Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,78 1,06 -38,24 Acıpayam Selüloz 16,52 0,24 -2,98 Adel Kalemcilik 26,38 -4,21 -22,94 Adese Gayrimenkul 1,22 1,67 -56,43 Afyon Çimento 3,67 1,10 -28,18 AGESA Hayat Emeklilik 18,64 -1,64 6,00 Ak Enerji 1,82 0,55 -17,65 Akbank 5,89 2,79 -12,84 Akçansa 15,30 -0,20 -4,98 Akdeniz Yatırım Hold. 2,07 9,52 -13,86 Akfen GMYO 2,76 9,96 5,71 Akın Tekstil 33,68 1,69 6,05 Akiş GMYO 1,85 2,78 -33,75 Akmerkez GMYO 38,76 0,88 -37,30 Aksa 19,50 -1,02 41,16 Aksa Enerji 14,44 -1,30 94,09 Aksigorta 7,60 1,33 -12,63 Aksu Enerji 10,86 5,74 43,89 Alarko Carrıer 365,00 7,67 0,41 Alarko GMYO 20,44 0,39 -19,31 Alarko Holding 8,90 0,79 4,44 Albaraka Türk 1,47 -1,34 -24,23 Alcatel Lucent Teletaş 25,86 3,69 -12,81 Alkim Kağıt 14,72 1,17 13,72 Alkim Kimya 15,03 1,42 6,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,79 -0,56 -18,26 Altınyunus Çeşme 58,40 6,18 16,89 Anadolu Efes 21,94 3,00 2,71 Anadolu Grubu Holding 24,10 0,58 -7,75 Anadolu Hayat Emek. 9,40 3,18 16,98 Anadolu Isuzu 16,00 1,91 -11,11 Anadolu Sigorta 6,34 0,32 -12,19 Anel Elektrik 2,82 9,73 -11,04 Arçelik 32,12 -0,06 12,87 ARD Bilişim Teknolojileri 50,75 0,00 5,55 Arena Bilgisayar 10,17 1,60 -6,72 Armada Bilgisayar 53,50 1,04 9,01 Arsan Tekstil 4,88 0,21 20,93 Arzum Ev Aletleri 17,59 -0,62 -27,21 Aselsan 15,89 0,51 -12,93 Ata GMYO 4,42 -0,23 -19,78 Atakule GMYO 3,70 -6,80 58,04 Atlantis Yatırım Holding 4,06 0,25 -26,98 Atlas Yat. Ort. 1,49 -0,67 -14,86 ATP Bilgisayar 34,90 0,23 Avrasya GMYO 3,40 4,29 29,80 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 -0,69 -10,00 Avrupa Yatırım Holding 5,10 0,20 -15,00 Aydem Enerji 7,54 1,21 Ayen Enerji 5,09 -0,20 -5,91 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,37 0,41 71,73 Aygaz 15,07 4,29 6,23 Bagfaş 18,31 0,60 -8,45 Bak Ambalaj 20,36 0,30 2,95 Balatacılar Balatacılık 7,54 9,91 -8,50 Bantaş Ambalaj 3,54 1,43 13,22 Banvit 66,00 -0,23 26,92 Başkent Doğalgaz GMYO 23,42 0,95 Baştaş Başkent Çimento 8,95 -0,67 -48,47 Batı Çimento 12,47 -1,50 164,76 Batısöke Çimento 2,43 0,83 -0,41 Bayrak Taban Sanayi 8,66 4,34 -18,38 Bera Holding 9,78 3,16 -51,78 Berkosan Yalıtım 9,82 0,31 10,09 Beşiktaş Futbol Yat. 5,66 -2,58 40,10 Beyaz Filo 8,63 -0,12 -14,38 Bilici Yatırım 17,95 -1,10 224,40 Bim Mağazalar 71,85 -0,48 0,78 Biotrend Çevre ve Enerji 29,20 -2,01 Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91 Birleşim Mühendislik 11,07 1,93 Birlik Mensucat 2,07 0,00 -40,17 Bizim Mağazaları 12,34 -0,80 -19,66 BMS Çelik Hasır 8,21 1,99 Boğaziçi Beton Sanayi 4,67 -1,68 Borusan Mannesmann 26,36 1,31 -5,18 Borusan Yat. Paz. 463,60 -1,36 2,05 Bosch Fren Sistemleri 876,00 1,82 -28,76 Bossa 32,54 2,71 82,30 Brisa 21,92 3,40 13,20 Burçelik 18,15 0,89 -13,65 Burçelik Vana 21,10 1,44 -57,51 Bursa Çimento 3,49 3,87 -29,89 Carrefoursa 39,36 3,85 -45,18 Casa Emtia Petrol 108,70 1,59 2,55 Ceo Event Medya 8,10 0,50 25,97 Coca Cola İçecek 87,55 1,86 37,86 Cosmos Yat. Holding 10,48 3,76 30,02 Credıtwest Faktorıng 4,50 1,35 -23,34 Çan2 Termik 13,83 0,44 Çelebi 176,60 -0,62 -3,25 Çelik Halat 6,43 0,63 -29,32 Çemaş Döküm 1,24 3,33 -27,17 Çemtaş 13,56 1,19 -13,69 Çimbeton 222,90 4,21 -24,82 Çimentaş 27,16 1,72 -24,89 Çimsa 25,62 2,15 43,93 Çuhadaroğlu Metal 7,59 1,88 -0,23 Dagi Giyim 3,81 9,80 11,85 Dagi Yatırım Holding 14,03 4,70 8,76 Dardanel 3,24 3,51 -39,15 Datagate Bilgisayar 12,48 -0,48 -22,53 Demısaş Döküm 7,19 1,41 11,03 Denge Holding 1,71 -4,47 -43,70 Deniz GMYO 2,36 5,83 28,12 Derimod 9,95 0,10 2,16 Derlüks Yatırım Holding 5,23 2,95 -40,70 Desa Deri 9,70 -4,15 -0,41 Despec Bilgisayar 9,70 0,00 -25,73 Deva Holding 23,90 1,36 -0,66 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,58 -0,09 7,47 Diriteks Diriliş Tekstil 3,25 9,80 -12,87 Ditaş Doğan 15,64 2,62 20,25 DO-CO 660,00 -1,79 4,76 Doğan Burda 24,38 0,66 8,65 Doğan Holding 2,57 0,00 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 1,88 -6,82 Doğusan 7,16 1,56 63,47 Doğuş GMYO 8,88 -0,78 8,69 Doğuş Otomotiv 28,00 3,32 8,01 Döktaş Dökümcülük 32,38 2,79 5,75 Duran Doğan Basım 12,30 -2,38 17,25 Dyo Boya 10,56 1,54 -6,11 Eczacıbaşı İlaç 6,23 3,32 -13,50 Eczacıbaşı Yatırım 44,40 3,84 64,94 E-Data Teknoloji 13,34 9,98 Edip Gayrimenkul 3,53 5,37 6,33 Ege Endüstri 1.231,60 0,29 -26,02 Ege Gübre 171,20 2,51 19,34 Ege Profil 29,68 4,88 -22,38 Ege Seramik 13,98 4,33 44,68 Egeplast 22,62 1,98 -32,07 Ekiz Kimya 6,39 0,79 -10,38 Emek Elektrik 2,73 0,37 -4,39 Eminiş Ambalaj 20,90 1,46 -43,27 Emlak Konut GMYO 1,84 1,10 -12,99 Enerjisa Enerji 11,10 0,00 -3,73 Enka İnşaat 10,97 1,57 55,78 Erbosan 132,00 -1,79 225,48 Ereğli Demir Çelik 18,78 0,37 42,96 Ersu Gıda 3,24 1,57 -34,41 Escar Turizm Taşımacılık 20,90 -1,88 Escort Teknoloji 5,79 0,35 -11,87 Esenboğa Elektrik 36,08 6,94 89,63 Etiler Gıda 5,55 -4,15 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 5,75 -1,20 50,54 Euro Trend Yat. Ort. 3,58 -0,83 1,18 Euro Yat. Ort. 3,49 -1,41 -21,42 Euro Yatırım Holding 3,15 0,64 10,92 Fade Gıda 8,74 0,23 68,02 Fenerbahçe Futbol 34,20 -0,18 15,70 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 2,06 -15,87 F-M İzmit Piston 124,30 0,89 1,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,67 0,59 4,91 Ford Otosan 171,80 1,78 40,66 Formet Metal ve Cam 1,21 -0,82 -50,68 Frigo Pak Gıda 16,81 1,27 -19,88 Galata Wind Enerji 3,68 -0,54 Galatasaray Sportif 3,51 -1,96 -13,33 Garanti Bankası 9,88 3,35 -2,67 Garanti Faktoring 8,18 2,25 -26,50 Garanti Yat. Ort. 2,21 -0,90 -31,28 Gedik Y. Men. Değ. 7,32 0,69 23,52 Gediz Ambalaj 18,91 5,76 41,12 Gen İlaç 15,89 6,36 Gentaş 3,22 1,58 -28,66 Gersan Elektrik 5,74 1,41 -6,51 Girişim Elektrik Sanayi 23,08 -0,43 Global Men. Değ. 5,97 2,05 -0,67 Global Yat. Holding 2,23 0,90 -36,53 Good-Year 7,66 1,46 -3,87 Göltaş Çimento 41,50 2,37 1,11 Gözde Girişim 5,62 0,72 -29,57 GSD Denizcilik 2,71 2,26 11,29 GSD Holding 2,08 -1,89 -17,13 Gübre Fabrik. 51,85 3,29 -39,74 Güler Yat. Holding 2,34 0,00 -32,42 Halk GMYO 2,20 0,92 -27,82 Hatay Tekstil 17,55 -0,28 28,71 Hedef Girişim 2,69 1,51 6,54 Hektaş 8,39 1,57 57,05 HUB Girişim 10,26 0,69 -43,63 Hürriyet Gzt. 1,68 9,80 -20,00 ICBC Turkey Bank 5,07 1,81 -22,00 İdealist Danışmanlık 45,10 1,39 235,07 İdealist GMYO 2,65 -1,49 11,67 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,95 1,06 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,22 3,39 -50,48 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,82 0,00 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,55 3,80 40,98 Info Yatırım 3,93 5,65 -15,86 İntema 36,78 0,27 -7,82 Inveo Yatırım Holding 98,40 0,00 122,52 İpek Doğal Enerji 12,39 0,90 -5,28 İskenderun Demir Çelik 12,37 0,08 36,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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