Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,32
|9,69
|-31,27
|Acıpayam Selüloz
|16,72
|1,09
|-1,81
|Adel Kalemcilik
|26,10
|-0,99
|-23,76
|Adese Gayrimenkul
|1,27
|1,60
|-54,64
|Afyon Çimento
|3,80
|1,33
|-25,64
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,64
|-1,17
|6,00
|Ak Enerji
|1,78
|0,00
|-19,46
|Akbank
|5,91
|0,34
|-12,55
|Akçansa
|15,26
|-0,13
|-5,23
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,70
|9,76
|12,35
|Akfen GMYO
|3,41
|4,92
|30,61
|Akın Tekstil
|33,78
|-0,82
|6,36
|Akiş GMYO
|1,92
|-0,52
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|41,84
|4,97
|-32,32
|Aksa
|18,80
|-1,73
|36,09
|Aksa Enerji
|14,39
|-0,76
|93,41
|Aksigorta
|7,33
|0,96
|-11,78
|Aksu Enerji
|11,55
|2,85
|53,04
|Alarko Carrıer
|343,30
|-4,72
|-5,56
|Alarko GMYO
|20,86
|1,46
|-17,65
|Alarko Holding
|8,99
|-0,44
|5,50
|Albaraka Türk
|1,54
|3,36
|-20,62
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,78
|3,48
|-9,71
|Alkim Kağıt
|14,89
|0,88
|15,04
|Alkim Kimya
|15,25
|0,46
|8,26
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,93
|0,00
|-11,87
|Altınyunus Çeşme
|56,15
|-1,84
|12,39
|Anadolu Efes
|22,50
|-0,09
|5,33
|Anadolu Grubu Holding
|24,30
|0,83
|-6,98
|Anadolu Hayat Emek.
|9,50
|1,39
|18,23
|Anadolu Isuzu
|16,46
|2,24
|-8,56
|Anadolu Sigorta
|6,37
|0,79
|-11,78
|Anel Elektrik
|2,87
|-0,69
|-9,46
|Arçelik
|32,00
|-0,06
|12,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,85
|0,97
|7,84
|Arena Bilgisayar
|10,70
|2,88
|-1,86
|Armada Bilgisayar
|56,00
|-4,03
|14,10
|Arsan Tekstil
|4,78
|1,27
|18,46
|Arzum Ev Aletleri
|19,28
|7,47
|-20,21
|Aselsan
|15,69
|-0,06
|-14,03
|Ata GMYO
|4,40
|0,00
|-20,15
|Atakule GMYO
|3,37
|-2,03
|43,95
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|2,33
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|1,33
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|34,20
|-0,93
|Avrasya GMYO
|3,27
|-2,39
|24,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|0,00
|-10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,21
|1,56
|-13,17
|Aydem Enerji
|7,29
|-0,14
|Ayen Enerji
|4,94
|0,61
|-8,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,98
|1,01
|68,27
|Aygaz
|15,29
|-0,39
|7,78
|Bagfaş
|19,08
|-0,31
|-4,60
|Bak Ambalaj
|21,08
|0,00
|6,59
|Balatacılar Balatacılık
|9,02
|10,00
|9,47
|Bantaş Ambalaj
|3,89
|5,42
|24,41
|Banvit
|66,65
|0,60
|28,17
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,62
|3,71
|Baştaş Başkent Çimento
|10,50
|-5,75
|-39,55
|Batı Çimento
|12,55
|1,78
|166,45
|Batısöke Çimento
|2,80
|0,36
|14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|8,81
|-1,23
|-16,97
|Bera Holding
|10,62
|-2,30
|-47,63
|Berkosan Yalıtım
|10,15
|4,21
|13,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,94
|-1,00
|47,03
|Beyaz Filo
|9,43
|4,43
|-6,44
|Bilici Yatırım
|17,97
|-0,77
|224,76
|Bim Mağazalar
|70,95
|-0,21
|-0,48
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,10
|0,33
|Birko Mensucat
|1,07
|7,00
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|10,41
|-2,71
|Birlik Mensucat
|2,31
|10,00
|-33,24
|Bizim Mağazaları
|12,39
|1,23
|-19,34
|BMS Çelik Hasır
|8,35
|-0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,59
|-0,43
|Borusan Mannesmann
|25,86
|-0,15
|-6,98
|Borusan Yat. Paz.
|425,20
|-5,60
|-6,40
|Bosch Fren Sistemleri
|925,00
|2,21
|-24,78
|Bossa
|31,18
|1,17
|74,68
|Brisa
|22,68
|0,00
|17,13
|Burçelik
|22,44
|10,00
|6,76
|Burçelik Vana
|23,92
|6,50
|-51,83
|Bursa Çimento
|3,64
|0,55
|-26,87
|Carrefoursa
|39,84
|-2,21
|-44,51
|Casa Emtia Petrol
|142,70
|9,94
|34,62
|Ceo Event Medya
|8,16
|0,87
|26,91
|Coca Cola İçecek
|87,65
|0,86
|38,01
|Cosmos Yat. Holding
|11,45
|-0,43
|42,06
|Credıtwest Faktorıng
|4,55
|1,11
|-22,49
|Çan2 Termik
|13,37
|-3,12
|Çelebi
|169,90
|-1,56
|-6,92
|Çelik Halat
|6,62
|3,12
|-27,23
|Çemaş Döküm
|1,27
|-1,55
|-25,41
|Çemtaş
|13,74
|1,18
|-12,55
|Çimbeton
|235,10
|4,30
|-20,71
|Çimentaş
|29,58
|5,27
|-18,20
|Çimsa
|26,30
|-3,10
|47,75
|Çuhadaroğlu Metal
|7,86
|3,97
|3,32
|Dagi Giyim
|4,20
|5,26
|23,30
|Dagi Yatırım Holding
|13,83
|-0,29
|7,21
|Dardanel
|3,05
|-2,56
|-42,72
|Datagate Bilgisayar
|13,03
|3,00
|-19,12
|Demısaş Döküm
|7,12
|-0,14
|9,95
|Denge Holding
|1,71
|-3,93
|-43,70
|Deniz GMYO
|2,49
|-1,19
|35,18
|Derimod
|10,09
|1,41
|3,59
|Derlüks Yatırım Holding
|5,39
|2,08
|-38,89
|Desa Deri
|9,10
|-0,55
|-6,57
|Despec Bilgisayar
|10,13
|4,11
|-22,43
|Deva Holding
|23,98
|0,84
|-0,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,02
|1,35
|11,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,74
|9,98
|27,08
|Ditaş Doğan
|15,47
|0,32
|18,95
|DO-CO
|664,40
|-0,82
|5,46
|Doğan Burda
|22,66
|-2,91
|0,98
|Doğan Holding
|2,66
|-0,75
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,46
|-6,82
|Doğusan
|7,06
|-0,70
|61,19
|Doğuş GMYO
|9,32
|6,03
|14,08
|Doğuş Otomotiv
|29,50
|1,17
|13,80
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,26
|1,24
|Duran Doğan Basım
|14,60
|3,25
|39,18
|Dyo Boya
|10,77
|1,60
|-4,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,75
|3,21
|-6,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,10
|0,68
|63,82
|E-Data Teknoloji
|13,01
|-3,56
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|-3,11
|12,65
|Ege Endüstri
|1.235,90
|0,48
|-25,77
|Ege Gübre
|170,00
|0,00
|18,50
|Ege Profil
|30,22
|1,21
|-20,97
|Ege Seramik
|14,24
|2,59
|47,37
|Egeplast
|25,42
|6,72
|-23,66
|Ekiz Kimya
|6,45
|0,00
|-9,54
|Emek Elektrik
|2,66
|-1,12
|-6,84
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|0,00
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|1,08
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|11,21
|0,45
|-2,78
|Enka İnşaat
|10,44
|-0,19
|48,26
|Erbosan
|126,90
|-3,06
|212,91
|Ereğli Demir Çelik
|18,25
|0,77
|38,93
|Ersu Gıda
|3,53
|4,44
|-28,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,34
|-3,44
|Escort Teknoloji
|5,99
|0,00
|-8,83
|Esenboğa Elektrik
|36,12
|0,73
|89,84
|Etiler Gıda
|5,61
|2,00
|40,95
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,16
|1,98
|35,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|-0,83
|1,74
|Euro Yat. Ort.
|3,51
|0,00
|-20,97
|Euro Yatırım Holding
|3,20
|-0,62
|12,68
|Fade Gıda
|8,57
|0,23
|64,75
|Fenerbahçe Futbol
|36,38
|1,90
|23,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|2,78
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|121,50
|1,00
|-0,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,60
|-0,80
|4,37
|Ford Otosan
|169,90
|-0,12
|39,10
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|0,00
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|18,22
|-4,11
|-13,16
|Galata Wind Enerji
|3,74
|1,63
|Galatasaray Sportif
|3,62
|0,56
|-10,62
|Garanti Bankası
|9,91
|0,92
|-2,37
|Garanti Faktoring
|8,40
|2,07
|-24,53
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,00
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,97
|6,69
|34,49
|Gediz Ambalaj
|17,77
|-0,50
|32,61
|Gen İlaç
|15,18
|0,00
|Gentaş
|3,31
|1,22
|-26,66
|Gersan Elektrik
|5,81
|0,52
|-5,37
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,06
|2,49
|Global Men. Değ.
|6,21
|0,49
|3,33
|Global Yat. Holding
|2,35
|1,73
|-33,11
|Good-Year
|7,91
|1,80
|-0,73
|Göltaş Çimento
|42,32
|2,22
|3,11
|Gözde Girişim
|6,26
|7,93
|-21,55
|GSD Denizcilik
|3,03
|2,71
|24,43
|GSD Holding
|2,36
|-0,42
|-5,98
|Gübre Fabrik.
|54,15
|0,46
|-37,07
|Güler Yat. Holding
|2,41
|-1,23
|-30,40
|Halk GMYO
|2,34
|4,46
|-23,23
|Hatay Tekstil
|17,57
|0,11
|28,86
|Hedef Girişim
|2,93
|-0,34
|16,05
|Hektaş
|8,82
|1,26
|65,10
|HUB Girişim
|10,53
|1,54
|-42,14
|Hürriyet Gzt.
|2,11
|7,65
|0,48
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|0,40
|-22,00
|İdealist Danışmanlık
|52,50
|4,27
|290,04
|İdealist GMYO
|2,86
|10,00
|20,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|2,97
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|2,08
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,32
|-4,35
|-46,42
|İhlas Holding
|0,59
|5,36
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|0,00
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,57
|1,39
|41,41
|Info Yatırım
|4,04
|1,00
|-13,50
|İntema
|37,80
|1,89
|-5,26
|Inveo Yatırım Holding
|108,40
|9,94
|145,14
|İpek Doğal Enerji
|12,86
|1,02
|-1,68
|İskenderun Demir Çelik
|12,32
|0,65
|36,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
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