Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,78
|1,06
|-38,24
|Acıpayam Selüloz
|16,52
|0,24
|-2,98
|Adel Kalemcilik
|26,38
|-4,21
|-22,94
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|1,67
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,67
|1,10
|-28,18
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,64
|-1,64
|6,00
|Ak Enerji
|1,82
|0,55
|-17,65
|Akbank
|5,89
|2,79
|-12,84
|Akçansa
|15,30
|-0,20
|-4,98
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,07
|9,52
|-13,86
|Akfen GMYO
|2,76
|9,96
|5,71
|Akın Tekstil
|33,68
|1,69
|6,05
|Akiş GMYO
|1,85
|2,78
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|38,76
|0,88
|-37,30
|Aksa
|19,50
|-1,02
|41,16
|Aksa Enerji
|14,44
|-1,30
|94,09
|Aksigorta
|7,60
|1,33
|-12,63
|Aksu Enerji
|10,86
|5,74
|43,89
|Alarko Carrıer
|365,00
|7,67
|0,41
|Alarko GMYO
|20,44
|0,39
|-19,31
|Alarko Holding
|8,90
|0,79
|4,44
|Albaraka Türk
|1,47
|-1,34
|-24,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,86
|3,69
|-12,81
|Alkim Kağıt
|14,72
|1,17
|13,72
|Alkim Kimya
|15,03
|1,42
|6,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,79
|-0,56
|-18,26
|Altınyunus Çeşme
|58,40
|6,18
|16,89
|Anadolu Efes
|21,94
|3,00
|2,71
|Anadolu Grubu Holding
|24,10
|0,58
|-7,75
|Anadolu Hayat Emek.
|9,40
|3,18
|16,98
|Anadolu Isuzu
|16,00
|1,91
|-11,11
|Anadolu Sigorta
|6,34
|0,32
|-12,19
|Anel Elektrik
|2,82
|9,73
|-11,04
|Arçelik
|32,12
|-0,06
|12,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,75
|0,00
|5,55
|Arena Bilgisayar
|10,17
|1,60
|-6,72
|Armada Bilgisayar
|53,50
|1,04
|9,01
|Arsan Tekstil
|4,88
|0,21
|20,93
|Arzum Ev Aletleri
|17,59
|-0,62
|-27,21
|Aselsan
|15,89
|0,51
|-12,93
|Ata GMYO
|4,42
|-0,23
|-19,78
|Atakule GMYO
|3,70
|-6,80
|58,04
|Atlantis Yatırım Holding
|4,06
|0,25
|-26,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|-14,86
|ATP Bilgisayar
|34,90
|0,23
|Avrasya GMYO
|3,40
|4,29
|29,80
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|-0,69
|-10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,10
|0,20
|-15,00
|Aydem Enerji
|7,54
|1,21
|Ayen Enerji
|5,09
|-0,20
|-5,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,37
|0,41
|71,73
|Aygaz
|15,07
|4,29
|6,23
|Bagfaş
|18,31
|0,60
|-8,45
|Bak Ambalaj
|20,36
|0,30
|2,95
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|9,91
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|3,54
|1,43
|13,22
|Banvit
|66,00
|-0,23
|26,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,42
|0,95
|Baştaş Başkent Çimento
|8,95
|-0,67
|-48,47
|Batı Çimento
|12,47
|-1,50
|164,76
|Batısöke Çimento
|2,43
|0,83
|-0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|8,66
|4,34
|-18,38
|Bera Holding
|9,78
|3,16
|-51,78
|Berkosan Yalıtım
|9,82
|0,31
|10,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,66
|-2,58
|40,10
|Beyaz Filo
|8,63
|-0,12
|-14,38
|Bilici Yatırım
|17,95
|-1,10
|224,40
|Bim Mağazalar
|71,85
|-0,48
|0,78
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,20
|-2,01
|Birko Mensucat
|1,00
|-0,99
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|11,07
|1,93
|Birlik Mensucat
|2,07
|0,00
|-40,17
|Bizim Mağazaları
|12,34
|-0,80
|-19,66
|BMS Çelik Hasır
|8,21
|1,99
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,67
|-1,68
|Borusan Mannesmann
|26,36
|1,31
|-5,18
|Borusan Yat. Paz.
|463,60
|-1,36
|2,05
|Bosch Fren Sistemleri
|876,00
|1,82
|-28,76
|Bossa
|32,54
|2,71
|82,30
|Brisa
|21,92
|3,40
|13,20
|Burçelik
|18,15
|0,89
|-13,65
|Burçelik Vana
|21,10
|1,44
|-57,51
|Bursa Çimento
|3,49
|3,87
|-29,89
|Carrefoursa
|39,36
|3,85
|-45,18
|Casa Emtia Petrol
|108,70
|1,59
|2,55
|Ceo Event Medya
|8,10
|0,50
|25,97
|Coca Cola İçecek
|87,55
|1,86
|37,86
|Cosmos Yat. Holding
|10,48
|3,76
|30,02
|Credıtwest Faktorıng
|4,50
|1,35
|-23,34
|Çan2 Termik
|13,83
|0,44
|Çelebi
|176,60
|-0,62
|-3,25
|Çelik Halat
|6,43
|0,63
|-29,32
|Çemaş Döküm
|1,24
|3,33
|-27,17
|Çemtaş
|13,56
|1,19
|-13,69
|Çimbeton
|222,90
|4,21
|-24,82
|Çimentaş
|27,16
|1,72
|-24,89
|Çimsa
|25,62
|2,15
|43,93
|Çuhadaroğlu Metal
|7,59
|1,88
|-0,23
|Dagi Giyim
|3,81
|9,80
|11,85
|Dagi Yatırım Holding
|14,03
|4,70
|8,76
|Dardanel
|3,24
|3,51
|-39,15
|Datagate Bilgisayar
|12,48
|-0,48
|-22,53
|Demısaş Döküm
|7,19
|1,41
|11,03
|Denge Holding
|1,71
|-4,47
|-43,70
|Deniz GMYO
|2,36
|5,83
|28,12
|Derimod
|9,95
|0,10
|2,16
|Derlüks Yatırım Holding
|5,23
|2,95
|-40,70
|Desa Deri
|9,70
|-4,15
|-0,41
|Despec Bilgisayar
|9,70
|0,00
|-25,73
|Deva Holding
|23,90
|1,36
|-0,66
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,58
|-0,09
|7,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,25
|9,80
|-12,87
|Ditaş Doğan
|15,64
|2,62
|20,25
|DO-CO
|660,00
|-1,79
|4,76
|Doğan Burda
|24,38
|0,66
|8,65
|Doğan Holding
|2,57
|0,00
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|1,88
|-6,82
|Doğusan
|7,16
|1,56
|63,47
|Doğuş GMYO
|8,88
|-0,78
|8,69
|Doğuş Otomotiv
|28,00
|3,32
|8,01
|Döktaş Dökümcülük
|32,38
|2,79
|5,75
|Duran Doğan Basım
|12,30
|-2,38
|17,25
|Dyo Boya
|10,56
|1,54
|-6,11
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|3,32
|-13,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,40
|3,84
|64,94
|E-Data Teknoloji
|13,34
|9,98
|Edip Gayrimenkul
|3,53
|5,37
|6,33
|Ege Endüstri
|1.231,60
|0,29
|-26,02
|Ege Gübre
|171,20
|2,51
|19,34
|Ege Profil
|29,68
|4,88
|-22,38
|Ege Seramik
|13,98
|4,33
|44,68
|Egeplast
|22,62
|1,98
|-32,07
|Ekiz Kimya
|6,39
|0,79
|-10,38
|Emek Elektrik
|2,73
|0,37
|-4,39
|Eminiş Ambalaj
|20,90
|1,46
|-43,27
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,10
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|11,10
|0,00
|-3,73
|Enka İnşaat
|10,97
|1,57
|55,78
|Erbosan
|132,00
|-1,79
|225,48
|Ereğli Demir Çelik
|18,78
|0,37
|42,96
|Ersu Gıda
|3,24
|1,57
|-34,41
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,90
|-1,88
|Escort Teknoloji
|5,79
|0,35
|-11,87
|Esenboğa Elektrik
|36,08
|6,94
|89,63
|Etiler Gıda
|5,55
|-4,15
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,75
|-1,20
|50,54
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,58
|-0,83
|1,18
|Euro Yat. Ort.
|3,49
|-1,41
|-21,42
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|0,64
|10,92
|Fade Gıda
|8,74
|0,23
|68,02
|Fenerbahçe Futbol
|34,20
|-0,18
|15,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|2,06
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|124,30
|0,89
|1,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,67
|0,59
|4,91
|Ford Otosan
|171,80
|1,78
|40,66
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-0,82
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|16,81
|1,27
|-19,88
|Galata Wind Enerji
|3,68
|-0,54
|Galatasaray Sportif
|3,51
|-1,96
|-13,33
|Garanti Bankası
|9,88
|3,35
|-2,67
|Garanti Faktoring
|8,18
|2,25
|-26,50
|Garanti Yat. Ort.
|2,21
|-0,90
|-31,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,32
|0,69
|23,52
|Gediz Ambalaj
|18,91
|5,76
|41,12
|Gen İlaç
|15,89
|6,36
|Gentaş
|3,22
|1,58
|-28,66
|Gersan Elektrik
|5,74
|1,41
|-6,51
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,08
|-0,43
|Global Men. Değ.
|5,97
|2,05
|-0,67
|Global Yat. Holding
|2,23
|0,90
|-36,53
|Good-Year
|7,66
|1,46
|-3,87
|Göltaş Çimento
|41,50
|2,37
|1,11
|Gözde Girişim
|5,62
|0,72
|-29,57
|GSD Denizcilik
|2,71
|2,26
|11,29
|GSD Holding
|2,08
|-1,89
|-17,13
|Gübre Fabrik.
|51,85
|3,29
|-39,74
|Güler Yat. Holding
|2,34
|0,00
|-32,42
|Halk GMYO
|2,20
|0,92
|-27,82
|Hatay Tekstil
|17,55
|-0,28
|28,71
|Hedef Girişim
|2,69
|1,51
|6,54
|Hektaş
|8,39
|1,57
|57,05
|HUB Girişim
|10,26
|0,69
|-43,63
|Hürriyet Gzt.
|1,68
|9,80
|-20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|1,81
|-22,00
|İdealist Danışmanlık
|45,10
|1,39
|235,07
|İdealist GMYO
|2,65
|-1,49
|11,67
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|1,06
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,22
|3,39
|-50,48
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|0,00
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|3,80
|40,98
|Info Yatırım
|3,93
|5,65
|-15,86
|İntema
|36,78
|0,27
|-7,82
|Inveo Yatırım Holding
|98,40
|0,00
|122,52
|İpek Doğal Enerji
|12,39
|0,90
|-5,28
|İskenderun Demir Çelik
|12,37
|0,08
|36,90
(Sürecek)
Kaynak: AA
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