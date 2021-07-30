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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

30.07.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,201,36-32,82
Acıpayam Selüloz16,330,62-4,61
Adel Kalemcilik23,940,59-30,07
Adese Gayrimenkul1,249,73-55,71
Afyon Çimento3,760,00-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,20-0,823,50
Ak Enerji1,56-0,64-29,41
Akbank5,260,96-22,17
Akçansa14,58-0,82-9,45
Akdeniz Yatırım Hold.1,86-0,53-22,60
Akfen GMYO3,99-2,68-17,90
Akın Tekstil34,04-0,767,18
Akiş GMYO1,81-0,55-35,18
Akmerkez GMYO39,900,00-36,11
Aksa16,290,3117,92
Aksa Enerji12,832,6472,45
Aksigorta7,990,13-8,14
Aksu Enerji8,27-0,969,58
Alarko Carrıer289,00-1,20-20,50
Alarko GMYO20,420,10-19,39
Alarko Holding9,43-1,4610,66
Albaraka Türk1,502,04-22,68
Alcatel Lucent Teletaş21,28-0,65-28,25
Alkim Kağıt15,700,3221,29
Alkim Kimya14,97-0,406,27
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,904,40-13,24
Altınyunus Çeşme57,500,0915,09
Anadolu Efes22,220,094,02
Anadolu Grubu Holding23,42-1,18-10,35
Anadolu Hayat Emek.9,17-0,7614,12
Anadolu Isuzu15,46-0,83-14,11
Anadolu Sigorta6,540,00-9,42
Anel Elektrik2,85-0,35-10,09
Arçelik33,02-1,3216,03
ARD Bilişim Teknolojileri51,90-0,197,95
Arena Bilgisayar10,60-0,09-2,77
Armada Bilgisayar50,30-1,662,49
Arsan Tekstil4,410,689,29
Arzum Ev Aletleri16,30-0,97-32,55
Aselsan15,511,64-15,01
Ata GMYO4,366,34-20,87
Atakule GMYO2,78-0,7118,75
Atlantis Yatırım Holding3,802,70-31,65
Atlas Yat. Ort.1,60-0,62-8,57
ATP Ticari Bilgisayar33,04-1,37

Avrasya GMYO3,304,4325,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,910,00-9,06
Avrupa Yatırım Holding5,402,08-10,00
Aydem Enerji6,731,05

Ayen Enerji4,43-1,34-18,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,794,1657,72
Aygaz14,531,752,42
Bagfaş16,45-0,60-17,75
Bak Ambalaj20,700,784,67
Balatacılar Balatacılık4,95-1,00-39,93
Bantaş Ambalaj5,915,5426,01
Banvit65,602,1026,15
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,361,05

Baştaş Başkent Çimento11,69-0,51-32,70
Batı Çimento12,71-0,63169,85
Batısöke Çimento2,291,33-6,15
Bayrak Taban Sanayi10,05-1,47-5,28
Bera Holding11,08-1,07-45,36
Berkosan Yalıtım9,39-1,475,27
Beşiktaş Futbol Yat.6,430,7859,16
Beyaz Filo8,87-2,42-12,00
Bilici Yatırım20,50-0,97270,48
Bim Mağazalar63,400,08-11,07
Biotrend Çevre ve Enerji27,300,29

Birko Mensucat0,982,08-11,71
Birlik Mensucat1,98-0,50-42,77
Bizim Mağazaları11,470,97-25,33
BMS Çelik Hasır Sanayi8,348,59

Boğaziçi Beton5,17-3,90

Borusan Mannesmann25,682,31-7,63
Borusan Yat. Paz.297,000,20-34,62
Bosch Fren Sistemleri850,00-0,81-30,88
Bossa27,981,0156,75
Brisa23,362,6420,64
Burçelik18,781,13-10,66
Burçelik Vana22,920,17-53,85
Bursa Çimento3,31-0,30-33,50
Carrefoursa38,78-1,07-45,99
Casa Emtia Petrol118,10-1,5011,42
Ceo Event Medya8,70-5,0235,30
Coca Cola İçecek84,850,2433,60
Cosmos Yat. Holding8,930,6810,79
Credıtwest Faktorıng4,57-1,72-22,15
Çan2 Termik10,73-1,56

Çelebi177,800,23-2,59
Çelik Halat6,500,31-28,55
Çemaş Döküm1,3210,00-22,47
Çemtaş13,601,95-13,44
Çimbeton211,60-1,76-28,63
Çimentaş27,100,22-25,06
Çimsa24,02-0,4134,94
Çuhadaroğlu Metal7,241,97-4,83
Dagi Giyim2,222,30-34,83
Dagi Yatırım Holding14,90-0,8615,50
Dardanel14,340,99-57,19
Datagate Bilgisayar11,42-1,47-29,11
Demısaş Döküm7,440,1314,90
Denge Holding1,160,00-61,81
Deniz GMYO1,96-1,516,40
Derimod11,450,7017,56
Derlüks Yatırım Holding4,44-1,77-49,66
Desa Deri10,01-1,572,77
Despec Bilgisayar9,90-1,00-24,20
Deva Holding25,50-0,165,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,880,650,97
Diriteks Diriliş Tekstil3,48-3,06-6,70
Ditaş Doğan15,63-1,8220,18
DO-CO682,80-1,098,38
Doğan Burda14,0810,00-37,25
Doğan Holding2,620,00-12,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,365,361,33
Doğusan6,290,1643,61
Doğuş GMYO7,820,26-4,28
Doğuş Otomotiv25,56-0,16-1,40
Döktaş Dökümcülük29,18-0,07-4,70
Duran Doğan Basım10,621,141,24
Dyo Boya12,101,607,58
Eczacıbaşı İlaç5,860,34-18,63
Eczacıbaşı Yatırım39,080,9845,18
E-Data Teknoloji Pazarlama14,354,90

Edip Gayrimenkul5,03-1,5751,51
Ege Endüstri1.275,90-0,03-23,36
Ege Gübre174,10-1,4721,36
Ege Profil28,405,34-25,73
Ege Seramik13,673,4841,47
Egeplast23,02-1,54-30,87
Ekiz Kimya6,750,00-5,33
Emek Elektrik2,719,72-5,09
Eminiş Ambalaj20,18-0,98-45,22
Emlak Konut GMYO1,82-1,09-13,93
Enerjisa Enerji10,20-0,39-11,54
Enka İnşaat9,26-0,6431,50
Erbosan140,700,00246,94
Ereğli Demir Çelik20,000,0052,25
Ersu Gıda3,570,56-27,73
Escar Turizm Taşımacılık17,290,41

Escort Teknoloji5,29-0,56-19,48
Esenboğa Elektrik29,04-0,3452,63
Etiler Gıda5,650,7141,96
Euro Kapital Yat. Ort.7,193,0188,24
Euro Trend Yat. Ort.4,08-2,3915,31
Euro Yat. Ort.3,89-0,51-12,42
Euro Yatırım Holding3,300,6116,20
Fade Gıda14,300,21174,91
Fenerbahçe Futbol36,360,4423,00
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,723,03-7,73
F-M İzmit Piston96,30-1,48-21,45
Fonet Bilgi Teknolojileri12,732,00-2,30
Ford Otosan172,801,1141,48
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,86-52,31
Frigo Pak Gıda16,99-0,47-19,02
Galata Wind Enerji3,55-1,39

Galatasaray Sportif3,792,16-6,42
Garanti Bankası8,522,16-16,07
Garanti Faktoring9,20-0,54-17,34
Garanti Yat. Ort.2,290,88-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,36-1,8724,20
Gediz Ambalaj38,86-1,4245,00
Gentaş4,00-0,25-31,76
Gersan Elektrik5,89-0,17-4,07
Global Men. Değ.6,281,294,49
Global Yat. Holding3,07-1,92-34,40
Good-Year7,291,53-8,51
Göltaş Çimento39,002,47-4,98
Gözde Girişim5,523,56-30,83
GSD Denizcilik5,40-0,747,14
GSD Holding1,831,10-27,09
Gübre Fabrik.49,940,20-41,96
Güler Yat. Holding2,47-0,80-28,67
Halk GMYO2,23-0,45-26,84
Hatay Tekstil16,92-1,4024,09
Hedef Girişim2,760,009,32
Hektaş8,052,2950,68
HUB Girişim11,02-0,72-39,45
Hürriyet Gzt.1,67-9,73-20,48
ICBC Turkey Bank5,18-0,19-20,31
İdealist Danışmanlık51,65-4,35283,73
İdealist GMYO3,007,1426,42
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,17-0,85-52,51
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar6,17-0,8032,80
Info Yatırım3,78-2,07-19,07
İntema35,981,35-9,82
Inveo Yatırım Holding111,50-1,68152,15
İpek Doğal Enerji11,66-0,60-10,86
İskenderun Demir Çelik12,360,2436,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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