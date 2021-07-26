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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

26.07.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,65-2,25-27,00
Acıpayam Selüloz16,060,12-6,19
Adel Kalemcilik23,74-3,96-30,66
Adese Gayrimenkul1,161,75-58,57
Afyon Çimento3,66-1,35-28,38
AGESA Hayat Emeklilik17,67-0,110,49
Ak Enerji1,614,55-27,15
Akbank5,13-0,58-24,09
Akçansa14,451,33-10,26
Akdeniz Yatırım Hold.1,864,49-22,60
Akfen GMYO4,020,50-17,28
Akın Tekstil33,84-2,146,55
Akiş GMYO1,770,00-36,61
Akmerkez GMYO39,98-3,15-35,98
Aksa15,720,1913,79
Aksa Enerji12,222,9564,25
Aksigorta7,83-0,13-9,98
Aksu Enerji8,794,1516,47
Alarko Carrıer290,90-7,77-19,98
Alarko GMYO19,80-0,45-21,83
Alarko Holding9,300,439,14
Albaraka Türk1,48-0,67-23,71
Alcatel Lucent Teletaş21,32-2,56-28,12
Alkim Kağıt15,22-1,8117,59
Alkim Kimya14,95-0,536,13
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,700,00-22,37
Altınyunus Çeşme58,80-5,6217,69
Anadolu Efes22,061,193,27
Anadolu Grubu Holding23,88-0,08-8,59
Anadolu Hayat Emek.8,85-2,3210,14
Anadolu Isuzu15,13-0,98-15,94
Anadolu Sigorta6,210,00-13,99
Anel Elektrik2,851,79-10,09
Arçelik32,54-0,5514,34
ARD Bilişim Teknolojileri52,70-1,319,61
Arena Bilgisayar10,73-0,83-1,58
Armada Bilgisayar52,55-5,067,07
Arsan Tekstil4,382,108,54
Arzum Ev Aletleri16,05-0,56-33,58
Aselsan14,570,76-20,16
Ata GMYO3,773,29-31,58
Atakule GMYO2,549,968,50
Atlantis Yatırım Holding3,810,26-31,47
Atlas Yat. Ort.1,63-2,40-6,86
ATP Ticari Bilgisayar31,801,60

Avrasya GMYO2,95-1,9912,62
Avrasya Petrol ve Tur.2,83-5,67-11,56
Avrupa Yatırım Holding5,259,83-12,50
Aydem Enerji6,222,13

Ayen Enerji4,36-0,91-19,41
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,01-8,0550,80
Aygaz14,11-0,14-0,54
Bagfaş17,00-2,86-15,00
Bak Ambalaj19,251,16-2,66
Balatacılar Balatacılık5,010,20-39,20
Bantaş Ambalaj5,685,1921,11
Banvit60,65-0,5716,63
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO14,880,20

Baştaş Başkent Çimento11,90-2,78-31,49
Batı Çimento13,320,68182,80
Batısöke Çimento2,163,35-11,48
Bayrak Taban Sanayi10,641,920,28
Bera Holding11,38-1,04-43,89
Berkosan Yalıtım9,21-0,433,25
Beşiktaş Futbol Yat.6,272,2855,20
Beyaz Filo8,63-1,26-14,38
Bilici Yatırım20,969,28278,80
Bim Mağazalar61,500,65-13,74
Biotrend Çevre ve Enerji27,40-3,18

Birko Mensucat1,006,38-9,91
Birlik Mensucat2,00-0,99-42,20
Bizim Mağazaları11,360,00-26,04
BMS Çelik Hasır Sanayi7,019,87

Boğaziçi Beton5,45-0,55

Borusan Mannesmann24,16-3,36-13,09
Borusan Yat. Paz.293,10-5,69-35,48
Bosch Fren Sistemleri863,000,06-29,82
Bossa26,900,9050,70
Brisa21,603,0511,55
Burçelik18,470,11-12,13
Burçelik Vana22,480,36-54,73
Bursa Çimento3,27-0,61-34,31
Carrefoursa38,80-2,32-45,96
Casa Emtia Petrol119,40-6,2812,64
Ceo Event Medya8,696,3635,15
Coca Cola İçecek82,952,2230,61
Cosmos Yat. Holding9,20-0,8614,14
Credıtwest Faktorıng4,630,22-21,12
Çan2 Termik10,55-1,40

Çelebi169,30-6,52-7,25
Çelik Halat6,16-0,81-32,29
Çemaş Döküm1,216,14-28,93
Çemtaş12,901,26-17,89
Çimbeton214,400,89-27,69
Çimentaş27,800,22-23,12
Çimsa23,522,3532,13
Çuhadaroğlu Metal7,213,00-5,22
Dagi Giyim2,130,00-37,47
Dagi Yatırım Holding14,57-3,0612,95
Dardanel14,06-1,54-58,03
Datagate Bilgisayar11,29-1,05-29,92
Demısaş Döküm7,640,0017,98
Denge Holding1,14-0,87-62,47
Deniz GMYO1,840,55-0,11
Derimod11,611,8419,20
Derlüks Yatırım Holding4,669,91-47,17
Desa Deri10,66-3,099,45
Despec Bilgisayar9,270,32-29,02
Deva Holding24,960,813,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,53-0,28-2,27
Diriteks Diriliş Tekstil3,39-3,14-9,12
Ditaş Doğan14,940,2714,87
DO-CO690,003,319,52
Doğan Burda13,24-4,40-41,00
Doğan Holding2,58-3,01-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,160,47-7,25
Doğusan6,494,3448,17
Doğuş GMYO7,81-2,38-4,41
Doğuş Otomotiv25,922,61-0,01
Döktaş Dökümcülük29,40-0,34-3,98
Duran Doğan Basım10,451,16-0,38
Dyo Boya11,660,953,67
Eczacıbaşı İlaç5,841,04-18,91
Eczacıbaşı Yatırım37,800,7540,42
E-Data Teknoloji Pazarlama10,294,79

Edip Gayrimenkul5,0610,0052,41
Ege Endüstri1.264,80-2,26-24,03
Ege Gübre172,90-0,4020,52
Ege Profil27,584,00-27,88
Ege Seramik12,552,9529,88
Egeplast22,90-4,58-31,23
Ekiz Kimya7,000,00-1,82
Emek Elektrik2,14-3,17-25,05
Eminiş Ambalaj20,40-2,30-44,63
Emlak Konut GMYO1,811,12-14,41
Enerjisa Enerji9,930,20-13,88
Enka İnşaat9,141,5629,80
Erbosan140,80-0,91247,18
Ereğli Demir Çelik18,040,6737,33
Ersu Gıda3,632,25-26,52
Escar Turizm Taşımacılık16,62-0,54

Escort Teknoloji5,19-4,07-21,00
Esenboğa Elektrik28,98-2,1652,32
Etiler Gıda5,57-2,9639,95
Euro Kapital Yat. Ort.7,54-3,3397,41
Euro Trend Yat. Ort.3,575,310,90
Euro Yat. Ort.3,87-0,77-12,87
Euro Yatırım Holding3,273,1515,14
Fade Gıda14,664,28181,83
Fenerbahçe Futbol36,601,2223,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,614,82-11,46
F-M İzmit Piston97,55-0,96-20,43
Fonet Bilgi Teknolojileri12,39-0,88-4,91
Ford Otosan169,20-0,4138,53
Formet Celik Kapi Sanayi1,16-0,85-52,72
Frigo Pak Gıda17,503,80-16,59
Galata Wind Enerji3,45-1,15

Galatasaray Sportif3,66-1,35-9,63
Garanti Bankası8,15-1,45-19,71
Garanti Faktoring8,97-3,13-19,41
Garanti Yat. Ort.2,30-0,43-28,79
Gedik Y. Men. Değ.7,47-0,8026,05
Gediz Ambalaj39,44-2,1347,16
Gentaş3,880,78-33,80
Gersan Elektrik6,15-0,810,16
Global Men. Değ.6,26-3,544,16
Global Yat. Holding3,100,00-33,76
Good-Year6,951,16-12,78
Göltaş Çimento36,92-3,45-10,05
Gözde Girişim5,201,17-34,84
GSD Denizcilik5,46-1,808,33
GSD Holding1,77-0,56-29,48
Gübre Fabrik.48,68-0,12-43,43
Güler Yat. Holding2,617,85-24,63
Halk GMYO2,36-3,67-22,57
Hatay Tekstil16,32-0,4919,69
Hedef Girişim2,69-1,826,54
Hektaş7,53-1,5740,95
HUB Girişim10,98-0,99-39,67
Hürriyet Gzt.1,579,79-25,24
ICBC Turkey Bank5,17-1,15-20,46
İdealist Danışmanlık51,90-6,65285,59
İdealist GMYO2,119,90-11,08
İhlas Ev Aletleri1,000,00-46,32
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,11-0,89-54,94
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,741,37-35,09
İndeks Bilgisayar6,040,1730,00
Info Yatırım3,91-1,51-16,28
İntema35,90-0,33-10,03
Inveo Yatırım Holding113,10-0,35155,77
İpek Doğal Enerji11,12-0,36-14,98
İskenderun Demir Çelik11,633,5628,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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