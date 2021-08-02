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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

02.08.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,13-1,35-33,72
Acıpayam Selüloz16,460,80-3,86
Adel Kalemcilik24,241,25-29,19
Adese Gayrimenkul1,23-0,81-56,07
Afyon Çimento3,852,39-24,66
AGESA Hayat Emeklilik18,05-0,822,65
Ak Enerji1,613,21-27,15
Akbank5,300,76-21,57
Akçansa15,012,95-6,78
Akdeniz Yatırım Hold.1,944,30-19,27
Akfen GMYO4,000,25-17,70
Akın Tekstil34,481,298,56
Akiş GMYO1,841,66-34,10
Akmerkez GMYO39,70-0,50-36,43
Aksa16,290,0017,92
Aksa Enerji12,920,7073,66
Aksigorta7,94-0,63-8,72
Aksu Enerji9,099,9220,44
Alarko Carrıer291,000,69-19,95
Alarko GMYO20,600,88-18,68
Alarko Holding9,642,2313,13
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş22,063,67-25,62
Alkim Kağıt15,901,2722,84
Alkim Kimya15,201,547,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,85-2,63-15,53
Altınyunus Çeşme56,80-1,2213,69
Anadolu Efes22,440,995,05
Anadolu Grubu Holding23,640,94-9,51
Anadolu Hayat Emek.9,190,2214,37
Anadolu Isuzu15,922,98-11,56
Anadolu Sigorta6,52-0,31-9,70
Anel Elektrik2,922,46-7,89
Arçelik33,120,3016,38
ARD Bilişim Teknolojileri52,451,069,09
Arena Bilgisayar10,721,13-1,67
Armada Bilgisayar52,354,086,66
Arsan Tekstil4,481,5911,02
Arzum Ev Aletleri16,400,61-32,13
Aselsan16,043,42-12,11
Ata GMYO4,544,13-17,60
Atakule GMYO2,925,0424,73
Atlantis Yatırım Holding3,800,00-31,65
Atlas Yat. Ort.1,57-1,88-10,29
ATP Ticari Bilgisayar33,581,63

Avrasya GMYO3,372,1228,66
Avrasya Petrol ve Tur.2,961,72-7,50
Avrupa Yatırım Holding5,24-2,96-12,67
Aydem Enerji6,750,30

Ayen Enerji4,593,61-15,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,509,6172,88
Aygaz14,640,763,20
Bagfaş16,490,24-17,55
Bak Ambalaj20,62-0,394,27
Balatacılar Balatacılık4,950,00-39,93
Bantaş Ambalaj5,86-0,8524,95
Banvit65,50-0,1525,96
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO15,450,59

Baştaş Başkent Çimento11,700,09-32,64
Batı Çimento12,70-0,08169,64
Batısöke Çimento2,24-2,18-8,20
Bayrak Taban Sanayi10,01-0,40-5,66
Bera Holding11,130,45-45,12
Berkosan Yalıtım9,592,137,51
Beşiktaş Futbol Yat.6,633,1164,11
Beyaz Filo8,890,23-11,80
Bilici Yatırım20,14-1,76263,98
Bim Mağazalar63,10-0,47-11,49
Biotrend Çevre ve Enerji27,26-0,15

Birko Mensucat1,002,04-9,91
Birlik Mensucat1,980,00-42,77
Bizim Mağazaları11,681,83-23,96
BMS Çelik Hasır Sanayi9,058,51

Boğaziçi Beton5,13-0,77

Borusan Mannesmann25,900,86-6,83
Borusan Yat. Paz.306,103,06-32,62
Bosch Fren Sistemleri860,001,18-30,06
Bossa28,802,9361,34
Brisa23,741,6322,60
Burçelik20,207,56-3,90
Burçelik Vana24,788,12-50,10
Bursa Çimento3,361,51-32,50
Carrefoursa39,602,11-44,85
Casa Emtia Petrol116,00-1,789,43
Ceo Event Medya9,205,7543,08
Coca Cola İçecek86,251,6535,81
Cosmos Yat. Holding8,84-1,019,68
Credıtwest Faktorıng4,41-3,50-24,87
Çan2 Termik10,51-2,05

Çelebi180,801,69-0,95
Çelik Halat6,45-0,77-29,10
Çemaş Döküm1,341,52-21,30
Çemtaş13,871,99-11,72
Çimbeton220,003,97-25,80
Çimentaş27,702,21-23,40
Çimsa24,502,0037,64
Çuhadaroğlu Metal7,331,24-3,64
Dagi Giyim2,449,91-28,37
Dagi Yatırım Holding15,997,3223,95
Dardanel14,09-1,74-57,94
Datagate Bilgisayar11,621,75-27,87
Demısaş Döküm7,25-2,5511,96
Denge Holding1,203,45-60,49
Deniz GMYO2,054,5911,29
Derimod11,41-0,3517,15
Derlüks Yatırım Holding4,450,23-49,55
Desa Deri10,181,704,52
Despec Bilgisayar9,76-1,41-25,27
Deva Holding26,202,758,90
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,414,875,89
Diriteks Diriliş Tekstil3,26-6,32-12,60
Ditaş Doğan15,49-0,9019,10
DO-CO680,10-0,407,95
Doğan Burda15,489,94-31,02
Doğan Holding2,630,38-12,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,33-1,270,05
Doğusan6,26-0,4842,92
Doğuş GMYO8,599,855,14
Doğuş Otomotiv26,162,350,91
Döktaş Dökümcülük28,94-0,82-5,49
Duran Doğan Basım10,56-0,560,67
Dyo Boya12,432,7310,52
Eczacıbaşı İlaç5,941,37-17,52
Eczacıbaşı Yatırım39,721,6447,55
E-Data Teknoloji Pazarlama13,49-5,99

Edip Gayrimenkul4,87-3,1846,69
Ege Endüstri1.279,600,29-23,14
Ege Gübre174,300,1121,50
Ege Profil28,08-1,13-26,57
Ege Seramik13,49-1,3239,61
Egeplast23,080,26-30,69
Ekiz Kimya6,750,00-5,33
Emek Elektrik2,46-9,23-13,84
Eminiş Ambalaj19,49-3,42-47,10
Emlak Konut GMYO1,81-0,55-14,41
Enerjisa Enerji10,331,27-10,41
Enka İnşaat9,22-0,4330,93
Erbosan138,70-1,42242,01
Ereğli Demir Çelik19,70-1,5049,96
Ersu Gıda3,570,00-27,73
Escar Turizm Taşımacılık17,10-1,10

Escort Teknoloji5,412,27-17,66
Esenboğa Elektrik29,521,6555,15
Etiler Gıda5,650,0041,96
Euro Kapital Yat. Ort.6,88-4,3180,13
Euro Trend Yat. Ort.3,82-6,377,96
Euro Yat. Ort.3,83-1,54-13,77
Euro Yatırım Holding3,506,0623,24
Fade Gıda13,90-2,80167,22
Fenerbahçe Futbol37,282,5326,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,69-1,10-8,75
F-M İzmit Piston98,201,97-19,90
Fonet Bilgi Teknolojileri13,062,590,23
Ford Otosan174,100,7542,54
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,00-52,31
Frigo Pak Gıda17,060,41-18,68
Galata Wind Enerji3,704,23

Galatasaray Sportif3,882,37-4,20
Garanti Bankası8,550,35-15,77
Garanti Faktoring9,331,41-16,17
Garanti Yat. Ort.2,332,19-27,55
Gedik Y. Men. Değ.7,420,8225,21
Gediz Ambalaj40,784,9452,16
Gentaş4,102,50-30,05
Gersan Elektrik6,174,750,49
Global Men. Değ.6,22-0,963,49
Global Yat. Holding3,04-0,98-35,04
Good-Year7,350,82-7,76
Göltaş Çimento41,486,361,06
Gözde Girişim5,560,72-30,33
GSD Denizcilik5,430,567,74
GSD Holding1,872,19-25,50
Gübre Fabrik.50,551,22-41,26
Güler Yat. Holding2,43-1,62-29,82
Halk GMYO2,261,35-25,85
Hatay Tekstil17,382,7227,46
Hedef Girişim2,853,2612,88
Hektaş8,596,7160,79
HUB Girişim11,252,09-38,19
Hürriyet Gzt.1,58-5,39-24,76
ICBC Turkey Bank5,200,39-20,00
İdealist Danışmanlık51,800,29284,84
İdealist GMYO3,3010,0039,06
İhlas Ev Aletleri1,031,98-44,71
İhlas Gayrimenkul1,001,01-20,00
İhlas Gazetecilik1,180,85-52,10
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,761,33-33,33
İndeks Bilgisayar6,291,9435,38
Info Yatırım3,831,32-18,00
İntema39,569,95-0,85
Inveo Yatırım Holding113,301,61156,22
İpek Doğal Enerji11,680,17-10,70
İskenderun Demir Çelik12,14-1,7834,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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