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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

17.08.2021 19:00
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,950,81-36,05
Acıpayam Selüloz16,26-0,12-4,51
Adel Kalemcilik26,88-0,81-21,48
Adese Gayrimenkul1,399,45-50,36
Afyon Çimento3,760,00-26,42
AGESA Hayat Emeklilik18,71-1,376,40
Ak Enerji1,580,00-28,51
Akbank5,670,53-16,10
Akçansa14,98-0,53-6,97
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-1,07-23,02
Akfen GMYO2,09-2,79-19,95
Akın Tekstil35,52-1,3311,84
Akiş GMYO1,820,00-34,82
Akmerkez GMYO38,98-0,81-37,58
Aksa18,895,5336,74
Aksa Enerji13,331,1479,17
Aksigorta7,700,39-11,48
Aksu Enerji10,45-3,2438,46
Alarko Carrıer309,50-0,16-14,86
Alarko GMYO21,06-0,47-16,86
Alarko Holding9,931,3316,53
Albaraka Türk1,510,00-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,06-0,24-15,51
Alkim Kağıt15,430,6519,21
Alkim Kimya16,212,5915,07
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,60-1,23-26,94
Altınyunus Çeşme51,40-1,722,88
Anadolu Efes22,14-0,813,65
Anadolu Grubu Holding23,880,67-8,59
Anadolu Hayat Emek.9,160,1113,99
Anadolu Isuzu16,57-0,72-7,94
Anadolu Sigorta6,34-0,78-12,19
Anel Elektrik2,720,74-14,20
Arçelik33,902,5419,12
ARD Bilişim Teknolojileri53,00-2,2110,23
Arena Bilgisayar11,00-0,630,90
Armada Bilgisayar53,25-0,848,50
Arsan Tekstil4,20-2,554,08
Arzum Ev Aletleri16,37-0,97-32,26
Aselsan15,430,00-15,45
Ata GMYO4,736,29-14,16
Atakule GMYO3,40-2,0245,23
Atlantis Yatırım Holding3,54-1,39-36,33
Atlas Yat. Ort.1,520,00-13,14
ATP Bilgisayar33,48-0,95

Avrasya GMYO3,19-2,4521,79
Avrasya Petrol ve Tur.2,84-0,70-11,25
Avrupa Yatırım Holding5,04-1,56-16,00
Aydem Enerji7,930,00

Ayen Enerji4,84-1,83-10,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,74-1,4383,87
Aygaz14,52-0,212,35
Bagfaş18,552,54-7,25
Bak Ambalaj22,54-4,8913,97
Balatacılar Balatacılık4,955,32-39,93
Bantaş Ambalaj3,57-1,6514,18
Banvit65,85-0,0826,63
Başkent Doğalgaz GMYO21,006,60

Baştaş Başkent Çimento10,50-0,94-39,55
Batı Çimento12,87-1,76173,25
Batısöke Çimento2,273,65-6,97
Bayrak Taban Sanayi8,871,95-16,40
Bera Holding10,17-3,33-49,85
Berkosan Yalıtım9,98-0,5011,88
Beşiktaş Futbol Yat.6,18-1,1252,97
Beyaz Filo8,84-0,45-12,30
Bilici Yatırım18,83-2,28240,30
Bim Mağazalar69,50-0,64-2,52
Biotrend Çevre ve Enerji29,202,82

Birko Mensucat1,090,93-1,80
Birlik Mensucat2,191,39-36,71
Bizim Mağazaları12,89-0,08-16,08
BMS Çelik Hasır8,714,06

Boğaziçi Beton Sanayi4,74-1,04

Borusan Mannesmann27,40-0,72-1,44
Borusan Yat. Paz.417,005,09-8,21
Bosch Fren Sistemleri861,00-1,28-29,98
Bossa30,20-0,9269,19
Brisa22,500,9916,20
Burçelik18,70-1,01-11,04
Burçelik Vana21,90-0,99-55,90
Bursa Çimento3,612,85-27,48
Carrefoursa37,30-1,06-48,05
Casa Emtia Petrol115,900,879,34
Ceo Event Medya8,340,8529,70
Coca Cola İçecek86,150,2335,65
Cosmos Yat. Holding10,850,3734,62
Credıtwest Faktorıng4,80-0,83-18,23
Çan2 Termik12,020,17

Çelebi173,20-1,31-5,11
Çelik Halat6,45-0,46-29,10
Çemaş Döküm1,280,00-24,82
Çemtaş13,61-0,29-13,37
Çimbeton215,00-0,37-27,49
Çimentaş29,10-2,35-19,52
Çimsa25,18-1,2541,46
Çuhadaroğlu Metal7,28-1,89-4,30
Dagi Giyim3,45-9,921,28
Dagi Yatırım Holding14,85-0,4715,12
Dardanel2,44-7,92-54,18
Datagate Bilgisayar11,801,81-26,75
Demısaş Döküm6,97-3,867,64
Denge Holding1,55-1,90-48,97
Deniz GMYO2,36-1,6728,12
Derimod10,340,296,16
Derlüks Yatırım Holding4,930,00-44,10
Desa Deri9,541,38-2,05
Despec Bilgisayar9,980,81-23,58
Deva Holding25,704,396,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,95-0,8310,90
Diriteks Diriliş Tekstil2,952,08-20,91
Ditaş Doğan16,36-2,2725,79
DO-CO660,00-3,244,76
Doğan Burda20,02-5,30-10,78
Doğan Holding2,750,36-8,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,26-1,31-2,96
Doğusan6,853,4756,39
Doğuş GMYO8,650,355,88
Doğuş Otomotiv26,000,230,29
Döktaş Dökümcülük28,000,00-8,56
Duran Doğan Basım10,93-0,554,19
Dyo Boya10,62-2,21-5,58
Eczacıbaşı İlaç6,141,32-14,75
Eczacıbaşı Yatırım44,707,3566,05
E-Data Teknoloji15,89-1,30

Edip Gayrimenkul3,35-5,900,90
Ege Endüstri1.292,20-2,73-22,38
Ege Gübre178,500,8524,43
Ege Profil29,724,72-22,28
Ege Seramik14,050,4345,41
Egeplast23,44-0,09-29,61
Ekiz Kimya6,884,24-3,51
Emek Elektrik2,940,682,97
Eminiş Ambalaj21,100,38-42,73
Emlak Konut GMYO1,85-0,54-12,51
Enerjisa Enerji10,790,75-6,42
Enka İnşaat9,76-1,9138,60
Erbosan144,10-0,35255,32
Ereğli Demir Çelik19,43-0,5647,91
Ersu Gıda3,34-0,60-32,39
Escar Turizm Taşımacılık18,540,49

Escort Teknoloji5,83-1,02-11,26
Esenboğa Elektrik31,102,6463,46
Etiler Gıda5,11-0,3928,39
Euro Kapital Yat. Ort.7,020,2983,79
Euro Trend Yat. Ort.3,66-0,543,44
Euro Yat. Ort.3,59-1,10-19,17
Euro Yatırım Holding3,612,5627,11
Fade Gıda8,46-2,3162,64
Fenerbahçe Futbol34,92-1,4718,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,50-1,96-15,19
F-M İzmit Piston116,704,01-4,81
Fonet Bilgi Teknolojileri14,280,219,59
Ford Otosan178,600,5646,23
Formet Metal ve Cam1,23-2,38-49,86
Frigo Pak Gıda17,49-0,40-16,63
Galata Wind Enerji3,90-2,50

Galatasaray Sportif3,770,00-6,91
Garanti Bankası9,460,64-6,81
Garanti Faktoring8,320,36-25,25
Garanti Yat. Ort.2,25-1,32-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,44-0,6725,55
Gediz Ambalaj39,800,5148,51
Gen İlaç16,604,60

Gentaş3,260,93-27,77
Gersan Elektrik5,900,68-3,91
Global Men. Değ.6,311,944,99
Global Yat. Holding2,300,88-34,53
Good-Year7,77-0,26-2,49
Göltaş Çimento43,025,444,81
Gözde Girişim5,70-0,18-28,57
GSD Denizcilik2,472,921,43
GSD Holding1,88-0,53-25,10
Gübre Fabrik.54,250,00-36,96
Güler Yat. Holding2,360,43-31,85
Halk GMYO2,23-0,89-26,84
Hatay Tekstil16,48-2,0220,86
Hedef Girişim2,63-1,504,17
Hektaş7,880,1347,50
HUB Girişim10,43-0,76-42,69
Hürriyet Gzt.1,440,70-31,43
ICBC Turkey Bank5,24-1,32-19,38
İdealist Danışmanlık41,32-9,98206,98
İdealist GMYO2,80-8,2017,99
İhlas Ev Aletleri1,03-0,96-44,71
İhlas Gayrimenkul0,980,00-21,60
İhlas Gazetecilik1,170,00-52,51
İhlas Holding0,603,45-46,56
İhlas Yayın Holding0,80-1,23-29,82
İndeks Bilgisayar5,90-0,8426,99
Info Yatırım3,57-0,56-23,56
İntema39,001,67-2,26
Inveo Yatırım Holding102,50-1,73131,80
İpek Doğal Enerji11,890,59-9,10
İskenderun Demir Çelik12,92-0,0842,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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