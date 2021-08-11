Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,92 -2,19 -36,43 Acıpayam Selüloz 16,04 -2,02 -5,80 Adel Kalemcilik 25,18 2,27 -26,45 Adese Gayrimenkul 1,14 -3,39 -59,29 Afyon Çimento 3,71 -3,64 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 19,27 -1,23 9,58 Ak Enerji 1,65 -0,60 -25,34 Akbank 5,36 -2,37 -20,69 Akçansa 14,78 -2,76 -8,21 Akdeniz Yatırım Hold. 1,82 -1,62 -24,27 Akfen GMYO 2,02 -1,94 -22,63 Akın Tekstil 34,90 -2,62 9,89 Akiş GMYO 1,83 -3,17 -34,46 Akmerkez GMYO 39,32 -1,45 -37,04 Aksa 16,30 -2,57 17,99 Aksa Enerji 12,86 -1,53 72,85 Aksigorta 7,60 -2,81 -12,63 Aksu Enerji 10,92 6,23 44,69 Alarko Carrıer 307,00 0,85 -15,55 Alarko GMYO 20,14 -3,27 -20,49 Alarko Holding 9,61 -2,73 12,77 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 23,80 1,28 -19,76 Alkim Kağıt 14,80 -2,95 14,34 Alkim Kimya 14,94 -1,32 6,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,54 -9,94 -29,68 Altınyunus Çeşme 52,70 -4,36 5,48 Anadolu Efes 22,00 -0,45 2,99 Anadolu Grubu Holding 22,62 -3,08 -13,42 Anadolu Hayat Emek. 9,20 -1,81 14,49 Anadolu Isuzu 15,69 -3,27 -12,83 Anadolu Sigorta 6,23 -3,26 -13,72 Anel Elektrik 2,72 -2,51 -14,20 Arçelik 32,76 -0,36 15,11 ARD Bilişim Teknolojileri 57,10 3,25 18,76 Arena Bilgisayar 9,64 -6,86 -11,58 Armada Bilgisayar 54,00 0,09 10,02 Arsan Tekstil 4,20 -0,71 4,08 Arzum Ev Aletleri 16,25 -2,52 -32,75 Aselsan 15,30 -3,77 -16,16 Ata GMYO 4,43 -6,54 -19,60 Atakule GMYO 2,62 -4,38 11,91 Atlantis Yatırım Holding 3,75 0,27 -32,55 Atlas Yat. Ort. 1,53 -1,92 -12,57 ATP Ticari Bilgisayar 32,76 -2,56 Avrasya GMYO 3,25 2,52 24,08 Avrasya Petrol ve Tur. 2,79 -1,41 -12,81 Avrupa Yatırım Holding 5,09 3,88 -15,17 Aydem Enerji 7,60 -1,55 Ayen Enerji 4,75 -2,26 -12,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,90 -3,30 76,42 Aygaz 14,41 -2,24 1,58 Bagfaş 16,50 -2,08 -17,50 Bak Ambalaj 23,02 0,26 16,40 Balatacılar Balatacılık 4,63 -1,49 -43,81 Bantaş Ambalaj 3,57 -2,99 14,18 Banvit 63,95 -0,62 22,98 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,55 0,30 Baştaş Başkent Çimento 10,00 -8,00 -42,43 Batı Çimento 12,20 -0,97 159,02 Batısöke Çimento 2,14 -4,04 -12,30 Bayrak Taban Sanayi 8,78 -3,52 -17,25 Bera Holding 10,30 -3,83 -49,21 Berkosan Yalıtım 9,93 -2,65 11,32 Beşiktaş Futbol Yat. 6,09 -3,64 50,74 Beyaz Filo 8,79 -1,35 -12,79 Bilici Yatırım 19,20 -3,32 246,99 Bim Mağazalar 68,00 -0,66 -4,62 Biotrend Çevre ve Enerji 28,60 0,00 Birko Mensucat 1,15 7,48 3,60 Birlik Mensucat 2,10 -2,33 -39,31 Bizim Mağazaları 12,94 -0,23 -15,76 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,86 -3,91 Boğaziçi Beton 4,66 -4,90 Borusan Mannesmann 26,88 -0,30 -3,31 Borusan Yat. Paz. 359,50 6,20 -20,86 Bosch Fren Sistemleri 872,70 -2,08 -29,03 Bossa 30,68 -0,97 71,88 Brisa 21,88 -5,20 13,00 Burçelik 18,56 -2,06 -11,70 Burçelik Vana 21,92 -2,66 -55,86 Bursa Çimento 3,33 -3,20 -33,10 Carrefoursa 37,28 -1,84 -48,08 Casa Emtia Petrol 115,00 -3,36 8,49 Ceo Event Medya 8,18 -6,30 27,22 Coca Cola İçecek 86,55 0,35 36,28 Cosmos Yat. Holding 11,05 5,24 37,10 Credıtwest Faktorıng 4,33 0,46 -26,24 Çan2 Termik 11,90 -0,08 Çelebi 170,50 -2,29 -6,59 Çelik Halat 6,16 -4,94 -32,29 Çemaş Döküm 1,25 -4,58 -26,58 Çemtaş 13,28 -2,42 -15,47 Çimbeton 212,00 -2,97 -28,50 Çimentaş 27,80 -7,89 -23,12 Çimsa 24,26 -3,81 36,29 Çuhadaroğlu Metal 7,67 -1,16 0,82 Dagi Giyim 4,71 9,79 38,27 Dagi Yatırım Holding 15,40 -1,16 19,38 Dardanel 13,36 -5,72 -60,12 Datagate Bilgisayar 11,34 -3,90 -29,61 Demısaş Döküm 7,68 4,35 18,60 Denge Holding 1,46 9,77 -51,93 Deniz GMYO 2,18 -3,54 18,35 Derimod 10,15 5,51 4,21 Derlüks Yatırım Holding 4,98 -3,30 -43,54 Desa Deri 9,44 0,21 -3,08 Despec Bilgisayar 9,55 -1,04 -26,88 Deva Holding 24,80 -4,39 3,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,07 2,12 12,02 Diriteks Diriliş Tekstil 2,93 -2,66 -21,45 Ditaş Doğan 16,26 -3,44 25,02 DO-CO 668,60 -1,68 6,13 Doğan Burda 17,83 9,99 -20,54 Doğan Holding 2,65 -3,64 -11,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 -4,27 -3,82 Doğusan 6,40 4,23 46,12 Doğuş GMYO 8,75 -3,85 7,10 Doğuş Otomotiv 24,90 -2,81 -3,95 Döktaş Dökümcülük 28,34 -2,28 -7,45 Duran Doğan Basım 10,95 -2,14 4,39 Dyo Boya 10,92 -4,13 -2,91 Eczacıbaşı İlaç 5,89 -1,67 -18,22 Eczacıbaşı Yatırım 42,32 1,98 57,21 E-Data Teknoloji Pazarlama 15,75 -10,00 Edip Gayrimenkul 4,11 -6,16 23,80 Ege Endüstri 1.297,10 -4,73 -22,09 Ege Gübre 183,50 -3,27 27,91 Ege Profil 28,22 -4,86 -26,20 Ege Seramik 14,18 1,65 46,75 Egeplast 22,12 -4,66 -33,57 Ekiz Kimya 6,76 -2,17 -5,19 Emek Elektrik 2,60 -1,52 -8,94 Eminiş Ambalaj 21,20 -6,11 -42,45 Emlak Konut GMYO 1,83 -1,08 -13,46 Enerjisa Enerji 10,54 -1,31 -8,59 Enka İnşaat 9,54 0,00 35,48 Erbosan 140,00 -4,11 245,21 Ereğli Demir Çelik 19,07 -3,25 45,17 Ersu Gıda 3,37 -2,03 -31,78 Escar Turizm Taşımacılık 18,85 3,80 Escort Teknoloji 5,80 -2,03 -11,72 Esenboğa Elektrik 29,82 -3,12 56,73 Etiler Gıda 5,18 -4,07 30,15 Euro Kapital Yat. Ort. 6,24 4,70 63,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 -2,63 4,57 Euro Yat. Ort. 3,59 0,00 -19,17 Euro Yatırım Holding 3,20 -1,84 12,68 Fade Gıda 9,62 -2,73 84,94 Fenerbahçe Futbol 35,56 -1,77 20,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 -3,10 -15,19 F-M İzmit Piston 111,40 -2,71 -9,13 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,78 -2,20 5,76 Ford Otosan 171,60 -1,61 40,50 Formet Metal ve Cam 1,30 4,84 -47,01 Frigo Pak Gıda 16,76 -2,44 -20,11 Galata Wind Enerji 3,84 -1,79 Galatasaray Sportif 3,72 -0,53 -8,15 Garanti Bankası 8,95 -1,76 -11,83 Garanti Faktoring 8,66 -1,59 -22,19 Garanti Yat. Ort. 2,27 -3,81 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,31 -2,40 23,35 Gediz Ambalaj 40,90 -1,21 52,61 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 15,25 -3,05 Gentaş 3,10 -1,59 -31,31 Gersan Elektrik 5,61 -2,09 -8,63 Global Men. Değ. 6,03 -2,74 0,33 Global Yat. Holding 2,28 -4,20 -35,10 Good-Year 7,90 0,38 -0,86 Göltaş Çimento 38,36 -3,62 -6,54 Gözde Girişim 5,42 -4,07 -32,08 GSD Denizcilik 4,82 -4,93 -4,37 GSD Holding 1,83 -4,69 -27,09 Gübre Fabrik. 52,15 -3,78 -39,40 Güler Yat. Holding 2,32 -1,69 -33,00 Halk GMYO 2,22 -0,45 -27,16 Hatay Tekstil 16,51 -2,02 21,08 Hedef Girişim 2,56 -2,29 1,39 Hektaş 7,93 -5,14 48,44 HUB Girişim 10,45 -2,61 -42,58 Hürriyet Gzt. 1,48 4,23 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,29 -1,49 -18,62 İdealist Danışmanlık 53,00 -3,11 293,76 İdealist GMYO 3,63 -9,93 52,97 İhlas Ev Aletleri 1,01 -2,88 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,97 -3,00 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,12 -8,20 -54,54 İhlas Holding 0,58 -3,33 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,82 -4,65 -28,07 İndeks Bilgisayar 5,94 -4,04 27,85 Info Yatırım 3,50 -2,23 -25,06 İntema 38,06 -1,81 -4,61 Inveo Yatırım Holding 99,95 -4,26 126,03 İpek Doğal Enerji 11,45 -1,80 -12,46 İskenderun Demir Çelik 12,50 0,40 38,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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