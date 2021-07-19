Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

19.07.2021 13:58
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,789,89-25,32
Acıpayam Selüloz16,041,52-6,31
Adel Kalemcilik24,720,90-27,79
Adese Gayrimenkul1,140,00-59,29
Afyon Çimento3,71-0,80-27,40
AGESA Hayat Emeklilik17,69-0,790,60
Ak Enerji1,549,22-30,32
Akbank5,16-1,53-23,65
Akçansa14,26-0,90-11,44
Akdeniz Yatırım Hold.1,780,00-25,93
Akfen GMYO4,008,40-17,70
Akın Tekstil34,582,078,88
Akiş GMYO1,77-0,56-36,61
Akmerkez GMYO41,282,33-33,90
Aksa15,690,2613,58
Aksa Enerji11,870,0859,54
Aksigorta7,84-0,38-9,87
Aksu Enerji8,444,9811,83
Alarko Carrıer315,407,35-13,24
Alarko GMYO19,890,30-21,48
Alarko Holding9,260,008,67
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş21,88-0,73-26,23
Alkim Kağıt15,50-0,5119,75
Alkim Kimya15,030,606,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,705,59-22,37
Altınyunus Çeşme62,300,5624,70
Anadolu Efes21,80-1,272,05
Anadolu Grubu Holding23,90-1,32-8,52
Anadolu Hayat Emek.9,06-0,2212,75
Anadolu Isuzu15,28-0,78-15,11
Anadolu Sigorta6,210,00-13,99
Anel Elektrik2,800,72-11,67
Arçelik32,72-2,0914,97
ARD Bilişim Teknolojileri53,401,0411,06
Arena Bilgisayar10,820,09-0,75
Armada Bilgisayar55,35-0,9812,78
Arsan Tekstil4,29-0,236,31
Arzum Ev Aletleri16,14-0,25-33,21
Aselsan14,460,00-20,77
Ata GMYO3,651,11-33,76
Atakule GMYO2,310,00-1,33
Atlantis Yatırım Holding3,800,53-31,65
Atlas Yat. Ort.1,67-0,60-4,57
ATP Ticari Bilgisayar31,301,29

Avrasya GMYO3,010,3314,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,000,00-6,25
Avrupa Yatırım Holding4,781,70-20,33
Aydem Enerji6,09-1,46

Ayen Enerji4,40-0,23-18,67
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,502,7864,01
Aygaz14,130,57-0,40
Bagfaş17,505,17-12,50
Bak Ambalaj19,03-0,16-3,77
Balatacılar Balatacılık5,000,00-39,32
Bantaş Ambalaj5,400,0015,14
Banvit61,00-0,6517,31
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO14,850,00

Baştaş Başkent Çimento12,242,86-29,53
Batı Çimento13,232,08180,89
Batısöke Çimento2,090,48-14,34
Bayrak Taban Sanayi10,44-0,67-1,60
Bera Holding11,504,45-43,29
Berkosan Yalıtım9,250,223,70
Beşiktaş Futbol Yat.6,130,1651,73
Beyaz Filo8,74-0,34-13,29
Bilici Yatırım19,185,33246,63
Bim Mağazalar61,10-1,05-14,30
Biotrend Çevre ve Enerji28,30-1,94

Birko Mensucat0,94-1,05-15,32
Birlik Mensucat2,021,51-41,62
Bizim Mağazaları11,361,61-26,04
BMS Çelik Hasır Sanayi6,387,23

Boğaziçi Beton5,484,38

Borusan Mannesmann25,000,08-10,07
Borusan Yat. Paz.310,80-0,89-31,58
Bosch Fren Sistemleri862,50-0,40-29,86
Bossa26,66-0,4549,36
Brisa20,96-0,108,25
Burçelik18,45-0,16-12,23
Burçelik Vana22,400,54-54,89
Bursa Çimento3,290,30-33,90
Carrefoursa39,723,06-44,68
Casa Emtia Petrol127,400,2420,19
Ceo Event Medya8,172,0027,06
Coca Cola İçecek81,150,6827,78
Cosmos Yat. Holding9,283,1115,14
Credıtwest Faktorıng4,625,00-21,29
Çan2 Termik10,70-1,11

Çelebi181,10-2,79-0,78
Çelik Halat6,211,47-31,74
Çemaş Döküm1,14-0,87-33,04
Çemtaş12,74-1,24-18,91
Çimbeton212,500,33-28,33
Çimentaş27,743,20-23,29
Çimsa22,98-0,7829,10
Çuhadaroğlu Metal7,00-0,43-7,98
Dagi Giyim2,130,00-37,47
Dagi Yatırım Holding15,030,2016,51
Dardanel14,28-0,14-57,37
Datagate Bilgisayar11,410,88-29,17
Demısaş Döküm7,642,1417,98
Denge Holding1,153,60-62,14
Deniz GMYO1,830,55-0,65
Derimod11,40-0,7817,04
Derlüks Yatırım Holding4,240,47-51,93
Desa Deri11,00-1,8712,94
Despec Bilgisayar9,241,43-29,25
Deva Holding24,76-0,642,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,561,34-2,00
Diriteks Diriliş Tekstil3,508,70-6,17
Ditaş Doğan14,90-2,2314,56
DO-CO667,90-2,586,02
Doğan Burda13,850,36-38,28
Doğan Holding2,66-0,75-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,150,00-7,68
Doğusan6,22-2,3542,01
Doğuş GMYO8,001,14-2,08
Doğuş Otomotiv25,26-0,16-2,56
Döktaş Dökümcülük29,502,08-3,66
Duran Doğan Basım10,33-0,39-1,53
Dyo Boya11,550,092,69
Eczacıbaşı İlaç5,78-0,52-19,74
Eczacıbaşı Yatırım37,52-1,5239,38
E-Data Teknoloji Pazarlama9,829,97

Edip Gayrimenkul4,609,7938,55
Ege Endüstri1.294,001,09-22,28
Ege Gübre173,600,2321,01
Ege Profil26,52-1,78-30,65
Ege Seramik12,190,7426,16
Egeplast24,00-0,17-27,93
Ekiz Kimya7,00-6,54-1,82
Emek Elektrik2,21-0,45-22,60
Eminiş Ambalaj20,881,85-43,32
Emlak Konut GMYO1,79-0,56-15,35
Enerjisa Enerji9,91-0,70-14,05
Enka İnşaat9,000,3327,81
Erbosan142,101,50250,39
Ereğli Demir Çelik17,92-0,9936,41
Ersu Gıda3,552,60-28,14
Escar Turizm Taşımacılık16,711,83

Escort Teknoloji5,411,50-17,66
Esenboğa Elektrik29,62-1,3355,68
Etiler Gıda5,740,0044,22
Euro Kapital Yat. Ort.7,809,40104,21
Euro Trend Yat. Ort.3,390,89-4,19
Euro Yat. Ort.3,900,26-12,19
Euro Yatırım Holding3,170,3211,62
Fade Gıda16,733,98170,27
Fenerbahçe Futbol36,160,1122,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,491,63-15,53
F-M İzmit Piston98,50-0,56-19,66
Fonet Bilgi Teknolojileri12,502,04-4,07
Ford Otosan169,90-1,1139,10
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,00-52,31
Frigo Pak Gıda16,862,12-19,64
Galata Wind Enerji3,49-0,57

Galatasaray Sportif3,71-0,54-8,40
Garanti Bankası8,27-0,96-18,53
Garanti Faktoring9,262,66-16,80
Garanti Yat. Ort.2,311,76-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,53-0,6627,06
Gediz Ambalaj40,301,5150,37
Gentaş3,85-0,52-34,32
Gersan Elektrik6,200,980,98
Global Men. Değ.6,496,577,99
Global Yat. Holding3,100,00-33,76
Good-Year6,87-0,87-13,78
Göltaş Çimento38,24-0,68-6,83
Gözde Girişim5,14-1,15-35,59
GSD Denizcilik5,56-0,8910,32
GSD Holding1,780,56-29,08
Gübre Fabrik.48,74-1,58-43,36
Güler Yat. Holding2,422,11-30,11
Halk GMYO2,45-1,61-19,62
Hatay Tekstil16,40-0,3020,27
Hedef Girişim2,740,378,52
Hektaş7,650,3943,20
HUB Girişim11,09-0,54-39,07
Hürriyet Gzt.1,4310,00-31,90
ICBC Turkey Bank5,231,55-19,54
İdealist Danışmanlık55,600,18313,08
İdealist GMYO1,923,23-19,09
İhlas Ev Aletleri1,00-0,99-46,32
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,122,75-54,54
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,731,39-35,96
İndeks Bilgisayar6,030,8429,79
Info Yatırım3,97-0,75-15,00
İntema36,02-1,48-9,72
Inveo Yatırım Holding113,50-0,87156,67
İpek Doğal Enerji11,16-1,93-14,68
İskenderun Demir Çelik11,231,4524,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! 14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu 14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Havuz sefası yapan Songül Karlı, art arda bikinili pozlarını paylaştı 14:10 Havuz sefası yapan Songül Karlı, art arda bikinili pozlarını paylaştı
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı 14:03 Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür 13:27 Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı 12:17 Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı
Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti 11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı

Son Dakika Haberleri
14:40 Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı
14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!
14:26 Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım
14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar
14:07 Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor
13:48 Otobüs firmasının hatası başına dert oldu! Yanlış bilet yüzünden zorla karantinaya alındı
13:45 Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
13:43 Belediye görüntüleri paylaştı, sorumlularını ifşa etti: Nasıl, güzel miydi parti?
13:26 Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Taliban'ın Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım         
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar         
14:12
Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor         
14:08
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu         
13:46
Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek         
12:27
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
"Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı         
10:45
Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş         
10:24
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Genç kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Genç kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı         
21:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 14:53:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement