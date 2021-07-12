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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

12.07.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,52-3,42-41,60
Acıpayam Selüloz16,12-1,16-5,84
Adel Kalemcilik24,14-4,36-29,49
Adese Gayrimenkul1,14-1,72-59,29
Afyon Çimento3,72-2,11-27,20
AGESA Hayat Emeklilik17,87-1,331,62
Ak Enerji1,27-2,31-42,53
Akbank5,29-0,56-21,72
Akçansa14,35-3,95-10,88
Akdeniz Yatırım Hold.1,77-4,84-26,35
Akfen GMYO3,63-1,09-25,31
Akın Tekstil33,18-5,154,47
Akiş GMYO1,77-2,21-36,61
Akmerkez GMYO39,80-3,16-36,27
Aksa15,79-1,9314,30
Aksa Enerji11,41-3,3153,36
Aksigorta7,82-2,62-10,10
Aksu Enerji8,060,756,79
Alarko Carrıer250,40-4,24-31,12
Alarko GMYO19,70-2,28-22,23
Alarko Holding9,230,548,31
Albaraka Türk1,520,00-21,65
Alcatel Lucent Teletaş22,54-3,10-24,01
Alkim Kağıt14,85-2,4314,73
Alkim Kimya14,63-2,663,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,51-5,63-31,05
Altınyunus Çeşme65,004,1730,10
Anadolu Efes21,80-0,732,05
Anadolu Grubu Holding23,32-2,02-10,74
Anadolu Hayat Emek.8,71-0,918,39
Anadolu Isuzu15,31-2,23-14,94
Anadolu Sigorta6,16-0,65-14,69
Anel Elektrik2,77-4,48-12,62
Arçelik32,32-1,2213,57
ARD Bilişim Teknolojileri51,25-0,396,59
Arena Bilgisayar10,63-8,99-2,50
Armada Bilgisayar54,000,9310,02
Arsan Tekstil4,19-4,343,84
Arzum Ev Aletleri16,21-1,76-32,92
Aselsan14,42-2,57-20,99
Ata GMYO3,56-3,52-35,39
Atakule GMYO2,15-0,46-8,16
Atlantis Yatırım Holding3,75-3,60-32,55
Atlas Yat. Ort.1,78-2,731,71
ATP Ticari Bilgisayar27,58-2,54

Avrasya GMYO3,13-0,6319,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-0,620,94
Avrupa Yatırım Holding5,33-9,97-11,17
Aydem Enerji6,08-3,34

Ayen Enerji4,30-2,93-20,52
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,20-1,5761,35
Aygaz14,20-0,350,10
Bagfaş16,001,91-20,00
Bak Ambalaj18,80-3,54-4,94
Balatacılar Balatacılık4,65-5,87-43,57
Bantaş Ambalaj5,21-3,7011,09
Banvit58,955,1713,37
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO12,62-8,15

Baştaş Başkent Çimento12,51-5,23-27,98
Batı Çimento12,67-4,74169,00
Batısöke Çimento2,03-5,14-16,80
Bayrak Taban Sanayi10,231,79-3,58
Bera Holding11,14-0,09-45,07
Berkosan Yalıtım9,10-3,192,02
Beşiktaş Futbol Yat.6,06-2,1050,00
Beyaz Filo8,80-2,55-12,69
Bilici Yatırım17,24-7,01211,57
Bim Mağazalar61,30-3,08-14,02
Biotrend Çevre ve Enerji27,78-0,79

Birko Mensucat1,00-3,85-9,91
Birlik Mensucat2,000,00-42,20
Bizim Mağazaları11,25-3,93-26,76
BMS Çelik Hasır Sanayi5,58-5,90

Boğaziçi Beton5,20-3,35

Borusan Mannesmann22,80-2,56-17,99
Borusan Yat. Paz.275,50-3,40-39,35
Bosch Fren Sistemleri850,00-2,30-30,88
Bossa26,50-2,8648,46
Brisa21,30-2,6510,00
Burçelik18,57-2,67-11,66
Burçelik Vana22,42-1,92-54,85
Bursa Çimento3,23-3,58-35,11
Carrefoursa37,98-2,67-47,10
Casa Emtia Petrol128,20-8,3620,94
Ceo Event Medya7,97-4,5523,95
Coca Cola İçecek79,00-1,1924,39
Cosmos Yat. Holding8,83-2,979,55
Credıtwest Faktorıng4,06-1,69-30,83
Çan2 Termik10,782,08

Çelebi178,30-5,46-2,31
Çelik Halat5,90-0,34-35,15
Çemaş Döküm1,15-1,71-32,46
Çemtaş12,79-1,92-18,59
Çimbeton207,50-2,81-30,02
Çimentaş27,700,00-23,40
Çimsa23,222,0230,45
Çuhadaroğlu Metal7,071,43-7,06
Dagi Giyim2,09-2,79-38,64
Dagi Yatırım Holding14,77-4,5914,50
Dardanel14,10-4,47-57,91
Datagate Bilgisayar11,42-5,46-29,11
Demısaş Döküm7,210,8411,34
Denge Holding1,11-5,93-63,46
Deniz GMYO1,83-2,66-0,65
Derimod11,44-2,0517,45
Derlüks Yatırım Holding4,03-4,05-54,31
Desa Deri11,61-2,8519,20
Despec Bilgisayar9,15-3,99-29,94
Deva Holding25,12-1,344,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,62-2,48-1,44
Diriteks Diriliş Tekstil3,24-9,75-13,14
Ditaş Doğan13,55-4,584,18
DO-CO735,00-2,9116,67
Doğan Burda13,23-5,23-41,04
Doğan Holding2,67-2,91-10,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,00-2,44-14,12
Doğusan6,523,4948,86
Doğuş GMYO8,419,932,94
Doğuş Otomotiv23,80-5,92-8,19
Döktaş Dökümcülük28,54-1,59-6,79
Duran Doğan Basım10,29-1,53-1,91
Dyo Boya11,19-3,12-0,51
Eczacıbaşı İlaç5,92-1,17-17,80
Eczacıbaşı Yatırım36,64-4,2336,11
E-Data Teknoloji Pazarlama6,72-2,89

Edip Gayrimenkul3,169,72-4,82
Ege Endüstri1.218,70-3,28-26,80
Ege Gübre165,40-4,3915,30
Ege Profil25,74-3,09-32,69
Ege Seramik11,80-2,4822,12
Egeplast23,34-1,93-29,91
Ekiz Kimya8,229,8915,29
Emek Elektrik2,07-3,27-27,50
Eminiş Ambalaj21,06-2,05-42,83
Emlak Konut GMYO1,81-2,16-14,41
Enerjisa Enerji10,09-2,42-12,49
Enka İnşaat8,95-1,1027,10
Erbosan144,508,00256,31
Ereğli Demir Çelik18,190,7838,47
Ersu Gıda3,50-4,37-29,15
Escort Teknoloji5,08-3,79-22,68
Esenboğa Elektrik29,20-2,8053,47
Etiler Gıda5,80-0,1745,73
Euro Kapital Yat. Ort.7,43-9,9494,53
Euro Trend Yat. Ort.3,38-2,59-4,47
Euro Yat. Ort.3,91-2,01-11,97
Euro Yatırım Holding3,01-2,275,99
Fade Gıda15,73-9,96154,12
Fenerbahçe Futbol36,62-2,6123,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,450,82-16,89
F-M İzmit Piston97,00-4,06-20,88
Fonet Bilgi Teknolojileri12,11-5,02-7,06
Ford Otosan172,70-0,9741,40
Formet Celik Kapi Sanayi1,15-2,54-53,12
Frigo Pak Gıda17,00-1,73-18,97
Galata Wind Enerji3,43-4,46

Galatasaray Sportif3,69-1,86-8,89
Garanti Bankası8,641,29-14,88
Garanti Faktoring9,38-2,70-15,72
Garanti Yat. Ort.2,250,45-30,34
Gedik Y. Men. Değ.7,61-4,0428,41
Gediz Ambalaj40,04-3,4249,40
Gentaş3,91-1,26-33,29
Gersan Elektrik6,09-3,33-0,81
Global Men. Değ.6,600,009,82
Global Yat. Holding3,150,00-32,69
Good-Year6,91-3,36-13,28
Göltaş Çimento38,26-3,04-7,27
Gözde Girişim5,27-3,13-33,96
GSD Denizcilik5,65-4,8812,10
GSD Holding1,77-3,28-29,48
Gübre Fabrik.48,98-3,77-43,08
Güler Yat. Holding2,487,83-28,38
Halk GMYO2,45-0,81-19,62
Hatay Tekstil16,45-3,1820,64
Hedef Girişim2,79-2,7910,50
Hektaş7,31-3,0536,83
HUB Girişim11,15-3,38-38,74
Hürriyet Gzt.1,310,00-37,62
ICBC Turkey Bank5,13-1,54-21,08
İdealist Danışmanlık50,00-9,01271,47
İdealist GMYO1,853,35-22,04
İhlas Ev Aletleri0,99-2,94-46,86
İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,08-4,42-56,16
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,69-1,43-39,47
İndeks Bilgisayar5,94-1,1627,85
Info Yatırım3,98-2,21-14,78
İntema37,502,01-6,02
Inveo Yatırım Holding112,60-3,76154,64
İpek Doğal Enerji11,07-3,66-15,37
İskenderun Demir Çelik11,12-1,9423,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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