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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

02.09.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,790,21-38,11
Acıpayam Selüloz16,59-0,24-2,57
Adel Kalemcilik26,00-0,46-24,05
Adese Gayrimenkul1,230,00-56,07
Afyon Çimento3,751,08-26,61
AGESA Hayat Emeklilik18,91-0,427,54
Ak Enerji1,76-2,76-20,36
Akbank5,910,51-12,55
Akçansa15,300,72-4,98
Akdeniz Yatırım Hold.2,499,693,61
Akfen GMYO3,0810,0017,97
Akın Tekstil34,160,717,56
Akiş GMYO1,89-1,56-32,31
Akmerkez GMYO38,820,52-37,21
Aksa19,12-1,4438,40
Aksa Enerji14,581,5395,97
Aksigorta7,60-1,04-12,63
Aksu Enerji10,953,4045,09
Alarko Carrıer343,00-3,38-5,64
Alarko GMYO20,640,88-18,52
Alarko Holding9,030,565,97
Albaraka Türk1,480,68-23,71
Alcatel Lucent Teletaş25,90-0,54-12,68
Alkim Kağıt14,831,5814,57
Alkim Kimya15,210,807,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,896,18-13,70
Altınyunus Çeşme57,05-1,3014,19
Anadolu Efes22,701,436,27
Anadolu Grubu Holding24,281,25-7,06
Anadolu Hayat Emek.9,491,9318,10
Anadolu Isuzu16,291,31-9,50
Anadolu Sigorta6,300,00-12,75
Anel Elektrik2,86-7,74-9,78
Arçelik32,16-0,1913,01
ARD Bilişim Teknolojileri51,801,977,74
Arena Bilgisayar10,460,77-4,06
Armada Bilgisayar53,050,768,09
Arsan Tekstil4,70-2,2916,47
Arzum Ev Aletleri17,370,06-28,12
Aselsan15,730,13-13,81
Ata GMYO4,45-1,33-19,24
Atakule GMYO3,40-4,7645,23
Atlantis Yatırım Holding4,284,39-23,02
Atlas Yat. Ort.1,501,35-14,29
ATP Bilgisayar34,72-1,36

Avrasya GMYO3,41-0,2930,18
Avrasya Petrol ve Tur.2,87-0,69-10,31
Avrupa Yatırım Holding5,03-0,59-16,17
Aydem Enerji7,44-0,80

Ayen Enerji4,92-2,38-9,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,301,2671,10
Aygaz15,342,408,13
Bagfaş19,050,53-4,75
Bak Ambalaj20,942,355,88
Balatacılar Balatacılık7,46-9,90-9,47
Bantaş Ambalaj3,600,5615,14
Banvit66,150,3027,21
Başkent Doğalgaz GMYO24,301,25

Baştaş Başkent Çimento10,2310,00-41,11
Batı Çimento12,47-0,64164,76
Batısöke Çimento2,711,5011,07
Bayrak Taban Sanayi8,982,05-15,36
Bera Holding11,209,91-44,77
Berkosan Yalıtım9,83-0,1010,20
Beşiktaş Futbol Yat.5,781,5843,07
Beyaz Filo8,831,15-12,39
Bilici Yatırım18,261,44230,00
Bim Mağazalar72,300,421,41
Biotrend Çevre ve Enerji29,000,00

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik10,45-3,60

Birlik Mensucat2,155,39-37,86
Bizim Mağazaları12,30-0,16-19,92
BMS Çelik Hasır8,412,69

Boğaziçi Beton Sanayi4,61-0,22

Borusan Mannesmann26,02-0,46-6,40
Borusan Yat. Paz.440,10-3,89-3,12
Bosch Fren Sistemleri895,100,90-27,21
Bossa31,18-2,3274,68
Brisa22,181,3714,55
Burçelik21,789,123,62
Burçelik Vana23,001,95-53,69
Bursa Çimento3,672,80-26,27
Carrefoursa38,50-0,98-46,38
Casa Emtia Petrol118,00-0,7611,32
Ceo Event Medya8,10-0,1225,97
Coca Cola İçecek87,25-0,8037,38
Cosmos Yat. Holding11,253,6939,58
Credıtwest Faktorıng4,571,78-22,15
Çan2 Termik13,900,36

Çelebi174,70-1,36-4,29
Çelik Halat6,38-0,31-29,87
Çemaş Döküm1,273,25-25,41
Çemtaş13,600,00-13,44
Çimbeton229,704,41-22,53
Çimentaş27,761,61-23,23
Çimsa26,802,6850,56
Çuhadaroğlu Metal7,620,000,17
Dagi Giyim3,77-3,3310,67
Dagi Yatırım Holding13,70-1,796,20
Dardanel3,14-8,19-41,03
Datagate Bilgisayar12,690,71-21,23
Demısaş Döküm7,11-0,149,80
Denge Holding1,754,17-42,38
Deniz GMYO2,515,0236,26
Derimod9,84-0,201,03
Derlüks Yatırım Holding5,150,00-41,61
Desa Deri9,23-1,81-5,24
Despec Bilgisayar9,770,10-25,19
Deva Holding24,221,000,67
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,062,5511,93
Diriteks Diriliş Tekstil3,929,805,09
Ditaş Doğan15,54-0,1919,48
DO-CO664,20-0,095,43
Doğan Burda23,80-1,086,06
Doğan Holding2,663,50-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,200,46-5,54
Doğusan7,100,0062,10
Doğuş GMYO8,70-1,926,49
Doğuş Otomotiv28,54-2,6610,09
Döktaş Dökümcülük31,94-0,194,31
Duran Doğan Basım12,985,4423,74
Dyo Boya10,700,94-4,87
Eczacıbaşı İlaç6,623,76-8,08
Eczacıbaşı Yatırım44,60-0,4565,68
E-Data Teknoloji13,77-6,13

Edip Gayrimenkul3,51-0,285,72
Ege Endüstri1.229,50-0,13-26,15
Ege Gübre170,80-0,2319,06
Ege Profil29,300,21-23,38
Ege Seramik13,85-0,7243,34
Egeplast23,822,67-28,47
Ekiz Kimya6,400,79-10,24
Emek Elektrik2,68-1,11-6,14
Eminiş Ambalaj20,68-0,58-43,87
Emlak Konut GMYO1,861,64-12,04
Enerjisa Enerji11,31-0,62-1,91
Enka İnşaat10,75-2,0152,66
Erbosan131,40-1,50224,01
Ereğli Demir Çelik18,41-0,4340,14
Ersu Gıda3,320,61-32,79
Escar Turizm Taşımacılık22,241,55

Escort Teknoloji5,954,39-9,44
Esenboğa Elektrik36,121,5289,84
Etiler Gıda5,58-2,9640,20
Euro Kapital Yat. Ort.5,25-4,0237,45
Euro Trend Yat. Ort.3,58-0,561,18
Euro Yat. Ort.3,510,57-20,97
Euro Yatırım Holding3,221,5813,38
Fade Gıda8,61-0,1265,52
Fenerbahçe Futbol37,025,8325,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,532,85-14,18
F-M İzmit Piston120,90-0,82-1,39
Fonet Bilgi Teknolojileri13,72-1,375,30
Ford Otosan170,300,1239,43
Formet Metal ve Cam1,275,83-48,23
Frigo Pak Gıda18,719,99-10,82
Galata Wind Enerji3,690,82

Galatasaray Sportif3,610,56-10,86
Garanti Bankası9,860,31-2,87
Garanti Faktoring8,25-2,71-25,88
Garanti Yat. Ort.2,262,26-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,531,0727,06
Gediz Ambalaj18,27-1,5136,34
Gen İlaç15,30-1,54

Gentaş3,240,62-28,21
Gersan Elektrik5,75-0,35-6,35
Girişim Elektrik Sanayi23,00-0,35

Global Men. Değ.6,151,322,33
Global Yat. Holding2,270,89-35,39
Good-Year7,902,73-0,86
Göltaş Çimento41,641,071,45
Gözde Girişim5,892,79-26,19
GSD Denizcilik2,886,6718,27
GSD Holding2,359,81-6,37
Gübre Fabrik.53,501,23-37,83
Güler Yat. Holding2,589,79-25,49
Halk GMYO2,250,90-26,18
Hatay Tekstil18,000,5032,01
Hedef Girişim2,812,9311,30
Hektaş8,471,6858,55
HUB Girişim10,250,20-43,68
Hürriyet Gzt.1,791,13-14,76
ICBC Turkey Bank5,01-0,60-22,92
İdealist Danışmanlık49,605,53268,50
İdealist GMYO2,58-1,908,72
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik1,369,68-44,79
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,831,22-27,19
İndeks Bilgisayar6,480,3139,47
Info Yatırım4,030,00-13,71
İntema37,240,38-6,67
Inveo Yatırım Holding99,800,35125,69
İpek Doğal Enerji12,530,00-4,20
İskenderun Demir Çelik12,29-0,0836,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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