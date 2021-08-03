Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,10
|-0,58
|-34,11
|Acıpayam Selüloz
|16,75
|1,76
|-2,16
|Adel Kalemcilik
|24,44
|0,83
|-28,61
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-0,81
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,81
|-1,04
|-25,44
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,82
|-1,27
|1,34
|Ak Enerji
|1,65
|2,48
|-25,34
|Akbank
|5,35
|0,94
|-20,83
|Akçansa
|14,94
|-0,47
|-7,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,97
|1,55
|-18,02
|Akfen GMYO
|2,07
|-3,67
|-20,71
|Akın Tekstil
|34,38
|-0,29
|8,25
|Akiş GMYO
|1,84
|0,00
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|39,86
|0,40
|-36,17
|Aksa
|16,18
|-0,68
|17,12
|Aksa Enerji
|12,79
|-1,01
|71,91
|Aksigorta
|7,98
|0,50
|-8,26
|Aksu Enerji
|9,26
|1,87
|22,69
|Alarko Carrıer
|292,40
|0,48
|-19,56
|Alarko GMYO
|20,70
|0,49
|-18,28
|Alarko Holding
|9,75
|1,14
|14,42
|Albaraka Türk
|1,51
|0,67
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,84
|-1,00
|-26,37
|Alkim Kağıt
|15,78
|-0,75
|21,91
|Alkim Kimya
|15,31
|0,72
|8,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,84
|-0,54
|-15,98
|Altınyunus Çeşme
|57,85
|1,85
|15,79
|Anadolu Efes
|22,26
|-0,80
|4,21
|Anadolu Grubu Holding
|23,54
|-0,42
|-9,89
|Anadolu Hayat Emek.
|9,50
|3,37
|18,23
|Anadolu Isuzu
|15,82
|-0,63
|-12,11
|Anadolu Sigorta
|6,51
|-0,15
|-9,84
|Anel Elektrik
|2,91
|-0,34
|-8,20
|Arçelik
|33,38
|0,79
|17,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,70
|2,38
|11,69
|Arena Bilgisayar
|10,62
|-0,93
|-2,59
|Armada Bilgisayar
|53,70
|2,58
|9,41
|Arsan Tekstil
|4,32
|-3,57
|7,06
|Arzum Ev Aletleri
|16,96
|3,41
|-29,81
|Aselsan
|16,18
|0,87
|-11,34
|Ata GMYO
|4,80
|5,73
|-12,89
|Atakule GMYO
|3,21
|9,93
|37,11
|Atlantis Yatırım Holding
|3,79
|-0,26
|-31,83
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|-1,27
|-11,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|34,04
|1,37
|Avrasya GMYO
|3,32
|-1,48
|26,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,95
|-0,34
|-7,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,22
|-0,38
|-13,00
|Aydem Enerji
|6,80
|0,74
|Ayen Enerji
|4,56
|-0,65
|-15,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,99
|2,51
|77,22
|Aygaz
|14,60
|-0,27
|2,92
|Bagfaş
|16,54
|0,30
|-17,30
|Bak Ambalaj
|21,14
|2,52
|6,90
|Balatacılar Balatacılık
|4,80
|-3,03
|-41,75
|Bantaş Ambalaj
|5,71
|-2,56
|21,75
|Banvit
|65,35
|-0,23
|25,67
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,15
|4,53
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|1,71
|-31,49
|Batı Çimento
|12,71
|0,08
|169,85
|Batısöke Çimento
|2,24
|0,00
|-8,20
|Bayrak Taban Sanayi
|9,30
|-7,09
|-12,35
|Bera Holding
|10,92
|-1,89
|-46,15
|Berkosan Yalıtım
|9,68
|0,94
|8,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,49
|-2,11
|60,64
|Beyaz Filo
|9,10
|2,36
|-9,72
|Bilici Yatırım
|20,18
|0,20
|264,70
|Bim Mağazalar
|64,10
|1,58
|-10,09
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,06
|-0,73
|Birko Mensucat
|1,08
|8,00
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,02
|2,02
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|11,82
|1,20
|-23,05
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,26
|-8,73
|Boğaziçi Beton
|5,05
|-1,56
|Borusan Mannesmann
|26,18
|1,08
|-5,83
|Borusan Yat. Paz.
|307,00
|0,29
|-32,42
|Bosch Fren Sistemleri
|867,10
|0,83
|-29,49
|Bossa
|28,98
|0,62
|62,35
|Brisa
|24,00
|1,10
|23,95
|Burçelik
|19,20
|-4,95
|-8,66
|Burçelik Vana
|23,50
|-5,17
|-52,68
|Bursa Çimento
|3,33
|-0,89
|-33,10
|Carrefoursa
|40,40
|2,02
|-43,73
|Casa Emtia Petrol
|114,00
|-1,72
|7,55
|Ceo Event Medya
|8,63
|-6,20
|34,21
|Coca Cola İçecek
|87,00
|0,87
|36,99
|Cosmos Yat. Holding
|8,78
|-0,68
|8,93
|Credıtwest Faktorıng
|4,31
|-2,27
|-26,58
|Çan2 Termik
|10,69
|1,71
|Çelebi
|177,00
|-2,10
|-3,03
|Çelik Halat
|6,51
|0,93
|-28,44
|Çemaş Döküm
|1,33
|-0,75
|-21,88
|Çemtaş
|13,71
|-1,15
|-12,74
|Çimbeton
|213,40
|-3,00
|-28,03
|Çimentaş
|28,80
|3,97
|-20,35
|Çimsa
|24,52
|0,08
|37,75
|Çuhadaroğlu Metal
|7,25
|-1,09
|-4,70
|Dagi Giyim
|2,68
|9,84
|-21,32
|Dagi Yatırım Holding
|17,58
|9,94
|36,28
|Dardanel
|14,17
|0,57
|-57,70
|Datagate Bilgisayar
|11,50
|-1,03
|-28,62
|Demısaş Döküm
|7,30
|0,69
|12,73
|Denge Holding
|1,18
|-1,67
|-61,15
|Deniz GMYO
|2,09
|1,95
|13,46
|Derimod
|11,41
|0,00
|17,15
|Derlüks Yatırım Holding
|4,63
|4,04
|-47,51
|Desa Deri
|10,01
|-1,67
|2,77
|Despec Bilgisayar
|9,74
|-0,20
|-25,42
|Deva Holding
|26,66
|1,76
|10,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,09
|-2,80
|2,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,26
|0,00
|-12,60
|Ditaş Doğan
|16,12
|4,07
|23,94
|DO-CO
|665,00
|-2,22
|5,56
|Doğan Burda
|16,39
|5,88
|-26,96
|Doğan Holding
|2,65
|0,76
|-11,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|0,43
|0,47
|Doğusan
|6,30
|0,64
|43,84
|Doğuş GMYO
|8,88
|3,38
|8,69
|Doğuş Otomotiv
|26,58
|1,61
|2,53
|Döktaş Dökümcülük
|28,50
|-1,52
|-6,92
|Duran Doğan Basım
|10,40
|-1,52
|-0,86
|Dyo Boya
|12,30
|-1,05
|9,36
|Eczacıbaşı İlaç
|5,95
|0,17
|-17,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,84
|0,30
|48,00
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|14,83
|9,93
|Edip Gayrimenkul
|5,14
|5,54
|54,82
|Ege Endüstri
|1.281,90
|0,18
|-23,00
|Ege Gübre
|174,90
|0,34
|21,92
|Ege Profil
|28,06
|-0,07
|-26,62
|Ege Seramik
|13,91
|3,11
|43,96
|Egeplast
|22,96
|-0,52
|-31,05
|Ekiz Kimya
|6,83
|1,19
|-4,21
|Emek Elektrik
|2,70
|9,76
|-5,44
|Eminiş Ambalaj
|19,61
|0,62
|-46,77
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|10,55
|2,13
|-8,50
|Enka İnşaat
|9,32
|1,08
|32,35
|Erbosan
|138,40
|-0,22
|241,27
|Ereğli Demir Çelik
|20,06
|1,83
|52,70
|Ersu Gıda
|3,54
|-0,84
|-28,34
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,19
|0,53
|Escort Teknoloji
|5,85
|8,13
|-10,96
|Esenboğa Elektrik
|30,36
|2,85
|59,57
|Etiler Gıda
|5,50
|-2,65
|38,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,00
|1,74
|83,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,75
|-1,83
|5,98
|Euro Yat. Ort.
|3,75
|-2,09
|-15,57
|Euro Yatırım Holding
|3,41
|-2,57
|20,07
|Fade Gıda
|12,51
|-10,00
|140,50
|Fenerbahçe Futbol
|36,50
|-2,09
|23,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|-0,37
|-9,09
|F-M İzmit Piston
|97,35
|-0,87
|-20,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,88
|-1,38
|-1,15
|Ford Otosan
|175,20
|0,63
|43,44
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,16
|-0,85
|-52,72
|Frigo Pak Gıda
|17,12
|0,35
|-18,40
|Galata Wind Enerji
|3,68
|-0,54
|Galatasaray Sportif
|3,79
|-2,32
|-6,42
|Garanti Bankası
|8,86
|3,63
|-12,72
|Garanti Faktoring
|9,40
|0,75
|-15,54
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|-1,29
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,39
|-0,40
|24,70
|Gediz Ambalaj
|39,72
|-2,60
|48,21
|Gentaş
|3,09
|-2,12
|-31,54
|Gersan Elektrik
|6,07
|-1,62
|-1,14
|Global Men. Değ.
|6,19
|-0,48
|3,00
|Global Yat. Holding
|3,00
|-1,32
|-35,90
|Good-Year
|7,28
|-0,95
|-8,64
|Göltaş Çimento
|40,92
|-1,35
|-0,30
|Gözde Girişim
|5,47
|-1,62
|-31,45
|GSD Denizcilik
|5,42
|-0,18
|7,54
|GSD Holding
|1,86
|-0,53
|-25,90
|Gübre Fabrik.
|50,40
|-0,30
|-41,43
|Güler Yat. Holding
|2,44
|0,41
|-29,53
|Halk GMYO
|2,30
|1,77
|-24,54
|Hatay Tekstil
|17,21
|-0,98
|26,21
|Hedef Girişim
|2,80
|-1,75
|10,90
|Hektaş
|8,33
|-3,03
|55,93
|HUB Girişim
|11,02
|-2,04
|-39,45
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|0,63
|-24,29
|ICBC Turkey Bank
|5,22
|0,38
|-19,69
|İdealist Danışmanlık
|48,08
|-7,18
|257,21
|İdealist GMYO
|3,63
|10,00
|52,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|1,94
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,22
|3,39
|-50,48
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|3,95
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,31
|0,32
|35,82
|Info Yatırım
|3,77
|-1,57
|-19,28
|İntema
|38,00
|-3,94
|-4,76
|Inveo Yatırım Holding
|110,30
|-2,65
|149,43
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|1,97
|-8,94
|İskenderun Demir Çelik
|12,33
|1,57
|36,45
(Sürecek)
Kaynak: AA
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