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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

18.08.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,86-1,82-37,21
Acıpayam Selüloz16,541,72-2,87
Adel Kalemcilik26,78-0,37-21,78
Adese Gayrimenkul1,30-6,47-53,57
Afyon Çimento3,74-0,53-26,81
AGESA Hayat Emeklilik18,770,326,74
Ak Enerji1,580,00-28,51
Akbank5,62-0,88-16,84
Akçansa14,74-1,60-8,46
Akdeniz Yatırım Hold.1,81-2,16-24,68
Akfen GMYO2,100,48-19,57
Akın Tekstil36,923,9416,25
Akiş GMYO1,80-1,10-35,54
Akmerkez GMYO38,88-0,26-37,74
Aksa18,950,3237,17
Aksa Enerji13,914,3586,96
Aksigorta7,57-1,69-12,97
Aksu Enerji10,500,4839,12
Alarko Carrıer303,40-1,97-16,54
Alarko GMYO20,90-0,76-17,49
Alarko Holding9,80-1,3115,00
Albaraka Türk1,50-0,66-22,68
Alcatel Lucent Teletaş24,48-2,31-17,46
Alkim Kağıt15,22-1,3617,59
Alkim Kimya16,864,0119,69
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,631,87-25,57
Altınyunus Çeşme49,90-2,92-0,12
Anadolu Efes22,00-0,632,99
Anadolu Grubu Holding24,803,85-5,07
Anadolu Hayat Emek.9,200,4414,49
Anadolu Isuzu16,30-1,63-9,44
Anadolu Sigorta6,340,00-12,19
Anel Elektrik2,720,00-14,20
Arçelik33,04-2,5416,10
ARD Bilişim Teknolojileri52,65-0,669,50
Arena Bilgisayar11,010,090,99
Armada Bilgisayar53,550,569,11
Arsan Tekstil4,507,1411,52
Arzum Ev Aletleri16,983,73-29,73
Aselsan15,26-1,10-16,38
Ata GMYO4,68-1,06-15,06
Atakule GMYO3,7410,0059,75
Atlantis Yatırım Holding3,53-0,28-36,51
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Bilgisayar32,00-4,42

Avrasya GMYO3,200,3122,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,82-0,70-11,88
Avrupa Yatırım Holding4,82-4,37-19,67
Aydem Enerji7,78-1,89

Ayen Enerji4,78-1,24-11,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,50-1,1681,74
Aygaz14,35-1,171,15
Bagfaş18,04-2,75-9,80
Bak Ambalaj22,14-1,7711,95
Balatacılar Balatacılık4,84-2,22-41,26
Bantaş Ambalaj3,580,2814,50
Banvit66,450,9127,79
Başkent Doğalgaz GMYO20,60-1,90

Baştaş Başkent Çimento10,11-3,71-41,80
Batı Çimento13,363,81183,65
Batısöke Çimento2,25-0,88-7,79
Bayrak Taban Sanayi8,70-1,92-18,00
Bera Holding10,02-1,47-50,59
Berkosan Yalıtım9,97-0,1011,77
Beşiktaş Futbol Yat.6,08-1,6250,50
Beyaz Filo8,981,58-10,91
Bilici Yatırım18,830,00240,30
Bim Mağazalar69,700,29-2,24
Biotrend Çevre ve Enerji28,70-1,71

Birko Mensucat1,07-1,83-3,60
Birlik Mensucat2,12-3,20-38,73
Bizim Mağazaları12,900,08-16,02
BMS Çelik Hasır8,59-1,38

Boğaziçi Beton Sanayi4,68-1,27

Borusan Mannesmann26,72-2,48-3,88
Borusan Yat. Paz.409,00-1,92-9,97
Bosch Fren Sistemleri848,00-1,51-31,04
Bossa30,681,5971,88
Brisa22,00-2,2213,62
Burçelik18,60-0,53-11,51
Burçelik Vana21,64-1,19-56,42
Bursa Çimento3,49-3,32-29,89
Carrefoursa36,98-0,86-48,50
Casa Emtia Petrol110,00-5,093,77
Ceo Event Medya8,21-1,5627,68
Coca Cola İçecek87,301,3337,46
Cosmos Yat. Holding10,850,0034,62
Credıtwest Faktorıng4,65-3,12-20,78
Çan2 Termik12,040,17

Çelebi170,40-1,62-6,64
Çelik Halat6,541,40-28,11
Çemaş Döküm1,26-1,56-26,00
Çemtaş13,640,22-13,18
Çimbeton210,30-2,19-29,07
Çimentaş28,08-3,51-22,35
Çimsa25,621,7543,93
Çuhadaroğlu Metal7,817,282,66
Dagi Giyim3,799,8611,26
Dagi Yatırım Holding15,111,7517,13
Dardanel2,38-2,46-55,31
Datagate Bilgisayar11,67-1,10-27,56
Demısaş Döküm7,314,8812,89
Denge Holding1,667,10-45,35
Deniz GMYO2,26-4,2422,69
Derimod10,10-2,323,70
Derlüks Yatırım Holding4,991,22-43,42
Desa Deri9,24-3,14-5,13
Despec Bilgisayar9,81-1,70-24,89
Deva Holding25,00-2,723,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,69-2,188,49
Diriteks Diriliş Tekstil2,991,36-19,84
Ditaş Doğan16,33-0,1825,56
DO-CO663,700,565,35
Doğan Burda21,607,89-3,74
Doğan Holding2,791,45-6,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,19-3,10-5,97
Doğusan6,971,7559,13
Doğuş GMYO8,710,696,61
Doğuş Otomotiv26,301,151,45
Döktaş Dökümcülük28,441,57-7,12
Duran Doğan Basım10,930,004,19
Dyo Boya10,892,54-3,18
Eczacıbaşı İlaç6,170,49-14,33
Eczacıbaşı Yatırım43,50-2,6861,60
E-Data Teknoloji15,940,31

Edip Gayrimenkul3,473,584,52
Ege Endüstri1.266,00-2,03-23,96
Ege Gübre180,901,3426,10
Ege Profil29,22-1,68-23,59
Ege Seramik13,82-1,6443,03
Egeplast23,480,17-29,49
Ekiz Kimya6,71-2,47-5,89
Emek Elektrik2,960,683,67
Eminiş Ambalaj20,50-2,84-44,35
Emlak Konut GMYO1,84-0,54-12,99
Enerjisa Enerji10,71-0,74-7,12
Enka İnşaat9,941,8441,16
Erbosan145,000,62257,54
Ereğli Demir Çelik19,02-2,1144,79
Ersu Gıda3,360,60-31,98
Escar Turizm Taşımacılık18,40-0,76

Escort Teknoloji5,850,34-10,96
Esenboğa Elektrik30,72-1,2261,46
Etiler Gıda5,10-0,2028,14
Euro Kapital Yat. Ort.7,030,1484,06
Euro Trend Yat. Ort.3,63-0,822,59
Euro Yat. Ort.3,56-0,84-19,85
Euro Yatırım Holding3,25-9,9714,44
Fade Gıda8,22-2,8458,03
Fenerbahçe Futbol34,12-2,2915,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,49-0,40-15,53
F-M İzmit Piston113,90-2,40-7,09
Fonet Bilgi Teknolojileri14,320,289,90
Ford Otosan173,30-2,9741,89
Formet Metal ve Cam1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda17,05-2,52-18,73
Galata Wind Enerji3,80-2,56

Galatasaray Sportif3,71-1,59-8,40
Garanti Bankası9,42-0,42-7,20
Garanti Faktoring8,28-0,48-25,61
Garanti Yat. Ort.2,250,00-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,36-1,0824,20
Gediz Ambalaj39,48-0,8047,31
Gen İlaç16,56-0,24

Gentaş3,16-3,07-29,98
Gersan Elektrik5,83-1,19-5,05
Global Men. Değ.6,20-1,743,16
Global Yat. Holding2,341,74-33,39
Good-Year7,60-2,19-4,62
Göltaş Çimento42,80-0,514,28
Gözde Girişim5,59-1,93-29,95
GSD Denizcilik2,490,812,25
GSD Holding1,84-2,13-26,69
Gübre Fabrik.53,40-1,57-37,94
Güler Yat. Holding2,34-0,85-32,42
Halk GMYO2,22-0,45-27,16
Hatay Tekstil16,942,7924,23
Hedef Girişim2,58-1,902,19
Hektaş8,001,5249,75
HUB Girişim10,450,19-42,58
Hürriyet Gzt.1,42-1,39-32,38
ICBC Turkey Bank5,19-0,95-20,15
İdealist Danışmanlık38,92-5,81189,15
İdealist GMYO2,78-0,7117,15
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul0,97-1,02-22,40
İhlas Gazetecilik1,170,00-52,51
İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,811,25-28,95
İndeks Bilgisayar5,920,3427,42
Info Yatırım3,50-1,96-25,06
İntema38,60-1,03-3,26
Inveo Yatırım Holding100,20-2,24126,59
İpek Doğal Enerji11,75-1,18-10,17
İskenderun Demir Çelik12,64-2,1739,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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