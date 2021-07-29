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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

29.07.2021 18:42
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,131,18-33,72
Acıpayam Selüloz16,23-0,25-5,20
Adel Kalemcilik23,803,66-30,48
Adese Gayrimenkul1,130,00-59,64
Afyon Çimento3,760,80-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,35-0,384,35
Ak Enerji1,571,95-28,96
Akbank5,212,16-22,91
Akçansa14,701,31-8,71
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,58-22,19
Akfen GMYO4,100,74-15,64
Akın Tekstil34,30-1,948,00
Akiş GMYO1,82-0,55-34,82
Akmerkez GMYO39,901,58-36,11
Aksa16,240,7417,56
Aksa Enerji12,50-0,7968,01
Aksigorta7,981,27-8,26
Aksu Enerji8,35-0,3610,64
Alarko Carrıer292,50-0,85-19,54
Alarko GMYO20,401,19-19,46
Alarko Holding9,571,2712,30
Albaraka Türk1,470,68-24,23
Alcatel Lucent Teletaş21,422,00-27,78
Alkim Kağıt15,650,2620,91
Alkim Kimya15,030,136,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,829,64-16,89
Altınyunus Çeşme57,45-1,7914,99
Anadolu Efes22,201,373,93
Anadolu Grubu Holding23,70-0,17-9,28
Anadolu Hayat Emek.9,240,5414,99
Anadolu Isuzu15,591,96-13,39
Anadolu Sigorta6,543,48-9,42
Anel Elektrik2,860,35-9,78
Arçelik33,462,9517,57
ARD Bilişim Teknolojileri52,000,008,15
Arena Bilgisayar10,61-2,03-2,68
Armada Bilgisayar51,15-1,634,22
Arsan Tekstil4,380,698,54
Arzum Ev Aletleri16,462,43-31,88
Aselsan15,262,69-16,38
Ata GMYO4,101,74-25,59
Atakule GMYO2,801,8219,60
Atlantis Yatırım Holding3,70-7,04-33,45
Atlas Yat. Ort.1,61-0,62-8,00
ATP Ticari Bilgisayar33,501,21

Avrasya GMYO3,16-3,6620,64
Avrasya Petrol ve Tur.2,91-1,69-9,06
Avrupa Yatırım Holding5,29-2,76-11,83
Aydem Enerji6,660,15

Ayen Enerji4,491,13-17,01
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,08-0,7051,42
Aygaz14,281,280,66
Bagfaş16,552,29-17,25
Bak Ambalaj20,54-0,393,86
Balatacılar Balatacılık5,002,46-39,32
Bantaş Ambalaj5,600,9019,40
Banvit64,25-0,8523,56
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,20-1,81

Baştaş Başkent Çimento11,750,00-32,35
Batı Çimento12,79-1,31171,55
Batısöke Çimento2,260,44-7,38
Bayrak Taban Sanayi10,20-2,39-3,86
Bera Holding11,200,09-44,77
Berkosan Yalıtım9,531,936,84
Beşiktaş Futbol Yat.6,38-3,6357,92
Beyaz Filo9,095,57-9,81
Bilici Yatırım20,70-1,90274,10
Bim Mağazalar63,353,01-11,14
Biotrend Çevre ve Enerji27,221,19

Birko Mensucat0,960,00-13,51
Birlik Mensucat1,991,02-42,49
Bizim Mağazaları11,360,62-26,04
BMS Çelik Hasır Sanayi7,683,92

Boğaziçi Beton5,382,09

Borusan Mannesmann25,10-2,49-9,71
Borusan Yat. Paz.296,40-1,98-34,75
Bosch Fren Sistemleri856,900,23-30,32
Bossa27,702,8255,18
Brisa22,760,3517,54
Burçelik18,570,38-11,66
Burçelik Vana22,880,79-53,93
Bursa Çimento3,321,53-33,30
Carrefoursa39,202,03-45,40
Casa Emtia Petrol119,901,5213,11
Ceo Event Medya9,169,9642,46
Coca Cola İçecek84,651,6233,29
Cosmos Yat. Holding8,87-0,8910,05
Credıtwest Faktorıng4,65-1,27-20,78
Çan2 Termik10,904,51

Çelebi177,402,13-2,81
Çelik Halat6,480,47-28,77
Çemaş Döküm1,201,69-29,52
Çemtaş13,341,60-15,09
Çimbeton215,401,13-27,35
Çimentaş27,040,22-25,22
Çimsa24,121,9435,51
Çuhadaroğlu Metal7,100,85-6,67
Dagi Giyim2,170,00-36,30
Dagi Yatırım Holding15,030,0016,51
Dardanel14,200,57-57,61
Datagate Bilgisayar11,591,67-28,06
Demısaş Döküm7,430,9514,74
Denge Holding1,163,57-61,81
Deniz GMYO1,991,028,03
Derimod11,370,8916,74
Derlüks Yatırım Holding4,520,00-48,75
Desa Deri10,17-3,424,41
Despec Bilgisayar10,006,61-23,43
Deva Holding25,540,876,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,811,310,32
Diriteks Diriliş Tekstil3,59-3,23-3,75
Ditaş Doğan15,924,6722,41
DO-CO690,300,859,57
Doğan Burda12,80-1,16-42,96
Doğan Holding2,621,95-12,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,242,28-3,82
Doğusan6,28-1,7243,38
Doğuş GMYO7,800,65-4,53
Doğuş Otomotiv25,60-0,31-1,25
Döktaş Dökümcülük29,200,69-4,64
Duran Doğan Basım10,500,770,10
Dyo Boya11,912,065,89
Eczacıbaşı İlaç5,841,21-18,91
Eczacıbaşı Yatırım38,700,9943,76
E-Data Teknoloji Pazarlama13,689,97

Edip Gayrimenkul5,112,0053,92
Ege Endüstri1.276,300,66-23,34
Ege Gübre176,702,0223,17
Ege Profil26,96-0,15-29,50
Ege Seramik13,214,2636,71
Egeplast23,388,24-29,79
Ekiz Kimya6,75-2,60-5,33
Emek Elektrik2,473,35-13,49
Eminiş Ambalaj20,380,00-44,68
Emlak Konut GMYO1,841,66-12,99
Enerjisa Enerji10,241,19-11,19
Enka İnşaat9,320,7632,35
Erbosan140,701,15246,94
Ereğli Demir Çelik20,006,7852,25
Ersu Gıda3,55-0,84-28,14
Escar Turizm Taşımacılık17,220,29

Escort Teknoloji5,320,00-19,03
Esenboğa Elektrik29,140,7653,16
Etiler Gıda5,611,2640,95
Euro Kapital Yat. Ort.6,98-3,1982,75
Euro Trend Yat. Ort.4,181,7018,14
Euro Yat. Ort.3,91-0,26-11,97
Euro Yatırım Holding3,280,6115,49
Fade Gıda14,27-2,19174,33
Fenerbahçe Futbol36,20-1,5822,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,641,15-10,45
F-M İzmit Piston97,751,40-20,27
Fonet Bilgi Teknolojileri12,48-0,64-4,22
Ford Otosan170,901,4239,92
Formet Celik Kapi Sanayi1,16-0,85-52,72
Frigo Pak Gıda17,070,29-18,64
Galata Wind Enerji3,60-0,55

Galatasaray Sportif3,710,00-8,40
Garanti Bankası8,341,71-17,84
Garanti Faktoring9,251,43-16,89
Garanti Yat. Ort.2,270,00-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,500,4026,56
Gediz Ambalaj39,420,3147,09
Gentaş4,013,89-31,59
Gersan Elektrik5,90-0,51-3,91
Global Men. Değ.6,20-1,123,16
Global Yat. Holding3,130,32-33,12
Good-Year7,18-0,69-9,89
Göltaş Çimento38,06-0,42-7,27
Gözde Girişim5,331,91-33,21
GSD Denizcilik5,440,007,94
GSD Holding1,811,69-27,89
Gübre Fabrik.49,841,63-42,08
Güler Yat. Holding2,492,05-28,09
Halk GMYO2,241,36-26,51
Hatay Tekstil17,162,7525,85
Hedef Girişim2,761,479,32
Hektaş7,873,0147,31
HUB Girişim11,100,91-39,01
Hürriyet Gzt.1,859,47-11,90
ICBC Turkey Bank5,190,78-20,15
İdealist Danışmanlık54,004,96301,19
İdealist GMYO2,809,8017,99
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul1,002,04-20,00
İhlas Gazetecilik1,182,61-52,10
İhlas Holding0,573,64-49,23
İhlas Yayın Holding0,761,33-33,33
İndeks Bilgisayar6,220,8133,88
Info Yatırım3,860,00-17,35
İntema35,50-1,11-11,03
Inveo Yatırım Holding113,40-0,35156,45
İpek Doğal Enerji11,734,45-10,32
İskenderun Demir Çelik12,334,3136,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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