Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,73
|-0,84
|-38,89
|Acıpayam Selüloz
|16,31
|-2,39
|-4,73
|Adel Kalemcilik
|25,04
|-4,35
|-26,86
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|-1,68
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,85
|1,05
|-24,66
|Ak Enerji
|1,32
|-1,49
|-40,27
|Akbank
|5,32
|-1,12
|-21,28
|Akçansa
|14,96
|-1,25
|-7,09
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,81
|-4,74
|-24,68
|Akfen GMYO
|3,84
|-2,04
|-20,99
|Akın Tekstil
|35,26
|-3,45
|11,02
|Akiş GMYO
|1,82
|-1,62
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|41,04
|-1,87
|-34,29
|Aksa
|16,44
|3,72
|19,00
|Aksa Enerji
|11,91
|0,00
|60,08
|Aksigorta
|7,76
|-1,65
|-10,79
|Aksu Enerji
|7,95
|2,98
|5,34
|Alarko Carrıer
|259,90
|-3,38
|-28,50
|Alarko GMYO
|20,26
|-1,84
|-20,02
|Alarko Holding
|9,26
|-2,11
|8,67
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,52
|-2,65
|-20,70
|Alkim Kağıt
|15,46
|-1,09
|19,44
|Alkim Kimya
|15,18
|-1,62
|7,76
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,62
|-1,82
|-26,03
|Altınyunus Çeşme
|62,90
|-1,72
|25,90
|Anadolu Efes
|22,12
|-0,81
|3,55
|Anadolu Grubu Holding
|23,04
|-0,26
|-11,81
|Anadolu Hayat Emek.
|8,99
|-0,33
|11,88
|Anadolu Isuzu
|15,94
|-0,99
|-11,44
|Anadolu Sigorta
|6,20
|0,00
|-14,13
|Anel Elektrik
|2,84
|-3,73
|-10,41
|Arçelik
|32,98
|-0,78
|15,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,35
|-1,91
|6,80
|Arena Bilgisayar
|11,87
|-4,96
|8,88
|Armada Bilgisayar
|54,75
|3,30
|11,55
|Arsan Tekstil
|4,39
|-1,79
|8,79
|Arzum Ev Aletleri
|16,90
|-1,17
|-30,06
|Aselsan
|14,75
|-0,81
|-19,18
|Ata GMYO
|3,58
|0,56
|-35,03
|Atakule GMYO
|2,23
|-2,62
|-4,75
|Atlantis Yatırım Holding
|3,96
|-0,75
|-28,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|-1,60
|5,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|27,80
|2,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,35
|0,00
|4,35
|Avrasya GMYO
|3,01
|9,85
|14,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,38
|1,20
|5,62
|Avrupa Yatırım Holding
|5,92
|0,00
|-1,33
|Aydem Enerji
|6,32
|-2,02
|Ayen Enerji
|4,46
|-3,04
|-17,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|1,75
|59,58
|Aygaz
|14,28
|-0,14
|0,66
|Bagfaş
|15,80
|-1,25
|-21,00
|Bak Ambalaj
|19,54
|1,77
|-1,20
|Balatacılar Balatacılık
|4,95
|-2,94
|-39,93
|Bantaş Ambalaj
|5,55
|-2,80
|18,34
|Banvit
|54,95
|-0,45
|5,67
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|13,11
|0,54
|Baştaş Başkent Çimento
|12,35
|9,10
|-28,90
|Batı Çimento
|12,53
|0,48
|166,03
|Batısöke Çimento
|2,17
|-1,36
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|9,68
|-2,32
|-8,77
|Bera Holding
|11,78
|-4,77
|-41,91
|Berkosan Yalıtım
|9,27
|-3,24
|3,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,33
|3,77
|56,68
|Beyaz Filo
|9,08
|-1,63
|-9,91
|Bilici Yatırım
|18,66
|2,92
|237,23
|Bim Mağazalar
|62,35
|-0,40
|-12,55
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,08
|5,25
|Birko Mensucat
|1,02
|-0,97
|-8,11
|Birlik Mensucat
|1,96
|-1,51
|-43,35
|Bizim Mağazaları
|11,73
|-1,59
|-23,63
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,72
|0,00
|Boğaziçi Beton
|5,43
|-2,34
|Borusan Mannesmann
|23,30
|-2,75
|-16,19
|Borusan Yat. Paz.
|285,10
|-3,84
|-37,24
|Bosch Fren Sistemleri
|860,90
|-3,16
|-29,99
|Bossa
|27,98
|-0,07
|56,75
|Brisa
|21,50
|-1,92
|11,04
|Burçelik
|19,04
|-2,86
|-9,42
|Burçelik Vana
|22,80
|-1,13
|-54,09
|Bursa Çimento
|3,39
|-0,59
|-31,89
|Carrefoursa
|39,32
|-2,43
|-45,24
|Casa Emtia Petrol
|139,00
|6,76
|31,13
|Ceo Event Medya
|8,68
|-4,30
|34,99
|Coca Cola İçecek
|79,60
|0,00
|25,34
|Cosmos Yat. Holding
|9,17
|-0,54
|13,77
|Credıtwest Faktorıng
|4,14
|-1,66
|-29,47
|Çan2 Termik
|10,20
|0,69
|Çelebi
|192,50
|-2,78
|5,47
|Çelik Halat
|6,13
|-2,39
|-32,62
|Çemaş Döküm
|1,17
|-2,50
|-31,28
|Çemtaş
|13,10
|-2,09
|-16,62
|Çimbeton
|214,50
|-1,74
|-27,66
|Çimentaş
|27,70
|-4,09
|-23,40
|Çimsa
|21,94
|-2,58
|23,26
|Çuhadaroğlu Metal
|7,05
|-1,12
|-7,33
|Dagi Giyim
|2,15
|-3,15
|-36,88
|Dagi Yatırım Holding
|15,55
|-3,42
|20,54
|Dardanel
|14,99
|0,60
|-55,25
|Datagate Bilgisayar
|12,14
|-2,25
|-24,64
|Demısaş Döküm
|7,17
|-0,14
|10,73
|Denge Holding
|1,30
|9,09
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,88
|-3,09
|2,06
|Derimod
|11,30
|-2,25
|16,02
|Derlüks Yatırım Holding
|4,40
|6,54
|-50,11
|Desa Deri
|11,68
|1,04
|19,92
|Despec Bilgisayar
|9,59
|-1,24
|-26,57
|Deva Holding
|24,62
|0,16
|2,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,92
|-1,09
|1,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,50
|9,72
|-6,17
|Ditaş Doğan
|14,36
|-3,04
|10,41
|DO-CO
|753,80
|-3,48
|19,65
|Doğan Burda
|14,43
|-2,30
|-35,70
|Doğan Holding
|2,80
|-1,41
|-6,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|-0,96
|-11,55
|Doğusan
|6,30
|2,11
|43,84
|Doğuş GMYO
|7,65
|-1,29
|-6,36
|Doğuş Otomotiv
|26,36
|1,54
|-3,52
|Döktaş Dökümcülük
|29,20
|-0,14
|-4,64
|Duran Doğan Basım
|10,30
|-1,15
|-1,81
|Dyo Boya
|11,47
|-3,21
|1,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|1,51
|-16,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,40
|-2,09
|42,65
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,84
|-3,80
|Edip Gayrimenkul
|2,67
|-5,99
|-19,58
|Ege Endüstri
|1.265,10
|-2,68
|-24,01
|Ege Gübre
|172,80
|-3,19
|20,45
|Ege Profil
|27,14
|-1,09
|-29,03
|Ege Seramik
|12,01
|-2,36
|24,29
|Egeplast
|23,80
|-2,86
|-28,53
|Ekiz Kimya
|6,80
|1,04
|-4,63
|Emek Elektrik
|2,18
|-8,02
|-23,65
|Eminiş Ambalaj
|21,52
|0,09
|-41,59
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|-2,11
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|10,36
|-1,80
|-10,15
|Enka İnşaat
|9,16
|1,22
|30,08
|Erbosan
|121,70
|-9,99
|200,09
|Ereğli Demir Çelik
|17,56
|-2,61
|33,67
|Ersu Gıda
|3,68
|1,10
|-25,51
|Escort Teknoloji
|5,30
|-2,57
|-19,33
|Esenboğa Elektrik
|29,92
|-0,80
|57,26
|Etiler Gıda
|5,79
|0,00
|45,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,07
|-2,18
|111,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,54
|-0,28
|0,05
|Euro Yat. Ort.
|4,04
|-0,25
|-9,04
|Euro Yatırım Holding
|3,13
|0,00
|10,21
|Fade Gıda
|19,41
|-9,97
|213,57
|Fenerbahçe Futbol
|37,94
|-2,22
|28,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|-0,41
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|101,70
|-2,77
|-17,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,84
|-2,65
|-1,46
|Ford Otosan
|172,90
|-0,40
|41,56
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,18
|-2,48
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|17,80
|-0,11
|-15,16
|Galata Wind Enerji
|3,71
|-0,54
|Galatasaray Sportif
|3,79
|-0,79
|-6,42
|Garanti Bankası
|8,56
|-1,95
|-15,67
|Garanti Faktoring
|9,57
|-1,24
|-14,02
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,45
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,04
|-1,35
|35,67
|Gediz Ambalaj
|40,14
|-3,65
|49,78
|Gentaş
|4,01
|-4,07
|-31,59
|Gersan Elektrik
|6,36
|3,08
|3,58
|Global Men. Değ.
|6,52
|1,24
|8,49
|Global Yat. Holding
|3,11
|-2,20
|-33,55
|Good-Year
|7,17
|1,70
|-10,02
|Göltaş Çimento
|40,14
|-2,67
|-2,71
|Gözde Girişim
|5,43
|-2,16
|-31,95
|GSD Denizcilik
|6,00
|-1,32
|19,05
|GSD Holding
|1,85
|0,00
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|50,90
|-1,93
|-40,85
|Güler Yat. Holding
|2,29
|0,00
|-33,87
|Halk GMYO
|2,49
|2,47
|-18,31
|Hatay Tekstil
|17,35
|-1,81
|27,24
|Hedef Girişim
|2,86
|-2,39
|13,28
|Hektaş
|7,60
|-2,06
|42,26
|HUB Girişim
|11,34
|-2,58
|-37,69
|Hürriyet Gzt.
|1,33
|-1,48
|-36,67
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|-1,52
|-20,00
|İdealist Danışmanlık
|60,20
|-4,22
|347,25
|İdealist GMYO
|1,90
|-1,04
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-0,97
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-1,94
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,09
|-1,80
|-55,75
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|-1,39
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|6,08
|-1,78
|30,86
|Info Yatırım
|4,11
|-2,14
|-12,00
|İntema
|38,42
|-2,39
|-3,71
|Inveo Yatırım Holding
|118,50
|-2,47
|167,98
|İpek Doğal Enerji
|11,43
|-0,87
|-12,61
|İskenderun Demir Çelik
|10,87
|-2,69
|20,30
(Sürecek)
Kaynak: AA
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