Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,77
|0,21
|-38,37
|Acıpayam Selüloz
|16,71
|-0,42
|-2,39
|Adel Kalemcilik
|26,18
|0,54
|-23,53
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,81
|0,79
|-25,44
|Ak Enerji
|1,34
|0,75
|-39,37
|Akbank
|5,38
|0,19
|-20,39
|Akçansa
|15,15
|0,33
|-5,91
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|0,53
|-20,94
|Akfen GMYO
|3,92
|-1,01
|-19,34
|Akın Tekstil
|36,52
|0,22
|14,99
|Akiş GMYO
|1,85
|1,09
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|41,82
|-1,46
|-33,04
|Aksa
|15,85
|1,41
|14,73
|Aksa Enerji
|11,91
|0,42
|60,08
|Aksigorta
|7,89
|-0,38
|-9,29
|Aksu Enerji
|7,72
|4,18
|2,29
|Alarko Carrıer
|269,00
|1,13
|-26,00
|Alarko GMYO
|20,64
|0,58
|-18,52
|Alarko Holding
|9,46
|1,94
|11,01
|Albaraka Türk
|1,50
|1,35
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,16
|0,17
|-18,54
|Alkim Kağıt
|15,63
|-0,38
|20,75
|Alkim Kimya
|15,43
|0,06
|9,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,65
|0,00
|-24,66
|Altınyunus Çeşme
|64,00
|2,24
|28,10
|Anadolu Efes
|22,30
|0,27
|4,39
|Anadolu Grubu Holding
|23,10
|0,35
|-11,58
|Anadolu Hayat Emek.
|9,02
|-0,55
|12,25
|Anadolu Isuzu
|16,10
|-0,25
|-10,56
|Anadolu Sigorta
|6,20
|-0,16
|-14,13
|Anel Elektrik
|2,95
|1,72
|-6,94
|Arçelik
|33,24
|1,40
|16,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,35
|0,38
|8,88
|Arena Bilgisayar
|12,49
|2,63
|14,56
|Armada Bilgisayar
|53,00
|-4,76
|7,99
|Arsan Tekstil
|4,47
|2,76
|10,77
|Arzum Ev Aletleri
|17,10
|-0,70
|-29,24
|Aselsan
|14,87
|0,34
|-18,52
|Ata GMYO
|3,56
|0,28
|-35,39
|Atakule GMYO
|2,29
|9,57
|-2,18
|Atlantis Yatırım Holding
|3,99
|2,57
|-28,24
|Atlas Yat. Ort.
|1,87
|-1,06
|6,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|27,04
|2,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,35
|-1,87
|4,35
|Avrasya GMYO
|2,74
|1,48
|4,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,34
|2,14
|4,37
|Avrupa Yatırım Holding
|5,92
|0,51
|-1,33
|Aydem Enerji
|6,45
|-2,12
|Ayen Enerji
|4,60
|0,44
|-14,97
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,69
|-0,06
|56,83
|Aygaz
|14,30
|1,06
|0,80
|Bagfaş
|16,00
|-2,38
|-20,00
|Bak Ambalaj
|19,20
|0,52
|-2,91
|Balatacılar Balatacılık
|5,10
|-0,97
|-38,11
|Bantaş Ambalaj
|5,71
|4,96
|21,75
|Banvit
|55,20
|-0,18
|6,15
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|13,04
|5,16
|Baştaş Başkent Çimento
|11,32
|-0,53
|-34,83
|Batı Çimento
|12,47
|0,08
|164,76
|Batısöke Çimento
|2,20
|0,00
|-9,84
|Bayrak Taban Sanayi
|9,91
|2,16
|-6,60
|Bera Holding
|12,37
|-1,75
|-39,00
|Berkosan Yalıtım
|9,58
|0,95
|7,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,10
|1,84
|50,99
|Beyaz Filo
|9,23
|-0,32
|-8,43
|Bilici Yatırım
|18,13
|0,61
|227,65
|Bim Mağazalar
|62,60
|0,48
|-12,20
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,68
|5,29
|Birko Mensucat
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Birlik Mensucat
|1,99
|-1,97
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|11,92
|-0,83
|-22,40
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,72
|-0,87
|Boğaziçi Beton
|5,56
|-0,89
|Borusan Mannesmann
|23,96
|-0,91
|-13,81
|Borusan Yat. Paz.
|296,50
|-0,50
|-34,73
|Bosch Fren Sistemleri
|889,00
|-0,70
|-27,71
|Bossa
|28,00
|-0,71
|56,86
|Brisa
|21,92
|0,83
|13,20
|Burçelik
|19,60
|-0,51
|-6,76
|Burçelik Vana
|23,06
|0,79
|-53,56
|Bursa Çimento
|3,41
|0,00
|-31,49
|Carrefoursa
|40,30
|0,85
|-43,87
|Casa Emtia Petrol
|130,20
|1,88
|22,83
|Ceo Event Medya
|9,07
|-2,79
|41,06
|Coca Cola İçecek
|79,60
|0,76
|25,34
|Cosmos Yat. Holding
|9,22
|-1,07
|14,39
|Credıtwest Faktorıng
|4,21
|-2,32
|-28,28
|Çan2 Termik
|10,13
|4,43
|Çelebi
|198,00
|-0,50
|8,48
|Çelik Halat
|6,28
|1,45
|-30,97
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|13,38
|1,52
|-14,84
|Çimbeton
|218,30
|0,18
|-26,37
|Çimentaş
|28,88
|-0,62
|-20,13
|Çimsa
|22,52
|0,99
|26,52
|Çuhadaroğlu Metal
|7,13
|1,13
|-6,27
|Dagi Giyim
|2,22
|-0,45
|-34,83
|Dagi Yatırım Holding
|16,10
|1,51
|24,81
|Dardanel
|14,90
|-4,67
|-55,52
|Datagate Bilgisayar
|12,42
|0,32
|-22,91
|Demısaş Döküm
|7,18
|-3,23
|10,88
|Denge Holding
|2,15
|-9,66
|-60,77
|Deniz GMYO
|1,94
|2,11
|5,32
|Derimod
|11,56
|-0,86
|18,69
|Derlüks Yatırım Holding
|4,13
|-3,95
|-53,17
|Desa Deri
|11,56
|-1,62
|18,69
|Despec Bilgisayar
|9,71
|0,52
|-25,65
|Deva Holding
|24,58
|-0,73
|2,17
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,04
|0,55
|2,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,19
|-9,38
|-14,48
|Ditaş Doğan
|14,81
|0,00
|13,87
|DO-CO
|781,00
|-2,06
|23,97
|Doğan Burda
|14,77
|-1,86
|-34,18
|Doğan Holding
|2,84
|0,35
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|1,46
|-10,69
|Doğusan
|6,17
|1,15
|40,87
|Doğuş GMYO
|7,75
|-0,39
|-5,14
|Doğuş Otomotiv
|25,96
|-1,44
|-4,98
|Döktaş Dökümcülük
|29,24
|1,18
|-4,51
|Duran Doğan Basım
|10,42
|1,17
|-0,67
|Dyo Boya
|11,85
|1,37
|5,36
|Eczacıbaşı İlaç
|5,95
|1,02
|-17,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,22
|-1,90
|45,70
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|7,11
|-2,07
|Edip Gayrimenkul
|2,84
|-1,73
|-14,46
|Ege Endüstri
|1.300,00
|1,56
|-21,92
|Ege Gübre
|178,50
|0,28
|24,43
|Ege Profil
|27,44
|1,25
|-28,24
|Ege Seramik
|12,30
|0,08
|27,30
|Egeplast
|24,50
|1,66
|-26,43
|Ekiz Kimya
|6,73
|-2,32
|-5,61
|Emek Elektrik
|2,37
|-2,47
|-17,00
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|-0,46
|-41,64
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,06
|-10,15
|Enerjisa Enerji
|10,55
|-0,09
|-8,50
|Enka İnşaat
|9,05
|-0,33
|28,52
|Erbosan
|135,20
|-4,59
|233,38
|Ereğli Demir Çelik
|18,03
|0,06
|37,25
|Ersu Gıda
|3,64
|0,00
|-26,32
|Escort Teknoloji
|5,44
|0,37
|-17,20
|Esenboğa Elektrik
|30,16
|-0,13
|58,52
|Etiler Gıda
|5,79
|-0,69
|45,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,25
|4,17
|116,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|-0,84
|0,33
|Euro Yat. Ort.
|4,05
|-0,98
|-8,81
|Euro Yatırım Holding
|3,13
|-0,63
|10,21
|Fade Gıda
|21,56
|-1,46
|248,30
|Fenerbahçe Futbol
|38,80
|6,13
|31,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,44
|-1,21
|-17,23
|F-M İzmit Piston
|104,60
|-0,38
|-14,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,19
|-0,98
|1,23
|Ford Otosan
|173,60
|2,06
|42,13
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,21
|-1,63
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|17,82
|0,39
|-15,06
|Galata Wind Enerji
|3,73
|-0,27
|Galatasaray Sportif
|3,82
|1,33
|-5,68
|Garanti Bankası
|8,73
|1,39
|-14,00
|Garanti Faktoring
|9,69
|-0,82
|-12,94
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-1,32
|-30,65
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,15
|-0,85
|37,53
|Gediz Ambalaj
|41,66
|-3,16
|55,45
|Gentaş
|4,18
|3,72
|-28,69
|Gersan Elektrik
|6,17
|1,65
|0,49
|Global Men. Değ.
|6,44
|-0,77
|7,15
|Global Yat. Holding
|3,18
|-3,64
|-32,05
|Good-Year
|7,05
|0,00
|-11,52
|Göltaş Çimento
|41,24
|4,19
|-0,05
|Gözde Girişim
|5,55
|-0,36
|-30,45
|GSD Denizcilik
|6,08
|-0,65
|20,63
|GSD Holding
|1,85
|0,54
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|51,90
|0,78
|-39,69
|Güler Yat. Holding
|2,29
|-0,43
|-33,87
|Halk GMYO
|2,43
|0,41
|-20,27
|Hatay Tekstil
|17,67
|0,57
|29,59
|Hedef Girişim
|2,93
|-1,01
|16,05
|Hektaş
|7,76
|0,13
|45,26
|HUB Girişim
|11,64
|-0,85
|-36,04
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|-0,74
|-35,71
|ICBC Turkey Bank
|5,28
|0,00
|-18,77
|İdealist Danışmanlık
|62,85
|-0,24
|366,94
|İdealist GMYO
|1,92
|9,71
|-19,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,00
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-0,96
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|0,00
|-54,94
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|-1,37
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,19
|0,65
|33,23
|Info Yatırım
|4,20
|-1,64
|-10,07
|İntema
|39,36
|-0,56
|-1,35
|Inveo Yatırım Holding
|121,50
|-1,14
|174,76
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|0,17
|-11,85
|İskenderun Demir Çelik
|11,17
|-0,18
|23,62
(Sürecek)
Kaynak: AA
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