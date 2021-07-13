Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,36
|-3,54
|-43,67
|Acıpayam Selüloz
|15,58
|-3,35
|-9,00
|Adel Kalemcilik
|24,14
|0,00
|-29,49
|Adese Gayrimenkul
|1,11
|-2,63
|-60,36
|Afyon Çimento
|3,67
|-1,34
|-28,18
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,56
|-1,73
|-0,14
|Ak Enerji
|1,25
|-1,57
|-43,44
|Akbank
|5,24
|-0,95
|-22,46
|Akçansa
|14,03
|-2,23
|-12,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,73
|-2,26
|-28,01
|Akfen GMYO
|3,60
|-0,83
|-25,93
|Akın Tekstil
|32,88
|-0,90
|3,53
|Akiş GMYO
|1,77
|0,00
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|38,80
|-2,51
|-37,87
|Aksa
|15,46
|-2,09
|11,91
|Aksa Enerji
|11,47
|0,53
|54,17
|Aksigorta
|7,77
|-0,64
|-10,67
|Aksu Enerji
|8,14
|0,99
|7,85
|Alarko Carrıer
|242,90
|-3,00
|-33,18
|Alarko GMYO
|19,50
|-1,02
|-23,02
|Alarko Holding
|9,02
|-2,28
|5,85
|Albaraka Türk
|1,50
|-1,32
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,44
|-4,88
|-27,71
|Alkim Kağıt
|14,72
|-0,88
|13,72
|Alkim Kimya
|14,51
|-0,82
|3,00
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,53
|1,32
|-30,14
|Altınyunus Çeşme
|63,00
|-3,08
|26,10
|Anadolu Efes
|21,86
|0,28
|2,33
|Anadolu Grubu Holding
|23,02
|-1,29
|-11,88
|Anadolu Hayat Emek.
|8,60
|-1,26
|7,02
|Anadolu Isuzu
|14,80
|-3,33
|-17,78
|Anadolu Sigorta
|6,15
|-0,16
|-14,82
|Anel Elektrik
|2,70
|-2,53
|-14,83
|Arçelik
|32,34
|0,06
|13,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,55
|-1,37
|5,14
|Arena Bilgisayar
|11,19
|5,27
|2,64
|Armada Bilgisayar
|53,00
|-1,85
|7,99
|Arsan Tekstil
|4,13
|-1,43
|2,35
|Arzum Ev Aletleri
|15,88
|-2,04
|-34,28
|Aselsan
|14,22
|-1,39
|-22,08
|Ata GMYO
|3,59
|0,84
|-34,85
|Atakule GMYO
|2,13
|-0,93
|-9,02
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|-1,33
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|-7,87
|-6,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|27,60
|0,07
|Avrasya GMYO
|3,02
|-3,51
|15,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,00
|-7,12
|-6,25
|Avrupa Yatırım Holding
|4,80
|-9,94
|-20,00
|Aydem Enerji
|5,96
|-1,97
|Ayen Enerji
|4,24
|-1,40
|-21,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,30
|-4,95
|53,37
|Aygaz
|14,12
|-0,56
|-0,47
|Bagfaş
|15,10
|-5,63
|-24,50
|Bak Ambalaj
|18,50
|-1,60
|-6,45
|Balatacılar Balatacılık
|4,75
|2,15
|-42,35
|Bantaş Ambalaj
|5,28
|1,34
|12,58
|Banvit
|63,20
|7,21
|21,54
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|13,78
|9,19
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|-4,88
|-31,49
|Batı Çimento
|12,45
|-1,74
|164,33
|Batısöke Çimento
|2,06
|1,48
|-15,57
|Bayrak Taban Sanayi
|10,32
|0,88
|-2,73
|Bera Holding
|10,88
|-2,33
|-46,35
|Berkosan Yalıtım
|9,04
|-0,66
|1,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,95
|-1,82
|47,28
|Beyaz Filo
|8,50
|-3,41
|-15,67
|Bilici Yatırım
|16,74
|-2,90
|202,53
|Bim Mağazalar
|61,20
|-0,16
|-14,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,02
|0,86
|Birko Mensucat
|0,94
|-6,00
|-15,32
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,00
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,00
|-2,22
|-28,39
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,58
|0,00
|Boğaziçi Beton
|4,84
|-6,92
|Borusan Mannesmann
|22,84
|0,18
|-17,84
|Borusan Yat. Paz.
|272,00
|-1,27
|-40,12
|Bosch Fren Sistemleri
|844,20
|-0,68
|-31,35
|Bossa
|26,28
|-0,83
|47,23
|Brisa
|20,60
|-3,29
|6,39
|Burçelik
|18,01
|-3,02
|-14,32
|Burçelik Vana
|21,68
|-3,30
|-56,34
|Bursa Çimento
|3,19
|-1,24
|-35,91
|Carrefoursa
|37,14
|-2,21
|-48,27
|Casa Emtia Petrol
|133,10
|3,82
|25,57
|Ceo Event Medya
|7,98
|0,13
|24,11
|Coca Cola İçecek
|78,55
|-0,57
|23,68
|Cosmos Yat. Holding
|8,59
|-2,72
|6,58
|Credıtwest Faktorıng
|3,97
|-2,22
|-32,37
|Çan2 Termik
|10,79
|0,09
|Çelebi
|175,70
|-1,46
|-3,74
|Çelik Halat
|5,86
|-0,68
|-35,59
|Çemaş Döküm
|1,12
|-2,61
|-34,22
|Çemtaş
|12,70
|-0,70
|-19,17
|Çimbeton
|202,00
|-2,65
|-31,87
|Çimentaş
|27,12
|-2,09
|-25,00
|Çimsa
|22,44
|-3,36
|26,07
|Çuhadaroğlu Metal
|6,88
|-2,69
|-9,56
|Dagi Giyim
|2,07
|-0,96
|-39,23
|Dagi Yatırım Holding
|15,09
|2,17
|16,98
|Dardanel
|13,70
|-2,84
|-59,10
|Datagate Bilgisayar
|11,15
|-2,36
|-30,79
|Demısaş Döküm
|7,35
|1,94
|13,51
|Denge Holding
|1,15
|3,60
|-62,14
|Deniz GMYO
|1,80
|-1,64
|-2,28
|Derimod
|11,30
|-1,22
|16,02
|Derlüks Yatırım Holding
|4,10
|1,74
|-53,51
|Desa Deri
|11,22
|-3,36
|15,20
|Despec Bilgisayar
|8,99
|-1,75
|-31,16
|Deva Holding
|24,54
|-2,31
|2,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,35
|-2,54
|-3,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,92
|-9,88
|-21,72
|Ditaş Doğan
|13,24
|-2,29
|1,80
|DO-CO
|700,10
|-4,75
|11,13
|Doğan Burda
|13,00
|-1,74
|-42,07
|Doğan Holding
|2,70
|1,12
|-9,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|0,50
|-13,69
|Doğusan
|6,43
|-1,38
|46,80
|Doğuş GMYO
|7,88
|-6,30
|-3,55
|Doğuş Otomotiv
|23,28
|-2,18
|-10,20
|Döktaş Dökümcülük
|28,60
|0,21
|-6,60
|Duran Doğan Basım
|10,13
|-1,55
|-3,43
|Dyo Boya
|11,09
|-0,89
|-1,40
|Eczacıbaşı İlaç
|5,86
|-1,01
|-18,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,82
|0,49
|36,78
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|7,39
|9,97
|Edip Gayrimenkul
|3,47
|9,81
|4,52
|Ege Endüstri
|1.215,30
|-0,28
|-27,00
|Ege Gübre
|165,10
|-0,18
|15,09
|Ege Profil
|25,72
|-0,08
|-32,74
|Ege Seramik
|11,75
|-0,42
|21,60
|Egeplast
|22,72
|-2,66
|-31,77
|Ekiz Kimya
|7,40
|-9,98
|3,79
|Emek Elektrik
|2,09
|0,97
|-26,80
|Eminiş Ambalaj
|20,40
|-3,13
|-44,63
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|-1,10
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|9,90
|-1,88
|-14,14
|Enka İnşaat
|8,80
|-1,68
|24,97
|Erbosan
|142,00
|-1,73
|250,14
|Ereğli Demir Çelik
|17,92
|-1,48
|36,41
|Ersu Gıda
|3,40
|-2,86
|-31,17
|Escar Turizm Taşımacılık
|15,42
|Escort Teknoloji
|5,02
|-1,18
|-23,59
|Esenboğa Elektrik
|28,48
|-2,47
|49,69
|Etiler Gıda
|5,68
|-2,07
|42,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,82
|-8,21
|78,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,27
|-3,25
|-7,58
|Euro Yat. Ort.
|3,77
|-3,58
|-15,12
|Euro Yatırım Holding
|2,82
|-6,31
|-0,70
|Fade Gıda
|14,16
|-9,98
|128,76
|Fenerbahçe Futbol
|36,82
|0,55
|24,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,40
|-2,04
|-18,59
|F-M İzmit Piston
|94,00
|-3,09
|-23,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,10
|-0,08
|-7,14
|Ford Otosan
|168,80
|-2,26
|38,20
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,12
|-2,61
|-54,35
|Frigo Pak Gıda
|16,23
|-4,53
|-22,64
|Galata Wind Enerji
|3,41
|-0,58
|Galatasaray Sportif
|3,62
|-1,90
|-10,62
|Garanti Bankası
|8,45
|-2,20
|-16,76
|Garanti Faktoring
|9,08
|-3,20
|-18,42
|Garanti Yat. Ort.
|2,24
|-0,44
|-30,65
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,74
|1,71
|30,61
|Gediz Ambalaj
|40,06
|0,05
|49,48
|Gentaş
|3,81
|-2,56
|-35,00
|Gersan Elektrik
|6,23
|2,30
|1,47
|Global Men. Değ.
|5,98
|-9,39
|-0,50
|Global Yat. Holding
|3,08
|-2,22
|-34,19
|Good-Year
|6,79
|-1,74
|-14,79
|Göltaş Çimento
|37,30
|-2,00
|-9,12
|Gözde Girişim
|5,15
|-2,28
|-35,46
|GSD Denizcilik
|5,45
|-3,54
|8,13
|GSD Holding
|1,76
|-0,56
|-29,88
|Gübre Fabrik.
|48,50
|-0,98
|-43,64
|Güler Yat. Holding
|2,34
|-5,65
|-32,42
|Halk GMYO
|2,46
|0,41
|-19,29
|Hatay Tekstil
|16,04
|-2,49
|17,63
|Hedef Girişim
|2,75
|-1,43
|8,92
|Hektaş
|7,44
|1,78
|39,27
|HUB Girişim
|10,84
|-2,78
|-40,44
|Hürriyet Gzt.
|1,29
|-1,53
|-38,57
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|-1,95
|-22,62
|İdealist Danışmanlık
|47,26
|-5,48
|251,11
|İdealist GMYO
|1,83
|-1,08
|-22,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|-2,02
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|-2,02
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,07
|-0,93
|-56,57
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|0,00
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|5,80
|-2,36
|24,84
|Info Yatırım
|3,97
|-0,25
|-15,00
|İntema
|36,02
|-3,95
|-9,72
|Inveo Yatırım Holding
|115,00
|2,13
|160,06
|İpek Doğal Enerji
|11,07
|0,00
|-15,37
|İskenderun Demir Çelik
|10,94
|-1,62
|21,07
(Sürecek)
Kaynak: AA
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