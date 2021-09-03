Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

03.09.2021 18:36
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,851,25-37,34
Acıpayam Selüloz16,54-0,30-2,87
Adel Kalemcilik26,361,38-23,00
Adese Gayrimenkul1,251,63-55,36
Afyon Çimento3,750,00-26,61
AGESA Hayat Emeklilik18,86-0,267,25
Ak Enerji1,781,14-19,46
Akbank5,89-0,34-12,84
Akçansa15,28-0,13-5,11
Akdeniz Yatırım Hold.2,46-1,202,37
Akfen GMYO3,255,5224,48
Akın Tekstil34,06-0,297,24
Akiş GMYO1,932,12-30,88
Akmerkez GMYO39,862,68-35,52
Aksa19,130,0538,48
Aksa Enerji14,50-0,5594,89
Aksigorta7,600,00-12,63
Aksu Enerji11,232,5648,80
Alarko Carrıer360,305,04-0,88
Alarko GMYO20,56-0,39-18,83
Alarko Holding9,030,005,97
Albaraka Türk1,490,68-23,20
Alcatel Lucent Teletaş25,88-0,08-12,74
Alkim Kağıt14,76-0,4714,03
Alkim Kimya15,18-0,207,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,932,12-11,87
Altınyunus Çeşme57,200,2614,49
Anadolu Efes22,52-0,795,42
Anadolu Grubu Holding24,10-0,74-7,75
Anadolu Hayat Emek.9,37-1,2616,61
Anadolu Isuzu16,10-1,17-10,56
Anadolu Sigorta6,320,32-12,47
Anel Elektrik2,891,05-8,83
Arçelik32,02-0,4412,51
ARD Bilişim Teknolojileri51,35-0,876,80
Arena Bilgisayar10,40-0,57-4,61
Armada Bilgisayar58,359,9918,89
Arsan Tekstil4,720,4316,97
Arzum Ev Aletleri17,943,28-25,76
Aselsan15,70-0,19-13,97
Ata GMYO4,40-1,12-20,15
Atakule GMYO3,441,1846,94
Atlantis Yatırım Holding4,300,47-22,66
Atlas Yat. Ort.1,500,00-14,29
ATP Bilgisayar34,52-0,58

Avrasya GMYO3,35-1,7627,89
Avrasya Petrol ve Tur.2,880,35-10,00
Avrupa Yatırım Holding5,131,99-14,50
Aydem Enerji7,30-1,88

Ayen Enerji4,91-0,20-9,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,79-2,6466,58
Aygaz15,350,078,20
Bagfaş19,140,47-4,30
Bak Ambalaj21,080,676,59
Balatacılar Balatacılık8,209,92-0,49
Bantaş Ambalaj3,692,5018,02
Banvit66,250,1527,40
Başkent Doğalgaz GMYO23,74-2,30

Baştaş Başkent Çimento11,148,90-35,87
Batı Çimento12,33-1,12161,78
Batısöke Çimento2,792,9514,34
Bayrak Taban Sanayi8,92-0,67-15,93
Bera Holding10,87-2,95-46,40
Berkosan Yalıtım9,74-0,929,19
Beşiktaş Futbol Yat.6,003,8148,51
Beyaz Filo9,032,27-10,41
Bilici Yatırım18,11-0,82227,29
Bim Mağazalar71,10-1,66-0,27
Biotrend Çevre ve Enerji30,003,45

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik10,702,39

Birlik Mensucat2,10-2,33-39,31
Bizim Mağazaları12,24-0,49-20,31
BMS Çelik Hasır8,37-0,48

Boğaziçi Beton Sanayi4,610,00

Borusan Mannesmann25,90-0,46-6,83
Borusan Yat. Paz.450,402,34-0,85
Bosch Fren Sistemleri905,001,11-26,41
Bossa30,82-1,1572,66
Brisa22,682,2517,13
Burçelik20,40-6,34-2,95
Burçelik Vana22,46-2,35-54,77
Bursa Çimento3,62-1,36-27,27
Carrefoursa40,745,82-43,26
Casa Emtia Petrol129,8010,0022,45
Ceo Event Medya8,09-0,1225,82
Coca Cola İçecek86,90-0,4036,83
Cosmos Yat. Holding11,502,2242,68
Credıtwest Faktorıng4,50-1,53-23,34
Çan2 Termik13,80-0,72

Çelebi172,60-1,20-5,44
Çelik Halat6,420,63-29,43
Çemaş Döküm1,291,57-24,23
Çemtaş13,58-0,15-13,56
Çimbeton225,40-1,87-23,98
Çimentaş28,101,22-22,29
Çimsa27,141,2752,47
Çuhadaroğlu Metal7,56-0,79-0,62
Dagi Giyim3,995,8417,13
Dagi Yatırım Holding13,871,247,52
Dardanel3,13-0,32-41,22
Datagate Bilgisayar12,65-0,32-21,48
Demısaş Döküm7,130,2810,11
Denge Holding1,781,71-41,40
Deniz GMYO2,520,4036,80
Derimod9,951,122,16
Derlüks Yatırım Holding5,282,52-40,14
Desa Deri9,15-0,87-6,06
Despec Bilgisayar9,73-0,41-25,50
Deva Holding23,78-1,82-1,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,86-1,6610,07
Diriteks Diriliş Tekstil4,319,9515,55
Ditaş Doğan15,42-0,7718,56
DO-CO669,900,866,33
Doğan Burda23,34-1,934,01
Doğan Holding2,680,75-10,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,16-1,82-7,25
Doğusan7,110,1462,33
Doğuş GMYO8,791,037,59
Doğuş Otomotiv29,162,1712,48
Döktaş Dökümcülük30,92-3,190,98
Duran Doğan Basım14,148,9434,80
Dyo Boya10,60-0,93-5,75
Eczacıbaşı İlaç6,54-1,21-9,19
Eczacıbaşı Yatırım43,80-1,7962,71
E-Data Teknoloji13,49-2,03

Edip Gayrimenkul3,869,9716,27
Ege Endüstri1.230,000,04-26,12
Ege Gübre170,00-0,4718,50
Ege Profil29,861,91-21,91
Ege Seramik13,880,2243,65
Egeplast23,820,00-28,47
Ekiz Kimya6,450,78-9,54
Emek Elektrik2,690,37-5,79
Eminiş Ambalaj20,50-0,87-44,35
Emlak Konut GMYO1,860,00-12,04
Enerjisa Enerji11,16-1,33-3,21
Enka İnşaat10,46-2,7048,54
Erbosan130,90-0,38222,77
Ereğli Demir Çelik18,11-1,6337,86
Ersu Gıda3,381,81-31,58
Escar Turizm Taşımacılık22,10-0,63

Escort Teknoloji5,990,67-8,83
Esenboğa Elektrik35,86-0,7288,48
Etiler Gıda5,50-1,4338,19
Euro Kapital Yat. Ort.5,06-3,6232,48
Euro Trend Yat. Ort.3,631,402,59
Euro Yat. Ort.3,510,00-20,97
Euro Yatırım Holding3,220,0013,38
Fade Gıda8,55-0,7064,37
Fenerbahçe Futbol35,70-3,5720,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,52-0,40-14,52
F-M İzmit Piston120,30-0,50-1,87
Fonet Bilgi Teknolojileri13,71-0,075,22
Ford Otosan170,10-0,1239,27
Formet Metal ve Cam1,24-2,36-49,45
Frigo Pak Gıda19,001,55-9,44
Galata Wind Enerji3,68-0,27

Galatasaray Sportif3,60-0,28-11,11
Garanti Bankası9,82-0,41-3,26
Garanti Faktoring8,23-0,24-26,06
Garanti Yat. Ort.2,25-0,44-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,47-0,8026,05
Gediz Ambalaj17,86-2,2433,28
Gen İlaç15,18-0,78

Gentaş3,270,93-27,55
Gersan Elektrik5,780,52-5,86
Girişim Elektrik Sanayi22,50-2,17

Global Men. Değ.6,180,492,83
Global Yat. Holding2,311,76-34,25
Good-Year7,77-1,65-2,49
Göltaş Çimento41,40-0,580,87
Gözde Girişim5,80-1,53-27,32
GSD Denizcilik2,952,4321,14
GSD Holding2,370,85-5,58
Gübre Fabrik.53,900,75-37,36
Güler Yat. Holding2,44-5,43-29,53
Halk GMYO2,24-0,44-26,51
Hatay Tekstil17,55-2,5028,71
Hedef Girişim2,944,6316,44
Hektaş8,712,8363,04
HUB Girişim10,371,17-43,02
Hürriyet Gzt.1,969,50-6,67
ICBC Turkey Bank5,050,80-22,31
İdealist Danışmanlık50,351,51274,07
İdealist GMYO2,600,789,56
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul0,962,13-23,20
İhlas Gazetecilik1,381,47-43,98
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,852,41-25,44
İndeks Bilgisayar6,480,0039,47
Info Yatırım4,00-0,74-14,36
İntema37,10-0,38-7,02
Inveo Yatırım Holding98,60-1,20122,98
İpek Doğal Enerji12,731,60-2,68
İskenderun Demir Çelik12,24-0,4135,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber 18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü 18:01 Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri 17:36 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti 16:32 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi 16:16 Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti 15:57 Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti
Afyonkarahisar'da 15:40 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti

Son Dakika Haberleri
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor         
18:40
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu         
17:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar         
17:19
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi         
15:56
6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak         
15:15
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti         
11:21
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 18:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement