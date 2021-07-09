Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,68
|-1,06
|-39,53
|Acıpayam Selüloz
|16,31
|0,00
|-4,73
|Adel Kalemcilik
|25,24
|0,80
|-26,27
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|-0,85
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,80
|-1,30
|-25,64
|Ak Enerji
|1,30
|-1,52
|-41,18
|Akbank
|5,32
|0,00
|-21,28
|Akçansa
|14,94
|-0,13
|-7,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|2,76
|-22,60
|Akfen GMYO
|3,67
|-4,43
|-24,49
|Akın Tekstil
|34,98
|-0,79
|10,14
|Akiş GMYO
|1,81
|-0,55
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|41,10
|0,15
|-34,19
|Aksa
|16,10
|-2,07
|16,54
|Aksa Enerji
|11,80
|-0,92
|58,60
|Aksigorta
|8,03
|3,48
|-7,68
|Aksu Enerji
|8,00
|0,63
|6,00
|Alarko Carrıer
|261,50
|0,62
|-28,06
|Alarko GMYO
|20,16
|-0,49
|-20,41
|Alarko Holding
|9,18
|-0,86
|7,73
|Albaraka Türk
|1,52
|2,01
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,26
|-1,11
|-21,58
|Alkim Kağıt
|15,22
|-1,55
|17,59
|Alkim Kimya
|15,03
|-0,99
|6,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,60
|-1,23
|-26,94
|Altınyunus Çeşme
|62,40
|-0,79
|24,90
|Anadolu Efes
|21,96
|-0,72
|2,80
|Anadolu Grubu Holding
|23,80
|3,30
|-8,90
|Anadolu Hayat Emek.
|8,79
|-2,22
|9,39
|Anadolu Isuzu
|15,66
|-1,76
|-13,00
|Anadolu Sigorta
|6,20
|0,00
|-14,13
|Anel Elektrik
|2,90
|2,11
|-8,52
|Arçelik
|32,72
|-0,79
|14,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,45
|0,19
|7,01
|Arena Bilgisayar
|11,68
|-1,60
|7,13
|Armada Bilgisayar
|53,50
|-2,28
|9,01
|Arsan Tekstil
|4,38
|-0,23
|8,54
|Arzum Ev Aletleri
|16,50
|-2,37
|-31,72
|Aselsan
|14,80
|0,34
|-18,90
|Ata GMYO
|3,69
|3,07
|-33,03
|Atakule GMYO
|2,16
|-3,14
|-7,74
|Atlantis Yatırım Holding
|3,89
|-1,77
|-30,04
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-0,54
|4,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|28,30
|1,80
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,11
|-1,31
|2,99
|Avrasya GMYO
|3,15
|4,65
|20,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|-3,85
|1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,92
|0,00
|-1,33
|Aydem Enerji
|6,29
|-0,47
|Ayen Enerji
|4,43
|-0,67
|-18,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,49
|2,72
|63,92
|Aygaz
|14,25
|-0,21
|0,45
|Bagfaş
|15,70
|-0,63
|-21,50
|Bak Ambalaj
|19,49
|-0,26
|-1,45
|Balatacılar Balatacılık
|4,94
|-0,20
|-40,05
|Bantaş Ambalaj
|5,41
|-2,52
|15,35
|Banvit
|56,05
|2,00
|7,79
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|13,74
|4,81
|Baştaş Başkent Çimento
|13,20
|6,88
|-24,01
|Batı Çimento
|13,30
|6,15
|182,38
|Batısöke Çimento
|2,14
|-1,38
|-12,30
|Bayrak Taban Sanayi
|10,05
|3,82
|-5,28
|Bera Holding
|11,15
|-5,35
|-45,02
|Berkosan Yalıtım
|9,40
|1,40
|5,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,19
|-2,21
|53,22
|Beyaz Filo
|9,03
|-0,55
|-10,41
|Bilici Yatırım
|18,54
|-0,64
|235,06
|Bim Mağazalar
|63,25
|1,44
|-11,28
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,00
|-0,28
|Birko Mensucat
|1,04
|1,96
|-6,31
|Birlik Mensucat
|2,00
|2,04
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,71
|-0,17
|-23,76
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,93
|3,67
|Boğaziçi Beton
|5,38
|-0,92
|Borusan Mannesmann
|23,40
|0,43
|-15,83
|Borusan Yat. Paz.
|285,20
|0,04
|-37,22
|Bosch Fren Sistemleri
|870,00
|1,06
|-29,25
|Bossa
|27,28
|-2,50
|52,83
|Brisa
|21,88
|1,77
|13,00
|Burçelik
|19,08
|0,21
|-9,23
|Burçelik Vana
|22,86
|0,26
|-53,97
|Bursa Çimento
|3,35
|-1,18
|-32,70
|Carrefoursa
|39,02
|-0,76
|-45,65
|Casa Emtia Petrol
|139,90
|0,65
|31,98
|Ceo Event Medya
|8,35
|-3,80
|29,86
|Coca Cola İçecek
|79,95
|0,44
|25,89
|Cosmos Yat. Holding
|9,10
|-0,76
|12,90
|Credıtwest Faktorıng
|4,13
|-0,24
|-29,64
|Çan2 Termik
|10,56
|3,53
|Çelebi
|188,60
|-2,03
|3,33
|Çelik Halat
|5,92
|-3,43
|-34,93
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|-31,28
|Çemtaş
|13,04
|-0,46
|-17,00
|Çimbeton
|213,50
|-0,47
|-27,99
|Çimentaş
|27,70
|0,00
|-23,40
|Çimsa
|22,76
|3,74
|27,87
|Çuhadaroğlu Metal
|6,97
|-1,13
|-8,38
|Dagi Giyim
|2,15
|0,00
|-36,88
|Dagi Yatırım Holding
|15,48
|-0,45
|20,00
|Dardanel
|14,76
|-1,53
|-55,94
|Datagate Bilgisayar
|12,08
|-0,49
|-25,02
|Demısaş Döküm
|7,15
|-0,28
|10,42
|Denge Holding
|1,18
|-9,23
|-61,15
|Deniz GMYO
|1,88
|0,00
|2,06
|Derimod
|11,68
|3,36
|19,92
|Derlüks Yatırım Holding
|4,20
|-4,55
|-52,38
|Desa Deri
|11,95
|2,31
|22,69
|Despec Bilgisayar
|9,53
|-0,63
|-27,03
|Deva Holding
|25,46
|3,41
|5,83
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,89
|-0,27
|1,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,59
|2,57
|-3,75
|Ditaş Doğan
|14,20
|-1,11
|9,18
|DO-CO
|757,00
|0,42
|20,16
|Doğan Burda
|13,96
|-3,26
|-37,79
|Doğan Holding
|2,75
|-1,79
|-8,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|-0,49
|-11,98
|Doğusan
|6,30
|0,00
|43,84
|Doğuş GMYO
|7,65
|0,00
|-6,36
|Doğuş Otomotiv
|26,66
|1,14
|-2,42
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|-0,68
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|10,45
|1,46
|-0,38
|Dyo Boya
|11,55
|0,70
|2,69
|Eczacıbaşı İlaç
|5,99
|-0,83
|-16,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,26
|-0,36
|42,13
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,92
|1,17
|Edip Gayrimenkul
|2,88
|7,87
|-13,25
|Ege Endüstri
|1.260,00
|-0,40
|-24,32
|Ege Gübre
|173,00
|0,12
|20,59
|Ege Profil
|26,56
|-2,14
|-30,54
|Ege Seramik
|12,10
|0,75
|25,23
|Egeplast
|23,80
|0,00
|-28,53
|Ekiz Kimya
|7,48
|10,00
|4,91
|Emek Elektrik
|2,14
|-1,83
|-25,05
|Eminiş Ambalaj
|21,50
|-0,09
|-41,64
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,34
|-0,19
|-10,32
|Enka İnşaat
|9,05
|-1,20
|28,52
|Erbosan
|133,80
|9,94
|229,92
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|2,79
|37,40
|Ersu Gıda
|3,66
|-0,54
|-25,91
|Escort Teknoloji
|5,28
|-0,38
|-19,63
|Esenboğa Elektrik
|30,04
|0,40
|57,89
|Etiler Gıda
|5,81
|0,35
|45,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|8,25
|2,23
|116,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|-1,98
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,99
|-1,24
|-10,16
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|-1,60
|8,45
|Fade Gıda
|17,47
|-9,99
|182,23
|Fenerbahçe Futbol
|37,60
|-0,90
|27,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|0,00
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|101,10
|-0,59
|-17,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,75
|-0,70
|-2,15
|Ford Otosan
|174,40
|0,87
|42,79
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,18
|0,00
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|17,30
|-2,81
|-17,54
|Galata Wind Enerji
|3,59
|-3,23
|Galatasaray Sportif
|3,76
|-0,79
|-7,16
|Garanti Bankası
|8,53
|-0,35
|-15,97
|Garanti Faktoring
|9,64
|0,73
|-13,39
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-0,44
|-30,65
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,93
|-1,37
|33,81
|Gediz Ambalaj
|41,46
|3,29
|54,70
|Gentaş
|3,96
|-1,25
|-32,44
|Gersan Elektrik
|6,30
|-0,94
|2,61
|Global Men. Değ.
|6,60
|1,23
|9,82
|Global Yat. Holding
|3,15
|1,29
|-32,69
|Good-Year
|7,15
|-0,28
|-10,27
|Göltaş Çimento
|39,46
|-1,69
|-4,36
|Gözde Girişim
|5,44
|0,18
|-31,83
|GSD Denizcilik
|5,94
|-1,00
|17,86
|GSD Holding
|1,83
|-1,08
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|50,90
|0,00
|-40,85
|Güler Yat. Holding
|2,30
|0,44
|-33,58
|Halk GMYO
|2,47
|-0,80
|-18,96
|Hatay Tekstil
|16,99
|-2,07
|24,60
|Hedef Girişim
|2,87
|0,35
|13,67
|Hektaş
|7,54
|-0,79
|41,14
|HUB Girişim
|11,54
|1,76
|-36,59
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|-1,50
|-37,62
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|0,19
|-19,85
|İdealist Danışmanlık
|54,95
|-8,72
|308,25
|İdealist GMYO
|1,79
|-5,79
|-24,57
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-0,99
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|3,67
|-54,13
|İhlas Holding
|0,57
|-1,72
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|-1,41
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|6,01
|-1,15
|29,36
|Info Yatırım
|4,07
|-0,97
|-12,86
|İntema
|36,76
|-4,32
|-7,87
|Inveo Yatırım Holding
|117,00
|-1,27
|164,59
|İpek Doğal Enerji
|11,49
|0,52
|-12,16
|İskenderun Demir Çelik
|11,34
|4,32
|25,50
(Sürecek)
Kaynak: AA
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