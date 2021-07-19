Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,78
|9,89
|-25,32
|Acıpayam Selüloz
|16,04
|1,52
|-6,31
|Adel Kalemcilik
|24,72
|0,90
|-27,79
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,71
|-0,80
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,69
|-0,79
|0,60
|Ak Enerji
|1,54
|9,22
|-30,32
|Akbank
|5,16
|-1,53
|-23,65
|Akçansa
|14,26
|-0,90
|-11,44
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|0,00
|-25,93
|Akfen GMYO
|4,00
|8,40
|-17,70
|Akın Tekstil
|34,58
|2,07
|8,88
|Akiş GMYO
|1,77
|-0,56
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|41,28
|2,33
|-33,90
|Aksa
|15,69
|0,26
|13,58
|Aksa Enerji
|11,87
|0,08
|59,54
|Aksigorta
|7,84
|-0,38
|-9,87
|Aksu Enerji
|8,44
|4,98
|11,83
|Alarko Carrıer
|315,40
|7,35
|-13,24
|Alarko GMYO
|19,89
|0,30
|-21,48
|Alarko Holding
|9,26
|0,00
|8,67
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,88
|-0,73
|-26,23
|Alkim Kağıt
|15,50
|-0,51
|19,75
|Alkim Kimya
|15,03
|0,60
|6,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,70
|5,59
|-22,37
|Altınyunus Çeşme
|62,30
|0,56
|24,70
|Anadolu Efes
|21,80
|-1,27
|2,05
|Anadolu Grubu Holding
|23,90
|-1,32
|-8,52
|Anadolu Hayat Emek.
|9,06
|-0,22
|12,75
|Anadolu Isuzu
|15,28
|-0,78
|-15,11
|Anadolu Sigorta
|6,21
|0,00
|-13,99
|Anel Elektrik
|2,80
|0,72
|-11,67
|Arçelik
|32,72
|-2,09
|14,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,40
|1,04
|11,06
|Arena Bilgisayar
|10,82
|0,09
|-0,75
|Armada Bilgisayar
|55,35
|-0,98
|12,78
|Arsan Tekstil
|4,29
|-0,23
|6,31
|Arzum Ev Aletleri
|16,14
|-0,25
|-33,21
|Aselsan
|14,46
|0,00
|-20,77
|Ata GMYO
|3,65
|1,11
|-33,76
|Atakule GMYO
|2,31
|0,00
|-1,33
|Atlantis Yatırım Holding
|3,80
|0,53
|-31,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-0,60
|-4,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|31,30
|1,29
|Avrasya GMYO
|3,01
|0,33
|14,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,00
|0,00
|-6,25
|Avrupa Yatırım Holding
|4,78
|1,70
|-20,33
|Aydem Enerji
|6,09
|-1,46
|Ayen Enerji
|4,40
|-0,23
|-18,67
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,50
|2,78
|64,01
|Aygaz
|14,13
|0,57
|-0,40
|Bagfaş
|17,50
|5,17
|-12,50
|Bak Ambalaj
|19,03
|-0,16
|-3,77
|Balatacılar Balatacılık
|5,00
|0,00
|-39,32
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|0,00
|15,14
|Banvit
|61,00
|-0,65
|17,31
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|14,85
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|12,24
|2,86
|-29,53
|Batı Çimento
|13,23
|2,08
|180,89
|Batısöke Çimento
|2,09
|0,48
|-14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|10,44
|-0,67
|-1,60
|Bera Holding
|11,50
|4,45
|-43,29
|Berkosan Yalıtım
|9,25
|0,22
|3,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,13
|0,16
|51,73
|Beyaz Filo
|8,74
|-0,34
|-13,29
|Bilici Yatırım
|19,18
|5,33
|246,63
|Bim Mağazalar
|61,10
|-1,05
|-14,30
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,30
|-1,94
|Birko Mensucat
|0,94
|-1,05
|-15,32
|Birlik Mensucat
|2,02
|1,51
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|11,36
|1,61
|-26,04
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|6,38
|7,23
|Boğaziçi Beton
|5,48
|4,38
|Borusan Mannesmann
|25,00
|0,08
|-10,07
|Borusan Yat. Paz.
|310,80
|-0,89
|-31,58
|Bosch Fren Sistemleri
|862,50
|-0,40
|-29,86
|Bossa
|26,66
|-0,45
|49,36
|Brisa
|20,96
|-0,10
|8,25
|Burçelik
|18,45
|-0,16
|-12,23
|Burçelik Vana
|22,40
|0,54
|-54,89
|Bursa Çimento
|3,29
|0,30
|-33,90
|Carrefoursa
|39,72
|3,06
|-44,68
|Casa Emtia Petrol
|127,40
|0,24
|20,19
|Ceo Event Medya
|8,17
|2,00
|27,06
|Coca Cola İçecek
|81,15
|0,68
|27,78
|Cosmos Yat. Holding
|9,28
|3,11
|15,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,62
|5,00
|-21,29
|Çan2 Termik
|10,70
|-1,11
|Çelebi
|181,10
|-2,79
|-0,78
|Çelik Halat
|6,21
|1,47
|-31,74
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|-33,04
|Çemtaş
|12,74
|-1,24
|-18,91
|Çimbeton
|212,50
|0,33
|-28,33
|Çimentaş
|27,74
|3,20
|-23,29
|Çimsa
|22,98
|-0,78
|29,10
|Çuhadaroğlu Metal
|7,00
|-0,43
|-7,98
|Dagi Giyim
|2,13
|0,00
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|15,03
|0,20
|16,51
|Dardanel
|14,28
|-0,14
|-57,37
|Datagate Bilgisayar
|11,41
|0,88
|-29,17
|Demısaş Döküm
|7,64
|2,14
|17,98
|Denge Holding
|1,15
|3,60
|-62,14
|Deniz GMYO
|1,83
|0,55
|-0,65
|Derimod
|11,40
|-0,78
|17,04
|Derlüks Yatırım Holding
|4,24
|0,47
|-51,93
|Desa Deri
|11,00
|-1,87
|12,94
|Despec Bilgisayar
|9,24
|1,43
|-29,25
|Deva Holding
|24,76
|-0,64
|2,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,56
|1,34
|-2,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,50
|8,70
|-6,17
|Ditaş Doğan
|14,90
|-2,23
|14,56
|DO-CO
|667,90
|-2,58
|6,02
|Doğan Burda
|13,85
|0,36
|-38,28
|Doğan Holding
|2,66
|-0,75
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|0,00
|-7,68
|Doğusan
|6,22
|-2,35
|42,01
|Doğuş GMYO
|8,00
|1,14
|-2,08
|Doğuş Otomotiv
|25,26
|-0,16
|-2,56
|Döktaş Dökümcülük
|29,50
|2,08
|-3,66
|Duran Doğan Basım
|10,33
|-0,39
|-1,53
|Dyo Boya
|11,55
|0,09
|2,69
|Eczacıbaşı İlaç
|5,78
|-0,52
|-19,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,52
|-1,52
|39,38
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|9,82
|9,97
|Edip Gayrimenkul
|4,60
|9,79
|38,55
|Ege Endüstri
|1.294,00
|1,09
|-22,28
|Ege Gübre
|173,60
|0,23
|21,01
|Ege Profil
|26,52
|-1,78
|-30,65
|Ege Seramik
|12,19
|0,74
|26,16
|Egeplast
|24,00
|-0,17
|-27,93
|Ekiz Kimya
|7,00
|-6,54
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,21
|-0,45
|-22,60
|Eminiş Ambalaj
|20,88
|1,85
|-43,32
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|-0,56
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|9,91
|-0,70
|-14,05
|Enka İnşaat
|9,00
|0,33
|27,81
|Erbosan
|142,10
|1,50
|250,39
|Ereğli Demir Çelik
|17,92
|-0,99
|36,41
|Ersu Gıda
|3,55
|2,60
|-28,14
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,71
|1,83
|Escort Teknoloji
|5,41
|1,50
|-17,66
|Esenboğa Elektrik
|29,62
|-1,33
|55,68
|Etiler Gıda
|5,74
|0,00
|44,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,80
|9,40
|104,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|0,89
|-4,19
|Euro Yat. Ort.
|3,90
|0,26
|-12,19
|Euro Yatırım Holding
|3,17
|0,32
|11,62
|Fade Gıda
|16,73
|3,98
|170,27
|Fenerbahçe Futbol
|36,16
|0,11
|22,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|1,63
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|98,50
|-0,56
|-19,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,50
|2,04
|-4,07
|Ford Otosan
|169,90
|-1,11
|39,10
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,00
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|16,86
|2,12
|-19,64
|Galata Wind Enerji
|3,49
|-0,57
|Galatasaray Sportif
|3,71
|-0,54
|-8,40
|Garanti Bankası
|8,27
|-0,96
|-18,53
|Garanti Faktoring
|9,26
|2,66
|-16,80
|Garanti Yat. Ort.
|2,31
|1,76
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,53
|-0,66
|27,06
|Gediz Ambalaj
|40,30
|1,51
|50,37
|Gentaş
|3,85
|-0,52
|-34,32
|Gersan Elektrik
|6,20
|0,98
|0,98
|Global Men. Değ.
|6,49
|6,57
|7,99
|Global Yat. Holding
|3,10
|0,00
|-33,76
|Good-Year
|6,87
|-0,87
|-13,78
|Göltaş Çimento
|38,24
|-0,68
|-6,83
|Gözde Girişim
|5,14
|-1,15
|-35,59
|GSD Denizcilik
|5,56
|-0,89
|10,32
|GSD Holding
|1,78
|0,56
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|48,74
|-1,58
|-43,36
|Güler Yat. Holding
|2,42
|2,11
|-30,11
|Halk GMYO
|2,45
|-1,61
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,40
|-0,30
|20,27
|Hedef Girişim
|2,74
|0,37
|8,52
|Hektaş
|7,65
|0,39
|43,20
|HUB Girişim
|11,09
|-0,54
|-39,07
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|10,00
|-31,90
|ICBC Turkey Bank
|5,23
|1,55
|-19,54
|İdealist Danışmanlık
|55,60
|0,18
|313,08
|İdealist GMYO
|1,92
|3,23
|-19,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|-0,99
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,12
|2,75
|-54,54
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|1,39
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,03
|0,84
|29,79
|Info Yatırım
|3,97
|-0,75
|-15,00
|İntema
|36,02
|-1,48
|-9,72
|Inveo Yatırım Holding
|113,50
|-0,87
|156,67
|İpek Doğal Enerji
|11,16
|-1,93
|-14,68
|İskenderun Demir Çelik
|11,23
|1,45
|24,28
(Sürecek)
Kaynak: AA
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