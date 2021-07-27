Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,30
|-6,19
|-31,52
|Acıpayam Selüloz
|16,28
|1,37
|-4,91
|Adel Kalemcilik
|23,20
|-2,27
|-32,23
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|-1,72
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,70
|1,09
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,98
|1,75
|2,25
|Ak Enerji
|1,55
|-3,73
|-29,86
|Akbank
|5,14
|0,19
|-23,94
|Akçansa
|14,49
|0,28
|-10,01
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,84
|-1,08
|-23,43
|Akfen GMYO
|4,12
|2,49
|-15,23
|Akın Tekstil
|33,10
|-2,19
|4,22
|Akiş GMYO
|1,78
|0,56
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|39,48
|-1,25
|-36,78
|Aksa
|15,79
|0,45
|14,30
|Aksa Enerji
|12,58
|2,95
|69,09
|Aksigorta
|7,96
|1,66
|-8,49
|Aksu Enerji
|8,30
|-5,57
|9,97
|Alarko Carrıer
|294,00
|1,07
|-19,12
|Alarko GMYO
|20,18
|1,92
|-20,33
|Alarko Holding
|9,46
|1,72
|11,01
|Albaraka Türk
|1,47
|-0,68
|-24,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,24
|-0,38
|-28,39
|Alkim Kağıt
|15,26
|0,26
|17,90
|Alkim Kimya
|14,93
|-0,13
|5,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,72
|1,18
|-21,46
|Altınyunus Çeşme
|57,00
|-3,06
|14,09
|Anadolu Efes
|22,08
|0,09
|3,36
|Anadolu Grubu Holding
|24,60
|3,02
|-5,84
|Anadolu Hayat Emek.
|9,73
|9,94
|21,09
|Anadolu Isuzu
|15,14
|0,07
|-15,89
|Anadolu Sigorta
|6,32
|1,77
|-12,47
|Anel Elektrik
|2,88
|1,05
|-9,15
|Arçelik
|32,60
|0,18
|14,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,20
|0,95
|10,65
|Arena Bilgisayar
|10,71
|-0,19
|-1,76
|Armada Bilgisayar
|53,10
|1,05
|8,19
|Arsan Tekstil
|4,47
|2,05
|10,77
|Arzum Ev Aletleri
|15,90
|-0,93
|-34,20
|Aselsan
|14,76
|1,30
|-19,12
|Ata GMYO
|3,85
|2,12
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,79
|9,84
|19,17
|Atlantis Yatırım Holding
|3,90
|2,36
|-29,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|-3,68
|-10,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,00
|0,63
|Avrasya GMYO
|2,99
|1,36
|14,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,89
|2,12
|-9,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,77
|9,90
|-3,83
|Aydem Enerji
|6,38
|2,57
|Ayen Enerji
|4,39
|0,69
|-18,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,49
|2,82
|55,06
|Aygaz
|14,26
|1,06
|0,52
|Bagfaş
|16,57
|-2,53
|-17,15
|Bak Ambalaj
|21,16
|9,92
|7,00
|Balatacılar Balatacılık
|4,85
|-3,19
|-41,14
|Bantaş Ambalaj
|5,61
|-1,23
|19,62
|Banvit
|60,85
|0,33
|17,02
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,17
|1,95
|Baştaş Başkent Çimento
|11,77
|-1,09
|-32,24
|Batı Çimento
|13,23
|-0,68
|180,89
|Batısöke Çimento
|2,20
|1,85
|-9,84
|Bayrak Taban Sanayi
|10,41
|-2,16
|-1,89
|Bera Holding
|11,10
|-2,46
|-45,27
|Berkosan Yalıtım
|9,34
|1,41
|4,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,38
|1,75
|57,92
|Beyaz Filo
|8,59
|-0,46
|-14,78
|Bilici Yatırım
|20,20
|-3,63
|265,06
|Bim Mağazalar
|61,75
|0,41
|-13,39
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,04
|-1,31
|Birko Mensucat
|0,96
|-4,00
|-13,51
|Birlik Mensucat
|1,97
|-1,50
|-43,06
|Bizim Mağazaları
|11,23
|-1,14
|-26,89
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|6,89
|-1,71
|Boğaziçi Beton
|5,43
|-0,37
|Borusan Mannesmann
|24,28
|0,50
|-12,66
|Borusan Yat. Paz.
|291,10
|-0,68
|-35,92
|Bosch Fren Sistemleri
|859,60
|-0,39
|-30,10
|Bossa
|26,66
|-0,89
|49,36
|Brisa
|21,80
|0,93
|12,58
|Burçelik
|18,72
|1,35
|-10,94
|Burçelik Vana
|22,96
|2,14
|-53,77
|Bursa Çimento
|3,29
|0,61
|-33,90
|Carrefoursa
|38,58
|-0,57
|-46,27
|Casa Emtia Petrol
|116,40
|-2,51
|9,81
|Ceo Event Medya
|8,46
|-2,65
|31,57
|Coca Cola İçecek
|83,30
|0,42
|31,16
|Cosmos Yat. Holding
|9,01
|-2,07
|11,79
|Credıtwest Faktorıng
|4,52
|-2,38
|-23,00
|Çan2 Termik
|10,41
|-1,33
|Çelebi
|177,70
|4,96
|-2,64
|Çelik Halat
|6,21
|0,81
|-31,74
|Çemaş Döküm
|1,20
|-0,83
|-29,52
|Çemtaş
|13,21
|2,40
|-15,92
|Çimbeton
|210,20
|-1,96
|-29,11
|Çimentaş
|26,98
|-2,95
|-25,39
|Çimsa
|23,80
|1,19
|33,71
|Çuhadaroğlu Metal
|7,13
|-1,11
|-6,27
|Dagi Giyim
|2,14
|0,47
|-37,18
|Dagi Yatırım Holding
|14,47
|-0,69
|12,17
|Dardanel
|14,13
|0,50
|-57,82
|Datagate Bilgisayar
|11,28
|-0,09
|-29,98
|Demısaş Döküm
|7,49
|-1,96
|15,67
|Denge Holding
|1,12
|-1,75
|-63,13
|Deniz GMYO
|1,84
|0,00
|-0,11
|Derimod
|11,41
|-1,72
|17,15
|Derlüks Yatırım Holding
|4,48
|-3,86
|-49,21
|Desa Deri
|10,67
|0,09
|9,55
|Despec Bilgisayar
|9,25
|-0,22
|-29,17
|Deva Holding
|25,24
|1,12
|4,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,48
|-0,47
|-2,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,61
|6,49
|-3,22
|Ditaş Doğan
|15,16
|1,47
|16,56
|DO-CO
|689,00
|-0,14
|9,37
|Doğan Burda
|13,10
|-1,06
|-41,62
|Doğan Holding
|2,55
|-1,16
|-14,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|0,93
|-6,40
|Doğusan
|6,46
|-0,46
|47,49
|Doğuş GMYO
|7,75
|-0,77
|-5,14
|Doğuş Otomotiv
|25,60
|-1,23
|-1,25
|Döktaş Dökümcülük
|29,98
|1,97
|-2,09
|Duran Doğan Basım
|10,50
|0,48
|0,10
|Dyo Boya
|11,78
|1,03
|4,74
|Eczacıbaşı İlaç
|5,79
|-0,86
|-19,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,24
|-1,48
|38,34
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|11,31
|9,91
|Edip Gayrimenkul
|5,56
|9,88
|67,47
|Ege Endüstri
|1.262,80
|-0,16
|-24,15
|Ege Gübre
|171,00
|-1,10
|19,20
|Ege Profil
|27,10
|-1,74
|-29,13
|Ege Seramik
|12,49
|-0,48
|29,26
|Egeplast
|22,36
|-2,36
|-32,85
|Ekiz Kimya
|7,20
|2,86
|0,98
|Emek Elektrik
|2,35
|9,81
|-17,70
|Eminiş Ambalaj
|20,44
|0,20
|-44,52
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,55
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,07
|1,41
|-12,67
|Enka İnşaat
|9,34
|2,19
|32,64
|Erbosan
|136,50
|-3,05
|236,58
|Ereğli Demir Çelik
|18,48
|2,44
|40,68
|Ersu Gıda
|3,67
|1,10
|-25,71
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,44
|-1,08
|Escort Teknoloji
|5,29
|1,93
|-19,48
|Esenboğa Elektrik
|29,02
|0,14
|52,53
|Etiler Gıda
|5,55
|-0,36
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,25
|-3,85
|89,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,92
|9,80
|10,79
|Euro Yat. Ort.
|3,89
|0,52
|-12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|1,83
|17,25
|Fade Gıda
|14,72
|0,41
|182,99
|Fenerbahçe Futbol
|36,90
|0,82
|24,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|-2,30
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|97,70
|0,15
|-20,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,40
|0,08
|-4,83
|Ford Otosan
|169,30
|0,06
|38,61
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,19
|2,59
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|17,25
|-1,43
|-17,78
|Galata Wind Enerji
|3,45
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,71
|1,37
|-8,40
|Garanti Bankası
|8,20
|0,61
|-19,22
|Garanti Faktoring
|9,30
|3,68
|-16,44
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|-0,87
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,43
|-0,54
|25,38
|Gediz Ambalaj
|39,86
|1,06
|48,73
|Gentaş
|3,88
|0,00
|-33,80
|Gersan Elektrik
|5,90
|-4,07
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,29
|0,48
|4,66
|Global Yat. Holding
|3,12
|0,65
|-33,33
|Good-Year
|7,15
|2,88
|-10,27
|Göltaş Çimento
|36,88
|-0,11
|-10,15
|Gözde Girişim
|5,31
|2,12
|-33,46
|GSD Denizcilik
|5,32
|-2,56
|5,56
|GSD Holding
|1,78
|0,56
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|49,80
|2,30
|-42,13
|Güler Yat. Holding
|2,53
|-3,07
|-26,94
|Halk GMYO
|2,25
|-4,66
|-26,18
|Hatay Tekstil
|16,30
|-0,12
|19,54
|Hedef Girişim
|2,73
|1,49
|8,13
|Hektaş
|7,60
|0,93
|42,26
|HUB Girişim
|11,06
|0,73
|-39,23
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-1,91
|-26,67
|ICBC Turkey Bank
|5,18
|0,19
|-20,31
|İdealist Danışmanlık
|50,40
|-2,89
|274,44
|İdealist GMYO
|2,32
|9,95
|-2,23
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|0,00
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|2,70
|-53,72
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|2,70
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,05
|0,17
|30,22
|Info Yatırım
|3,91
|0,00
|-16,28
|İntema
|35,56
|-0,95
|-10,88
|Inveo Yatırım Holding
|111,40
|-1,50
|151,92
|İpek Doğal Enerji
|11,16
|0,36
|-14,68
|İskenderun Demir Çelik
|11,89
|2,24
|31,58
(Sürecek)
Kaynak: AA
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