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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

10.08.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,03-0,40-35,01
Acıpayam Selüloz16,37-2,39-3,86
Adel Kalemcilik24,622,50-28,08
Adese Gayrimenkul1,18-0,84-57,86
Afyon Çimento3,850,00-24,66
AGESA Hayat Emeklilik19,513,7210,95
Ak Enerji1,66-2,35-24,89
Akbank5,491,48-18,76
Akçansa15,20-7,54-5,60
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-3,14-23,02
Akfen GMYO2,06-2,83-21,10
Akın Tekstil35,84-0,8312,85
Akiş GMYO1,892,72-32,31
Akmerkez GMYO39,90-0,30-36,11
Aksa16,730,8421,10
Aksa Enerji13,06-0,0875,54
Aksigorta7,82-2,49-10,10
Aksu Enerji10,28-1,3436,21
Alarko Carrıer304,40-3,12-16,26
Alarko GMYO20,82-1,33-17,81
Alarko Holding9,88-0,1015,94
Albaraka Türk1,50-2,60-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,50-3,05-20,77
Alkim Kağıt15,25-3,9117,82
Alkim Kimya15,14-1,947,48
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,71-9,52-21,92
Altınyunus Çeşme55,100,1810,29
Anadolu Efes22,10-0,183,46
Anadolu Grubu Holding23,34-0,17-10,66
Anadolu Hayat Emek.9,37-0,3216,61
Anadolu Isuzu16,22-0,55-9,89
Anadolu Sigorta6,44-1,23-10,81
Anel Elektrik2,79-1,41-11,99
Arçelik32,88-0,5415,54
ARD Bilişim Teknolojileri55,303,3615,02
Arena Bilgisayar10,35-3,99-5,07
Armada Bilgisayar53,95-0,099,92
Arsan Tekstil4,23-1,174,83
Arzum Ev Aletleri16,670,00-31,01
Aselsan15,900,51-12,88
Ata GMYO4,744,64-13,97
Atakule GMYO2,741,8617,04
Atlantis Yatırım Holding3,74-0,27-32,73
Atlas Yat. Ort.1,56-1,27-10,86
ATP Ticari Bilgisayar33,623,83

Avrasya GMYO3,17-3,9421,02
Avrasya Petrol ve Tur.2,83-2,75-11,56
Avrupa Yatırım Holding4,90-1,21-18,33
Aydem Enerji7,72-3,50

Ayen Enerji4,861,67-10,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,589,9482,45
Aygaz14,741,173,90
Bagfaş16,85-0,59-15,75
Bak Ambalaj22,96-1,8816,10
Balatacılar Balatacılık4,70-1,26-42,96
Bantaş Ambalaj3,68-1,3417,70
Banvit64,35-0,6923,75
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,502,17

Baştaş Başkent Çimento10,87-9,04-37,42
Batı Çimento12,32-0,65161,57
Batısöke Çimento2,23-2,19-8,61
Bayrak Taban Sanayi9,104,60-14,23
Bera Holding10,71-0,83-47,19
Berkosan Yalıtım10,202,6214,35
Beşiktaş Futbol Yat.6,32-3,2256,44
Beyaz Filo8,911,02-11,60
Bilici Yatırım19,860,30258,92
Bim Mağazalar68,455,96-3,99
Biotrend Çevre ve Enerji28,600,70

Birko Mensucat1,07-1,83-3,60
Birlik Mensucat2,155,39-37,86
Bizim Mağazaları12,97-0,54-15,56
BMS Çelik Hasır Sanayi8,182,12

Boğaziçi Beton4,90-2,00

Borusan Mannesmann26,96-2,39-3,02
Borusan Yat. Paz.338,50-2,34-25,49
Bosch Fren Sistemleri891,20-3,33-27,53
Bossa30,981,4473,56
Brisa23,08-6,5619,19
Burçelik18,95-0,79-9,85
Burçelik Vana22,52-2,09-54,65
Bursa Çimento3,441,78-30,89
Carrefoursa37,980,00-47,10
Casa Emtia Petrol119,005,3112,26
Ceo Event Medya8,739,9535,77
Coca Cola İçecek86,25-0,4635,81
Cosmos Yat. Holding10,508,8130,27
Credıtwest Faktorıng4,31-0,23-26,58
Çan2 Termik11,91-0,67

Çelebi174,50-1,13-4,40
Çelik Halat6,48-2,11-28,77
Çemaş Döküm1,31-0,76-23,06
Çemtaş13,61-1,66-13,37
Çimbeton218,50-7,34-26,31
Çimentaş30,18-4,31-16,54
Çimsa25,22-2,8541,69
Çuhadaroğlu Metal7,762,782,01
Dagi Giyim4,2910,0025,94
Dagi Yatırım Holding15,580,5820,78
Dardanel14,170,93-57,70
Datagate Bilgisayar11,800,17-26,75
Demısaş Döküm7,36-0,5413,66
Denge Holding1,338,13-56,21
Deniz GMYO2,262,2622,69
Derimod9,62-2,04-1,23
Derlüks Yatırım Holding5,155,32-41,61
Desa Deri9,420,00-3,29
Despec Bilgisayar9,65-3,02-26,11
Deva Holding25,94-0,617,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,82-4,459,70
Diriteks Diriliş Tekstil3,01-2,59-19,30
Ditaş Doğan16,84-3,6629,48
DO-CO680,00-0,347,94
Doğan Burda16,212,27-27,76
Doğan Holding2,752,23-8,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,340,000,47
Doğusan6,14-0,1640,18
Doğuş GMYO9,10-2,1511,38
Doğuş Otomotiv25,62-1,54-1,17
Döktaş Dökümcülük29,000,55-5,29
Duran Doğan Basım11,192,016,67
Dyo Boya11,39-9,961,27
Eczacıbaşı İlaç5,99-0,66-16,83
Eczacıbaşı Yatırım41,50-1,3354,17
E-Data Teknoloji Pazarlama17,50-1,46

Edip Gayrimenkul4,389,7731,93
Ege Endüstri1.361,501,99-18,22
Ege Gübre189,700,9032,24
Ege Profil29,664,51-22,44
Ege Seramik13,95-1,5544,37
Egeplast23,20-2,44-30,33
Ekiz Kimya6,914,70-3,09
Emek Elektrik2,642,33-7,54
Eminiş Ambalaj22,582,17-38,71
Emlak Konut GMYO1,85-0,54-12,51
Enerjisa Enerji10,681,23-7,38
Enka İnşaat9,540,3235,48
Erbosan146,00-0,54260,01
Ereğli Demir Çelik19,71-3,9550,04
Ersu Gıda3,44-2,27-30,36
Escar Turizm Taşımacılık18,160,67

Escort Teknoloji5,92-5,28-9,89
Esenboğa Elektrik30,780,2661,78
Etiler Gıda5,403,8535,68
Euro Kapital Yat. Ort.5,96-2,1356,04
Euro Trend Yat. Ort.3,802,157,40
Euro Yat. Ort.3,59-2,18-19,17
Euro Yatırım Holding3,26-0,6114,79
Fade Gıda9,89-9,9390,13
Fenerbahçe Futbol36,20-3,8322,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,58-0,77-12,48
F-M İzmit Piston114,501,51-6,61
Fonet Bilgi Teknolojileri14,092,108,14
Ford Otosan174,400,5242,79
Formet Metal ve Cam1,245,98-49,45
Frigo Pak Gıda17,181,00-18,11
Galata Wind Enerji3,911,30

Galatasaray Sportif3,74-1,06-7,65
Garanti Bankası9,11-0,33-10,25
Garanti Faktoring8,80-7,66-20,93
Garanti Yat. Ort.2,36-0,84-26,61
Gedik Y. Men. Değ.7,49-1,4526,39
Gediz Ambalaj41,40-3,9954,48
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri15,7310,00

Gentaş3,15-3,37-30,21
Gersan Elektrik5,73-2,55-6,68
Global Men. Değ.6,20-1,123,16
Global Yat. Holding2,38-0,42-32,26
Good-Year7,876,35-1,23
Göltaş Çimento39,80-3,40-3,03
Gözde Girişim5,650,18-29,20
GSD Denizcilik5,070,200,60
GSD Holding1,920,52-23,51
Gübre Fabrik.54,201,78-37,01
Güler Yat. Holding2,36-1,67-31,85
Halk GMYO2,23-1,33-26,84
Hatay Tekstil16,850,3023,57
Hedef Girişim2,62-1,133,77
Hektaş8,361,2156,49
HUB Girişim10,73-1,47-41,04
Hürriyet Gzt.1,42-2,74-32,38
ICBC Turkey Bank5,372,09-17,38
İdealist Danışmanlık54,70-2,67306,39
İdealist GMYO4,03-9,8469,82
İhlas Ev Aletleri1,040,00-44,18
İhlas Gayrimenkul1,00-0,99-20,00
İhlas Gazetecilik1,22-1,61-50,48
İhlas Holding0,603,45-46,56
İhlas Yayın Holding0,862,38-24,56
İndeks Bilgisayar6,19-2,2133,23
Info Yatırım3,58-2,72-23,35
İntema38,763,09-2,86
Inveo Yatırım Holding104,40-1,32136,09
İpek Doğal Enerji11,66-0,77-10,86
İskenderun Demir Çelik12,450,7337,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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