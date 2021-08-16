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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

16.08.2021 19:04
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,91-0,20-36,56
Acıpayam Selüloz16,280,87-4,39
Adel Kalemcilik27,104,55-20,84
Adese Gayrimenkul1,279,48-54,64
Afyon Çimento3,760,80-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,971,347,88
Ak Enerji1,58-3,66-28,51
Akbank5,642,92-16,54
Akçansa15,060,40-6,47
Akdeniz Yatırım Hold.1,870,00-22,19
Akfen GMYO2,153,86-17,65
Akın Tekstil36,002,1613,35
Akiş GMYO1,820,00-34,82
Akmerkez GMYO39,30-0,71-37,07
Aksa17,90-0,5629,57
Aksa Enerji13,180,2377,15
Aksigorta7,670,92-11,82
Aksu Enerji10,800,2843,10
Alarko Carrıer310,003,06-14,72
Alarko GMYO21,163,12-16,46
Alarko Holding9,800,0015,00
Albaraka Türk1,510,67-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,123,63-15,31
Alkim Kağıt15,331,5218,44
Alkim Kimya15,800,4512,16
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,62-0,61-26,03
Altınyunus Çeşme52,30-0,384,68
Anadolu Efes22,320,634,49
Anadolu Grubu Holding23,72-0,67-9,20
Anadolu Hayat Emek.9,151,1013,87
Anadolu Isuzu16,692,64-7,28
Anadolu Sigorta6,391,43-11,50
Anel Elektrik2,700,75-14,83
Arçelik33,06-0,1216,17
ARD Bilişim Teknolojileri54,20-3,2112,73
Arena Bilgisayar11,074,831,54
Armada Bilgisayar53,701,039,41
Arsan Tekstil4,311,176,81
Arzum Ev Aletleri16,532,42-31,59
Aselsan15,43-0,13-15,45
Ata GMYO4,45-0,45-19,24
Atakule GMYO3,479,8148,22
Atlantis Yatırım Holding3,59-1,64-35,43
Atlas Yat. Ort.1,520,66-13,14
ATP Bilgisayar33,800,90

Avrasya GMYO3,270,9324,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,862,14-10,63
Avrupa Yatırım Holding5,12-1,54-14,67
Aydem Enerji7,93-2,70

Ayen Enerji4,931,23-8,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,041,1586,53
Aygaz14,550,282,56
Bagfaş18,090,22-9,55
Bak Ambalaj23,70-2,8719,84
Balatacılar Balatacılık4,703,52-42,96
Bantaş Ambalaj3,631,6816,10
Banvit65,900,0826,73
Başkent Doğalgaz GMYO19,707,30

Baştaş Başkent Çimento10,60-2,75-38,98
Batı Çimento13,103,64178,13
Batısöke Çimento2,190,92-10,25
Bayrak Taban Sanayi8,700,93-18,00
Bera Holding10,525,31-48,13
Berkosan Yalıtım10,031,0112,44
Beşiktaş Futbol Yat.6,251,4654,70
Beyaz Filo8,880,68-11,90
Bilici Yatırım19,27-1,03248,25
Bim Mağazalar69,950,72-1,89
Biotrend Çevre ve Enerji28,40-1,73

Birko Mensucat1,080,00-2,70
Birlik Mensucat2,161,89-37,57
Bizim Mağazaları12,90-0,23-16,02
BMS Çelik Hasır8,376,08

Boğaziçi Beton Sanayi4,799,86

Borusan Mannesmann27,603,68-0,72
Borusan Yat. Paz.396,809,98-12,65
Bosch Fren Sistemleri872,200,02-29,07
Bossa30,480,0770,76
Brisa22,28-1,4215,06
Burçelik18,892,38-10,13
Burçelik Vana22,121,65-55,46
Bursa Çimento3,514,46-29,48
Carrefoursa37,70-0,48-47,49
Casa Emtia Petrol114,902,138,40
Ceo Event Medya8,271,4728,62
Coca Cola İçecek85,950,3535,34
Cosmos Yat. Holding10,819,9734,12
Credıtwest Faktorıng4,841,04-17,55
Çan2 Termik12,000,50

Çelebi175,503,36-3,85
Çelik Halat6,480,47-28,77
Çemaş Döküm1,281,59-24,82
Çemtaş13,65-0,29-13,12
Çimbeton215,801,46-27,22
Çimentaş29,804,86-17,59
Çimsa25,500,6343,26
Çuhadaroğlu Metal7,420,27-2,46
Dagi Giyim3,83-9,8812,44
Dagi Yatırım Holding14,92-0,8615,66
Dardanel2,653,52-50,23
Datagate Bilgisayar11,590,70-28,06
Demısaş Döküm7,25-2,1611,96
Denge Holding1,580,64-47,98
Deniz GMYO2,407,1430,29
Derimod10,310,685,85
Derlüks Yatırım Holding4,934,23-44,10
Desa Deri9,412,17-3,39
Despec Bilgisayar9,900,10-24,20
Deva Holding24,62-1,762,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,051,9511,83
Diriteks Diriliş Tekstil2,89-3,67-22,52
Ditaş Doğan16,74-0,0628,71
DO-CO682,10-1,128,27
Doğan Burda21,140,76-5,79
Doğan Holding2,740,74-8,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,292,23-1,67
Doğusan6,622,8051,14
Doğuş GMYO8,62-0,695,51
Doğuş Otomotiv25,940,000,06
Döktaş Dökümcülük28,00-0,43-8,56
Duran Doğan Basım10,990,274,77
Dyo Boya10,860,00-3,44
Eczacıbaşı İlaç6,060,50-15,86
Eczacıbaşı Yatırım41,641,0254,69
E-Data Teknoloji16,103,47

Edip Gayrimenkul3,56-5,077,23
Ege Endüstri1.328,500,68-20,20
Ege Gübre177,000,0623,38
Ege Profil28,380,92-25,78
Ege Seramik13,99-0,2144,79
Egeplast23,462,09-29,55
Ekiz Kimya6,600,76-7,43
Emek Elektrik2,925,802,27
Eminiş Ambalaj21,022,64-42,94
Emlak Konut GMYO1,861,09-12,04
Enerjisa Enerji10,710,75-7,12
Enka İnşaat9,952,5841,30
Erbosan144,600,42256,55
Ereğli Demir Çelik19,54-1,0148,75
Ersu Gıda3,36-1,18-31,98
Escar Turizm Taşımacılık18,454,41

Escort Teknoloji5,891,90-10,35
Esenboğa Elektrik30,301,1359,25
Etiler Gıda5,13-1,3528,89
Euro Kapital Yat. Ort.7,002,0483,27
Euro Trend Yat. Ort.3,681,104,01
Euro Yat. Ort.3,631,40-18,27
Euro Yatırım Holding3,5210,0023,94
Fade Gıda8,66-1,7066,48
Fenerbahçe Futbol35,44-0,4519,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,550,39-13,50
F-M İzmit Piston112,201,26-8,48
Fonet Bilgi Teknolojileri14,25-0,779,36
Ford Otosan177,60-2,0445,41
Formet Metal ve Cam1,26-0,79-48,64
Frigo Pak Gıda17,561,97-16,30
Galata Wind Enerji4,001,52

Galatasaray Sportif3,770,27-6,91
Garanti Bankası9,401,40-7,40
Garanti Faktoring8,29-0,48-25,52
Garanti Yat. Ort.2,28-0,44-29,10
Gedik Y. Men. Değ.7,490,1326,39
Gediz Ambalaj39,60-3,6547,76
Gen İlaç15,877,74

Gentaş3,231,57-28,43
Gersan Elektrik5,86-0,34-4,56
Global Men. Değ.6,190,163,00
Global Yat. Holding2,282,24-35,10
Good-Year7,79-1,77-2,24
Göltaş Çimento40,80-1,02-0,60
Gözde Girişim5,712,88-28,45
GSD Denizcilik2,40-2,44-1,44
GSD Holding1,890,53-24,70
Gübre Fabrik.54,251,40-36,96
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,250,45-26,18
Hatay Tekstil16,821,4523,35
Hedef Girişim2,671,915,75
Hektaş7,870,0047,31
HUB Girişim10,51-0,19-42,25
Hürriyet Gzt.1,431,42-31,90
ICBC Turkey Bank5,310,19-18,31
İdealist Danışmanlık45,90-10,00241,01
İdealist GMYO3,053,3928,53
İhlas Ev Aletleri1,04-4,59-44,18
İhlas Gayrimenkul0,980,00-21,60
İhlas Gazetecilik1,175,41-52,51
İhlas Holding0,58-1,69-48,34
İhlas Yayın Holding0,812,53-28,95
İndeks Bilgisayar5,95-0,8328,07
Info Yatırım3,591,99-23,14
İntema38,360,16-3,86
Inveo Yatırım Holding104,30-0,29135,87
İpek Doğal Enerji11,822,43-9,63
İskenderun Demir Çelik12,93-0,1543,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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