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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

06.08.2021 18:38
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,121,59-33,85
Acıpayam Selüloz16,840,24-1,10
Adel Kalemcilik23,50-1,18-31,36
Adese Gayrimenkul1,18-1,67-57,86
Afyon Çimento3,84-0,78-24,85
AGESA Hayat Emeklilik18,091,802,87
Ak Enerji1,702,41-23,08
Akbank5,43-1,63-19,65
Akçansa14,951,42-7,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,93-1,53-19,69
Akfen GMYO2,154,37-17,65
Akın Tekstil36,100,0013,66
Akiş GMYO1,85-1,60-33,75
Akmerkez GMYO40,060,25-35,85
Aksa16,60-0,4820,16
Aksa Enerji13,24-0,6077,96
Aksigorta8,23-0,84-5,38
Aksu Enerji10,011,2132,63
Alarko Carrıer302,004,39-16,92
Alarko GMYO21,24-1,30-16,15
Alarko Holding9,730,0014,18
Albaraka Türk1,626,58-16,49
Alcatel Lucent Teletaş24,123,70-18,68
Alkim Kağıt15,90-0,3122,84
Alkim Kimya15,52-0,1910,17
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,81-0,55-17,35
Altınyunus Çeşme55,850,0011,79
Anadolu Efes22,22-0,094,02
Anadolu Grubu Holding23,040,00-11,81
Anadolu Hayat Emek.9,571,5919,10
Anadolu Isuzu16,250,18-9,72
Anadolu Sigorta6,530,31-9,56
Anel Elektrik2,86-1,38-9,78
Arçelik33,00-0,3615,96
ARD Bilişim Teknolojileri55,201,0114,81
Arena Bilgisayar10,63-0,65-2,50
Armada Bilgisayar52,30-2,156,56
Arsan Tekstil4,27-1,165,82
Arzum Ev Aletleri16,65-0,36-31,10
Aselsan15,97-0,44-12,49
Ata GMYO4,660,00-15,43
Atakule GMYO2,87-9,7522,59
Atlantis Yatırım Holding3,780,27-32,01
Atlas Yat. Ort.1,57-1,88-10,29
ATP Ticari Bilgisayar32,68-1,74

Avrasya GMYO3,34-2,3427,51
Avrasya Petrol ve Tur.3,01-0,66-5,94
Avrupa Yatırım Holding5,03-0,79-16,17
Aydem Enerji7,41-4,63

Ayen Enerji4,854,53-10,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,80-2,3775,54
Aygaz14,52-1,432,35
Bagfaş16,861,63-15,70
Bak Ambalaj22,123,7511,85
Balatacılar Balatacılık4,75-1,66-42,35
Bantaş Ambalaj3,67-3,4217,38
Banvit65,25-0,2325,48
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,27-2,28

Baştaş Başkent Çimento12,906,35-25,73
Batı Çimento12,54-0,87166,24
Batısöke Çimento2,260,00-7,38
Bayrak Taban Sanayi8,96-0,44-15,55
Bera Holding10,85-0,73-46,50
Berkosan Yalıtım10,08-0,9813,00
Beşiktaş Futbol Yat.6,370,6357,67
Beyaz Filo8,82-1,01-12,49
Bilici Yatırım19,480,46252,05
Bim Mağazalar64,500,78-9,53
Biotrend Çevre ve Enerji27,481,40

Birko Mensucat1,13-5,831,80
Birlik Mensucat2,07-4,61-40,17
Bizim Mağazaları12,981,49-15,49
BMS Çelik Hasır Sanayi8,20-2,61

Boğaziçi Beton5,11-1,35

Borusan Mannesmann26,200,54-5,76
Borusan Yat. Paz.315,102,71-30,64
Bosch Fren Sistemleri888,000,68-27,79
Bossa30,121,8968,74
Brisa24,401,4126,01
Burçelik18,84-1,87-10,37
Burçelik Vana23,22-0,26-53,24
Bursa Çimento3,38-1,17-32,10
Carrefoursa38,200,16-46,80
Casa Emtia Petrol112,60-3,186,23
Ceo Event Medya7,89-2,3522,71
Coca Cola İçecek86,30-1,3735,89
Cosmos Yat. Holding9,472,9317,49
Credıtwest Faktorıng4,33-0,23-26,24
Çan2 Termik10,901,68

Çelebi175,600,00-3,79
Çelik Halat6,57-0,45-27,78
Çemaş Döküm1,31-3,68-23,06
Çemtaş13,90-0,14-11,53
Çimbeton220,100,78-25,77
Çimentaş30,481,94-15,71
Çimsa25,202,8641,57
Çuhadaroğlu Metal7,713,071,35
Dagi Giyim3,559,914,22
Dagi Yatırım Holding17,051,1332,17
Dardanel14,10-1,33-57,91
Datagate Bilgisayar11,910,59-26,07
Demısaş Döküm7,603,2617,37
Denge Holding1,163,57-61,81
Deniz GMYO2,19-3,9518,89
Derimod9,76-6,420,21
Derlüks Yatırım Holding4,801,69-45,58
Desa Deri9,80-1,510,62
Despec Bilgisayar10,210,49-21,82
Deva Holding25,86-1,677,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,155,6222,04
Diriteks Diriliş Tekstil3,09-3,13-17,16
Ditaş Doğan17,151,4831,86
DO-CO692,501,639,92
Doğan Burda17,23-5,59-23,22
Doğan Holding2,69-0,37-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,36-0,421,33
Doğusan6,19-0,4841,32
Doğuş GMYO9,17-2,4512,24
Doğuş Otomotiv26,06-0,910,53
Döktaş Dökümcülük28,48-1,79-6,99
Duran Doğan Basım10,712,002,10
Dyo Boya12,51-0,3211,23
Eczacıbaşı İlaç6,00-0,66-16,69
Eczacıbaşı Yatırım41,06-0,8752,53
E-Data Teknoloji Pazarlama16,15-9,98

Edip Gayrimenkul4,43-9,9633,43
Ege Endüstri1.345,202,30-19,20
Ege Gübre178,20-0,7224,22
Ege Profil28,00-1,69-26,78
Ege Seramik14,02-0,4345,10
Egeplast22,66-0,96-31,95
Ekiz Kimya6,80-1,16-4,63
Emek Elektrik2,71-2,87-5,09
Eminiş Ambalaj20,50-4,03-44,35
Emlak Konut GMYO1,820,55-13,93
Enerjisa Enerji10,53-0,57-8,68
Enka İnşaat9,491,0634,77
Erbosan151,80-0,52274,31
Ereğli Demir Çelik20,802,0658,34
Ersu Gıda3,630,55-26,52
Escar Turizm Taşımacılık18,114,86

Escort Teknoloji5,932,77-9,74
Esenboğa Elektrik30,20-2,6458,73
Etiler Gıda5,30-3,1133,17
Euro Kapital Yat. Ort.6,24-4,1563,37
Euro Trend Yat. Ort.3,812,707,68
Euro Yat. Ort.3,68-1,08-17,14
Euro Yatırım Holding3,32-0,3016,90
Fade Gıda12,201,84134,54
Fenerbahçe Futbol36,00-0,8321,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,600,00-11,80
F-M İzmit Piston102,60-3,57-16,31
Fonet Bilgi Teknolojileri13,37-0,742,61
Ford Otosan177,30-1,7245,16
Formet Metal ve Cam1,19-0,83-51,49
Frigo Pak Gıda17,22-1,37-17,92
Galata Wind Enerji3,78-2,58

Galatasaray Sportif3,72-2,11-8,15
Garanti Bankası9,23-0,32-9,07
Garanti Faktoring9,55-2,05-14,20
Garanti Yat. Ort.2,30-0,43-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,42-0,2725,21
Gediz Ambalaj41,443,5554,63
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri13,009,98

Gentaş3,243,18-28,21
Gersan Elektrik5,960,17-2,93
Global Men. Değ.6,300,644,83
Global Yat. Holding2,301,32-34,53
Good-Year7,210,28-9,52
Göltaş Çimento39,80-1,14-3,03
Gözde Girişim5,782,85-27,57
GSD Denizcilik5,22-6,453,57
GSD Holding1,900,00-24,30
Gübre Fabrik.52,900,76-38,52
Güler Yat. Holding2,44-1,21-29,53
Halk GMYO2,27-0,87-25,52
Hatay Tekstil17,38-1,4227,46
Hedef Girişim2,71-4,587,34
Hektaş8,23-0,7254,05
HUB Girişim10,89-2,16-40,16
Hürriyet Gzt.1,530,00-27,14
ICBC Turkey Bank5,341,71-17,85
İdealist Danışmanlık55,003,19308,62
İdealist GMYO4,819,82102,69
İhlas Ev Aletleri1,040,97-44,18
İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,283,23-48,04
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,843,70-26,32
İndeks Bilgisayar6,34-1,5536,46
Info Yatırım3,75-1,32-19,71
İntema37,681,29-5,56
Inveo Yatırım Holding105,50-2,22138,58
İpek Doğal Enerji11,95-2,05-8,64
İskenderun Demir Çelik12,481,7938,11
???????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

???????(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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