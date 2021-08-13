Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,92
|0,00
|-36,43
|Acıpayam Selüloz
|16,14
|1,00
|-5,22
|Adel Kalemcilik
|25,92
|-0,84
|-24,29
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|1,75
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,73
|-0,53
|-27,01
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,72
|-2,60
|6,46
|Ak Enerji
|1,64
|-0,61
|-25,79
|Akbank
|5,48
|-0,18
|-18,91
|Akçansa
|15,00
|-0,33
|-6,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,58
|-22,19
|Akfen GMYO
|2,07
|0,49
|-20,71
|Akın Tekstil
|35,24
|0,51
|10,96
|Akiş GMYO
|1,82
|-1,09
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,58
|0,25
|-36,62
|Aksa
|18,00
|8,30
|30,30
|Aksa Enerji
|13,15
|2,65
|76,75
|Aksigorta
|7,60
|-0,65
|-12,63
|Aksu Enerji
|10,77
|0,09
|42,70
|Alarko Carrıer
|300,80
|-0,07
|-17,25
|Alarko GMYO
|20,52
|0,10
|-18,99
|Alarko Holding
|9,80
|-0,91
|15,00
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,24
|1,59
|-18,27
|Alkim Kağıt
|15,10
|1,27
|16,66
|Alkim Kimya
|15,73
|2,81
|11,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,63
|3,16
|-25,57
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|0,48
|5,08
|Anadolu Efes
|22,18
|0,45
|3,83
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|2,40
|-8,59
|Anadolu Hayat Emek.
|9,05
|-2,58
|12,63
|Anadolu Isuzu
|16,26
|1,25
|-9,67
|Anadolu Sigorta
|6,30
|-1,41
|-12,75
|Anel Elektrik
|2,68
|-0,37
|-15,46
|Arçelik
|33,10
|-0,30
|16,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,00
|0,72
|16,47
|Arena Bilgisayar
|10,56
|7,76
|-3,14
|Armada Bilgisayar
|53,15
|-1,39
|8,29
|Arsan Tekstil
|4,26
|1,67
|5,57
|Arzum Ev Aletleri
|16,14
|-0,62
|-33,21
|Aselsan
|15,45
|-0,32
|-15,34
|Ata GMYO
|4,47
|2,05
|-18,87
|Atakule GMYO
|3,16
|9,72
|34,98
|Atlantis Yatırım Holding
|3,65
|0,00
|-34,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|33,50
|1,03
|Avrasya GMYO
|3,24
|1,25
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,80
|1,08
|-12,50
|Avrupa Yatırım Holding
|5,20
|-0,57
|-13,33
|Aydem Enerji
|8,15
|4,35
|Ayen Enerji
|4,87
|2,53
|-9,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,80
|2,46
|84,40
|Aygaz
|14,51
|0,35
|2,28
|Bagfaş
|18,05
|-0,50
|-9,75
|Bak Ambalaj
|24,40
|4,27
|23,38
|Balatacılar Balatacılık
|4,54
|-0,22
|-44,90
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|0,85
|14,18
|Banvit
|65,85
|1,78
|26,63
|Başkent Doğalgaz GMYO
|18,36
|0,88
|Baştaş Başkent Çimento
|10,90
|0,09
|-37,25
|Batı Çimento
|12,64
|1,12
|168,37
|Batısöke Çimento
|2,17
|0,46
|-11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|8,62
|-2,60
|-18,76
|Bera Holding
|9,99
|-2,92
|-50,74
|Berkosan Yalıtım
|9,93
|-0,10
|11,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,16
|-0,81
|52,48
|Beyaz Filo
|8,82
|0,46
|-12,49
|Bilici Yatırım
|19,47
|4,06
|251,87
|Bim Mağazalar
|69,45
|-0,93
|-2,59
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,90
|-0,69
|Birko Mensucat
|1,08
|-3,57
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,12
|-3,64
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,93
|1,49
|-15,82
|BMS Çelik Hasır
|7,89
|-0,75
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,36
|-1,58
|Borusan Mannesmann
|26,62
|-0,97
|-4,24
|Borusan Yat. Paz.
|360,80
|2,91
|-20,58
|Bosch Fren Sistemleri
|872,00
|-0,02
|-29,09
|Bossa
|30,46
|0,73
|70,64
|Brisa
|22,60
|1,80
|16,72
|Burçelik
|18,45
|-1,23
|-12,23
|Burçelik Vana
|21,76
|0,46
|-56,18
|Bursa Çimento
|3,36
|0,30
|-32,50
|Carrefoursa
|37,88
|-0,84
|-47,24
|Casa Emtia Petrol
|112,50
|-2,17
|6,13
|Ceo Event Medya
|8,15
|1,88
|26,75
|Coca Cola İçecek
|85,65
|-0,41
|34,86
|Cosmos Yat. Holding
|9,83
|-3,63
|21,96
|Credıtwest Faktorıng
|4,79
|0,84
|-18,40
|Çan2 Termik
|11,94
|0,17
|Çelebi
|169,80
|-0,76
|-6,97
|Çelik Halat
|6,45
|-0,62
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,26
|-0,79
|-26,00
|Çemtaş
|13,69
|1,11
|-12,86
|Çimbeton
|212,70
|0,38
|-28,26
|Çimentaş
|28,42
|-0,42
|-21,40
|Çimsa
|25,34
|2,92
|42,36
|Çuhadaroğlu Metal
|7,40
|-1,99
|-2,72
|Dagi Giyim
|4,25
|0,24
|24,77
|Dagi Yatırım Holding
|15,05
|0,33
|16,67
|Dardanel
|2,56
|9,87
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|11,51
|0,52
|-28,55
|Demısaş Döküm
|7,41
|-5,00
|14,43
|Denge Holding
|1,57
|9,79
|-48,31
|Deniz GMYO
|2,24
|0,45
|21,60
|Derimod
|10,24
|0,59
|5,13
|Derlüks Yatırım Holding
|4,73
|-2,87
|-46,37
|Desa Deri
|9,21
|-0,97
|-5,44
|Despec Bilgisayar
|9,89
|1,96
|-24,27
|Deva Holding
|25,06
|0,40
|4,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,82
|-0,25
|9,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,00
|3,45
|-19,57
|Ditaş Doğan
|16,75
|-1,41
|28,79
|DO-CO
|689,80
|1,89
|9,49
|Doğan Burda
|20,98
|6,99
|-6,51
|Doğan Holding
|2,72
|-1,09
|-9,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|-3,45
|-3,82
|Doğusan
|6,44
|0,63
|47,03
|Doğuş GMYO
|8,68
|-1,25
|6,24
|Doğuş Otomotiv
|25,94
|3,10
|0,06
|Döktaş Dökümcülük
|28,12
|-0,07
|-8,16
|Duran Doğan Basım
|10,96
|-0,45
|4,48
|Dyo Boya
|10,86
|-1,18
|-3,44
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|0,84
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,22
|-1,39
|53,13
|E-Data Teknoloji
|15,56
|-7,66
|Edip Gayrimenkul
|3,75
|-0,53
|12,95
|Ege Endüstri
|1.319,50
|0,88
|-20,75
|Ege Gübre
|176,90
|-3,54
|23,31
|Ege Profil
|28,12
|-0,28
|-26,46
|Ege Seramik
|14,02
|-1,27
|45,10
|Egeplast
|22,98
|3,23
|-30,99
|Ekiz Kimya
|6,55
|-1,21
|-8,13
|Emek Elektrik
|2,76
|3,76
|-3,34
|Eminiş Ambalaj
|20,48
|2,40
|-44,41
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,00
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,63
|-0,28
|-7,81
|Enka İnşaat
|9,70
|0,73
|37,75
|Erbosan
|144,00
|-2,17
|255,07
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|-0,15
|50,27
|Ersu Gıda
|3,40
|0,89
|-31,17
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,67
|-4,23
|Escort Teknoloji
|5,78
|0,35
|-12,02
|Esenboğa Elektrik
|29,96
|-0,86
|57,47
|Etiler Gıda
|5,20
|3,38
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,86
|0,00
|79,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,64
|-1,36
|2,87
|Euro Yat. Ort.
|3,58
|-0,28
|-19,40
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|-0,62
|12,68
|Fade Gıda
|8,81
|1,73
|69,37
|Fenerbahçe Futbol
|35,60
|-1,87
|20,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,54
|2,83
|-13,84
|F-M İzmit Piston
|110,80
|-1,25
|-9,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,36
|-2,78
|10,21
|Ford Otosan
|181,30
|1,40
|48,44
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|4,96
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|17,22
|1,35
|-17,92
|Galata Wind Enerji
|3,94
|0,51
|Galatasaray Sportif
|3,76
|-0,79
|-7,16
|Garanti Bankası
|9,27
|-0,22
|-8,68
|Garanti Faktoring
|8,33
|0,60
|-25,16
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|-0,43
|-28,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,48
|1,77
|26,22
|Gediz Ambalaj
|41,10
|-0,15
|53,36
|Gen İlaç
|14,73
|3,30
|Gentaş
|3,18
|0,32
|-29,54
|Gersan Elektrik
|5,88
|1,03
|-4,23
|Global Men. Değ.
|6,18
|1,48
|2,83
|Global Yat. Holding
|2,23
|-0,45
|-36,53
|Good-Year
|7,93
|-1,12
|-0,48
|Göltaş Çimento
|41,22
|6,46
|0,43
|Gözde Girişim
|5,55
|-1,07
|-30,45
|GSD Denizcilik
|2,46
|9,82
|1,02
|GSD Holding
|1,88
|0,00
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|53,50
|-0,93
|-37,83
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,86
|-32,13
|Halk GMYO
|2,24
|2,28
|-26,51
|Hatay Tekstil
|16,58
|0,36
|21,59
|Hedef Girişim
|2,62
|1,16
|3,77
|Hektaş
|7,87
|-1,01
|47,31
|HUB Girişim
|10,53
|-0,66
|-42,14
|Hürriyet Gzt.
|1,41
|-3,42
|-32,86
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|-0,56
|-18,46
|İdealist Danışmanlık
|51,00
|-4,14
|278,90
|İdealist GMYO
|2,95
|-9,79
|24,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|6,86
|-41,49
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,00
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-1,77
|-54,94
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-1,25
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,00
|0,00
|29,14
|Info Yatırım
|3,52
|-0,28
|-24,63
|İntema
|38,30
|-2,89
|-4,01
|Inveo Yatırım Holding
|104,60
|3,98
|136,54
|İpek Doğal Enerji
|11,54
|-0,09
|-11,77
|İskenderun Demir Çelik
|12,95
|0,39
|43,31
(Sürecek)
Kaynak: AA
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