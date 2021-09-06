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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

06.09.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,329,69-31,27
Acıpayam Selüloz16,721,09-1,81
Adel Kalemcilik26,10-0,99-23,76
Adese Gayrimenkul1,271,60-54,64
Afyon Çimento3,801,33-25,64
AGESA Hayat Emeklilik18,64-1,176,00
Ak Enerji1,780,00-19,46
Akbank5,910,34-12,55
Akçansa15,26-0,13-5,23
Akdeniz Yatırım Hold.2,709,7612,35
Akfen GMYO3,414,9230,61
Akın Tekstil33,78-0,826,36
Akiş GMYO1,92-0,52-31,24
Akmerkez GMYO41,844,97-32,32
Aksa18,80-1,7336,09
Aksa Enerji14,39-0,7693,41
Aksigorta7,330,96-11,78
Aksu Enerji11,552,8553,04
Alarko Carrıer343,30-4,72-5,56
Alarko GMYO20,861,46-17,65
Alarko Holding8,99-0,445,50
Albaraka Türk1,543,36-20,62
Alcatel Lucent Teletaş26,783,48-9,71
Alkim Kağıt14,890,8815,04
Alkim Kimya15,250,468,26
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,930,00-11,87
Altınyunus Çeşme56,15-1,8412,39
Anadolu Efes22,50-0,095,33
Anadolu Grubu Holding24,300,83-6,98
Anadolu Hayat Emek.9,501,3918,23
Anadolu Isuzu16,462,24-8,56
Anadolu Sigorta6,370,79-11,78
Anel Elektrik2,87-0,69-9,46
Arçelik32,00-0,0612,44
ARD Bilişim Teknolojileri51,850,977,84
Arena Bilgisayar10,702,88-1,86
Armada Bilgisayar56,00-4,0314,10
Arsan Tekstil4,781,2718,46
Arzum Ev Aletleri19,287,47-20,21
Aselsan15,69-0,06-14,03
Ata GMYO4,400,00-20,15
Atakule GMYO3,37-2,0343,95
Atlantis Yatırım Holding4,402,33-20,86
Atlas Yat. Ort.1,521,33-13,14
ATP Bilgisayar34,20-0,93

Avrasya GMYO3,27-2,3924,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,880,00-10,00
Avrupa Yatırım Holding5,211,56-13,17
Aydem Enerji7,29-0,14

Ayen Enerji4,940,61-8,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,981,0168,27
Aygaz15,29-0,397,78
Bagfaş19,08-0,31-4,60
Bak Ambalaj21,080,006,59
Balatacılar Balatacılık9,0210,009,47
Bantaş Ambalaj3,895,4224,41
Banvit66,650,6028,17
Başkent Doğalgaz GMYO24,623,71

Baştaş Başkent Çimento10,50-5,75-39,55
Batı Çimento12,551,78166,45
Batısöke Çimento2,800,3614,75
Bayrak Taban Sanayi8,81-1,23-16,97
Bera Holding10,62-2,30-47,63
Berkosan Yalıtım10,154,2113,79
Beşiktaş Futbol Yat.5,94-1,0047,03
Beyaz Filo9,434,43-6,44
Bilici Yatırım17,97-0,77224,76
Bim Mağazalar70,95-0,21-0,48
Biotrend Çevre ve Enerji30,100,33

Birko Mensucat1,077,00-3,60
Birleşim Mühendislik10,41-2,71

Birlik Mensucat2,3110,00-33,24
Bizim Mağazaları12,391,23-19,34
BMS Çelik Hasır8,35-0,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,59-0,43

Borusan Mannesmann25,86-0,15-6,98
Borusan Yat. Paz.425,20-5,60-6,40
Bosch Fren Sistemleri925,002,21-24,78
Bossa31,181,1774,68
Brisa22,680,0017,13
Burçelik22,4410,006,76
Burçelik Vana23,926,50-51,83
Bursa Çimento3,640,55-26,87
Carrefoursa39,84-2,21-44,51
Casa Emtia Petrol142,709,9434,62
Ceo Event Medya8,160,8726,91
Coca Cola İçecek87,650,8638,01
Cosmos Yat. Holding11,45-0,4342,06
Credıtwest Faktorıng4,551,11-22,49
Çan2 Termik13,37-3,12

Çelebi169,90-1,56-6,92
Çelik Halat6,623,12-27,23
Çemaş Döküm1,27-1,55-25,41
Çemtaş13,741,18-12,55
Çimbeton235,104,30-20,71
Çimentaş29,585,27-18,20
Çimsa26,30-3,1047,75
Çuhadaroğlu Metal7,863,973,32
Dagi Giyim4,205,2623,30
Dagi Yatırım Holding13,83-0,297,21
Dardanel3,05-2,56-42,72
Datagate Bilgisayar13,033,00-19,12
Demısaş Döküm7,12-0,149,95
Denge Holding1,71-3,93-43,70
Deniz GMYO2,49-1,1935,18
Derimod10,091,413,59
Derlüks Yatırım Holding5,392,08-38,89
Desa Deri9,10-0,55-6,57
Despec Bilgisayar10,134,11-22,43
Deva Holding23,980,84-0,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,021,3511,55
Diriteks Diriliş Tekstil4,749,9827,08
Ditaş Doğan15,470,3218,95
DO-CO664,40-0,825,46
Doğan Burda22,66-2,910,98
Doğan Holding2,66-0,75-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,46-6,82
Doğusan7,06-0,7061,19
Doğuş GMYO9,326,0314,08
Doğuş Otomotiv29,501,1713,80
Döktaş Dökümcülük31,000,261,24
Duran Doğan Basım14,603,2539,18
Dyo Boya10,771,60-4,24
Eczacıbaşı İlaç6,753,21-6,28
Eczacıbaşı Yatırım44,100,6863,82
E-Data Teknoloji13,01-3,56

Edip Gayrimenkul3,74-3,1112,65
Ege Endüstri1.235,900,48-25,77
Ege Gübre170,000,0018,50
Ege Profil30,221,21-20,97
Ege Seramik14,242,5947,37
Egeplast25,426,72-23,66
Ekiz Kimya6,450,00-9,54
Emek Elektrik2,66-1,12-6,84
Eminiş Ambalaj20,500,00-44,35
Emlak Konut GMYO1,881,08-11,10
Enerjisa Enerji11,210,45-2,78
Enka İnşaat10,44-0,1948,26
Erbosan126,90-3,06212,91
Ereğli Demir Çelik18,250,7738,93
Ersu Gıda3,534,44-28,54
Escar Turizm Taşımacılık21,34-3,44

Escort Teknoloji5,990,00-8,83
Esenboğa Elektrik36,120,7389,84
Etiler Gıda5,612,0040,95
Euro Kapital Yat. Ort.5,161,9835,10
Euro Trend Yat. Ort.3,60-0,831,74
Euro Yat. Ort.3,510,00-20,97
Euro Yatırım Holding3,20-0,6212,68
Fade Gıda8,570,2364,75
Fenerbahçe Futbol36,381,9023,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,592,78-12,14
F-M İzmit Piston121,501,00-0,90
Fonet Bilgi Teknolojileri13,60-0,804,37
Ford Otosan169,90-0,1239,10
Formet Metal ve Cam1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda18,22-4,11-13,16
Galata Wind Enerji3,741,63

Galatasaray Sportif3,620,56-10,62
Garanti Bankası9,910,92-2,37
Garanti Faktoring8,402,07-24,53
Garanti Yat. Ort.2,250,00-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,976,6934,49
Gediz Ambalaj17,77-0,5032,61
Gen İlaç15,180,00

Gentaş3,311,22-26,66
Gersan Elektrik5,810,52-5,37
Girişim Elektrik Sanayi23,062,49

Global Men. Değ.6,210,493,33
Global Yat. Holding2,351,73-33,11
Good-Year7,911,80-0,73
Göltaş Çimento42,322,223,11
Gözde Girişim6,267,93-21,55
GSD Denizcilik3,032,7124,43
GSD Holding2,36-0,42-5,98
Gübre Fabrik.54,150,46-37,07
Güler Yat. Holding2,41-1,23-30,40
Halk GMYO2,344,46-23,23
Hatay Tekstil17,570,1128,86
Hedef Girişim2,93-0,3416,05
Hektaş8,821,2665,10
HUB Girişim10,531,54-42,14
Hürriyet Gzt.2,117,650,48
ICBC Turkey Bank5,070,40-22,00
İdealist Danışmanlık52,504,27290,04
İdealist GMYO2,8610,0020,52
İhlas Ev Aletleri1,042,97-44,18
İhlas Gayrimenkul0,982,08-21,60
İhlas Gazetecilik1,32-4,35-46,42
İhlas Holding0,595,36-47,45
İhlas Yayın Holding0,850,00-25,44
İndeks Bilgisayar6,571,3941,41
Info Yatırım4,041,00-13,50
İntema37,801,89-5,26
Inveo Yatırım Holding108,409,94145,14
İpek Doğal Enerji12,861,02-1,68
İskenderun Demir Çelik12,320,6536,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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