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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

25.08.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,76-2,06-38,50
Acıpayam Selüloz16,80-2,33-1,34
Adel Kalemcilik27,701,61-19,09
Adese Gayrimenkul1,21-0,82-56,79
Afyon Çimento3,66-1,35-28,38
AGESA Hayat Emeklilik19,67-1,6511,86
Ak Enerji1,75-1,13-20,81
Akbank5,70-0,18-15,66
Akçansa15,131,82-6,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-2,12-23,02
Akfen GMYO2,240,00-14,20
Akın Tekstil33,40-2,285,16
Akiş GMYO1,80-1,64-35,54
Akmerkez GMYO38,90-1,97-37,08
Aksa19,122,0338,40
Aksa Enerji14,131,8789,92
Aksigorta7,52-0,79-13,55
Aksu Enerji10,04-1,5733,03
Alarko Carrıer311,80-2,99-14,23
Alarko GMYO20,46-1,63-19,23
Alarko Holding8,70-1,812,09
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş25,22-2,25-14,97
Alkim Kağıt14,70-1,3413,57
Alkim Kimya14,70-1,874,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,844,55-15,98
Altınyunus Çeşme62,15-1,2724,40
Anadolu Efes21,72-1,271,68
Anadolu Grubu Holding24,42-1,05-6,53
Anadolu Hayat Emek.9,12-0,9813,50
Anadolu Isuzu15,90-1,43-11,67
Anadolu Sigorta6,390,00-11,50
Anel Elektrik2,62-2,24-17,35
Arçelik31,98-2,2612,37
ARD Bilişim Teknolojileri50,65-1,465,35
Arena Bilgisayar10,15-1,46-6,90
Armada Bilgisayar52,35-1,516,66
Arsan Tekstil4,91-1,2121,68
Arzum Ev Aletleri18,607,27-23,03
Aselsan15,730,45-13,81
Ata GMYO4,61-1,28-16,33
Atakule GMYO4,10-9,8975,13
Atlantis Yatırım Holding3,900,00-29,86
Atlas Yat. Ort.1,563,31-10,86
ATP Bilgisayar36,54-4,04

Avrasya GMYO3,210,6322,55
Avrasya Petrol ve Tur.2,84-0,35-11,25
Avrupa Yatırım Holding5,112,00-14,83
Aydem Enerji7,44-0,13

Ayen Enerji4,65-2,52-14,05
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,86-5,2558,34
Aygaz14,531,182,42
Bagfaş19,30-0,52-3,50
Bak Ambalaj20,70-1,904,67
Balatacılar Balatacılık5,689,86-31,07
Bantaş Ambalaj3,51-0,2812,26
Banvit66,25-0,0827,40
Başkent Doğalgaz GMYO25,302,43

Baştaş Başkent Çimento9,54-5,26-45,08
Batı Çimento12,42-3,12163,69
Batısöke Çimento2,424,76-0,82
Bayrak Taban Sanayi8,05-3,36-24,13
Bera Holding9,49-1,96-53,21
Berkosan Yalıtım9,68-3,598,52
Beşiktaş Futbol Yat.5,91-1,1746,29
Beyaz Filo8,78-3,09-12,89
Bilici Yatırım18,05-3,17226,20
Bim Mağazalar73,05-0,482,46
Biotrend Çevre ve Enerji26,30-3,17

Birko Mensucat1,020,99-8,11
Birleşim Mühendislik12,120,08

Birlik Mensucat2,00-6,54-42,20
Bizim Mağazaları12,41-1,51-19,21
BMS Çelik Hasır8,200,61

Boğaziçi Beton Sanayi4,60-1,71

Borusan Mannesmann25,92-2,48-6,76
Borusan Yat. Paz.441,00-1,54-2,92
Bosch Fren Sistemleri850,20-3,17-30,86
Bossa30,00-1,1268,07
Brisa21,720,1812,17
Burçelik18,30-2,61-12,94
Burçelik Vana21,28-1,94-57,15
Bursa Çimento3,42-1,72-31,29
Carrefoursa36,50-0,98-49,16
Casa Emtia Petrol102,50-4,74-3,30
Ceo Event Medya8,06-1,3525,35
Coca Cola İçecek85,75-1,3235,02
Cosmos Yat. Holding9,80-2,9721,59
Credıtwest Faktorıng4,57-1,51-22,15
Çan2 Termik12,790,31

Çelebi181,00-3,26-0,84
Çelik Halat6,31-1,56-30,64
Çemaş Döküm1,20-1,64-29,52
Çemtaş13,43-0,81-14,52
Çimbeton213,60-3,70-27,96
Çimentaş26,94-3,79-25,50
Çimsa25,04-0,9540,67
Çuhadaroğlu Metal7,41-1,46-2,59
Dagi Giyim3,44-4,440,99
Dagi Yatırım Holding13,62-3,815,58
Dardanel2,959,67-44,60
Datagate Bilgisayar12,88-0,92-20,05
Demısaş Döküm7,16-1,9210,57
Denge Holding1,817,74-40,41
Deniz GMYO2,23-1,7621,06
Derimod9,74-3,080,00
Derlüks Yatırım Holding5,13-4,29-41,84
Desa Deri8,37-4,23-14,07
Despec Bilgisayar9,70-3,19-25,73
Deva Holding23,28-2,18-3,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,75-3,219,05
Diriteks Diriliş Tekstil2,90-6,15-22,25
Ditaş Doğan15,10-2,7116,10
DO-CO689,001,359,37
Doğan Burda25,241,3712,48
Doğan Holding2,57-1,15-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,12-2,75-8,97
Doğusan6,58-2,6650,23
Doğuş GMYO9,00-2,6010,16
Doğuş Otomotiv25,84-1,97-0,32
Döktaş Dökümcülük30,000,00-2,02
Duran Doğan Basım12,313,6217,35
Dyo Boya10,51-2,32-6,56
Eczacıbaşı İlaç6,12-1,77-15,02
Eczacıbaşı Yatırım42,10-1,4556,39
E-Data Teknoloji14,96-9,99

Edip Gayrimenkul3,34-2,620,60
Ege Endüstri1.218,20-2,71-26,83
Ege Gübre174,20-1,2521,43
Ege Profil28,76-2,18-24,79
Ege Seramik13,691,4841,68
Egeplast22,40-2,44-32,73
Ekiz Kimya6,401,59-10,24
Emek Elektrik2,852,15-0,19
Eminiş Ambalaj20,02-4,67-45,66
Emlak Konut GMYO1,84-1,60-12,99
Enerjisa Enerji10,910,00-5,38
Enka İnşaat10,21-2,7644,99
Erbosan137,900,95240,03
Ereğli Demir Çelik18,56-0,3841,29
Ersu Gıda3,31-0,90-33,00
Escar Turizm Taşımacılık20,484,60

Escort Teknoloji6,011,18-8,52
Esenboğa Elektrik33,301,9675,02
Etiler Gıda5,560,7239,70
Euro Kapital Yat. Ort.5,67-5,6648,45
Euro Trend Yat. Ort.3,50-2,23-1,08
Euro Yat. Ort.3,63-6,68-18,27
Euro Yatırım Holding3,15-0,3210,92
Fade Gıda8,38-1,7661,10
Fenerbahçe Futbol34,300,3516,04
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,49-2,73-15,53
F-M İzmit Piston116,00-3,81-5,38
Fonet Bilgi Teknolojileri13,93-0,576,91
Ford Otosan169,900,2439,10
Formet Metal ve Cam1,20-2,44-51,08
Frigo Pak Gıda17,15-0,52-18,26
Galata Wind Enerji3,72-1,85

Galatasaray Sportif3,690,82-8,89
Garanti Bankası9,53-0,21-6,12
Garanti Faktoring8,111,37-27,13
Garanti Yat. Ort.2,23-0,89-30,66
Gedik Y. Men. Değ.7,30-1,0823,18
Gediz Ambalaj36,72-2,8637,01
Gen İlaç15,02-5,48

Gentaş3,14-1,26-30,43
Gersan Elektrik5,77-2,86-6,03
Girişim Elektrik Sanayi27,349,98

Global Men. Değ.5,72-4,98-4,83
Global Yat. Holding2,27-1,73-35,39
Good-Year7,50-0,53-5,88
Göltaş Çimento40,70-2,44-0,84
Gözde Girişim5,640,00-29,32
GSD Denizcilik2,762,2213,34
GSD Holding2,142,39-14,74
Gübre Fabrik.51,90-2,26-39,69
Güler Yat. Holding2,36-0,42-31,85
Halk GMYO2,252,27-26,18
Hatay Tekstil17,45-4,6427,98
Hedef Girişim2,63-1,874,17
Hektaş8,31-2,3555,55
HUB Girişim10,35-3,99-43,13
Hürriyet Gzt.1,46-2,01-30,48
ICBC Turkey Bank5,05-1,37-22,31
İdealist Danışmanlık43,98-0,05226,75
İdealist GMYO2,76-6,4416,31
İhlas Ev Aletleri1,03-0,96-44,71
İhlas Gayrimenkul0,95-2,06-24,00
İhlas Gazetecilik1,200,00-51,29
İhlas Holding0,571,79-49,23
İhlas Yayın Holding0,84-1,18-26,32
İndeks Bilgisayar6,17-1,4432,80
Info Yatırım3,57-2,99-23,56
İntema38,26-4,49-4,11
Inveo Yatırım Holding96,95-3,00119,24
İpek Doğal Enerji12,16-1,30-7,03
İskenderun Demir Çelik12,420,6537,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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