Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: ???????
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,04
|-0,98
|-34,88
|Acıpayam Selüloz
|16,80
|-0,59
|-1,34
|Adel Kalemcilik
|23,78
|-1,00
|-30,54
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,87
|0,78
|-24,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,77
|0,45
|1,05
|Ak Enerji
|1,66
|-1,78
|-24,89
|Akbank
|5,52
|1,85
|-18,32
|Akçansa
|14,74
|-0,07
|-8,46
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,96
|-1,51
|-18,44
|Akfen GMYO
|2,06
|-0,96
|-21,10
|Akın Tekstil
|36,10
|-1,31
|13,66
|Akiş GMYO
|1,88
|0,53
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|39,96
|0,15
|-36,01
|Aksa
|16,68
|1,65
|20,74
|Aksa Enerji
|13,32
|1,37
|79,03
|Aksigorta
|8,30
|-0,48
|-4,58
|Aksu Enerji
|9,89
|6,69
|31,04
|Alarko Carrıer
|289,30
|-0,92
|-20,42
|Alarko GMYO
|21,52
|2,28
|-15,04
|Alarko Holding
|9,73
|0,83
|14,18
|Albaraka Türk
|1,52
|0,00
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,26
|1,31
|-21,58
|Alkim Kağıt
|15,95
|-0,99
|23,23
|Alkim Kimya
|15,55
|-0,06
|10,39
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,82
|-4,21
|-16,89
|Altınyunus Çeşme
|55,85
|-1,85
|11,79
|Anadolu Efes
|22,24
|0,36
|4,11
|Anadolu Grubu Holding
|23,04
|-0,78
|-11,81
|Anadolu Hayat Emek.
|9,42
|0,64
|17,23
|Anadolu Isuzu
|16,22
|0,75
|-9,89
|Anadolu Sigorta
|6,51
|0,46
|-9,84
|Anel Elektrik
|2,90
|0,69
|-8,52
|Arçelik
|33,12
|0,00
|16,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,65
|1,58
|13,66
|Arena Bilgisayar
|10,70
|-1,47
|-1,86
|Armada Bilgisayar
|53,45
|0,38
|8,90
|Arsan Tekstil
|4,32
|0,00
|7,06
|Arzum Ev Aletleri
|16,71
|0,36
|-30,85
|Aselsan
|16,04
|1,01
|-12,11
|Ata GMYO
|4,66
|1,53
|-15,43
|Atakule GMYO
|3,18
|-9,92
|35,83
|Atlantis Yatırım Holding
|3,77
|1,89
|-32,19
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|1,91
|-8,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,26
|-2,18
|Avrasya GMYO
|3,42
|3,95
|30,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,03
|1,00
|-5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,07
|-3,06
|-15,50
|Aydem Enerji
|7,77
|9,90
|Ayen Enerji
|4,64
|-1,49
|-14,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,28
|-3,06
|79,79
|Aygaz
|14,73
|0,96
|3,83
|Bagfaş
|16,59
|0,18
|-17,05
|Bak Ambalaj
|21,32
|0,85
|7,81
|Balatacılar Balatacılık
|4,83
|-0,41
|-41,38
|Bantaş Ambalaj
|3,80
|-2,56
|21,54
|Banvit
|65,40
|0,00
|25,77
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,65
|2,27
|Baştaş Başkent Çimento
|12,13
|0,00
|-30,17
|Batı Çimento
|12,65
|-0,86
|168,58
|Batısöke Çimento
|2,26
|0,00
|-7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|9,00
|-1,85
|-15,17
|Bera Holding
|10,93
|-0,91
|-46,10
|Berkosan Yalıtım
|10,18
|5,17
|14,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,33
|-1,56
|56,68
|Beyaz Filo
|8,91
|-1,22
|-11,60
|Bilici Yatırım
|19,39
|-3,05
|250,42
|Bim Mağazalar
|64,00
|0,95
|-10,23
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,10
|0,07
|Birko Mensucat
|1,20
|1,69
|8,11
|Birlik Mensucat
|2,17
|1,88
|-37,28
|Bizim Mağazaları
|12,79
|1,67
|-16,73
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,42
|-5,07
|Boğaziçi Beton
|5,18
|1,17
|Borusan Mannesmann
|26,06
|0,08
|-6,26
|Borusan Yat. Paz.
|306,80
|0,33
|-32,46
|Bosch Fren Sistemleri
|882,00
|0,24
|-28,28
|Bossa
|29,56
|2,64
|65,60
|Brisa
|24,06
|0,75
|24,26
|Burçelik
|19,20
|-0,16
|-8,66
|Burçelik Vana
|23,28
|-1,27
|-53,12
|Bursa Çimento
|3,42
|-0,29
|-31,29
|Carrefoursa
|38,14
|-1,50
|-46,88
|Casa Emtia Petrol
|116,30
|4,21
|9,72
|Ceo Event Medya
|8,08
|-2,88
|25,66
|Coca Cola İçecek
|87,50
|-0,57
|37,78
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|5,50
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,34
|-0,23
|-26,06
|Çan2 Termik
|10,72
|-2,90
|Çelebi
|175,60
|-0,23
|-3,79
|Çelik Halat
|6,60
|-3,51
|-27,45
|Çemaş Döküm
|1,36
|-0,73
|-20,12
|Çemtaş
|13,92
|-0,71
|-11,40
|Çimbeton
|218,40
|1,25
|-26,34
|Çimentaş
|29,90
|1,91
|-17,31
|Çimsa
|24,50
|0,57
|37,64
|Çuhadaroğlu Metal
|7,48
|-0,93
|-1,67
|Dagi Giyim
|3,23
|9,86
|-5,18
|Dagi Yatırım Holding
|16,86
|-6,80
|30,70
|Dardanel
|14,29
|1,35
|-57,34
|Datagate Bilgisayar
|11,84
|1,81
|-26,51
|Demısaş Döküm
|7,36
|0,55
|13,66
|Denge Holding
|1,12
|-2,61
|-63,13
|Deniz GMYO
|2,28
|-0,44
|23,77
|Derimod
|10,43
|-9,93
|7,08
|Derlüks Yatırım Holding
|4,72
|3,06
|-46,49
|Desa Deri
|9,95
|1,02
|2,16
|Despec Bilgisayar
|10,16
|2,52
|-22,21
|Deva Holding
|26,30
|-0,60
|9,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,45
|9,98
|15,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,19
|0,00
|-14,48
|Ditaş Doğan
|16,90
|-0,41
|29,94
|DO-CO
|681,40
|4,59
|8,16
|Doğan Burda
|18,25
|1,73
|-18,67
|Doğan Holding
|2,70
|1,89
|-9,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|1,28
|1,76
|Doğusan
|6,22
|0,00
|42,01
|Doğuş GMYO
|9,40
|1,40
|15,06
|Doğuş Otomotiv
|26,30
|-0,30
|1,45
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|0,00
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|10,50
|-0,38
|0,10
|Dyo Boya
|12,55
|-0,79
|11,58
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|-0,49
|-16,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,42
|2,07
|53,87
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|17,94
|9,99
|Edip Gayrimenkul
|4,92
|-2,77
|48,19
|Ege Endüstri
|1.314,90
|0,75
|-21,02
|Ege Gübre
|179,50
|-0,06
|25,13
|Ege Profil
|28,48
|-0,42
|-25,52
|Ege Seramik
|14,08
|1,51
|45,72
|Egeplast
|22,88
|-0,95
|-31,29
|Ekiz Kimya
|6,88
|-1,43
|-3,51
|Emek Elektrik
|2,79
|-6,06
|-2,29
|Eminiş Ambalaj
|21,36
|2,79
|-42,02
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|0,00
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,59
|-0,19
|-8,16
|Enka İnşaat
|9,39
|0,32
|33,35
|Erbosan
|152,60
|9,08
|276,28
|Ereğli Demir Çelik
|20,38
|2,31
|55,14
|Ersu Gıda
|3,61
|0,56
|-26,92
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,27
|1,35
|Escort Teknoloji
|5,77
|-2,53
|-12,18
|Esenboğa Elektrik
|31,02
|-1,59
|63,04
|Etiler Gıda
|5,47
|0,37
|37,44
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,51
|-3,84
|70,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,71
|-2,37
|4,85
|Euro Yat. Ort.
|3,72
|-1,06
|-16,24
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|0,00
|17,25
|Fade Gıda
|11,98
|-1,96
|130,31
|Fenerbahçe Futbol
|36,30
|0,22
|22,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|-3,35
|-11,80
|F-M İzmit Piston
|106,40
|-0,56
|-13,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,47
|3,86
|3,38
|Ford Otosan
|180,40
|3,56
|47,70
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,20
|2,56
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|17,46
|-1,08
|-16,78
|Galata Wind Enerji
|3,88
|4,02
|Galatasaray Sportif
|3,80
|0,26
|-6,17
|Garanti Bankası
|9,26
|1,76
|-8,78
|Garanti Faktoring
|9,75
|-0,31
|-12,40
|Garanti Yat. Ort.
|2,31
|-0,86
|-28,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,44
|0,40
|25,55
|Gediz Ambalaj
|40,02
|-0,79
|49,33
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|11,82
|Gentaş
|3,14
|0,32
|-30,43
|Gersan Elektrik
|5,95
|-0,83
|-3,09
|Global Men. Değ.
|6,26
|0,00
|4,16
|Global Yat. Holding
|2,27
|2,25
|-35,39
|Good-Year
|7,19
|0,42
|-9,77
|Göltaş Çimento
|40,26
|-2,00
|-1,91
|Gözde Girişim
|5,62
|1,26
|-29,57
|GSD Denizcilik
|5,58
|-1,24
|10,71
|GSD Holding
|1,90
|0,00
|-24,30
|Gübre Fabrik.
|52,50
|2,74
|-38,99
|Güler Yat. Holding
|2,47
|2,07
|-28,67
|Halk GMYO
|2,29
|0,00
|-24,87
|Hatay Tekstil
|17,63
|0,92
|29,30
|Hedef Girişim
|2,84
|-0,35
|12,48
|Hektaş
|8,29
|0,48
|55,18
|HUB Girişim
|11,13
|0,27
|-38,85
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|-1,92
|-27,14
|ICBC Turkey Bank
|5,25
|0,57
|-19,23
|İdealist Danışmanlık
|53,30
|7,29
|295,99
|İdealist GMYO
|4,38
|9,77
|84,57
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-0,96
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|-0,80
|-49,67
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-1,22
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,44
|1,26
|38,61
|Info Yatırım
|3,80
|-1,55
|-18,64
|İntema
|37,20
|-0,75
|-6,77
|Inveo Yatırım Holding
|107,90
|-0,83
|144,01
|İpek Doğal Enerji
|12,20
|2,78
|-6,73
|İskenderun Demir Çelik
|12,26
|-0,49
|35,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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