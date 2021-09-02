Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,79
|0,21
|-38,11
|Acıpayam Selüloz
|16,59
|-0,24
|-2,57
|Adel Kalemcilik
|26,00
|-0,46
|-24,05
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|-56,07
|Afyon Çimento
|3,75
|1,08
|-26,61
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,91
|-0,42
|7,54
|Ak Enerji
|1,76
|-2,76
|-20,36
|Akbank
|5,91
|0,51
|-12,55
|Akçansa
|15,30
|0,72
|-4,98
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,49
|9,69
|3,61
|Akfen GMYO
|3,08
|10,00
|17,97
|Akın Tekstil
|34,16
|0,71
|7,56
|Akiş GMYO
|1,89
|-1,56
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|38,82
|0,52
|-37,21
|Aksa
|19,12
|-1,44
|38,40
|Aksa Enerji
|14,58
|1,53
|95,97
|Aksigorta
|7,60
|-1,04
|-12,63
|Aksu Enerji
|10,95
|3,40
|45,09
|Alarko Carrıer
|343,00
|-3,38
|-5,64
|Alarko GMYO
|20,64
|0,88
|-18,52
|Alarko Holding
|9,03
|0,56
|5,97
|Albaraka Türk
|1,48
|0,68
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,90
|-0,54
|-12,68
|Alkim Kağıt
|14,83
|1,58
|14,57
|Alkim Kimya
|15,21
|0,80
|7,97
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,89
|6,18
|-13,70
|Altınyunus Çeşme
|57,05
|-1,30
|14,19
|Anadolu Efes
|22,70
|1,43
|6,27
|Anadolu Grubu Holding
|24,28
|1,25
|-7,06
|Anadolu Hayat Emek.
|9,49
|1,93
|18,10
|Anadolu Isuzu
|16,29
|1,31
|-9,50
|Anadolu Sigorta
|6,30
|0,00
|-12,75
|Anel Elektrik
|2,86
|-7,74
|-9,78
|Arçelik
|32,16
|-0,19
|13,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,80
|1,97
|7,74
|Arena Bilgisayar
|10,46
|0,77
|-4,06
|Armada Bilgisayar
|53,05
|0,76
|8,09
|Arsan Tekstil
|4,70
|-2,29
|16,47
|Arzum Ev Aletleri
|17,37
|0,06
|-28,12
|Aselsan
|15,73
|0,13
|-13,81
|Ata GMYO
|4,45
|-1,33
|-19,24
|Atakule GMYO
|3,40
|-4,76
|45,23
|Atlantis Yatırım Holding
|4,28
|4,39
|-23,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|1,35
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|34,72
|-1,36
|Avrasya GMYO
|3,41
|-0,29
|30,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,87
|-0,69
|-10,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,03
|-0,59
|-16,17
|Aydem Enerji
|7,44
|-0,80
|Ayen Enerji
|4,92
|-2,38
|-9,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,30
|1,26
|71,10
|Aygaz
|15,34
|2,40
|8,13
|Bagfaş
|19,05
|0,53
|-4,75
|Bak Ambalaj
|20,94
|2,35
|5,88
|Balatacılar Balatacılık
|7,46
|-9,90
|-9,47
|Bantaş Ambalaj
|3,60
|0,56
|15,14
|Banvit
|66,15
|0,30
|27,21
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,30
|1,25
|Baştaş Başkent Çimento
|10,23
|10,00
|-41,11
|Batı Çimento
|12,47
|-0,64
|164,76
|Batısöke Çimento
|2,71
|1,50
|11,07
|Bayrak Taban Sanayi
|8,98
|2,05
|-15,36
|Bera Holding
|11,20
|9,91
|-44,77
|Berkosan Yalıtım
|9,83
|-0,10
|10,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,78
|1,58
|43,07
|Beyaz Filo
|8,83
|1,15
|-12,39
|Bilici Yatırım
|18,26
|1,44
|230,00
|Bim Mağazalar
|72,30
|0,42
|1,41
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,00
|0,00
|Birko Mensucat
|1,00
|0,00
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,45
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,15
|5,39
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|12,30
|-0,16
|-19,92
|BMS Çelik Hasır
|8,41
|2,69
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,61
|-0,22
|Borusan Mannesmann
|26,02
|-0,46
|-6,40
|Borusan Yat. Paz.
|440,10
|-3,89
|-3,12
|Bosch Fren Sistemleri
|895,10
|0,90
|-27,21
|Bossa
|31,18
|-2,32
|74,68
|Brisa
|22,18
|1,37
|14,55
|Burçelik
|21,78
|9,12
|3,62
|Burçelik Vana
|23,00
|1,95
|-53,69
|Bursa Çimento
|3,67
|2,80
|-26,27
|Carrefoursa
|38,50
|-0,98
|-46,38
|Casa Emtia Petrol
|118,00
|-0,76
|11,32
|Ceo Event Medya
|8,10
|-0,12
|25,97
|Coca Cola İçecek
|87,25
|-0,80
|37,38
|Cosmos Yat. Holding
|11,25
|3,69
|39,58
|Credıtwest Faktorıng
|4,57
|1,78
|-22,15
|Çan2 Termik
|13,90
|0,36
|Çelebi
|174,70
|-1,36
|-4,29
|Çelik Halat
|6,38
|-0,31
|-29,87
|Çemaş Döküm
|1,27
|3,25
|-25,41
|Çemtaş
|13,60
|0,00
|-13,44
|Çimbeton
|229,70
|4,41
|-22,53
|Çimentaş
|27,76
|1,61
|-23,23
|Çimsa
|26,80
|2,68
|50,56
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|0,00
|0,17
|Dagi Giyim
|3,77
|-3,33
|10,67
|Dagi Yatırım Holding
|13,70
|-1,79
|6,20
|Dardanel
|3,14
|-8,19
|-41,03
|Datagate Bilgisayar
|12,69
|0,71
|-21,23
|Demısaş Döküm
|7,11
|-0,14
|9,80
|Denge Holding
|1,75
|4,17
|-42,38
|Deniz GMYO
|2,51
|5,02
|36,26
|Derimod
|9,84
|-0,20
|1,03
|Derlüks Yatırım Holding
|5,15
|0,00
|-41,61
|Desa Deri
|9,23
|-1,81
|-5,24
|Despec Bilgisayar
|9,77
|0,10
|-25,19
|Deva Holding
|24,22
|1,00
|0,67
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,06
|2,55
|11,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,92
|9,80
|5,09
|Ditaş Doğan
|15,54
|-0,19
|19,48
|DO-CO
|664,20
|-0,09
|5,43
|Doğan Burda
|23,80
|-1,08
|6,06
|Doğan Holding
|2,66
|3,50
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|0,46
|-5,54
|Doğusan
|7,10
|0,00
|62,10
|Doğuş GMYO
|8,70
|-1,92
|6,49
|Doğuş Otomotiv
|28,54
|-2,66
|10,09
|Döktaş Dökümcülük
|31,94
|-0,19
|4,31
|Duran Doğan Basım
|12,98
|5,44
|23,74
|Dyo Boya
|10,70
|0,94
|-4,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|3,76
|-8,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,60
|-0,45
|65,68
|E-Data Teknoloji
|13,77
|-6,13
|Edip Gayrimenkul
|3,51
|-0,28
|5,72
|Ege Endüstri
|1.229,50
|-0,13
|-26,15
|Ege Gübre
|170,80
|-0,23
|19,06
|Ege Profil
|29,30
|0,21
|-23,38
|Ege Seramik
|13,85
|-0,72
|43,34
|Egeplast
|23,82
|2,67
|-28,47
|Ekiz Kimya
|6,40
|0,79
|-10,24
|Emek Elektrik
|2,68
|-1,11
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|20,68
|-0,58
|-43,87
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|1,64
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|11,31
|-0,62
|-1,91
|Enka İnşaat
|10,75
|-2,01
|52,66
|Erbosan
|131,40
|-1,50
|224,01
|Ereğli Demir Çelik
|18,41
|-0,43
|40,14
|Ersu Gıda
|3,32
|0,61
|-32,79
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,24
|1,55
|Escort Teknoloji
|5,95
|4,39
|-9,44
|Esenboğa Elektrik
|36,12
|1,52
|89,84
|Etiler Gıda
|5,58
|-2,96
|40,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,25
|-4,02
|37,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,58
|-0,56
|1,18
|Euro Yat. Ort.
|3,51
|0,57
|-20,97
|Euro Yatırım Holding
|3,22
|1,58
|13,38
|Fade Gıda
|8,61
|-0,12
|65,52
|Fenerbahçe Futbol
|37,02
|5,83
|25,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,53
|2,85
|-14,18
|F-M İzmit Piston
|120,90
|-0,82
|-1,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,72
|-1,37
|5,30
|Ford Otosan
|170,30
|0,12
|39,43
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|5,83
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|18,71
|9,99
|-10,82
|Galata Wind Enerji
|3,69
|0,82
|Galatasaray Sportif
|3,61
|0,56
|-10,86
|Garanti Bankası
|9,86
|0,31
|-2,87
|Garanti Faktoring
|8,25
|-2,71
|-25,88
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|2,26
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,53
|1,07
|27,06
|Gediz Ambalaj
|18,27
|-1,51
|36,34
|Gen İlaç
|15,30
|-1,54
|Gentaş
|3,24
|0,62
|-28,21
|Gersan Elektrik
|5,75
|-0,35
|-6,35
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,00
|-0,35
|Global Men. Değ.
|6,15
|1,32
|2,33
|Global Yat. Holding
|2,27
|0,89
|-35,39
|Good-Year
|7,90
|2,73
|-0,86
|Göltaş Çimento
|41,64
|1,07
|1,45
|Gözde Girişim
|5,89
|2,79
|-26,19
|GSD Denizcilik
|2,88
|6,67
|18,27
|GSD Holding
|2,35
|9,81
|-6,37
|Gübre Fabrik.
|53,50
|1,23
|-37,83
|Güler Yat. Holding
|2,58
|9,79
|-25,49
|Halk GMYO
|2,25
|0,90
|-26,18
|Hatay Tekstil
|18,00
|0,50
|32,01
|Hedef Girişim
|2,81
|2,93
|11,30
|Hektaş
|8,47
|1,68
|58,55
|HUB Girişim
|10,25
|0,20
|-43,68
|Hürriyet Gzt.
|1,79
|1,13
|-14,76
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|-0,60
|-22,92
|İdealist Danışmanlık
|49,60
|5,53
|268,50
|İdealist GMYO
|2,58
|-1,90
|8,72
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,36
|9,68
|-44,79
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|1,22
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,48
|0,31
|39,47
|Info Yatırım
|4,03
|0,00
|-13,71
|İntema
|37,24
|0,38
|-6,67
|Inveo Yatırım Holding
|99,80
|0,35
|125,69
|İpek Doğal Enerji
|12,53
|0,00
|-4,20
|İskenderun Demir Çelik
|12,29
|-0,08
|36,01
(Sürecek)
Kaynak: AA
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