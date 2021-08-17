Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,95
|0,81
|-36,05
|Acıpayam Selüloz
|16,26
|-0,12
|-4,51
|Adel Kalemcilik
|26,88
|-0,81
|-21,48
|Adese Gayrimenkul
|1,39
|9,45
|-50,36
|Afyon Çimento
|3,76
|0,00
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,71
|-1,37
|6,40
|Ak Enerji
|1,58
|0,00
|-28,51
|Akbank
|5,67
|0,53
|-16,10
|Akçansa
|14,98
|-0,53
|-6,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-1,07
|-23,02
|Akfen GMYO
|2,09
|-2,79
|-19,95
|Akın Tekstil
|35,52
|-1,33
|11,84
|Akiş GMYO
|1,82
|0,00
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|38,98
|-0,81
|-37,58
|Aksa
|18,89
|5,53
|36,74
|Aksa Enerji
|13,33
|1,14
|79,17
|Aksigorta
|7,70
|0,39
|-11,48
|Aksu Enerji
|10,45
|-3,24
|38,46
|Alarko Carrıer
|309,50
|-0,16
|-14,86
|Alarko GMYO
|21,06
|-0,47
|-16,86
|Alarko Holding
|9,93
|1,33
|16,53
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,06
|-0,24
|-15,51
|Alkim Kağıt
|15,43
|0,65
|19,21
|Alkim Kimya
|16,21
|2,59
|15,07
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,60
|-1,23
|-26,94
|Altınyunus Çeşme
|51,40
|-1,72
|2,88
|Anadolu Efes
|22,14
|-0,81
|3,65
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|0,67
|-8,59
|Anadolu Hayat Emek.
|9,16
|0,11
|13,99
|Anadolu Isuzu
|16,57
|-0,72
|-7,94
|Anadolu Sigorta
|6,34
|-0,78
|-12,19
|Anel Elektrik
|2,72
|0,74
|-14,20
|Arçelik
|33,90
|2,54
|19,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,00
|-2,21
|10,23
|Arena Bilgisayar
|11,00
|-0,63
|0,90
|Armada Bilgisayar
|53,25
|-0,84
|8,50
|Arsan Tekstil
|4,20
|-2,55
|4,08
|Arzum Ev Aletleri
|16,37
|-0,97
|-32,26
|Aselsan
|15,43
|0,00
|-15,45
|Ata GMYO
|4,73
|6,29
|-14,16
|Atakule GMYO
|3,40
|-2,02
|45,23
|Atlantis Yatırım Holding
|3,54
|-1,39
|-36,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|33,48
|-0,95
|Avrasya GMYO
|3,19
|-2,45
|21,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|-0,70
|-11,25
|Avrupa Yatırım Holding
|5,04
|-1,56
|-16,00
|Aydem Enerji
|7,93
|0,00
|Ayen Enerji
|4,84
|-1,83
|-10,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,74
|-1,43
|83,87
|Aygaz
|14,52
|-0,21
|2,35
|Bagfaş
|18,55
|2,54
|-7,25
|Bak Ambalaj
|22,54
|-4,89
|13,97
|Balatacılar Balatacılık
|4,95
|5,32
|-39,93
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|-1,65
|14,18
|Banvit
|65,85
|-0,08
|26,63
|Başkent Doğalgaz GMYO
|21,00
|6,60
|Baştaş Başkent Çimento
|10,50
|-0,94
|-39,55
|Batı Çimento
|12,87
|-1,76
|173,25
|Batısöke Çimento
|2,27
|3,65
|-6,97
|Bayrak Taban Sanayi
|8,87
|1,95
|-16,40
|Bera Holding
|10,17
|-3,33
|-49,85
|Berkosan Yalıtım
|9,98
|-0,50
|11,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,18
|-1,12
|52,97
|Beyaz Filo
|8,84
|-0,45
|-12,30
|Bilici Yatırım
|18,83
|-2,28
|240,30
|Bim Mağazalar
|69,50
|-0,64
|-2,52
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,20
|2,82
|Birko Mensucat
|1,09
|0,93
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,19
|1,39
|-36,71
|Bizim Mağazaları
|12,89
|-0,08
|-16,08
|BMS Çelik Hasır
|8,71
|4,06
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,74
|-1,04
|Borusan Mannesmann
|27,40
|-0,72
|-1,44
|Borusan Yat. Paz.
|417,00
|5,09
|-8,21
|Bosch Fren Sistemleri
|861,00
|-1,28
|-29,98
|Bossa
|30,20
|-0,92
|69,19
|Brisa
|22,50
|0,99
|16,20
|Burçelik
|18,70
|-1,01
|-11,04
|Burçelik Vana
|21,90
|-0,99
|-55,90
|Bursa Çimento
|3,61
|2,85
|-27,48
|Carrefoursa
|37,30
|-1,06
|-48,05
|Casa Emtia Petrol
|115,90
|0,87
|9,34
|Ceo Event Medya
|8,34
|0,85
|29,70
|Coca Cola İçecek
|86,15
|0,23
|35,65
|Cosmos Yat. Holding
|10,85
|0,37
|34,62
|Credıtwest Faktorıng
|4,80
|-0,83
|-18,23
|Çan2 Termik
|12,02
|0,17
|Çelebi
|173,20
|-1,31
|-5,11
|Çelik Halat
|6,45
|-0,46
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,28
|0,00
|-24,82
|Çemtaş
|13,61
|-0,29
|-13,37
|Çimbeton
|215,00
|-0,37
|-27,49
|Çimentaş
|29,10
|-2,35
|-19,52
|Çimsa
|25,18
|-1,25
|41,46
|Çuhadaroğlu Metal
|7,28
|-1,89
|-4,30
|Dagi Giyim
|3,45
|-9,92
|1,28
|Dagi Yatırım Holding
|14,85
|-0,47
|15,12
|Dardanel
|2,44
|-7,92
|-54,18
|Datagate Bilgisayar
|11,80
|1,81
|-26,75
|Demısaş Döküm
|6,97
|-3,86
|7,64
|Denge Holding
|1,55
|-1,90
|-48,97
|Deniz GMYO
|2,36
|-1,67
|28,12
|Derimod
|10,34
|0,29
|6,16
|Derlüks Yatırım Holding
|4,93
|0,00
|-44,10
|Desa Deri
|9,54
|1,38
|-2,05
|Despec Bilgisayar
|9,98
|0,81
|-23,58
|Deva Holding
|25,70
|4,39
|6,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,95
|-0,83
|10,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,95
|2,08
|-20,91
|Ditaş Doğan
|16,36
|-2,27
|25,79
|DO-CO
|660,00
|-3,24
|4,76
|Doğan Burda
|20,02
|-5,30
|-10,78
|Doğan Holding
|2,75
|0,36
|-8,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|-1,31
|-2,96
|Doğusan
|6,85
|3,47
|56,39
|Doğuş GMYO
|8,65
|0,35
|5,88
|Doğuş Otomotiv
|26,00
|0,23
|0,29
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|0,00
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|10,93
|-0,55
|4,19
|Dyo Boya
|10,62
|-2,21
|-5,58
|Eczacıbaşı İlaç
|6,14
|1,32
|-14,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,70
|7,35
|66,05
|E-Data Teknoloji
|15,89
|-1,30
|Edip Gayrimenkul
|3,35
|-5,90
|0,90
|Ege Endüstri
|1.292,20
|-2,73
|-22,38
|Ege Gübre
|178,50
|0,85
|24,43
|Ege Profil
|29,72
|4,72
|-22,28
|Ege Seramik
|14,05
|0,43
|45,41
|Egeplast
|23,44
|-0,09
|-29,61
|Ekiz Kimya
|6,88
|4,24
|-3,51
|Emek Elektrik
|2,94
|0,68
|2,97
|Eminiş Ambalaj
|21,10
|0,38
|-42,73
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,79
|0,75
|-6,42
|Enka İnşaat
|9,76
|-1,91
|38,60
|Erbosan
|144,10
|-0,35
|255,32
|Ereğli Demir Çelik
|19,43
|-0,56
|47,91
|Ersu Gıda
|3,34
|-0,60
|-32,39
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,54
|0,49
|Escort Teknoloji
|5,83
|-1,02
|-11,26
|Esenboğa Elektrik
|31,10
|2,64
|63,46
|Etiler Gıda
|5,11
|-0,39
|28,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,02
|0,29
|83,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,66
|-0,54
|3,44
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|-1,10
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|3,61
|2,56
|27,11
|Fade Gıda
|8,46
|-2,31
|62,64
|Fenerbahçe Futbol
|34,92
|-1,47
|18,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|-1,96
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|116,70
|4,01
|-4,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,28
|0,21
|9,59
|Ford Otosan
|178,60
|0,56
|46,23
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-2,38
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,49
|-0,40
|-16,63
|Galata Wind Enerji
|3,90
|-2,50
|Galatasaray Sportif
|3,77
|0,00
|-6,91
|Garanti Bankası
|9,46
|0,64
|-6,81
|Garanti Faktoring
|8,32
|0,36
|-25,25
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-1,32
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,44
|-0,67
|25,55
|Gediz Ambalaj
|39,80
|0,51
|48,51
|Gen İlaç
|16,60
|4,60
|Gentaş
|3,26
|0,93
|-27,77
|Gersan Elektrik
|5,90
|0,68
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,31
|1,94
|4,99
|Global Yat. Holding
|2,30
|0,88
|-34,53
|Good-Year
|7,77
|-0,26
|-2,49
|Göltaş Çimento
|43,02
|5,44
|4,81
|Gözde Girişim
|5,70
|-0,18
|-28,57
|GSD Denizcilik
|2,47
|2,92
|1,43
|GSD Holding
|1,88
|-0,53
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|54,25
|0,00
|-36,96
|Güler Yat. Holding
|2,36
|0,43
|-31,85
|Halk GMYO
|2,23
|-0,89
|-26,84
|Hatay Tekstil
|16,48
|-2,02
|20,86
|Hedef Girişim
|2,63
|-1,50
|4,17
|Hektaş
|7,88
|0,13
|47,50
|HUB Girişim
|10,43
|-0,76
|-42,69
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|0,70
|-31,43
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|-1,32
|-19,38
|İdealist Danışmanlık
|41,32
|-9,98
|206,98
|İdealist GMYO
|2,80
|-8,20
|17,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-0,96
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,00
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|0,00
|-52,51
|İhlas Holding
|0,60
|3,45
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-1,23
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|5,90
|-0,84
|26,99
|Info Yatırım
|3,57
|-0,56
|-23,56
|İntema
|39,00
|1,67
|-2,26
|Inveo Yatırım Holding
|102,50
|-1,73
|131,80
|İpek Doğal Enerji
|11,89
|0,59
|-9,10
|İskenderun Demir Çelik
|12,92
|-0,08
|42,98
(Sürecek)
Kaynak: AA
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