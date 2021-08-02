Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,13 -1,35 -33,72 Acıpayam Selüloz 16,46 0,80 -3,86 Adel Kalemcilik 24,24 1,25 -29,19 Adese Gayrimenkul 1,23 -0,81 -56,07 Afyon Çimento 3,85 2,39 -24,66 AGESA Hayat Emeklilik 18,05 -0,82 2,65 Ak Enerji 1,61 3,21 -27,15 Akbank 5,30 0,76 -21,57 Akçansa 15,01 2,95 -6,78 Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 4,30 -19,27 Akfen GMYO 4,00 0,25 -17,70 Akın Tekstil 34,48 1,29 8,56 Akiş GMYO 1,84 1,66 -34,10 Akmerkez GMYO 39,70 -0,50 -36,43 Aksa 16,29 0,00 17,92 Aksa Enerji 12,92 0,70 73,66 Aksigorta 7,94 -0,63 -8,72 Aksu Enerji 9,09 9,92 20,44 Alarko Carrıer 291,00 0,69 -19,95 Alarko GMYO 20,60 0,88 -18,68 Alarko Holding 9,64 2,23 13,13 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 22,06 3,67 -25,62 Alkim Kağıt 15,90 1,27 22,84 Alkim Kimya 15,20 1,54 7,90 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,85 -2,63 -15,53 Altınyunus Çeşme 56,80 -1,22 13,69 Anadolu Efes 22,44 0,99 5,05 Anadolu Grubu Holding 23,64 0,94 -9,51 Anadolu Hayat Emek. 9,19 0,22 14,37 Anadolu Isuzu 15,92 2,98 -11,56 Anadolu Sigorta 6,52 -0,31 -9,70 Anel Elektrik 2,92 2,46 -7,89 Arçelik 33,12 0,30 16,38 ARD Bilişim Teknolojileri 52,45 1,06 9,09 Arena Bilgisayar 10,72 1,13 -1,67 Armada Bilgisayar 52,35 4,08 6,66 Arsan Tekstil 4,48 1,59 11,02 Arzum Ev Aletleri 16,40 0,61 -32,13 Aselsan 16,04 3,42 -12,11 Ata GMYO 4,54 4,13 -17,60 Atakule GMYO 2,92 5,04 24,73 Atlantis Yatırım Holding 3,80 0,00 -31,65 Atlas Yat. Ort. 1,57 -1,88 -10,29 ATP Ticari Bilgisayar 33,58 1,63 Avrasya GMYO 3,37 2,12 28,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,96 1,72 -7,50 Avrupa Yatırım Holding 5,24 -2,96 -12,67 Aydem Enerji 6,75 0,30 Ayen Enerji 4,59 3,61 -15,16 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,50 9,61 72,88 Aygaz 14,64 0,76 3,20 Bagfaş 16,49 0,24 -17,55 Bak Ambalaj 20,62 -0,39 4,27 Balatacılar Balatacılık 4,95 0,00 -39,93 Bantaş Ambalaj 5,86 -0,85 24,95 Banvit 65,50 -0,15 25,96 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,45 0,59 Baştaş Başkent Çimento 11,70 0,09 -32,64 Batı Çimento 12,70 -0,08 169,64 Batısöke Çimento 2,24 -2,18 -8,20 Bayrak Taban Sanayi 10,01 -0,40 -5,66 Bera Holding 11,13 0,45 -45,12 Berkosan Yalıtım 9,59 2,13 7,51 Beşiktaş Futbol Yat. 6,63 3,11 64,11 Beyaz Filo 8,89 0,23 -11,80 Bilici Yatırım 20,14 -1,76 263,98 Bim Mağazalar 63,10 -0,47 -11,49 Biotrend Çevre ve Enerji 27,26 -0,15 Birko Mensucat 1,00 2,04 -9,91 Birlik Mensucat 1,98 0,00 -42,77 Bizim Mağazaları 11,68 1,83 -23,96 BMS Çelik Hasır Sanayi 9,05 8,51 Boğaziçi Beton 5,13 -0,77 Borusan Mannesmann 25,90 0,86 -6,83 Borusan Yat. Paz. 306,10 3,06 -32,62 Bosch Fren Sistemleri 860,00 1,18 -30,06 Bossa 28,80 2,93 61,34 Brisa 23,74 1,63 22,60 Burçelik 20,20 7,56 -3,90 Burçelik Vana 24,78 8,12 -50,10 Bursa Çimento 3,36 1,51 -32,50 Carrefoursa 39,60 2,11 -44,85 Casa Emtia Petrol 116,00 -1,78 9,43 Ceo Event Medya 9,20 5,75 43,08 Coca Cola İçecek 86,25 1,65 35,81 Cosmos Yat. Holding 8,84 -1,01 9,68 Credıtwest Faktorıng 4,41 -3,50 -24,87 Çan2 Termik 10,51 -2,05 Çelebi 180,80 1,69 -0,95 Çelik Halat 6,45 -0,77 -29,10 Çemaş Döküm 1,34 1,52 -21,30 Çemtaş 13,87 1,99 -11,72 Çimbeton 220,00 3,97 -25,80 Çimentaş 27,70 2,21 -23,40 Çimsa 24,50 2,00 37,64 Çuhadaroğlu Metal 7,33 1,24 -3,64 Dagi Giyim 2,44 9,91 -28,37 Dagi Yatırım Holding 15,99 7,32 23,95 Dardanel 14,09 -1,74 -57,94 Datagate Bilgisayar 11,62 1,75 -27,87 Demısaş Döküm 7,25 -2,55 11,96 Denge Holding 1,20 3,45 -60,49 Deniz GMYO 2,05 4,59 11,29 Derimod 11,41 -0,35 17,15 Derlüks Yatırım Holding 4,45 0,23 -49,55 Desa Deri 10,18 1,70 4,52 Despec Bilgisayar 9,76 -1,41 -25,27 Deva Holding 26,20 2,75 8,90 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,41 4,87 5,89 Diriteks Diriliş Tekstil 3,26 -6,32 -12,60 Ditaş Doğan 15,49 -0,90 19,10 DO-CO 680,10 -0,40 7,95 Doğan Burda 15,48 9,94 -31,02 Doğan Holding 2,63 0,38 -12,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,33 -1,27 0,05 Doğusan 6,26 -0,48 42,92 Doğuş GMYO 8,59 9,85 5,14 Doğuş Otomotiv 26,16 2,35 0,91 Döktaş Dökümcülük 28,94 -0,82 -5,49 Duran Doğan Basım 10,56 -0,56 0,67 Dyo Boya 12,43 2,73 10,52 Eczacıbaşı İlaç 5,94 1,37 -17,52 Eczacıbaşı Yatırım 39,72 1,64 47,55 E-Data Teknoloji Pazarlama 13,49 -5,99 Edip Gayrimenkul 4,87 -3,18 46,69 Ege Endüstri 1.279,60 0,29 -23,14 Ege Gübre 174,30 0,11 21,50 Ege Profil 28,08 -1,13 -26,57 Ege Seramik 13,49 -1,32 39,61 Egeplast 23,08 0,26 -30,69 Ekiz Kimya 6,75 0,00 -5,33 Emek Elektrik 2,46 -9,23 -13,84 Eminiş Ambalaj 19,49 -3,42 -47,10 Emlak Konut GMYO 1,81 -0,55 -14,41 Enerjisa Enerji 10,33 1,27 -10,41 Enka İnşaat 9,22 -0,43 30,93 Erbosan 138,70 -1,42 242,01 Ereğli Demir Çelik 19,70 -1,50 49,96 Ersu Gıda 3,57 0,00 -27,73 Escar Turizm Taşımacılık 17,10 -1,10 Escort Teknoloji 5,41 2,27 -17,66 Esenboğa Elektrik 29,52 1,65 55,15 Etiler Gıda 5,65 0,00 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 6,88 -4,31 80,13 Euro Trend Yat. Ort. 3,82 -6,37 7,96 Euro Yat. Ort. 3,83 -1,54 -13,77 Euro Yatırım Holding 3,50 6,06 23,24 Fade Gıda 13,90 -2,80 167,22 Fenerbahçe Futbol 37,28 2,53 26,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 -1,10 -8,75 F-M İzmit Piston 98,20 1,97 -19,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,06 2,59 0,23 Ford Otosan 174,10 0,75 42,54 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,00 -52,31 Frigo Pak Gıda 17,06 0,41 -18,68 Galata Wind Enerji 3,70 4,23 Galatasaray Sportif 3,88 2,37 -4,20 Garanti Bankası 8,55 0,35 -15,77 Garanti Faktoring 9,33 1,41 -16,17 Garanti Yat. Ort. 2,33 2,19 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 7,42 0,82 25,21 Gediz Ambalaj 40,78 4,94 52,16 Gentaş 4,10 2,50 -30,05 Gersan Elektrik 6,17 4,75 0,49 Global Men. Değ. 6,22 -0,96 3,49 Global Yat. Holding 3,04 -0,98 -35,04 Good-Year 7,35 0,82 -7,76 Göltaş Çimento 41,48 6,36 1,06 Gözde Girişim 5,56 0,72 -30,33 GSD Denizcilik 5,43 0,56 7,74 GSD Holding 1,87 2,19 -25,50 Gübre Fabrik. 50,55 1,22 -41,26 Güler Yat. Holding 2,43 -1,62 -29,82 Halk GMYO 2,26 1,35 -25,85 Hatay Tekstil 17,38 2,72 27,46 Hedef Girişim 2,85 3,26 12,88 Hektaş 8,59 6,71 60,79 HUB Girişim 11,25 2,09 -38,19 Hürriyet Gzt. 1,58 -5,39 -24,76 ICBC Turkey Bank 5,20 0,39 -20,00 İdealist Danışmanlık 51,80 0,29 284,84 İdealist GMYO 3,30 10,00 39,06 İhlas Ev Aletleri 1,03 1,98 -44,71 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,18 0,85 -52,10 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,76 1,33 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,29 1,94 35,38 Info Yatırım 3,83 1,32 -18,00 İntema 39,56 9,95 -0,85 Inveo Yatırım Holding 113,30 1,61 156,22 İpek Doğal Enerji 11,68 0,17 -10,70 İskenderun Demir Çelik 12,14 -1,78 34,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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