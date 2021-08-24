Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,86
|-0,61
|-37,21
|Acıpayam Selüloz
|17,20
|3,99
|1,01
|Adel Kalemcilik
|27,26
|-2,29
|-20,37
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-1,61
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,71
|0,00
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,00
|1,99
|13,74
|Ak Enerji
|1,77
|7,27
|-19,91
|Akbank
|5,71
|0,18
|-15,51
|Akçansa
|14,86
|0,20
|-7,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-1,05
|-21,35
|Akfen GMYO
|2,24
|1,82
|-14,20
|Akın Tekstil
|34,18
|0,00
|7,62
|Akiş GMYO
|1,83
|1,10
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|39,68
|1,12
|-35,82
|Aksa
|18,74
|-1,47
|35,65
|Aksa Enerji
|13,87
|0,07
|86,42
|Aksigorta
|7,58
|0,13
|-12,86
|Aksu Enerji
|10,20
|-2,02
|35,15
|Alarko Carrıer
|321,40
|-0,74
|-11,59
|Alarko GMYO
|20,80
|-1,23
|-17,89
|Alarko Holding
|8,86
|-2,85
|3,97
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,80
|-1,75
|-13,01
|Alkim Kağıt
|14,90
|-0,40
|15,11
|Alkim Kimya
|14,98
|-1,06
|6,34
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,76
|2,92
|-19,63
|Altınyunus Çeşme
|62,95
|9,96
|26,00
|Anadolu Efes
|22,00
|0,46
|2,99
|Anadolu Grubu Holding
|24,68
|-1,91
|-5,53
|Anadolu Hayat Emek.
|9,21
|-0,32
|14,62
|Anadolu Isuzu
|16,13
|-0,92
|-10,39
|Anadolu Sigorta
|6,39
|0,16
|-11,50
|Anel Elektrik
|2,68
|-0,74
|-15,46
|Arçelik
|32,72
|-0,06
|14,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,40
|-2,74
|6,91
|Arena Bilgisayar
|10,30
|-1,53
|-5,52
|Armada Bilgisayar
|53,15
|-0,09
|8,29
|Arsan Tekstil
|4,97
|5,07
|23,17
|Arzum Ev Aletleri
|17,34
|-2,69
|-28,24
|Aselsan
|15,66
|0,19
|-14,19
|Ata GMYO
|4,67
|0,86
|-15,25
|Atakule GMYO
|4,55
|-8,45
|94,35
|Atlantis Yatırım Holding
|3,90
|1,83
|-29,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-0,66
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|38,08
|2,81
|Avrasya GMYO
|3,19
|-0,93
|21,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,85
|0,35
|-10,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,01
|1,83
|-16,50
|Aydem Enerji
|7,45
|-1,97
|Ayen Enerji
|4,77
|-1,45
|-11,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,85
|-4,56
|67,12
|Aygaz
|14,36
|1,92
|1,22
|Bagfaş
|19,40
|0,00
|-3,00
|Bak Ambalaj
|21,10
|-2,59
|6,69
|Balatacılar Balatacılık
|5,17
|10,00
|-37,26
|Bantaş Ambalaj
|3,52
|1,15
|12,58
|Banvit
|66,30
|0,08
|27,50
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,70
|0,08
|Baştaş Başkent Çimento
|10,07
|-0,20
|-42,03
|Batı Çimento
|12,82
|-4,33
|172,19
|Batısöke Çimento
|2,31
|-0,86
|-5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|8,33
|-3,25
|-21,49
|Bera Holding
|9,68
|-1,63
|-52,27
|Berkosan Yalıtım
|10,04
|3,83
|12,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,98
|-1,81
|48,02
|Beyaz Filo
|9,06
|1,68
|-10,11
|Bilici Yatırım
|18,64
|0,22
|236,87
|Bim Mağazalar
|73,40
|1,38
|2,95
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,16
|-0,66
|Birko Mensucat
|1,01
|1,00
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|12,11
|9,99
|Birlik Mensucat
|2,14
|-2,73
|-38,15
|Bizim Mağazaları
|12,60
|-0,47
|-17,97
|BMS Çelik Hasır
|8,15
|-0,12
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,68
|-2,90
|Borusan Mannesmann
|26,58
|-2,21
|-4,39
|Borusan Yat. Paz.
|447,90
|2,56
|-1,40
|Bosch Fren Sistemleri
|878,00
|2,21
|-28,60
|Bossa
|30,34
|-0,13
|69,97
|Brisa
|21,68
|-0,09
|11,96
|Burçelik
|18,79
|0,37
|-10,61
|Burçelik Vana
|21,70
|-0,28
|-56,30
|Bursa Çimento
|3,48
|-0,85
|-30,09
|Carrefoursa
|36,86
|0,44
|-48,66
|Casa Emtia Petrol
|107,60
|-0,09
|1,51
|Ceo Event Medya
|8,17
|-1,57
|27,06
|Coca Cola İçecek
|86,90
|1,05
|36,83
|Cosmos Yat. Holding
|10,10
|0,00
|25,31
|Credıtwest Faktorıng
|4,64
|0,22
|-20,95
|Çan2 Termik
|12,75
|1,03
|Çelebi
|187,10
|9,99
|2,51
|Çelik Halat
|6,41
|-1,08
|-29,54
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|13,54
|0,30
|-13,82
|Çimbeton
|221,80
|1,37
|-25,19
|Çimentaş
|28,00
|-1,13
|-22,57
|Çimsa
|25,28
|-0,47
|42,02
|Çuhadaroğlu Metal
|7,52
|0,00
|-1,15
|Dagi Giyim
|3,60
|-4,51
|5,68
|Dagi Yatırım Holding
|14,16
|-3,01
|9,77
|Dardanel
|2,69
|1,51
|-49,48
|Datagate Bilgisayar
|13,00
|4,84
|-19,30
|Demısaş Döküm
|7,30
|0,00
|12,73
|Denge Holding
|1,68
|-6,67
|-44,69
|Deniz GMYO
|2,27
|-0,44
|23,23
|Derimod
|10,05
|0,00
|3,18
|Derlüks Yatırım Holding
|5,36
|2,10
|-39,23
|Desa Deri
|8,74
|-0,79
|-10,27
|Despec Bilgisayar
|10,02
|-0,20
|-23,28
|Deva Holding
|23,80
|-0,25
|-1,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,14
|0,91
|12,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,09
|4,39
|-17,16
|Ditaş Doğan
|15,52
|-1,08
|19,33
|DO-CO
|679,80
|2,41
|7,90
|Doğan Burda
|24,90
|1,30
|10,96
|Doğan Holding
|2,60
|0,00
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|-1,36
|-6,40
|Doğusan
|6,76
|-3,01
|54,34
|Doğuş GMYO
|9,24
|-2,53
|13,10
|Doğuş Otomotiv
|26,36
|-2,30
|1,68
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|-3,23
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|11,88
|-1,82
|13,25
|Dyo Boya
|10,76
|-0,65
|-4,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|0,00
|-13,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,72
|0,09
|58,70
|E-Data Teknoloji
|16,62
|-9,62
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|-1,44
|3,31
|Ege Endüstri
|1.252,10
|-2,19
|-24,79
|Ege Gübre
|176,40
|-0,56
|22,96
|Ege Profil
|29,40
|-1,54
|-23,12
|Ege Seramik
|13,49
|-0,52
|39,61
|Egeplast
|22,96
|-0,61
|-31,05
|Ekiz Kimya
|6,30
|-3,67
|-11,64
|Emek Elektrik
|2,79
|0,00
|-2,29
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|5,32
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|0,54
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|10,91
|1,02
|-5,38
|Enka İnşaat
|10,50
|3,55
|49,11
|Erbosan
|136,60
|-1,80
|236,83
|Ereğli Demir Çelik
|18,63
|-0,05
|41,82
|Ersu Gıda
|3,34
|-0,30
|-32,39
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,58
|-3,17
|Escort Teknoloji
|5,94
|2,95
|-9,59
|Esenboğa Elektrik
|32,66
|-0,18
|71,66
|Etiler Gıda
|5,52
|0,36
|38,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,01
|-3,38
|57,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,58
|0,56
|1,18
|Euro Yat. Ort.
|3,89
|-0,26
|-12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,16
|0,64
|11,27
|Fade Gıda
|8,53
|-0,70
|63,99
|Fenerbahçe Futbol
|34,18
|-1,61
|15,63
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,56
|2,81
|-13,16
|F-M İzmit Piston
|120,60
|3,97
|-1,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,01
|-1,41
|7,52
|Ford Otosan
|169,50
|-0,24
|38,78
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-0,81
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,24
|-0,06
|-17,83
|Galata Wind Enerji
|3,79
|-1,04
|Galatasaray Sportif
|3,66
|-1,08
|-9,63
|Garanti Bankası
|9,55
|0,00
|-5,92
|Garanti Faktoring
|8,00
|-2,56
|-28,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,00
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,38
|-0,27
|24,53
|Gediz Ambalaj
|37,80
|-0,94
|41,04
|Gen İlaç
|15,89
|5,65
|Gentaş
|3,18
|0,00
|-29,54
|Gersan Elektrik
|5,94
|0,17
|-3,26
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,86
|10,00
|Global Men. Değ.
|6,02
|-1,31
|0,17
|Global Yat. Holding
|2,31
|0,43
|-34,25
|Good-Year
|7,54
|-1,05
|-5,37
|Göltaş Çimento
|41,72
|-1,37
|1,65
|Gözde Girişim
|5,64
|0,53
|-29,32
|GSD Denizcilik
|2,70
|-6,25
|10,88
|GSD Holding
|2,09
|0,48
|-16,73
|Gübre Fabrik.
|53,10
|-1,21
|-38,29
|Güler Yat. Holding
|2,37
|0,00
|-31,56
|Halk GMYO
|2,20
|-0,90
|-27,82
|Hatay Tekstil
|18,30
|8,16
|34,21
|Hedef Girişim
|2,68
|-2,55
|6,15
|Hektaş
|8,51
|3,28
|59,29
|HUB Girişim
|10,78
|3,36
|-40,77
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|3,47
|-29,05
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|-0,58
|-21,23
|İdealist Danışmanlık
|44,00
|-6,06
|226,89
|İdealist GMYO
|2,95
|-2,64
|24,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|-0,95
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,00
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,20
|-0,83
|-51,29
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|1,19
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|0,16
|34,74
|Info Yatırım
|3,68
|0,82
|-21,21
|İntema
|40,06
|-0,25
|0,40
|Inveo Yatırım Holding
|99,95
|-1,24
|126,03
|İpek Doğal Enerji
|12,32
|-1,12
|-5,81
|İskenderun Demir Çelik
|12,34
|0,08
|36,56
(Sürecek)
Kaynak: AA
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