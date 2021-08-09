Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,05 -1,37 -34,75 Acıpayam Selüloz 16,77 -0,42 -1,52 Adel Kalemcilik 24,02 2,21 -29,84 Adese Gayrimenkul 1,19 0,85 -57,50 Afyon Çimento 3,85 0,26 -24,66 AGESA Hayat Emeklilik 18,81 3,98 6,97 Ak Enerji 1,70 0,00 -23,08 Akbank 5,41 -0,37 -19,95 Akçansa 16,44 9,97 2,10 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 -1,04 -20,52 Akfen GMYO 2,12 -1,40 -18,80 Akın Tekstil 36,14 0,11 13,79 Akiş GMYO 1,84 -0,54 -34,10 Akmerkez GMYO 40,02 -0,10 -35,92 Aksa 16,59 -0,06 20,09 Aksa Enerji 13,07 -1,28 75,67 Aksigorta 8,02 -2,55 -7,80 Aksu Enerji 10,42 4,10 38,06 Alarko Carrıer 314,20 4,04 -13,57 Alarko GMYO 21,10 -0,66 -16,70 Alarko Holding 9,89 1,64 16,06 Albaraka Türk 1,54 -4,94 -20,62 Alcatel Lucent Teletaş 24,24 0,50 -18,27 Alkim Kağıt 15,87 -0,19 22,61 Alkim Kimya 15,44 -0,52 9,61 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,89 4,42 -13,70 Altınyunus Çeşme 55,00 -1,52 10,09 Anadolu Efes 22,14 -0,36 3,65 Anadolu Grubu Holding 23,38 1,48 -10,51 Anadolu Hayat Emek. 9,40 -1,78 16,98 Anadolu Isuzu 16,31 0,37 -9,39 Anadolu Sigorta 6,52 -0,15 -9,70 Anel Elektrik 2,83 -1,05 -10,73 Arçelik 33,06 0,18 16,17 ARD Bilişim Teknolojileri 53,50 -3,08 11,27 Arena Bilgisayar 10,78 1,41 -1,12 Armada Bilgisayar 54,00 3,25 10,02 Arsan Tekstil 4,28 0,23 6,07 Arzum Ev Aletleri 16,67 0,12 -31,01 Aselsan 15,82 -0,94 -13,32 Ata GMYO 4,53 -2,79 -17,79 Atakule GMYO 2,69 -6,27 14,90 Atlantis Yatırım Holding 3,75 -0,79 -32,55 Atlas Yat. Ort. 1,58 0,64 -9,71 ATP Ticari Bilgisayar 32,38 -0,92 Avrasya GMYO 3,30 -1,20 25,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,91 -3,32 -9,06 Avrupa Yatırım Holding 4,96 -1,39 -17,33 Aydem Enerji 8,00 7,96 Ayen Enerji 4,78 -1,44 -11,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,72 -5,45 65,96 Aygaz 14,57 0,34 2,70 Bagfaş 16,95 0,53 -15,25 Bak Ambalaj 23,40 5,79 18,32 Balatacılar Balatacılık 4,76 0,21 -42,23 Bantaş Ambalaj 3,73 1,63 19,30 Banvit 64,80 -0,69 24,62 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,15 -0,74 Baştaş Başkent Çimento 11,95 -7,36 -31,20 Batı Çimento 12,40 -1,12 163,27 Batısöke Çimento 2,28 0,88 -6,56 Bayrak Taban Sanayi 8,70 -2,90 -18,00 Bera Holding 10,80 -0,46 -46,75 Berkosan Yalıtım 9,94 -1,39 11,43 Beşiktaş Futbol Yat. 6,53 2,51 61,63 Beyaz Filo 8,82 0,00 -12,49 Bilici Yatırım 19,80 1,64 257,83 Bim Mağazalar 64,60 0,16 -9,39 Biotrend Çevre ve Enerji 28,40 3,35 Birko Mensucat 1,09 -3,54 -1,80 Birlik Mensucat 2,04 -1,45 -41,04 Bizim Mağazaları 13,04 0,46 -15,10 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,01 -2,32 Boğaziçi Beton 5,00 -2,15 Borusan Mannesmann 27,62 5,42 -0,65 Borusan Yat. Paz. 346,60 10,00 -23,70 Bosch Fren Sistemleri 921,90 3,82 -25,03 Bossa 30,54 1,39 71,09 Brisa 24,70 1,23 27,56 Burçelik 19,10 1,38 -9,13 Burçelik Vana 23,00 -0,95 -53,69 Bursa Çimento 3,38 0,00 -32,10 Carrefoursa 37,98 -0,58 -47,10 Casa Emtia Petrol 113,00 0,36 6,60 Ceo Event Medya 7,94 0,63 23,48 Coca Cola İçecek 86,65 0,41 36,44 Cosmos Yat. Holding 9,65 1,90 19,73 Credıtwest Faktorıng 4,32 -0,23 -26,41 Çan2 Termik 11,99 10,00 Çelebi 176,50 0,51 -3,30 Çelik Halat 6,62 0,76 -27,23 Çemaş Döküm 1,32 0,76 -22,47 Çemtaş 13,84 -0,43 -11,91 Çimbeton 235,80 7,13 -20,47 Çimentaş 31,54 3,48 -12,78 Çimsa 25,96 3,02 45,84 Çuhadaroğlu Metal 7,55 -2,08 -0,75 Dagi Giyim 3,90 9,86 14,49 Dagi Yatırım Holding 15,49 -9,15 20,08 Dardanel 14,04 -0,43 -58,09 Datagate Bilgisayar 11,78 -1,09 -26,88 Demısaş Döküm 7,40 -2,63 14,28 Denge Holding 1,23 6,03 -59,50 Deniz GMYO 2,21 0,91 19,97 Derimod 9,82 0,61 0,82 Derlüks Yatırım Holding 4,89 1,87 -44,56 Desa Deri 9,42 -3,88 -3,29 Despec Bilgisayar 9,95 -2,55 -23,81 Deva Holding 26,10 0,93 8,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,37 -5,93 14,80 Diriteks Diriliş Tekstil 3,09 0,00 -17,16 Ditaş Doğan 17,48 1,92 34,40 DO-CO 682,30 -1,47 8,30 Doğan Burda 15,85 -8,01 -29,37 Doğan Holding 2,69 0,00 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -0,85 0,47 Doğusan 6,15 -0,65 40,41 Doğuş GMYO 9,30 1,42 13,83 Doğuş Otomotiv 26,02 -0,15 0,37 Döktaş Dökümcülük 28,84 1,26 -5,81 Duran Doğan Basım 10,97 2,43 4,58 Dyo Boya 12,65 1,12 12,47 Eczacıbaşı İlaç 6,03 0,50 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 42,06 2,44 56,25 E-Data Teknoloji Pazarlama 17,76 9,97 Edip Gayrimenkul 3,99 -9,93 20,18 Ege Endüstri 1.335,00 -0,76 -19,81 Ege Gübre 188,00 5,50 31,05 Ege Profil 28,38 1,36 -25,78 Ege Seramik 14,17 1,07 46,65 Egeplast 23,78 4,94 -28,59 Ekiz Kimya 6,60 -2,94 -7,43 Emek Elektrik 2,58 -4,80 -9,64 Eminiş Ambalaj 22,10 7,80 -40,01 Emlak Konut GMYO 1,86 2,20 -12,04 Enerjisa Enerji 10,55 0,19 -8,50 Enka İnşaat 9,51 0,21 35,05 Erbosan 146,80 -3,29 261,98 Ereğli Demir Çelik 20,52 -1,35 56,21 Ersu Gıda 3,52 -3,03 -28,74 Escar Turizm Taşımacılık 18,04 -0,39 Escort Teknoloji 6,25 5,40 -4,87 Esenboğa Elektrik 30,70 1,66 61,36 Etiler Gıda 5,20 -1,89 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 6,09 -2,40 59,44 Euro Trend Yat. Ort. 3,72 -2,36 5,14 Euro Yat. Ort. 3,67 -0,27 -17,37 Euro Yatırım Holding 3,28 -1,20 15,49 Fade Gıda 10,98 -10,00 111,09 Fenerbahçe Futbol 37,64 4,56 27,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 0,00 -11,80 F-M İzmit Piston 112,80 9,94 -7,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,80 3,22 5,91 Ford Otosan 173,50 -2,14 42,05 Formet Metal ve Cam 1,17 -1,68 -52,31 Frigo Pak Gıda 17,01 -1,22 -18,92 Galata Wind Enerji 3,86 2,12 Galatasaray Sportif 3,78 1,61 -6,67 Garanti Bankası 9,14 -0,98 -9,96 Garanti Faktoring 9,53 -0,21 -14,38 Garanti Yat. Ort. 2,38 3,48 -25,99 Gedik Y. Men. Değ. 7,60 2,43 28,25 Gediz Ambalaj 43,12 4,05 60,90 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 14,30 10,00 Gentaş 3,26 0,62 -27,77 Gersan Elektrik 5,88 -1,34 -4,23 Global Men. Değ. 6,27 -0,48 4,33 Global Yat. Holding 2,39 3,91 -31,97 Good-Year 7,40 2,64 -7,13 Göltaş Çimento 41,20 3,52 0,38 Gözde Girişim 5,64 -2,42 -29,32 GSD Denizcilik 5,06 -3,07 0,40 GSD Holding 1,91 0,53 -23,90 Gübre Fabrik. 53,25 0,66 -38,12 Güler Yat. Holding 2,40 -1,64 -30,69 Halk GMYO 2,26 -0,44 -25,85 Hatay Tekstil 16,80 -3,34 23,21 Hedef Girişim 2,65 -2,21 4,96 Hektaş 8,26 0,36 54,61 HUB Girişim 10,89 0,00 -40,16 Hürriyet Gzt. 1,46 -4,58 -30,48 ICBC Turkey Bank 5,26 -1,50 -19,08 İdealist Danışmanlık 56,20 2,18 317,53 İdealist GMYO 4,47 -7,07 88,37 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,00 -44,18 İhlas Gayrimenkul 1,01 2,02 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,24 -3,13 -49,67 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,84 0,00 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,33 -0,16 36,25 Info Yatırım 3,68 -1,87 -21,21 İntema 37,60 -0,21 -5,76 Inveo Yatırım Holding 105,80 0,28 139,26 İpek Doğal Enerji 11,75 -1,67 -10,17 İskenderun Demir Çelik 12,36 -0,96 36,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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