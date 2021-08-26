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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

26.08.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,73-0,63-38,89
Acıpayam Selüloz16,30-2,98-4,28
Adel Kalemcilik28,081,37-17,98
Adese Gayrimenkul1,19-1,65-57,50
Afyon Çimento3,62-1,09-29,16
AGESA Hayat Emeklilik18,61-5,395,83
Ak Enerji1,771,14-19,91
Akbank5,69-0,18-15,80
Akçansa15,07-0,40-6,41
Akdeniz Yatırım Hold.1,892,16-21,35
Akfen GMYO2,292,23-12,29
Akın Tekstil33,22-0,544,60
Akiş GMYO1,79-0,56-35,89
Akmerkez GMYO38,50-1,03-37,72
Aksa19,401,4640,43
Aksa Enerji14,603,3396,24
Aksigorta7,48-0,53-14,01
Aksu Enerji10,040,0033,03
Alarko Carrıer309,00-0,90-15,00
Alarko GMYO20,16-1,47-20,41
Alarko Holding8,59-1,260,80
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş24,58-2,54-17,13
Alkim Kağıt14,48-1,5011,87
Alkim Kimya14,67-0,204,14
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,78-3,26-18,72
Altınyunus Çeşme56,20-9,5712,49
Anadolu Efes21,46-1,200,46
Anadolu Grubu Holding23,90-2,13-8,52
Anadolu Hayat Emek.9,10-0,2213,25
Anadolu Isuzu15,66-1,51-13,00
Anadolu Sigorta6,38-0,16-11,64
Anel Elektrik2,56-2,29-19,24
Arçelik31,80-0,5611,74
ARD Bilişim Teknolojileri50,950,595,97
Arena Bilgisayar9,95-1,97-8,73
Armada Bilgisayar53,001,247,99
Arsan Tekstil4,971,2223,17
Arzum Ev Aletleri17,63-5,22-27,04
Aselsan15,68-0,32-14,08
Ata GMYO4,48-2,82-18,69
Atakule GMYO3,69-10,0057,62
Atlantis Yatırım Holding4,002,56-28,06
Atlas Yat. Ort.1,51-3,21-13,71
ATP Bilgisayar35,02-4,16

Avrasya GMYO3,230,6223,31
Avrasya Petrol ve Tur.2,984,93-6,88
Avrupa Yatırım Holding5,08-0,59-15,33
Aydem Enerji7,42-0,27

Ayen Enerji4,956,45-8,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,704,7065,79
Aygaz14,37-1,101,29
Bagfaş18,81-2,54-5,95
Bak Ambalaj20,50-0,973,66
Balatacılar Balatacılık6,249,86-24,27
Bantaş Ambalaj3,45-1,7110,34
Banvit66,20-0,0827,31
Başkent Doğalgaz GMYO24,04-4,98

Baştaş Başkent Çimento9,52-0,21-45,19
Batı Çimento12,30-0,97161,15
Batısöke Çimento2,37-2,07-2,87
Bayrak Taban Sanayi8,060,12-24,03
Bera Holding9,41-0,84-53,60
Berkosan Yalıtım9,690,108,63
Beşiktaş Futbol Yat.5,77-2,3742,82
Beyaz Filo8,57-2,39-14,97
Bilici Yatırım18,321,50231,08
Bim Mağazalar73,600,753,23
Biotrend Çevre ve Enerji28,207,22

Birko Mensucat1,01-0,98-9,01
Birleşim Mühendislik10,96-9,57

Birlik Mensucat2,031,50-41,33
Bizim Mağazaları12,520,89-18,49
BMS Çelik Hasır7,95-3,05

Boğaziçi Beton Sanayi4,56-0,87

Borusan Mannesmann25,84-0,31-7,05
Borusan Yat. Paz.445,000,91-2,04
Bosch Fren Sistemleri854,700,53-30,50
Bossa30,200,6769,19
Brisa21,24-2,219,69
Burçelik18,14-0,87-13,70
Burçelik Vana20,92-1,69-57,87
Bursa Çimento3,37-1,46-32,30
Carrefoursa36,640,38-48,97
Casa Emtia Petrol108,005,371,89
Ceo Event Medya8,100,5025,97
Coca Cola İçecek86,100,4135,57
Cosmos Yat. Holding10,002,0424,07
Credıtwest Faktorıng4,51-1,31-23,17
Çan2 Termik14,069,93

Çelebi182,700,940,10
Çelik Halat6,29-0,32-30,86
Çemaş Döküm1,19-0,83-30,11
Çemtaş13,480,37-14,20
Çimbeton211,20-1,12-28,77
Çimentaş26,90-0,15-25,61
Çimsa25,120,3241,12
Çuhadaroğlu Metal7,40-0,13-2,72
Dagi Giyim3,42-0,580,40
Dagi Yatırım Holding13,26-2,642,79
Dardanel2,981,02-44,04
Datagate Bilgisayar12,83-0,39-20,36
Demısaş Döküm7,04-1,688,72
Denge Holding1,78-1,66-41,40
Deniz GMYO2,19-1,7918,89
Derimod9,780,410,41
Derlüks Yatırım Holding5,04-1,75-42,86
Desa Deri9,209,92-5,54
Despec Bilgisayar9,700,00-25,73
Deva Holding23,300,09-3,15
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,68-0,608,40
Diriteks Diriliş Tekstil2,972,41-20,38
Ditaş Doğan15,120,1316,25
DO-CO669,50-2,836,27
Doğan Burda23,54-6,744,90
Doğan Holding2,55-0,78-14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,161,89-7,25
Doğusan6,701,8252,97
Doğuş GMYO8,82-2,007,96
Doğuş Otomotiv25,76-0,31-0,63
Döktaş Dökümcülük30,983,271,18
Duran Doğan Basım12,481,3818,97
Dyo Boya10,41-0,95-7,44
Eczacıbaşı İlaç6,00-1,96-16,69
Eczacıbaşı Yatırım41,46-1,5254,02
E-Data Teknoloji13,47-9,96

Edip Gayrimenkul3,340,000,60
Ege Endüstri1.216,00-0,18-26,96
Ege Gübre172,70-0,8620,38
Ege Profil27,86-3,13-27,14
Ege Seramik13,44-1,8339,09
Egeplast22,00-1,79-33,93
Ekiz Kimya6,09-4,84-14,59
Emek Elektrik2,74-3,86-4,04
Eminiş Ambalaj20,00-0,10-45,71
Emlak Konut GMYO1,82-1,09-13,93
Enerjisa Enerji10,84-0,64-5,99
Enka İnşaat10,442,2548,26
Erbosan134,90-2,18232,64
Ereğli Demir Çelik18,40-0,8640,07
Ersu Gıda3,20-3,32-35,22
Escar Turizm Taşımacılık20,34-0,68

Escort Teknoloji5,76-4,16-12,33
Esenboğa Elektrik33,300,0075,02
Etiler Gıda5,967,1949,75
Euro Kapital Yat. Ort.5,700,5349,23
Euro Trend Yat. Ort.3,633,712,59
Euro Yat. Ort.3,53-2,75-20,52
Euro Yatırım Holding3,12-0,959,86
Fade Gıda8,622,8665,72
Fenerbahçe Futbol34,28-0,0615,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,39-4,02-18,93
F-M İzmit Piston120,403,79-1,79
Fonet Bilgi Teknolojileri13,46-3,373,30
Ford Otosan167,60-1,3537,22
Formet Metal ve Cam1,18-1,67-51,90
Frigo Pak Gıda17,07-0,47-18,64
Galata Wind Enerji3,68-1,08

Galatasaray Sportif3,65-1,08-9,88
Garanti Bankası9,44-0,94-7,00
Garanti Faktoring8,00-1,36-28,12
Garanti Yat. Ort.2,18-2,24-32,21
Gedik Y. Men. Değ.7,300,0023,18
Gediz Ambalaj35,72-2,7233,28
Gen İlaç14,60-2,80

Gentaş3,140,00-30,43
Gersan Elektrik5,65-2,08-7,98
Girişim Elektrik Sanayi24,62-9,95

Global Men. Değ.5,811,57-3,33
Global Yat. Holding2,21-2,64-37,09
Good-Year7,43-0,93-6,76
Göltaş Çimento40,10-1,47-2,30
Gözde Girişim5,57-1,24-30,20
GSD Denizcilik2,65-3,998,82
GSD Holding2,12-0,93-15,54
Gübre Fabrik.51,00-1,73-40,73
Güler Yat. Holding2,31-2,12-33,29
Halk GMYO2,20-2,22-27,82
Hatay Tekstil17,13-1,8325,63
Hedef Girişim2,661,145,35
Hektaş8,340,3656,11
HUB Girişim10,32-0,29-43,30
Hürriyet Gzt.1,43-2,05-31,90
ICBC Turkey Bank5,02-0,59-22,77
İdealist Danışmanlık44,220,55228,53
İdealist GMYO2,64-4,3511,25
İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25
İhlas Gayrimenkul0,93-2,11-25,60
İhlas Gazetecilik1,18-1,67-52,10
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,840,00-26,32
İndeks Bilgisayar6,261,4634,74
Info Yatırım3,55-0,56-23,99
İntema37,08-3,08-7,07
Inveo Yatırım Holding100,103,25126,37
İpek Doğal Enerji12,220,49-6,57
İskenderun Demir Çelik12,26-1,2935,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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