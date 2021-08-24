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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

24.08.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,86-0,61-37,21
Acıpayam Selüloz17,203,991,01
Adel Kalemcilik27,26-2,29-20,37
Adese Gayrimenkul1,22-1,61-56,43
Afyon Çimento3,710,00-27,40
AGESA Hayat Emeklilik20,001,9913,74
Ak Enerji1,777,27-19,91
Akbank5,710,18-15,51
Akçansa14,860,20-7,72
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-1,05-21,35
Akfen GMYO2,241,82-14,20
Akın Tekstil34,180,007,62
Akiş GMYO1,831,10-34,46
Akmerkez GMYO39,681,12-35,82
Aksa18,74-1,4735,65
Aksa Enerji13,870,0786,42
Aksigorta7,580,13-12,86
Aksu Enerji10,20-2,0235,15
Alarko Carrıer321,40-0,74-11,59
Alarko GMYO20,80-1,23-17,89
Alarko Holding8,86-2,853,97
Albaraka Türk1,500,67-22,68
Alcatel Lucent Teletaş25,80-1,75-13,01
Alkim Kağıt14,90-0,4015,11
Alkim Kimya14,98-1,066,34
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,762,92-19,63
Altınyunus Çeşme62,959,9626,00
Anadolu Efes22,000,462,99
Anadolu Grubu Holding24,68-1,91-5,53
Anadolu Hayat Emek.9,21-0,3214,62
Anadolu Isuzu16,13-0,92-10,39
Anadolu Sigorta6,390,16-11,50
Anel Elektrik2,68-0,74-15,46
Arçelik32,72-0,0614,97
ARD Bilişim Teknolojileri51,40-2,746,91
Arena Bilgisayar10,30-1,53-5,52
Armada Bilgisayar53,15-0,098,29
Arsan Tekstil4,975,0723,17
Arzum Ev Aletleri17,34-2,69-28,24
Aselsan15,660,19-14,19
Ata GMYO4,670,86-15,25
Atakule GMYO4,55-8,4594,35
Atlantis Yatırım Holding3,901,83-29,86
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Bilgisayar38,082,81

Avrasya GMYO3,19-0,9321,79
Avrasya Petrol ve Tur.2,850,35-10,94
Avrupa Yatırım Holding5,011,83-16,50
Aydem Enerji7,45-1,97

Ayen Enerji4,77-1,45-11,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,85-4,5667,12
Aygaz14,361,921,22
Bagfaş19,400,00-3,00
Bak Ambalaj21,10-2,596,69
Balatacılar Balatacılık5,1710,00-37,26
Bantaş Ambalaj3,521,1512,58
Banvit66,300,0827,50
Başkent Doğalgaz GMYO24,700,08

Baştaş Başkent Çimento10,07-0,20-42,03
Batı Çimento12,82-4,33172,19
Batısöke Çimento2,31-0,86-5,33
Bayrak Taban Sanayi8,33-3,25-21,49
Bera Holding9,68-1,63-52,27
Berkosan Yalıtım10,043,8312,56
Beşiktaş Futbol Yat.5,98-1,8148,02
Beyaz Filo9,061,68-10,11
Bilici Yatırım18,640,22236,87
Bim Mağazalar73,401,382,95
Biotrend Çevre ve Enerji27,16-0,66

Birko Mensucat1,011,00-9,01
Birleşim Mühendislik12,119,99

Birlik Mensucat2,14-2,73-38,15
Bizim Mağazaları12,60-0,47-17,97
BMS Çelik Hasır8,15-0,12

Boğaziçi Beton Sanayi4,68-2,90

Borusan Mannesmann26,58-2,21-4,39
Borusan Yat. Paz.447,902,56-1,40
Bosch Fren Sistemleri878,002,21-28,60
Bossa30,34-0,1369,97
Brisa21,68-0,0911,96
Burçelik18,790,37-10,61
Burçelik Vana21,70-0,28-56,30
Bursa Çimento3,48-0,85-30,09
Carrefoursa36,860,44-48,66
Casa Emtia Petrol107,60-0,091,51
Ceo Event Medya8,17-1,5727,06
Coca Cola İçecek86,901,0536,83
Cosmos Yat. Holding10,100,0025,31
Credıtwest Faktorıng4,640,22-20,95
Çan2 Termik12,751,03

Çelebi187,109,992,51
Çelik Halat6,41-1,08-29,54
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş13,540,30-13,82
Çimbeton221,801,37-25,19
Çimentaş28,00-1,13-22,57
Çimsa25,28-0,4742,02
Çuhadaroğlu Metal7,520,00-1,15
Dagi Giyim3,60-4,515,68
Dagi Yatırım Holding14,16-3,019,77
Dardanel2,691,51-49,48
Datagate Bilgisayar13,004,84-19,30
Demısaş Döküm7,300,0012,73
Denge Holding1,68-6,67-44,69
Deniz GMYO2,27-0,4423,23
Derimod10,050,003,18
Derlüks Yatırım Holding5,362,10-39,23
Desa Deri8,74-0,79-10,27
Despec Bilgisayar10,02-0,20-23,28
Deva Holding23,80-0,25-1,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,140,9112,67
Diriteks Diriliş Tekstil3,094,39-17,16
Ditaş Doğan15,52-1,0819,33
DO-CO679,802,417,90
Doğan Burda24,901,3010,96
Doğan Holding2,600,00-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,18-1,36-6,40
Doğusan6,76-3,0154,34
Doğuş GMYO9,24-2,5313,10
Doğuş Otomotiv26,36-2,301,68
Döktaş Dökümcülük30,00-3,23-2,02
Duran Doğan Basım11,88-1,8213,25
Dyo Boya10,76-0,65-4,33
Eczacıbaşı İlaç6,230,00-13,50
Eczacıbaşı Yatırım42,720,0958,70
E-Data Teknoloji16,62-9,62

Edip Gayrimenkul3,43-1,443,31
Ege Endüstri1.252,10-2,19-24,79
Ege Gübre176,40-0,5622,96
Ege Profil29,40-1,54-23,12
Ege Seramik13,49-0,5239,61
Egeplast22,96-0,61-31,05
Ekiz Kimya6,30-3,67-11,64
Emek Elektrik2,790,00-2,29
Eminiş Ambalaj21,005,32-43,00
Emlak Konut GMYO1,870,54-11,57
Enerjisa Enerji10,911,02-5,38
Enka İnşaat10,503,5549,11
Erbosan136,60-1,80236,83
Ereğli Demir Çelik18,63-0,0541,82
Ersu Gıda3,34-0,30-32,39
Escar Turizm Taşımacılık19,58-3,17

Escort Teknoloji5,942,95-9,59
Esenboğa Elektrik32,66-0,1871,66
Etiler Gıda5,520,3638,69
Euro Kapital Yat. Ort.6,01-3,3857,35
Euro Trend Yat. Ort.3,580,561,18
Euro Yat. Ort.3,89-0,26-12,42
Euro Yatırım Holding3,160,6411,27
Fade Gıda8,53-0,7063,99
Fenerbahçe Futbol34,18-1,6115,63
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,562,81-13,16
F-M İzmit Piston120,603,97-1,63
Fonet Bilgi Teknolojileri14,01-1,417,52
Ford Otosan169,50-0,2438,78
Formet Metal ve Cam1,23-0,81-49,86
Frigo Pak Gıda17,24-0,06-17,83
Galata Wind Enerji3,79-1,04

Galatasaray Sportif3,66-1,08-9,63
Garanti Bankası9,550,00-5,92
Garanti Faktoring8,00-2,56-28,12
Garanti Yat. Ort.2,250,00-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,38-0,2724,53
Gediz Ambalaj37,80-0,9441,04
Gen İlaç15,895,65

Gentaş3,180,00-29,54
Gersan Elektrik5,940,17-3,26
Girişim Elektrik Sanayi24,8610,00

Global Men. Değ.6,02-1,310,17
Global Yat. Holding2,310,43-34,25
Good-Year7,54-1,05-5,37
Göltaş Çimento41,72-1,371,65
Gözde Girişim5,640,53-29,32
GSD Denizcilik2,70-6,2510,88
GSD Holding2,090,48-16,73
Gübre Fabrik.53,10-1,21-38,29
Güler Yat. Holding2,370,00-31,56
Halk GMYO2,20-0,90-27,82
Hatay Tekstil18,308,1634,21
Hedef Girişim2,68-2,556,15
Hektaş8,513,2859,29
HUB Girişim10,783,36-40,77
Hürriyet Gzt.1,493,47-29,05
ICBC Turkey Bank5,12-0,58-21,23
İdealist Danışmanlık44,00-6,06226,89
İdealist GMYO2,95-2,6424,31
İhlas Ev Aletleri1,04-0,95-44,18
İhlas Gayrimenkul0,970,00-22,40
İhlas Gazetecilik1,20-0,83-51,29
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,851,19-25,44
İndeks Bilgisayar6,260,1634,74
Info Yatırım3,680,82-21,21
İntema40,06-0,250,40
Inveo Yatırım Holding99,95-1,24126,03
İpek Doğal Enerji12,32-1,12-5,81
İskenderun Demir Çelik12,340,0836,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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