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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

28.07.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,07-4,34-34,50
Acıpayam Selüloz16,27-0,06-4,96
Adel Kalemcilik22,96-1,03-32,93
Adese Gayrimenkul1,13-0,88-59,64
Afyon Çimento3,730,81-27,01
AGESA Hayat Emeklilik18,422,454,75
Ak Enerji1,54-0,65-30,32
Akbank5,10-0,78-24,53
Akçansa14,510,14-9,89
Akdeniz Yatırım Hold.1,903,26-20,94
Akfen GMYO4,07-1,21-16,26
Akın Tekstil34,985,6810,14
Akiş GMYO1,832,81-34,46
Akmerkez GMYO39,28-0,51-37,10
Aksa16,122,0916,69
Aksa Enerji12,600,1669,35
Aksigorta7,88-1,01-9,41
Aksu Enerji8,380,9611,03
Alarko Carrıer295,000,34-18,85
Alarko GMYO20,16-0,10-20,41
Alarko Holding9,45-0,1110,90
Albaraka Türk1,46-0,68-24,74
Alcatel Lucent Teletaş21,00-1,13-29,20
Alkim Kağıt15,612,2920,60
Alkim Kimya15,010,546,55
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,66-3,49-24,20
Altınyunus Çeşme58,502,6317,09
Anadolu Efes21,90-0,822,52
Anadolu Grubu Holding23,74-3,50-9,13
Anadolu Hayat Emek.9,19-5,5514,37
Anadolu Isuzu15,290,99-15,06
Anadolu Sigorta6,320,00-12,47
Anel Elektrik2,85-1,04-10,09
Arçelik32,50-0,3114,20
ARD Bilişim Teknolojileri52,00-2,268,15
Arena Bilgisayar10,831,12-0,66
Armada Bilgisayar52,00-2,075,95
Arsan Tekstil4,35-2,687,80
Arzum Ev Aletleri16,071,07-33,50
Aselsan14,860,68-18,58
Ata GMYO4,034,68-26,86
Atakule GMYO2,75-1,4317,47
Atlantis Yatırım Holding3,982,05-28,42
Atlas Yat. Ort.1,623,18-7,43
ATP Ticari Bilgisayar33,103,44

Avrasya GMYO3,289,7025,22
Avrasya Petrol ve Tur.2,962,42-7,50
Avrupa Yatırım Holding5,44-5,72-9,33
Aydem Enerji6,654,23

Ayen Enerji4,441,14-17,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,20-1,6652,49
Aygaz14,10-1,12-0,61
Bagfaş16,18-2,35-19,10
Bak Ambalaj20,62-2,554,27
Balatacılar Balatacılık4,880,62-40,78
Bantaş Ambalaj5,55-1,0718,34
Banvit64,806,4924,62
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,482,04

Baştaş Başkent Çimento11,75-0,17-32,35
Batı Çimento12,96-2,04175,16
Batısöke Çimento2,252,27-7,79
Bayrak Taban Sanayi10,450,38-1,51
Bera Holding11,190,81-44,82
Berkosan Yalıtım9,350,114,82
Beşiktaş Futbol Yat.6,623,7663,86
Beyaz Filo8,610,23-14,58
Bilici Yatırım21,104,46281,33
Bim Mağazalar61,50-0,40-13,74
Biotrend Çevre ve Enerji26,90-0,52

Birko Mensucat0,960,00-13,51
Birlik Mensucat1,970,00-43,06
Bizim Mağazaları11,290,53-26,50
BMS Çelik Hasır Sanayi7,397,26

Boğaziçi Beton5,27-2,95

Borusan Mannesmann25,746,01-7,41
Borusan Yat. Paz.302,403,88-33,43
Bosch Fren Sistemleri854,90-0,55-30,48
Bossa26,941,0550,92
Brisa22,684,0417,13
Burçelik18,50-1,18-11,99
Burçelik Vana22,70-1,13-54,29
Bursa Çimento3,27-0,61-34,31
Carrefoursa38,42-0,41-46,49
Casa Emtia Petrol118,101,4611,42
Ceo Event Medya8,33-1,5429,55
Coca Cola İçecek83,300,0031,16
Cosmos Yat. Holding8,95-0,6711,04
Credıtwest Faktorıng4,714,20-19,76
Çan2 Termik10,430,19

Çelebi173,70-2,25-4,83
Çelik Halat6,453,86-29,10
Çemaş Döküm1,18-1,67-30,69
Çemtaş13,13-0,61-16,43
Çimbeton213,001,33-28,16
Çimentaş26,980,00-25,39
Çimsa23,66-0,5932,92
Çuhadaroğlu Metal7,04-1,26-7,46
Dagi Giyim2,171,40-36,30
Dagi Yatırım Holding15,033,8716,51
Dardanel14,12-0,07-57,85
Datagate Bilgisayar11,401,06-29,24
Demısaş Döküm7,36-1,7413,66
Denge Holding1,120,00-63,13
Deniz GMYO1,977,076,95
Derimod11,27-1,2315,71
Derlüks Yatırım Holding4,520,89-48,75
Desa Deri10,53-1,318,11
Despec Bilgisayar9,381,41-28,18
Deva Holding25,320,325,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,671,81-0,97
Diriteks Diriliş Tekstil3,712,77-0,54
Ditaş Doğan15,210,3316,95
DO-CO684,50-0,658,65
Doğan Burda12,95-1,15-42,29
Doğan Holding2,570,78-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,190,46-5,97
Doğusan6,39-1,0845,89
Doğuş GMYO7,750,00-5,14
Doğuş Otomotiv25,680,31-0,94
Döktaş Dökümcülük29,00-3,27-5,29
Duran Doğan Basım10,42-0,76-0,67
Dyo Boya11,67-0,933,76
Eczacıbaşı İlaç5,77-0,35-19,88
Eczacıbaşı Yatırım38,322,9042,35
E-Data Teknoloji Pazarlama12,449,99

Edip Gayrimenkul5,01-9,8950,90
Ege Endüstri1.267,900,40-23,84
Ege Gübre173,201,2920,73
Ege Profil27,00-0,37-29,39
Ege Seramik12,671,4431,13
Egeplast21,60-3,40-35,14
Ekiz Kimya6,93-3,75-2,81
Emek Elektrik2,391,70-16,30
Eminiş Ambalaj20,38-0,29-44,68
Emlak Konut GMYO1,81-0,55-14,41
Enerjisa Enerji10,120,50-12,23
Enka İnşaat9,25-0,9631,36
Erbosan139,101,90242,99
Ereğli Demir Çelik18,731,3542,58
Ersu Gıda3,58-2,45-27,53
Escar Turizm Taşımacılık17,174,44

Escort Teknoloji5,320,57-19,03
Esenboğa Elektrik28,92-0,3452,00
Etiler Gıda5,54-0,1839,20
Euro Kapital Yat. Ort.7,21-0,5588,77
Euro Trend Yat. Ort.4,114,8516,16
Euro Yat. Ort.3,920,77-11,74
Euro Yatırım Holding3,26-2,1014,79
Fade Gıda14,59-0,88180,49
Fenerbahçe Futbol36,78-0,3324,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,612,35-11,46
F-M İzmit Piston96,40-1,33-21,37
Fonet Bilgi Teknolojileri12,561,29-3,61
Ford Otosan168,50-0,4737,96
Formet Celik Kapi Sanayi1,17-1,68-52,31
Frigo Pak Gıda17,02-1,33-18,88
Galata Wind Enerji3,624,93

Galatasaray Sportif3,710,00-8,40
Garanti Bankası8,200,00-19,22
Garanti Faktoring9,12-1,94-18,06
Garanti Yat. Ort.2,27-0,44-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,470,5426,05
Gediz Ambalaj39,30-1,4046,64
Gentaş3,86-0,52-34,15
Gersan Elektrik5,930,51-3,42
Global Men. Değ.6,27-0,324,33
Global Yat. Holding3,120,00-33,33
Good-Year7,231,12-9,27
Göltaş Çimento38,223,63-6,88
Gözde Girişim5,23-1,51-34,46
GSD Denizcilik5,442,267,94
GSD Holding1,780,00-29,08
Gübre Fabrik.49,04-1,53-43,01
Güler Yat. Holding2,44-3,56-29,53
Halk GMYO2,21-1,78-27,49
Hatay Tekstil16,702,4522,47
Hedef Girişim2,72-0,377,73
Hektaş7,640,5343,01
HUB Girişim11,00-0,54-39,56
Hürriyet Gzt.1,699,74-19,52
ICBC Turkey Bank5,15-0,58-20,77
İdealist Danışmanlık51,452,08282,24
İdealist GMYO2,559,917,46
İhlas Ev Aletleri1,022,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,98-1,01-21,60
İhlas Gazetecilik1,150,88-53,32
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar6,171,9832,80
Info Yatırım3,86-1,28-17,35
İntema35,900,96-10,03
Inveo Yatırım Holding113,802,15157,35
İpek Doğal Enerji11,230,63-14,14
İskenderun Demir Çelik11,82-0,5930,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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