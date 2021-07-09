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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.07.2021 18:38
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,68-1,06-39,53
Acıpayam Selüloz16,310,00-4,73
Adel Kalemcilik25,240,80-26,27
Adese Gayrimenkul1,16-0,85-58,57
Afyon Çimento3,80-1,30-25,64
Ak Enerji1,30-1,52-41,18
Akbank5,320,00-21,28
Akçansa14,94-0,13-7,22
Akdeniz Yatırım Hold.1,862,76-22,60
Akfen GMYO3,67-4,43-24,49
Akın Tekstil34,98-0,7910,14
Akiş GMYO1,81-0,55-35,18
Akmerkez GMYO41,100,15-34,19
Aksa16,10-2,0716,54
Aksa Enerji11,80-0,9258,60
Aksigorta8,033,48-7,68
Aksu Enerji8,000,636,00
Alarko Carrıer261,500,62-28,06
Alarko GMYO20,16-0,49-20,41
Alarko Holding9,18-0,867,73
Albaraka Türk1,522,01-21,65
Alcatel Lucent Teletaş23,26-1,11-21,58
Alkim Kağıt15,22-1,5517,59
Alkim Kimya15,03-0,996,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,60-1,23-26,94
Altınyunus Çeşme62,40-0,7924,90
Anadolu Efes21,96-0,722,80
Anadolu Grubu Holding23,803,30-8,90
Anadolu Hayat Emek.8,79-2,229,39
Anadolu Isuzu15,66-1,76-13,00
Anadolu Sigorta6,200,00-14,13
Anel Elektrik2,902,11-8,52
Arçelik32,72-0,7914,97
ARD Bilişim Teknolojileri51,450,197,01
Arena Bilgisayar11,68-1,607,13
Armada Bilgisayar53,50-2,289,01
Arsan Tekstil4,38-0,238,54
Arzum Ev Aletleri16,50-2,37-31,72
Aselsan14,800,34-18,90
Ata GMYO3,693,07-33,03
Atakule GMYO2,16-3,14-7,74
Atlantis Yatırım Holding3,89-1,77-30,04
Atlas Yat. Ort.1,83-0,544,57
ATP Ticari Bilgisayar28,301,80

AvivaSA Emeklilik Hayat18,11-1,312,99
Avrasya GMYO3,154,6520,26
Avrasya Petrol ve Tur.3,25-3,851,56
Avrupa Yatırım Holding5,920,00-1,33
Aydem Enerji6,29-0,47

Ayen Enerji4,43-0,67-18,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,492,7263,92
Aygaz14,25-0,210,45
Bagfaş15,70-0,63-21,50
Bak Ambalaj19,49-0,26-1,45
Balatacılar Balatacılık4,94-0,20-40,05
Bantaş Ambalaj5,41-2,5215,35
Banvit56,052,007,79
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO13,744,81

Baştaş Başkent Çimento13,206,88-24,01
Batı Çimento13,306,15182,38
Batısöke Çimento2,14-1,38-12,30
Bayrak Taban Sanayi10,053,82-5,28
Bera Holding11,15-5,35-45,02
Berkosan Yalıtım9,401,405,38
Beşiktaş Futbol Yat.6,19-2,2153,22
Beyaz Filo9,03-0,55-10,41
Bilici Yatırım18,54-0,64235,06
Bim Mağazalar63,251,44-11,28
Biotrend Çevre ve Enerji28,00-0,28

Birko Mensucat1,041,96-6,31
Birlik Mensucat2,002,04-42,20
Bizim Mağazaları11,71-0,17-23,76
BMS Çelik Hasır Sanayi5,933,67

Boğaziçi Beton5,38-0,92

Borusan Mannesmann23,400,43-15,83
Borusan Yat. Paz.285,200,04-37,22
Bosch Fren Sistemleri870,001,06-29,25
Bossa27,28-2,5052,83
Brisa21,881,7713,00
Burçelik19,080,21-9,23
Burçelik Vana22,860,26-53,97
Bursa Çimento3,35-1,18-32,70
Carrefoursa39,02-0,76-45,65
Casa Emtia Petrol139,900,6531,98
Ceo Event Medya8,35-3,8029,86
Coca Cola İçecek79,950,4425,89
Cosmos Yat. Holding9,10-0,7612,90
Credıtwest Faktorıng4,13-0,24-29,64
Çan2 Termik10,563,53

Çelebi188,60-2,033,33
Çelik Halat5,92-3,43-34,93
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş13,04-0,46-17,00
Çimbeton213,50-0,47-27,99
Çimentaş27,700,00-23,40
Çimsa22,763,7427,87
Çuhadaroğlu Metal6,97-1,13-8,38
Dagi Giyim2,150,00-36,88
Dagi Yatırım Holding15,48-0,4520,00
Dardanel14,76-1,53-55,94
Datagate Bilgisayar12,08-0,49-25,02
Demısaş Döküm7,15-0,2810,42
Denge Holding1,18-9,23-61,15
Deniz GMYO1,880,002,06
Derimod11,683,3619,92
Derlüks Yatırım Holding4,20-4,55-52,38
Desa Deri11,952,3122,69
Despec Bilgisayar9,53-0,63-27,03
Deva Holding25,463,415,83
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,89-0,271,07
Diriteks Diriliş Tekstil3,592,57-3,75
Ditaş Doğan14,20-1,119,18
DO-CO757,000,4220,16
Doğan Burda13,96-3,26-37,79
Doğan Holding2,75-1,79-8,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,05-0,49-11,98
Doğusan6,300,0043,84
Doğuş GMYO7,650,00-6,36
Doğuş Otomotiv26,661,14-2,42
Döktaş Dökümcülük29,00-0,68-5,29
Duran Doğan Basım10,451,46-0,38
Dyo Boya11,550,702,69
Eczacıbaşı İlaç5,99-0,83-16,83
Eczacıbaşı Yatırım38,26-0,3642,13
E-Data Teknoloji Pazarlama6,921,17

Edip Gayrimenkul2,887,87-13,25
Ege Endüstri1.260,00-0,40-24,32
Ege Gübre173,000,1220,59
Ege Profil26,56-2,14-30,54
Ege Seramik12,100,7525,23
Egeplast23,800,00-28,53
Ekiz Kimya7,4810,004,91
Emek Elektrik2,14-1,83-25,05
Eminiş Ambalaj21,50-0,09-41,64
Emlak Konut GMYO1,85-0,54-12,51
Enerjisa Enerji10,34-0,19-10,32
Enka İnşaat9,05-1,2028,52
Erbosan133,809,94229,92
Ereğli Demir Çelik18,052,7937,40
Ersu Gıda3,66-0,54-25,91
Escort Teknoloji5,28-0,38-19,63
Esenboğa Elektrik30,040,4057,89
Etiler Gıda5,810,3545,98
Euro Kapital Yat. Ort.8,252,23116,00
Euro Trend Yat. Ort.3,47-1,98-1,93
Euro Yat. Ort.3,99-1,24-10,16
Euro Yatırım Holding3,08-1,608,45
Fade Gıda17,47-9,99182,23
Fenerbahçe Futbol37,60-0,9027,20
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,430,00-17,57
F-M İzmit Piston101,10-0,59-17,54
Fonet Bilgi Teknolojileri12,75-0,70-2,15
Ford Otosan174,400,8742,79
Formet Celik Kapi Sanayi1,180,00-51,90
Frigo Pak Gıda17,30-2,81-17,54
Galata Wind Enerji3,59-3,23

Galatasaray Sportif3,76-0,79-7,16
Garanti Bankası8,53-0,35-15,97
Garanti Faktoring9,640,73-13,39
Garanti Yat. Ort.2,24-0,44-30,65
Gedik Y. Men. Değ.7,93-1,3733,81
Gediz Ambalaj41,463,2954,70
Gentaş3,96-1,25-32,44
Gersan Elektrik6,30-0,942,61
Global Men. Değ.6,601,239,82
Global Yat. Holding3,151,29-32,69
Good-Year7,15-0,28-10,27
Göltaş Çimento39,46-1,69-4,36
Gözde Girişim5,440,18-31,83
GSD Denizcilik5,94-1,0017,86
GSD Holding1,83-1,08-27,09
Gübre Fabrik.50,900,00-40,85
Güler Yat. Holding2,300,44-33,58
Halk GMYO2,47-0,80-18,96
Hatay Tekstil16,99-2,0724,60
Hedef Girişim2,870,3513,67
Hektaş7,54-0,7941,14
HUB Girişim11,541,76-36,59
Hürriyet Gzt.1,31-1,50-37,62
ICBC Turkey Bank5,210,19-19,85
İdealist Danışmanlık54,95-8,72308,25
İdealist GMYO1,79-5,79-24,57
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul1,00-0,99-20,00
İhlas Gazetecilik1,133,67-54,13
İhlas Holding0,57-1,72-49,23
İhlas Yayın Holding0,70-1,41-38,60
İndeks Bilgisayar6,01-1,1529,36
Info Yatırım4,07-0,97-12,86
İntema36,76-4,32-7,87
Inveo Yatırım Holding117,00-1,27164,59
İpek Doğal Enerji11,490,52-12,16
İskenderun Demir Çelik11,344,3225,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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