130,201,8822,83
Ceo Event Medya9,07-2,7941,06
Coca Cola İçecek79,600,7625,34
Cosmos Yat. Holding9,22-1,0714,39
Credıtwest Faktorıng4,21-2,32-28,28
Çan2 Termik10,134,43

Çelebi198,00-0,508,48
Çelik Halat6,281,45-30,97
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş13,381,52-14,84
Çimbeton218,300,18-26,37
Çimentaş28,88-0,62-20,13
Çimsa22,520,9926,52
Çuhadaroğlu Metal7,131,13-6,27
Dagi Giyim2,22-0,45-34,83
Dagi Yatırım Holding16,101,5124,81
Dardanel14,90-4,67-55,52
Datagate Bilgisayar12,420,32-22,91
Demısaş Döküm7,18-3,2310,88
Denge Holding2,15-9,66-60,77
Deniz GMYO1,942,115,32
Derimod11,56-0,8618,69
Derlüks Yatırım Holding4,13-3,95-53,17
Desa Deri11,56-1,6218,69
Despec Bilgisayar9,710,52-25,65
Deva Holding24,58-0,732,17
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,040,552,46
Diriteks Diriliş Tekstil3,19-9,38-14,48
Ditaş Doğan14,810,0013,87
DO-CO781,00-2,0623,97
Doğan Burda14,77-1,86-34,18
Doğan Holding2,840,35-5,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,081,46-10,69
Doğusan6,171,1540,87
Doğuş GMYO7,75-0,39-5,14
Doğuş Otomotiv25,96-1,44-4,98
Döktaş Dökümcülük29,241,18-4,51
Duran Doğan Basım10,421,17-0,67
Dyo Boya11,851,375,36
Eczacıbaşı İlaç5,951,02-17,38
Eczacıbaşı Yatırım39,22-1,9045,70
E-Data Teknoloji Pazarlama7,11-2,07

Edip Gayrimenkul2,84-1,73-14,46
Ege Endüstri1.300,001,56-21,92
Ege Gübre178,500,2824,43
Ege Profil27,441,25-28,24
Ege Seramik12,300,0827,30
Egeplast24,501,66-26,43
Ekiz Kimya6,73-2,32-5,61
Emek Elektrik2,37-2,47-17,00
Eminiş Ambalaj21,50-0,46-41,64
Emlak Konut GMYO1,901,06-10,15
Enerjisa Enerji10,55-0,09-8,50
Enka İnşaat9,05-0,3328,52
Erbosan135,20-4,59233,38
Ereğli Demir Çelik18,030,0637,25
Ersu Gıda3,640,00-26,32
Escort Teknoloji5,440,37-17,20
Esenboğa Elektrik30,16-0,1358,52
Etiler Gıda5,79-0,6945,48
Euro Kapital Yat. Ort.8,254,17116,00
Euro Trend Yat. Ort.3,55-0,840,33
Euro Yat. Ort.4,05-0,98-8,81
Euro Yatırım Holding3,13-0,6310,21
Fade Gıda21,56-1,46248,30
Fenerbahçe Futbol38,806,1331,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,44-1,21-17,23
F-M İzmit Piston104,60-0,38-14,68
Fonet Bilgi Teknolojileri13,19-0,981,23
Ford Otosan173,602,0642,13
Formet Celik Kapi Sanayi1,21-1,63-50,68
Frigo Pak Gıda17,820,39-15,06
Galata Wind Enerji3,73-0,27

Galatasaray Sportif3,821,33-5,68
Garanti Bankası8,731,39-14,00
Garanti Faktoring9,69-0,82-12,94
Garanti Yat. Ort.2,24-1,32-30,65
Gedik Y. Men. Değ.8,15-0,8537,53
Gediz Ambalaj41,66-3,1655,45
Gentaş4,183,72-28,69
Gersan Elektrik6,171,650,49
Global Men. Değ.6,44-0,777,15
Global Yat. Holding3,18-3,64-32,05
Good-Year7,050,00-11,52
Göltaş Çimento41,244,19-0,05
Gözde Girişim5,55-0,36-30,45
GSD Denizcilik6,08-0,6520,63
GSD Holding1,850,54-26,29
Gübre Fabrik.51,900,78-39,69
Güler Yat. Holding2,29-0,43-33,87
Halk GMYO2,430,41-20,27
Hatay Tekstil17,670,5729,59
Hedef Girişim2,93-1,0116,05
Hektaş7,760,1345,26
HUB Girişim11,64-0,85-36,04
Hürriyet Gzt.1,35-0,74-35,71
ICBC Turkey Bank5,280,00-18,77
İdealist Danışmanlık62,85-0,24366,94
İdealist GMYO1,929,71-19,09
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul1,03-0,96-17,60
İhlas Gazetecilik1,110,00-54,94
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,72-1,37-36,84
İndeks Bilgisayar6,190,6533,23
Info Yatırım4,20-1,64-10,07
İntema39,36-0,56-1,35
Inveo Yatırım Holding121,50-1,14174,76
İpek Doğal Enerji11,530,17-11,85
İskenderun Demir Çelik11,17-0,1823,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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