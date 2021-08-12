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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

12.08.2021 18:56
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.V.O.D Gıda ve Tarım4,920,00-36,43

Acıpayam Selüloz15,98-0,37-6,15

Adel Kalemcilik26,143,81-23,64

Adese Gayrimenkul1,140,00-59,29

Afyon Çimento3,751,08-26,61

AGESA Hayat Emeklilik19,22-0,269,30

Ak Enerji1,650,00-25,34

Akbank5,492,43-18,76

Akçansa15,051,83-6,54

Akdeniz Yatırım Hold.1,904,40-20,94

Akfen GMYO2,061,98-21,10

Akın Tekstil35,060,4610,39

Akiş GMYO1,840,55-34,10

Akmerkez GMYO39,480,41-36,78

Aksa16,621,9620,31

Aksa Enerji12,81-0,3972,18

Aksigorta7,650,66-12,05

Aksu Enerji10,76-1,4742,57

Alarko Carrıer301,00-1,95-17,20

Alarko GMYO20,501,79-19,07

Alarko Holding9,892,9116,06

Albaraka Türk1,500,67-22,68

Alcatel Lucent Teletaş23,860,25-19,55

Alkim Kağıt14,910,7415,19

Alkim Kimya15,302,418,61

Altınyağ Madencilik ve Enerji1,582,60-27,85

Altınyunus Çeşme52,25-0,854,58

Anadolu Efes22,080,363,36

Anadolu Grubu Holding23,323,09-10,74

Anadolu Hayat Emek.9,290,9815,61

Anadolu Isuzu16,062,36-10,78

Anadolu Sigorta6,392,57-11,50

Anel Elektrik2,69-1,10-15,14

Arçelik33,201,3416,66

ARD Bilişim Teknolojileri55,60-2,6315,64

Arena Bilgisayar9,801,66-10,11

Armada Bilgisayar53,90-0,199,82

Arsan Tekstil4,19-0,243,84

Arzum Ev Aletleri16,24-0,06-32,79

Aselsan15,501,31-15,07

Ata GMYO4,38-1,13-20,51

Atakule GMYO2,889,9223,02

Atlantis Yatırım Holding3,65-2,67-34,35

Atlas Yat. Ort.1,52-0,65-13,14

ATP Ticari Bilgisayar33,161,22

Avrasya GMYO3,20-1,5422,17

Avrasya Petrol ve Tur.2,77-0,72-13,44

Avrupa Yatırım Holding5,232,75-12,83

Aydem Enerji7,812,76

Ayen Enerji4,750,00-12,20

Ayes Çelik Hasır ve Çit20,302,0179,97

Aygaz14,460,351,93

Bagfaş18,149,94-9,30

Bak Ambalaj23,401,6518,32

Balatacılar Balatacılık4,55-1,73-44,78

Bantaş Ambalaj3,54-0,8413,22

Banvit64,701,1724,42

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO18,209,97

Baştaş Başkent Çimento10,898,90-37,31

Batı Çimento12,502,46165,39

Batısöke Çimento2,160,93-11,48

Bayrak Taban Sanayi8,850,80-16,59

Bera Holding10,29-0,10-49,26

Berkosan Yalıtım9,940,1011,43

Beşiktaş Futbol Yat.6,211,9753,71

Beyaz Filo8,78-0,11-12,89

Bilici Yatırım18,71-2,55238,13

Bim Mağazalar70,103,09-1,68

Biotrend Çevre ve Enerji29,101,75

Birko Mensucat1,12-2,610,90

Birlik Mensucat2,204,76-36,42

Bizim Mağazaları12,74-1,55-17,06

BMS Çelik Hasır Sanayi7,951,15

Boğaziçi Beton4,43-4,94

Borusan Mannesmann26,880,00-3,31

Borusan Yat. Paz.350,60-2,48-22,82

Bosch Fren Sistemleri872,20-0,06-29,07

Bossa30,24-1,4369,41

Brisa22,201,4614,65

Burçelik18,680,65-11,13

Burçelik Vana21,66-1,19-56,38

Bursa Çimento3,350,60-32,70

Carrefoursa38,202,47-46,80

Casa Emtia Petrol115,000,008,49

Ceo Event Medya8,00-2,2024,42

Coca Cola İçecek86,00-0,6435,42

Cosmos Yat. Holding10,20-7,6926,55

Credıtwest Faktorıng4,759,70-19,08

Çan2 Termik11,920,17

Çelebi171,100,35-6,26

Çelik Halat6,495,36-28,66

Çemaş Döküm1,271,60-25,41

Çemtaş13,541,96-13,82

Çimbeton211,90-0,05-28,53

Çimentaş28,542,66-21,07

Çimsa24,621,4838,31

Çuhadaroğlu Metal7,55-1,56-0,75

Dagi Giyim4,24-9,9824,47

Dagi Yatırım Holding15,00-2,6016,28

Dardanel2,339,72-56,24

Datagate Bilgisayar11,450,97-28,93

Demısaş Döküm7,801,5620,45

Denge Holding1,43-2,05-52,92

Deniz GMYO2,232,2921,06

Derimod10,180,304,52

Derlüks Yatırım Holding4,87-2,21-44,78

Desa Deri9,30-1,48-4,52

Despec Bilgisayar9,701,57-25,73

Deva Holding24,960,653,75

Dinamik Isı Makina Yalıtım11,85-1,829,98

Diriteks Diriliş Tekstil2,90-1,02-22,25

Ditaş Doğan16,994,4930,63

DO-CO677,001,267,46

Doğan Burda19,619,98-12,61

Doğan Holding2,753,77-8,28

Doğtaş Kelebek Mobilya2,323,57-0,38

Doğusan6,400,0046,12

Doğuş GMYO8,790,467,59

Doğuş Otomotiv25,161,04-2,95

Döktaş Dökümcülük28,14-0,71-8,10

Duran Doğan Basım11,010,554,96

Dyo Boya10,990,64-2,29

Eczacıbaşı İlaç5,981,53-16,97

Eczacıbaşı Yatırım41,80-1,2355,28

E-Data Teknoloji Pazarlama16,856,98

Edip Gayrimenkul3,77-8,2713,55

Ege Endüstri1.308,000,84-21,44

Ege Gübre183,40-0,0527,84

Ege Profil28,20-0,07-26,26

Ege Seramik14,200,1446,96

Egeplast22,260,63-33,15

Ekiz Kimya6,63-1,92-7,01

Emek Elektrik2,662,31-6,84

Eminiş Ambalaj20,00-5,66-45,71

Emlak Konut GMYO1,840,55-12,99

Enerjisa Enerji10,661,14-7,55

Enka İnşaat9,630,9436,75

Erbosan147,205,14262,96

Ereğli Demir Çelik19,773,6750,50

Ersu Gıda3,370,00-31,78

Escar Turizm Taşımacılık18,45-2,12

Escort Teknoloji5,76-0,69-12,33

Esenboğa Elektrik30,221,3458,83

Etiler Gıda5,03-2,9026,38

Euro Kapital Yat. Ort.6,869,9479,60

Euro Trend Yat. Ort.3,69-0,274,29

Euro Yat. Ort.3,590,00-19,17

Euro Yatırım Holding3,220,6313,38

Fade Gıda8,66-9,9866,48

Fenerbahçe Futbol36,282,0222,73

Flap Kongre Toplantı Hiz.2,47-1,20-16,21

F-M İzmit Piston112,200,72-8,48

Fonet Bilgi Teknolojileri14,777,1813,35

Ford Otosan178,804,2046,39

Formet Metal ve Cam1,21-6,92-50,68

Frigo Pak Gıda16,991,37-19,02

Galata Wind Enerji3,922,08

Galatasaray Sportif3,791,88-6,42

Garanti Bankası9,293,80-8,48

Garanti Faktoring8,28-4,39-25,61

Garanti Yat. Ort.2,301,32-28,48

Gedik Y. Men. Değ.7,350,5524,03

Gediz Ambalaj41,160,6453,58

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri14,26-6,49

Gentaş3,172,26-29,76

Gersan Elektrik5,823,74-5,21

Global Men. Değ.6,091,001,33

Global Yat. Holding2,24-1,75-36,24

Good-Year8,021,520,65

Göltaş Çimento38,720,94-5,66

Gözde Girişim5,613,51-29,70

GSD Denizcilik2,24-3,82-8,01

GSD Holding1,882,73-25,10

Gübre Fabrik.54,003,55-37,25

Güler Yat. Holding2,330,43-32,71

Halk GMYO2,19-1,35-28,15

Hatay Tekstil16,520,0621,15

Hedef Girişim2,591,172,58

Hektaş7,950,2548,81

HUB Girişim10,601,44-41,76

Hürriyet Gzt.1,46-1,35-30,48

ICBC Turkey Bank5,330,76-18,00

İdealist Danışmanlık53,200,38295,25

İdealist GMYO3,27-9,9237,80

İhlas Ev Aletleri1,020,99-45,25

İhlas Gayrimenkul0,981,03-21,60

İhlas Gazetecilik1,130,89-54,13

İhlas Holding0,591,72-47,45

İhlas Yayın Holding0,80-2,44-29,82

İndeks Bilgisayar6,001,0129,14

Info Yatırım3,530,86-24,42

İntema39,443,63-1,15

Inveo Yatırım Holding100,600,65127,50

İpek Doğal Enerji11,550,87-11,70

İskenderun Demir Çelik12,903,2042,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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