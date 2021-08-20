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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

20.08.2021 19:54
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,851,04-37,34
Acıpayam Selüloz16,370,55-3,86
Adel Kalemcilik27,802,81-18,80
Adese Gayrimenkul1,260,80-55,00
Afyon Çimento3,700,27-27,59
AGESA Hayat Emeklilik19,28-0,169,64
Ak Enerji1,633,16-26,24
Akbank5,590,36-17,28
Akçansa14,781,03-8,21
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,58-22,19
Akfen GMYO2,151,90-17,65
Akın Tekstil34,58-2,218,88
Akiş GMYO1,790,00-35,89
Akmerkez GMYO39,60-0,95-36,59
Aksa19,815,7143,40
Aksa Enerji13,701,1184,14
Aksigorta7,56-1,18-13,09
Aksu Enerji10,20-0,4935,15
Alarko Carrıer294,40-0,20-19,01
Alarko GMYO20,74-0,38-18,12
Alarko Holding9,08-3,096,55
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş25,282,18-14,77
Alkim Kağıt14,85-0,7414,73
Alkim Kimya15,12-2,397,33
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,70-1,16-22,37
Altınyunus Çeşme52,054,004,18
Anadolu Efes21,68-0,371,49
Anadolu Grubu Holding24,70-2,29-5,45
Anadolu Hayat Emek.9,180,3314,24
Anadolu Isuzu16,160,06-10,22
Anadolu Sigorta6,30-0,47-12,75
Anel Elektrik2,650,00-16,40
Arçelik32,78-0,5515,18
ARD Bilişim Teknolojileri52,800,199,82
Arena Bilgisayar10,67-3,18-2,13
Armada Bilgisayar53,40-1,298,80
Arsan Tekstil4,662,6415,48
Arzum Ev Aletleri18,274,40-24,39
Aselsan15,380,65-15,73
Ata GMYO4,520,00-17,97
Atakule GMYO4,529,9893,07
Atlantis Yatırım Holding3,785,29-32,01
Atlas Yat. Ort.1,520,00-13,14
ATP Bilgisayar33,684,66

Avrasya GMYO3,211,9022,55
Avrasya Petrol ve Tur.2,82-1,40-11,88
Avrupa Yatırım Holding4,84-0,21-19,33
Aydem Enerji7,47-1,84

Ayen Enerji4,821,05-10,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,303,1079,97
Aygaz14,05-0,85-0,96
Bagfaş17,810,68-10,95
Bak Ambalaj21,700,009,73
Balatacılar Balatacılık4,791,91-41,87
Bantaş Ambalaj3,50-1,4111,94
Banvit66,30-0,1527,50
Başkent Doğalgaz GMYO22,4410,00

Baştaş Başkent Çimento10,010,10-42,37
Batı Çimento13,152,57179,19
Batısöke Çimento2,250,45-7,79
Bayrak Taban Sanayi8,72-0,11-17,81
Bera Holding9,94-0,80-50,99
Berkosan Yalıtım9,83-0,1010,20
Beşiktaş Futbol Yat.6,230,8154,21
Beyaz Filo8,850,45-12,20
Bilici Yatırım19,001,60243,37
Bim Mağazalar71,300,280,01
Biotrend Çevre ve Enerji27,80-0,71

Birko Mensucat1,05-0,94-5,41
Birleşim Mühendislik10,01

Birlik Mensucat2,233,24-35,55
Bizim Mağazaları12,69-0,31-17,38
BMS Çelik Hasır8,48-1,28

Boğaziçi Beton Sanayi4,803,45

Borusan Mannesmann26,180,31-5,83
Borusan Yat. Paz.397,004,14-12,61
Bosch Fren Sistemleri848,000,49-31,04
Bossa30,70-0,3271,99
Brisa21,88-0,1813,00
Burçelik18,48-0,43-12,08
Burçelik Vana21,66-0,64-56,38
Bursa Çimento3,49-0,57-29,89
Carrefoursa36,700,44-48,89
Casa Emtia Petrol112,500,996,13
Ceo Event Medya8,412,0630,79
Coca Cola İçecek87,250,7537,38
Cosmos Yat. Holding10,50-4,4630,27
Credıtwest Faktorıng4,690,64-20,10
Çan2 Termik12,402,48

Çelebi166,80-1,59-8,62
Çelik Halat6,390,00-29,76
Çemaş Döküm1,21-2,42-28,93
Çemtaş13,47-0,59-14,26
Çimbeton210,900,91-28,87
Çimentaş28,602,14-20,91
Çimsa25,281,9442,02
Çuhadaroğlu Metal7,58-2,32-0,36
Dagi Giyim4,09-1,6820,07
Dagi Yatırım Holding14,69-2,4613,88
Dardanel2,41-3,21-54,74
Datagate Bilgisayar11,970,00-25,70
Demısaş Döküm7,30-9,2012,73
Denge Holding1,761,73-42,06
Deniz GMYO2,24-1,3221,60
Derimod10,06-0,103,29
Derlüks Yatırım Holding5,051,00-42,74
Desa Deri8,92-1,87-8,42
Despec Bilgisayar9,981,01-23,58
Deva Holding24,54-0,972,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,54-0,607,10
Diriteks Diriliş Tekstil2,78-2,46-25,47
Ditaş Doğan15,65-1,7620,33
DO-CO655,20-0,294,00
Doğan Burda24,023,537,04
Doğan Holding2,60-3,70-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,200,46-5,54
Doğusan6,982,8059,36
Doğuş GMYO8,801,037,71
Doğuş Otomotiv27,223,895,00
Döktaş Dökümcülük29,682,34-3,07
Duran Doğan Basım11,745,1011,92
Dyo Boya10,810,28-3,89
Eczacıbaşı İlaç6,242,63-13,36
Eczacıbaşı Yatırım42,16-0,5256,62
E-Data Teknoloji18,394,91

Edip Gayrimenkul3,49-4,905,12
Ege Endüstri1.254,60-0,03-24,64
Ege Gübre175,00-0,9121,99
Ege Profil29,70-1,98-22,33
Ege Seramik13,35-0,7438,16
Egeplast23,50-1,09-29,43
Ekiz Kimya6,60-0,90-7,43
Emek Elektrik2,88-5,260,87
Eminiş Ambalaj20,286,74-44,95
Emlak Konut GMYO1,850,54-12,51
Enerjisa Enerji10,751,51-6,77
Enka İnşaat10,00-1,0942,01
Erbosan144,50-0,82256,31
Ereğli Demir Çelik18,640,4941,90
Ersu Gıda3,35-0,30-32,19
Escar Turizm Taşımacılık19,80-2,17

Escort Teknoloji5,851,21-10,96
Esenboğa Elektrik30,66-0,1361,15
Etiler Gıda5,201,9630,65
Euro Kapital Yat. Ort.6,91-4,5680,91
Euro Trend Yat. Ort.3,600,841,74
Euro Yat. Ort.3,550,28-20,07
Euro Yatırım Holding3,12-1,899,86
Fade Gıda8,52-1,5063,79
Fenerbahçe Futbol34,48-0,5816,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,470,00-16,21
F-M İzmit Piston112,500,72-8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri14,34-8,5510,05
Ford Otosan170,80-0,0639,84
Formet Metal ve Cam1,240,81-49,45
Frigo Pak Gıda16,92-0,94-19,35
Galata Wind Enerji3,74-0,53

Galatasaray Sportif3,70-0,80-8,64
Garanti Bankası9,370,86-7,69
Garanti Faktoring8,130,00-26,95
Garanti Yat. Ort.2,240,00-30,35
Gedik Y. Men. Değ.7,360,5524,20
Gediz Ambalaj37,70-2,7340,67
Gen İlaç15,53-4,72

Gentaş3,150,00-30,21
Gersan Elektrik5,84-1,18-4,89
Girişim Elektrik Sanayi20,569,95

Global Men. Değ.6,07-2,571,00
Global Yat. Holding2,28-2,56-35,10
Good-Year7,61-0,26-4,50
Göltaş Çimento42,82-3,564,33
Gözde Girişim5,59-0,18-29,95
GSD Denizcilik2,625,657,59
GSD Holding1,925,49-23,51
Gübre Fabrik.53,00-0,28-38,41
Güler Yat. Holding2,432,97-29,82
Halk GMYO2,230,90-26,84
Hatay Tekstil16,41-0,9720,35
Hedef Girişim2,640,384,56
Hektaş8,022,1750,12
HUB Girişim10,340,00-43,19
Hürriyet Gzt.1,431,42-31,90
ICBC Turkey Bank5,13-0,39-21,08
İdealist Danışmanlık47,0810,00249,78
İdealist GMYO2,76-0,7216,31
İhlas Ev Aletleri1,030,00-44,71
İhlas Gayrimenkul0,971,04-22,40
İhlas Gazetecilik1,15-1,71-53,32
İhlas Holding0,59-1,67-47,45
İhlas Yayın Holding0,832,47-27,19
İndeks Bilgisayar6,204,5533,45
Info Yatırım3,57-1,38-23,56
İntema39,320,56-1,45
Inveo Yatırım Holding99,95-0,15126,03
İpek Doğal Enerji12,271,66-6,19
İskenderun Demir Çelik12,31-0,3236,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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