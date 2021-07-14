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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,799,86-38,11
Acıpayam Selüloz15,741,03-8,06
Adel Kalemcilik24,12-0,08-29,55
Adese Gayrimenkul1,131,80-59,64
Afyon Çimento3,700,82-27,59
AGESA Hayat Emeklilik17,751,080,94
Ak Enerji1,304,00-41,18
Akbank5,290,95-21,72
Akçansa14,312,00-11,13
Akdeniz Yatırım Hold.1,761,73-26,76
Akfen GMYO3,692,50-24,07
Akın Tekstil33,802,806,42
Akiş GMYO1,770,00-36,61
Akmerkez GMYO39,000,52-37,55
Aksa15,701,5513,65
Aksa Enerji11,772,6258,20
Aksigorta7,881,42-9,41
Aksu Enerji8,12-0,257,59
Alarko Carrıer267,109,96-26,52
Alarko GMYO19,871,90-21,56
Alarko Holding9,262,668,67
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş22,022,71-25,76
Alkim Kağıt15,042,1716,20
Alkim Kimya14,650,964,00
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,604,58-26,94
Altınyunus Çeşme62,05-1,5124,20
Anadolu Efes22,362,294,68
Anadolu Grubu Holding23,602,52-9,66
Anadolu Hayat Emek.8,903,4910,76
Anadolu Isuzu15,212,77-15,50
Anadolu Sigorta6,14-0,16-14,96
Anel Elektrik2,782,96-12,30
Arçelik32,701,1114,90
ARD Bilişim Teknolojileri52,153,178,47
Arena Bilgisayar10,95-2,140,44
Armada Bilgisayar55,003,7712,06
Arsan Tekstil4,273,395,82
Arzum Ev Aletleri16,232,20-32,84
Aselsan14,481,83-20,66
Ata GMYO3,57-0,56-35,21
Atakule GMYO2,234,69-4,75
Atlantis Yatırım Holding3,700,00-33,45
Atlas Yat. Ort.1,671,83-4,57
ATP Ticari Bilgisayar28,101,81

Avrasya GMYO3,102,6518,35
Avrasya Petrol ve Tur.3,031,00-5,31
Avrupa Yatırım Holding4,820,42-19,67
Aydem Enerji6,000,67

Ayen Enerji4,393,54-18,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,004,0559,58
Aygaz14,130,07-0,40
Bagfaş15,130,20-24,35
Bak Ambalaj19,093,19-3,47
Balatacılar Balatacılık4,984,84-39,56
Bantaş Ambalaj5,483,7916,84
Banvit62,00-1,9019,23
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO14,142,61

Baştaş Başkent Çimento11,80-0,84-32,07
Batı Çimento13,034,66176,65
Batısöke Çimento2,080,97-14,75
Bayrak Taban Sanayi10,31-0,10-2,83
Bera Holding10,930,46-46,10
Berkosan Yalıtım9,272,543,92
Beşiktaş Futbol Yat.6,244,8754,46
Beyaz Filo8,884,47-11,90
Bilici Yatırım18,088,00226,75
Bim Mağazalar61,700,82-13,46
Biotrend Çevre ve Enerji28,963,35

Birko Mensucat0,940,00-15,32
Birlik Mensucat2,000,00-42,20
Bizim Mağazaları11,131,18-27,54
BMS Çelik Hasır Sanayi5,57-0,18

Boğaziçi Beton5,156,40

Borusan Mannesmann24,467,09-12,01
Borusan Yat. Paz.299,2010,00-34,14
Bosch Fren Sistemleri858,001,63-30,23
Bossa26,581,1448,91
Brisa21,142,629,18
Burçelik18,341,83-12,75
Burçelik Vana21,901,01-55,90
Bursa Çimento3,241,57-34,91
Carrefoursa38,303,12-46,66
Casa Emtia Petrol134,601,1326,98
Ceo Event Medya8,121,7526,28
Coca Cola İçecek79,751,5325,57
Cosmos Yat. Holding8,721,518,19
Credıtwest Faktorıng4,369,82-25,72
Çan2 Termik10,78-0,09

Çelebi179,602,22-1,60
Çelik Halat6,032,90-33,72
Çemaş Döküm1,141,79-33,04
Çemtaş12,891,50-17,96
Çimbeton208,303,12-29,75
Çimentaş27,00-0,44-25,33
Çimsa22,500,2726,40
Çuhadaroğlu Metal6,981,45-8,25
Dagi Giyim2,090,97-38,64
Dagi Yatırım Holding15,110,1317,13
Dardanel13,901,46-58,51
Datagate Bilgisayar11,301,35-29,86
Demısaş Döküm7,502,0415,82
Denge Holding1,08-6,09-64,44
Deniz GMYO1,800,00-2,28
Derimod11,410,9717,15
Derlüks Yatırım Holding4,130,73-53,17
Desa Deri11,18-0,3614,78
Despec Bilgisayar9,121,45-30,17
Deva Holding24,720,732,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,370,19-3,76
Diriteks Diriliş Tekstil2,940,68-21,18
Ditaş Doğan14,308,019,95
DO-CO703,500,4911,67
Doğan Burda13,584,46-39,48
Doğan Holding2,69-0,37-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,041,49-12,41
Doğusan6,511,2448,63
Doğuş GMYO7,900,25-3,30
Doğuş Otomotiv24,003,09-7,42
Döktaş Dökümcülük28,00-2,10-8,56
Duran Doğan Basım10,362,27-1,24
Dyo Boya11,190,90-0,51
Eczacıbaşı İlaç5,860,00-18,63
Eczacıbaşı Yatırım37,602,1239,68
E-Data Teknoloji Pazarlama8,129,88

Edip Gayrimenkul3,819,8014,76
Ege Endüstri1.232,001,37-26,00
Ege Gübre170,803,4519,06
Ege Profil26,422,72-30,91
Ege Seramik11,971,8723,88
Egeplast23,322,64-29,97
Ekiz Kimya8,008,1112,20
Emek Elektrik2,121,44-25,75
Eminiş Ambalaj20,480,39-44,41
Emlak Konut GMYO1,811,12-14,41
Enerjisa Enerji9,940,40-13,79
Enka İnşaat9,062,9528,66
Erbosan143,300,92253,35
Ereğli Demir Çelik18,191,5138,47
Ersu Gıda3,420,59-30,77
Escar Turizm Taşımacılık15,621,30

Escort Teknoloji5,111,79-22,22
Esenboğa Elektrik29,684,2156,00
Etiler Gıda5,65-0,5341,96
Euro Kapital Yat. Ort.7,175,1387,72
Euro Trend Yat. Ort.3,342,14-5,60
Euro Yat. Ort.3,831,59-13,77
Euro Yatırım Holding3,109,939,15
Fade Gıda15,438,97149,27
Fenerbahçe Futbol36,72-0,2724,22
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,410,42-18,25
F-M İzmit Piston98,254,52-19,86
Fonet Bilgi Teknolojileri12,120,17-6,98
Ford Otosan175,503,9743,69
Formet Celik Kapi Sanayi1,174,46-52,31
Frigo Pak Gıda16,652,59-20,64
Galata Wind Enerji3,420,29

Galatasaray Sportif3,661,10-9,63
Garanti Bankası8,43-0,24-16,95
Garanti Faktoring9,130,55-17,97
Garanti Yat. Ort.2,260,89-30,03
Gedik Y. Men. Değ.7,73-0,1330,44
Gediz Ambalaj40,561,2551,34
Gentaş3,851,05-34,32
Gersan Elektrik6,15-1,280,16
Global Men. Değ.6,051,170,67
Global Yat. Holding3,100,65-33,76
Good-Year6,911,77-13,28
Göltaş Çimento37,921,66-7,61
Gözde Girişim5,170,39-35,21
GSD Denizcilik5,602,7511,11
GSD Holding1,781,14-29,08
Gübre Fabrik.50,554,23-41,26
Güler Yat. Holding2,32-0,85-33,00
Halk GMYO2,574,47-15,68
Hatay Tekstil16,522,9921,15
Hedef Girişim2,760,369,32
Hektaş7,622,4242,63
HUB Girişim11,011,57-39,51
Hürriyet Gzt.1,28-0,78-39,05
ICBC Turkey Bank5,060,60-22,15
İdealist Danışmanlık51,959,92285,96
İdealist GMYO1,840,55-22,46
İhlas Ev Aletleri0,992,06-46,86
İhlas Gayrimenkul0,992,06-20,80
İhlas Gazetecilik1,113,74-54,94
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,724,35-36,84
İndeks Bilgisayar5,993,2828,93
Info Yatırım4,000,76-14,36
İntema37,203,28-6,77
Inveo Yatırım Holding115,800,70161,87
İpek Doğal Enerji11,423,16-12,69
İskenderun Demir Çelik11,061,1022,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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