Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,20 1,36 -32,82 Acıpayam Selüloz 16,33 0,62 -4,61 Adel Kalemcilik 23,94 0,59 -30,07 Adese Gayrimenkul 1,24 9,73 -55,71 Afyon Çimento 3,76 0,00 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,20 -0,82 3,50 Ak Enerji 1,56 -0,64 -29,41 Akbank 5,26 0,96 -22,17 Akçansa 14,58 -0,82 -9,45 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 -0,53 -22,60 Akfen GMYO 3,99 -2,68 -17,90 Akın Tekstil 34,04 -0,76 7,18 Akiş GMYO 1,81 -0,55 -35,18 Akmerkez GMYO 39,90 0,00 -36,11 Aksa 16,29 0,31 17,92 Aksa Enerji 12,83 2,64 72,45 Aksigorta 7,99 0,13 -8,14 Aksu Enerji 8,27 -0,96 9,58 Alarko Carrıer 289,00 -1,20 -20,50 Alarko GMYO 20,42 0,10 -19,39 Alarko Holding 9,43 -1,46 10,66 Albaraka Türk 1,50 2,04 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 21,28 -0,65 -28,25 Alkim Kağıt 15,70 0,32 21,29 Alkim Kimya 14,97 -0,40 6,27 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 4,40 -13,24 Altınyunus Çeşme 57,50 0,09 15,09 Anadolu Efes 22,22 0,09 4,02 Anadolu Grubu Holding 23,42 -1,18 -10,35 Anadolu Hayat Emek. 9,17 -0,76 14,12 Anadolu Isuzu 15,46 -0,83 -14,11 Anadolu Sigorta 6,54 0,00 -9,42 Anel Elektrik 2,85 -0,35 -10,09 Arçelik 33,02 -1,32 16,03 ARD Bilişim Teknolojileri 51,90 -0,19 7,95 Arena Bilgisayar 10,60 -0,09 -2,77 Armada Bilgisayar 50,30 -1,66 2,49 Arsan Tekstil 4,41 0,68 9,29 Arzum Ev Aletleri 16,30 -0,97 -32,55 Aselsan 15,51 1,64 -15,01 Ata GMYO 4,36 6,34 -20,87 Atakule GMYO 2,78 -0,71 18,75 Atlantis Yatırım Holding 3,80 2,70 -31,65 Atlas Yat. Ort. 1,60 -0,62 -8,57 ATP Ticari Bilgisayar 33,04 -1,37 Avrasya GMYO 3,30 4,43 25,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,91 0,00 -9,06 Avrupa Yatırım Holding 5,40 2,08 -10,00 Aydem Enerji 6,73 1,05 Ayen Enerji 4,43 -1,34 -18,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,79 4,16 57,72 Aygaz 14,53 1,75 2,42 Bagfaş 16,45 -0,60 -17,75 Bak Ambalaj 20,70 0,78 4,67 Balatacılar Balatacılık 4,95 -1,00 -39,93 Bantaş Ambalaj 5,91 5,54 26,01 Banvit 65,60 2,10 26,15 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,36 1,05 Baştaş Başkent Çimento 11,69 -0,51 -32,70 Batı Çimento 12,71 -0,63 169,85 Batısöke Çimento 2,29 1,33 -6,15 Bayrak Taban Sanayi 10,05 -1,47 -5,28 Bera Holding 11,08 -1,07 -45,36 Berkosan Yalıtım 9,39 -1,47 5,27 Beşiktaş Futbol Yat. 6,43 0,78 59,16 Beyaz Filo 8,87 -2,42 -12,00 Bilici Yatırım 20,50 -0,97 270,48 Bim Mağazalar 63,40 0,08 -11,07 Biotrend Çevre ve Enerji 27,30 0,29 Birko Mensucat 0,98 2,08 -11,71 Birlik Mensucat 1,98 -0,50 -42,77 Bizim Mağazaları 11,47 0,97 -25,33 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,34 8,59 Boğaziçi Beton 5,17 -3,90 Borusan Mannesmann 25,68 2,31 -7,63 Borusan Yat. Paz. 297,00 0,20 -34,62 Bosch Fren Sistemleri 850,00 -0,81 -30,88 Bossa 27,98 1,01 56,75 Brisa 23,36 2,64 20,64 Burçelik 18,78 1,13 -10,66 Burçelik Vana 22,92 0,17 -53,85 Bursa Çimento 3,31 -0,30 -33,50 Carrefoursa 38,78 -1,07 -45,99 Casa Emtia Petrol 118,10 -1,50 11,42 Ceo Event Medya 8,70 -5,02 35,30 Coca Cola İçecek 84,85 0,24 33,60 Cosmos Yat. Holding 8,93 0,68 10,79 Credıtwest Faktorıng 4,57 -1,72 -22,15 Çan2 Termik 10,73 -1,56 Çelebi 177,80 0,23 -2,59 Çelik Halat 6,50 0,31 -28,55 Çemaş Döküm 1,32 10,00 -22,47 Çemtaş 13,60 1,95 -13,44 Çimbeton 211,60 -1,76 -28,63 Çimentaş 27,10 0,22 -25,06 Çimsa 24,02 -0,41 34,94 Çuhadaroğlu Metal 7,24 1,97 -4,83 Dagi Giyim 2,22 2,30 -34,83 Dagi Yatırım Holding 14,90 -0,86 15,50 Dardanel 14,34 0,99 -57,19 Datagate Bilgisayar 11,42 -1,47 -29,11 Demısaş Döküm 7,44 0,13 14,90 Denge Holding 1,16 0,00 -61,81 Deniz GMYO 1,96 -1,51 6,40 Derimod 11,45 0,70 17,56 Derlüks Yatırım Holding 4,44 -1,77 -49,66 Desa Deri 10,01 -1,57 2,77 Despec Bilgisayar 9,90 -1,00 -24,20 Deva Holding 25,50 -0,16 5,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,88 0,65 0,97 Diriteks Diriliş Tekstil 3,48 -3,06 -6,70 Ditaş Doğan 15,63 -1,82 20,18 DO-CO 682,80 -1,09 8,38 Doğan Burda 14,08 10,00 -37,25 Doğan Holding 2,62 0,00 -12,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 5,36 1,33 Doğusan 6,29 0,16 43,61 Doğuş GMYO 7,82 0,26 -4,28 Doğuş Otomotiv 25,56 -0,16 -1,40 Döktaş Dökümcülük 29,18 -0,07 -4,70 Duran Doğan Basım 10,62 1,14 1,24 Dyo Boya 12,10 1,60 7,58 Eczacıbaşı İlaç 5,86 0,34 -18,63 Eczacıbaşı Yatırım 39,08 0,98 45,18 E-Data Teknoloji Pazarlama 14,35 4,90 Edip Gayrimenkul 5,03 -1,57 51,51 Ege Endüstri 1.275,90 -0,03 -23,36 Ege Gübre 174,10 -1,47 21,36 Ege Profil 28,40 5,34 -25,73 Ege Seramik 13,67 3,48 41,47 Egeplast 23,02 -1,54 -30,87 Ekiz Kimya 6,75 0,00 -5,33 Emek Elektrik 2,71 9,72 -5,09 Eminiş Ambalaj 20,18 -0,98 -45,22 Emlak Konut GMYO 1,82 -1,09 -13,93 Enerjisa Enerji 10,20 -0,39 -11,54 Enka İnşaat 9,26 -0,64 31,50 Erbosan 140,70 0,00 246,94 Ereğli Demir Çelik 20,00 0,00 52,25 Ersu Gıda 3,57 0,56 -27,73 Escar Turizm Taşımacılık 17,29 0,41 Escort Teknoloji 5,29 -0,56 -19,48 Esenboğa Elektrik 29,04 -0,34 52,63 Etiler Gıda 5,65 0,71 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 7,19 3,01 88,24 Euro Trend Yat. Ort. 4,08 -2,39 15,31 Euro Yat. Ort. 3,89 -0,51 -12,42 Euro Yatırım Holding 3,30 0,61 16,20 Fade Gıda 14,30 0,21 174,91 Fenerbahçe Futbol 36,36 0,44 23,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 3,03 -7,73 F-M İzmit Piston 96,30 -1,48 -21,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,73 2,00 -2,30 Ford Otosan 172,80 1,11 41,48 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,86 -52,31 Frigo Pak Gıda 16,99 -0,47 -19,02 Galata Wind Enerji 3,55 -1,39 Galatasaray Sportif 3,79 2,16 -6,42 Garanti Bankası 8,52 2,16 -16,07 Garanti Faktoring 9,20 -0,54 -17,34 Garanti Yat. Ort. 2,29 0,88 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 7,36 -1,87 24,20 Gediz Ambalaj 38,86 -1,42 45,00 Gentaş 4,00 -0,25 -31,76 Gersan Elektrik 5,89 -0,17 -4,07 Global Men. Değ. 6,28 1,29 4,49 Global Yat. Holding 3,07 -1,92 -34,40 Good-Year 7,29 1,53 -8,51 Göltaş Çimento 39,00 2,47 -4,98 Gözde Girişim 5,52 3,56 -30,83 GSD Denizcilik 5,40 -0,74 7,14 GSD Holding 1,83 1,10 -27,09 Gübre Fabrik. 49,94 0,20 -41,96 Güler Yat. Holding 2,47 -0,80 -28,67 Halk GMYO 2,23 -0,45 -26,84 Hatay Tekstil 16,92 -1,40 24,09 Hedef Girişim 2,76 0,00 9,32 Hektaş 8,05 2,29 50,68 HUB Girişim 11,02 -0,72 -39,45 Hürriyet Gzt. 1,67 -9,73 -20,48 ICBC Turkey Bank 5,18 -0,19 -20,31 İdealist Danışmanlık 51,65 -4,35 283,73 İdealist GMYO 3,00 7,14 26,42 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,17 -0,85 -52,51 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,17 -0,80 32,80 Info Yatırım 3,78 -2,07 -19,07 İntema 35,98 1,35 -9,82 Inveo Yatırım Holding 111,50 -1,68 152,15 İpek Doğal Enerji 11,66 -0,60 -10,86 İskenderun Demir Çelik 12,36 0,24 36,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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