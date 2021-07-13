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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

13.07.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,36-3,54-43,67
Acıpayam Selüloz15,58-3,35-9,00
Adel Kalemcilik24,140,00-29,49
Adese Gayrimenkul1,11-2,63-60,36
Afyon Çimento3,67-1,34-28,18
AGESA Hayat Emeklilik17,56-1,73-0,14
Ak Enerji1,25-1,57-43,44
Akbank5,24-0,95-22,46
Akçansa14,03-2,23-12,87
Akdeniz Yatırım Hold.1,73-2,26-28,01
Akfen GMYO3,60-0,83-25,93
Akın Tekstil32,88-0,903,53
Akiş GMYO1,770,00-36,61
Akmerkez GMYO38,80-2,51-37,87
Aksa15,46-2,0911,91
Aksa Enerji11,470,5354,17
Aksigorta7,77-0,64-10,67
Aksu Enerji8,140,997,85
Alarko Carrıer242,90-3,00-33,18
Alarko GMYO19,50-1,02-23,02
Alarko Holding9,02-2,285,85
Albaraka Türk1,50-1,32-22,68
Alcatel Lucent Teletaş21,44-4,88-27,71
Alkim Kağıt14,72-0,8813,72
Alkim Kimya14,51-0,823,00
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,531,32-30,14
Altınyunus Çeşme63,00-3,0826,10
Anadolu Efes21,860,282,33
Anadolu Grubu Holding23,02-1,29-11,88
Anadolu Hayat Emek.8,60-1,267,02
Anadolu Isuzu14,80-3,33-17,78
Anadolu Sigorta6,15-0,16-14,82
Anel Elektrik2,70-2,53-14,83
Arçelik32,340,0613,64
ARD Bilişim Teknolojileri50,55-1,375,14
Arena Bilgisayar11,195,272,64
Armada Bilgisayar53,00-1,857,99
Arsan Tekstil4,13-1,432,35
Arzum Ev Aletleri15,88-2,04-34,28
Aselsan14,22-1,39-22,08
Ata GMYO3,590,84-34,85
Atakule GMYO2,13-0,93-9,02
Atlantis Yatırım Holding3,70-1,33-33,45
Atlas Yat. Ort.1,64-7,87-6,29
ATP Ticari Bilgisayar27,600,07

Avrasya GMYO3,02-3,5115,30
Avrasya Petrol ve Tur.3,00-7,12-6,25
Avrupa Yatırım Holding4,80-9,94-20,00
Aydem Enerji5,96-1,97

Ayen Enerji4,24-1,40-21,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,30-4,9553,37
Aygaz14,12-0,56-0,47
Bagfaş15,10-5,63-24,50
Bak Ambalaj18,50-1,60-6,45
Balatacılar Balatacılık4,752,15-42,35
Bantaş Ambalaj5,281,3412,58
Banvit63,207,2121,54
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO13,789,19

Baştaş Başkent Çimento11,90-4,88-31,49
Batı Çimento12,45-1,74164,33
Batısöke Çimento2,061,48-15,57
Bayrak Taban Sanayi10,320,88-2,73
Bera Holding10,88-2,33-46,35
Berkosan Yalıtım9,04-0,661,35
Beşiktaş Futbol Yat.5,95-1,8247,28
Beyaz Filo8,50-3,41-15,67
Bilici Yatırım16,74-2,90202,53
Bim Mağazalar61,20-0,16-14,16
Biotrend Çevre ve Enerji28,020,86

Birko Mensucat0,94-6,00-15,32
Birlik Mensucat2,000,00-42,20
Bizim Mağazaları11,00-2,22-28,39
BMS Çelik Hasır Sanayi5,580,00

Boğaziçi Beton4,84-6,92

Borusan Mannesmann22,840,18-17,84
Borusan Yat. Paz.272,00-1,27-40,12
Bosch Fren Sistemleri844,20-0,68-31,35
Bossa26,28-0,8347,23
Brisa20,60-3,296,39
Burçelik18,01-3,02-14,32
Burçelik Vana21,68-3,30-56,34
Bursa Çimento3,19-1,24-35,91
Carrefoursa37,14-2,21-48,27
Casa Emtia Petrol133,103,8225,57
Ceo Event Medya7,980,1324,11
Coca Cola İçecek78,55-0,5723,68
Cosmos Yat. Holding8,59-2,726,58
Credıtwest Faktorıng3,97-2,22-32,37
Çan2 Termik10,790,09

Çelebi175,70-1,46-3,74
Çelik Halat5,86-0,68-35,59
Çemaş Döküm1,12-2,61-34,22
Çemtaş12,70-0,70-19,17
Çimbeton202,00-2,65-31,87
Çimentaş27,12-2,09-25,00
Çimsa22,44-3,3626,07
Çuhadaroğlu Metal6,88-2,69-9,56
Dagi Giyim2,07-0,96-39,23
Dagi Yatırım Holding15,092,1716,98
Dardanel13,70-2,84-59,10
Datagate Bilgisayar11,15-2,36-30,79
Demısaş Döküm7,351,9413,51
Denge Holding1,153,60-62,14
Deniz GMYO1,80-1,64-2,28
Derimod11,30-1,2216,02
Derlüks Yatırım Holding4,101,74-53,51
Desa Deri11,22-3,3615,20
Despec Bilgisayar8,99-1,75-31,16
Deva Holding24,54-2,312,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,35-2,54-3,94
Diriteks Diriliş Tekstil2,92-9,88-21,72
Ditaş Doğan13,24-2,291,80
DO-CO700,10-4,7511,13
Doğan Burda13,00-1,74-42,07
Doğan Holding2,701,12-9,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,010,50-13,69
Doğusan6,43-1,3846,80
Doğuş GMYO7,88-6,30-3,55
Doğuş Otomotiv23,28-2,18-10,20
Döktaş Dökümcülük28,600,21-6,60
Duran Doğan Basım10,13-1,55-3,43
Dyo Boya11,09-0,89-1,40
Eczacıbaşı İlaç5,86-1,01-18,63
Eczacıbaşı Yatırım36,820,4936,78
E-Data Teknoloji Pazarlama7,399,97

Edip Gayrimenkul3,479,814,52
Ege Endüstri1.215,30-0,28-27,00
Ege Gübre165,10-0,1815,09
Ege Profil25,72-0,08-32,74
Ege Seramik11,75-0,4221,60
Egeplast22,72-2,66-31,77
Ekiz Kimya7,40-9,983,79
Emek Elektrik2,090,97-26,80
Eminiş Ambalaj20,40-3,13-44,63
Emlak Konut GMYO1,79-1,10-15,35
Enerjisa Enerji9,90-1,88-14,14
Enka İnşaat8,80-1,6824,97
Erbosan142,00-1,73250,14
Ereğli Demir Çelik17,92-1,4836,41
Ersu Gıda3,40-2,86-31,17
Escar Turizm Taşımacılık15,42

Escort Teknoloji5,02-1,18-23,59
Esenboğa Elektrik28,48-2,4749,69
Etiler Gıda5,68-2,0742,71
Euro Kapital Yat. Ort.6,82-8,2178,56
Euro Trend Yat. Ort.3,27-3,25-7,58
Euro Yat. Ort.3,77-3,58-15,12
Euro Yatırım Holding2,82-6,31-0,70
Fade Gıda14,16-9,98128,76
Fenerbahçe Futbol36,820,5524,56
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,40-2,04-18,59
F-M İzmit Piston94,00-3,09-23,33
Fonet Bilgi Teknolojileri12,10-0,08-7,14
Ford Otosan168,80-2,2638,20
Formet Celik Kapi Sanayi1,12-2,61-54,35
Frigo Pak Gıda16,23-4,53-22,64
Galata Wind Enerji3,41-0,58

Galatasaray Sportif3,62-1,90-10,62
Garanti Bankası8,45-2,20-16,76
Garanti Faktoring9,08-3,20-18,42
Garanti Yat. Ort.2,24-0,44-30,65
Gedik Y. Men. Değ.7,741,7130,61
Gediz Ambalaj40,060,0549,48
Gentaş3,81-2,56-35,00
Gersan Elektrik6,232,301,47
Global Men. Değ.5,98-9,39-0,50
Global Yat. Holding3,08-2,22-34,19
Good-Year6,79-1,74-14,79
Göltaş Çimento37,30-2,00-9,12
Gözde Girişim5,15-2,28-35,46
GSD Denizcilik5,45-3,548,13
GSD Holding1,76-0,56-29,88
Gübre Fabrik.48,50-0,98-43,64
Güler Yat. Holding2,34-5,65-32,42
Halk GMYO2,460,41-19,29
Hatay Tekstil16,04-2,4917,63
Hedef Girişim2,75-1,438,92
Hektaş7,441,7839,27
HUB Girişim10,84-2,78-40,44
Hürriyet Gzt.1,29-1,53-38,57
ICBC Turkey Bank5,03-1,95-22,62
İdealist Danışmanlık47,26-5,48251,11
İdealist GMYO1,83-1,08-22,88
İhlas Ev Aletleri0,97-2,02-47,94
İhlas Gayrimenkul0,97-2,02-22,40
İhlas Gazetecilik1,07-0,93-56,57
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,690,00-39,47
İndeks Bilgisayar5,80-2,3624,84
Info Yatırım3,97-0,25-15,00
İntema36,02-3,95-9,72
Inveo Yatırım Holding115,002,13160,06
İpek Doğal Enerji11,070,00-15,37
İskenderun Demir Çelik10,94-1,6221,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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