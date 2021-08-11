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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

11.08.2021 18:52
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,92-2,19-36,43
Acıpayam Selüloz16,04-2,02-5,80
Adel Kalemcilik25,182,27-26,45
Adese Gayrimenkul1,14-3,39-59,29
Afyon Çimento3,71-3,64-27,40
AGESA Hayat Emeklilik19,27-1,239,58
Ak Enerji1,65-0,60-25,34
Akbank5,36-2,37-20,69
Akçansa14,78-2,76-8,21
Akdeniz Yatırım Hold.1,82-1,62-24,27
Akfen GMYO2,02-1,94-22,63
Akın Tekstil34,90-2,629,89
Akiş GMYO1,83-3,17-34,46
Akmerkez GMYO39,32-1,45-37,04
Aksa16,30-2,5717,99
Aksa Enerji12,86-1,5372,85
Aksigorta7,60-2,81-12,63
Aksu Enerji10,926,2344,69
Alarko Carrıer307,000,85-15,55
Alarko GMYO20,14-3,27-20,49
Alarko Holding9,61-2,7312,77
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,801,28-19,76
Alkim Kağıt14,80-2,9514,34
Alkim Kimya14,94-1,326,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,54-9,94-29,68
Altınyunus Çeşme52,70-4,365,48
Anadolu Efes22,00-0,452,99
Anadolu Grubu Holding22,62-3,08-13,42
Anadolu Hayat Emek.9,20-1,8114,49
Anadolu Isuzu15,69-3,27-12,83
Anadolu Sigorta6,23-3,26-13,72
Anel Elektrik2,72-2,51-14,20
Arçelik32,76-0,3615,11
ARD Bilişim Teknolojileri57,103,2518,76
Arena Bilgisayar9,64-6,86-11,58
Armada Bilgisayar54,000,0910,02
Arsan Tekstil4,20-0,714,08
Arzum Ev Aletleri16,25-2,52-32,75
Aselsan15,30-3,77-16,16
Ata GMYO4,43-6,54-19,60
Atakule GMYO2,62-4,3811,91
Atlantis Yatırım Holding3,750,27-32,55
Atlas Yat. Ort.1,53-1,92-12,57
ATP Ticari Bilgisayar32,76-2,56

Avrasya GMYO3,252,5224,08
Avrasya Petrol ve Tur.2,79-1,41-12,81
Avrupa Yatırım Holding5,093,88-15,17
Aydem Enerji7,60-1,55

Ayen Enerji4,75-2,26-12,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,90-3,3076,42
Aygaz14,41-2,241,58
Bagfaş16,50-2,08-17,50
Bak Ambalaj23,020,2616,40
Balatacılar Balatacılık4,63-1,49-43,81
Bantaş Ambalaj3,57-2,9914,18
Banvit63,95-0,6222,98
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,550,30

Baştaş Başkent Çimento10,00-8,00-42,43
Batı Çimento12,20-0,97159,02
Batısöke Çimento2,14-4,04-12,30
Bayrak Taban Sanayi8,78-3,52-17,25
Bera Holding10,30-3,83-49,21
Berkosan Yalıtım9,93-2,6511,32
Beşiktaş Futbol Yat.6,09-3,6450,74
Beyaz Filo8,79-1,35-12,79
Bilici Yatırım19,20-3,32246,99
Bim Mağazalar68,00-0,66-4,62
Biotrend Çevre ve Enerji28,600,00

Birko Mensucat1,157,483,60
Birlik Mensucat2,10-2,33-39,31
Bizim Mağazaları12,94-0,23-15,76
BMS Çelik Hasır Sanayi7,86-3,91

Boğaziçi Beton4,66-4,90

Borusan Mannesmann26,88-0,30-3,31
Borusan Yat. Paz.359,506,20-20,86
Bosch Fren Sistemleri872,70-2,08-29,03
Bossa30,68-0,9771,88
Brisa21,88-5,2013,00
Burçelik18,56-2,06-11,70
Burçelik Vana21,92-2,66-55,86
Bursa Çimento3,33-3,20-33,10
Carrefoursa37,28-1,84-48,08
Casa Emtia Petrol115,00-3,368,49
Ceo Event Medya8,18-6,3027,22
Coca Cola İçecek86,550,3536,28
Cosmos Yat. Holding11,055,2437,10
Credıtwest Faktorıng4,330,46-26,24
Çan2 Termik11,90-0,08

Çelebi170,50-2,29-6,59
Çelik Halat6,16-4,94-32,29
Çemaş Döküm1,25-4,58-26,58
Çemtaş13,28-2,42-15,47
Çimbeton212,00-2,97-28,50
Çimentaş27,80-7,89-23,12
Çimsa24,26-3,8136,29
Çuhadaroğlu Metal7,67-1,160,82
Dagi Giyim4,719,7938,27
Dagi Yatırım Holding15,40-1,1619,38
Dardanel13,36-5,72-60,12
Datagate Bilgisayar11,34-3,90-29,61
Demısaş Döküm7,684,3518,60
Denge Holding1,469,77-51,93
Deniz GMYO2,18-3,5418,35
Derimod10,155,514,21
Derlüks Yatırım Holding4,98-3,30-43,54
Desa Deri9,440,21-3,08
Despec Bilgisayar9,55-1,04-26,88
Deva Holding24,80-4,393,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,072,1212,02
Diriteks Diriliş Tekstil2,93-2,66-21,45
Ditaş Doğan16,26-3,4425,02
DO-CO668,60-1,686,13
Doğan Burda17,839,99-20,54
Doğan Holding2,65-3,64-11,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,24-4,27-3,82
Doğusan6,404,2346,12
Doğuş GMYO8,75-3,857,10
Doğuş Otomotiv24,90-2,81-3,95
Döktaş Dökümcülük28,34-2,28-7,45
Duran Doğan Basım10,95-2,144,39
Dyo Boya10,92-4,13-2,91
Eczacıbaşı İlaç5,89-1,67-18,22
Eczacıbaşı Yatırım42,321,9857,21
E-Data Teknoloji Pazarlama15,75-10,00

Edip Gayrimenkul4,11-6,1623,80
Ege Endüstri1.297,10-4,73-22,09
Ege Gübre183,50-3,2727,91
Ege Profil28,22-4,86-26,20
Ege Seramik14,181,6546,75
Egeplast22,12-4,66-33,57
Ekiz Kimya6,76-2,17-5,19
Emek Elektrik2,60-1,52-8,94
Eminiş Ambalaj21,20-6,11-42,45
Emlak Konut GMYO1,83-1,08-13,46
Enerjisa Enerji10,54-1,31-8,59
Enka İnşaat9,540,0035,48
Erbosan140,00-4,11245,21
Ereğli Demir Çelik19,07-3,2545,17
Ersu Gıda3,37-2,03-31,78
Escar Turizm Taşımacılık18,853,80

Escort Teknoloji5,80-2,03-11,72
Esenboğa Elektrik29,82-3,1256,73
Etiler Gıda5,18-4,0730,15
Euro Kapital Yat. Ort.6,244,7063,37
Euro Trend Yat. Ort.3,70-2,634,57
Euro Yat. Ort.3,590,00-19,17
Euro Yatırım Holding3,20-1,8412,68
Fade Gıda9,62-2,7384,94
Fenerbahçe Futbol35,56-1,7720,30
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,50-3,10-15,19
F-M İzmit Piston111,40-2,71-9,13
Fonet Bilgi Teknolojileri13,78-2,205,76
Ford Otosan171,60-1,6140,50
Formet Metal ve Cam1,304,84-47,01
Frigo Pak Gıda16,76-2,44-20,11
Galata Wind Enerji3,84-1,79

Galatasaray Sportif3,72-0,53-8,15
Garanti Bankası8,95-1,76-11,83
Garanti Faktoring8,66-1,59-22,19
Garanti Yat. Ort.2,27-3,81-29,41
Gedik Y. Men. Değ.7,31-2,4023,35
Gediz Ambalaj40,90-1,2152,61
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri15,25-3,05

Gentaş3,10-1,59-31,31
Gersan Elektrik5,61-2,09-8,63
Global Men. Değ.6,03-2,740,33
Global Yat. Holding2,28-4,20-35,10
Good-Year7,900,38-0,86
Göltaş Çimento38,36-3,62-6,54
Gözde Girişim5,42-4,07-32,08
GSD Denizcilik4,82-4,93-4,37
GSD Holding1,83-4,69-27,09
Gübre Fabrik.52,15-3,78-39,40
Güler Yat. Holding2,32-1,69-33,00
Halk GMYO2,22-0,45-27,16
Hatay Tekstil16,51-2,0221,08
Hedef Girişim2,56-2,291,39
Hektaş7,93-5,1448,44
HUB Girişim10,45-2,61-42,58
Hürriyet Gzt.1,484,23-29,52
ICBC Turkey Bank5,29-1,49-18,62
İdealist Danışmanlık53,00-3,11293,76
İdealist GMYO3,63-9,9352,97
İhlas Ev Aletleri1,01-2,88-45,79
İhlas Gayrimenkul0,97-3,00-22,40
İhlas Gazetecilik1,12-8,20-54,54
İhlas Holding0,58-3,33-48,34
İhlas Yayın Holding0,82-4,65-28,07
İndeks Bilgisayar5,94-4,0427,85
Info Yatırım3,50-2,23-25,06
İntema38,06-1,81-4,61
Inveo Yatırım Holding99,95-4,26126,03
İpek Doğal Enerji11,45-1,80-12,46
İskenderun Demir Çelik12,500,4038,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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