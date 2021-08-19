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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

19.08.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,80-1,23-37,98
Acıpayam Selüloz16,28-1,57-4,39
Adel Kalemcilik27,040,97-21,02
Adese Gayrimenkul1,25-3,85-55,36
Afyon Çimento3,69-1,34-27,79
AGESA Hayat Emeklilik19,312,889,81
Ak Enerji1,580,00-28,51
Akbank5,57-0,89-17,58
Akçansa14,63-0,75-9,14
Akdeniz Yatırım Hold.1,904,97-20,94
Akfen GMYO2,110,48-19,18
Akın Tekstil35,36-4,2311,34
Akiş GMYO1,79-0,56-35,89
Akmerkez GMYO39,982,83-35,98
Aksa18,74-1,1135,65
Aksa Enerji13,55-2,5982,12
Aksigorta7,651,06-12,05
Aksu Enerji10,25-2,3835,81
Alarko Carrıer295,00-2,77-18,85
Alarko GMYO20,82-0,38-17,81
Alarko Holding9,37-4,399,96
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş24,741,06-16,59
Alkim Kağıt14,96-1,7115,58
Alkim Kimya15,49-8,139,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,725,52-21,46
Altınyunus Çeşme50,050,300,18
Anadolu Efes21,76-1,091,87
Anadolu Grubu Holding25,281,94-3,23
Anadolu Hayat Emek.9,15-0,5413,87
Anadolu Isuzu16,15-0,92-10,28
Anadolu Sigorta6,33-0,16-12,33
Anel Elektrik2,65-2,57-16,40
Arçelik32,96-0,2415,82
ARD Bilişim Teknolojileri52,700,099,61
Arena Bilgisayar11,020,091,08
Armada Bilgisayar54,101,0310,23
Arsan Tekstil4,540,8912,51
Arzum Ev Aletleri17,503,06-27,58
Aselsan15,280,13-16,27
Ata GMYO4,52-3,42-17,97
Atakule GMYO4,119,8975,56
Atlantis Yatırım Holding3,591,70-35,43
Atlas Yat. Ort.1,520,66-13,14
ATP Bilgisayar32,180,56

Avrasya GMYO3,15-1,5620,26
Avrasya Petrol ve Tur.2,861,42-10,63
Avrupa Yatırım Holding4,850,62-19,17
Aydem Enerji7,61-2,19

Ayen Enerji4,77-0,21-11,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,69-3,9574,56
Aygaz14,17-1,25-0,12
Bagfaş17,69-1,94-11,55
Bak Ambalaj21,70-1,999,73
Balatacılar Balatacılık4,70-2,89-42,96
Bantaş Ambalaj3,55-0,8413,54
Banvit66,40-0,0827,69
Başkent Doğalgaz GMYO20,40-0,97

Baştaş Başkent Çimento10,00-1,09-42,43
Batı Çimento12,82-4,04172,19
Batısöke Çimento2,24-0,44-8,20
Bayrak Taban Sanayi8,730,34-17,72
Bera Holding10,020,00-50,59
Berkosan Yalıtım9,84-1,3010,31
Beşiktaş Futbol Yat.6,181,6452,97
Beyaz Filo8,81-1,89-12,59
Bilici Yatırım18,70-0,69237,95
Bim Mağazalar71,102,01-0,27
Biotrend Çevre ve Enerji28,00-2,44

Birko Mensucat1,06-0,93-4,50
Birlik Mensucat2,161,89-37,57
Bizim Mağazaları12,73-1,32-17,12
BMS Çelik Hasır8,590,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,64-0,85

Borusan Mannesmann26,10-2,32-6,12
Borusan Yat. Paz.381,20-6,80-16,09
Bosch Fren Sistemleri843,90-0,48-31,37
Bossa30,800,3972,55
Brisa21,92-0,3613,20
Burçelik18,56-0,22-11,70
Burçelik Vana21,800,74-56,10
Bursa Çimento3,510,57-29,48
Carrefoursa36,54-1,19-49,11
Casa Emtia Petrol111,401,275,09
Ceo Event Medya8,240,3728,15
Coca Cola İçecek86,60-0,8036,36
Cosmos Yat. Holding10,991,2936,35
Credıtwest Faktorıng4,660,22-20,61
Çan2 Termik12,100,50

Çelebi169,50-0,53-7,14
Çelik Halat6,39-2,29-29,76
Çemaş Döküm1,24-1,59-27,17
Çemtaş13,55-0,66-13,76
Çimbeton209,00-0,62-29,51
Çimentaş28,00-0,28-22,57
Çimsa24,80-3,2039,33
Çuhadaroğlu Metal7,76-0,642,01
Dagi Giyim4,169,7622,12
Dagi Yatırım Holding15,06-0,3316,74
Dardanel2,494,62-53,24
Datagate Bilgisayar11,972,57-25,70
Demısaş Döküm8,049,9924,16
Denge Holding1,734,22-43,04
Deniz GMYO2,270,4423,23
Derimod10,07-0,303,39
Derlüks Yatırım Holding5,000,20-43,31
Desa Deri9,09-1,62-6,67
Despec Bilgisayar9,880,71-24,35
Deva Holding24,78-0,883,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,61-0,687,75
Diriteks Diriliş Tekstil2,85-4,68-23,59
Ditaş Doğan15,93-2,4522,48
DO-CO657,10-0,994,30
Doğan Burda23,207,413,39
Doğan Holding2,70-3,23-9,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,190,00-5,97
Doğusan6,79-2,5855,02
Doğuş GMYO8,710,006,61
Doğuş Otomotiv26,20-0,381,07
Döktaş Dökümcülük29,001,97-5,29
Duran Doğan Basım11,172,206,48
Dyo Boya10,78-1,01-4,15
Eczacıbaşı İlaç6,08-1,46-15,58
Eczacıbaşı Yatırım42,38-2,5757,43
E-Data Teknoloji17,539,97

Edip Gayrimenkul3,675,7610,54
Ege Endüstri1.255,00-0,87-24,62
Ege Gübre176,60-2,3823,10
Ege Profil30,303,70-20,76
Ege Seramik13,45-2,6839,20
Egeplast23,761,19-28,65
Ekiz Kimya6,66-0,75-6,59
Emek Elektrik3,042,706,47
Eminiş Ambalaj19,00-7,32-48,43
Emlak Konut GMYO1,840,00-12,99
Enerjisa Enerji10,59-1,12-8,16
Enka İnşaat10,111,7143,57
Erbosan145,700,48259,27
Ereğli Demir Çelik18,55-2,4741,21
Ersu Gıda3,360,00-31,98
Escar Turizm Taşımacılık20,2410,00

Escort Teknoloji5,78-1,20-12,02
Esenboğa Elektrik30,70-0,0761,36
Etiler Gıda5,100,0028,14
Euro Kapital Yat. Ort.7,242,9989,55
Euro Trend Yat. Ort.3,57-1,650,90
Euro Yat. Ort.3,54-0,56-20,30
Euro Yatırım Holding3,18-2,1511,97
Fade Gıda8,655,2366,29
Fenerbahçe Futbol34,681,6417,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,47-0,80-16,21
F-M İzmit Piston111,70-1,93-8,89
Fonet Bilgi Teknolojileri15,689,5020,34
Ford Otosan170,90-1,3839,92
Formet Metal ve Cam1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda17,080,18-18,59
Galata Wind Enerji3,76-1,05

Galatasaray Sportif3,730,54-7,90
Garanti Bankası9,29-1,38-8,48
Garanti Faktoring8,13-1,81-26,95
Garanti Yat. Ort.2,24-0,44-30,35
Gedik Y. Men. Değ.7,32-0,5423,52
Gediz Ambalaj38,76-1,8244,63
Gen İlaç16,30-1,57

Gentaş3,15-0,32-30,21
Gersan Elektrik5,911,37-3,75
Girişim Elektrik Sanayi18,70

Global Men. Değ.6,230,483,66
Global Yat. Holding2,340,00-33,39
Good-Year7,630,39-4,25
Göltaş Çimento44,403,748,18
Gözde Girişim5,600,18-29,82
GSD Denizcilik2,48-0,401,84
GSD Holding1,82-1,09-27,49
Gübre Fabrik.53,15-0,47-38,23
Güler Yat. Holding2,360,85-31,85
Halk GMYO2,21-0,45-27,49
Hatay Tekstil16,57-2,1821,52
Hedef Girişim2,631,944,17
Hektaş7,85-1,8846,94
HUB Girişim10,34-1,05-43,19
Hürriyet Gzt.1,41-0,70-32,86
ICBC Turkey Bank5,15-0,77-20,77
İdealist Danışmanlık42,809,97217,98
İdealist GMYO2,780,0017,15
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul0,96-1,03-23,20
İhlas Gazetecilik1,170,00-52,51
İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,810,00-28,95
İndeks Bilgisayar5,930,1727,64
Info Yatırım3,623,43-22,49
İntema39,101,30-2,01
Inveo Yatırım Holding100,10-0,10126,37
İpek Doğal Enerji12,072,72-7,72
İskenderun Demir Çelik12,35-2,2936,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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