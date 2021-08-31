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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

31.08.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,781,06-38,24
Acıpayam Selüloz16,520,24-2,98
Adel Kalemcilik26,38-4,21-22,94
Adese Gayrimenkul1,221,67-56,43
Afyon Çimento3,671,10-28,18
AGESA Hayat Emeklilik18,64-1,646,00
Ak Enerji1,820,55-17,65
Akbank5,892,79-12,84
Akçansa15,30-0,20-4,98
Akdeniz Yatırım Hold.2,079,52-13,86
Akfen GMYO2,769,965,71
Akın Tekstil33,681,696,05
Akiş GMYO1,852,78-33,75
Akmerkez GMYO38,760,88-37,30
Aksa19,50-1,0241,16
Aksa Enerji14,44-1,3094,09
Aksigorta7,601,33-12,63
Aksu Enerji10,865,7443,89
Alarko Carrıer365,007,670,41
Alarko GMYO20,440,39-19,31
Alarko Holding8,900,794,44
Albaraka Türk1,47-1,34-24,23
Alcatel Lucent Teletaş25,863,69-12,81
Alkim Kağıt14,721,1713,72
Alkim Kimya15,031,426,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,79-0,56-18,26
Altınyunus Çeşme58,406,1816,89
Anadolu Efes21,943,002,71
Anadolu Grubu Holding24,100,58-7,75
Anadolu Hayat Emek.9,403,1816,98
Anadolu Isuzu16,001,91-11,11
Anadolu Sigorta6,340,32-12,19
Anel Elektrik2,829,73-11,04
Arçelik32,12-0,0612,87
ARD Bilişim Teknolojileri50,750,005,55
Arena Bilgisayar10,171,60-6,72
Armada Bilgisayar53,501,049,01
Arsan Tekstil4,880,2120,93
Arzum Ev Aletleri17,59-0,62-27,21
Aselsan15,890,51-12,93
Ata GMYO4,42-0,23-19,78
Atakule GMYO3,70-6,8058,04
Atlantis Yatırım Holding4,060,25-26,98
Atlas Yat. Ort.1,49-0,67-14,86
ATP Bilgisayar34,900,23

Avrasya GMYO3,404,2929,80
Avrasya Petrol ve Tur.2,88-0,69-10,00
Avrupa Yatırım Holding5,100,20-15,00
Aydem Enerji7,541,21

Ayen Enerji5,09-0,20-5,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,370,4171,73
Aygaz15,074,296,23
Bagfaş18,310,60-8,45
Bak Ambalaj20,360,302,95
Balatacılar Balatacılık7,549,91-8,50
Bantaş Ambalaj3,541,4313,22
Banvit66,00-0,2326,92
Başkent Doğalgaz GMYO23,420,95

Baştaş Başkent Çimento8,95-0,67-48,47
Batı Çimento12,47-1,50164,76
Batısöke Çimento2,430,83-0,41
Bayrak Taban Sanayi8,664,34-18,38
Bera Holding9,783,16-51,78
Berkosan Yalıtım9,820,3110,09
Beşiktaş Futbol Yat.5,66-2,5840,10
Beyaz Filo8,63-0,12-14,38
Bilici Yatırım17,95-1,10224,40
Bim Mağazalar71,85-0,480,78
Biotrend Çevre ve Enerji29,20-2,01

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik11,071,93

Birlik Mensucat2,070,00-40,17
Bizim Mağazaları12,34-0,80-19,66
BMS Çelik Hasır8,211,99

Boğaziçi Beton Sanayi4,67-1,68

Borusan Mannesmann26,361,31-5,18
Borusan Yat. Paz.463,60-1,362,05
Bosch Fren Sistemleri876,001,82-28,76
Bossa32,542,7182,30
Brisa21,923,4013,20
Burçelik18,150,89-13,65
Burçelik Vana21,101,44-57,51
Bursa Çimento3,493,87-29,89
Carrefoursa39,363,85-45,18
Casa Emtia Petrol108,701,592,55
Ceo Event Medya8,100,5025,97
Coca Cola İçecek87,551,8637,86
Cosmos Yat. Holding10,483,7630,02
Credıtwest Faktorıng4,501,35-23,34
Çan2 Termik13,830,44

Çelebi176,60-0,62-3,25
Çelik Halat6,430,63-29,32
Çemaş Döküm1,243,33-27,17
Çemtaş13,561,19-13,69
Çimbeton222,904,21-24,82
Çimentaş27,161,72-24,89
Çimsa25,622,1543,93
Çuhadaroğlu Metal7,591,88-0,23
Dagi Giyim3,819,8011,85
Dagi Yatırım Holding14,034,708,76
Dardanel3,243,51-39,15
Datagate Bilgisayar12,48-0,48-22,53
Demısaş Döküm7,191,4111,03
Denge Holding1,71-4,47-43,70
Deniz GMYO2,365,8328,12
Derimod9,950,102,16
Derlüks Yatırım Holding5,232,95-40,70
Desa Deri9,70-4,15-0,41
Despec Bilgisayar9,700,00-25,73
Deva Holding23,901,36-0,66
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,58-0,097,47
Diriteks Diriliş Tekstil3,259,80-12,87
Ditaş Doğan15,642,6220,25
DO-CO660,00-1,794,76
Doğan Burda24,380,668,65
Doğan Holding2,570,00-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,171,88-6,82
Doğusan7,161,5663,47
Doğuş GMYO8,88-0,788,69
Doğuş Otomotiv28,003,328,01
Döktaş Dökümcülük32,382,795,75
Duran Doğan Basım12,30-2,3817,25
Dyo Boya10,561,54-6,11
Eczacıbaşı İlaç6,233,32-13,50
Eczacıbaşı Yatırım44,403,8464,94
E-Data Teknoloji13,349,98

Edip Gayrimenkul3,535,376,33
Ege Endüstri1.231,600,29-26,02
Ege Gübre171,202,5119,34
Ege Profil29,684,88-22,38
Ege Seramik13,984,3344,68
Egeplast22,621,98-32,07
Ekiz Kimya6,390,79-10,38
Emek Elektrik2,730,37-4,39
Eminiş Ambalaj20,901,46-43,27
Emlak Konut GMYO1,841,10-12,99
Enerjisa Enerji11,100,00-3,73
Enka İnşaat10,971,5755,78
Erbosan132,00-1,79225,48
Ereğli Demir Çelik18,780,3742,96
Ersu Gıda3,241,57-34,41
Escar Turizm Taşımacılık20,90-1,88

Escort Teknoloji5,790,35-11,87
Esenboğa Elektrik36,086,9489,63
Etiler Gıda5,55-4,1539,45
Euro Kapital Yat. Ort.5,75-1,2050,54
Euro Trend Yat. Ort.3,58-0,831,18
Euro Yat. Ort.3,49-1,41-21,42
Euro Yatırım Holding3,150,6410,92
Fade Gıda8,740,2368,02
Fenerbahçe Futbol34,20-0,1815,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,482,06-15,87
F-M İzmit Piston124,300,891,39
Fonet Bilgi Teknolojileri13,670,594,91
Ford Otosan171,801,7840,66
Formet Metal ve Cam1,21-0,82-50,68
Frigo Pak Gıda16,811,27-19,88
Galata Wind Enerji3,68-0,54

Galatasaray Sportif3,51-1,96-13,33
Garanti Bankası9,883,35-2,67
Garanti Faktoring8,182,25-26,50
Garanti Yat. Ort.2,21-0,90-31,28
Gedik Y. Men. Değ.7,320,6923,52
Gediz Ambalaj18,915,7641,12
Gen İlaç15,896,36

Gentaş3,221,58-28,66
Gersan Elektrik5,741,41-6,51
Girişim Elektrik Sanayi23,08-0,43

Global Men. Değ.5,972,05-0,67
Global Yat. Holding2,230,90-36,53
Good-Year7,661,46-3,87
Göltaş Çimento41,502,371,11
Gözde Girişim5,620,72-29,57
GSD Denizcilik2,712,2611,29
GSD Holding2,08-1,89-17,13
Gübre Fabrik.51,853,29-39,74
Güler Yat. Holding2,340,00-32,42
Halk GMYO2,200,92-27,82
Hatay Tekstil17,55-0,2828,71
Hedef Girişim2,691,516,54
Hektaş8,391,5757,05
HUB Girişim10,260,69-43,63
Hürriyet Gzt.1,689,80-20,00
ICBC Turkey Bank5,071,81-22,00
İdealist Danışmanlık45,101,39235,07
İdealist GMYO2,65-1,4911,67
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,951,06-24,00
İhlas Gazetecilik1,223,39-50,48
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,820,00-28,07
İndeks Bilgisayar6,553,8040,98
Info Yatırım3,935,65-15,86
İntema36,780,27-7,82
Inveo Yatırım Holding98,400,00122,52
İpek Doğal Enerji12,390,90-5,28
İskenderun Demir Çelik12,370,0836,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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