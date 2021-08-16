Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,91
|-0,20
|-36,56
|Acıpayam Selüloz
|16,28
|0,87
|-4,39
|Adel Kalemcilik
|27,10
|4,55
|-20,84
|Adese Gayrimenkul
|1,27
|9,48
|-54,64
|Afyon Çimento
|3,76
|0,80
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,97
|1,34
|7,88
|Ak Enerji
|1,58
|-3,66
|-28,51
|Akbank
|5,64
|2,92
|-16,54
|Akçansa
|15,06
|0,40
|-6,47
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|0,00
|-22,19
|Akfen GMYO
|2,15
|3,86
|-17,65
|Akın Tekstil
|36,00
|2,16
|13,35
|Akiş GMYO
|1,82
|0,00
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,30
|-0,71
|-37,07
|Aksa
|17,90
|-0,56
|29,57
|Aksa Enerji
|13,18
|0,23
|77,15
|Aksigorta
|7,67
|0,92
|-11,82
|Aksu Enerji
|10,80
|0,28
|43,10
|Alarko Carrıer
|310,00
|3,06
|-14,72
|Alarko GMYO
|21,16
|3,12
|-16,46
|Alarko Holding
|9,80
|0,00
|15,00
|Albaraka Türk
|1,51
|0,67
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,12
|3,63
|-15,31
|Alkim Kağıt
|15,33
|1,52
|18,44
|Alkim Kimya
|15,80
|0,45
|12,16
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,62
|-0,61
|-26,03
|Altınyunus Çeşme
|52,30
|-0,38
|4,68
|Anadolu Efes
|22,32
|0,63
|4,49
|Anadolu Grubu Holding
|23,72
|-0,67
|-9,20
|Anadolu Hayat Emek.
|9,15
|1,10
|13,87
|Anadolu Isuzu
|16,69
|2,64
|-7,28
|Anadolu Sigorta
|6,39
|1,43
|-11,50
|Anel Elektrik
|2,70
|0,75
|-14,83
|Arçelik
|33,06
|-0,12
|16,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,20
|-3,21
|12,73
|Arena Bilgisayar
|11,07
|4,83
|1,54
|Armada Bilgisayar
|53,70
|1,03
|9,41
|Arsan Tekstil
|4,31
|1,17
|6,81
|Arzum Ev Aletleri
|16,53
|2,42
|-31,59
|Aselsan
|15,43
|-0,13
|-15,45
|Ata GMYO
|4,45
|-0,45
|-19,24
|Atakule GMYO
|3,47
|9,81
|48,22
|Atlantis Yatırım Holding
|3,59
|-1,64
|-35,43
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,66
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|33,80
|0,90
|Avrasya GMYO
|3,27
|0,93
|24,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|2,14
|-10,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,12
|-1,54
|-14,67
|Aydem Enerji
|7,93
|-2,70
|Ayen Enerji
|4,93
|1,23
|-8,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,04
|1,15
|86,53
|Aygaz
|14,55
|0,28
|2,56
|Bagfaş
|18,09
|0,22
|-9,55
|Bak Ambalaj
|23,70
|-2,87
|19,84
|Balatacılar Balatacılık
|4,70
|3,52
|-42,96
|Bantaş Ambalaj
|3,63
|1,68
|16,10
|Banvit
|65,90
|0,08
|26,73
|Başkent Doğalgaz GMYO
|19,70
|7,30
|Baştaş Başkent Çimento
|10,60
|-2,75
|-38,98
|Batı Çimento
|13,10
|3,64
|178,13
|Batısöke Çimento
|2,19
|0,92
|-10,25
|Bayrak Taban Sanayi
|8,70
|0,93
|-18,00
|Bera Holding
|10,52
|5,31
|-48,13
|Berkosan Yalıtım
|10,03
|1,01
|12,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,25
|1,46
|54,70
|Beyaz Filo
|8,88
|0,68
|-11,90
|Bilici Yatırım
|19,27
|-1,03
|248,25
|Bim Mağazalar
|69,95
|0,72
|-1,89
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,40
|-1,73
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,16
|1,89
|-37,57
|Bizim Mağazaları
|12,90
|-0,23
|-16,02
|BMS Çelik Hasır
|8,37
|6,08
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,79
|9,86
|Borusan Mannesmann
|27,60
|3,68
|-0,72
|Borusan Yat. Paz.
|396,80
|9,98
|-12,65
|Bosch Fren Sistemleri
|872,20
|0,02
|-29,07
|Bossa
|30,48
|0,07
|70,76
|Brisa
|22,28
|-1,42
|15,06
|Burçelik
|18,89
|2,38
|-10,13
|Burçelik Vana
|22,12
|1,65
|-55,46
|Bursa Çimento
|3,51
|4,46
|-29,48
|Carrefoursa
|37,70
|-0,48
|-47,49
|Casa Emtia Petrol
|114,90
|2,13
|8,40
|Ceo Event Medya
|8,27
|1,47
|28,62
|Coca Cola İçecek
|85,95
|0,35
|35,34
|Cosmos Yat. Holding
|10,81
|9,97
|34,12
|Credıtwest Faktorıng
|4,84
|1,04
|-17,55
|Çan2 Termik
|12,00
|0,50
|Çelebi
|175,50
|3,36
|-3,85
|Çelik Halat
|6,48
|0,47
|-28,77
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,59
|-24,82
|Çemtaş
|13,65
|-0,29
|-13,12
|Çimbeton
|215,80
|1,46
|-27,22
|Çimentaş
|29,80
|4,86
|-17,59
|Çimsa
|25,50
|0,63
|43,26
|Çuhadaroğlu Metal
|7,42
|0,27
|-2,46
|Dagi Giyim
|3,83
|-9,88
|12,44
|Dagi Yatırım Holding
|14,92
|-0,86
|15,66
|Dardanel
|2,65
|3,52
|-50,23
|Datagate Bilgisayar
|11,59
|0,70
|-28,06
|Demısaş Döküm
|7,25
|-2,16
|11,96
|Denge Holding
|1,58
|0,64
|-47,98
|Deniz GMYO
|2,40
|7,14
|30,29
|Derimod
|10,31
|0,68
|5,85
|Derlüks Yatırım Holding
|4,93
|4,23
|-44,10
|Desa Deri
|9,41
|2,17
|-3,39
|Despec Bilgisayar
|9,90
|0,10
|-24,20
|Deva Holding
|24,62
|-1,76
|2,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,05
|1,95
|11,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,89
|-3,67
|-22,52
|Ditaş Doğan
|16,74
|-0,06
|28,71
|DO-CO
|682,10
|-1,12
|8,27
|Doğan Burda
|21,14
|0,76
|-5,79
|Doğan Holding
|2,74
|0,74
|-8,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,29
|2,23
|-1,67
|Doğusan
|6,62
|2,80
|51,14
|Doğuş GMYO
|8,62
|-0,69
|5,51
|Doğuş Otomotiv
|25,94
|0,00
|0,06
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|-0,43
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|10,99
|0,27
|4,77
|Dyo Boya
|10,86
|0,00
|-3,44
|Eczacıbaşı İlaç
|6,06
|0,50
|-15,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,64
|1,02
|54,69
|E-Data Teknoloji
|16,10
|3,47
|Edip Gayrimenkul
|3,56
|-5,07
|7,23
|Ege Endüstri
|1.328,50
|0,68
|-20,20
|Ege Gübre
|177,00
|0,06
|23,38
|Ege Profil
|28,38
|0,92
|-25,78
|Ege Seramik
|13,99
|-0,21
|44,79
|Egeplast
|23,46
|2,09
|-29,55
|Ekiz Kimya
|6,60
|0,76
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,92
|5,80
|2,27
|Eminiş Ambalaj
|21,02
|2,64
|-42,94
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|1,09
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|10,71
|0,75
|-7,12
|Enka İnşaat
|9,95
|2,58
|41,30
|Erbosan
|144,60
|0,42
|256,55
|Ereğli Demir Çelik
|19,54
|-1,01
|48,75
|Ersu Gıda
|3,36
|-1,18
|-31,98
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,45
|4,41
|Escort Teknoloji
|5,89
|1,90
|-10,35
|Esenboğa Elektrik
|30,30
|1,13
|59,25
|Etiler Gıda
|5,13
|-1,35
|28,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,00
|2,04
|83,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|1,10
|4,01
|Euro Yat. Ort.
|3,63
|1,40
|-18,27
|Euro Yatırım Holding
|3,52
|10,00
|23,94
|Fade Gıda
|8,66
|-1,70
|66,48
|Fenerbahçe Futbol
|35,44
|-0,45
|19,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|0,39
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|112,20
|1,26
|-8,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,25
|-0,77
|9,36
|Ford Otosan
|177,60
|-2,04
|45,41
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|17,56
|1,97
|-16,30
|Galata Wind Enerji
|4,00
|1,52
|Galatasaray Sportif
|3,77
|0,27
|-6,91
|Garanti Bankası
|9,40
|1,40
|-7,40
|Garanti Faktoring
|8,29
|-0,48
|-25,52
|Garanti Yat. Ort.
|2,28
|-0,44
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,49
|0,13
|26,39
|Gediz Ambalaj
|39,60
|-3,65
|47,76
|Gen İlaç
|15,87
|7,74
|Gentaş
|3,23
|1,57
|-28,43
|Gersan Elektrik
|5,86
|-0,34
|-4,56
|Global Men. Değ.
|6,19
|0,16
|3,00
|Global Yat. Holding
|2,28
|2,24
|-35,10
|Good-Year
|7,79
|-1,77
|-2,24
|Göltaş Çimento
|40,80
|-1,02
|-0,60
|Gözde Girişim
|5,71
|2,88
|-28,45
|GSD Denizcilik
|2,40
|-2,44
|-1,44
|GSD Holding
|1,89
|0,53
|-24,70
|Gübre Fabrik.
|54,25
|1,40
|-36,96
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,25
|0,45
|-26,18
|Hatay Tekstil
|16,82
|1,45
|23,35
|Hedef Girişim
|2,67
|1,91
|5,75
|Hektaş
|7,87
|0,00
|47,31
|HUB Girişim
|10,51
|-0,19
|-42,25
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|1,42
|-31,90
|ICBC Turkey Bank
|5,31
|0,19
|-18,31
|İdealist Danışmanlık
|45,90
|-10,00
|241,01
|İdealist GMYO
|3,05
|3,39
|28,53
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|-4,59
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,00
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|5,41
|-52,51
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|2,53
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|5,95
|-0,83
|28,07
|Info Yatırım
|3,59
|1,99
|-23,14
|İntema
|38,36
|0,16
|-3,86
|Inveo Yatırım Holding
|104,30
|-0,29
|135,87
|İpek Doğal Enerji
|11,82
|2,43
|-9,63
|İskenderun Demir Çelik
|12,93
|-0,15
|43,09
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi