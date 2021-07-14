Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,79
|9,86
|-38,11
|Acıpayam Selüloz
|15,74
|1,03
|-8,06
|Adel Kalemcilik
|24,12
|-0,08
|-29,55
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|1,80
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,70
|0,82
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,75
|1,08
|0,94
|Ak Enerji
|1,30
|4,00
|-41,18
|Akbank
|5,29
|0,95
|-21,72
|Akçansa
|14,31
|2,00
|-11,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|1,73
|-26,76
|Akfen GMYO
|3,69
|2,50
|-24,07
|Akın Tekstil
|33,80
|2,80
|6,42
|Akiş GMYO
|1,77
|0,00
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,00
|0,52
|-37,55
|Aksa
|15,70
|1,55
|13,65
|Aksa Enerji
|11,77
|2,62
|58,20
|Aksigorta
|7,88
|1,42
|-9,41
|Aksu Enerji
|8,12
|-0,25
|7,59
|Alarko Carrıer
|267,10
|9,96
|-26,52
|Alarko GMYO
|19,87
|1,90
|-21,56
|Alarko Holding
|9,26
|2,66
|8,67
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,02
|2,71
|-25,76
|Alkim Kağıt
|15,04
|2,17
|16,20
|Alkim Kimya
|14,65
|0,96
|4,00
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,60
|4,58
|-26,94
|Altınyunus Çeşme
|62,05
|-1,51
|24,20
|Anadolu Efes
|22,36
|2,29
|4,68
|Anadolu Grubu Holding
|23,60
|2,52
|-9,66
|Anadolu Hayat Emek.
|8,90
|3,49
|10,76
|Anadolu Isuzu
|15,21
|2,77
|-15,50
|Anadolu Sigorta
|6,14
|-0,16
|-14,96
|Anel Elektrik
|2,78
|2,96
|-12,30
|Arçelik
|32,70
|1,11
|14,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,15
|3,17
|8,47
|Arena Bilgisayar
|10,95
|-2,14
|0,44
|Armada Bilgisayar
|55,00
|3,77
|12,06
|Arsan Tekstil
|4,27
|3,39
|5,82
|Arzum Ev Aletleri
|16,23
|2,20
|-32,84
|Aselsan
|14,48
|1,83
|-20,66
|Ata GMYO
|3,57
|-0,56
|-35,21
|Atakule GMYO
|2,23
|4,69
|-4,75
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|0,00
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|1,83
|-4,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|28,10
|1,81
|Avrasya GMYO
|3,10
|2,65
|18,35
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,03
|1,00
|-5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|4,82
|0,42
|-19,67
|Aydem Enerji
|6,00
|0,67
|Ayen Enerji
|4,39
|3,54
|-18,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|4,05
|59,58
|Aygaz
|14,13
|0,07
|-0,40
|Bagfaş
|15,13
|0,20
|-24,35
|Bak Ambalaj
|19,09
|3,19
|-3,47
|Balatacılar Balatacılık
|4,98
|4,84
|-39,56
|Bantaş Ambalaj
|5,48
|3,79
|16,84
|Banvit
|62,00
|-1,90
|19,23
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|14,14
|2,61
|Baştaş Başkent Çimento
|11,80
|-0,84
|-32,07
|Batı Çimento
|13,03
|4,66
|176,65
|Batısöke Çimento
|2,08
|0,97
|-14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|10,31
|-0,10
|-2,83
|Bera Holding
|10,93
|0,46
|-46,10
|Berkosan Yalıtım
|9,27
|2,54
|3,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,24
|4,87
|54,46
|Beyaz Filo
|8,88
|4,47
|-11,90
|Bilici Yatırım
|18,08
|8,00
|226,75
|Bim Mağazalar
|61,70
|0,82
|-13,46
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,96
|3,35
|Birko Mensucat
|0,94
|0,00
|-15,32
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,00
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,13
|1,18
|-27,54
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,57
|-0,18
|Boğaziçi Beton
|5,15
|6,40
|Borusan Mannesmann
|24,46
|7,09
|-12,01
|Borusan Yat. Paz.
|299,20
|10,00
|-34,14
|Bosch Fren Sistemleri
|858,00
|1,63
|-30,23
|Bossa
|26,58
|1,14
|48,91
|Brisa
|21,14
|2,62
|9,18
|Burçelik
|18,34
|1,83
|-12,75
|Burçelik Vana
|21,90
|1,01
|-55,90
|Bursa Çimento
|3,24
|1,57
|-34,91
|Carrefoursa
|38,30
|3,12
|-46,66
|Casa Emtia Petrol
|134,60
|1,13
|26,98
|Ceo Event Medya
|8,12
|1,75
|26,28
|Coca Cola İçecek
|79,75
|1,53
|25,57
|Cosmos Yat. Holding
|8,72
|1,51
|8,19
|Credıtwest Faktorıng
|4,36
|9,82
|-25,72
|Çan2 Termik
|10,78
|-0,09
|Çelebi
|179,60
|2,22
|-1,60
|Çelik Halat
|6,03
|2,90
|-33,72
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,79
|-33,04
|Çemtaş
|12,89
|1,50
|-17,96
|Çimbeton
|208,30
|3,12
|-29,75
|Çimentaş
|27,00
|-0,44
|-25,33
|Çimsa
|22,50
|0,27
|26,40
|Çuhadaroğlu Metal
|6,98
|1,45
|-8,25
|Dagi Giyim
|2,09
|0,97
|-38,64
|Dagi Yatırım Holding
|15,11
|0,13
|17,13
|Dardanel
|13,90
|1,46
|-58,51
|Datagate Bilgisayar
|11,30
|1,35
|-29,86
|Demısaş Döküm
|7,50
|2,04
|15,82
|Denge Holding
|1,08
|-6,09
|-64,44
|Deniz GMYO
|1,80
|0,00
|-2,28
|Derimod
|11,41
|0,97
|17,15
|Derlüks Yatırım Holding
|4,13
|0,73
|-53,17
|Desa Deri
|11,18
|-0,36
|14,78
|Despec Bilgisayar
|9,12
|1,45
|-30,17
|Deva Holding
|24,72
|0,73
|2,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,37
|0,19
|-3,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,94
|0,68
|-21,18
|Ditaş Doğan
|14,30
|8,01
|9,95
|DO-CO
|703,50
|0,49
|11,67
|Doğan Burda
|13,58
|4,46
|-39,48
|Doğan Holding
|2,69
|-0,37
|-10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|1,49
|-12,41
|Doğusan
|6,51
|1,24
|48,63
|Doğuş GMYO
|7,90
|0,25
|-3,30
|Doğuş Otomotiv
|24,00
|3,09
|-7,42
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|-2,10
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|10,36
|2,27
|-1,24
|Dyo Boya
|11,19
|0,90
|-0,51
|Eczacıbaşı İlaç
|5,86
|0,00
|-18,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,60
|2,12
|39,68
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|8,12
|9,88
|Edip Gayrimenkul
|3,81
|9,80
|14,76
|Ege Endüstri
|1.232,00
|1,37
|-26,00
|Ege Gübre
|170,80
|3,45
|19,06
|Ege Profil
|26,42
|2,72
|-30,91
|Ege Seramik
|11,97
|1,87
|23,88
|Egeplast
|23,32
|2,64
|-29,97
|Ekiz Kimya
|8,00
|8,11
|12,20
|Emek Elektrik
|2,12
|1,44
|-25,75
|Eminiş Ambalaj
|20,48
|0,39
|-44,41
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,12
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|9,94
|0,40
|-13,79
|Enka İnşaat
|9,06
|2,95
|28,66
|Erbosan
|143,30
|0,92
|253,35
|Ereğli Demir Çelik
|18,19
|1,51
|38,47
|Ersu Gıda
|3,42
|0,59
|-30,77
|Escar Turizm Taşımacılık
|15,62
|1,30
|Escort Teknoloji
|5,11
|1,79
|-22,22
|Esenboğa Elektrik
|29,68
|4,21
|56,00
|Etiler Gıda
|5,65
|-0,53
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,17
|5,13
|87,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,34
|2,14
|-5,60
|Euro Yat. Ort.
|3,83
|1,59
|-13,77
|Euro Yatırım Holding
|3,10
|9,93
|9,15
|Fade Gıda
|15,43
|8,97
|149,27
|Fenerbahçe Futbol
|36,72
|-0,27
|24,22
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,41
|0,42
|-18,25
|F-M İzmit Piston
|98,25
|4,52
|-19,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,12
|0,17
|-6,98
|Ford Otosan
|175,50
|3,97
|43,69
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|4,46
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|16,65
|2,59
|-20,64
|Galata Wind Enerji
|3,42
|0,29
|Galatasaray Sportif
|3,66
|1,10
|-9,63
|Garanti Bankası
|8,43
|-0,24
|-16,95
|Garanti Faktoring
|9,13
|0,55
|-17,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|0,89
|-30,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,73
|-0,13
|30,44
|Gediz Ambalaj
|40,56
|1,25
|51,34
|Gentaş
|3,85
|1,05
|-34,32
|Gersan Elektrik
|6,15
|-1,28
|0,16
|Global Men. Değ.
|6,05
|1,17
|0,67
|Global Yat. Holding
|3,10
|0,65
|-33,76
|Good-Year
|6,91
|1,77
|-13,28
|Göltaş Çimento
|37,92
|1,66
|-7,61
|Gözde Girişim
|5,17
|0,39
|-35,21
|GSD Denizcilik
|5,60
|2,75
|11,11
|GSD Holding
|1,78
|1,14
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|50,55
|4,23
|-41,26
|Güler Yat. Holding
|2,32
|-0,85
|-33,00
|Halk GMYO
|2,57
|4,47
|-15,68
|Hatay Tekstil
|16,52
|2,99
|21,15
|Hedef Girişim
|2,76
|0,36
|9,32
|Hektaş
|7,62
|2,42
|42,63
|HUB Girişim
|11,01
|1,57
|-39,51
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|-0,78
|-39,05
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|0,60
|-22,15
|İdealist Danışmanlık
|51,95
|9,92
|285,96
|İdealist GMYO
|1,84
|0,55
|-22,46
|İhlas Ev Aletleri
|0,99
|2,06
|-46,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|2,06
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|3,74
|-54,94
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|4,35
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|5,99
|3,28
|28,93
|Info Yatırım
|4,00
|0,76
|-14,36
|İntema
|37,20
|3,28
|-6,77
|Inveo Yatırım Holding
|115,80
|0,70
|161,87
|İpek Doğal Enerji
|11,42
|3,16
|-12,69
|İskenderun Demir Çelik
|11,06
|1,10
|22,40
(Sürecek)
Kaynak: AA
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