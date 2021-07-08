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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.07.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,73-0,84-38,89
Acıpayam Selüloz16,31-2,39-4,73
Adel Kalemcilik25,04-4,35-26,86
Adese Gayrimenkul1,17-1,68-58,21
Afyon Çimento3,851,05-24,66
Ak Enerji1,32-1,49-40,27
Akbank5,32-1,12-21,28
Akçansa14,96-1,25-7,09
Akdeniz Yatırım Hold.1,81-4,74-24,68
Akfen GMYO3,84-2,04-20,99
Akın Tekstil35,26-3,4511,02
Akiş GMYO1,82-1,62-34,82
Akmerkez GMYO41,04-1,87-34,29
Aksa16,443,7219,00
Aksa Enerji11,910,0060,08
Aksigorta7,76-1,65-10,79
Aksu Enerji7,952,985,34
Alarko Carrıer259,90-3,38-28,50
Alarko GMYO20,26-1,84-20,02
Alarko Holding9,26-2,118,67
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,52-2,65-20,70
Alkim Kağıt15,46-1,0919,44
Alkim Kimya15,18-1,627,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,62-1,82-26,03
Altınyunus Çeşme62,90-1,7225,90
Anadolu Efes22,12-0,813,55
Anadolu Grubu Holding23,04-0,26-11,81
Anadolu Hayat Emek.8,99-0,3311,88
Anadolu Isuzu15,94-0,99-11,44
Anadolu Sigorta6,200,00-14,13
Anel Elektrik2,84-3,73-10,41
Arçelik32,98-0,7815,89
ARD Bilişim Teknolojileri51,35-1,916,80
Arena Bilgisayar11,87-4,968,88
Armada Bilgisayar54,753,3011,55
Arsan Tekstil4,39-1,798,79
Arzum Ev Aletleri16,90-1,17-30,06
Aselsan14,75-0,81-19,18
Ata GMYO3,580,56-35,03
Atakule GMYO2,23-2,62-4,75
Atlantis Yatırım Holding3,96-0,75-28,78
Atlas Yat. Ort.1,84-1,605,14
ATP Ticari Bilgisayar27,802,81

AvivaSA Emeklilik Hayat18,350,004,35
Avrasya GMYO3,019,8514,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,381,205,62
Avrupa Yatırım Holding5,920,00-1,33
Aydem Enerji6,32-2,02

Ayen Enerji4,46-3,04-17,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,001,7559,58
Aygaz14,28-0,140,66
Bagfaş15,80-1,25-21,00
Bak Ambalaj19,541,77-1,20
Balatacılar Balatacılık4,95-2,94-39,93
Bantaş Ambalaj5,55-2,8018,34
Banvit54,95-0,455,67
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO13,110,54

Baştaş Başkent Çimento12,359,10-28,90
Batı Çimento12,530,48166,03
Batısöke Çimento2,17-1,36-11,07
Bayrak Taban Sanayi9,68-2,32-8,77
Bera Holding11,78-4,77-41,91
Berkosan Yalıtım9,27-3,243,92
Beşiktaş Futbol Yat.6,333,7756,68
Beyaz Filo9,08-1,63-9,91
Bilici Yatırım18,662,92237,23
Bim Mağazalar62,35-0,40-12,55
Biotrend Çevre ve Enerji28,085,25

Birko Mensucat1,02-0,97-8,11
Birlik Mensucat1,96-1,51-43,35
Bizim Mağazaları11,73-1,59-23,63
BMS Çelik Hasır Sanayi5,720,00

Boğaziçi Beton5,43-2,34

Borusan Mannesmann23,30-2,75-16,19
Borusan Yat. Paz.285,10-3,84-37,24
Bosch Fren Sistemleri860,90-3,16-29,99
Bossa27,98-0,0756,75
Brisa21,50-1,9211,04
Burçelik19,04-2,86-9,42
Burçelik Vana22,80-1,13-54,09
Bursa Çimento3,39-0,59-31,89
Carrefoursa39,32-2,43-45,24
Casa Emtia Petrol139,006,7631,13
Ceo Event Medya8,68-4,3034,99
Coca Cola İçecek79,600,0025,34
Cosmos Yat. Holding9,17-0,5413,77
Credıtwest Faktorıng4,14-1,66-29,47
Çan2 Termik10,200,69

Çelebi192,50-2,785,47
Çelik Halat6,13-2,39-32,62
Çemaş Döküm1,17-2,50-31,28
Çemtaş13,10-2,09-16,62
Çimbeton214,50-1,74-27,66
Çimentaş27,70-4,09-23,40
Çimsa21,94-2,5823,26
Çuhadaroğlu Metal7,05-1,12-7,33
Dagi Giyim2,15-3,15-36,88
Dagi Yatırım Holding15,55-3,4220,54
Dardanel14,990,60-55,25
Datagate Bilgisayar12,14-2,25-24,64
Demısaş Döküm7,17-0,1410,73
Denge Holding1,309,09-57,20
Deniz GMYO1,88-3,092,06
Derimod11,30-2,2516,02
Derlüks Yatırım Holding4,406,54-50,11
Desa Deri11,681,0419,92
Despec Bilgisayar9,59-1,24-26,57
Deva Holding24,620,162,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,92-1,091,35
Diriteks Diriliş Tekstil3,509,72-6,17
Ditaş Doğan14,36-3,0410,41
DO-CO753,80-3,4819,65
Doğan Burda14,43-2,30-35,70
Doğan Holding2,80-1,41-6,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,06-0,96-11,55
Doğusan6,302,1143,84
Doğuş GMYO7,65-1,29-6,36
Doğuş Otomotiv26,361,54-3,52
Döktaş Dökümcülük29,20-0,14-4,64
Duran Doğan Basım10,30-1,15-1,81
Dyo Boya11,47-3,211,98
Eczacıbaşı İlaç6,041,51-16,13
Eczacıbaşı Yatırım38,40-2,0942,65
E-Data Teknoloji Pazarlama6,84-3,80

Edip Gayrimenkul2,67-5,99-19,58
Ege Endüstri1.265,10-2,68-24,01
Ege Gübre172,80-3,1920,45
Ege Profil27,14-1,09-29,03
Ege Seramik12,01-2,3624,29
Egeplast23,80-2,86-28,53
Ekiz Kimya6,801,04-4,63
Emek Elektrik2,18-8,02-23,65
Eminiş Ambalaj21,520,09-41,59
Emlak Konut GMYO1,86-2,11-12,04
Enerjisa Enerji10,36-1,80-10,15
Enka İnşaat9,161,2230,08
Erbosan121,70-9,99200,09
Ereğli Demir Çelik17,56-2,6133,67
Ersu Gıda3,681,10-25,51
Escort Teknoloji5,30-2,57-19,33
Esenboğa Elektrik29,92-0,8057,26
Etiler Gıda5,790,0045,48
Euro Kapital Yat. Ort.8,07-2,18111,28
Euro Trend Yat. Ort.3,54-0,280,05
Euro Yat. Ort.4,04-0,25-9,04
Euro Yatırım Holding3,130,0010,21
Fade Gıda19,41-9,97213,57
Fenerbahçe Futbol37,94-2,2228,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,43-0,41-17,57
F-M İzmit Piston101,70-2,77-17,05
Fonet Bilgi Teknolojileri12,84-2,65-1,46
Ford Otosan172,90-0,4041,56
Formet Celik Kapi Sanayi1,18-2,48-51,90
Frigo Pak Gıda17,80-0,11-15,16
Galata Wind Enerji3,71-0,54

Galatasaray Sportif3,79-0,79-6,42
Garanti Bankası8,56-1,95-15,67
Garanti Faktoring9,57-1,24-14,02
Garanti Yat. Ort.2,250,45-30,34
Gedik Y. Men. Değ.8,04-1,3535,67
Gediz Ambalaj40,14-3,6549,78
Gentaş4,01-4,07-31,59
Gersan Elektrik6,363,083,58
Global Men. Değ.6,521,248,49
Global Yat. Holding3,11-2,20-33,55
Good-Year7,171,70-10,02
Göltaş Çimento40,14-2,67-2,71
Gözde Girişim5,43-2,16-31,95
GSD Denizcilik6,00-1,3219,05
GSD Holding1,850,00-26,29
Gübre Fabrik.50,90-1,93-40,85
Güler Yat. Holding2,290,00-33,87
Halk GMYO2,492,47-18,31
Hatay Tekstil17,35-1,8127,24
Hedef Girişim2,86-2,3913,28
Hektaş7,60-2,0642,26
HUB Girişim11,34-2,58-37,69
Hürriyet Gzt.1,33-1,48-36,67
ICBC Turkey Bank5,20-1,52-20,00
İdealist Danışmanlık60,20-4,22347,25
İdealist GMYO1,90-1,04-19,93
İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25
İhlas Gayrimenkul1,01-1,94-19,20
İhlas Gazetecilik1,09-1,80-55,75
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,71-1,39-37,72
İndeks Bilgisayar6,08-1,7830,86
Info Yatırım4,11-2,14-12,00
İntema38,42-2,39-3,71
Inveo Yatırım Holding118,50-2,47167,98
İpek Doğal Enerji11,43-0,87-12,61
İskenderun Demir Çelik10,87-2,6920,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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