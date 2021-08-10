Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,03 -0,40 -35,01 Acıpayam Selüloz 16,37 -2,39 -3,86 Adel Kalemcilik 24,62 2,50 -28,08 Adese Gayrimenkul 1,18 -0,84 -57,86 Afyon Çimento 3,85 0,00 -24,66 AGESA Hayat Emeklilik 19,51 3,72 10,95 Ak Enerji 1,66 -2,35 -24,89 Akbank 5,49 1,48 -18,76 Akçansa 15,20 -7,54 -5,60 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -3,14 -23,02 Akfen GMYO 2,06 -2,83 -21,10 Akın Tekstil 35,84 -0,83 12,85 Akiş GMYO 1,89 2,72 -32,31 Akmerkez GMYO 39,90 -0,30 -36,11 Aksa 16,73 0,84 21,10 Aksa Enerji 13,06 -0,08 75,54 Aksigorta 7,82 -2,49 -10,10 Aksu Enerji 10,28 -1,34 36,21 Alarko Carrıer 304,40 -3,12 -16,26 Alarko GMYO 20,82 -1,33 -17,81 Alarko Holding 9,88 -0,10 15,94 Albaraka Türk 1,50 -2,60 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,50 -3,05 -20,77 Alkim Kağıt 15,25 -3,91 17,82 Alkim Kimya 15,14 -1,94 7,48 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,71 -9,52 -21,92 Altınyunus Çeşme 55,10 0,18 10,29 Anadolu Efes 22,10 -0,18 3,46 Anadolu Grubu Holding 23,34 -0,17 -10,66 Anadolu Hayat Emek. 9,37 -0,32 16,61 Anadolu Isuzu 16,22 -0,55 -9,89 Anadolu Sigorta 6,44 -1,23 -10,81 Anel Elektrik 2,79 -1,41 -11,99 Arçelik 32,88 -0,54 15,54 ARD Bilişim Teknolojileri 55,30 3,36 15,02 Arena Bilgisayar 10,35 -3,99 -5,07 Armada Bilgisayar 53,95 -0,09 9,92 Arsan Tekstil 4,23 -1,17 4,83 Arzum Ev Aletleri 16,67 0,00 -31,01 Aselsan 15,90 0,51 -12,88 Ata GMYO 4,74 4,64 -13,97 Atakule GMYO 2,74 1,86 17,04 Atlantis Yatırım Holding 3,74 -0,27 -32,73 Atlas Yat. Ort. 1,56 -1,27 -10,86 ATP Ticari Bilgisayar 33,62 3,83 Avrasya GMYO 3,17 -3,94 21,02 Avrasya Petrol ve Tur. 2,83 -2,75 -11,56 Avrupa Yatırım Holding 4,90 -1,21 -18,33 Aydem Enerji 7,72 -3,50 Ayen Enerji 4,86 1,67 -10,17 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,58 9,94 82,45 Aygaz 14,74 1,17 3,90 Bagfaş 16,85 -0,59 -15,75 Bak Ambalaj 22,96 -1,88 16,10 Balatacılar Balatacılık 4,70 -1,26 -42,96 Bantaş Ambalaj 3,68 -1,34 17,70 Banvit 64,35 -0,69 23,75 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,50 2,17 Baştaş Başkent Çimento 10,87 -9,04 -37,42 Batı Çimento 12,32 -0,65 161,57 Batısöke Çimento 2,23 -2,19 -8,61 Bayrak Taban Sanayi 9,10 4,60 -14,23 Bera Holding 10,71 -0,83 -47,19 Berkosan Yalıtım 10,20 2,62 14,35 Beşiktaş Futbol Yat. 6,32 -3,22 56,44 Beyaz Filo 8,91 1,02 -11,60 Bilici Yatırım 19,86 0,30 258,92 Bim Mağazalar 68,45 5,96 -3,99 Biotrend Çevre ve Enerji 28,60 0,70 Birko Mensucat 1,07 -1,83 -3,60 Birlik Mensucat 2,15 5,39 -37,86 Bizim Mağazaları 12,97 -0,54 -15,56 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,18 2,12 Boğaziçi Beton 4,90 -2,00 Borusan Mannesmann 26,96 -2,39 -3,02 Borusan Yat. Paz. 338,50 -2,34 -25,49 Bosch Fren Sistemleri 891,20 -3,33 -27,53 Bossa 30,98 1,44 73,56 Brisa 23,08 -6,56 19,19 Burçelik 18,95 -0,79 -9,85 Burçelik Vana 22,52 -2,09 -54,65 Bursa Çimento 3,44 1,78 -30,89 Carrefoursa 37,98 0,00 -47,10 Casa Emtia Petrol 119,00 5,31 12,26 Ceo Event Medya 8,73 9,95 35,77 Coca Cola İçecek 86,25 -0,46 35,81 Cosmos Yat. Holding 10,50 8,81 30,27 Credıtwest Faktorıng 4,31 -0,23 -26,58 Çan2 Termik 11,91 -0,67 Çelebi 174,50 -1,13 -4,40 Çelik Halat 6,48 -2,11 -28,77 Çemaş Döküm 1,31 -0,76 -23,06 Çemtaş 13,61 -1,66 -13,37 Çimbeton 218,50 -7,34 -26,31 Çimentaş 30,18 -4,31 -16,54 Çimsa 25,22 -2,85 41,69 Çuhadaroğlu Metal 7,76 2,78 2,01 Dagi Giyim 4,29 10,00 25,94 Dagi Yatırım Holding 15,58 0,58 20,78 Dardanel 14,17 0,93 -57,70 Datagate Bilgisayar 11,80 0,17 -26,75 Demısaş Döküm 7,36 -0,54 13,66 Denge Holding 1,33 8,13 -56,21 Deniz GMYO 2,26 2,26 22,69 Derimod 9,62 -2,04 -1,23 Derlüks Yatırım Holding 5,15 5,32 -41,61 Desa Deri 9,42 0,00 -3,29 Despec Bilgisayar 9,65 -3,02 -26,11 Deva Holding 25,94 -0,61 7,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,82 -4,45 9,70 Diriteks Diriliş Tekstil 3,01 -2,59 -19,30 Ditaş Doğan 16,84 -3,66 29,48 DO-CO 680,00 -0,34 7,94 Doğan Burda 16,21 2,27 -27,76 Doğan Holding 2,75 2,23 -8,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 0,00 0,47 Doğusan 6,14 -0,16 40,18 Doğuş GMYO 9,10 -2,15 11,38 Doğuş Otomotiv 25,62 -1,54 -1,17 Döktaş Dökümcülük 29,00 0,55 -5,29 Duran Doğan Basım 11,19 2,01 6,67 Dyo Boya 11,39 -9,96 1,27 Eczacıbaşı İlaç 5,99 -0,66 -16,83 Eczacıbaşı Yatırım 41,50 -1,33 54,17 E-Data Teknoloji Pazarlama 17,50 -1,46 Edip Gayrimenkul 4,38 9,77 31,93 Ege Endüstri 1.361,50 1,99 -18,22 Ege Gübre 189,70 0,90 32,24 Ege Profil 29,66 4,51 -22,44 Ege Seramik 13,95 -1,55 44,37 Egeplast 23,20 -2,44 -30,33 Ekiz Kimya 6,91 4,70 -3,09 Emek Elektrik 2,64 2,33 -7,54 Eminiş Ambalaj 22,58 2,17 -38,71 Emlak Konut GMYO 1,85 -0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,68 1,23 -7,38 Enka İnşaat 9,54 0,32 35,48 Erbosan 146,00 -0,54 260,01 Ereğli Demir Çelik 19,71 -3,95 50,04 Ersu Gıda 3,44 -2,27 -30,36 Escar Turizm Taşımacılık 18,16 0,67 Escort Teknoloji 5,92 -5,28 -9,89 Esenboğa Elektrik 30,78 0,26 61,78 Etiler Gıda 5,40 3,85 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 5,96 -2,13 56,04 Euro Trend Yat. Ort. 3,80 2,15 7,40 Euro Yat. Ort. 3,59 -2,18 -19,17 Euro Yatırım Holding 3,26 -0,61 14,79 Fade Gıda 9,89 -9,93 90,13 Fenerbahçe Futbol 36,20 -3,83 22,46 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,58 -0,77 -12,48 F-M İzmit Piston 114,50 1,51 -6,61 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,09 2,10 8,14 Ford Otosan 174,40 0,52 42,79 Formet Metal ve Cam 1,24 5,98 -49,45 Frigo Pak Gıda 17,18 1,00 -18,11 Galata Wind Enerji 3,91 1,30 Galatasaray Sportif 3,74 -1,06 -7,65 Garanti Bankası 9,11 -0,33 -10,25 Garanti Faktoring 8,80 -7,66 -20,93 Garanti Yat. Ort. 2,36 -0,84 -26,61 Gedik Y. Men. Değ. 7,49 -1,45 26,39 Gediz Ambalaj 41,40 -3,99 54,48 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 15,73 10,00 Gentaş 3,15 -3,37 -30,21 Gersan Elektrik 5,73 -2,55 -6,68 Global Men. Değ. 6,20 -1,12 3,16 Global Yat. Holding 2,38 -0,42 -32,26 Good-Year 7,87 6,35 -1,23 Göltaş Çimento 39,80 -3,40 -3,03 Gözde Girişim 5,65 0,18 -29,20 GSD Denizcilik 5,07 0,20 0,60 GSD Holding 1,92 0,52 -23,51 Gübre Fabrik. 54,20 1,78 -37,01 Güler Yat. Holding 2,36 -1,67 -31,85 Halk GMYO 2,23 -1,33 -26,84 Hatay Tekstil 16,85 0,30 23,57 Hedef Girişim 2,62 -1,13 3,77 Hektaş 8,36 1,21 56,49 HUB Girişim 10,73 -1,47 -41,04 Hürriyet Gzt. 1,42 -2,74 -32,38 ICBC Turkey Bank 5,37 2,09 -17,38 İdealist Danışmanlık 54,70 -2,67 306,39 İdealist GMYO 4,03 -9,84 69,82 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,00 -44,18 İhlas Gayrimenkul 1,00 -0,99 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,22 -1,61 -50,48 İhlas Holding 0,60 3,45 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,86 2,38 -24,56 İndeks Bilgisayar 6,19 -2,21 33,23 Info Yatırım 3,58 -2,72 -23,35 İntema 38,76 3,09 -2,86 Inveo Yatırım Holding 104,40 -1,32 136,09 İpek Doğal Enerji 11,66 -0,77 -10,86 İskenderun Demir Çelik 12,45 0,73 37,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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