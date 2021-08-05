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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

05.08.2021 19:12
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: ???????HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: ???????

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,04-0,98-34,88
Acıpayam Selüloz16,80-0,59-1,34
Adel Kalemcilik23,78-1,00-30,54
Adese Gayrimenkul1,200,00-57,14
Afyon Çimento3,870,78-24,27
AGESA Hayat Emeklilik17,770,451,05
Ak Enerji1,66-1,78-24,89
Akbank5,521,85-18,32
Akçansa14,74-0,07-8,46
Akdeniz Yatırım Hold.1,96-1,51-18,44
Akfen GMYO2,06-0,96-21,10
Akın Tekstil36,10-1,3113,66
Akiş GMYO1,880,53-32,67
Akmerkez GMYO39,960,15-36,01
Aksa16,681,6520,74
Aksa Enerji13,321,3779,03
Aksigorta8,30-0,48-4,58
Aksu Enerji9,896,6931,04
Alarko Carrıer289,30-0,92-20,42
Alarko GMYO21,522,28-15,04
Alarko Holding9,730,8314,18
Albaraka Türk1,520,00-21,65
Alcatel Lucent Teletaş23,261,31-21,58
Alkim Kağıt15,95-0,9923,23
Alkim Kimya15,55-0,0610,39
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,82-4,21-16,89
Altınyunus Çeşme55,85-1,8511,79
Anadolu Efes22,240,364,11
Anadolu Grubu Holding23,04-0,78-11,81
Anadolu Hayat Emek.9,420,6417,23
Anadolu Isuzu16,220,75-9,89
Anadolu Sigorta6,510,46-9,84
Anel Elektrik2,900,69-8,52
Arçelik33,120,0016,38
ARD Bilişim Teknolojileri54,651,5813,66
Arena Bilgisayar10,70-1,47-1,86
Armada Bilgisayar53,450,388,90
Arsan Tekstil4,320,007,06
Arzum Ev Aletleri16,710,36-30,85
Aselsan16,041,01-12,11
Ata GMYO4,661,53-15,43
Atakule GMYO3,18-9,9235,83
Atlantis Yatırım Holding3,771,89-32,19
Atlas Yat. Ort.1,601,91-8,57
ATP Ticari Bilgisayar33,26-2,18

Avrasya GMYO3,423,9530,57
Avrasya Petrol ve Tur.3,031,00-5,31
Avrupa Yatırım Holding5,07-3,06-15,50
Aydem Enerji7,779,90

Ayen Enerji4,64-1,49-14,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,28-3,0679,79
Aygaz14,730,963,83
Bagfaş16,590,18-17,05
Bak Ambalaj21,320,857,81
Balatacılar Balatacılık4,83-0,41-41,38
Bantaş Ambalaj3,80-2,5621,54
Banvit65,400,0025,77
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,652,27

Baştaş Başkent Çimento12,130,00-30,17
Batı Çimento12,65-0,86168,58
Batısöke Çimento2,260,00-7,38
Bayrak Taban Sanayi9,00-1,85-15,17
Bera Holding10,93-0,91-46,10
Berkosan Yalıtım10,185,1714,13
Beşiktaş Futbol Yat.6,33-1,5656,68
Beyaz Filo8,91-1,22-11,60
Bilici Yatırım19,39-3,05250,42
Bim Mağazalar64,000,95-10,23
Biotrend Çevre ve Enerji27,100,07

Birko Mensucat1,201,698,11
Birlik Mensucat2,171,88-37,28
Bizim Mağazaları12,791,67-16,73
BMS Çelik Hasır Sanayi8,42-5,07

Boğaziçi Beton5,181,17

Borusan Mannesmann26,060,08-6,26
Borusan Yat. Paz.306,800,33-32,46
Bosch Fren Sistemleri882,000,24-28,28
Bossa29,562,6465,60
Brisa24,060,7524,26
Burçelik19,20-0,16-8,66
Burçelik Vana23,28-1,27-53,12
Bursa Çimento3,42-0,29-31,29
Carrefoursa38,14-1,50-46,88
Casa Emtia Petrol116,304,219,72
Ceo Event Medya8,08-2,8825,66
Coca Cola İçecek87,50-0,5737,78
Cosmos Yat. Holding9,205,5014,14
Credıtwest Faktorıng4,34-0,23-26,06
Çan2 Termik10,72-2,90

Çelebi175,60-0,23-3,79
Çelik Halat6,60-3,51-27,45
Çemaş Döküm1,36-0,73-20,12
Çemtaş13,92-0,71-11,40
Çimbeton218,401,25-26,34
Çimentaş29,901,91-17,31
Çimsa24,500,5737,64
Çuhadaroğlu Metal7,48-0,93-1,67
Dagi Giyim3,239,86-5,18
Dagi Yatırım Holding16,86-6,8030,70
Dardanel14,291,35-57,34
Datagate Bilgisayar11,841,81-26,51
Demısaş Döküm7,360,5513,66
Denge Holding1,12-2,61-63,13
Deniz GMYO2,28-0,4423,77
Derimod10,43-9,937,08
Derlüks Yatırım Holding4,723,06-46,49
Desa Deri9,951,022,16
Despec Bilgisayar10,162,52-22,21
Deva Holding26,30-0,609,32
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,459,9815,54
Diriteks Diriliş Tekstil3,190,00-14,48
Ditaş Doğan16,90-0,4129,94
DO-CO681,404,598,16
Doğan Burda18,251,73-18,67
Doğan Holding2,701,89-9,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,371,281,76
Doğusan6,220,0042,01
Doğuş GMYO9,401,4015,06
Doğuş Otomotiv26,30-0,301,45
Döktaş Dökümcülük29,000,00-5,29
Duran Doğan Basım10,50-0,380,10
Dyo Boya12,55-0,7911,58
Eczacıbaşı İlaç6,04-0,49-16,13
Eczacıbaşı Yatırım41,422,0753,87
E-Data Teknoloji Pazarlama17,949,99

Edip Gayrimenkul4,92-2,7748,19
Ege Endüstri1.314,900,75-21,02
Ege Gübre179,50-0,0625,13
Ege Profil28,48-0,42-25,52
Ege Seramik14,081,5145,72
Egeplast22,88-0,95-31,29
Ekiz Kimya6,88-1,43-3,51
Emek Elektrik2,79-6,06-2,29
Eminiş Ambalaj21,362,79-42,02
Emlak Konut GMYO1,810,00-14,41
Enerjisa Enerji10,59-0,19-8,16
Enka İnşaat9,390,3233,35
Erbosan152,609,08276,28
Ereğli Demir Çelik20,382,3155,14
Ersu Gıda3,610,56-26,92
Escar Turizm Taşımacılık17,271,35

Escort Teknoloji5,77-2,53-12,18
Esenboğa Elektrik31,02-1,5963,04
Etiler Gıda5,470,3737,44
Euro Kapital Yat. Ort.6,51-3,8470,44
Euro Trend Yat. Ort.3,71-2,374,85
Euro Yat. Ort.3,72-1,06-16,24
Euro Yatırım Holding3,330,0017,25
Fade Gıda11,98-1,96130,31
Fenerbahçe Futbol36,300,2222,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,60-3,35-11,80
F-M İzmit Piston106,40-0,56-13,21
Fonet Bilgi Teknolojileri13,473,863,38
Ford Otosan180,403,5647,70
Formet Celik Kapi Sanayi1,202,56-51,08
Frigo Pak Gıda17,46-1,08-16,78
Galata Wind Enerji3,884,02

Galatasaray Sportif3,800,26-6,17
Garanti Bankası9,261,76-8,78
Garanti Faktoring9,75-0,31-12,40
Garanti Yat. Ort.2,31-0,86-28,17
Gedik Y. Men. Değ.7,440,4025,55
Gediz Ambalaj40,02-0,7949,33
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri11,82

Gentaş3,140,32-30,43
Gersan Elektrik5,95-0,83-3,09
Global Men. Değ.6,260,004,16
Global Yat. Holding2,272,25-35,39
Good-Year7,190,42-9,77
Göltaş Çimento40,26-2,00-1,91
Gözde Girişim5,621,26-29,57
GSD Denizcilik5,58-1,2410,71
GSD Holding1,900,00-24,30
Gübre Fabrik.52,502,74-38,99
Güler Yat. Holding2,472,07-28,67
Halk GMYO2,290,00-24,87
Hatay Tekstil17,630,9229,30
Hedef Girişim2,84-0,3512,48
Hektaş8,290,4855,18
HUB Girişim11,130,27-38,85
Hürriyet Gzt.1,53-1,92-27,14
ICBC Turkey Bank5,250,57-19,23
İdealist Danışmanlık53,307,29295,99
İdealist GMYO4,389,7784,57
İhlas Ev Aletleri1,03-0,96-44,71
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,24-0,80-49,67
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,81-1,22-28,95
İndeks Bilgisayar6,441,2638,61
Info Yatırım3,80-1,55-18,64
İntema37,20-0,75-6,77
Inveo Yatırım Holding107,90-0,83144,01
İpek Doğal Enerji12,202,78-6,73
İskenderun Demir Çelik12,26-0,4935,68
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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