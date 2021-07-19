Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,78 9,89 -25,32 Acıpayam Selüloz 16,04 1,52 -6,31 Adel Kalemcilik 24,72 0,90 -27,79 Adese Gayrimenkul 1,14 0,00 -59,29 Afyon Çimento 3,71 -0,80 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 17,69 -0,79 0,60 Ak Enerji 1,54 9,22 -30,32 Akbank 5,16 -1,53 -23,65 Akçansa 14,26 -0,90 -11,44 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 0,00 -25,93 Akfen GMYO 4,00 8,40 -17,70 Akın Tekstil 34,58 2,07 8,88 Akiş GMYO 1,77 -0,56 -36,61 Akmerkez GMYO 41,28 2,33 -33,90 Aksa 15,69 0,26 13,58 Aksa Enerji 11,87 0,08 59,54 Aksigorta 7,84 -0,38 -9,87 Aksu Enerji 8,44 4,98 11,83 Alarko Carrıer 315,40 7,35 -13,24 Alarko GMYO 19,89 0,30 -21,48 Alarko Holding 9,26 0,00 8,67 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 21,88 -0,73 -26,23 Alkim Kağıt 15,50 -0,51 19,75 Alkim Kimya 15,03 0,60 6,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 5,59 -22,37 Altınyunus Çeşme 62,30 0,56 24,70 Anadolu Efes 21,80 -1,27 2,05 Anadolu Grubu Holding 23,90 -1,32 -8,52 Anadolu Hayat Emek. 9,06 -0,22 12,75 Anadolu Isuzu 15,28 -0,78 -15,11 Anadolu Sigorta 6,21 0,00 -13,99 Anel Elektrik 2,80 0,72 -11,67 Arçelik 32,72 -2,09 14,97 ARD Bilişim Teknolojileri 53,40 1,04 11,06 Arena Bilgisayar 10,82 0,09 -0,75 Armada Bilgisayar 55,35 -0,98 12,78 Arsan Tekstil 4,29 -0,23 6,31 Arzum Ev Aletleri 16,14 -0,25 -33,21 Aselsan 14,46 0,00 -20,77 Ata GMYO 3,65 1,11 -33,76 Atakule GMYO 2,31 0,00 -1,33 Atlantis Yatırım Holding 3,80 0,53 -31,65 Atlas Yat. Ort. 1,67 -0,60 -4,57 ATP Ticari Bilgisayar 31,30 1,29 Avrasya GMYO 3,01 0,33 14,91 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 0,00 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 4,78 1,70 -20,33 Aydem Enerji 6,09 -1,46 Ayen Enerji 4,40 -0,23 -18,67 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,50 2,78 64,01 Aygaz 14,13 0,57 -0,40 Bagfaş 17,50 5,17 -12,50 Bak Ambalaj 19,03 -0,16 -3,77 Balatacılar Balatacılık 5,00 0,00 -39,32 Bantaş Ambalaj 5,40 0,00 15,14 Banvit 61,00 -0,65 17,31 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,85 0,00 Baştaş Başkent Çimento 12,24 2,86 -29,53 Batı Çimento 13,23 2,08 180,89 Batısöke Çimento 2,09 0,48 -14,34 Bayrak Taban Sanayi 10,44 -0,67 -1,60 Bera Holding 11,50 4,45 -43,29 Berkosan Yalıtım 9,25 0,22 3,70 Beşiktaş Futbol Yat. 6,13 0,16 51,73 Beyaz Filo 8,74 -0,34 -13,29 Bilici Yatırım 19,18 5,33 246,63 Bim Mağazalar 61,10 -1,05 -14,30 Biotrend Çevre ve Enerji 28,30 -1,94 Birko Mensucat 0,94 -1,05 -15,32 Birlik Mensucat 2,02 1,51 -41,62 Bizim Mağazaları 11,36 1,61 -26,04 BMS Çelik Hasır Sanayi 6,38 7,23 Boğaziçi Beton 5,48 4,38 Borusan Mannesmann 25,00 0,08 -10,07 Borusan Yat. Paz. 310,80 -0,89 -31,58 Bosch Fren Sistemleri 862,50 -0,40 -29,86 Bossa 26,66 -0,45 49,36 Brisa 20,96 -0,10 8,25 Burçelik 18,45 -0,16 -12,23 Burçelik Vana 22,40 0,54 -54,89 Bursa Çimento 3,29 0,30 -33,90 Carrefoursa 39,72 3,06 -44,68 Casa Emtia Petrol 127,40 0,24 20,19 Ceo Event Medya 8,17 2,00 27,06 Coca Cola İçecek 81,15 0,68 27,78 Cosmos Yat. Holding 9,28 3,11 15,14 Credıtwest Faktorıng 4,62 5,00 -21,29 Çan2 Termik 10,70 -1,11 Çelebi 181,10 -2,79 -0,78 Çelik Halat 6,21 1,47 -31,74 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 -33,04 Çemtaş 12,74 -1,24 -18,91 Çimbeton 212,50 0,33 -28,33 Çimentaş 27,74 3,20 -23,29 Çimsa 22,98 -0,78 29,10 Çuhadaroğlu Metal 7,00 -0,43 -7,98 Dagi Giyim 2,13 0,00 -37,47 Dagi Yatırım Holding 15,03 0,20 16,51 Dardanel 14,28 -0,14 -57,37 Datagate Bilgisayar 11,41 0,88 -29,17 Demısaş Döküm 7,64 2,14 17,98 Denge Holding 1,15 3,60 -62,14 Deniz GMYO 1,83 0,55 -0,65 Derimod 11,40 -0,78 17,04 Derlüks Yatırım Holding 4,24 0,47 -51,93 Desa Deri 11,00 -1,87 12,94 Despec Bilgisayar 9,24 1,43 -29,25 Deva Holding 24,76 -0,64 2,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,56 1,34 -2,00 Diriteks Diriliş Tekstil 3,50 8,70 -6,17 Ditaş Doğan 14,90 -2,23 14,56 DO-CO 667,90 -2,58 6,02 Doğan Burda 13,85 0,36 -38,28 Doğan Holding 2,66 -0,75 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 0,00 -7,68 Doğusan 6,22 -2,35 42,01 Doğuş GMYO 8,00 1,14 -2,08 Doğuş Otomotiv 25,26 -0,16 -2,56 Döktaş Dökümcülük 29,50 2,08 -3,66 Duran Doğan Basım 10,33 -0,39 -1,53 Dyo Boya 11,55 0,09 2,69 Eczacıbaşı İlaç 5,78 -0,52 -19,74 Eczacıbaşı Yatırım 37,52 -1,52 39,38 E-Data Teknoloji Pazarlama 9,82 9,97 Edip Gayrimenkul 4,60 9,79 38,55 Ege Endüstri 1.294,00 1,09 -22,28 Ege Gübre 173,60 0,23 21,01 Ege Profil 26,52 -1,78 -30,65 Ege Seramik 12,19 0,74 26,16 Egeplast 24,00 -0,17 -27,93 Ekiz Kimya 7,00 -6,54 -1,82 Emek Elektrik 2,21 -0,45 -22,60 Eminiş Ambalaj 20,88 1,85 -43,32 Emlak Konut GMYO 1,79 -0,56 -15,35 Enerjisa Enerji 9,91 -0,70 -14,05 Enka İnşaat 9,00 0,33 27,81 Erbosan 142,10 1,50 250,39 Ereğli Demir Çelik 17,92 -0,99 36,41 Ersu Gıda 3,55 2,60 -28,14 Escar Turizm Taşımacılık 16,71 1,83 Escort Teknoloji 5,41 1,50 -17,66 Esenboğa Elektrik 29,62 -1,33 55,68 Etiler Gıda 5,74 0,00 44,22 Euro Kapital Yat. Ort. 7,80 9,40 104,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 0,89 -4,19 Euro Yat. Ort. 3,90 0,26 -12,19 Euro Yatırım Holding 3,17 0,32 11,62 Fade Gıda 16,73 3,98 170,27 Fenerbahçe Futbol 36,16 0,11 22,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 1,63 -15,53 F-M İzmit Piston 98,50 -0,56 -19,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,50 2,04 -4,07 Ford Otosan 169,90 -1,11 39,10 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,00 -52,31 Frigo Pak Gıda 16,86 2,12 -19,64 Galata Wind Enerji 3,49 -0,57 Galatasaray Sportif 3,71 -0,54 -8,40 Garanti Bankası 8,27 -0,96 -18,53 Garanti Faktoring 9,26 2,66 -16,80 Garanti Yat. Ort. 2,31 1,76 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,53 -0,66 27,06 Gediz Ambalaj 40,30 1,51 50,37 Gentaş 3,85 -0,52 -34,32 Gersan Elektrik 6,20 0,98 0,98 Global Men. Değ. 6,49 6,57 7,99 Global Yat. Holding 3,10 0,00 -33,76 Good-Year 6,87 -0,87 -13,78 Göltaş Çimento 38,24 -0,68 -6,83 Gözde Girişim 5,14 -1,15 -35,59 GSD Denizcilik 5,56 -0,89 10,32 GSD Holding 1,78 0,56 -29,08 Gübre Fabrik. 48,74 -1,58 -43,36 Güler Yat. Holding 2,42 2,11 -30,11 Halk GMYO 2,45 -1,61 -19,62 Hatay Tekstil 16,40 -0,30 20,27 Hedef Girişim 2,74 0,37 8,52 Hektaş 7,65 0,39 43,20 HUB Girişim 11,09 -0,54 -39,07 Hürriyet Gzt. 1,43 10,00 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,23 1,55 -19,54 İdealist Danışmanlık 55,60 0,18 313,08 İdealist GMYO 1,92 3,23 -19,09 İhlas Ev Aletleri 1,00 -0,99 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,12 2,75 -54,54 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,73 1,39 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,03 0,84 29,79 Info Yatırım 3,97 -0,75 -15,00 İntema 36,02 -1,48 -9,72 Inveo Yatırım Holding 113,50 -0,87 156,67 İpek Doğal Enerji 11,16 -1,93 -14,68 İskenderun Demir Çelik 11,23 1,45 24,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!

Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu

Havuz sefası yapan Songül Karlı, art arda bikinili pozlarını paylaştı

Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı

Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür

Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı

Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti

'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı