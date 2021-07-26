Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,65 -2,25 -27,00 Acıpayam Selüloz 16,06 0,12 -6,19 Adel Kalemcilik 23,74 -3,96 -30,66 Adese Gayrimenkul 1,16 1,75 -58,57 Afyon Çimento 3,66 -1,35 -28,38 AGESA Hayat Emeklilik 17,67 -0,11 0,49 Ak Enerji 1,61 4,55 -27,15 Akbank 5,13 -0,58 -24,09 Akçansa 14,45 1,33 -10,26 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 4,49 -22,60 Akfen GMYO 4,02 0,50 -17,28 Akın Tekstil 33,84 -2,14 6,55 Akiş GMYO 1,77 0,00 -36,61 Akmerkez GMYO 39,98 -3,15 -35,98 Aksa 15,72 0,19 13,79 Aksa Enerji 12,22 2,95 64,25 Aksigorta 7,83 -0,13 -9,98 Aksu Enerji 8,79 4,15 16,47 Alarko Carrıer 290,90 -7,77 -19,98 Alarko GMYO 19,80 -0,45 -21,83 Alarko Holding 9,30 0,43 9,14 Albaraka Türk 1,48 -0,67 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 21,32 -2,56 -28,12 Alkim Kağıt 15,22 -1,81 17,59 Alkim Kimya 14,95 -0,53 6,13 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 0,00 -22,37 Altınyunus Çeşme 58,80 -5,62 17,69 Anadolu Efes 22,06 1,19 3,27 Anadolu Grubu Holding 23,88 -0,08 -8,59 Anadolu Hayat Emek. 8,85 -2,32 10,14 Anadolu Isuzu 15,13 -0,98 -15,94 Anadolu Sigorta 6,21 0,00 -13,99 Anel Elektrik 2,85 1,79 -10,09 Arçelik 32,54 -0,55 14,34 ARD Bilişim Teknolojileri 52,70 -1,31 9,61 Arena Bilgisayar 10,73 -0,83 -1,58 Armada Bilgisayar 52,55 -5,06 7,07 Arsan Tekstil 4,38 2,10 8,54 Arzum Ev Aletleri 16,05 -0,56 -33,58 Aselsan 14,57 0,76 -20,16 Ata GMYO 3,77 3,29 -31,58 Atakule GMYO 2,54 9,96 8,50 Atlantis Yatırım Holding 3,81 0,26 -31,47 Atlas Yat. Ort. 1,63 -2,40 -6,86 ATP Ticari Bilgisayar 31,80 1,60 Avrasya GMYO 2,95 -1,99 12,62 Avrasya Petrol ve Tur. 2,83 -5,67 -11,56 Avrupa Yatırım Holding 5,25 9,83 -12,50 Aydem Enerji 6,22 2,13 Ayen Enerji 4,36 -0,91 -19,41 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,01 -8,05 50,80 Aygaz 14,11 -0,14 -0,54 Bagfaş 17,00 -2,86 -15,00 Bak Ambalaj 19,25 1,16 -2,66 Balatacılar Balatacılık 5,01 0,20 -39,20 Bantaş Ambalaj 5,68 5,19 21,11 Banvit 60,65 -0,57 16,63 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,88 0,20 Baştaş Başkent Çimento 11,90 -2,78 -31,49 Batı Çimento 13,32 0,68 182,80 Batısöke Çimento 2,16 3,35 -11,48 Bayrak Taban Sanayi 10,64 1,92 0,28 Bera Holding 11,38 -1,04 -43,89 Berkosan Yalıtım 9,21 -0,43 3,25 Beşiktaş Futbol Yat. 6,27 2,28 55,20 Beyaz Filo 8,63 -1,26 -14,38 Bilici Yatırım 20,96 9,28 278,80 Bim Mağazalar 61,50 0,65 -13,74 Biotrend Çevre ve Enerji 27,40 -3,18 Birko Mensucat 1,00 6,38 -9,91 Birlik Mensucat 2,00 -0,99 -42,20 Bizim Mağazaları 11,36 0,00 -26,04 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,01 9,87 Boğaziçi Beton 5,45 -0,55 Borusan Mannesmann 24,16 -3,36 -13,09 Borusan Yat. Paz. 293,10 -5,69 -35,48 Bosch Fren Sistemleri 863,00 0,06 -29,82 Bossa 26,90 0,90 50,70 Brisa 21,60 3,05 11,55 Burçelik 18,47 0,11 -12,13 Burçelik Vana 22,48 0,36 -54,73 Bursa Çimento 3,27 -0,61 -34,31 Carrefoursa 38,80 -2,32 -45,96 Casa Emtia Petrol 119,40 -6,28 12,64 Ceo Event Medya 8,69 6,36 35,15 Coca Cola İçecek 82,95 2,22 30,61 Cosmos Yat. Holding 9,20 -0,86 14,14 Credıtwest Faktorıng 4,63 0,22 -21,12 Çan2 Termik 10,55 -1,40 Çelebi 169,30 -6,52 -7,25 Çelik Halat 6,16 -0,81 -32,29 Çemaş Döküm 1,21 6,14 -28,93 Çemtaş 12,90 1,26 -17,89 Çimbeton 214,40 0,89 -27,69 Çimentaş 27,80 0,22 -23,12 Çimsa 23,52 2,35 32,13 Çuhadaroğlu Metal 7,21 3,00 -5,22 Dagi Giyim 2,13 0,00 -37,47 Dagi Yatırım Holding 14,57 -3,06 12,95 Dardanel 14,06 -1,54 -58,03 Datagate Bilgisayar 11,29 -1,05 -29,92 Demısaş Döküm 7,64 0,00 17,98 Denge Holding 1,14 -0,87 -62,47 Deniz GMYO 1,84 0,55 -0,11 Derimod 11,61 1,84 19,20 Derlüks Yatırım Holding 4,66 9,91 -47,17 Desa Deri 10,66 -3,09 9,45 Despec Bilgisayar 9,27 0,32 -29,02 Deva Holding 24,96 0,81 3,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,53 -0,28 -2,27 Diriteks Diriliş Tekstil 3,39 -3,14 -9,12 Ditaş Doğan 14,94 0,27 14,87 DO-CO 690,00 3,31 9,52 Doğan Burda 13,24 -4,40 -41,00 Doğan Holding 2,58 -3,01 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 0,47 -7,25 Doğusan 6,49 4,34 48,17 Doğuş GMYO 7,81 -2,38 -4,41 Doğuş Otomotiv 25,92 2,61 -0,01 Döktaş Dökümcülük 29,40 -0,34 -3,98 Duran Doğan Basım 10,45 1,16 -0,38 Dyo Boya 11,66 0,95 3,67 Eczacıbaşı İlaç 5,84 1,04 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 37,80 0,75 40,42 E-Data Teknoloji Pazarlama 10,29 4,79 Edip Gayrimenkul 5,06 10,00 52,41 Ege Endüstri 1.264,80 -2,26 -24,03 Ege Gübre 172,90 -0,40 20,52 Ege Profil 27,58 4,00 -27,88 Ege Seramik 12,55 2,95 29,88 Egeplast 22,90 -4,58 -31,23 Ekiz Kimya 7,00 0,00 -1,82 Emek Elektrik 2,14 -3,17 -25,05 Eminiş Ambalaj 20,40 -2,30 -44,63 Emlak Konut GMYO 1,81 1,12 -14,41 Enerjisa Enerji 9,93 0,20 -13,88 Enka İnşaat 9,14 1,56 29,80 Erbosan 140,80 -0,91 247,18 Ereğli Demir Çelik 18,04 0,67 37,33 Ersu Gıda 3,63 2,25 -26,52 Escar Turizm Taşımacılık 16,62 -0,54 Escort Teknoloji 5,19 -4,07 -21,00 Esenboğa Elektrik 28,98 -2,16 52,32 Etiler Gıda 5,57 -2,96 39,95 Euro Kapital Yat. Ort. 7,54 -3,33 97,41 Euro Trend Yat. Ort. 3,57 5,31 0,90 Euro Yat. Ort. 3,87 -0,77 -12,87 Euro Yatırım Holding 3,27 3,15 15,14 Fade Gıda 14,66 4,28 181,83 Fenerbahçe Futbol 36,60 1,22 23,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,61 4,82 -11,46 F-M İzmit Piston 97,55 -0,96 -20,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,39 -0,88 -4,91 Ford Otosan 169,20 -0,41 38,53 Formet Celik Kapi Sanayi 1,16 -0,85 -52,72 Frigo Pak Gıda 17,50 3,80 -16,59 Galata Wind Enerji 3,45 -1,15 Galatasaray Sportif 3,66 -1,35 -9,63 Garanti Bankası 8,15 -1,45 -19,71 Garanti Faktoring 8,97 -3,13 -19,41 Garanti Yat. Ort. 2,30 -0,43 -28,79 Gedik Y. Men. Değ. 7,47 -0,80 26,05 Gediz Ambalaj 39,44 -2,13 47,16 Gentaş 3,88 0,78 -33,80 Gersan Elektrik 6,15 -0,81 0,16 Global Men. Değ. 6,26 -3,54 4,16 Global Yat. Holding 3,10 0,00 -33,76 Good-Year 6,95 1,16 -12,78 Göltaş Çimento 36,92 -3,45 -10,05 Gözde Girişim 5,20 1,17 -34,84 GSD Denizcilik 5,46 -1,80 8,33 GSD Holding 1,77 -0,56 -29,48 Gübre Fabrik. 48,68 -0,12 -43,43 Güler Yat. Holding 2,61 7,85 -24,63 Halk GMYO 2,36 -3,67 -22,57 Hatay Tekstil 16,32 -0,49 19,69 Hedef Girişim 2,69 -1,82 6,54 Hektaş 7,53 -1,57 40,95 HUB Girişim 10,98 -0,99 -39,67 Hürriyet Gzt. 1,57 9,79 -25,24 ICBC Turkey Bank 5,17 -1,15 -20,46 İdealist Danışmanlık 51,90 -6,65 285,59 İdealist GMYO 2,11 9,90 -11,08 İhlas Ev Aletleri 1,00 0,00 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,11 -0,89 -54,94 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,74 1,37 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,04 0,17 30,00 Info Yatırım 3,91 -1,51 -16,28 İntema 35,90 -0,33 -10,03 Inveo Yatırım Holding 113,10 -0,35 155,77 İpek Doğal Enerji 11,12 -0,36 -14,98 İskenderun Demir Çelik 11,63 3,56 28,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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