Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,86 -1,82 -37,21 Acıpayam Selüloz 16,54 1,72 -2,87 Adel Kalemcilik 26,78 -0,37 -21,78 Adese Gayrimenkul 1,30 -6,47 -53,57 Afyon Çimento 3,74 -0,53 -26,81 AGESA Hayat Emeklilik 18,77 0,32 6,74 Ak Enerji 1,58 0,00 -28,51 Akbank 5,62 -0,88 -16,84 Akçansa 14,74 -1,60 -8,46 Akdeniz Yatırım Hold. 1,81 -2,16 -24,68 Akfen GMYO 2,10 0,48 -19,57 Akın Tekstil 36,92 3,94 16,25 Akiş GMYO 1,80 -1,10 -35,54 Akmerkez GMYO 38,88 -0,26 -37,74 Aksa 18,95 0,32 37,17 Aksa Enerji 13,91 4,35 86,96 Aksigorta 7,57 -1,69 -12,97 Aksu Enerji 10,50 0,48 39,12 Alarko Carrıer 303,40 -1,97 -16,54 Alarko GMYO 20,90 -0,76 -17,49 Alarko Holding 9,80 -1,31 15,00 Albaraka Türk 1,50 -0,66 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 24,48 -2,31 -17,46 Alkim Kağıt 15,22 -1,36 17,59 Alkim Kimya 16,86 4,01 19,69 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,63 1,87 -25,57 Altınyunus Çeşme 49,90 -2,92 -0,12 Anadolu Efes 22,00 -0,63 2,99 Anadolu Grubu Holding 24,80 3,85 -5,07 Anadolu Hayat Emek. 9,20 0,44 14,49 Anadolu Isuzu 16,30 -1,63 -9,44 Anadolu Sigorta 6,34 0,00 -12,19 Anel Elektrik 2,72 0,00 -14,20 Arçelik 33,04 -2,54 16,10 ARD Bilişim Teknolojileri 52,65 -0,66 9,50 Arena Bilgisayar 11,01 0,09 0,99 Armada Bilgisayar 53,55 0,56 9,11 Arsan Tekstil 4,50 7,14 11,52 Arzum Ev Aletleri 16,98 3,73 -29,73 Aselsan 15,26 -1,10 -16,38 Ata GMYO 4,68 -1,06 -15,06 Atakule GMYO 3,74 10,00 59,75 Atlantis Yatırım Holding 3,53 -0,28 -36,51 Atlas Yat. Ort. 1,51 -0,66 -13,71 ATP Bilgisayar 32,00 -4,42 Avrasya GMYO 3,20 0,31 22,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 -0,70 -11,88 Avrupa Yatırım Holding 4,82 -4,37 -19,67 Aydem Enerji 7,78 -1,89 Ayen Enerji 4,78 -1,24 -11,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,50 -1,16 81,74 Aygaz 14,35 -1,17 1,15 Bagfaş 18,04 -2,75 -9,80 Bak Ambalaj 22,14 -1,77 11,95 Balatacılar Balatacılık 4,84 -2,22 -41,26 Bantaş Ambalaj 3,58 0,28 14,50 Banvit 66,45 0,91 27,79 Başkent Doğalgaz GMYO 20,60 -1,90 Baştaş Başkent Çimento 10,11 -3,71 -41,80 Batı Çimento 13,36 3,81 183,65 Batısöke Çimento 2,25 -0,88 -7,79 Bayrak Taban Sanayi 8,70 -1,92 -18,00 Bera Holding 10,02 -1,47 -50,59 Berkosan Yalıtım 9,97 -0,10 11,77 Beşiktaş Futbol Yat. 6,08 -1,62 50,50 Beyaz Filo 8,98 1,58 -10,91 Bilici Yatırım 18,83 0,00 240,30 Bim Mağazalar 69,70 0,29 -2,24 Biotrend Çevre ve Enerji 28,70 -1,71 Birko Mensucat 1,07 -1,83 -3,60 Birlik Mensucat 2,12 -3,20 -38,73 Bizim Mağazaları 12,90 0,08 -16,02 BMS Çelik Hasır 8,59 -1,38 Boğaziçi Beton Sanayi 4,68 -1,27 Borusan Mannesmann 26,72 -2,48 -3,88 Borusan Yat. Paz. 409,00 -1,92 -9,97 Bosch Fren Sistemleri 848,00 -1,51 -31,04 Bossa 30,68 1,59 71,88 Brisa 22,00 -2,22 13,62 Burçelik 18,60 -0,53 -11,51 Burçelik Vana 21,64 -1,19 -56,42 Bursa Çimento 3,49 -3,32 -29,89 Carrefoursa 36,98 -0,86 -48,50 Casa Emtia Petrol 110,00 -5,09 3,77 Ceo Event Medya 8,21 -1,56 27,68 Coca Cola İçecek 87,30 1,33 37,46 Cosmos Yat. Holding 10,85 0,00 34,62 Credıtwest Faktorıng 4,65 -3,12 -20,78 Çan2 Termik 12,04 0,17 Çelebi 170,40 -1,62 -6,64 Çelik Halat 6,54 1,40 -28,11 Çemaş Döküm 1,26 -1,56 -26,00 Çemtaş 13,64 0,22 -13,18 Çimbeton 210,30 -2,19 -29,07 Çimentaş 28,08 -3,51 -22,35 Çimsa 25,62 1,75 43,93 Çuhadaroğlu Metal 7,81 7,28 2,66 Dagi Giyim 3,79 9,86 11,26 Dagi Yatırım Holding 15,11 1,75 17,13 Dardanel 2,38 -2,46 -55,31 Datagate Bilgisayar 11,67 -1,10 -27,56 Demısaş Döküm 7,31 4,88 12,89 Denge Holding 1,66 7,10 -45,35 Deniz GMYO 2,26 -4,24 22,69 Derimod 10,10 -2,32 3,70 Derlüks Yatırım Holding 4,99 1,22 -43,42 Desa Deri 9,24 -3,14 -5,13 Despec Bilgisayar 9,81 -1,70 -24,89 Deva Holding 25,00 -2,72 3,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,69 -2,18 8,49 Diriteks Diriliş Tekstil 2,99 1,36 -19,84 Ditaş Doğan 16,33 -0,18 25,56 DO-CO 663,70 0,56 5,35 Doğan Burda 21,60 7,89 -3,74 Doğan Holding 2,79 1,45 -6,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,19 -3,10 -5,97 Doğusan 6,97 1,75 59,13 Doğuş GMYO 8,71 0,69 6,61 Doğuş Otomotiv 26,30 1,15 1,45 Döktaş Dökümcülük 28,44 1,57 -7,12 Duran Doğan Basım 10,93 0,00 4,19 Dyo Boya 10,89 2,54 -3,18 Eczacıbaşı İlaç 6,17 0,49 -14,33 Eczacıbaşı Yatırım 43,50 -2,68 61,60 E-Data Teknoloji 15,94 0,31 Edip Gayrimenkul 3,47 3,58 4,52 Ege Endüstri 1.266,00 -2,03 -23,96 Ege Gübre 180,90 1,34 26,10 Ege Profil 29,22 -1,68 -23,59 Ege Seramik 13,82 -1,64 43,03 Egeplast 23,48 0,17 -29,49 Ekiz Kimya 6,71 -2,47 -5,89 Emek Elektrik 2,96 0,68 3,67 Eminiş Ambalaj 20,50 -2,84 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,84 -0,54 -12,99 Enerjisa Enerji 10,71 -0,74 -7,12 Enka İnşaat 9,94 1,84 41,16 Erbosan 145,00 0,62 257,54 Ereğli Demir Çelik 19,02 -2,11 44,79 Ersu Gıda 3,36 0,60 -31,98 Escar Turizm Taşımacılık 18,40 -0,76 Escort Teknoloji 5,85 0,34 -10,96 Esenboğa Elektrik 30,72 -1,22 61,46 Etiler Gıda 5,10 -0,20 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 7,03 0,14 84,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 -0,82 2,59 Euro Yat. Ort. 3,56 -0,84 -19,85 Euro Yatırım Holding 3,25 -9,97 14,44 Fade Gıda 8,22 -2,84 58,03 Fenerbahçe Futbol 34,12 -2,29 15,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 -0,40 -15,53 F-M İzmit Piston 113,90 -2,40 -7,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,32 0,28 9,90 Ford Otosan 173,30 -2,97 41,89 Formet Metal ve Cam 1,23 0,00 -49,86 Frigo Pak Gıda 17,05 -2,52 -18,73 Galata Wind Enerji 3,80 -2,56 Galatasaray Sportif 3,71 -1,59 -8,40 Garanti Bankası 9,42 -0,42 -7,20 Garanti Faktoring 8,28 -0,48 -25,61 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,00 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,36 -1,08 24,20 Gediz Ambalaj 39,48 -0,80 47,31 Gen İlaç 16,56 -0,24 Gentaş 3,16 -3,07 -29,98 Gersan Elektrik 5,83 -1,19 -5,05 Global Men. Değ. 6,20 -1,74 3,16 Global Yat. Holding 2,34 1,74 -33,39 Good-Year 7,60 -2,19 -4,62 Göltaş Çimento 42,80 -0,51 4,28 Gözde Girişim 5,59 -1,93 -29,95 GSD Denizcilik 2,49 0,81 2,25 GSD Holding 1,84 -2,13 -26,69 Gübre Fabrik. 53,40 -1,57 -37,94 Güler Yat. Holding 2,34 -0,85 -32,42 Halk GMYO 2,22 -0,45 -27,16 Hatay Tekstil 16,94 2,79 24,23 Hedef Girişim 2,58 -1,90 2,19 Hektaş 8,00 1,52 49,75 HUB Girişim 10,45 0,19 -42,58 Hürriyet Gzt. 1,42 -1,39 -32,38 ICBC Turkey Bank 5,19 -0,95 -20,15 İdealist Danışmanlık 38,92 -5,81 189,15 İdealist GMYO 2,78 -0,71 17,15 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,00 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,97 -1,02 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,17 0,00 -52,51 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,81 1,25 -28,95 İndeks Bilgisayar 5,92 0,34 27,42 Info Yatırım 3,50 -1,96 -25,06 İntema 38,60 -1,03 -3,26 Inveo Yatırım Holding 100,20 -2,24 126,59 İpek Doğal Enerji 11,75 -1,18 -10,17 İskenderun Demir Çelik 12,64 -2,17 39,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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