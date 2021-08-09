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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.08.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,05-1,37-34,75
Acıpayam Selüloz16,77-0,42-1,52
Adel Kalemcilik24,022,21-29,84
Adese Gayrimenkul1,190,85-57,50
Afyon Çimento3,850,26-24,66
AGESA Hayat Emeklilik18,813,986,97
Ak Enerji1,700,00-23,08
Akbank5,41-0,37-19,95
Akçansa16,449,972,10
Akdeniz Yatırım Hold.1,91-1,04-20,52
Akfen GMYO2,12-1,40-18,80
Akın Tekstil36,140,1113,79
Akiş GMYO1,84-0,54-34,10
Akmerkez GMYO40,02-0,10-35,92
Aksa16,59-0,0620,09
Aksa Enerji13,07-1,2875,67
Aksigorta8,02-2,55-7,80
Aksu Enerji10,424,1038,06
Alarko Carrıer314,204,04-13,57
Alarko GMYO21,10-0,66-16,70
Alarko Holding9,891,6416,06
Albaraka Türk1,54-4,94-20,62
Alcatel Lucent Teletaş24,240,50-18,27
Alkim Kağıt15,87-0,1922,61
Alkim Kimya15,44-0,529,61
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,894,42-13,70
Altınyunus Çeşme55,00-1,5210,09
Anadolu Efes22,14-0,363,65
Anadolu Grubu Holding23,381,48-10,51
Anadolu Hayat Emek.9,40-1,7816,98
Anadolu Isuzu16,310,37-9,39
Anadolu Sigorta6,52-0,15-9,70
Anel Elektrik2,83-1,05-10,73
Arçelik33,060,1816,17
ARD Bilişim Teknolojileri53,50-3,0811,27
Arena Bilgisayar10,781,41-1,12
Armada Bilgisayar54,003,2510,02
Arsan Tekstil4,280,236,07
Arzum Ev Aletleri16,670,12-31,01
Aselsan15,82-0,94-13,32
Ata GMYO4,53-2,79-17,79
Atakule GMYO2,69-6,2714,90
Atlantis Yatırım Holding3,75-0,79-32,55
Atlas Yat. Ort.1,580,64-9,71
ATP Ticari Bilgisayar32,38-0,92

Avrasya GMYO3,30-1,2025,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,91-3,32-9,06
Avrupa Yatırım Holding4,96-1,39-17,33
Aydem Enerji8,007,96

Ayen Enerji4,78-1,44-11,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,72-5,4565,96
Aygaz14,570,342,70
Bagfaş16,950,53-15,25
Bak Ambalaj23,405,7918,32
Balatacılar Balatacılık4,760,21-42,23
Bantaş Ambalaj3,731,6319,30
Banvit64,80-0,6924,62
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,15-0,74

Baştaş Başkent Çimento11,95-7,36-31,20
Batı Çimento12,40-1,12163,27
Batısöke Çimento2,280,88-6,56
Bayrak Taban Sanayi8,70-2,90-18,00
Bera Holding10,80-0,46-46,75
Berkosan Yalıtım9,94-1,3911,43
Beşiktaş Futbol Yat.6,532,5161,63
Beyaz Filo8,820,00-12,49
Bilici Yatırım19,801,64257,83
Bim Mağazalar64,600,16-9,39
Biotrend Çevre ve Enerji28,403,35

Birko Mensucat1,09-3,54-1,80
Birlik Mensucat2,04-1,45-41,04
Bizim Mağazaları13,040,46-15,10
BMS Çelik Hasır Sanayi8,01-2,32

Boğaziçi Beton5,00-2,15

Borusan Mannesmann27,625,42-0,65
Borusan Yat. Paz.346,6010,00-23,70
Bosch Fren Sistemleri921,903,82-25,03
Bossa30,541,3971,09
Brisa24,701,2327,56
Burçelik19,101,38-9,13
Burçelik Vana23,00-0,95-53,69
Bursa Çimento3,380,00-32,10
Carrefoursa37,98-0,58-47,10
Casa Emtia Petrol113,000,366,60
Ceo Event Medya7,940,6323,48
Coca Cola İçecek86,650,4136,44
Cosmos Yat. Holding9,651,9019,73
Credıtwest Faktorıng4,32-0,23-26,41
Çan2 Termik11,9910,00

Çelebi176,500,51-3,30
Çelik Halat6,620,76-27,23
Çemaş Döküm1,320,76-22,47
Çemtaş13,84-0,43-11,91
Çimbeton235,807,13-20,47
Çimentaş31,543,48-12,78
Çimsa25,963,0245,84
Çuhadaroğlu Metal7,55-2,08-0,75
Dagi Giyim3,909,8614,49
Dagi Yatırım Holding15,49-9,1520,08
Dardanel14,04-0,43-58,09
Datagate Bilgisayar11,78-1,09-26,88
Demısaş Döküm7,40-2,6314,28
Denge Holding1,236,03-59,50
Deniz GMYO2,210,9119,97
Derimod9,820,610,82
Derlüks Yatırım Holding4,891,87-44,56
Desa Deri9,42-3,88-3,29
Despec Bilgisayar9,95-2,55-23,81
Deva Holding26,100,938,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,37-5,9314,80
Diriteks Diriliş Tekstil3,090,00-17,16
Ditaş Doğan17,481,9234,40
DO-CO682,30-1,478,30
Doğan Burda15,85-8,01-29,37
Doğan Holding2,690,00-10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,34-0,850,47
Doğusan6,15-0,6540,41
Doğuş GMYO9,301,4213,83
Doğuş Otomotiv26,02-0,150,37
Döktaş Dökümcülük28,841,26-5,81
Duran Doğan Basım10,972,434,58
Dyo Boya12,651,1212,47
Eczacıbaşı İlaç6,030,50-16,27
Eczacıbaşı Yatırım42,062,4456,25
E-Data Teknoloji Pazarlama17,769,97

Edip Gayrimenkul3,99-9,9320,18
Ege Endüstri1.335,00-0,76-19,81
Ege Gübre188,005,5031,05
Ege Profil28,381,36-25,78
Ege Seramik14,171,0746,65
Egeplast23,784,94-28,59
Ekiz Kimya6,60-2,94-7,43
Emek Elektrik2,58-4,80-9,64
Eminiş Ambalaj22,107,80-40,01
Emlak Konut GMYO1,862,20-12,04
Enerjisa Enerji10,550,19-8,50
Enka İnşaat9,510,2135,05
Erbosan146,80-3,29261,98
Ereğli Demir Çelik20,52-1,3556,21
Ersu Gıda3,52-3,03-28,74
Escar Turizm Taşımacılık18,04-0,39

Escort Teknoloji6,255,40-4,87
Esenboğa Elektrik30,701,6661,36
Etiler Gıda5,20-1,8930,65
Euro Kapital Yat. Ort.6,09-2,4059,44
Euro Trend Yat. Ort.3,72-2,365,14
Euro Yat. Ort.3,67-0,27-17,37
Euro Yatırım Holding3,28-1,2015,49
Fade Gıda10,98-10,00111,09
Fenerbahçe Futbol37,644,5627,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,600,00-11,80
F-M İzmit Piston112,809,94-7,99
Fonet Bilgi Teknolojileri13,803,225,91
Ford Otosan173,50-2,1442,05
Formet Metal ve Cam1,17-1,68-52,31
Frigo Pak Gıda17,01-1,22-18,92
Galata Wind Enerji3,862,12

Galatasaray Sportif3,781,61-6,67
Garanti Bankası9,14-0,98-9,96
Garanti Faktoring9,53-0,21-14,38
Garanti Yat. Ort.2,383,48-25,99
Gedik Y. Men. Değ.7,602,4328,25
Gediz Ambalaj43,124,0560,90
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri14,3010,00

Gentaş3,260,62-27,77
Gersan Elektrik5,88-1,34-4,23
Global Men. Değ.6,27-0,484,33
Global Yat. Holding2,393,91-31,97
Good-Year7,402,64-7,13
Göltaş Çimento41,203,520,38
Gözde Girişim5,64-2,42-29,32
GSD Denizcilik5,06-3,070,40
GSD Holding1,910,53-23,90
Gübre Fabrik.53,250,66-38,12
Güler Yat. Holding2,40-1,64-30,69
Halk GMYO2,26-0,44-25,85
Hatay Tekstil16,80-3,3423,21
Hedef Girişim2,65-2,214,96
Hektaş8,260,3654,61
HUB Girişim10,890,00-40,16
Hürriyet Gzt.1,46-4,58-30,48
ICBC Turkey Bank5,26-1,50-19,08
İdealist Danışmanlık56,202,18317,53
İdealist GMYO4,47-7,0788,37
İhlas Ev Aletleri1,040,00-44,18
İhlas Gayrimenkul1,012,02-19,20
İhlas Gazetecilik1,24-3,13-49,67
İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,840,00-26,32
İndeks Bilgisayar6,33-0,1636,25
Info Yatırım3,68-1,87-21,21
İntema37,60-0,21-5,76
Inveo Yatırım Holding105,800,28139,26
İpek Doğal Enerji11,75-1,67-10,17
İskenderun Demir Çelik12,36-0,9636,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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