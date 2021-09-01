Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,78
|0,00
|-38,24
|Acıpayam Selüloz
|16,63
|0,67
|-2,34
|Adel Kalemcilik
|26,12
|-0,99
|-23,70
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|-56,07
|Afyon Çimento
|3,71
|1,09
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,99
|1,88
|7,99
|Ak Enerji
|1,81
|-0,55
|-18,10
|Akbank
|5,88
|-0,17
|-12,99
|Akçansa
|15,19
|-0,72
|-5,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,27
|9,66
|-5,54
|Akfen GMYO
|2,80
|1,45
|7,25
|Akın Tekstil
|33,92
|0,71
|6,80
|Akiş GMYO
|1,92
|3,78
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|38,62
|-0,36
|-37,53
|Aksa
|19,40
|-0,51
|40,43
|Aksa Enerji
|14,36
|-0,55
|93,01
|Aksigorta
|7,68
|1,05
|-11,71
|Aksu Enerji
|10,59
|-2,49
|40,32
|Alarko Carrıer
|355,00
|-2,74
|-2,34
|Alarko GMYO
|20,46
|0,10
|-19,23
|Alarko Holding
|8,98
|0,90
|5,38
|Albaraka Türk
|1,47
|0,00
|-24,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,04
|0,70
|-12,20
|Alkim Kağıt
|14,60
|-0,82
|12,80
|Alkim Kimya
|15,09
|0,40
|7,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,78
|-0,56
|-18,72
|Altınyunus Çeşme
|57,80
|-1,03
|15,69
|Anadolu Efes
|22,38
|2,01
|4,77
|Anadolu Grubu Holding
|23,98
|-0,50
|-8,21
|Anadolu Hayat Emek.
|9,31
|-0,96
|15,86
|Anadolu Isuzu
|16,08
|0,50
|-10,67
|Anadolu Sigorta
|6,30
|-0,63
|-12,75
|Anel Elektrik
|3,10
|9,93
|-2,21
|Arçelik
|32,22
|0,31
|13,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,80
|0,10
|5,66
|Arena Bilgisayar
|10,38
|2,06
|-4,79
|Armada Bilgisayar
|52,65
|-1,59
|7,27
|Arsan Tekstil
|4,81
|-1,43
|19,20
|Arzum Ev Aletleri
|17,36
|-1,31
|-28,16
|Aselsan
|15,71
|-1,13
|-13,92
|Ata GMYO
|4,51
|2,04
|-18,15
|Atakule GMYO
|3,57
|-3,51
|52,49
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|0,99
|-26,26
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|-0,67
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|35,20
|0,86
|Avrasya GMYO
|3,42
|0,59
|30,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,89
|0,35
|-9,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,06
|-0,78
|-15,67
|Aydem Enerji
|7,50
|-0,53
|Ayen Enerji
|5,04
|-0,98
|-6,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,06
|-1,60
|68,98
|Aygaz
|14,98
|-0,60
|5,59
|Bagfaş
|18,95
|3,50
|-5,25
|Bak Ambalaj
|20,46
|0,49
|3,46
|Balatacılar Balatacılık
|8,28
|9,81
|0,49
|Bantaş Ambalaj
|3,58
|1,13
|14,50
|Banvit
|65,95
|-0,08
|26,83
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,00
|2,48
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|3,91
|-46,46
|Batı Çimento
|12,55
|0,64
|166,45
|Batısöke Çimento
|2,67
|9,88
|9,43
|Bayrak Taban Sanayi
|8,80
|1,62
|-17,06
|Bera Holding
|10,19
|4,19
|-49,75
|Berkosan Yalıtım
|9,84
|0,20
|10,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,69
|0,53
|40,84
|Beyaz Filo
|8,73
|1,16
|-13,39
|Bilici Yatırım
|18,00
|0,28
|225,30
|Bim Mağazalar
|72,00
|0,21
|0,99
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,00
|-0,68
|Birko Mensucat
|1,00
|0,00
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,84
|-2,08
|Birlik Mensucat
|2,04
|-1,45
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,32
|-0,16
|-19,79
|BMS Çelik Hasır
|8,19
|-0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,62
|-1,07
|Borusan Mannesmann
|26,14
|-0,83
|-5,97
|Borusan Yat. Paz.
|457,90
|-1,23
|0,80
|Bosch Fren Sistemleri
|887,10
|1,27
|-27,86
|Bossa
|31,92
|-1,91
|78,82
|Brisa
|21,88
|-0,18
|13,00
|Burçelik
|19,96
|9,97
|-5,04
|Burçelik Vana
|22,56
|6,92
|-54,57
|Bursa Çimento
|3,57
|2,29
|-28,28
|Carrefoursa
|38,88
|-1,22
|-45,85
|Casa Emtia Petrol
|118,90
|9,38
|12,17
|Ceo Event Medya
|8,11
|0,12
|26,13
|Coca Cola İçecek
|87,95
|0,46
|38,49
|Cosmos Yat. Holding
|10,85
|3,53
|34,62
|Credıtwest Faktorıng
|4,49
|-0,22
|-23,51
|Çan2 Termik
|13,85
|0,14
|Çelebi
|177,10
|0,28
|-2,97
|Çelik Halat
|6,40
|-0,47
|-29,65
|Çemaş Döküm
|1,23
|-0,81
|-27,76
|Çemtaş
|13,60
|0,29
|-13,44
|Çimbeton
|220,00
|-1,30
|-25,80
|Çimentaş
|27,32
|0,59
|-24,45
|Çimsa
|26,10
|1,87
|46,63
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|0,40
|0,17
|Dagi Giyim
|3,90
|2,36
|14,49
|Dagi Yatırım Holding
|13,95
|-0,57
|8,14
|Dardanel
|3,42
|5,56
|-35,77
|Datagate Bilgisayar
|12,60
|0,96
|-21,79
|Demısaş Döküm
|7,12
|-0,97
|9,95
|Denge Holding
|1,68
|-1,75
|-44,69
|Deniz GMYO
|2,39
|1,27
|29,75
|Derimod
|9,86
|-0,90
|1,23
|Derlüks Yatırım Holding
|5,15
|-1,53
|-41,61
|Desa Deri
|9,40
|-3,09
|-3,49
|Despec Bilgisayar
|9,76
|0,62
|-25,27
|Deva Holding
|23,98
|0,33
|-0,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,76
|1,55
|9,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,57
|9,85
|-4,29
|Ditaş Doğan
|15,57
|-0,45
|19,71
|DO-CO
|664,80
|0,73
|5,52
|Doğan Burda
|24,06
|-1,31
|7,22
|Doğan Holding
|2,57
|0,00
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,19
|0,92
|-5,97
|Doğusan
|7,10
|-0,84
|62,10
|Doğuş GMYO
|8,87
|-0,11
|8,57
|Doğuş Otomotiv
|29,32
|4,71
|13,10
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|-1,17
|4,51
|Duran Doğan Basım
|12,31
|0,08
|17,35
|Dyo Boya
|10,60
|0,38
|-5,75
|Eczacıbaşı İlaç
|6,38
|2,41
|-11,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,80
|0,90
|66,42
|E-Data Teknoloji
|14,67
|9,97
|Edip Gayrimenkul
|3,52
|-0,28
|6,02
|Ege Endüstri
|1.231,10
|-0,04
|-26,05
|Ege Gübre
|171,20
|0,00
|19,34
|Ege Profil
|29,24
|-1,48
|-23,54
|Ege Seramik
|13,95
|-0,21
|44,37
|Egeplast
|23,20
|2,56
|-30,33
|Ekiz Kimya
|6,35
|-0,63
|-10,94
|Emek Elektrik
|2,71
|-0,73
|-5,09
|Eminiş Ambalaj
|20,80
|-0,48
|-43,54
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|-0,54
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|11,38
|2,52
|-1,30
|Enka İnşaat
|10,97
|0,00
|55,78
|Erbosan
|133,40
|1,06
|228,94
|Ereğli Demir Çelik
|18,49
|-1,54
|40,75
|Ersu Gıda
|3,30
|1,85
|-33,20
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,90
|4,78
|Escort Teknoloji
|5,70
|-1,55
|-13,24
|Esenboğa Elektrik
|35,58
|-1,39
|87,01
|Etiler Gıda
|5,75
|3,60
|44,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,47
|-4,87
|43,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|0,56
|1,74
|Euro Yat. Ort.
|3,49
|0,00
|-21,42
|Euro Yatırım Holding
|3,17
|0,63
|11,62
|Fade Gıda
|8,62
|-1,37
|65,72
|Fenerbahçe Futbol
|34,98
|2,28
|18,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|-0,81
|-16,55
|F-M İzmit Piston
|121,90
|-1,93
|-0,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,91
|1,76
|6,75
|Ford Otosan
|170,10
|-0,99
|39,27
|Formet Metal ve Cam
|1,20
|-0,83
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|17,01
|1,19
|-18,92
|Galata Wind Enerji
|3,66
|-0,54
|Galatasaray Sportif
|3,59
|2,28
|-11,36
|Garanti Bankası
|9,83
|-0,51
|-3,16
|Garanti Faktoring
|8,48
|3,67
|-23,81
|Garanti Yat. Ort.
|2,21
|0,00
|-31,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,45
|1,78
|25,71
|Gediz Ambalaj
|18,55
|-1,90
|38,43
|Gen İlaç
|15,54
|-2,20
|Gentaş
|3,22
|0,00
|-28,66
|Gersan Elektrik
|5,77
|0,52
|-6,03
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,08
|0,00
|Global Men. Değ.
|6,07
|1,68
|1,00
|Global Yat. Holding
|2,25
|0,90
|-35,96
|Good-Year
|7,69
|0,39
|-3,49
|Göltaş Çimento
|41,20
|-0,72
|0,38
|Gözde Girişim
|5,73
|1,96
|-28,20
|GSD Denizcilik
|2,70
|-0,37
|10,88
|GSD Holding
|2,14
|2,88
|-14,74
|Gübre Fabrik.
|52,85
|1,93
|-38,58
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,43
|-32,13
|Halk GMYO
|2,23
|1,36
|-26,84
|Hatay Tekstil
|17,91
|2,05
|31,35
|Hedef Girişim
|2,73
|1,49
|8,13
|Hektaş
|8,33
|-0,72
|55,93
|HUB Girişim
|10,23
|-0,29
|-43,79
|Hürriyet Gzt.
|1,77
|5,36
|-15,71
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|-0,59
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|47,00
|4,21
|249,18
|İdealist GMYO
|2,63
|-0,75
|10,83
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|-1,05
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|1,64
|-49,67
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|0,00
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|-1,37
|39,04
|Info Yatırım
|4,03
|2,54
|-13,71
|İntema
|37,10
|0,87
|-7,02
|Inveo Yatırım Holding
|99,45
|1,07
|124,90
|İpek Doğal Enerji
|12,53
|1,13
|-4,20
|İskenderun Demir Çelik
|12,30
|-0,57
|36,12
(Sürecek)
Kaynak: AA
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