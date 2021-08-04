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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

04.08.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,09-0,20-34,24
Acıpayam Selüloz16,901,44-0,75
Adel Kalemcilik24,02-1,72-29,84
Adese Gayrimenkul1,20-1,64-57,14
Afyon Çimento3,840,79-24,85
AGESA Hayat Emeklilik17,69-0,730,60
Ak Enerji1,692,42-23,53
Akbank5,421,31-19,80
Akçansa14,75-1,27-8,40
Akdeniz Yatırım Hold.1,991,02-17,19
Akfen GMYO2,080,48-20,33
Akın Tekstil36,586,4015,18
Akiş GMYO1,871,63-33,03
Akmerkez GMYO39,900,10-36,11
Aksa16,411,4218,79
Aksa Enerji13,142,7476,61
Aksigorta8,344,51-4,12
Aksu Enerji9,270,1122,83
Alarko Carrıer292,00-0,14-19,67
Alarko GMYO21,041,64-16,94
Alarko Holding9,65-1,0313,24
Albaraka Türk1,520,66-21,65
Alcatel Lucent Teletaş22,965,13-22,59
Alkim Kağıt16,112,0924,46
Alkim Kimya15,561,6310,46
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,903,26-13,24
Altınyunus Çeşme56,90-1,6413,89
Anadolu Efes22,16-0,453,74
Anadolu Grubu Holding23,22-1,36-11,12
Anadolu Hayat Emek.9,36-1,4716,48
Anadolu Isuzu16,101,77-10,56
Anadolu Sigorta6,48-0,46-10,25
Anel Elektrik2,88-1,03-9,15
Arçelik33,12-0,7816,38
ARD Bilişim Teknolojileri53,800,1911,90
Arena Bilgisayar10,862,26-0,39
Armada Bilgisayar53,25-0,848,50
Arsan Tekstil4,320,007,06
Arzum Ev Aletleri16,65-1,83-31,10
Aselsan15,88-1,85-12,99
Ata GMYO4,59-4,37-16,70
Atakule GMYO3,539,9750,78
Atlantis Yatırım Holding3,70-2,37-33,45
Atlas Yat. Ort.1,571,29-10,29
ATP Ticari Bilgisayar34,00-0,12

Avrasya GMYO3,29-0,9025,60
Avrasya Petrol ve Tur.3,001,69-6,25
Avrupa Yatırım Holding5,230,19-12,83
Aydem Enerji7,073,97

Ayen Enerji4,713,29-12,94
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,924,6585,47
Aygaz14,59-0,072,85
Bagfaş16,560,12-17,20
Bak Ambalaj21,140,006,90
Balatacılar Balatacılık4,851,04-41,14
Bantaş Ambalaj3,902,4524,73
Banvit65,400,0825,77
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,280,80

Baştaş Başkent Çimento12,131,93-30,17
Batı Çimento12,760,39170,91
Batısöke Çimento2,260,89-7,38
Bayrak Taban Sanayi9,17-1,40-13,57
Bera Holding11,031,01-45,61
Berkosan Yalıtım9,680,008,52
Beşiktaş Futbol Yat.6,43-0,9259,16
Beyaz Filo9,02-0,88-10,51
Bilici Yatırım20,00-0,89261,45
Bim Mağazalar63,40-1,09-11,07
Biotrend Çevre ve Enerji27,080,07

Birko Mensucat1,189,266,31
Birlik Mensucat2,135,45-38,44
Bizim Mağazaları12,586,43-18,10
BMS Çelik Hasır Sanayi8,877,38

Boğaziçi Beton5,121,39

Borusan Mannesmann26,04-0,53-6,33
Borusan Yat. Paz.305,80-0,39-32,68
Bosch Fren Sistemleri879,901,48-28,45
Bossa28,80-0,6261,34
Brisa23,88-0,5023,33
Burçelik19,230,16-8,52
Burçelik Vana23,580,34-52,52
Bursa Çimento3,433,00-31,09
Carrefoursa38,72-4,16-46,07
Casa Emtia Petrol111,60-2,115,28
Ceo Event Medya8,32-3,5929,39
Coca Cola İçecek88,001,1538,56
Cosmos Yat. Holding8,72-0,688,19
Credıtwest Faktorıng4,350,93-25,89
Çan2 Termik11,043,27

Çelebi176,00-0,56-3,57
Çelik Halat6,845,07-24,82
Çemaş Döküm1,373,01-19,54
Çemtaş14,022,26-10,76
Çimbeton215,701,08-27,25
Çimentaş29,341,87-18,86
Çimsa24,36-0,6536,85
Çuhadaroğlu Metal7,554,14-0,75
Dagi Giyim2,949,70-13,69
Dagi Yatırım Holding18,092,9040,23
Dardanel14,10-0,49-57,91
Datagate Bilgisayar11,631,13-27,81
Demısaş Döküm7,320,2713,04
Denge Holding1,15-2,54-62,14
Deniz GMYO2,299,5724,32
Derimod11,581,4918,89
Derlüks Yatırım Holding4,58-1,08-48,07
Desa Deri9,85-1,601,13
Despec Bilgisayar9,911,75-24,12
Deva Holding26,46-0,759,98
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,322,075,06
Diriteks Diriliş Tekstil3,19-2,15-14,48
Ditaş Doğan16,975,2730,48
DO-CO651,50-2,033,41
Doğan Burda17,949,46-20,05
Doğan Holding2,650,00-11,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,340,000,47
Doğusan6,22-1,2742,01
Doğuş GMYO9,274,3913,46
Doğuş Otomotiv26,38-0,751,76
Döktaş Dökümcülük29,001,75-5,29
Duran Doğan Basım10,541,350,48
Dyo Boya12,652,8512,47
Eczacıbaşı İlaç6,072,02-15,72
Eczacıbaşı Yatırım40,581,8650,75
E-Data Teknoloji Pazarlama16,319,98

Edip Gayrimenkul5,06-1,5652,41
Ege Endüstri1.305,101,81-21,61
Ege Gübre179,602,6925,19
Ege Profil28,601,92-25,21
Ege Seramik13,87-0,2943,54
Egeplast23,100,61-30,63
Ekiz Kimya6,982,20-2,10
Emek Elektrik2,9710,004,02
Eminiş Ambalaj20,785,97-43,59
Emlak Konut GMYO1,810,56-14,41
Enerjisa Enerji10,610,57-7,98
Enka İnşaat9,360,4332,92
Erbosan139,901,08244,96
Ereğli Demir Çelik19,92-0,7051,64
Ersu Gıda3,591,41-27,33
Escar Turizm Taşımacılık17,04-0,87

Escort Teknoloji5,921,20-9,89
Esenboğa Elektrik31,523,8265,67
Etiler Gıda5,45-0,9136,93
Euro Kapital Yat. Ort.6,77-3,2977,25
Euro Trend Yat. Ort.3,801,337,40
Euro Yat. Ort.3,760,27-15,34
Euro Yatırım Holding3,33-2,3517,25
Fade Gıda12,22-2,32134,92
Fenerbahçe Futbol36,22-0,7722,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,690,37-8,75
F-M İzmit Piston107,009,91-12,72
Fonet Bilgi Teknolojileri12,970,70-0,46
Ford Otosan174,20-0,5742,62
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,86-52,31
Frigo Pak Gıda17,653,10-15,87
Galata Wind Enerji3,731,36

Galatasaray Sportif3,790,00-6,42
Garanti Bankası9,102,71-10,35
Garanti Faktoring9,784,04-12,13
Garanti Yat. Ort.2,331,30-27,55
Gedik Y. Men. Değ.7,410,2725,04
Gediz Ambalaj40,341,5650,52
Gentaş3,131,29-30,65
Gersan Elektrik6,00-1,15-2,28
Global Men. Değ.6,261,134,16
Global Yat. Holding2,22-1,42-36,81
Good-Year7,16-1,65-10,14
Göltaş Çimento41,080,390,09
Gözde Girişim5,551,46-30,45
GSD Denizcilik5,654,2412,10
GSD Holding1,902,15-24,30
Gübre Fabrik.51,101,39-40,62
Güler Yat. Holding2,42-0,82-30,11
Halk GMYO2,29-0,43-24,87
Hatay Tekstil17,471,5128,12
Hedef Girişim2,851,7912,88
Hektaş8,25-0,9654,43
HUB Girişim11,100,73-39,01
Hürriyet Gzt.1,56-1,89-25,71
ICBC Turkey Bank5,220,00-19,69
İdealist Danışmanlık49,683,33269,09
İdealist GMYO3,999,9268,14
İhlas Ev Aletleri1,04-0,95-44,18
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,252,46-49,26
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,823,80-28,07
İndeks Bilgisayar6,360,7936,89
Info Yatırım3,862,39-17,35
İntema37,48-1,37-6,07
Inveo Yatırım Holding108,80-1,36146,04
İpek Doğal Enerji11,87-0,34-9,25
İskenderun Demir Çelik12,32-0,0836,34
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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