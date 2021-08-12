Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,92 0,00 -36,43 Acıpayam Selüloz 15,98 -0,37 -6,15 Adel Kalemcilik 26,14 3,81 -23,64 Adese Gayrimenkul 1,14 0,00 -59,29 Afyon Çimento 3,75 1,08 -26,61 AGESA Hayat Emeklilik 19,22 -0,26 9,30 Ak Enerji 1,65 0,00 -25,34 Akbank 5,49 2,43 -18,76 Akçansa 15,05 1,83 -6,54 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 4,40 -20,94 Akfen GMYO 2,06 1,98 -21,10 Akın Tekstil 35,06 0,46 10,39 Akiş GMYO 1,84 0,55 -34,10 Akmerkez GMYO 39,48 0,41 -36,78 Aksa 16,62 1,96 20,31 Aksa Enerji 12,81 -0,39 72,18 Aksigorta 7,65 0,66 -12,05 Aksu Enerji 10,76 -1,47 42,57 Alarko Carrıer 301,00 -1,95 -17,20 Alarko GMYO 20,50 1,79 -19,07 Alarko Holding 9,89 2,91 16,06 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,86 0,25 -19,55 Alkim Kağıt 14,91 0,74 15,19 Alkim Kimya 15,30 2,41 8,61 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,58 2,60 -27,85 Altınyunus Çeşme 52,25 -0,85 4,58 Anadolu Efes 22,08 0,36 3,36 Anadolu Grubu Holding 23,32 3,09 -10,74 Anadolu Hayat Emek. 9,29 0,98 15,61 Anadolu Isuzu 16,06 2,36 -10,78 Anadolu Sigorta 6,39 2,57 -11,50 Anel Elektrik 2,69 -1,10 -15,14 Arçelik 33,20 1,34 16,66 ARD Bilişim Teknolojileri 55,60 -2,63 15,64 Arena Bilgisayar 9,80 1,66 -10,11 Armada Bilgisayar 53,90 -0,19 9,82 Arsan Tekstil 4,19 -0,24 3,84 Arzum Ev Aletleri 16,24 -0,06 -32,79 Aselsan 15,50 1,31 -15,07 Ata GMYO 4,38 -1,13 -20,51 Atakule GMYO 2,88 9,92 23,02 Atlantis Yatırım Holding 3,65 -2,67 -34,35 Atlas Yat. Ort. 1,52 -0,65 -13,14 ATP Ticari Bilgisayar 33,16 1,22 Avrasya GMYO 3,20 -1,54 22,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,77 -0,72 -13,44 Avrupa Yatırım Holding 5,23 2,75 -12,83 Aydem Enerji 7,81 2,76 Ayen Enerji 4,75 0,00 -12,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,30 2,01 79,97 Aygaz 14,46 0,35 1,93 Bagfaş 18,14 9,94 -9,30 Bak Ambalaj 23,40 1,65 18,32 Balatacılar Balatacılık 4,55 -1,73 -44,78 Bantaş Ambalaj 3,54 -0,84 13,22 Banvit 64,70 1,17 24,42 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 18,20 9,97 Baştaş Başkent Çimento 10,89 8,90 -37,31 Batı Çimento 12,50 2,46 165,39 Batısöke Çimento 2,16 0,93 -11,48 Bayrak Taban Sanayi 8,85 0,80 -16,59 Bera Holding 10,29 -0,10 -49,26 Berkosan Yalıtım 9,94 0,10 11,43 Beşiktaş Futbol Yat. 6,21 1,97 53,71 Beyaz Filo 8,78 -0,11 -12,89 Bilici Yatırım 18,71 -2,55 238,13 Bim Mağazalar 70,10 3,09 -1,68 Biotrend Çevre ve Enerji 29,10 1,75 Birko Mensucat 1,12 -2,61 0,90 Birlik Mensucat 2,20 4,76 -36,42 Bizim Mağazaları 12,74 -1,55 -17,06 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,95 1,15 Boğaziçi Beton 4,43 -4,94 Borusan Mannesmann 26,88 0,00 -3,31 Borusan Yat. Paz. 350,60 -2,48 -22,82 Bosch Fren Sistemleri 872,20 -0,06 -29,07 Bossa 30,24 -1,43 69,41 Brisa 22,20 1,46 14,65 Burçelik 18,68 0,65 -11,13 Burçelik Vana 21,66 -1,19 -56,38 Bursa Çimento 3,35 0,60 -32,70 Carrefoursa 38,20 2,47 -46,80 Casa Emtia Petrol 115,00 0,00 8,49 Ceo Event Medya 8,00 -2,20 24,42 Coca Cola İçecek 86,00 -0,64 35,42 Cosmos Yat. Holding 10,20 -7,69 26,55 Credıtwest Faktorıng 4,75 9,70 -19,08 Çan2 Termik 11,92 0,17 Çelebi 171,10 0,35 -6,26 Çelik Halat 6,49 5,36 -28,66 Çemaş Döküm 1,27 1,60 -25,41 Çemtaş 13,54 1,96 -13,82 Çimbeton 211,90 -0,05 -28,53 Çimentaş 28,54 2,66 -21,07 Çimsa 24,62 1,48 38,31 Çuhadaroğlu Metal 7,55 -1,56 -0,75 Dagi Giyim 4,24 -9,98 24,47 Dagi Yatırım Holding 15,00 -2,60 16,28 Dardanel 2,33 9,72 -56,24 Datagate Bilgisayar 11,45 0,97 -28,93 Demısaş Döküm 7,80 1,56 20,45 Denge Holding 1,43 -2,05 -52,92 Deniz GMYO 2,23 2,29 21,06 Derimod 10,18 0,30 4,52 Derlüks Yatırım Holding 4,87 -2,21 -44,78 Desa Deri 9,30 -1,48 -4,52 Despec Bilgisayar 9,70 1,57 -25,73 Deva Holding 24,96 0,65 3,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,85 -1,82 9,98 Diriteks Diriliş Tekstil 2,90 -1,02 -22,25 Ditaş Doğan 16,99 4,49 30,63 DO-CO 677,00 1,26 7,46 Doğan Burda 19,61 9,98 -12,61 Doğan Holding 2,75 3,77 -8,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 3,57 -0,38 Doğusan 6,40 0,00 46,12 Doğuş GMYO 8,79 0,46 7,59 Doğuş Otomotiv 25,16 1,04 -2,95 Döktaş Dökümcülük 28,14 -0,71 -8,10 Duran Doğan Basım 11,01 0,55 4,96 Dyo Boya 10,99 0,64 -2,29 Eczacıbaşı İlaç 5,98 1,53 -16,97 Eczacıbaşı Yatırım 41,80 -1,23 55,28 E-Data Teknoloji Pazarlama 16,85 6,98 Edip Gayrimenkul 3,77 -8,27 13,55 Ege Endüstri 1.308,00 0,84 -21,44 Ege Gübre 183,40 -0,05 27,84 Ege Profil 28,20 -0,07 -26,26 Ege Seramik 14,20 0,14 46,96 Egeplast 22,26 0,63 -33,15 Ekiz Kimya 6,63 -1,92 -7,01 Emek Elektrik 2,66 2,31 -6,84 Eminiş Ambalaj 20,00 -5,66 -45,71 Emlak Konut GMYO 1,84 0,55 -12,99 Enerjisa Enerji 10,66 1,14 -7,55 Enka İnşaat 9,63 0,94 36,75 Erbosan 147,20 5,14 262,96 Ereğli Demir Çelik 19,77 3,67 50,50 Ersu Gıda 3,37 0,00 -31,78 Escar Turizm Taşımacılık 18,45 -2,12 Escort Teknoloji 5,76 -0,69 -12,33 Esenboğa Elektrik 30,22 1,34 58,83 Etiler Gıda 5,03 -2,90 26,38 Euro Kapital Yat. Ort. 6,86 9,94 79,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,69 -0,27 4,29 Euro Yat. Ort. 3,59 0,00 -19,17 Euro Yatırım Holding 3,22 0,63 13,38 Fade Gıda 8,66 -9,98 66,48 Fenerbahçe Futbol 36,28 2,02 22,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 -1,20 -16,21 F-M İzmit Piston 112,20 0,72 -8,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,77 7,18 13,35 Ford Otosan 178,80 4,20 46,39 Formet Metal ve Cam 1,21 -6,92 -50,68 Frigo Pak Gıda 16,99 1,37 -19,02 Galata Wind Enerji 3,92 2,08 Galatasaray Sportif 3,79 1,88 -6,42 Garanti Bankası 9,29 3,80 -8,48 Garanti Faktoring 8,28 -4,39 -25,61 Garanti Yat. Ort. 2,30 1,32 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,35 0,55 24,03 Gediz Ambalaj 41,16 0,64 53,58 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 14,26 -6,49 Gentaş 3,17 2,26 -29,76 Gersan Elektrik 5,82 3,74 -5,21 Global Men. Değ. 6,09 1,00 1,33 Global Yat. Holding 2,24 -1,75 -36,24 Good-Year 8,02 1,52 0,65 Göltaş Çimento 38,72 0,94 -5,66 Gözde Girişim 5,61 3,51 -29,70 GSD Denizcilik 2,24 -3,82 -8,01 GSD Holding 1,88 2,73 -25,10 Gübre Fabrik. 54,00 3,55 -37,25 Güler Yat. Holding 2,33 0,43 -32,71 Halk GMYO 2,19 -1,35 -28,15 Hatay Tekstil 16,52 0,06 21,15 Hedef Girişim 2,59 1,17 2,58 Hektaş 7,95 0,25 48,81 HUB Girişim 10,60 1,44 -41,76 Hürriyet Gzt. 1,46 -1,35 -30,48 ICBC Turkey Bank 5,33 0,76 -18,00 İdealist Danışmanlık 53,20 0,38 295,25 İdealist GMYO 3,27 -9,92 37,80 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,99 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,98 1,03 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,13 0,89 -54,13 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,80 -2,44 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,00 1,01 29,14 Info Yatırım 3,53 0,86 -24,42 İntema 39,44 3,63 -1,15 Inveo Yatırım Holding 100,60 0,65 127,50 İpek Doğal Enerji 11,55 0,87 -11,70 İskenderun Demir Çelik 12,90 3,20 42,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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