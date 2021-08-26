Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,73
|-0,63
|-38,89
|Acıpayam Selüloz
|16,30
|-2,98
|-4,28
|Adel Kalemcilik
|28,08
|1,37
|-17,98
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|-1,65
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,62
|-1,09
|-29,16
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,61
|-5,39
|5,83
|Ak Enerji
|1,77
|1,14
|-19,91
|Akbank
|5,69
|-0,18
|-15,80
|Akçansa
|15,07
|-0,40
|-6,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|2,16
|-21,35
|Akfen GMYO
|2,29
|2,23
|-12,29
|Akın Tekstil
|33,22
|-0,54
|4,60
|Akiş GMYO
|1,79
|-0,56
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|38,50
|-1,03
|-37,72
|Aksa
|19,40
|1,46
|40,43
|Aksa Enerji
|14,60
|3,33
|96,24
|Aksigorta
|7,48
|-0,53
|-14,01
|Aksu Enerji
|10,04
|0,00
|33,03
|Alarko Carrıer
|309,00
|-0,90
|-15,00
|Alarko GMYO
|20,16
|-1,47
|-20,41
|Alarko Holding
|8,59
|-1,26
|0,80
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,58
|-2,54
|-17,13
|Alkim Kağıt
|14,48
|-1,50
|11,87
|Alkim Kimya
|14,67
|-0,20
|4,14
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,78
|-3,26
|-18,72
|Altınyunus Çeşme
|56,20
|-9,57
|12,49
|Anadolu Efes
|21,46
|-1,20
|0,46
|Anadolu Grubu Holding
|23,90
|-2,13
|-8,52
|Anadolu Hayat Emek.
|9,10
|-0,22
|13,25
|Anadolu Isuzu
|15,66
|-1,51
|-13,00
|Anadolu Sigorta
|6,38
|-0,16
|-11,64
|Anel Elektrik
|2,56
|-2,29
|-19,24
|Arçelik
|31,80
|-0,56
|11,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,95
|0,59
|5,97
|Arena Bilgisayar
|9,95
|-1,97
|-8,73
|Armada Bilgisayar
|53,00
|1,24
|7,99
|Arsan Tekstil
|4,97
|1,22
|23,17
|Arzum Ev Aletleri
|17,63
|-5,22
|-27,04
|Aselsan
|15,68
|-0,32
|-14,08
|Ata GMYO
|4,48
|-2,82
|-18,69
|Atakule GMYO
|3,69
|-10,00
|57,62
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|2,56
|-28,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-3,21
|-13,71
|ATP Bilgisayar
|35,02
|-4,16
|Avrasya GMYO
|3,23
|0,62
|23,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,98
|4,93
|-6,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,08
|-0,59
|-15,33
|Aydem Enerji
|7,42
|-0,27
|Ayen Enerji
|4,95
|6,45
|-8,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,70
|4,70
|65,79
|Aygaz
|14,37
|-1,10
|1,29
|Bagfaş
|18,81
|-2,54
|-5,95
|Bak Ambalaj
|20,50
|-0,97
|3,66
|Balatacılar Balatacılık
|6,24
|9,86
|-24,27
|Bantaş Ambalaj
|3,45
|-1,71
|10,34
|Banvit
|66,20
|-0,08
|27,31
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,04
|-4,98
|Baştaş Başkent Çimento
|9,52
|-0,21
|-45,19
|Batı Çimento
|12,30
|-0,97
|161,15
|Batısöke Çimento
|2,37
|-2,07
|-2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|8,06
|0,12
|-24,03
|Bera Holding
|9,41
|-0,84
|-53,60
|Berkosan Yalıtım
|9,69
|0,10
|8,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,77
|-2,37
|42,82
|Beyaz Filo
|8,57
|-2,39
|-14,97
|Bilici Yatırım
|18,32
|1,50
|231,08
|Bim Mağazalar
|73,60
|0,75
|3,23
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,20
|7,22
|Birko Mensucat
|1,01
|-0,98
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,96
|-9,57
|Birlik Mensucat
|2,03
|1,50
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,52
|0,89
|-18,49
|BMS Çelik Hasır
|7,95
|-3,05
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,56
|-0,87
|Borusan Mannesmann
|25,84
|-0,31
|-7,05
|Borusan Yat. Paz.
|445,00
|0,91
|-2,04
|Bosch Fren Sistemleri
|854,70
|0,53
|-30,50
|Bossa
|30,20
|0,67
|69,19
|Brisa
|21,24
|-2,21
|9,69
|Burçelik
|18,14
|-0,87
|-13,70
|Burçelik Vana
|20,92
|-1,69
|-57,87
|Bursa Çimento
|3,37
|-1,46
|-32,30
|Carrefoursa
|36,64
|0,38
|-48,97
|Casa Emtia Petrol
|108,00
|5,37
|1,89
|Ceo Event Medya
|8,10
|0,50
|25,97
|Coca Cola İçecek
|86,10
|0,41
|35,57
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|2,04
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|4,51
|-1,31
|-23,17
|Çan2 Termik
|14,06
|9,93
|Çelebi
|182,70
|0,94
|0,10
|Çelik Halat
|6,29
|-0,32
|-30,86
|Çemaş Döküm
|1,19
|-0,83
|-30,11
|Çemtaş
|13,48
|0,37
|-14,20
|Çimbeton
|211,20
|-1,12
|-28,77
|Çimentaş
|26,90
|-0,15
|-25,61
|Çimsa
|25,12
|0,32
|41,12
|Çuhadaroğlu Metal
|7,40
|-0,13
|-2,72
|Dagi Giyim
|3,42
|-0,58
|0,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,26
|-2,64
|2,79
|Dardanel
|2,98
|1,02
|-44,04
|Datagate Bilgisayar
|12,83
|-0,39
|-20,36
|Demısaş Döküm
|7,04
|-1,68
|8,72
|Denge Holding
|1,78
|-1,66
|-41,40
|Deniz GMYO
|2,19
|-1,79
|18,89
|Derimod
|9,78
|0,41
|0,41
|Derlüks Yatırım Holding
|5,04
|-1,75
|-42,86
|Desa Deri
|9,20
|9,92
|-5,54
|Despec Bilgisayar
|9,70
|0,00
|-25,73
|Deva Holding
|23,30
|0,09
|-3,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,68
|-0,60
|8,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,97
|2,41
|-20,38
|Ditaş Doğan
|15,12
|0,13
|16,25
|DO-CO
|669,50
|-2,83
|6,27
|Doğan Burda
|23,54
|-6,74
|4,90
|Doğan Holding
|2,55
|-0,78
|-14,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|1,89
|-7,25
|Doğusan
|6,70
|1,82
|52,97
|Doğuş GMYO
|8,82
|-2,00
|7,96
|Doğuş Otomotiv
|25,76
|-0,31
|-0,63
|Döktaş Dökümcülük
|30,98
|3,27
|1,18
|Duran Doğan Basım
|12,48
|1,38
|18,97
|Dyo Boya
|10,41
|-0,95
|-7,44
|Eczacıbaşı İlaç
|6,00
|-1,96
|-16,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,46
|-1,52
|54,02
|E-Data Teknoloji
|13,47
|-9,96
|Edip Gayrimenkul
|3,34
|0,00
|0,60
|Ege Endüstri
|1.216,00
|-0,18
|-26,96
|Ege Gübre
|172,70
|-0,86
|20,38
|Ege Profil
|27,86
|-3,13
|-27,14
|Ege Seramik
|13,44
|-1,83
|39,09
|Egeplast
|22,00
|-1,79
|-33,93
|Ekiz Kimya
|6,09
|-4,84
|-14,59
|Emek Elektrik
|2,74
|-3,86
|-4,04
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|-0,10
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-1,09
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,84
|-0,64
|-5,99
|Enka İnşaat
|10,44
|2,25
|48,26
|Erbosan
|134,90
|-2,18
|232,64
|Ereğli Demir Çelik
|18,40
|-0,86
|40,07
|Ersu Gıda
|3,20
|-3,32
|-35,22
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,34
|-0,68
|Escort Teknoloji
|5,76
|-4,16
|-12,33
|Esenboğa Elektrik
|33,30
|0,00
|75,02
|Etiler Gıda
|5,96
|7,19
|49,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,70
|0,53
|49,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|3,71
|2,59
|Euro Yat. Ort.
|3,53
|-2,75
|-20,52
|Euro Yatırım Holding
|3,12
|-0,95
|9,86
|Fade Gıda
|8,62
|2,86
|65,72
|Fenerbahçe Futbol
|34,28
|-0,06
|15,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,39
|-4,02
|-18,93
|F-M İzmit Piston
|120,40
|3,79
|-1,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,46
|-3,37
|3,30
|Ford Otosan
|167,60
|-1,35
|37,22
|Formet Metal ve Cam
|1,18
|-1,67
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|17,07
|-0,47
|-18,64
|Galata Wind Enerji
|3,68
|-1,08
|Galatasaray Sportif
|3,65
|-1,08
|-9,88
|Garanti Bankası
|9,44
|-0,94
|-7,00
|Garanti Faktoring
|8,00
|-1,36
|-28,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|-2,24
|-32,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,30
|0,00
|23,18
|Gediz Ambalaj
|35,72
|-2,72
|33,28
|Gen İlaç
|14,60
|-2,80
|Gentaş
|3,14
|0,00
|-30,43
|Gersan Elektrik
|5,65
|-2,08
|-7,98
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,62
|-9,95
|Global Men. Değ.
|5,81
|1,57
|-3,33
|Global Yat. Holding
|2,21
|-2,64
|-37,09
|Good-Year
|7,43
|-0,93
|-6,76
|Göltaş Çimento
|40,10
|-1,47
|-2,30
|Gözde Girişim
|5,57
|-1,24
|-30,20
|GSD Denizcilik
|2,65
|-3,99
|8,82
|GSD Holding
|2,12
|-0,93
|-15,54
|Gübre Fabrik.
|51,00
|-1,73
|-40,73
|Güler Yat. Holding
|2,31
|-2,12
|-33,29
|Halk GMYO
|2,20
|-2,22
|-27,82
|Hatay Tekstil
|17,13
|-1,83
|25,63
|Hedef Girişim
|2,66
|1,14
|5,35
|Hektaş
|8,34
|0,36
|56,11
|HUB Girişim
|10,32
|-0,29
|-43,30
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|-2,05
|-31,90
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|-0,59
|-22,77
|İdealist Danışmanlık
|44,22
|0,55
|228,53
|İdealist GMYO
|2,64
|-4,35
|11,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-0,97
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|-2,11
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|-1,67
|-52,10
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|0,00
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|1,46
|34,74
|Info Yatırım
|3,55
|-0,56
|-23,99
|İntema
|37,08
|-3,08
|-7,07
|Inveo Yatırım Holding
|100,10
|3,25
|126,37
|İpek Doğal Enerji
|12,22
|0,49
|-6,57
|İskenderun Demir Çelik
|12,26
|-1,29
|35,68
(Sürecek)
Kaynak: AA
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