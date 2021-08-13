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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

13.08.2021 19:19
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,920,00-36,43
Acıpayam Selüloz16,141,00-5,22
Adel Kalemcilik25,92-0,84-24,29
Adese Gayrimenkul1,161,75-58,57
Afyon Çimento3,73-0,53-27,01
AGESA Hayat Emeklilik18,72-2,606,46
Ak Enerji1,64-0,61-25,79
Akbank5,48-0,18-18,91
Akçansa15,00-0,33-6,85
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,58-22,19
Akfen GMYO2,070,49-20,71
Akın Tekstil35,240,5110,96
Akiş GMYO1,82-1,09-34,82
Akmerkez GMYO39,580,25-36,62
Aksa18,008,3030,30
Aksa Enerji13,152,6576,75
Aksigorta7,60-0,65-12,63
Aksu Enerji10,770,0942,70
Alarko Carrıer300,80-0,07-17,25
Alarko GMYO20,520,10-18,99
Alarko Holding9,80-0,9115,00
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş24,241,59-18,27
Alkim Kağıt15,101,2716,66
Alkim Kimya15,732,8111,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,633,16-25,57
Altınyunus Çeşme52,500,485,08
Anadolu Efes22,180,453,83
Anadolu Grubu Holding23,882,40-8,59
Anadolu Hayat Emek.9,05-2,5812,63
Anadolu Isuzu16,261,25-9,67
Anadolu Sigorta6,30-1,41-12,75
Anel Elektrik2,68-0,37-15,46
Arçelik33,10-0,3016,31
ARD Bilişim Teknolojileri56,000,7216,47
Arena Bilgisayar10,567,76-3,14
Armada Bilgisayar53,15-1,398,29
Arsan Tekstil4,261,675,57
Arzum Ev Aletleri16,14-0,62-33,21
Aselsan15,45-0,32-15,34
Ata GMYO4,472,05-18,87
Atakule GMYO3,169,7234,98
Atlantis Yatırım Holding3,650,00-34,35
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Bilgisayar33,501,03

Avrasya GMYO3,241,2523,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,801,08-12,50
Avrupa Yatırım Holding5,20-0,57-13,33
Aydem Enerji8,154,35

Ayen Enerji4,872,53-9,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,802,4684,40
Aygaz14,510,352,28
Bagfaş18,05-0,50-9,75
Bak Ambalaj24,404,2723,38
Balatacılar Balatacılık4,54-0,22-44,90
Bantaş Ambalaj3,570,8514,18
Banvit65,851,7826,63
Başkent Doğalgaz GMYO18,360,88

Baştaş Başkent Çimento10,900,09-37,25
Batı Çimento12,641,12168,37
Batısöke Çimento2,170,46-11,07
Bayrak Taban Sanayi8,62-2,60-18,76
Bera Holding9,99-2,92-50,74
Berkosan Yalıtım9,93-0,1011,32
Beşiktaş Futbol Yat.6,16-0,8152,48
Beyaz Filo8,820,46-12,49
Bilici Yatırım19,474,06251,87
Bim Mağazalar69,45-0,93-2,59
Biotrend Çevre ve Enerji28,90-0,69

Birko Mensucat1,08-3,57-2,70
Birlik Mensucat2,12-3,64-38,73
Bizim Mağazaları12,931,49-15,82
BMS Çelik Hasır7,89-0,75

Boğaziçi Beton Sanayi4,36-1,58

Borusan Mannesmann26,62-0,97-4,24
Borusan Yat. Paz.360,802,91-20,58
Bosch Fren Sistemleri872,00-0,02-29,09
Bossa30,460,7370,64
Brisa22,601,8016,72
Burçelik18,45-1,23-12,23
Burçelik Vana21,760,46-56,18
Bursa Çimento3,360,30-32,50
Carrefoursa37,88-0,84-47,24
Casa Emtia Petrol112,50-2,176,13
Ceo Event Medya8,151,8826,75
Coca Cola İçecek85,65-0,4134,86
Cosmos Yat. Holding9,83-3,6321,96
Credıtwest Faktorıng4,790,84-18,40
Çan2 Termik11,940,17

Çelebi169,80-0,76-6,97
Çelik Halat6,45-0,62-29,10
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş13,691,11-12,86
Çimbeton212,700,38-28,26
Çimentaş28,42-0,42-21,40
Çimsa25,342,9242,36
Çuhadaroğlu Metal7,40-1,99-2,72
Dagi Giyim4,250,2424,77
Dagi Yatırım Holding15,050,3316,67
Dardanel2,569,87-51,92
Datagate Bilgisayar11,510,52-28,55
Demısaş Döküm7,41-5,0014,43
Denge Holding1,579,79-48,31
Deniz GMYO2,240,4521,60
Derimod10,240,595,13
Derlüks Yatırım Holding4,73-2,87-46,37
Desa Deri9,21-0,97-5,44
Despec Bilgisayar9,891,96-24,27
Deva Holding25,060,404,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,82-0,259,70
Diriteks Diriliş Tekstil3,003,45-19,57
Ditaş Doğan16,75-1,4128,79
DO-CO689,801,899,49
Doğan Burda20,986,99-6,51
Doğan Holding2,72-1,09-9,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,24-3,45-3,82
Doğusan6,440,6347,03
Doğuş GMYO8,68-1,256,24
Doğuş Otomotiv25,943,100,06
Döktaş Dökümcülük28,12-0,07-8,16
Duran Doğan Basım10,96-0,454,48
Dyo Boya10,86-1,18-3,44
Eczacıbaşı İlaç6,030,84-16,27
Eczacıbaşı Yatırım41,22-1,3953,13
E-Data Teknoloji15,56-7,66

Edip Gayrimenkul3,75-0,5312,95
Ege Endüstri1.319,500,88-20,75
Ege Gübre176,90-3,5423,31
Ege Profil28,12-0,28-26,46
Ege Seramik14,02-1,2745,10
Egeplast22,983,23-30,99
Ekiz Kimya6,55-1,21-8,13
Emek Elektrik2,763,76-3,34
Eminiş Ambalaj20,482,40-44,41
Emlak Konut GMYO1,840,00-12,99
Enerjisa Enerji10,63-0,28-7,81
Enka İnşaat9,700,7337,75
Erbosan144,00-2,17255,07
Ereğli Demir Çelik19,74-0,1550,27
Ersu Gıda3,400,89-31,17
Escar Turizm Taşımacılık17,67-4,23

Escort Teknoloji5,780,35-12,02
Esenboğa Elektrik29,96-0,8657,47
Etiler Gıda5,203,3830,65
Euro Kapital Yat. Ort.6,860,0079,60
Euro Trend Yat. Ort.3,64-1,362,87
Euro Yat. Ort.3,58-0,28-19,40
Euro Yatırım Holding3,20-0,6212,68
Fade Gıda8,811,7369,37
Fenerbahçe Futbol35,60-1,8720,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,542,83-13,84
F-M İzmit Piston110,80-1,25-9,62
Fonet Bilgi Teknolojileri14,36-2,7810,21
Ford Otosan181,301,4048,44
Formet Metal ve Cam1,274,96-48,23
Frigo Pak Gıda17,221,35-17,92
Galata Wind Enerji3,940,51

Galatasaray Sportif3,76-0,79-7,16
Garanti Bankası9,27-0,22-8,68
Garanti Faktoring8,330,60-25,16
Garanti Yat. Ort.2,29-0,43-28,79
Gedik Y. Men. Değ.7,481,7726,22
Gediz Ambalaj41,10-0,1553,36
Gen İlaç14,733,30

Gentaş3,180,32-29,54
Gersan Elektrik5,881,03-4,23
Global Men. Değ.6,181,482,83
Global Yat. Holding2,23-0,45-36,53
Good-Year7,93-1,12-0,48
Göltaş Çimento41,226,460,43
Gözde Girişim5,55-1,07-30,45
GSD Denizcilik2,469,821,02
GSD Holding1,880,00-25,10
Gübre Fabrik.53,50-0,93-37,83
Güler Yat. Holding2,350,86-32,13
Halk GMYO2,242,28-26,51
Hatay Tekstil16,580,3621,59
Hedef Girişim2,621,163,77
Hektaş7,87-1,0147,31
HUB Girişim10,53-0,66-42,14
Hürriyet Gzt.1,41-3,42-32,86
ICBC Turkey Bank5,30-0,56-18,46
İdealist Danışmanlık51,00-4,14278,90
İdealist GMYO2,95-9,7924,31
İhlas Ev Aletleri1,096,86-41,49
İhlas Gayrimenkul0,980,00-21,60
İhlas Gazetecilik1,11-1,77-54,94
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,79-1,25-30,70
İndeks Bilgisayar6,000,0029,14
Info Yatırım3,52-0,28-24,63
İntema38,30-2,89-4,01
Inveo Yatırım Holding104,603,98136,54
İpek Doğal Enerji11,54-0,09-11,77
İskenderun Demir Çelik12,950,3943,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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