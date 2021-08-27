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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

27.08.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,730,00-38,89
Acıpayam Selüloz16,481,10-3,22
Adel Kalemcilik27,54-1,92-19,56
Adese Gayrimenkul1,200,84-57,14
Afyon Çimento3,630,28-28,96
AGESA Hayat Emeklilik18,951,837,76
Ak Enerji1,812,26-18,10
Akbank5,730,70-15,21
Akçansa15,331,73-4,80
Akdeniz Yatırım Hold.1,890,00-21,35
Akfen GMYO2,519,61-3,86
Akın Tekstil33,12-0,304,28
Akiş GMYO1,800,56-35,54
Akmerkez GMYO38,42-0,21-37,85
Aksa19,701,5542,60
Aksa Enerji14,630,2196,64
Aksigorta7,500,27-13,78
Aksu Enerji10,272,2936,08
Alarko Carrıer339,009,71-6,74
Alarko GMYO20,360,99-19,62
Alarko Holding8,832,793,62
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş24,941,46-15,91
Alkim Kağıt14,550,4812,41
Alkim Kimya14,821,025,20
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,801,12-17,81
Altınyunus Çeşme55,00-2,1410,09
Anadolu Efes21,30-0,75-0,29
Anadolu Grubu Holding23,960,25-8,29
Anadolu Hayat Emek.9,110,1113,37
Anadolu Isuzu15,700,26-12,78
Anadolu Sigorta6,32-0,94-12,47
Anel Elektrik2,570,39-18,93
Arçelik32,141,0712,94
ARD Bilişim Teknolojileri50,75-0,395,55
Arena Bilgisayar10,010,60-8,18
Armada Bilgisayar52,95-0,097,89
Arsan Tekstil4,87-2,0120,69
Arzum Ev Aletleri17,700,40-26,75
Aselsan15,810,83-13,37
Ata GMYO4,43-1,12-19,60
Atakule GMYO3,977,5969,58
Atlantis Yatırım Holding4,051,25-27,16
Atlas Yat. Ort.1,50-0,66-14,29
ATP Bilgisayar34,82-0,57

Avrasya GMYO3,260,9324,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,90-2,68-9,38
Avrupa Yatırım Holding5,090,20-15,17
Aydem Enerji7,450,40

Ayen Enerji5,103,03-5,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,293,1671,02
Aygaz14,450,561,86
Bagfaş18,20-3,24-9,00
Bak Ambalaj20,30-0,982,65
Balatacılar Balatacılık6,869,94-16,75
Bantaş Ambalaj3,491,1611,62
Banvit66,15-0,0827,21
Başkent Doğalgaz GMYO23,20-3,49

Baştaş Başkent Çimento9,01-5,36-48,13
Batı Çimento12,662,93168,79
Batısöke Çimento2,411,69-1,23
Bayrak Taban Sanayi8,302,98-21,77
Bera Holding9,480,74-53,25
Berkosan Yalıtım9,791,039,75
Beşiktaş Futbol Yat.5,810,6943,81
Beyaz Filo8,640,82-14,28
Bilici Yatırım18,15-0,93228,01
Bim Mağazalar72,20-1,901,27
Biotrend Çevre ve Enerji29,805,67

Birko Mensucat1,010,00-9,01
Birleşim Mühendislik10,86-0,91

Birlik Mensucat2,071,97-40,17
Bizim Mağazaları12,44-0,64-19,01
BMS Çelik Hasır8,051,26

Boğaziçi Beton Sanayi4,754,17

Borusan Mannesmann26,020,70-6,40
Borusan Yat. Paz.470,005,623,46
Bosch Fren Sistemleri860,300,66-30,04
Bossa31,684,9077,48
Brisa21,20-0,199,49
Burçelik17,99-0,83-14,41
Burçelik Vana20,80-0,57-58,12
Bursa Çimento3,36-0,30-32,50
Carrefoursa37,903,44-47,21
Casa Emtia Petrol107,00-0,930,94
Ceo Event Medya8,06-0,4925,35
Coca Cola İçecek85,95-0,1735,34
Cosmos Yat. Holding10,101,0025,31
Credıtwest Faktorıng4,44-1,55-24,36
Çan2 Termik13,77-2,06

Çelebi177,70-2,74-2,64
Çelik Halat6,391,59-29,76
Çemaş Döküm1,200,84-29,52
Çemtaş13,40-0,59-14,71
Çimbeton213,901,28-27,86
Çimentaş26,70-0,74-26,16
Çimsa25,08-0,1640,90
Çuhadaroğlu Metal7,450,68-2,07
Dagi Giyim3,471,461,87
Dagi Yatırım Holding13,401,063,88
Dardanel3,135,03-41,22
Datagate Bilgisayar12,54-2,26-22,16
Demısaş Döküm7,090,719,49
Denge Holding1,790,56-41,07
Deniz GMYO2,231,8321,06
Derimod9,941,642,05
Derlüks Yatırım Holding5,080,79-42,40
Desa Deri10,1210,003,90
Despec Bilgisayar9,700,00-25,73
Deva Holding23,581,20-1,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,59-0,777,56
Diriteks Diriliş Tekstil2,96-0,34-20,64
Ditaş Doğan15,240,7917,18
DO-CO672,000,376,67
Doğan Burda24,222,897,93
Doğan Holding2,570,78-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-1,39-8,54
Doğusan7,055,2260,96
Doğuş GMYO8,951,479,55
Doğuş Otomotiv27,105,204,54
Döktaş Dökümcülük31,501,682,87
Duran Doğan Basım12,600,9620,11
Dyo Boya10,40-0,10-7,53
Eczacıbaşı İlaç6,030,50-16,27
Eczacıbaşı Yatırım42,763,1458,85
E-Data Teknoloji12,13-9,95

Edip Gayrimenkul3,350,300,90
Ege Endüstri1.228,000,99-26,24
Ege Gübre167,00-3,3016,41
Ege Profil28,301,58-25,99
Ege Seramik13,40-0,3038,68
Egeplast22,180,82-33,39
Ekiz Kimya6,344,11-11,08
Emek Elektrik2,72-0,73-4,74
Eminiş Ambalaj20,603,00-44,08
Emlak Konut GMYO1,820,00-13,93
Enerjisa Enerji11,102,40-3,73
Enka İnşaat10,803,4553,37
Erbosan134,40-0,37231,40
Ereğli Demir Çelik18,711,6842,43
Ersu Gıda3,19-0,31-35,43
Escar Turizm Taşımacılık21,304,72

Escort Teknoloji5,770,17-12,18
Esenboğa Elektrik33,741,3277,33
Etiler Gıda5,79-2,8545,48
Euro Kapital Yat. Ort.5,822,1152,38
Euro Trend Yat. Ort.3,61-0,552,03
Euro Yat. Ort.3,540,28-20,30
Euro Yatırım Holding3,130,3210,21
Fade Gıda8,721,1667,64
Fenerbahçe Futbol34,26-0,0615,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,431,67-17,57
F-M İzmit Piston123,202,330,49
Fonet Bilgi Teknolojileri13,590,974,30
Ford Otosan168,800,7238,20
Formet Metal ve Cam1,223,39-50,27
Frigo Pak Gıda16,60-2,75-20,88
Galata Wind Enerji3,700,54

Galatasaray Sportif3,58-1,92-11,60
Garanti Bankası9,561,27-5,82
Garanti Faktoring8,000,00-28,12
Garanti Yat. Ort.2,232,29-30,66
Gedik Y. Men. Değ.7,27-0,4122,68
Gediz Ambalaj35,760,1133,43
Gen İlaç14,942,33

Gentaş3,170,96-29,76
Gersan Elektrik5,660,18-7,82
Girişim Elektrik Sanayi23,18-5,85

Global Men. Değ.5,850,69-2,66
Global Yat. Holding2,210,00-37,09
Good-Year7,551,62-5,25
Göltaş Çimento40,541,10-1,23
Gözde Girişim5,580,18-30,08
GSD Denizcilik2,650,008,82
GSD Holding2,120,00-15,54
Gübre Fabrik.50,20-1,57-41,66
Güler Yat. Holding2,341,30-32,42
Halk GMYO2,18-0,91-28,48
Hatay Tekstil17,602,7429,08
Hedef Girişim2,65-0,384,96
Hektaş8,26-0,9654,61
HUB Girişim10,19-1,26-44,01
Hürriyet Gzt.1,536,99-27,14
ICBC Turkey Bank4,98-0,80-23,38
İdealist Danışmanlık44,480,59230,46
İdealist GMYO2,691,8913,36
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,941,08-24,80
İhlas Gazetecilik1,180,00-52,10
İhlas Holding0,571,79-49,23
İhlas Yayın Holding0,82-2,38-28,07
İndeks Bilgisayar6,310,8035,82
Info Yatırım3,724,79-20,35
İntema36,68-1,08-8,07
Inveo Yatırım Holding98,40-1,70122,52
İpek Doğal Enerji12,280,49-6,12
İskenderun Demir Çelik12,360,8236,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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