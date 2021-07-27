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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

27.07.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,30-6,19-31,52
Acıpayam Selüloz16,281,37-4,91
Adel Kalemcilik23,20-2,27-32,23
Adese Gayrimenkul1,14-1,72-59,29
Afyon Çimento3,701,09-27,59
AGESA Hayat Emeklilik17,981,752,25
Ak Enerji1,55-3,73-29,86
Akbank5,140,19-23,94
Akçansa14,490,28-10,01
Akdeniz Yatırım Hold.1,84-1,08-23,43
Akfen GMYO4,122,49-15,23
Akın Tekstil33,10-2,194,22
Akiş GMYO1,780,56-36,25
Akmerkez GMYO39,48-1,25-36,78
Aksa15,790,4514,30
Aksa Enerji12,582,9569,09
Aksigorta7,961,66-8,49
Aksu Enerji8,30-5,579,97
Alarko Carrıer294,001,07-19,12
Alarko GMYO20,181,92-20,33
Alarko Holding9,461,7211,01
Albaraka Türk1,47-0,68-24,23
Alcatel Lucent Teletaş21,24-0,38-28,39
Alkim Kağıt15,260,2617,90
Alkim Kimya14,93-0,135,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,721,18-21,46
Altınyunus Çeşme57,00-3,0614,09
Anadolu Efes22,080,093,36
Anadolu Grubu Holding24,603,02-5,84
Anadolu Hayat Emek.9,739,9421,09
Anadolu Isuzu15,140,07-15,89
Anadolu Sigorta6,321,77-12,47
Anel Elektrik2,881,05-9,15
Arçelik32,600,1814,55
ARD Bilişim Teknolojileri53,200,9510,65
Arena Bilgisayar10,71-0,19-1,76
Armada Bilgisayar53,101,058,19
Arsan Tekstil4,472,0510,77
Arzum Ev Aletleri15,90-0,93-34,20
Aselsan14,761,30-19,12
Ata GMYO3,852,12-30,13
Atakule GMYO2,799,8419,17
Atlantis Yatırım Holding3,902,36-29,86
Atlas Yat. Ort.1,57-3,68-10,29
ATP Ticari Bilgisayar32,000,63

Avrasya GMYO2,991,3614,15
Avrasya Petrol ve Tur.2,892,12-9,69
Avrupa Yatırım Holding5,779,90-3,83
Aydem Enerji6,382,57

Ayen Enerji4,390,69-18,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,492,8255,06
Aygaz14,261,060,52
Bagfaş16,57-2,53-17,15
Bak Ambalaj21,169,927,00
Balatacılar Balatacılık4,85-3,19-41,14
Bantaş Ambalaj5,61-1,2319,62
Banvit60,850,3317,02
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,171,95

Baştaş Başkent Çimento11,77-1,09-32,24
Batı Çimento13,23-0,68180,89
Batısöke Çimento2,201,85-9,84
Bayrak Taban Sanayi10,41-2,16-1,89
Bera Holding11,10-2,46-45,27
Berkosan Yalıtım9,341,414,71
Beşiktaş Futbol Yat.6,381,7557,92
Beyaz Filo8,59-0,46-14,78
Bilici Yatırım20,20-3,63265,06
Bim Mağazalar61,750,41-13,39
Biotrend Çevre ve Enerji27,04-1,31

Birko Mensucat0,96-4,00-13,51
Birlik Mensucat1,97-1,50-43,06
Bizim Mağazaları11,23-1,14-26,89
BMS Çelik Hasır Sanayi6,89-1,71

Boğaziçi Beton5,43-0,37

Borusan Mannesmann24,280,50-12,66
Borusan Yat. Paz.291,10-0,68-35,92
Bosch Fren Sistemleri859,60-0,39-30,10
Bossa26,66-0,8949,36
Brisa21,800,9312,58
Burçelik18,721,35-10,94
Burçelik Vana22,962,14-53,77
Bursa Çimento3,290,61-33,90
Carrefoursa38,58-0,57-46,27
Casa Emtia Petrol116,40-2,519,81
Ceo Event Medya8,46-2,6531,57
Coca Cola İçecek83,300,4231,16
Cosmos Yat. Holding9,01-2,0711,79
Credıtwest Faktorıng4,52-2,38-23,00
Çan2 Termik10,41-1,33

Çelebi177,704,96-2,64
Çelik Halat6,210,81-31,74
Çemaş Döküm1,20-0,83-29,52
Çemtaş13,212,40-15,92
Çimbeton210,20-1,96-29,11
Çimentaş26,98-2,95-25,39
Çimsa23,801,1933,71
Çuhadaroğlu Metal7,13-1,11-6,27
Dagi Giyim2,140,47-37,18
Dagi Yatırım Holding14,47-0,6912,17
Dardanel14,130,50-57,82
Datagate Bilgisayar11,28-0,09-29,98
Demısaş Döküm7,49-1,9615,67
Denge Holding1,12-1,75-63,13
Deniz GMYO1,840,00-0,11
Derimod11,41-1,7217,15
Derlüks Yatırım Holding4,48-3,86-49,21
Desa Deri10,670,099,55
Despec Bilgisayar9,25-0,22-29,17
Deva Holding25,241,124,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,48-0,47-2,74
Diriteks Diriliş Tekstil3,616,49-3,22
Ditaş Doğan15,161,4716,56
DO-CO689,00-0,149,37
Doğan Burda13,10-1,06-41,62
Doğan Holding2,55-1,16-14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,180,93-6,40
Doğusan6,46-0,4647,49
Doğuş GMYO7,75-0,77-5,14
Doğuş Otomotiv25,60-1,23-1,25
Döktaş Dökümcülük29,981,97-2,09
Duran Doğan Basım10,500,480,10
Dyo Boya11,781,034,74
Eczacıbaşı İlaç5,79-0,86-19,61
Eczacıbaşı Yatırım37,24-1,4838,34
E-Data Teknoloji Pazarlama11,319,91

Edip Gayrimenkul5,569,8867,47
Ege Endüstri1.262,80-0,16-24,15
Ege Gübre171,00-1,1019,20
Ege Profil27,10-1,74-29,13
Ege Seramik12,49-0,4829,26
Egeplast22,36-2,36-32,85
Ekiz Kimya7,202,860,98
Emek Elektrik2,359,81-17,70
Eminiş Ambalaj20,440,20-44,52
Emlak Konut GMYO1,820,55-13,93
Enerjisa Enerji10,071,41-12,67
Enka İnşaat9,342,1932,64
Erbosan136,50-3,05236,58
Ereğli Demir Çelik18,482,4440,68
Ersu Gıda3,671,10-25,71
Escar Turizm Taşımacılık16,44-1,08

Escort Teknoloji5,291,93-19,48
Esenboğa Elektrik29,020,1452,53
Etiler Gıda5,55-0,3639,45
Euro Kapital Yat. Ort.7,25-3,8589,82
Euro Trend Yat. Ort.3,929,8010,79
Euro Yat. Ort.3,890,52-12,42
Euro Yatırım Holding3,331,8317,25
Fade Gıda14,720,41182,99
Fenerbahçe Futbol36,900,8224,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,55-2,30-13,50
F-M İzmit Piston97,700,15-20,31
Fonet Bilgi Teknolojileri12,400,08-4,83
Ford Otosan169,300,0638,61
Formet Celik Kapi Sanayi1,192,59-51,49
Frigo Pak Gıda17,25-1,43-17,78
Galata Wind Enerji3,450,00

Galatasaray Sportif3,711,37-8,40
Garanti Bankası8,200,61-19,22
Garanti Faktoring9,303,68-16,44
Garanti Yat. Ort.2,28-0,87-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,43-0,5425,38
Gediz Ambalaj39,861,0648,73
Gentaş3,880,00-33,80
Gersan Elektrik5,90-4,07-3,91
Global Men. Değ.6,290,484,66
Global Yat. Holding3,120,65-33,33
Good-Year7,152,88-10,27
Göltaş Çimento36,88-0,11-10,15
Gözde Girişim5,312,12-33,46
GSD Denizcilik5,32-2,565,56
GSD Holding1,780,56-29,08
Gübre Fabrik.49,802,30-42,13
Güler Yat. Holding2,53-3,07-26,94
Halk GMYO2,25-4,66-26,18
Hatay Tekstil16,30-0,1219,54
Hedef Girişim2,731,498,13
Hektaş7,600,9342,26
HUB Girişim11,060,73-39,23
Hürriyet Gzt.1,54-1,91-26,67
ICBC Turkey Bank5,180,19-20,31
İdealist Danışmanlık50,40-2,89274,44
İdealist GMYO2,329,95-2,23
İhlas Ev Aletleri1,000,00-46,32
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,142,70-53,72
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,762,70-33,33
İndeks Bilgisayar6,050,1730,22
Info Yatırım3,910,00-16,28
İntema35,56-0,95-10,88
Inveo Yatırım Holding111,40-1,50151,92
İpek Doğal Enerji11,160,36-14,68
İskenderun Demir Çelik11,892,2431,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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