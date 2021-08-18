Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,86
|-1,82
|-37,21
|Acıpayam Selüloz
|16,54
|1,72
|-2,87
|Adel Kalemcilik
|26,78
|-0,37
|-21,78
|Adese Gayrimenkul
|1,30
|-6,47
|-53,57
|Afyon Çimento
|3,74
|-0,53
|-26,81
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,77
|0,32
|6,74
|Ak Enerji
|1,58
|0,00
|-28,51
|Akbank
|5,62
|-0,88
|-16,84
|Akçansa
|14,74
|-1,60
|-8,46
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,81
|-2,16
|-24,68
|Akfen GMYO
|2,10
|0,48
|-19,57
|Akın Tekstil
|36,92
|3,94
|16,25
|Akiş GMYO
|1,80
|-1,10
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|38,88
|-0,26
|-37,74
|Aksa
|18,95
|0,32
|37,17
|Aksa Enerji
|13,91
|4,35
|86,96
|Aksigorta
|7,57
|-1,69
|-12,97
|Aksu Enerji
|10,50
|0,48
|39,12
|Alarko Carrıer
|303,40
|-1,97
|-16,54
|Alarko GMYO
|20,90
|-0,76
|-17,49
|Alarko Holding
|9,80
|-1,31
|15,00
|Albaraka Türk
|1,50
|-0,66
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,48
|-2,31
|-17,46
|Alkim Kağıt
|15,22
|-1,36
|17,59
|Alkim Kimya
|16,86
|4,01
|19,69
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,63
|1,87
|-25,57
|Altınyunus Çeşme
|49,90
|-2,92
|-0,12
|Anadolu Efes
|22,00
|-0,63
|2,99
|Anadolu Grubu Holding
|24,80
|3,85
|-5,07
|Anadolu Hayat Emek.
|9,20
|0,44
|14,49
|Anadolu Isuzu
|16,30
|-1,63
|-9,44
|Anadolu Sigorta
|6,34
|0,00
|-12,19
|Anel Elektrik
|2,72
|0,00
|-14,20
|Arçelik
|33,04
|-2,54
|16,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,65
|-0,66
|9,50
|Arena Bilgisayar
|11,01
|0,09
|0,99
|Armada Bilgisayar
|53,55
|0,56
|9,11
|Arsan Tekstil
|4,50
|7,14
|11,52
|Arzum Ev Aletleri
|16,98
|3,73
|-29,73
|Aselsan
|15,26
|-1,10
|-16,38
|Ata GMYO
|4,68
|-1,06
|-15,06
|Atakule GMYO
|3,74
|10,00
|59,75
|Atlantis Yatırım Holding
|3,53
|-0,28
|-36,51
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|32,00
|-4,42
|Avrasya GMYO
|3,20
|0,31
|22,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,82
|-0,70
|-11,88
|Avrupa Yatırım Holding
|4,82
|-4,37
|-19,67
|Aydem Enerji
|7,78
|-1,89
|Ayen Enerji
|4,78
|-1,24
|-11,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,50
|-1,16
|81,74
|Aygaz
|14,35
|-1,17
|1,15
|Bagfaş
|18,04
|-2,75
|-9,80
|Bak Ambalaj
|22,14
|-1,77
|11,95
|Balatacılar Balatacılık
|4,84
|-2,22
|-41,26
|Bantaş Ambalaj
|3,58
|0,28
|14,50
|Banvit
|66,45
|0,91
|27,79
|Başkent Doğalgaz GMYO
|20,60
|-1,90
|Baştaş Başkent Çimento
|10,11
|-3,71
|-41,80
|Batı Çimento
|13,36
|3,81
|183,65
|Batısöke Çimento
|2,25
|-0,88
|-7,79
|Bayrak Taban Sanayi
|8,70
|-1,92
|-18,00
|Bera Holding
|10,02
|-1,47
|-50,59
|Berkosan Yalıtım
|9,97
|-0,10
|11,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,08
|-1,62
|50,50
|Beyaz Filo
|8,98
|1,58
|-10,91
|Bilici Yatırım
|18,83
|0,00
|240,30
|Bim Mağazalar
|69,70
|0,29
|-2,24
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,70
|-1,71
|Birko Mensucat
|1,07
|-1,83
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,12
|-3,20
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,90
|0,08
|-16,02
|BMS Çelik Hasır
|8,59
|-1,38
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,68
|-1,27
|Borusan Mannesmann
|26,72
|-2,48
|-3,88
|Borusan Yat. Paz.
|409,00
|-1,92
|-9,97
|Bosch Fren Sistemleri
|848,00
|-1,51
|-31,04
|Bossa
|30,68
|1,59
|71,88
|Brisa
|22,00
|-2,22
|13,62
|Burçelik
|18,60
|-0,53
|-11,51
|Burçelik Vana
|21,64
|-1,19
|-56,42
|Bursa Çimento
|3,49
|-3,32
|-29,89
|Carrefoursa
|36,98
|-0,86
|-48,50
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|-5,09
|3,77
|Ceo Event Medya
|8,21
|-1,56
|27,68
|Coca Cola İçecek
|87,30
|1,33
|37,46
|Cosmos Yat. Holding
|10,85
|0,00
|34,62
|Credıtwest Faktorıng
|4,65
|-3,12
|-20,78
|Çan2 Termik
|12,04
|0,17
|Çelebi
|170,40
|-1,62
|-6,64
|Çelik Halat
|6,54
|1,40
|-28,11
|Çemaş Döküm
|1,26
|-1,56
|-26,00
|Çemtaş
|13,64
|0,22
|-13,18
|Çimbeton
|210,30
|-2,19
|-29,07
|Çimentaş
|28,08
|-3,51
|-22,35
|Çimsa
|25,62
|1,75
|43,93
|Çuhadaroğlu Metal
|7,81
|7,28
|2,66
|Dagi Giyim
|3,79
|9,86
|11,26
|Dagi Yatırım Holding
|15,11
|1,75
|17,13
|Dardanel
|2,38
|-2,46
|-55,31
|Datagate Bilgisayar
|11,67
|-1,10
|-27,56
|Demısaş Döküm
|7,31
|4,88
|12,89
|Denge Holding
|1,66
|7,10
|-45,35
|Deniz GMYO
|2,26
|-4,24
|22,69
|Derimod
|10,10
|-2,32
|3,70
|Derlüks Yatırım Holding
|4,99
|1,22
|-43,42
|Desa Deri
|9,24
|-3,14
|-5,13
|Despec Bilgisayar
|9,81
|-1,70
|-24,89
|Deva Holding
|25,00
|-2,72
|3,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,69
|-2,18
|8,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,99
|1,36
|-19,84
|Ditaş Doğan
|16,33
|-0,18
|25,56
|DO-CO
|663,70
|0,56
|5,35
|Doğan Burda
|21,60
|7,89
|-3,74
|Doğan Holding
|2,79
|1,45
|-6,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,19
|-3,10
|-5,97
|Doğusan
|6,97
|1,75
|59,13
|Doğuş GMYO
|8,71
|0,69
|6,61
|Doğuş Otomotiv
|26,30
|1,15
|1,45
|Döktaş Dökümcülük
|28,44
|1,57
|-7,12
|Duran Doğan Basım
|10,93
|0,00
|4,19
|Dyo Boya
|10,89
|2,54
|-3,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,17
|0,49
|-14,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,50
|-2,68
|61,60
|E-Data Teknoloji
|15,94
|0,31
|Edip Gayrimenkul
|3,47
|3,58
|4,52
|Ege Endüstri
|1.266,00
|-2,03
|-23,96
|Ege Gübre
|180,90
|1,34
|26,10
|Ege Profil
|29,22
|-1,68
|-23,59
|Ege Seramik
|13,82
|-1,64
|43,03
|Egeplast
|23,48
|0,17
|-29,49
|Ekiz Kimya
|6,71
|-2,47
|-5,89
|Emek Elektrik
|2,96
|0,68
|3,67
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|-2,84
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-0,54
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,71
|-0,74
|-7,12
|Enka İnşaat
|9,94
|1,84
|41,16
|Erbosan
|145,00
|0,62
|257,54
|Ereğli Demir Çelik
|19,02
|-2,11
|44,79
|Ersu Gıda
|3,36
|0,60
|-31,98
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,40
|-0,76
|Escort Teknoloji
|5,85
|0,34
|-10,96
|Esenboğa Elektrik
|30,72
|-1,22
|61,46
|Etiler Gıda
|5,10
|-0,20
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,03
|0,14
|84,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|-0,82
|2,59
|Euro Yat. Ort.
|3,56
|-0,84
|-19,85
|Euro Yatırım Holding
|3,25
|-9,97
|14,44
|Fade Gıda
|8,22
|-2,84
|58,03
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|-2,29
|15,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|-0,40
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|113,90
|-2,40
|-7,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,32
|0,28
|9,90
|Ford Otosan
|173,30
|-2,97
|41,89
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,05
|-2,52
|-18,73
|Galata Wind Enerji
|3,80
|-2,56
|Galatasaray Sportif
|3,71
|-1,59
|-8,40
|Garanti Bankası
|9,42
|-0,42
|-7,20
|Garanti Faktoring
|8,28
|-0,48
|-25,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,00
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,36
|-1,08
|24,20
|Gediz Ambalaj
|39,48
|-0,80
|47,31
|Gen İlaç
|16,56
|-0,24
|Gentaş
|3,16
|-3,07
|-29,98
|Gersan Elektrik
|5,83
|-1,19
|-5,05
|Global Men. Değ.
|6,20
|-1,74
|3,16
|Global Yat. Holding
|2,34
|1,74
|-33,39
|Good-Year
|7,60
|-2,19
|-4,62
|Göltaş Çimento
|42,80
|-0,51
|4,28
|Gözde Girişim
|5,59
|-1,93
|-29,95
|GSD Denizcilik
|2,49
|0,81
|2,25
|GSD Holding
|1,84
|-2,13
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|53,40
|-1,57
|-37,94
|Güler Yat. Holding
|2,34
|-0,85
|-32,42
|Halk GMYO
|2,22
|-0,45
|-27,16
|Hatay Tekstil
|16,94
|2,79
|24,23
|Hedef Girişim
|2,58
|-1,90
|2,19
|Hektaş
|8,00
|1,52
|49,75
|HUB Girişim
|10,45
|0,19
|-42,58
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|-1,39
|-32,38
|ICBC Turkey Bank
|5,19
|-0,95
|-20,15
|İdealist Danışmanlık
|38,92
|-5,81
|189,15
|İdealist GMYO
|2,78
|-0,71
|17,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,00
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|-1,02
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|0,00
|-52,51
|İhlas Holding
|0,59
|-1,67
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|1,25
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|5,92
|0,34
|27,42
|Info Yatırım
|3,50
|-1,96
|-25,06
|İntema
|38,60
|-1,03
|-3,26
|Inveo Yatırım Holding
|100,20
|-2,24
|126,59
|İpek Doğal Enerji
|11,75
|-1,18
|-10,17
|İskenderun Demir Çelik
|12,64
|-2,17
|39,88
(Sürecek)
Kaynak: AA
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