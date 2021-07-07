Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,77 0,21 -38,37 Acıpayam Selüloz 16,71 -0,42 -2,39 Adel Kalemcilik 26,18 0,54 -23,53 Adese Gayrimenkul 1,19 0,85 -57,50 Afyon Çimento 3,81 0,79 -25,44 Ak Enerji 1,34 0,75 -39,37 Akbank 5,38 0,19 -20,39 Akçansa 15,15 0,33 -5,91 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 0,53 -20,94 Akfen GMYO 3,92 -1,01 -19,34 Akın Tekstil 36,52 0,22 14,99 Akiş GMYO 1,85 1,09 -33,75 Akmerkez GMYO 41,82 -1,46 -33,04 Aksa 15,85 1,41 14,73 Aksa Enerji 11,91 0,42 60,08 Aksigorta 7,89 -0,38 -9,29 Aksu Enerji 7,72 4,18 2,29 Alarko Carrıer 269,00 1,13 -26,00 Alarko GMYO 20,64 0,58 -18,52 Alarko Holding 9,46 1,94 11,01 Albaraka Türk 1,50 1,35 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 24,16 0,17 -18,54 Alkim Kağıt 15,63 -0,38 20,75 Alkim Kimya 15,43 0,06 9,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,65 0,00 -24,66 Altınyunus Çeşme 64,00 2,24 28,10 Anadolu Efes 22,30 0,27 4,39 Anadolu Grubu Holding 23,10 0,35 -11,58 Anadolu Hayat Emek. 9,02 -0,55 12,25 Anadolu Isuzu 16,10 -0,25 -10,56 Anadolu Sigorta 6,20 -0,16 -14,13 Anel Elektrik 2,95 1,72 -6,94 Arçelik 33,24 1,40 16,80 ARD Bilişim Teknolojileri 52,35 0,38 8,88 Arena Bilgisayar 12,49 2,63 14,56 Armada Bilgisayar 53,00 -4,76 7,99 Arsan Tekstil 4,47 2,76 10,77 Arzum Ev Aletleri 17,10 -0,70 -29,24 Aselsan 14,87 0,34 -18,52 Ata GMYO 3,56 0,28 -35,39 Atakule GMYO 2,29 9,57 -2,18 Atlantis Yatırım Holding 3,99 2,57 -28,24 Atlas Yat. Ort. 1,87 -1,06 6,86 ATP Ticari Bilgisayar 27,04 2,58 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,35 -1,87 4,35 Avrasya GMYO 2,74 1,48 4,61 Avrasya Petrol ve Tur. 3,34 2,14 4,37 Avrupa Yatırım Holding 5,92 0,51 -1,33 Aydem Enerji 6,45 -2,12 Ayen Enerji 4,60 0,44 -14,97 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,69 -0,06 56,83 Aygaz 14,30 1,06 0,80 Bagfaş 16,00 -2,38 -20,00 Bak Ambalaj 19,20 0,52 -2,91 Balatacılar Balatacılık 5,10 -0,97 -38,11 Bantaş Ambalaj 5,71 4,96 21,75 Banvit 55,20 -0,18 6,15 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 13,04 5,16 Baştaş Başkent Çimento 11,32 -0,53 -34,83 Batı Çimento 12,47 0,08 164,76 Batısöke Çimento 2,20 0,00 -9,84 Bayrak Taban Sanayi 9,91 2,16 -6,60 Bera Holding 12,37 -1,75 -39,00 Berkosan Yalıtım 9,58 0,95 7,40 Beşiktaş Futbol Yat. 6,10 1,84 50,99 Beyaz Filo 9,23 -0,32 -8,43 Bilici Yatırım 18,13 0,61 227,65 Bim Mağazalar 62,60 0,48 -12,20 Biotrend Çevre ve Enerji 26,68 5,29 Birko Mensucat 1,03 -1,90 -7,21 Birlik Mensucat 1,99 -1,97 -42,49 Bizim Mağazaları 11,92 -0,83 -22,40 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,72 -0,87 Boğaziçi Beton 5,56 -0,89 Borusan Mannesmann 23,96 -0,91 -13,81 Borusan Yat. Paz. 296,50 -0,50 -34,73 Bosch Fren Sistemleri 889,00 -0,70 -27,71 Bossa 28,00 -0,71 56,86 Brisa 21,92 0,83 13,20 Burçelik 19,60 -0,51 -6,76 Burçelik Vana 23,06 0,79 -53,56 Bursa Çimento 3,41 0,00 -31,49 Carrefoursa 40,30 0,85 -43,87 Casa Emtia Petrol 130,20 1,88 22,83 Ceo Event Medya 9,07 -2,79 41,06 Coca Cola İçecek 79,60 0,76 25,34 Cosmos Yat. Holding 9,22 -1,07 14,39 Credıtwest Faktorıng 4,21 -2,32 -28,28 Çan2 Termik 10,13 4,43 Çelebi 198,00 -0,50 8,48 Çelik Halat 6,28 1,45 -30,97 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 13,38 1,52 -14,84 Çimbeton 218,30 0,18 -26,37 Çimentaş 28,88 -0,62 -20,13 Çimsa 22,52 0,99 26,52 Çuhadaroğlu Metal 7,13 1,13 -6,27 Dagi Giyim 2,22 -0,45 -34,83 Dagi Yatırım Holding 16,10 1,51 24,81 Dardanel 14,90 -4,67 -55,52 Datagate Bilgisayar 12,42 0,32 -22,91 Demısaş Döküm 7,18 -3,23 10,88 Denge Holding 2,15 -9,66 -60,77 Deniz GMYO 1,94 2,11 5,32 Derimod 11,56 -0,86 18,69 Derlüks Yatırım Holding 4,13 -3,95 -53,17 Desa Deri 11,56 -1,62 18,69 Despec Bilgisayar 9,71 0,52 -25,65 Deva Holding 24,58 -0,73 2,17 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,04 0,55 2,46 Diriteks Diriliş Tekstil 3,19 -9,38 -14,48 Ditaş Doğan 14,81 0,00 13,87 DO-CO 781,00 -2,06 23,97 Doğan Burda 14,77 -1,86 -34,18 Doğan Holding 2,84 0,35 -5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 1,46 -10,69 Doğusan 6,17 1,15 40,87 Doğuş GMYO 7,75 -0,39 -5,14 Doğuş Otomotiv 25,96 -1,44 -4,98 Döktaş Dökümcülük 29,24 1,18 -4,51 Duran Doğan Basım 10,42 1,17 -0,67 Dyo Boya 11,85 1,37 5,36 Eczacıbaşı İlaç 5,95 1,02 -17,38 Eczacıbaşı Yatırım 39,22 -1,90 45,70 E-Data Teknoloji Pazarlama 7,11 -2,07 Edip Gayrimenkul 2,84 -1,73 -14,46 Ege Endüstri 1.300,00 1,56 -21,92 Ege Gübre 178,50 0,28 24,43 Ege Profil 27,44 1,25 -28,24 Ege Seramik 12,30 0,08 27,30 Egeplast 24,50 1,66 -26,43 Ekiz Kimya 6,73 -2,32 -5,61 Emek Elektrik 2,37 -2,47 -17,00 Eminiş Ambalaj 21,50 -0,46 -41,64 Emlak Konut GMYO 1,90 1,06 -10,15 Enerjisa Enerji 10,55 -0,09 -8,50 Enka İnşaat 9,05 -0,33 28,52 Erbosan 135,20 -4,59 233,38 Ereğli Demir Çelik 18,03 0,06 37,25 Ersu Gıda 3,64 0,00 -26,32 Escort Teknoloji 5,44 0,37 -17,20 Esenboğa Elektrik 30,16 -0,13 58,52 Etiler Gıda 5,79 -0,69 45,48 Euro Kapital Yat. Ort. 8,25 4,17 116,00 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 -0,84 0,33 Euro Yat. Ort. 4,05 -0,98 -8,81 Euro Yatırım Holding 3,13 -0,63 10,21 Fade Gıda 21,56 -1,46 248,30 Fenerbahçe Futbol 38,80 6,13 31,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,44 -1,21 -17,23 F-M İzmit Piston 104,60 -0,38 -14,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,19 -0,98 1,23 Ford Otosan 173,60 2,06 42,13 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 -1,63 -50,68 Frigo Pak Gıda 17,82 0,39 -15,06 Galata Wind Enerji 3,73 -0,27 Galatasaray Sportif 3,82 1,33 -5,68 Garanti Bankası 8,73 1,39 -14,00 Garanti Faktoring 9,69 -0,82 -12,94 Garanti Yat. Ort. 2,24 -1,32 -30,65 Gedik Y. Men. Değ. 8,15 -0,85 37,53 Gediz Ambalaj 41,66 -3,16 55,45 Gentaş 4,18 3,72 -28,69 Gersan Elektrik 6,17 1,65 0,49 Global Men. Değ. 6,44 -0,77 7,15 Global Yat. Holding 3,18 -3,64 -32,05 Good-Year 7,05 0,00 -11,52 Göltaş Çimento 41,24 4,19 -0,05 Gözde Girişim 5,55 -0,36 -30,45 GSD Denizcilik 6,08 -0,65 20,63 GSD Holding 1,85 0,54 -26,29 Gübre Fabrik. 51,90 0,78 -39,69 Güler Yat. Holding 2,29 -0,43 -33,87 Halk GMYO 2,43 0,41 -20,27 Hatay Tekstil 17,67 0,57 29,59 Hedef Girişim 2,93 -1,01 16,05 Hektaş 7,76 0,13 45,26 HUB Girişim 11,64 -0,85 -36,04 Hürriyet Gzt. 1,35 -0,74 -35,71 ICBC Turkey Bank 5,28 0,00 -18,77 İdealist Danışmanlık 62,85 -0,24 366,94 İdealist GMYO 1,92 9,71 -19,09 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,00 -44,71 İhlas Gayrimenkul 1,03 -0,96 -17,60 İhlas Gazetecilik 1,11 0,00 -54,94 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,72 -1,37 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,19 0,65 33,23 Info Yatırım 4,20 -1,64 -10,07 İntema 39,36 -0,56 -1,35 Inveo Yatırım Holding 121,50 -1,14 174,76 İpek Doğal Enerji 11,53 0,17 -11,85 İskenderun Demir Çelik 11,17 -0,18 23,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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